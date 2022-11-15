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La Calle Doce Oak Cliff

1,415 Reviews

$$

415 W. Twelfth St

Dallas, TX 75208

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Popular Items

CEVICHE
ENCHILADAS VERDES
BEEF ENCHILADA DINNER

APPETIZERS

AGUACHILE DE CAMARON

$17.95

Shrimp cooked in lime juice, served with spicy cucumber and jicama slaw

AHI TUNA

$17.95

Ahi tuna ceviche with onions, capers and jalapenos on top of avocado, served with a spicy green salsa.

CALAMARI MEXICANO

$15.95

Fried calamari strips , served with black bean and corn salad and chipotle cream

CEVICHE

$14.95

Cod and shrimp cooked in lime juice, topped with pico de gallo and avocado

CHILE CON QUESO CUP

$4.95

Melted cheese with peppers

CHILE CON QUESO BOWL

$7.95

CHILE CON QUESO COMPUESTO BOWL

$11.95

Our chile con queso topped with guacamole, ground beef, and sour cream

FONDUE CANCUN

$15.95

Cheese, baby clams, crabmeat, scallops & shrimp, served with toasted bread

GUACAMOLE

$7.95

Avocado, onions, tomatoes, jalapenos, lime

OSTIONES 1/2 DOZ

$9.95

Fresh gulf oysters on the half shell

OSTIONES DOZ

$19.95

Fresh gulf oysters on the half shell

OSTIONES PREPARADOS 1/2 DOZ

$11.95

Fresh gulf oysters on the half shell topped with pico de gallo and avocado

OSTIONES PREPARADOS DOZ

$22.95

QUESADILLA BEEF FAJITA

$14.95

Large flour tortilla filled with Monterey Jack and grilled beef fajita

QUESADILLA CHEESE

$9.95

Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese

QUESADILLA CHICKEN FAJITA

$14.95

Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and grilled chicken fajita

QUESADILLA SPINACH

$10.95

Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and spinach

QUESADILLA SUPREMA

$14.95

Layered flour tortillas filled with grilled shrimp, black beans, sliced tomatoes and cheese, served with guacamole and sour cream

QUESADILLA SHREDDED BEEF

$12.95

Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and shredded beef

QUESADILLA SHREDDED CHICKEN

$12.95

Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and shredded chicken

QUESO AZTECA

$14.95

Grilled panela cheese served with tomatillo and avocado salsa

TOSTADAS DE CAMARON PLATTER

$16.50

TOSTADAS DE CAMARON SINGLE

$6.95

TOSTADAS DE CEVICHE PLATTER

$16.50

TOSTADAS DE CEVICHE SINGLE

$6.95

TOSTADAS DE PULPO PLATTER

$22.95

TOSTADA DE PULPO SINGLE

$10.95

FULL MARISCADA

$33.95

HALF MARISCADA

$17.95

SEAFOOD PLATTER

$19.95

ALMEJAS RELLENAS 1/2

$13.95

ALMEJAS RELLENAS FULL

$17.95

ANCAS DE RANA

$19.95

PLATO SURTIDO

$30.95

NACHOS

NACHOS ESPECIALES CHICKEN 1/2 DZ

$8.50

NACHO ESPECIALES CHICKEN DOZ

$14.95

NACHOS ESPECIALES BEEF 1/2 DOZ

$8.50

NACHOS ESPECIALES BEEF DOZ

$14.95

NACHOS ESPECIALES COMBO 1/2 DOZ

$8.50

NACHOS ESPECIALES COMBO DOZ

$14.95

NACHOS ESPECIALES SHRIMP 1/2 DOZ

$8.50

NACHOS ESPECIALES SHRIMP DOZ

$14.95

NACHOS GR BEEF & CHEESE 1/2 DOZ

$7.95

NACHOS GR BEEF & CHEESE DOZ

$9.95

NACHOS SHREDDED CHICKEN & CHEESE 1/2 DOZ

$7.95

NACHOS SHREDDED CHICKEN & CHEESE DOZ

$9.95

NACHOS BEAN & CHEESE 1/2 DOZ

$6.95

NACHOS BEAN & CHEESE DOZ

$8.95

NACHOS CHEESE 1/2 DOZ

$4.95

NACHOS CHEESE DOZ

$7.95

NACHOS DE JAIBA 1/2 DOZ

$13.95

NACHOS DE JAIBA DOZ

$18.95

SOPAS Y ENSALADAS

SOPA DE MARISCOS MEDIUM

$9.95

SOPA DE MARISCOS BOWL

$14.95

SOPA DE PESCADO CUP

$4.50

SOPA DE PESCADO MEDIUM

$8.95

SOPA DE PESCADO BOWL

$12.95

CALDO DE CAMARON MEDIUM

$8.95

CALDO DE CAMARON BOWL

$13.95

CALDO MIXTO MEDIUM

$10.95

CALDO MIXTO BOWL

$14.95

SOPA ANAUACHALLI CUP

$3.50

SOPA ANAUACHALLI MEDIUM

$6.95

SOPA ANAUACHALLI BOWL

$10.95

CALDO XOCHTIL SM

$4.50

CALDO XOCHTIL MED

$6.95

CALDO XOCHTIL LG

$10.95

ENSALADA C12 SHRIMP

$15.95

ENSALADA C12 CHICKEN

$15.95

ENSALADA C12 SALMON

$16.95

ALMA SALAD

$17.95

TACO SALAD BEEF

$13.95

TACO SALAD CHICKEN

$13.95

TACO SALAD BEEF FAJITA

$16.95

TACO SALAD CHICKEN FAJITA

$16.95

CALDO DE RES MED

$9.95

CALDO DE RES GRANDE

$10.95

COCTELES

COCTEL DE CAMARON SMALL

$10.50

COCTEL DE CAMARON LARGE

$16.95

COCTEL DE PULPO SMALL

$13.95

COCTEL DE PULPO LARGE

$19.95

CAMPECHANA SMALL

$12.95

CAMPECHANA LARGE

$17.95

VUELVE A LA VIDA SMALL

$14.95

VUELVE A LA VIDA LARGE

$19.95

COCTEL DE OSTIONES SMALL

$9.95

COCTEL DE OSTIONES LARGE

$15.95

MARISCOS

PESCADO A LA PARRILLA FILET

$19.95

PESCADO A LA PARILLA ENTERO

$19.95

HUACHINANGO AL MOJO DE AJO

$21.95

CAMARON AL MOJO DE AJO

$19.95

WHOLE TILAPIA A LA VERACRUZANA

$21.95

HUACHINANGO A LA VERACRUZANA

$21.95

CAMARON A LA VERACRUZANA

$19.95

CAMARON A LA PLANCHA

$19.95

PARRILLADA DE MARISCOS FOR 1

$25.75

PARRILLLADA DE MARISCOS FOR 2

$49.75

PARRILLADA DE MARISCOS FOR 3

$74.75

CHILE RELLENO DE MARISCOS

$18.95

FILETE DE MOJARRA

$18.95

ENCHILADAS DE CAMARON

$15.95

FAJITAS DE CAMARON

$19.95

SALMON TEHUACAN

$19.95

CAMARON RELLENO

$20.95

TILAPIA TEPEYAC

$19.95

PAELLA

$25.75

CAMARON A LA DIABLA

$19.95

SPAGHETTI DE MARISCOS

$19.95

ALAMBRES DE CAMARON

$19.95

PULPO EN SALSA

$21.95

FILET SOL

$22.95

SILKA'S CHOICE

$19.95

CUARESMA SPECIAL

$19.95

MARISCOS FRITOS

PESCADO ENTERO EMPANIZADO

$19.95

PESCADO ENTERO FRITO

$19.95

PLATO COMBINACION

$18.95

CAMARON FRITO

$18.50

FILETE EMPANIZADO

$19.95

1/2 DOZON OYSTERS

$8.95

12 DOZON OYSTERS

$14.95

TEX-MEX

ENCHILADAS VERDES

$13.95

ENCHILADAS DE ESPINACA

$13.95

CRISPY BEEF TACOS

$13.95

CHEESE ENCHILADA DINNER

$12.50

BEEF ENCHILADA DINNER

$12.50

CHICKEN ENCHILADA DINNER

$12.50

BURRITO DINNER GROUND BEEF

$12.95

BURRITO DINNER SHREDDED CHICKEN

$12.95

3 ENCHILADAS A LA CARTE

$12.95

3 ENCHILADAS A LA CART CHEESE

$11.95

CHIMICHANGA DINNER GROUND BF

$14.95

CHIMICHANGA DINNER SHREDDED CKN

$14.95

CHIMICHANGA DINNER BF FAJ

$17.95

CHIMICHANGA DINNER CHK FAJ

$17.95

POLLO Y CARNE

CHICKEN FLAUTAS

$12.95

PLATO ESPECIAL 1

$22.50

PLATO ESPECIAL 1 CON CAMARON

$25.50

PLATO ESPECIAL 2

$43.75

PLATO ESPECIAL 2 CON CAMARON

$49.75

PLATO ESPECIAL 3

$65.25

PLATO ESPECIAL 3 CON CAMARON

$74.25

CHICKEN FAJITAS FOR 1

$19.95

CHICKEN FAJITAS FOR 2

$38.95

BEEF FAJITAS FOR 1

$20.95

BEEF FAJITAS FOR 2

$39.95

COMBO FAJITAS 1

$20.95

COMBO FAJITAS 2

$39.95

PECHUGA AL CARBON

$17.95

GUISO DE RES

$16.95

GUISO DE POLLO

$16.95

FILETE A LA TAMPIQUENA

$19.95

CARNE TAMPIQUENA

$19.95

CHEESE CHILE RELLENO

$12.95

BEEF CHILE RELLENO

$12.95

CHICKEN CHILE RELLENO

$12.95

CHICKEN PICACHO

$18.95

TACOS ESPECIALES

TACOS DE MAHI MAHI

$18.95

THREE AMIGOS SEAFOOD TACOS

$18.95

TACOS DE SALMON

$18.95

TACOS DE CAMARON

$18.95

TACOS DE POLLO

$13.95

TACOS AL CARBON BEEF

$19.95

TACOS AL CARBON CHICKEN

$19.95

TACOS DE BRISKET

$15.95

TACOS CALLEJEROS

$18.95

CALIFORNIA SHRIMP TACOS

$18.95

TACOS DE PESCADO

$15.95

LUNCH SPECIALS

NO.1

$9.95

NO.2

$9.95

NO.3

$9.95

NO.4

$9.95

NO.5

$9.95

NO.6

$9.95

NO.7 BF FAJ TACO

$9.95

NO.7 CK FAJITA TACO

$9.95

NO.9

$11.95

NO.10

$13.95

FAJITA LUNCH BEEF

$14.95

FAJITA LUNCH CHICKEN

$14.95

FAJITA LUNCH COMBO

$14.95

NO. 11 BF FAJITA TORTA

$11.95

NO. 11 CHK FAJITA TORTA

$11.95

NO. 11 FRIED FISH TORTA

$11.95

CUARESMA SPECIAL

$19.95

DAILY SPECIAL

MON SPECIAL CK ENCH

$10.95

MON SPECIAL SHRIMP ENCH

$12.95

TUES SPECIAL CK FLAUTAS

$11.95

TUES SPECIAL CAM A LA VERACRUZ

$11.95

WED SPECIAL NO #2

$9.95

WED SPECIAL CAM A LA DIABLA

$11.95

THUR SPECIAL CHALUPA

$9.95

THUR SPECIAL ALAM DE CAM

$11.95

FRI SPECIAL BRISKET TACOS

$10.95

FRI SPECIAL CEVICHE TOSTADA

$10.95

STREET TACO

$2.22

BRUNCH

MIGAS

$9.95

CHILAQUILES OAXAQUENOS

$10.95

ENFRIJOLADAS

$9.95

MEXICAN OMELETTE

$10.95

ENTOMATADAS

$10.95

TORTILLAS AND LOX

$11.95

HUEVOS RANCHEROS

$8.95

CHORIZO CON HUEVO

$10.95

MACHACADO CON HUEVO

$10.95

PAPAS CON JAMON CON HUEVO

$7.95

STACKED GREEN CHILE ENCHILADAS

$12.95

MIMOSA

$8.00

MIMOSA PITCHER

$25.00

VAMPIRO

$9.00

BLOODY MARY

$8.00

BLOODY MARIA

$8.00

MIMOSA YUCATAN

$8.00

CARAJILLO

$9.00

KIDS MENU

KIDS MEX PLATE ENCHILADA

$5.95

MEX PLATE MEAT TACO

$5.95

MEX PLATE CHZ TACO

$5.95

KIDS FRIED SHRIMP

$8.95

KIDS FRIED FISH

$8.95

KIDS HAMBURGER

$5.95

KIDS CHEESEBURGER

$7.95

CHICKEN FINGERS

$7.95

MEXICAN BEAN PIZZA

$5.95

MEXICAN BEEF PIZZA

$5.95

KIDS CHEESE NACHOS

$5.95

KIDS BEEF NACHOS

$5.95

KIDS CHICKEN NACHOS

$5.95

KIDS BEAN NACHOS

$5.95

KIDS QUESADILLA

$5.95

KIDS BF QUESADILLA

$7.95

KIDS CK QUESADILLA

$7.95

KIDS BF FAJ QUESADILLA

$8.95

KIDS CK FAJ QUESADILLA

$8.95

A LA CARTE

SNG CRISPY TACO BF

$3.25

SNG CRISPY TACO CK

$3.25

SNG ENCHILADA BF

$3.95

SNG ENCHILADA BF FAJ

$4.95

SNG ENCHILADA CK

$3.95

SNG ENCHILADA CK FAJ

$4.95

SNG ENCHILADA CH

$3.95

SNG ENCHILADA SPINACH

$3.95

SNG SHRIMP ENCHILADA

$4.95

SNG BF FAJ TACO

$3.95

SNG CK FAJ TACO

$3.95

SNG DESHEBRADA TACO

$2.95

SNG SALMON TACO

$4.95

SNG CALIFORNIA TACO

$4.95

SNG SHRIMP TACO

$4.95

SNG BF BURRITO

$3.75

SNG CK BURRITO

$3.75

SNG BF FAJ BURRITO

$4.95

SNG CK FAJ BURRITO

$4.95

SNG BF FLAUTA

$3.95

SNG CK FLAUTA

$3.50

SNG CHEESE QUESADILLA

$3.25

SNG BF FAJ QUESADILLA

$4.50

SNG CK FAJ QUESADILLA

$4.50

SNG CHEESE RELLENO

$7.95

SNG BF RELLENO

$9.95

SNG CK RELLENO

$9.95

SNG CHALUPA GUCAMOLE

$4.50

SNG CHALUPA BEAN

$3.50

SNG CHALUPA CK

$4.95

SNG CHALUPA BF

$5.50

SNG MARISCOS RELLENO

$12.95

PESCADO FRITO SOLO

$13.95

EXTRA EGG

$2.50

STUFFED CRAB

$4.50

SNG TABLITA

$5.95

SNG CAMARON

$2.25

SIDES

LG CHIPS/ SALSA

$8.00

MD CHIPS/ SALSA

$6.00

SM CHIPS/SALSA

$4.00

32 OZ SALSA

$10.00

16 OZ SALSA

$5.00

8 OZ SALSA

$2.50

16 OZ SALSA VERDE

$6.00

32 OZ RICE

$5.25

16 OZ RICE

$3.50

32 OZ REFRITOS

$5.25

16 OZ REFRITOS

$3.50

32 OZ CHARROS

$6.75

16 OZ CHARROS

$4.50

BAKED POTATO

$3.95

SLICED AVOCADO

$2.95

JALAPENOS TOREADOS

$1.95

JALAPENOS FRESCO

$1.50

JALAPENOS EN VINAGRE

$1.50

SIDE GUACAMOLE

$3.95

SIDE PICO

$2.25

SIDE VEGGIES

$3.95

SIDE SHREDDED CHEESE

$1.50

SIDE SOUR CREAM

$1.50

FLOUR TORTILLAS

$1.50

CORN TORTILLAS

$1.50

SIDE RICE

$1.95

SIDE BEANS

$1.95

SIDE RICE/BEANS

$3.95

SIDE RANCHERO BEANS

$3.95

SIDE BLACK BEANS

$3.95

SIDE PANELA CHEESE

$2.25

SIDE FRENCH FRIES

$2.95

SIDE DINNER SALAD

$3.95

SIDE BREAD

$1.25

Sliced Potatos

$2.25

POSTRES

LAURA'S FLAN

$6.95

TRES LECHES CAKE

$6.95

CHEESE CAKE

$6.95Out of stock

CHOCOLATE CAKE

$6.95

SOPAPILLAS

$5.95

SNG SOPAPILLLA

$1.95

SOPAPILLA A LA MODE

$7.90

APPLE CRISP

$5.95

ICE CREAM

$2.95

Sopia

$5.95

N/A BEBIDAS

FOUNTAIN DRINK

$2.95

LIMONADA

$3.95

HORCHATA

$3.95

JAMAICA

$3.95

MEXICAN COKE

$3.25

TOPO CHICO

$2.95

Sweet TEA

$2.95

Unsweet TEA

$2.95

COFFEE

$2.25

SMALL ORANGE JUICE

$3.95

LARGE ORANGE JUICE

$5.95

VIRGIN SM

$4.50

VIRGIN LG

$6.00

MINERAL PREPARADA

$2.95

MICHELADA VIRGIN

$4.95

KIDS FOUNTAIN DRINK

$2.25

KIDS LIMONADA

$2.75

KIDS JAMAICA

$2.75

KIDS HORCHATA

$2.75

PITCHER LIMONADA

$14.95

PITCHER HORCHATA

$14.95

PITCHER JAMAICA

$14.95

FAMILY PACK

FAJITA PACK

$100.00

ENCHILADA DINNER PACK

$75.00

TEX MEX DINNER

$75.00

DRINKS TO GO

MARGARITA PACK

$40.00

BARRILITO HOUSE MARG

$20.00

BARRILITO FLAVORED MARG

$25.00

CANDIES

PRALINES

$3.00

Keto

$3.69
Attributes and Amenities
check markFamily-Friendly
check markLGBTQ-Friendly
check markHappy Hour
check markCozy
check markKid-Friendly
check markTourists
check markCasual
check markLive Music
check markRomantic
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markGift Cards
check markTable Service
check markSolo Dining
check markSeating
check markReservations
check markDelivery
check markCurbside Pickup
check markParking
check markOnline Ordering
check markContactless Delivery
check markFast Service
check markHigh Chairs
check markCatering
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday10:00 am - 3:59 am
Monday10:00 am - 3:59 am
Tuesday10:00 am - 3:59 am
Wednesday10:00 am - 3:59 am
Thursday10:00 am - 3:59 am
Friday10:00 am - 3:59 am
Saturday10:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Website

Location

415 W. Twelfth St, Dallas, TX 75208

Directions

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