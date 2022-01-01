La Chalupita 116 Nashville Hwy
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116 Nashville Hwy
Columbia, TN 38401
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APPETIZERS
6oz CHEESEDIP
6 oz
16oz CHEESEDIP
16 OZ
GUACAMOLE DIP 6oz
6 OZ
QUESO FUNDIDO
MELTED CHIHUAHA CHEESE WITH CHORIZO OR CHICKEN
6pc HOT WINGS
6 PIECE
12pc HOT WINGS
12 PIECE
30pc BOTANA DE CAMARON
30 PIECE SHRIMP BOTANA
20pc BOTANA DE CAMARON
20 PIECE SHRIMP BOTANA
GUACAMOLE CASERO
KIDS MENU
SOFT TACO NIÑO
ONE CHICKEN, STEAK, OR BEEF TACO WITH RICE AND BEANS
TAMALE NIÑO
ONE CHICKEN OR PORK TAMALE WITH RICE AND BEANS
NIÑO FELIZ
BED OF RICE WITH GRILLED CHICKEN AND CHEESE SAUCE ON TOP
BURRITO NIÑO
ONE CHICKEN, STEAK, BEEF, OR BEAN BURRITO WITH RICE AND BEANS
SMALL QUESADILLA NIÑO
ONE SMALL CHEESE QUESADILLA SERVED WITH RICE AND BEANS
CHICKEN NUGGETS AND FRIES NIÑO
8 PIECE CHICKEN NUGGETS AND FRIES
GRILLED CHICKEN AND FRIES NIÑO
CRISPY TACO NIÑO
NACHOS
GRILLED CHICKEN NACHOS
GRILLED CHICKEN NACHOS TOPPED WITH CHEESE AND BEANS.
STEAK NACHOS
STEAK NACHOS TOPPED WITH CHEESE AND BEANS
NACHOS FAJITA
CHICKEN, STEAK, OR MIX NACHOS WITH GRILLED TOMATOES, PEPPERS, AND ONIONS WITH BEANS AND CHEESE SAUCE
NACHOS FAJITA JALISCO
CHICKEN, STEAK, AND SHRIMP NACHOS WITH GRILLED TOMATOES, PEPPERS, AND ONIONS WITH BEANS AND CHEESE SAUCE
NACHOS SUPREMAS
CHICKEN, STEAK OR MIX NACHOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, CHEESE, AND SOUR CREAM.
TORTAS (MEXICAN SANDWICH)
TORTA
CHICKEN, STEAK, BARBACOA, CHORIZO, EGG. HAM, PASTOR, OR CARNITAS SANDWICH WITH LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, ONION, SLICED JALAPEÑOS, BEANS, AND SOUR CREAM.
CHALUPA TORTA
LENGUA,TRIPA, OR MILANESA SANDWICH WITH LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, ONION, SLICED JALAPEÑOS, BEANS, AND SOUR CREAM.
TORTA CUBANA
MIALNESA, HAM, SAUSAGE, AND 2 SUNNY SIDE UP EGGS SANDWICH WITH LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, ONION, SLICED JALAPEÑOS, BEANS, AND SOUR CREAM.
POSTRES (DESSERTS)
CALDOS (SOUPS)
BURRITOS
BURRITO CALIFORNIA
STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO FILLED CHEESE, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, RICE, BEANS, AND SOUR CREAM.
MEGA BURRITO
FAMILY SIZED BURRITO FOR 3, STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO FILLED CHEESE, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, RICE, BEANS, AND SOUR CREAM.
BURRITO REAL
STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO TOPPED WITH SAUCEAND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
SMOTHERED BURRITO
STEAK, CHICKEN, OR BEEF BURRITO SMOTHERED IN CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
TACOS
TORTILLA TAQUERA TACO
ONE CHICKEN, STEAK, BEEF, BARBACOA, CARNITAS, PASTOR, OR CHORIZO TACO WITH ONION AND CILANTRO
FLOUR TORTILLA TACO
ONE CHICKEN, STEAK, BEEF, BARBACOA, CARNITAS, PASTOR, OR CHORIZO TACO WITH ONION AND CILANTRO
TORTILLA TAQUERA TACO
ONE LENGUA, TRIPA, OR SHRIMP TACO WITH ONION AND CILANTRO
FLOUR TORTILLA TACO
ONE LENGUA, TRIPA, OR SHRIMP TACO WITH ONION AND CILANTRO
HOUSE SPECIALS
HUARACHE #1
ONE LARGE COOKED MASA DOUGH TOPPED WITH STEAK, CHICKEN, BEEF, BARBACOA, PASTOR, OR CARNITAS. WITH BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM, QUESO FRESCO.
HUARACHE #2
ONE LARGE COOKED MASA DOUGH TOPPED WITH TRIPA, LENGUA, OR SHRIMP. WITH BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM, QUESO FRESCO.
SOPE #1
ONE SMALL COOKED MAS DOUGH TOPPED WITH STEAK, CHICKEN, BARBACOA, CHORIZO, PASTOR, OR CARNITAS. WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND QUESO FRESCO.
SOPE #2
ONE SMALL COOKED MAS DOUGH TOPPED WITH SHRIMP, TRIPA, OR LENGUA. WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND QUESO FRESCO.
PUPUSA
ONE HOMEMADE TORTILLA FILLED WITH BEANS, CHEESE, AND CHICHARRON. SERVED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
TLAYUDA
BIG FOLDED CORN TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS AND MANTECA. FILLED WITH STEAK, CHICKEN, OR CHORIZO, AND CABBAGE, TOMATO, AVOCADO, AND QUESO OAXACA.
TLAYUDA MIX
BIG FOLDED CORN TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS AND MANTECA. FILLED WITH 2 CHOICES OF MEAT: STEAK, CHICKEN, OR CHORIZO, WITH CABBAGE, TOMATO, AVOCADO, AND QUESO OAXACA.
TLAYUDA TASAJO
BIG FOLDED CORN TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS AND MANTECA. FILLED WITH CHICKEN, STEAK, AND CHORIZO, WITH CABBAGE, TOMATO, AVOCADO, AND QUESO
MINI TLAYUDA
MNI TLAYUDA MIX
MINI TLAYUDA TASAJO
ENCHILADAS
ENCHILADAS MEXICANAS
3 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH CHEESE. TOPPED WITH SAUCE, GRILLED ONIONS, GRILLED PEPPERS, AND GRILLED TOMATOES. SERVED WITH RICE AND BEANS.
ENCHILADAS SUPREMAS
4 ROLLED CORN TORTILLAS( ONE BEAN, ONE CHEESE, ONE STEAK, AND ONE CHICKEN) TOPPED WITH SAUCE, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM.
ENMOLADAS
4 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED CHICKEN. TOPPED WITH HOMEMADE MOLE SAUCE, QUESO FRESCO, ONIONS, AND CILANTRO.
ENCHILADAS VERDES
4 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH GREEN SAUCE AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
ENCHILADAS ROJAS
4 ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH RED SAUCE AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
QUESADILLAS
QUESADILLA A LA CARTA
#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE AND CHOICE OF 1 MEAT OPTION.
QUESADILLA MEAL
#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE AND CHOICE OF 1 MEAT OPTION. SERVED WITH RICE AND BEANS.
FAJITA QUESADILLA
#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE, STEAK OR CHICKEN, GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, GRILLED PEPPERS, SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
SHRIMP FAJITA QUESADILLA
#12 TORTILLA FILLED WITH CHEESE, SHRIMP, GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
PORK
CARNE ADOBADA
MARINATED AND SEASONED PORK STEAK SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND AVOCADO.
PLATILLO CARNITAS
PORK TIPS SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND SLICED JALAPEÑOS.
CHULETAS AHUMADAS
2 SMOKED PORK CHOPS TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND GRILLED JALAPEÑOS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND AVOCADO.
CHICKEN
CHORIPOLLO
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE , BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND AVOCADO.
POLLO FELIZ
GRILLED CHICKEN STRIPS SERVED ON TOP OF RICE AND COVERED IN CHEESE SAUCE.
POLLO ENCEBOLLADO
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
POLLO A LA LIGERA
GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE AND STEAMED VEGETABLES.
POLLO BRAVO
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR SPECIAL CHIPOTLE SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
TOSTADA DE POLLO
ONE TOSTADA SMOTHERED WITH BEANS. TOPPED WITH CHICKEN, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA
GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE AND BEANS.
STEAK
COSTILLITAS AZADA
GRILLED STEAK RIBS SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, GRILLED BABY ONIONS, AND GRILLED JALAPEÑOS.
CARNE AZADA
GRILLED STEAK SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, GRILLED BABY ONIONS, AND GRILLED JALAPEÑOS.
CHALUPITA STEAK SPECIAL
STEAK TOPPED WITH GRILLED SHRIMP AND PICO DE GALLO. SERVED WITH RICE AND BEANS.
ARRACHERA
GRILLED SKIRT STEAK WITH GRILLED CACTUS LEAF, CHORIZO, GRILLED BABY ONIONS, GRILLED JALAPEÑOS, AVOCADO, AND QUESO FRESCO . SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
STEAK MEXICANO
T-BONE STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
STEAK RANCHERO
T-BONE STEAK TOPPED WITH RANCHERA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
BISTECK A LA MEXICANA
CHOPPED BITS OF STEAK COOKED WITH ONIONS, TOMATOES, AND JALAPEÑOS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
CARNE ENCEBOLLADO
GRILLED SEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
PLATILLO TACOS DE CARNE AZADA
3 STEAK FLOUR TORTILLA TACOS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
FAJITAS
FAJITAS
STEAK,CHICKEN, OR MIX FAJITA WITH GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND GUACAMOLE.
FAJITAS DOBLE
STEAK,CHICKEN, OR MIX FAJITA SERVED FOR 2 WITH GRILLED ONIONS, GRILLED TOMATOES, AND GRILLED PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM , AND GUACAMOLE.
FAJITA JALISCO
CHICKEN, STEAK, AND SHRIMP FAJITA WITH GRILLED PEPPERS, GRILLED, TOMATOES, FRILLED ONIONS. SERVED WITH RICE, BEANS, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.
FAJITA HAWAIIANA
GRILLED CHICKEN, HAM, AND PINEAPPLE GRILLED WITH ONIONS AND PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.
FAJITA CAMARON
SHRIMP GRILLED WITH ONIONS, TOMATOES, AND PEPPERS. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
FAJITA TACO SALAD
FLOUR TORTILLA BOWL FILLED WITH CHICKEN, STEAK, OR MIX. WITH GRILLED ONIONS, GRILLED PEPPERS, AND GRILLED TOMATOES. TOPPED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.
MOLCAJETE
GRILLED CHICKEN, STEAK, CHORIZO, RIBS, SHRIMP, WHOLE BEANS, PINEAPPLE, BABY ONIONS, GRILLED JALAPEÑOS, AND CACTUS LEAF SERVED IN A MOLCAJETE BOWL TOPPED WITH CHIHUAHUA CHEESE. SERVED WITH RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND AVOCADO.
ALAMBRE MEXICANA
GRILLED CHICKEN OR STEAK WITH GRILLED PINEAPPLE AND ONIONS TOPPED WITH CHIHUAHUA SAUCE. SERVED WITH RICE, BEANS, PICO DE GALLLO, AVOCADO, AND SOUR CREAM.
DEL MAR
COCTEL DE CAMARON 32oz
32 OZ - SHRIMP COCKTAIL SERVED WITH ONION, CILANTRO, CUCUMBER, ORANGES, AND AVOCADO.
COCTEL DE CAMARON 16oz
16 OZ- SHRIMP COCKTAIL SERVED WITH ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, ORANGES, AND AVOCADO.
CAMARONES A LA DIABLA
GRILLED SHRIMP WITH DIABLA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
CAMARONES AL MOJO DE AJO
GRILLED SHRIMP WITH GARLIC SERVED WITH RICE AND BEANS.
CAMARONES FELIZ
GRILLED SHRIMP SERVED ON TOP OF A BED OF RICE AND TOPPED WITH CHEESE SAUCE.
TOSTADA DE CAMARON
ONE TOSTADA TOPPED WITH SHRIMP MIXED WITH PICO DE GALLO.
TOSTADA DE CEVICHE
ONE TOSTADA TOPPED WITH CEVICHE AND MIXED WITH PICO DE GALLO.
AGUACHILE
SHRIMP COOKED IN LIMON JUICE SERVED WITH OUR SPECIAL SAUCE MIXED WITH CUCUMBERS, TOMATOES, ONIOS, AVOCADO, AND HOT PEPPERS.
FILETE A LA PLANCHA
GRILLED FISH FILLET SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.
FILETE EMPANIZADO
BREADED FISH FILLET FRIED TO GOLDEN BROWN SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.
MOJARRA FRITA
WHOLE GRILLED TILAPIA FISH SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.
MOJARRA ADOBADA
WHOLE GRILLED TILAPIA FISH DIPPED IN OUR CHIPOTLE SAUCE SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, AND AVOCADO.
PLATILLOS TRADICIONALES
CHILE VERDE
STEAK OR GRILLED CHICKEN IN GREEN SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
CHILE COLORADO
STEAK OR GRILLED CHICKEN IN RED SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
CHIMICHANGA
DEEP FRIED BURRITO FILLED WITH STEAK, CHICKEN, OR BEEF. TOPPED WITH CHEESE SAUCE AND SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
SHRIMP CHIMICHANGA
DEEP FRIED BURRITO FILLED WITH GRILLED SHRIMP. TOPPED WITH CHEESE SAUCE AND SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
MILANESA DE POLLO
BREADED CHICKEN BREAST DEEP FRIED SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM.
MILANESA DE RES
BREADED STEAK DEEP FRIED AND SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM.
CHILAQUILES MEXICANOS
CORN TORTILLA CHIPS SAUCED IN GREEN OR RED SAUCE MIXED WITH CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH CHEESE AND SERVED WITH RICE AND BEANS.
CHILAQUILES MEX CON BISTEK Y 2 HUEVOS
CORN TORTILLA CHIPS SAUCED IN GREEN OR RED SAUCE MIXED WITH CHICKEN OR STEAK. TOPPED WITH CHEESE, SLICE OF STEAK, AND 2 SUNNY SIDE UP EGGS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
TAQUITOS MEXICANOS
4 CRISPY ROLLED TORTILLAS STUFFED WITH STEAK OR CHICKEN. SERVED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
FLAUTAS
3 CRISPY FLOUR TORTILLAS, ONE CHICKEN, ONE STEAK, AND ONE SHRIMP. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND A SMALL CHEESE.
HUEVOS A LA MEXICANA
SCRAMBLED EGGS WITH ONIONS, TOMATOES, AND JALAPEÑOS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
HUEVOS RANCHEROS
SUNNY SIDE UP EGGS IN RAMCHERA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
HUEVOS CON CHORIZO
SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO. SERVED WITH RICE AND BEANS.
TACO SALAD
COMBINATIONS
EXTRA SIDES
AGUACATE
AVOCADO SLICES
Arroz (Rice) Big
Arroz y Frijol (rice and beans) big
Arroz y Frijol (rice and beans) small
Arroz(rice) small
CHILE TOREADOS
3 GRILLED WHOLE JALAPEÑOS
CHIPS AND SALSA
CHIPS AND 4 OZ SALSA
Frijol (beans) big
Frijol(beans) small
ORDEN DE 2 NOPALES AZADOS
ORDEN DE CEBOLLA Y CILANTRO
ORDEN DE CHILE ARBOL
ORDEN DE CHILE PICADO
ORDEN DE LIMONES
ORDEN DE QUESO FRESCO
PAPAS FRITAS (FRENCH FRIES)
PICO DE GALLO 6 OZ
SOUR CREAM
2 OZ
TORTILLA
FLOUR OR CORN TORTILLA
2 HUEVOS ESTRELLEDOS
|Sunday
|10:30 am - 10:00 pm
|Monday
|10:30 am - 10:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 10:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 10:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 10:00 pm
|Friday
|10:30 am - 10:00 pm
|Saturday
|10:30 am - 10:00 pm
Come in and enjoy!
116 Nashville Hwy, Columbia, TN 38401