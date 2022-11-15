La Calle Doce Oak Cliff
1,415 Reviews
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415 W. Twelfth St
Dallas, TX 75208
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Popular Items
APPETIZERS
AGUACHILE DE CAMARON
Shrimp cooked in lime juice, served with spicy cucumber and jicama slaw
AHI TUNA
Ahi tuna ceviche with onions, capers and jalapenos on top of avocado, served with a spicy green salsa.
CALAMARI MEXICANO
Fried calamari strips , served with black bean and corn salad and chipotle cream
CEVICHE
Cod and shrimp cooked in lime juice, topped with pico de gallo and avocado
CHILE CON QUESO CUP
Melted cheese with peppers
CHILE CON QUESO BOWL
CHILE CON QUESO COMPUESTO BOWL
Our chile con queso topped with guacamole, ground beef, and sour cream
FONDUE CANCUN
Cheese, baby clams, crabmeat, scallops & shrimp, served with toasted bread
GUACAMOLE
Avocado, onions, tomatoes, jalapenos, lime
OSTIONES 1/2 DOZ
Fresh gulf oysters on the half shell
OSTIONES DOZ
Fresh gulf oysters on the half shell
OSTIONES PREPARADOS 1/2 DOZ
Fresh gulf oysters on the half shell topped with pico de gallo and avocado
OSTIONES PREPARADOS DOZ
QUESADILLA BEEF FAJITA
Large flour tortilla filled with Monterey Jack and grilled beef fajita
QUESADILLA CHEESE
Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese
QUESADILLA CHICKEN FAJITA
Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and grilled chicken fajita
QUESADILLA SPINACH
Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and spinach
QUESADILLA SUPREMA
Layered flour tortillas filled with grilled shrimp, black beans, sliced tomatoes and cheese, served with guacamole and sour cream
QUESADILLA SHREDDED BEEF
Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and shredded beef
QUESADILLA SHREDDED CHICKEN
Large flour tortilla filled with melted Monterey Jack cheese and shredded chicken
QUESO AZTECA
Grilled panela cheese served with tomatillo and avocado salsa
TOSTADAS DE CAMARON PLATTER
TOSTADAS DE CAMARON SINGLE
TOSTADAS DE CEVICHE PLATTER
TOSTADAS DE CEVICHE SINGLE
TOSTADAS DE PULPO PLATTER
TOSTADA DE PULPO SINGLE
FULL MARISCADA
HALF MARISCADA
SEAFOOD PLATTER
ALMEJAS RELLENAS 1/2
ALMEJAS RELLENAS FULL
ANCAS DE RANA
PLATO SURTIDO
NACHOS
NACHOS ESPECIALES CHICKEN 1/2 DZ
NACHO ESPECIALES CHICKEN DOZ
NACHOS ESPECIALES BEEF 1/2 DOZ
NACHOS ESPECIALES BEEF DOZ
NACHOS ESPECIALES COMBO 1/2 DOZ
NACHOS ESPECIALES COMBO DOZ
NACHOS ESPECIALES SHRIMP 1/2 DOZ
NACHOS ESPECIALES SHRIMP DOZ
NACHOS GR BEEF & CHEESE 1/2 DOZ
NACHOS GR BEEF & CHEESE DOZ
NACHOS SHREDDED CHICKEN & CHEESE 1/2 DOZ
NACHOS SHREDDED CHICKEN & CHEESE DOZ
NACHOS BEAN & CHEESE 1/2 DOZ
NACHOS BEAN & CHEESE DOZ
NACHOS CHEESE 1/2 DOZ
NACHOS CHEESE DOZ
NACHOS DE JAIBA 1/2 DOZ
NACHOS DE JAIBA DOZ
SOPAS Y ENSALADAS
SOPA DE MARISCOS MEDIUM
SOPA DE MARISCOS BOWL
SOPA DE PESCADO CUP
SOPA DE PESCADO MEDIUM
SOPA DE PESCADO BOWL
CALDO DE CAMARON MEDIUM
CALDO DE CAMARON BOWL
CALDO MIXTO MEDIUM
CALDO MIXTO BOWL
SOPA ANAUACHALLI CUP
SOPA ANAUACHALLI MEDIUM
SOPA ANAUACHALLI BOWL
CALDO XOCHTIL SM
CALDO XOCHTIL MED
CALDO XOCHTIL LG
ENSALADA C12 SHRIMP
ENSALADA C12 CHICKEN
ENSALADA C12 SALMON
ALMA SALAD
TACO SALAD BEEF
TACO SALAD CHICKEN
TACO SALAD BEEF FAJITA
TACO SALAD CHICKEN FAJITA
CALDO DE RES MED
CALDO DE RES GRANDE
COCTELES
MARISCOS
PESCADO A LA PARRILLA FILET
PESCADO A LA PARILLA ENTERO
HUACHINANGO AL MOJO DE AJO
CAMARON AL MOJO DE AJO
WHOLE TILAPIA A LA VERACRUZANA
HUACHINANGO A LA VERACRUZANA
CAMARON A LA VERACRUZANA
CAMARON A LA PLANCHA
PARRILLADA DE MARISCOS FOR 1
PARRILLLADA DE MARISCOS FOR 2
PARRILLADA DE MARISCOS FOR 3
CHILE RELLENO DE MARISCOS
FILETE DE MOJARRA
ENCHILADAS DE CAMARON
FAJITAS DE CAMARON
SALMON TEHUACAN
CAMARON RELLENO
TILAPIA TEPEYAC
PAELLA
CAMARON A LA DIABLA
SPAGHETTI DE MARISCOS
ALAMBRES DE CAMARON
PULPO EN SALSA
FILET SOL
SILKA'S CHOICE
CUARESMA SPECIAL
MARISCOS FRITOS
TEX-MEX
ENCHILADAS VERDES
ENCHILADAS DE ESPINACA
CRISPY BEEF TACOS
CHEESE ENCHILADA DINNER
BEEF ENCHILADA DINNER
CHICKEN ENCHILADA DINNER
BURRITO DINNER GROUND BEEF
BURRITO DINNER SHREDDED CHICKEN
3 ENCHILADAS A LA CARTE
3 ENCHILADAS A LA CART CHEESE
CHIMICHANGA DINNER GROUND BF
CHIMICHANGA DINNER SHREDDED CKN
CHIMICHANGA DINNER BF FAJ
CHIMICHANGA DINNER CHK FAJ
POLLO Y CARNE
CHICKEN FLAUTAS
PLATO ESPECIAL 1
PLATO ESPECIAL 1 CON CAMARON
PLATO ESPECIAL 2
PLATO ESPECIAL 2 CON CAMARON
PLATO ESPECIAL 3
PLATO ESPECIAL 3 CON CAMARON
CHICKEN FAJITAS FOR 1
CHICKEN FAJITAS FOR 2
BEEF FAJITAS FOR 1
BEEF FAJITAS FOR 2
COMBO FAJITAS 1
COMBO FAJITAS 2
PECHUGA AL CARBON
GUISO DE RES
GUISO DE POLLO
FILETE A LA TAMPIQUENA
CARNE TAMPIQUENA
CHEESE CHILE RELLENO
BEEF CHILE RELLENO
CHICKEN CHILE RELLENO
CHICKEN PICACHO
TACOS ESPECIALES
LUNCH SPECIALS
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.7 BF FAJ TACO
NO.7 CK FAJITA TACO
NO.9
NO.10
FAJITA LUNCH BEEF
FAJITA LUNCH CHICKEN
FAJITA LUNCH COMBO
NO. 11 BF FAJITA TORTA
NO. 11 CHK FAJITA TORTA
NO. 11 FRIED FISH TORTA
CUARESMA SPECIAL
DAILY SPECIAL
MON SPECIAL CK ENCH
MON SPECIAL SHRIMP ENCH
TUES SPECIAL CK FLAUTAS
TUES SPECIAL CAM A LA VERACRUZ
WED SPECIAL NO #2
WED SPECIAL CAM A LA DIABLA
THUR SPECIAL CHALUPA
THUR SPECIAL ALAM DE CAM
FRI SPECIAL BRISKET TACOS
FRI SPECIAL CEVICHE TOSTADA
STREET TACO
BRUNCH
MIGAS
CHILAQUILES OAXAQUENOS
ENFRIJOLADAS
MEXICAN OMELETTE
ENTOMATADAS
TORTILLAS AND LOX
HUEVOS RANCHEROS
CHORIZO CON HUEVO
MACHACADO CON HUEVO
PAPAS CON JAMON CON HUEVO
STACKED GREEN CHILE ENCHILADAS
MIMOSA
MIMOSA PITCHER
VAMPIRO
BLOODY MARY
BLOODY MARIA
MIMOSA YUCATAN
CARAJILLO
KIDS MENU
KIDS MEX PLATE ENCHILADA
MEX PLATE MEAT TACO
MEX PLATE CHZ TACO
KIDS FRIED SHRIMP
KIDS FRIED FISH
KIDS HAMBURGER
KIDS CHEESEBURGER
CHICKEN FINGERS
MEXICAN BEAN PIZZA
MEXICAN BEEF PIZZA
KIDS CHEESE NACHOS
KIDS BEEF NACHOS
KIDS CHICKEN NACHOS
KIDS BEAN NACHOS
KIDS QUESADILLA
KIDS BF QUESADILLA
KIDS CK QUESADILLA
KIDS BF FAJ QUESADILLA
KIDS CK FAJ QUESADILLA
A LA CARTE
SNG CRISPY TACO BF
SNG CRISPY TACO CK
SNG ENCHILADA BF
SNG ENCHILADA BF FAJ
SNG ENCHILADA CK
SNG ENCHILADA CK FAJ
SNG ENCHILADA CH
SNG ENCHILADA SPINACH
SNG SHRIMP ENCHILADA
SNG BF FAJ TACO
SNG CK FAJ TACO
SNG DESHEBRADA TACO
SNG SALMON TACO
SNG CALIFORNIA TACO
SNG SHRIMP TACO
SNG BF BURRITO
SNG CK BURRITO
SNG BF FAJ BURRITO
SNG CK FAJ BURRITO
SNG BF FLAUTA
SNG CK FLAUTA
SNG CHEESE QUESADILLA
SNG BF FAJ QUESADILLA
SNG CK FAJ QUESADILLA
SNG CHEESE RELLENO
SNG BF RELLENO
SNG CK RELLENO
SNG CHALUPA GUCAMOLE
SNG CHALUPA BEAN
SNG CHALUPA CK
SNG CHALUPA BF
SNG MARISCOS RELLENO
PESCADO FRITO SOLO
EXTRA EGG
STUFFED CRAB
SNG TABLITA
SNG CAMARON
SIDES
LG CHIPS/ SALSA
MD CHIPS/ SALSA
SM CHIPS/SALSA
32 OZ SALSA
16 OZ SALSA
8 OZ SALSA
16 OZ SALSA VERDE
32 OZ RICE
16 OZ RICE
32 OZ REFRITOS
16 OZ REFRITOS
32 OZ CHARROS
16 OZ CHARROS
BAKED POTATO
SLICED AVOCADO
JALAPENOS TOREADOS
JALAPENOS FRESCO
JALAPENOS EN VINAGRE
SIDE GUACAMOLE
SIDE PICO
SIDE VEGGIES
SIDE SHREDDED CHEESE
SIDE SOUR CREAM
FLOUR TORTILLAS
CORN TORTILLAS
SIDE RICE
SIDE BEANS
SIDE RICE/BEANS
SIDE RANCHERO BEANS
SIDE BLACK BEANS
SIDE PANELA CHEESE
SIDE FRENCH FRIES
SIDE DINNER SALAD
SIDE BREAD
Sliced Potatos
POSTRES
N/A BEBIDAS
FOUNTAIN DRINK
LIMONADA
HORCHATA
JAMAICA
MEXICAN COKE
TOPO CHICO
Sweet TEA
Unsweet TEA
COFFEE
SMALL ORANGE JUICE
LARGE ORANGE JUICE
VIRGIN SM
VIRGIN LG
MINERAL PREPARADA
MICHELADA VIRGIN
KIDS FOUNTAIN DRINK
KIDS LIMONADA
KIDS JAMAICA
KIDS HORCHATA
PITCHER LIMONADA
PITCHER HORCHATA
PITCHER JAMAICA
|Sunday
|10:00 am - 3:59 am
|Monday
|10:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|10:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|10:00 am - 3:59 am
|Thursday
|10:00 am - 3:59 am
|Friday
|10:00 am - 3:59 am
|Saturday
|10:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
415 W. Twelfth St, Dallas, TX 75208