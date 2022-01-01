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La Chalupita 116 Nashville Hwy

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116 Nashville Hwy

Columbia, TN 38401

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Popular Items

Arroz y Frijol (rice and beans) big
ENCHILADAS MEXICANAS
NIÑO FELIZ

APPETIZERS

6oz CHEESEDIP

$5.99

6 oz

16oz CHEESEDIP

$11.99

16 OZ

GUACAMOLE DIP 6oz

$6.99

6 OZ

QUESO FUNDIDO

$6.99

MELTED CHIHUAHA CHEESE WITH CHORIZO OR CHICKEN

6pc HOT WINGS

$5.99

6 PIECE

12pc HOT WINGS

$10.99

12 PIECE

30pc BOTANA DE CAMARON

$20.99

30 PIECE SHRIMP BOTANA

20pc BOTANA DE CAMARON

$15.99

20 PIECE SHRIMP BOTANA

GUACAMOLE CASERO

$11.99

TAMALES

CORN HUSK TAMALE

$2.00

CHICKEN OR PORK TAMALE

BANANA LEAF TAMALE

$3.00

CHICKEN OR PORK TAMALE

KIDS MENU

SOFT TACO NIÑO

$5.99

ONE CHICKEN, STEAK, OR BEEF TACO WITH RICE AND BEANS

TAMALE NIÑO

$5.99

ONE CHICKEN OR PORK TAMALE WITH RICE AND BEANS

NIÑO FELIZ

$6.99

BED OF RICE WITH GRILLED CHICKEN AND CHEESE SAUCE ON TOP

BURRITO NIÑO

$5.99

ONE CHICKEN, STEAK, BEEF, OR BEAN BURRITO WITH RICE AND BEANS

SMALL QUESADILLA NIÑO

$5.99

ONE SMALL CHEESE QUESADILLA SERVED WITH RICE AND BEANS

CHICKEN NUGGETS AND FRIES NIÑO

$5.99

8 PIECE CHICKEN NUGGETS AND FRIES

GRILLED CHICKEN AND FRIES NIÑO

$5.99

CRISPY TACO NIÑO

$5.99

NACHOS

GRILLED CHICKEN NACHOS

$9.49

GRILLED CHICKEN NACHOS TOPPED WITH CHEESE AND BEANS.

STEAK NACHOS

$9.49

STEAK NACHOS TOPPED WITH CHEESE AND BEANS

NACHOS FAJITA

$10.99

CHICKEN, STEAK, OR MIX NACHOS WITH GRILLED TOMATOES, PEPPERS, AND ONIONS WITH BEANS AND CHEESE SAUCE

NACHOS FAJITA JALISCO

$12.99

CHICKEN, STEAK, AND SHRIMP NACHOS WITH GRILLED TOMATOES, PEPPERS, AND ONIONS WITH BEANS AND CHEESE SAUCE

NACHOS SUPREMAS

$10.99

CHICKEN, STEAK OR MIX NACHOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, CHEESE, AND SOUR CREAM.

TORTAS (MEXICAN SANDWICH)

TORTA

$10.99

CHICKEN, STEAK, BARBACOA, CHORIZO, EGG. HAM, PASTOR, OR CARNITAS SANDWICH WITH LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, ONION, SLICED JALAPEÑOS, BEANS, AND SOUR CREAM.

CHALUPA TORTA

$11.99

LENGUA,TRIPA, OR MILANESA SANDWICH WITH LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, ONION, SLICED JALAPEÑOS, BEANS, AND SOUR CREAM.

TORTA CUBANA

$14.99

MIALNESA, HAM, SAUSAGE, AND 2 SUNNY SIDE UP EGGS SANDWICH WITH LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, ONION, SLICED JALAPEÑOS, BEANS, AND SOUR CREAM.

POSTRES (DESSERTS)

FLAN

$2.99

SLICE OF CUSTARD CAKE

PASTELITO 3 LECHES

$2.99

SLICE OF 3 MILK CAKE

ARROZ CON LECHE

$3.99

RICE PUDDING

PLATANITOS FRITOS CON CREMA

$4.99

ORDER OF FRIED PLANTAIN WITH ONE SMALL SOUR CREAM.

FRUTA

$4.99

CALDOS (SOUPS)

SOPA DE MARISCOS

$14.99

32 OZ SEAFOOD SOUP

CALDO DE CAMARON

$14.49

32 OZ SHRIMP SOUP

CALDO DE RES

$13.99

32 OZ BEEF STEW

MENUDO

$11.99

32 OZ MEXICAN TRIPE SOUP

CALDO DE MOJARRA

$15.49

TILAPIA AND SHRIMP SOUP

CALDO DE 7 MARES

$16.49

BURRITOS

BURRITO CALIFORNIA

$7.99

STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO FILLED CHEESE, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, RICE, BEANS, AND SOUR CREAM.

MEGA BURRITO

$13.99

FAMILY SIZED BURRITO FOR 3, STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO FILLED CHEESE, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, RICE, BEANS, AND SOUR CREAM.

BURRITO REAL

$9.99

STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO TOPPED WITH SAUCEAND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

SMOTHERED BURRITO

$9.99

STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO SMOTHERED IN CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

TACOS

TORTILLA TAQUERA TACO

$2.50

ONE CHICKEN, STEAK, BEEF, BARBACOA, CARNITAS, PASTOR, OR CHORIZO TACO WITH ONION AND CILANTRO

FLOUR TORTILLA TACO

$3.00

ONE CHICKEN, STEAK, BEEF, BARBACOA, CARNITAS, PASTOR, OR CHORIZO TACO WITH ONION AND CILANTRO

TORTILLA TAQUERA TACO

$3.00

ONE LENGUA, TRIPA, OR SHRIMP TACO WITH ONION AND CILANTRO

FLOUR TORTILLA TACO

$3.50

ONE LENGUA, TRIPA, OR SHRIMP TACO WITH ONION AND CILANTRO

HOUSE SPECIALS

HUARACHE #1

$10.49

ONE LARGE COOKED MASA DOUGH TOPPED WITH STEAK, CHICKEN, BEEF, BARBACOA, PASTOR, OR CARNITAS. WITH BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM, QUESO FRESCO.

HUARACHE #2

$12.49

ONE LARGE COOKED MASA DOUGH TOPPED WITH TRIPA, LENGUA, OR SHRIMP. WITH BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM, QUESO FRESCO.

SOPE #1

$6.49

ONE SMALL COOKED MAS DOUGH TOPPED WITH STEAK, CHICKEN, BARBACOA, CHORIZO, PASTOR, OR CARNITAS. WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND QUESO FRESCO.

SOPE #2

$7.49

ONE SMALL COOKED MAS DOUGH TOPPED WITH SHRIMP, TRIPA, OR LENGUA. WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND QUESO FRESCO.

PUPUSA

$5.99

ONE HOMEMADE TORTILLA FILLED WITH BEANS, CHEESE, AND CHICHARRON. SERVED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

TLAYUDA

$14.99

BIG FOLDED CORN TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS AND MANTECA. FILLED WITH STEAK, CHICKEN, OR CHORIZO, AND CABBAGE, TOMATO, AVOCADO, AND QUESO OAXACA.

TLAYUDA MIX

$16.99

BIG FOLDED CORN TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS AND MANTECA. FILLED WITH 2 CHOICES OF MEAT: STEAK, CHICKEN, OR CHORIZO, WITH CABBAGE, TOMATO, AVOCADO, AND QUESO OAXACA.

TLAYUDA TASAJO

$18.99

BIG FOLDED CORN TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS AND MANTECA. FILLED WITH CHICKEN, STEAK, AND CHORIZO, WITH CABBAGE, TOMATO, AVOCADO, AND QUESO

MINI TLAYUDA

$8.99

MNI TLAYUDA MIX

$10.99

MINI TLAYUDA TASAJO

$12.99

ENCHILADAS

ENCHILADAS MEXICANAS

$9.99

3 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH CHEESE. TOPPED WITH SAUCE, GRILLED ONIONS, GRILLED PEPPERS, AND GRILLED TOMATOES. SERVED WITH RICE AND BEANS.

ENCHILADAS SUPREMAS

$10.99

4 ROLLED CORN TORTILLAS( ONE BEAN, ONE CHEESE, ONE STEAK, AND ONE CHICKEN) TOPPED WITH SAUCE, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM.

ENMOLADAS

$10.49

4 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED CHICKEN. TOPPED WITH HOMEMADE MOLE SAUCE, QUESO FRESCO, ONIONS, AND CILANTRO.

ENCHILADAS VERDES

$9.99

4 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH GREEN SAUCE AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

ENCHILADAS ROJAS

$9.99

4 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH RED SAUCE AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

QUESADILLAS

QUESADILLA A LA CARTA

$7.99

#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE AND CHOICE OF 1 MEAT OPTION.

QUESADILLA MEAL

$9.99

#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE AND CHOICE OF 1 MEAT OPTION. SERVED WITH RICE AND BEANS.

FAJITA QUESADILLA

$11.49

#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE, STEAK OR CHICKEN, GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, GRILLED PEPPERS, SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

SHRIMP FAJITA QUESADILLA

$11.49

#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE, SHRIMP, GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

PORK

CARNE ADOBADA

$11.99

MARINATED AND SEASONED PORK STEAK SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND AVOCADO.

PLATILLO CARNITAS

$11.99

PORK TIPS SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND SLICED JALAPEÑOS.

CHULETAS AHUMADAS

$10.99

2 SMOKED PORK CHOPS TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND GRILLED JALAPEÑOS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND AVOCADO.

CHICKEN

CHORIPOLLO

$11.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE , BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND AVOCADO.

POLLO FELIZ

$10.99

GRILLED CHICKEN STRIPS SERVED ON TOP OF RICE AND COVERED IN CHEESE SAUCE.

POLLO ENCEBOLLADO

$11.49

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

POLLO A LA LIGERA

$11.99

GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE AND STEAMED VEGETABLES.

POLLO BRAVO

$11.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR SPECIAL CHIPOTLE SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

TOSTADA DE POLLO

$3.99

ONE TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS. TOPPED WITH CHICKEN, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA

$10.99

GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE AND BEANS.

STEAK

COSTILLITAS AZADA

$20.99

GRILLED STEAK RIBS SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, GRILLED BABY ONIONS, AND GRILLED JALAPEÑOS.

CARNE AZADA

$16.49

GRILLED STEAK SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, GRILLED BABY ONIONS, AND GRILLED JALAPEÑOS.

CHALUPITA STEAK SPECIAL

$19.49

STEAK TOPPED WITH GRILLED SHRIMP AND PICO DE GALLO. SERVED WITH RICE AND BEANS.

ARRACHERA

$19.49

GRILLED SKIRT STEAK WITH GRILLED CACTUS LEAF, CHORIZO, GRILLED BABY ONIONS, GRILLED JALAPEÑOS, AVOCADO, AND QUESO FRESCO . SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

STEAK MEXICANO

$16.49

T-BONE STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

STEAK RANCHERO

$16.49

T-BONE STEAK TOPPED WITH RANCHERA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

BISTECK A LA MEXICANA

$14.99

CHOPPED BITS OF STEAK COOKED WITH ONIONS, TOMATOES, AND JALAPEÑOS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

CARNE ENCEBOLLADO

$14.99

GRILLED SEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

PLATILLO TACOS DE CARNE AZADA

$12.99

3 STEAK FLOUR TORTILLA TACOS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

FAJITAS

FAJITAS

$15.49

STEAK,CHICKEN, OR MIX FAJITA WITH GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND GUACAMOLE.

FAJITAS DOBLE

$27.49

STEAK,CHICKEN, OR MIX FAJITA SERVED FOR 2 WITH GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND GUACAMOLE.

FAJITA JALISCO

$17.49

CHICKEN, STEAK, AND SHRIMP FAJITA WITH GRILLED PEPPERS, GRILLED, TOMATOES, FRILLED ONIONS. SERVED WITH RICE, BEANS, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.

FAJITA HAWAIIANA

$14.49

GRILLED CHICKEN, HAM, AND PINEAPPLE GRILLED WITH ONIONS AND PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.

FAJITA CAMARON

$15.99

SHRIMP GRILLED WITH ONIONS, TOMATOES, AND PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.

FAJITA TACO SALAD

$12.49

FLOUR TORTILLA BOWL FILLED WITH CHICKEN, STEAK, OR MIX. WITH GRILLED ONIONS, GRILLED PEPPERS, AND GRILLED TOMATOES. TOPPED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.

MOLCAJETE

$19.49

GRILLED CHICKEN, STEAK, CHORIZO, RIBS, SHRIMP, WHOLE BEANS, PINEAPPLE, BABY ONIONS, GRILLED JALAPEÑOS, AND CACTUS LEAF SERVED IN A MOLCAJETE BOWL TOPPED WITH CHIHUAHUA CHEESE. SERVED WITH RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND AVOCADO.

ALAMBRE MEXICANA

$16.49

GRILLED CHICKEN OR STEAK WITH GRILLED PINEAPPLE AND ONIONS TOPPED WITH CHIHUAHUA SAUCE. SERVED WITH RICE, BEANS, PICO DE GALLLO, AVOCADO, AND SOUR CREAM.

DEL MAR

COCTEL DE CAMARON 32oz

$17.49

32 OZ - SHRIMP COCKTAIL SERVED WITH ONION, CILANTRO, CUCUMBER, ORANGES, AND AVOCADO.

COCTEL DE CAMARON 16oz

$14.49

16 OZ- SHRIMP COCKTAIL SERVED WITH ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, ORANGES, AND AVOCADO.

CAMARONES A LA DIABLA

$13.49

GRILLED SHRIMP WITH DIABLA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$13.49

GRILLED SHRIMP WITH GARLIC SERVED WITH RICE AND BEANS.

CAMARONES FELIZ

$13.49

GRILLED SHRIMP SERVED ON TOP OF A BED OF RICE AND TOPPED WITH CHEESE SAUCE.

TOSTADA DE CAMARON

$4.49

ONE TOSTADA TOPPED WITH SHRIMP MIXED WITH PICO DE GALLO.

TOSTADA DE CEVICHE

$4.49

ONE TOSTADA TOPPED WITH CEVICHE AND MIXED WITH PICO DE GALLO.

AGUACHILE

$16.49

SHRIMP COOKED IN LIMON JUICE SERVED WITH OUR SPECIAL SAUCE MIXED WITH CUCUMBERS, TOMATOES, ONIOS, AVOCADO, AND HOT PEPPERS.

FILETE A LA PLANCHA

$12.49

GRILLED FISH FILLET SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.

FILETE EMPANIZADO

$12.49

BREADED FISH FILLET FRIED TO GOLDEN BROWN SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.

MOJARRA FRITA

$13.99

WHOLE GRILLED TILAPIA FISH SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.

MOJARRA ADOBADA

$14.99

WHOLE GRILLED TILAPIA FISH DIPPED IN OUR CHIPOTLE SAUCE SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.

PLATILLOS TRADICIONALES

CHILE VERDE

$11.49

STEAK OR GRILLED CHICKEN IN GREEN SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

CHILE COLORADO

$11.49

STEAK OR GRILLED CHICKEN IN RED SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

CHIMICHANGA

$10.99

DEEP FRIED BURRITO FILLED WITH STEAK, CHICKEN, OR BEEF. TOPPED WITH CHEESE SAUCE AND SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

SHRIMP CHIMICHANGA

$13.49

DEEP FRIED BURRITO FILLED WITH GRILLED SHRIMP. TOPPED WITH CHEESE SAUCE AND SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

MILANESA DE POLLO

$13.49

BREADED CHICKEN BREAST DEEP FRIED SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM.

MILANESA DE RES

$14.49

BREADED STEAK DEEP FRIED AND SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM.

CHILAQUILES MEXICANOS

$10.99

CORN TORTILLA CHIPS SAUCED IN GREEN OR RED SAUCE MIXED WITH CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH CHEESE AND SERVED WITH RICE AND BEANS.

CHILAQUILES MEX CON BISTEK Y 2 HUEVOS

$16.99

CORN TORTILLA CHIPS SAUCED IN GREEN OR RED SAUCE MIXED WITH CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH CHEESE, SLICE OF STEAK, AND 2 SUNNY SIDE UP EGGS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

TAQUITOS MEXICANOS

$8.99

4 CRISPY ROLLED TORTILLAS STUFFED WITH STEAK OR CHICKEN. SERVED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.

FLAUTAS

$10.99

3 CRISPY FLOUR TORTILLAS, ONE CHICKEN, ONE STEAK, AND ONE SHRIMP. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND A SMALL CHEESE.

HUEVOS A LA MEXICANA

$8.99

SCRAMBLED EGGS WITH ONIONS, TOMATOES, AND JALAPEÑOS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

HUEVOS RANCHEROS

$8.99

SUNNY SIDE UP EGGS IN RAMCHERA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

HUEVOS CON CHORIZO

$8.99

SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO. SERVED WITH RICE AND BEANS.

TACO SALAD

$11.99

COMBINATIONS

COMBINATION #1

$8.99

SERVED WITH RICE AND BEANS

COMBINATION #2

$9.99

SERVED WITH RICE AND BEANS

EXTRA SIDES

AGUACATE

$4.99

AVOCADO SLICES

Arroz (Rice) Big

$4.99

Arroz y Frijol (rice and beans) big

$4.99

Arroz y Frijol (rice and beans) small

$2.99

Arroz(rice) small

$2.99

CHILE TOREADOS

$1.59

3 GRILLED WHOLE JALAPEÑOS

CHIPS AND SALSA

$2.49

CHIPS AND 4 OZ SALSA

Frijol (beans) big

$4.99

Frijol(beans) small

$2.99

ORDEN DE 2 NOPALES AZADOS

$2.99

ORDEN DE CEBOLLA Y CILANTRO

$1.19

ORDEN DE CHILE ARBOL

$1.19

ORDEN DE CHILE PICADO

$1.19

ORDEN DE LIMONES

$1.19

ORDEN DE QUESO FRESCO

$2.99

PAPAS FRITAS (FRENCH FRIES)

$2.99

PICO DE GALLO 6 OZ

$0.99

SOUR CREAM

$0.99

2 OZ

TORTILLA

$0.99

FLOUR OR CORN TORTILLA

2 HUEVOS ESTRELLEDOS

$2.99
All hours
Sunday10:30 am - 10:00 pm
Monday10:30 am - 10:00 pm
Tuesday10:30 am - 10:00 pm
Wednesday10:30 am - 10:00 pm
Thursday10:30 am - 10:00 pm
Friday10:30 am - 10:00 pm
Saturday10:30 am - 10:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

116 Nashville Hwy, Columbia, TN 38401

Directions

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