Tortilleria La Real #1 #1 BISSONNET
6275 Bissonnet Street
Houston, TX 77081
Tortillas
Platillos
Platillo Barbacoa
1 Meat Plate, Rice, Beans, 4 Corn Tortillas, salsa, onions & Cilantro$9.49
Platillo Birria
ONLY SATURDAY & SUNDAY! 1 Meat Plate, Rice, Beans, 4 Corn Tortillas, salsa, onions & Cilantro$9.49
Platillo Carnitas
1 Meat Plate, Rice, Beans, 4 Corn Tortillas, salsa, onions & Cilantro$9.49
Platillo 1/2 Pollo Rostizado
1 Meat Plate, Rice, Beans, 4 Corn Tortillas, salsa, onions & Cilantro$9.49
Platillo Bistec
1 Meat Plate, Rice, Beans, 4 Corn Tortillas, salsa, onions & Cilantro$9.49
Platillo Buche
1 Meat Plate, Rice, Beans, 4 Corn Tortillas, salsa, onions & Cilantro$9.49
Tacos
Meats By the Pound
Whole Rotisserie Chicken
1 Whole Rotisserie Chicken, 6oz Mexican Rice, 4oz Red Salsa$11.99
Chicken Family Combo
1 Whole Rotisserie Chicken, 16oz mexican rice, 16oz charro beans, 13 corn tortillas and choice of 8oz Salsa!$23.99
1lb Barbacoa de Res
1lb Shredded Beef Barbacoa, red salsa, onions & Cilantro$12.99
1lb Carnitas de Puerco
1lb Pork Carnitas, red salsa, Onions & cilantro$11.99
1lb Bistec
1lb Diced Beef Fajita Meat, red salsa, onions & Cilantro$12.99
1lb Buche de Puerco
1lb Pork Stomach Buche, red salsa, onions & cilantro$10.99
1lb Birria de Borrego -ONLY SATURDAY & SUNDAY
ONLY SATURDAY AND SUNDAYS! 1lb Shredded Lamb - Red salsa, onions & Cilantro$14.99
1/2lb Barbacoa Res
1/2 Shredded Beef Barbacoa, red salsa, onions & Cilantro$6.99
1/2 Pollo Rostizado
1/2 Rotisserie Chicken-6oz Red Salsa, 6oz Mexican Rice$7.29
1/2lb Birria Borrego -ONLY SATURDAY & SUNDAY
ONLY SATURDAY AND SUNDAYS! 1/2lb Shredded Lamb, red salsa, onions & cilantro$7.99
1/2lb Bistec
1/2lb Diced Fajita meat, red salsa, onions & Cilantro$6.99
1/2lb Buche
1/2lb Pork Stomach Buche, red salsa, onions & cilantro$5.99
1/2lb Carnitas de Puerco
1/2lb Pork Carnitas, red salsa, onions & cilantro$6.49
Menudo 16oz -ONLY SATURDAY & SUNDAY
ONLY SATURDAY & SUNDAYS 16oz Menudo Soup (beef Tripe)$7.79
Menudo 32oz -ONLY SATURDAY & SUNDAY
ONLY SATURDAY & SUNDAY! 32 oz Menudo Soup (beef tripe soup)$13.99
Consome de Birria 16oz -ONLY SATURDAY & SUNDAY
16oz Consome Broth- ONLY AVAILABLE SATURDAY AND SUNDAY$3.00
Family Combo
Arroz & Frijoles
Tamales
1dz Tamales Pollo
1dz Spicy Chicken Tamales$15.79
1dz Tamales Puerco
1dz SPicy Pork Tamales$15.79
1/2dz Tamales Pollo
1/2dz Spicy Chicken Tamales$8.29
1/2dz Tamales Puerco
1/2dz Spicy Pork Tamales$8.29
1/2dz Tamales Mixta
1/2dz Mixed Tamales$8.79
(3) Tamales Pollo
(3) chicken in green sauce tamales$5.99
(3) Tamales Puerco
(3) Pork in red sauce tamales$5.99
ChilaReales
ChilaReales VERDES
Chilaquiles in a Box! Totopos con Salsa Verde, frijoles refritos, Queso Fresco y Crema La Reyna!$6.95
ChilaReales ROJOS
Chilaquiles in a Box! Totopos con Salsa Roja, frijoles refritos, Queso Fresco y Crema La Reyna!$6.95
ChilaReales MIXTOS
Chilaquiles in a Box! Totopos con Salsa Verde y Roja, frijoles refritos, Queso Fresco y Crema La Reyna!$6.95
Salsas
Sides & Extras
|Sunday
|8:15 am - 7:30 pm
|Monday
|8:15 am - 7:30 pm
|Tuesday
|8:15 am - 7:30 pm
|Wednesday
|8:15 am - 7:30 pm
|Thursday
|8:15 am - 7:30 pm
|Friday
|8:15 am - 7:30 pm
|Saturday
|8:15 am - 7:30 pm
Your Favorite Neighborhood Tortilleria
6275 Bissonnet Street, Houston, TX 77081