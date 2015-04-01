- Home
- /
- Bardstown
- /
- Mexican & Tex-Mex
- /
- La Herradura
Mexican & Tex-Mex
La Herradura
1,512 Reviews
$$
959 Morton Ave
Bardstown, KY 40004
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
LUNCH
LUNCH BURRITO LA HERRADURA
$7.49
LUNCH TACO
$6.99
LUNCH ENCHILADA
$6.99
LUNCH TAMALE
$6.99
LUNCH SPEEDY GONZALEZ
$6.99
LUNCH CHIMICHANGA
$7.99
LUNCH TACO SALAD
$6.99
LUNCH TACO SALAD FAJITA
$7.99
LUNCH QUESADILLA
$8.99
LUNCH NACHOS FAJITA
$7.99
LUNCH TAQUITOS MEXICANOS
$6.99
LUNCH BLACK ANGUS BURGER
$8.99
LUNCH EGGS/CHORIZO
$7.99
LUNCH FAJITAS
$8.99
LUNCH POLLO BANDIDO
$7.99
LUNCH GORDITA
$7.99
LINCH SPECIAL #1
$6.99
LUNCH SPECIAL #2
$6.99
LUNCH SPECIAL #3
$6.99
LUNCH SPECIAL #4
$6.99
DINNERS
CHIMICHANGA DINNER
$10.99
SUPER CHIMICHANGA
$12.99
CHIMICHANGAS MEXICANAS
$11.99
GUADLAJARA
$9.99
SPECIAL TEXAS
$12.99
AUTHENTIC CHILE RELLENOS
$10.99
CHILAQUILES MEXICANOS
$8.99
WRAP LA HERRADURA
$9.99
FLAUTAS
$11.99
CHILE VERDE
$10.99
CHILE COLORADO
$10.99
TAQUITOS MEXICANOS
$9.99
SPECIAL DINNER
$12.99
QUESADILLA DINNER
$10.99
LA CHICANA
$10.99
VACA BANDIDA
$10.99
GORDITA PLATTER
$10.99
EGGS /CHORIZO
$8.99
CARNITAS DINNER
$10.99
CHULETAS PORK CHOPS
$11.99
APPETIZERS
BEAN DIP
$4.99
BONELESS WINGS
$6.99
BUFFALO WINGS
$6.99
CHEESE DIP
$3.99
CHEESE FRIES
$8.99
CHEESE QUESADILLA
$3.49
CHEESE STICKS
$6.49
CHEESY QUESADILLA FAJITA
$6.99
CHORI-QUESO
$5.79
GUACAMOLE
$3.99
MEXICAN CHILI
$4.99
NACHOS SHREDDED CHICKEN
$7.99
NACHOS CHEESE
$4.99
NACHOS GROUND BEEF
$7.99
NACHOS BEAN/CHEESE
$6.99
LARGE CHEESE DIP
$9.99
HOMEMADE GUACAMOLE
$6.99
SALADS
NACHOS
QUESADILLAS
FAJITAS
MOLAJETES
TACOS
SEAFOOD
BURRITOS
POLLO
ENCHILADAS
KIDS MENU
STEAKS
CARTE
BURRITO CHICKEN
$4.49+
BURRITO GROUND BEEF
$4.49+
BURRITO CHICKEN NO VEG
$5.49+
BURRITO STEAK NO VEG
$5.49+
BURRITO BEAN
$2.99+
TACO CHICKEN
$2.29+
TACO GROUND BEEF
$2.29+
TACO CHICKEN NO VEG
$3.25+
TACO STEAK NO VEG
$3.25+
QUESADILLA CHICKEN
$3.99+
QUESADILLA GROUND BEEF
$3.99+
QUESADILLA CHICKEN NO VEG
$4.99+
QUESADILLA STEAK NO VEG
$4.99+
CHIMICHANGA CHICKEN A LA CARTE
$5.99
CHIMICHANGA GROUND BEEF A LA CARTE
$5.99
CHIMICHANGA CHICKEN NO VEG A LA CARTE
$6.99
CHIMICHANGA STEAK NO VEG A LA CARTE
$6.99
CHALUPA A LA CARTE
$4.99
TAMALE CARTE
$3.49+
TOSTADA CARTE
$3.99
CHILE RELLENO CARTE
$4.29
ENCHILADA CHICKEN
$2.79+
ENCHILADA GROUND BEEF
$2.79+
ENCHILADA CHEESE
$2.79+
ENCHILADA BEANS
$2.29+
ENCHILADA CHICKEN NO VEG
$2.99+
ENCHILADA STEAK NO VEG
$2.99+
GRILLED CHICKEN CARTE
$7.99
GRILLED STEAK CARTE
$7.99
GORDITA CARTE
$6.99
SHRIMP CARTE
$0.75
ONE SHRIMP TACO
$3.99
ONE TACO CARNITAS
$3.99
ONE TACO FISH
$3.99
ONE TACO PASTOR
$3.99
ONE TACO CHORIZO
$3.99
SHREDDED CHICKEN CARTE
$5.99
SHRIMP CHIMI CARTE
$8.99
CRAB MEAT CARTE
$7.99
GROUND BEEF
$5.99
SCALLOPS
$6.99
SIDES
BAKED POTATO
$3.99
BLACK BEANS
$3.49
CALIFORNIA VEGETABLES
$3.99
CHEESY RICE
$4.29
CHILES TOREADOS
$2.99
CHIPS & SALSA
$1.49
CILANTRO
$1.29
DICED ONIONS
$1.29
Fajita Salad
$5.99
FRIES
$2.99
GRILLED JALAPENOS
$2.29
GRILLED ONIONS
$1.99
WHITE RICE
$2.99
JALAPENO
$0.99
MASHED POTATO
$3.99
PICO DE GALLO
$2.99
REFRIED BEANS
$2.75
RICE
$2.75
RICE & BEANS
$4.49
SHREDDED CHEESE
$1.99
SAUTEED MUSHROOMS
$2.49
SIDE OF PINEAPPLE
$2.49
SOUR CREAM
$1.59
TORTILLAS
$1.25
BROCOLI
$3.99
LARGE TOGO CHEESE
$11.99
LARGE PICO GALLO
$7.99
LARGE SALSA
$5.99
CHIPS
$0.75
SALSA
$0.75
HOT SAUCE
$1.25
AVOCADO SLICES
$3.99
LLETTUCE
$0.99
DICED TOMATO
$1.25
VEGETABLES FAJITA
$2.29
FRIED POTATOES
$3.99
SINGATURE BURRITOS
BURGERS
VEGGIE
DESSERTS
UNDER 600
N/A BEVERAGE
BEER
CORONA
$3.99
CORONA LIGHT
$3.99
CORONA PREMIER
$3.99
CORONITA
$2.99
DOS EQUIS AMBER
$3.99
DOS EQUIS GREEN
$3.99
MODELO ESPECIAL
$3.99
NEGRA MODELO
$3.99
PACIFICO
$3.99
TECATE
$3.99
VICTORIA
$3.99
BLUE MOON
$3.99
BUCKET
$16.00
BUD LIGHT
$2.49
BUDWEISER
$2.49
BUSCH LIGHT
$1.49
COORS LIGHT
$2.49
MICH ULTRA
$2.49
MILLER LITE
$2.49
WHITE CLAW
$3.99
FAT TIRE 16 OZ
$3.29
BUD LIGHT 16 OZ
$3.29
BUDWEISER 16 OZ
$3.29
MICH ULTRA 16 OZ
$3.29
DOS EQUIS XX AMBER 16 OZ
$4.29
MILLER LITE 16 OZ
$3.29
BLUE MOON 16 OZ
$4.29
MODELO SPECIAL 16 OZ
$4.29
FAT TIRE 22 OZ
$4.99
BUD LIGHT 22 OZ
$4.29
BUDWEISER 22 OZ
$4.29
MICH ULTRA 22 OZ
$4.29
DOS EQUIS XX AMBER 22 OZ
$4.99
MILLER LITE 22 OZ
$4.29
MODELO SPECIAL 22 OZ
$4.99
BLUE MOON 22 OZ
$4.99
BUD LIGHT 32 OZ
$5.99
MILLER LITE 32 OZ
$5.99
MICH ULTRA 32 OZ
$5.99
BUDWEISER 32 OZ
$5.99
FAT TIRE 32 OZ
$6.99
DOS EQUIS XX AMBER 32 OZ
$6.99
MODELO SPECIAL 32 OZ
$6.99
BLUE MOON 32 OZ
$6.99
BUD LIGHT PITCHER
$9.49
MILLER LIGHT PITCHER
$9.49
MICH ULTRA PITCHER
$9.49
BUDWEISER PITCHER
$9.49
FAT TIRE PITCHER
$9.99
DOS EQUIS XX AMBER PITCHER
$9.99
MODELO PITCHER
$9.99
PACIFCO PITCHER
$9.99
LIQUOR
Jose Cuervo
$5.29
Don Julio
$8.29
1800
$5.29
Patron
$8.29
La Herradura
$8.29
Jimador
$8.29
Don Eduardo
$8.29
Sauza Hornitos
$5.29
Cazadores
$8.29
Corralejo
$5.29
House Tequila
$3.99
Don Julio Real
$30.00
Selection 1579
$6.00
Tesoro Paradise
$8.00
Corazon Old Rip
$7.00
Mezcal Casa Amigos Espadin
$7.00
Avion
$6.00
Number Juan
$8.00
Azulejo
$6.00
Don Julio 1942
$13.00
Jose Cuervo Familia Reserva
$13.00
House Rum
$3.99
House Vodka
$3.99
Titos
$5.29
Grey Goose
$5.49
Absolut
$5.49
Ciroc
$5.29
THE MACALLAN 18
$23.00
THE MACALLAN 17
$20.00
LAPHROAIG 10
$8.00
Johnnie Walker
$6.20
Grand Manier
$5.00
Fire B
$4.29
Iligal Mezcal
$7.49
Casa Amigos
$6.49
Tanqueray
$5.29
Jim Beam
$6.29
Maker's Mark
$6.29
Wild Turkey
$6.29
J.B.
$6.29
Crown Royal
$6.29
Jack Daniels
$6.29
House Whiskey
$3.99
Know Creek
$6.29
Baker's
$6.29
Larceny
$6.29
Evan Williams single brrel
$6.00
Rebel Yell 10 yr
$12.00
Old Extra 7
$8.00
Bullet BP
$7.49
Russell 10
$7.49
1792
$6.29
Henrry Mcka 10 b&b
$9.00
WF reservre
$6.29
Evan Williams
$5.49
Woodford Reserve
$5.99
Elijh
$6.49
4R Single Barrel
$6.29
Very Old St Nick 8 Rye
$9.00
WhistlePig 10yr Rye
$10.00
Angel envy
$6.00
Four Rosas
$6.49
COCKTAILS
AMARETTO & SOUR
$6.99
BAHAMA MAHAMA
$6.29
BLOODY MARY
$6.99
BLUE HAWAIIAN
$6.99
BUTTERY NIPPLE
$4.00
CAPITAN MORGAN
$6.29
FLAMING DR PEPPER
$7.29
FUZZY NAVEL
$6.29
GIN & TONIC
$4.99
JAGER BOMB
$6.29
LONG ISLAND ICED TEA
$6.29+
MARTINI
$6.29
MEXICAN KOOL AID
$5.99
MICHELADA
$5.29+
MUDSLIDE
$6.29
RATTLESNAKE
$6.29
SALTY DOG
$5.29
SCREWDRIVER
$5.29
SEX ON THE BEACH
$6.99
TEQUILA SUNRISE
$6.29
TOM COLLINS
$6.29
VEGAS BOMB
$6.29
WASHINGTON APPLE
$5.29
MOJITO
$6.99
PALOMA
$6.99
OLD FASHIONED
$7.99
WHISKEY SOUR
$6.99
N/A Pina Colada
$3.99
N/A Banana Daiquiri
$3.99
N/A Strawberry Daiquiri
$3.99
N/A Peach Daiquiri
$3.99
Pina Colada
$5.99
Strawberry Daiquiri
$5.99
Peach Daiquiri
$5.99
Banana Daiquiri
$5.99
Watermelon Daiquiri
$5.99
Raspberry Daiquiri
$5.99
Mango Daiquiri
$5.99
MARGARITAS
12 OZ FLAVORED HAPPY HOUR MARGATITA
$2.99
12 OZ HOUSE FLAVORED MARGARITA
$5.99
12 OZ HOUSE MARGARITA
$2.49
16 OZ HOUSE FLAVORED MARGARITA
$8.99
16 OZ HOUSE MARGARITA
$7.99
22 OZ FLAVORED MARGARITA
$9.99
22 OZ HOUSE MARGARITA
$8.99
32 OZ FLAVORED MARGARITA
$12.99
32 OZ HOUSE MARGARITA
$11.99
BLUE MARGARITA
$7.99
CHERRY MARGARITA
$7.99
CORONARITA
$10.99
DOUGARITA
$9.99
KENTUCKY MARGARITA
$7.99
MARGARITA FLIGHT
$10.99
NON ALCOHOL MARGARITA
$3.99
PITCHER FLAVORED MARGARITA
$18.99
PITCHER HOUSE MARGARITA
$16.99
TOP SHELF MARGARITA
$9.99
MEZCAL MARGARITA
$9.99
SANGRIA MARGARITA
$9.99
JALAPENO PINEAPPLE MARG
$9.99
BLACK CHERRY MARGARITA
$9.99
THE G'' MARGARITA
$12.99
BLUE MARGARITA
$9.99
MARAGRITA FLIGHT
$12.99
32OZ TOP SHELF MARGARITA
$13.99
BOURBONS
4R 16YR
$22.00
BARTERHOUSE 20 YR
$18.00
BBC CHATEAU DE LAUBADE
$16.00
BBC DISCOVERY #5 #1
$14.00
BBC FOUNDERS
$14.00
BBC FUSHION #1
$16.00
BBC FUSHION #5
$14.00
BBC THE PRISONER
$18.00
BELLE MEADE SHERRY
$14.00
BELLE MEADE SR 108
$12.00
BELLE MEADE SR 125 PROOF
$16.00
BLANTONS SIB
$12.00
BLOOD OATH PACT 4
$20.00
BLOOD OATH PACT 5
$18.00
BLUE RUN 14YR
$16.00
BLUE RUN GOLDEN RYE
$14.00
BLUE RUN HIGH RYE
$15.00
BOMBERGERS 2021
$15.00
BOOKERS 2016
$18.00
BOOKERS 2017
$16.00
BOOKERS 2018
$16.00
BOOKERS 2019
$16.00
BOOKERS 2020
$15.00
BOOKERS 2021
$14.00
BUFFALO TRACE
$10.00
CALUMET 15
$14.00
CALUMET 16
$15.00
CREAM OF KENTUCKY
$14.00
E. H.TAYLOR SMALL BATCH
$12.00
EAGLE RARE
$10.00
ELIJAH CRAIG BP
$12.00
FOUR GATE ANDALUISA KEY
$16.00
FOUR GATE COLLABORATION III
$16.00
FOUR GATE KELVIN RYE
$16.00
FOUR GATE SPLIT STAVE
$16.00
FOUR GATE THE BLUEGRASS III
$16.00
HENRY MCKENNA 10 YR
$10.00
JIM BEAM MASTER P
$20.00
KNOB CREEK 12YR
$12.00
KNOB CREEK 2022 18YR
$15.00
KY OWL BOURBON BATCH 11
$20.00
KY OWL RYE BATCH 2
$17.00
KY OWL RYE BATCH 3
$16.00
KY OWL ST PATRICKS
$12.00
LITTLE BOOK 2017 BATCH #1 THE EASY
$16.00
LITTLE BOOK 2018 NOE SIMPLE TASK
$16.00
LITTLE BOOK 2022 CHAPTER 6 TO THE FINISH
$15.00
LUCKY SEVEN THE FRENCHMAN
$13.00
LUCKY SEVEN THE HOLIDAY TOAST
$13.00
LUCKY SEVEN THE PROPRITOR
$18.00
MAKERS MARK FAE-01
$13.00
MAKERS MARK FAE-02
$13.00
OKI PICK
$12.00
OKI RESERVE
$14.00
PARKERS HERITAGE BLUE CURAÇAO
$15.00
RIP VAN WINKLE 1 OZ
$20.00
RUSSELL RESERVE KEYSTONE PICK
$12.00
SHENKS 2018
$15.00
SHENKS 2021
$14.00
THREE CHORD 15YR
$14.00
WELLER 12 YR
$14.00
WILLETT RYE 4YR
$12.00
YELLOWSTONE LE 2021
$15.00
TEQUILAS
1146 ANEJO
$16.00
1800 GOLD & SILVER
$5.00
ADITIVO BLNCO
$10.00
AVION 44
$13.00
AZULEJOS
$9.00
CAMPEON
$10.00
CASA AMIGOS BLANCO REPO ANEJO
$9.00
CASA MEXICO
$7.00
CASA NOBLE
$8.00
CAVA DE ORO ANEJO
$14.00
CAVA DE ORO BLANCO
$12.00
CENTENARIO
$9.00
CLASE AZUL BLANCO
$16.00
CLASE AZUL REPOSADO
$18.00
COMISARIO ANEJO
$10.00
COMISARIO BLANCO
$8.00
CORRALEJO 9900
$12.00
CORRALEJO EXTRA ANEJO
$12.00
CORRALEJO REP, BLANCO ANEJO
$7.00
CORZON ANEJO IN RIP VAN WINKLE
$12.00
DEGOLLADO
$12.00
DON JULIO 1942
$16.00
DON JULIO 70
$10.00
DON JULIO ANEJO
$9.00
DON JULIO PRIMAVERA
$15.00
DON JULIO REAL
$25.00
DON JULIO REPO
$8.00
EL TESORO DE DON FELIFE 75 10 YR
$10.00
EL TESORO DE DON FELIPE 80 8YR
$10.00
FUENTES SECA
$18.00
GRAN CORRALEJO
$13.00
HERRADURA LEGEND
$12.00
HERRADURA SELECCION SUPREMA
$20.00
HERRADURA ULTRA
$8.00
HHERRADURA ANEJO REPO
$8.00
HORNITOS BLACK BARREL
$8.00
HORNITOS REPO
$6.00
HOUSE TEQUILA
$5.00
JOSE CUERVO GOLD
$5.00
JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA
$15.00
LOBOS
$6.00
MIJENTA
$8.00
MILAGRO ANEJO
$15.00
MILAGRO BARREL SELECT
$12.00
MILAGRO BARREL SELECT BLANCO
$10.00
MILAGRO SILVER
$7.00
MILAGRO UNICO
$25.00
NUMBER JUAN
$9.00
PADRE BLANCO ANEJO REPO
$12.00
PARTON BLANCO
$8.00
PARTON SPECIAL EDITION
$12.00
PATRO ANEJO
$10.00
PATRON PIEDRA
$25.00
PATRON ROCCA
$10.00
PROSPERO
$6.00
SAUZA XA EDICION LIMITADA
$25.00
TEARS DE LA LLORONA
$20.00
TEQUILA CRUZ
$7.00
TEREMANA
$8.00
TESORO REOPSDO
$8.00
TRES GENERACIONES
$8.00
VILLA ONE
$6.00
MEZCAL
SCOTCH
GLENFIDDICH 12
$12.00
JAMESON IRISH WISKEY
$8.00
JOHNNIE WALKER RED LABEL
$8.00
LAPHROAIG 10
$10.00
PROPER TWELVE IRISH WISKEY
$10.00
TEELING IRISH WISKEY
$8.00
THE MACALLAN SHERRY CASK 18YR
$18.00
THE BALVENIE DOUBLEWOOD 17YR
$16.00
THE GLENLIVET 18YR
$14.00
THE MACALLAN FINE OAK 17YR
$16.00
THE MACALLAN TRIPLE CASK 18YR
$18.00
USQUAEBACH RESERVE
$8.00
Attributes and Amenities
Family-Friendly
Seating
Reservations
Delivery
Wheelchair Accessible
Table Service
Online Ordering
Takeout
All hours
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
959 Morton Ave, Bardstown, KY 40004
Gallery
Similar restaurants in your area
Popular restaurants in Bardstown
Bardstown Bourbon Company Kitchen & Bar - 1500 Parkway Drive
4.9 • 293
1500 Parkway Drive Bardstown, KY 40004
View restaurant
Fresh Coffee, Pastries & More - Historic Bardstown, KY
4.8 • 288
114 N 3rd Street Bardstown, KY 40004
View restaurant
More near Bardstown
Elizabethtown
Avg 4.2 (13 restaurants)
Radcliff
Avg 4.4 (5 restaurants)
Simpsonville
No reviews yet
Shelbyville
Avg 4.8 (5 restaurants)
Louisville
Avg 4.4 (311 restaurants)
Crestwood
Avg 4.5 (5 restaurants)
Jeffersonville
Avg 4.5 (28 restaurants)
Prospect
Avg 4.5 (10 restaurants)
New Albany
Avg 4.4 (28 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.