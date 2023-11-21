La Matriarca 2255 nw 87th ave
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2255 nw 87th ave
doral, FL 33178
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COMIDA TRADICIONAL
CHICHARRONERIA
- BATEA DE CHICHARRONES$69.00
(FOR 2 PEOPLE) ALL OF OUR PORK RINDS AND BACONS JOINED WITH RED ONIONS CURED WITH LEMON AND CILANTRO, YELLOW POTATOES, AREPAS AND SPICY PICKLES.
- CAUSA DE CHICHARRON$22.00
IT IS THE BEST FUSION OF OUR MATRIARCA COOKING AND PERUVIAN COOKING, MASHED POTATOES MARINATED WITH A TOUCH SPICY, MASHED POTATOES OF CRISPY PORK, PLANTAIN, PORK AND CREAMY CHEESE WITH AVOCADO.
- CEVICHE AL CAJON$22.00
CRISPY PORK BELLY MARINATED IN RED ONION WITH LEMON AND CILANTRO, SPECIAL MAYONAISE, AVOCADO, YELLOW PEPPER, TOASTED CORN AND CHIP OF PLANTAIN.
- LAMINAS DE CHICHARRON$10.00
SLICES CUTS MARINATED IN FRESH HERBS, JOINED WITH RED ONION CURED IN LEMON WITH CILANTRO, AREPAS AND LULO MAYONNAISE.
- MATRIARCA PAELLA (PAELLA MATRIARCA)$25.00
HOMEMADE SPECIALTY, RICE JOINED WITH YELLOW PEPPER, RED SEASONING, CRISPY PORK WITH CHORIZO LOW IN GREASE, CHICKEN CHOPPED, CRUNCHY BACON AND VEGETABLES.
- ROLLO CROCANTE$23.00
- TOCINO CONFITADO$18.00
VACUUM COOKED IN IT IS OWN FAT, GLAZED AND SWEETENED WITH PANELA. LA MATRIARCA RECIPE.
- TOCINO EN CAJON PORCION GRANDE$23.00
HOMEMADE SPECIALTY. CRISPY, TENDER AND SOFT MEAT, JUST LIKE MY FAMILY LIKE IT. JOINED WITH YELLOW POTATOES COOKED WITH ROSEMARY, AREPAS AND LULO MAYONNAISE.
ENSALADA
- BURRATA MATRIARCA$16.00
MIX OF LETTUCE MARINATED IN WINE AND BALSAMIC REDUCTION WITH CHERRY TOMATO CONFIT, CRUNCHY CHICHARRON AND BUFFALA CHEESE
- ENSALADA CESAR CON POLLO$15.00
MIX OF ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, CESAR SAUCE, PARMESAN CHEESE AND CHICKEN JULIENNES.
- ENSALADA DE CANGREJO$18.00
- ENSALADA MATRIARCA$15.00Out of stock
THIS IS THE SALAD MY NIECE LIKES THE MOST. CHICKEN JULIENNE STRIPS, BED OF LETTUCE, AVOCADO, CHEESE CUBES, BOILED EGG, GRILLED CORN, CRUNCHY BACON, TOMATO AND RANCH DRESSING.
ENTRADA
- CEVICHE DE CHORIZO$12.00
CHORIZO MARINATED IN CITRIC JUICE, ONION AND CILANTRO; ACCOMPANIED BY ROASTED CORN AND CRUNCHY PLANTAIN.
- CHANCHITAS$12.00
BACON CROQUETTES, BATHED WITH PANELA CARAMEL, A DELICATE TOUCH OF CUMIN, SWEET PEPPER AND LEMON, JOINED WITH AREPAS.
- CHORIZO ANTIOQUEÑO$8.00
CHORIZO ANTIOQUEÑO JOINED WITH HOGAO, LEMON AND SMALL AREPAS. ORDER IT WHOLE OR PICATED.
- CONCHITAS CAMPESINAS$10.00
CRUNCHY PLANTAIN WITH SHREDDED BEEF, GUACAMOLE WITH MANGO BICHE AND CHEESE.
- CONCHITAS MARINAS$12.00
FRIED PLANTAINS FILLED WITH SHRIMP COCOKTAIL AND OCTOPUS.
- EMPANADITAS$7.00
(8 UNITS) ACCOMPANIED WITH PICKLES AND GUACAMOLE WITH MANGO BICHE. IF YOU WANT, ASK FOR MIX OF THEM.
- MORCILLITAS ANTIOQUEÑAS$8.00
BLACK SAUSAGE WITH SMALL AREPAS, LEMON AND HOGAO.
- PATACONES EN CHAROL$13.00
(4 UNITS) JOINED WITH HOGAO, ROPAVIEJA, SOUR CREAM AND GUACAMOLE WITH MANGO BICHE.
- QUESO REBOSADO$10.00+
- PASTELITOS DE POLLO$7.00
- MIX EMPANADAS Y PASTELITOS$9.00
GRILL
- ENTRAÑA$33.00
- HAMBURGUESA BLANCK ANGUS CAB$18.00Out of stock
ARTISAN BREAD, 100% ANGUS BEEF, BACON, CHEESE, FRESH VEGETABLES
- LOMO SALTADO$25.00
TENDERLOIN COOKED TO WOK WITH SOY, BRIGHT TOMTOES, PEPPERS AND RED ONION, SERVED WITH CRUNCHY FRENCH FRIES AND RCE.
- NEW YORK STEAK CAB$30.00
- PECHUGA A LA PARRILLA$16.00
ROASTED CHICKEN FILLET WITH PEASANT BUTTER.
- PICADA MATRIARCA$60.00
CRISPY PORK BELLY, GRILLED CHICKEN, TENDERLOIN, CHORIZO, BLACK SAUSAGE, AREPAS AND YELLOW POTATOES, LULO MAYONNAISE AND HOGAO SAUCE.
- RIBEYE CAB$32.00
- SOLOMITO BABY BEEF$22.00
- LOMO AJI PANCA$23.00
- SOLOMITO PIMIENTA$23.00
- TOMAHAWK$130.00
- ARROZ CHAUFA DE LOMO$25.00
MENU INFANTIL
- NUGGETS DE POLLO$8.00
FRENCH FRIES, CHICKEN FINGERS, SMALL JUICE AND TOY.
- FETUCCINI A LA CREMA$8.00
CLASSIC PREPARATION OF THE LONG PASTA WITH CREAM, CHICKEN AND PARMESAN CHEESE.
- MINI SOLOMITO$13.00
SERVED WITH FRENCH FRIES AND FRESH SALAD.
- SOPITA DE AJIACO$7.00
JOINED WITH CHICKEN SLICES, RICE, A SMALL AREPA AND AVOCADO.
- PECHUGUITA AL GRILL$10.00
SERVED WITH FRENCH FRIES AND FRESH SALAD.
- SOPITA DE MONGONGO$7.00
SIDES
- AGUACATE$3.00
- Arepa ( 2uni)$2.00
- Arroz Blanco$2.50
- Arroz cremoso de champiñones$6.00
- Arroz de Coco$3.50
- Arroz panca$6.00
- Cebolla cevichada$2.50
- Ensalada Verde$2.50
- Guacamole$2.50
- Huevo$2.00
- Mayonesa de Lulo$2.50
- Melao$2.50
- Papa a la Francesa$2.50
- Papa Criolla$4.50
- Papas en Casco$2.50
- Patacones ( 2 uni)$4.00
- Porcion de Frijoles$7.00
- Tajadas de Maduro (2 uni)$2.50
- Chips de Platano$2.50
- Salsa Ochua$2.50
TRADICIONAL
- AJIACO$17.00
CHICKEN SLICES, RICE, CORN ON THE COB, AVOCADO, AREPA, MILK CREAM, CAPERS AND IF YOU WANT, A BANANA.
- BANDEJA PAISA$25.00
RED BEANS SOUP WITH CRUNCHY CHOPPED PORK RINDS, BEEF POWDER, CHORIZO, BLACK SAUSAGE, RICE, PLANTAIN SLICES, CASSEROLE EGG, AREPA AND AVOCADO.
- CAZUELA EL ARRIERO$18.00
THICK RED BEANS SOUP WITH CRUNCHY CHOPPED PORK RINDS, SHREDDED BEEF, CHORIZO, PLANTAIN SLICES AND SMALL POTATO CHIPS, ALL SERVED WITH RICE, SWEET CORN, CUBES OF AVOCADO, HOGAO AND AREPA.
- MONDONGO$18.00
RICE, AVOCADO, AREPA AND FINELY CHOPPED CILANTRO.
- FRIJOL ARRIERO$16.00
DELICIOUS BEANS ACCOMPANIED BY POWDERED MEAT, RICE, HOGAO, AREPA, AVOCADO AND PLANTAIN.
- POSTA CARTAGENERA$23.00
BEEF COOKED WITH BEER AND PANELA, JOINED WITH COCONUT RICE, FRIED PLANTAIN AND HOMEMADE SALAD.
- MONDONGO ESPECIAL DE LA MATRIARCA$25.00
RICE, CHORIZO, CRISPY PORK, AREPA, ROPA VIEJA, BANANA AND CILANTRO. YOU CAN CHANGE FOR MEAT IN DUST.
VEGETARIAN
COMIDA DE MAR
CEVICHES
- CEVICHE CREMOSO DE AJI AMARILLO$22.00
YELLOW PEPPER, MARRIAGE OF SHRIMP, FRESH WHITE FISHING AND OCTOPUS MARINATED IN TIGER MILK WITH JAPANESE MAYONNAISE.
- CEVICHE TRADICIONAL$20.00
RECIPE BROUGHT FROM PERU, PREPARED BY THE CHEF WITH THE CATCH OF THE DAY, MARINATED IN CITRIC JUICES, TIGER MILK, ONIONS IN JULIENNE, CILANTRO AND ROASTED CORN.
- CEVICHE TROPICAL$22.00
SHRIMP MIX AND FRESH CATCH OF THE DAY MARINATED IN CITIC JUICES, JAPANESE MAYONNAISE, KUMIS, APPLE AND MANGO, SPECIAL RECIPE FROM LA MATRIARCA.
- TUNA MIX$28.00
CREAMY CEVICHE PREPARED WITH SALMON CUBES, OSAQUI STICKS JULIENNES, CRISPY SHRIMP AND TUNA CUBES, MARINATED WITH TOGARASHI AND CITRIC JUICES ALL TOPPED WITH CRAB CAVIAR.
SEA FOOD
- ARROZ CALDOSO DE MARISCOS$28.00
CREAMY RICE STEW AND COCONUT MILK. SHRIMP, PRAWNS, SQUID RINGS, OCTOPUS AND MUSSELS. IT IS THE COAST VERSION FROM LA MATRIARCA.
- ARROZ CHAUFA DE MARISCOS$25.00
CLASSIC RECIPE INSPIRED IN THE PERUVIAN CUISINE, SEAFOODS SAUTED TO WOK WITH VEGETABLES, RICE WITH SOJA SOUCE, OYSTERS SOUCE WITH SESAME OIL AND CARAMELIZED ONION LEEKS.
- CAUSA DE CAMARONES Y AGUACATE$16.00
MASHED POTATOES INSPIRED IN THE INCA LAND. COLD DISH WITH SHRIMP COCHTAIL DECORATED WITH PLANTAINS, TOASTED CORN AND AVOCADO.
- CAZUELA DE MARISCOS$30.00Out of stock
CREAMY SOUP WITH FLAMBED SHRIMPSD AND PRAWNS, SQUID RINGS, MUSSELS AND CRAB STICKS JOINED WITH COCONUT RICE AND CRUNCHY PLANTAINS.
- FETUCCINI CALIPSO$28.00
SHRIMPS, PRAWNS, SQUID RINGS, OCTOPUS AND MUSSELS FLAMBED IN WHITE WINE BATHED IN A CREAMY HUANCAINA SAUCE WITH A BASE OF YELLOW PEPPER.
- PARILLADA DE MARISCOS$45.00
OCTOPUS, SQUID, SHRIMP, FRESH WHITE FISHING MARINATED IN PEPPER SALT WITH GARLIC BATHING IN YELLOW PEPPER SAUCE AND JOINED WITH ONION IN CICITRIC JUICES.
- SALMON$24.00
LICORES
AGUARDIENTE
BEER
COCKTAILS
- Abeja Reina$14.00
- Aperol Spritz$14.00Out of stock
- Black Russian$14.00
- Bloody Mary$12.00
- Caipiriña$12.00
- Cosmopolitan$14.00
- Cuba Libre$12.00
- Daiquiri$12.00
- Exotic$14.00
- Gin Tonic
- Hierberito$15.00
- Long Island Blue$16.00
- Long Island Ice tea$16.00
- Lulada Sour$14.00
- Mai Thai$14.00
- Manhattan$16.00
- Margarita$16.00
- Martini$16.00
- Mojito Cubano$12.00
- Moscow Mule$14.00
- Negroni$14.00
- Old Fashioned$16.00
- Piña Colada$14.00
- Pomerome Tonic (Gordons)
- Reddish Style
- Reddish Style rockrose
- Rum Cream$14.00
- Sex on the Beach$12.00
- Sidecar$14.00
- Tropical Cubanito$14.00
- White Russian$14.00
- Amareto Sour
- Explosion de coco$16.00
- CoronaRita$25.00
APERITIVOS - DIGESTIVOS
GIN
JARRAS
RED WINE
- Cabernet Punti Ferrer$40.00+
- Cabernet Sauvignon Auspicion$45.00+Out of stock
- Carmenere Punti Ferrer$14.00+
- Hose Wine$10.00Out of stock
- Malbec Ruca Malen$40.00+Out of stock
- Merlot Nicolas$35.00+Out of stock
- Merlot Punti Ferrer$14.00+
- Tempranillo Coto Crianza$40.00+Out of stock
- El COTO Botella$50.00Out of stock
ROSE WINE Y PROSECO
RUM
- Defensor 12 años$130.00+
- Defensor 18 años$205.00+
- Medellin 12 años$115.00+
- Medellin 3 años$80.00+
- Medellin 8 años$95.00+
- Viejo de Caldas Blanco$80.00+
- Zacapa 23 años$125.00+
- BACARDI SUPERIOR BLANCO$12.00+
- CAPITAN MORGAN SPICED RUM$10.00+
- DON Q CRISTAL$10.00+
- LEBLON CACHAZA$12.00+
- MALIBU$12.00+
- RON ABUELO AÑEJO RESERVA ESPECIAL$10.00+
- RON DIPLOMATICO$125.00+
- SANTA TEREZA$110.00+
- VIEJO DE CALDAS 3 AÑOS$80.00+
- VIEJO DE CALDAS 5 AÑOS$85.00+
- VIEJO DE CALDAS 8 AÑOS$90.00+
- VIEJO DE CALDAS 15$100.00+
TEQUILA
- 1800 Reposado$150.00+
- 1800 Silver$12.00+
- 400 Conejos$110.00+
- Arandas$10.00+
- Buen Amigo Blanco$10.00+
- Casa Amigos$150.00+
- Casa Amigos Reposado$180.00+
- Centenario$10.00+
- Clase Azul Reposado$390.00+
- Don Julio 1942$410.00+
- Don Julio 70$240.00+
- Don Julio Anejo$160.00+
- Don Julio Blanco$140.00+
- Don Julio Primavera$180.00+
- Don Julio Reposado$15.00+
- Don Julio Rosado$290.00+
- Patron Silver$140.00+
- Herradura Silver$14.00+
- Jose Cuervo Gold$80.00+
- Jose Cuervo Silver$125.00+
- Maestro Dobel Diamante$125.00+
- Milagros$120.00+
- Patron Reposado$150.00+
- Patron Añejo$160.00+
- Patron Reposado EL ALTO 80$340.00+
- Centinela Reposado$12.00+
- Casa Amigos Mexcal$18.00+
- Union Mexcal$90.00+
VODKA
WHISKEY
- Buchanan´s 12 años$140.00+
- Buchanan´s 18 años$20.00+
- Buchanan´s Master$15.00+
- Buchanan´s Pinneaple$15.00+
- Buchanan´s Red$35.00+
- Glenfiddich 12 años$15.00+
- Glenfiddich 15 años$20.00+
- Jack Daniels$14.00+
- Johnnie Walker 18 años$25.00+
- Johnnie Walker Black$14.00+
- Johnnie Walker Blue$46.00+
- Johnnie Walker Gold$20.00+
- Johnnie Walker Green$18.00+
- Johnnie Walker Red$12.00+
- Macallan 12 años$18.00+
- Old Parr$12.00+
- The Glenlivet$18.00+
- Macallan 18 Sherry$58.00+
- Dewars$14.00+
- Bulleit$14.00+
- Noble Mark$12.00+
- Know Crew$16.00+
- Woodford$16.00+
- Crow Royal$14.00+
- Jameson$15.00+
- Jameson Orange$15.00+
WHITE WINE
HAPPY HOURS
BEBIDAS
SODA
FLAVORED SPARKLING WATER
LIMONADE
WATER JUICE
MILK JUICE
PLATAFORMA DIGITALES
COMIDA
MENU ESPECIAL DEL MIRADOR
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
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Photos coming soon!