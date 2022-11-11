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A map showing the location of Latin Flavors Steakhouse - Hartwell 33 Carolina StView gallery

Latin Flavors Steakhouse - Hartwell 33 Carolina St

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33 Carolina St

Hartwell, GA 30643

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

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APPETIZERS

ARGENTINIAN SAUSAGE

$10.00

LOUNGE

BEEF CARPACCIO

$15.00

STEAKHOUSE

CRAB CAKE

$16.00

STEAKHOUSE

EMPANADAS MIXTAS

$14.00

LOUNGE

FRIED SEAFOOD

$14.00

LOUNGE

GRILLED OCTOPUS

$15.00

STEAKHOUSE

MEATBALLS

$11.00

STEAKHOUSE

OYSTER ON THE HALF SHELL (12)

$40.00

STEAKHOUSE

OYSTER ON THE HALF SHELL (6)

$22.00

STEAKHOUSE

PERUVIAN CEVICHE

$18.00

LOUNGE

PORTOBELLO CARPACCIO

$12.00

STEAKHOUSE

ROASTED CANOE BONE MARROW

$15.00

STEAKHOUSE

SHRIMP COCKTAIL

$14.00

STEAKHOUSE

APPETIZER FEATURE

$9.00

SOUPS AND SALADS

SOUP OF THE DAY

$9.00

STEAKHOUSE

LOBSTER BISQUE

$10.00

STEAKHOUSE

WEDGE

$9.00

STEAKHOUSE

SPINACH

$9.00

STEAKHOUSE

RED AND GOLDEN BEETS

$9.00

STEAKHOUSE

CAESAR

$10.00

STEAKHOUSE

CAPRESE

$10.00

STEAKHOUSE

MIXED GREENS

$10.00

STEAKHOUSE

FEATURE SALAD

$9.00

STEAK AND CHOPS

14oz NY STRIP

$36.00

STEAKHOUSE

12oz BRAISED SHORT RIBS

$38.00

STEAKHOUSE

MIX GRILL

$36.00

STEAKHOUSE

12oz SKIRT STEAK

$38.00

STEAKHOUSE

8oz FILET MIGNON

$42.00

STEAKHOUSE

14oz PORK CHOP

$34.00

STEAKHOUSE

VEAL CHOP

$38.00

STEAKHOUSE

16oz RIB EYE

$48.00

STEAKHOUSE

24oz BONE IN RIB EYE

$58.00

STEAKHOUSE

16oz RACK OF LAMB

$49.00

STEAKHOUSE

14oz BARREL FILET

$59.00

STEAKHOUSE

THE GREAT TOMAHAWK

$99.00

STEAKHOUSE

TODAY'S CHEF FEATURE

$49.00

SEAFOOD AND POULTRY

GRILLED CHICKEN

$22.00

STEAKHOUSE

JUMBO SCALLOPS

$38.00

STEAKHOUSE

SCOTTISH SALMON

$29.00

STEAKHOUSE

SHRIMP PASTA

$24.00

STEAKHOUSE

YELLOWFIN TUNA

$30.00

STEAKHOUSE

FEATURE ENTREE

$29.00

SIDES

ASPARAGUS

$12.00

STEAKHOUSE

BAKED POTATO

$10.00

STEAKHOUSE

BAKED SWEET POTATO

$10.00

STEAKHOUSE

BRUSSEL SPROUTS

$12.00

STEAKHOUSE

CREAMED CORN

$12.00

STEAKHOUSE

FRIED PLANTAINS

$12.00

STEAKHOUSE

GARLIC STEAK FRIES

$10.00

STEAKHOUSE

LOBSTER MAC AND CHEESE

$20.00

STEAKHOUSE

MASHED POTATOES

$10.00

STEAKHOUSE

SAUTEED GARLIC SPINACH

$12.00

STEAKHOUSE

SAUTEED WILD MUSHROOMS

$12.00

STEAKHOUSE

SEASONAL RISOTTO

$14.00

STEAKHOUSE

STEAM BROCCOLI

$12.00

STEAKHOUSE

1/4LB LOBSTER TAIL (FRIED)

$24.00

1/4LB LOBSTER TAIL (GRILLED)

$24.00

DESSERTS

Volcano Lava Cake

$12.00

Guava Creme Brulee

$12.00

Arroz con leche

$12.00

Dulce de Leche Flan

$12.00

Trio Sorbet

$12.00

Apple empanada

$12.00

Feature Dessert

$12.00

KIDS MENU

Spaguetti and meatballs

$10.00

Kids Macaroni

$9.00

Kids Grilled chicken

$9.00

Kids Grilled steak

$12.00

kids Hamburguer

$10.00

Kids Salmon

$11.00

3 COURSE MENU

3 COURSE

$54.00

N/A BEVERAGES

Sweet ice tea

$2.95

Unsweet ice tea

$2.95

Mexi - Coca Cola

$2.95

Mexi - Sprite

$2.95

Coke Zero

$2.95

Diet Coke

$2.95

Hot Tea

$2.95

Shirley Temple

$2.95

Lemonade

$2.95

Orange Juice

$2.95

Coffe

$2.50

Cappuccino

$3.95

Espresso

$3.50

Double Espresso

$4.50

Pellegrino BTL

$5.00

Club Soda

$2.95

Panna Water

$5.00

CHARDONNAY

FERRARI CARANO BTL

$39.00

MER SOLIEL SILVER BTL

$42.00

MER SOLIEL SILVERGL

$12.00

PROVER CHY BTL

$28.00

PROVER CHY GL

$7.00

SEA SUN BTL

$33.00

SEA SUN GL

$9.00

SONOMA CUTRER BTL

$58.00

STAGS LEAP BTL

$63.00

WILLIAM HILL BTL

$34.00

WILLIAM HILL GL

$9.00

ALTERNATE WHITES

LAMURA PINOT GRIGIO BTL

$30.00

LAMURA PINOT GRIGIO GL

$8.00

FERRARI CAR SAV BLC BTL

$34.00

FERRARI CAR SAV BLC GL

$9.00

FLEUR DE MER ROSE BTL

$54.00

FLUER DE MER ROSE GL

$14.00

JERMANN PINOT GRIGIO BTL

$48.00

ALBARINO BTL

$34.00

ALBARINO GL

$9.00

PROVER PG BTL

$32.00

PROVER PG GL

$8.00

SELBACH RIESLING BTL

$34.00

SELBACH RIESLING GL

$9.00

VOGA MOSCATO BTL

$30.00

VOGA MOSCATO GL

$8.00

WHITE HAVEN SAV BLC BTL

$46.00

WHITE HAVEN SAV BLC GL

$12.00

SPARKLING

GRUET ROSE BTL

$40.00

GRUET ROSE GL

$12.00

LA MARCA PROSSECO

$12.00

LA MARCA ROSE

$11.00

MISTINGUETTI BTL

$30.00

MISTINGUETTI GL

$8.00

MOET & CHANDON IMPERIAL

$125.00

VEUVE CLIQUOT CHAMP

$86.00

CHANDON ROSE GL

$15.00

CHANDON ROSE BTL

$60.00

CABERNET SAVIGNON

AXEL CS BTL

$46.00

AXEL CS GL

$12.00

CAYMUS

$155.00

DON MELCHOR

$195.00

DOUBLE CANYON CS BTL

$46.00

DOUBLE CANYON CS GL

$12.00

FERRARI CARRANO CS BTL

$65.00

FERRARI PREVAIL

$110.00

JAYSON PAHLMEYER CS

$145.00

JUSTIN ISOSCELES

$116.00

LA CELIA RESERVA BTL

$42.00

LA CELIA RESERVA GL

$11.00

LOUIS MARTINI NAPA

$95.00

PROVER CS BTL

$30.00

PROVER CS GL

$8.00

QUILT

$86.00

RIO DE LA PLATA BTL

$30.00

RIO DE LA PLATA GL

$8.00

SABOTAGE NAPA

$130.00

SILVER OAK ALEXANDER VALLEY

$165.00

SILVER OAK LIBRARY EDITION ALEX VALLEY 2012

$220.00Out of stock

SILVER OAK NAPA VALLEY

$225.00Out of stock

STAGS LEAP ARTEMIS

$144.00

STORY POINT CS BTL

$34.00

STORY POINT CS GL

$9.00

CORKAGE FEE

$25.00

MALBEC

ALAMOS BTL

$42.00

ALAMOS GL

$11.00

BEN MARCO BTL

$54.00

BEN MARCO GL

$14.00

LLAMA BTL

$46.00

LLAMA GL

$12.00

LUIGI BOSCA GL

$11.00

LUIGI BOSCA BTL

$42.00

TURNO DE NOCHE GL

$9.00

TURNO DE NOCHE BTL

$36.00

CORKAGE FEE

$25.00

MERLOT

FERRARI CARANO BTL

$38.00

FERRARI CARANO GL

$10.00

FREI BROTHERS BTL

$42.00

FREI BROTHERS GL

$11.00

PROVER MER BTL

$32.00

PROVER MER GL

$8.00

CORKAGE FEE

$25.00

PINOT NOIR

BELLE GLOS BTL

$100.00

BRIDLEWOOD BTL

$34.00

BRIDLEWOOD GL

$9.00

J VINEYARDS BTL

$54.00

J VINEYARDS GL

$14.00

JAYSON PHLMEYER BTL

$90.00

MACMURRAY PN BTL

$42.00

MACMURRAY PN GL

$11.00

CORKAGE FEE

$25.00

ALTERNATE & BLENDS

ALLEGRINI

$58.00

FRANCIS COPOLA DIRECTOR

$53.00

GHOST PINES BTL

$34.00

GHOST PINES GL

$9.00

HESS LION TAMMER

$82.00

ORIN SWIFT ABSTRACT

$75.00

ORIN SWIFT PAPILLON

$130.00

FILON (SPAIN) GL

$9.00

FILON (SPAIN) BTL

$34.00

CORKAGE FEE

$25.00

UNSHACKLED BY PRISONER CO.

$55.00

SIGNATURE COCKTAILS

BAHAMA MAMA

$10.00

LATINARITA

$13.00

MOJITO

$11.00

OLD FASHION

$14.00

PALOMA

$12.00

PINA COLADA

$9.00

POMA MARTINI

$11.00

RED SANGRIA

$9.00

SWEET HEAT MARGARITA

$10.00

TEXAS PATRON MARGARITA

$14.00

WHITE SANGRIA

$9.00

SCOTCH

BLANTON'S

$17.00

BUCHANANS 12

$12.00

DEWARDS

$9.00

GLENFIDDICH

$17.00

GLENLIVET 12

$16.00

HIGHLAND PARK

$13.00

JOHNNY WALKER BLACK

$11.00

JOHNNY WALKER RED

$12.00

MACALLAN 12

$15.00

OLD FORRESTER

$12.00

BOURBON & WHISKEY

ANGELS ENVY

$14.00

BASIL HAYDEN

$11.00

BUFFALO TRACE

$12.00

BULLET

$11.00

CROWN ROYAL

$10.00

CROWN ROYAL APPLE

$10.00

EAGLE RARE

$15.00

FOUR ROSES

$13.00

GENTLEMAN JACK

$12.00

JACK DANIELS

$9.00

JACK DANIELS BONDED

$11.00

JAMESON 7 YRS

$12.00

JEFFERSON OCEAN

$16.00

KNOB CREEK

$10.00

MAKERS MARK

$13.00

MONKEY SHOULDER

$11.00

NOBLE OAK

$11.00

RABBIT HOLE

$11.00

WHISTLE PIG 10

$14.00

WHISTLE PIG 12

$16.00

WHISTLE PIG 6

$11.00

WOODFORD RESERVE

$13.00

OLD FORRESTER

$10.00

JAMESON

$9.00

GIN

BEEFEATER

$11.00

BOMBAY SAPHIRE

$12.00

HENDRICKS

$12.00

TANGUERAY

$11.00

WELL GIN

$6.50

VODKA

ABSOLUT

$9.00

BELVEDERE

$11.00

GREY GOOSE

$11.00

KETEL ONE

$11.00

TITOS

$9.00

VODKA WELL

$6.00

TEQUILA

CASA AMIGOS ANEJO

$20.00

CASA AMIGOS REPOSADO

$18.00

CASA AMIGOS SILVER

$16.00

CASA NOBLE ANEJO

$14.00

CASA NOBLE REPOSADO

$12.00

CASA NOBLE SILVER

$10.00

DON JULIO 1942

$30.00

DON JULIO ANEJO

$14.00

DON JULIO REPOSADO

$12.00

DON JULIO SILVER

$11.00

HERRADURA ANEJO

$14.00

HERRADURA REPOSADO

$12.00

HERRADURA SILVER

$11.00

JIMADOR ANEJO

$9.00

JIMADOR REPOSADO

$8.00

JIMADOR SILVER

$7.00

LUNA AZUL ANEJO

$9.00

LUNA AZUL REPOSADO

$8.00

LUNA AZUL SILVER

$7.00

PATRON ANEJO

$14.00

PATRON REPOSADO

$12.00

PATRON SILVER

$11.00

1800 SILVER

$10.00

BOTTLED BEER

BUD LIGHT BTL

$4.00

BUDWEISER BTL

$4.00

CORONA EXTRA

$5.00

CORONA LIGHT

$5.00

HEINEKEN

$5.00

HEINEKEN ZERO

$4.00

MICHELOB ULTRA BTL

$4.00

MILLER LITE BTL

$4.00

MODELO ESPECIAL

$5.00

NEGRA MODELO

$5.00

STELLA ARTROIS BTL

$5.00

DRAUGHT BEER

BLUE MOON DFT

$6.50

MICHELOB ULTRA DFT

$6.00

SAMS ADAMS DFT

$6.00

STELLA ARTOIS DFT

$6.00

SWEET WATER 420 DFT

$6.00

TERAPIN DFT

$7.00

TROPICALIA DFT

$7.00

XX AMBER DFT

$6.00

RUM

Bacardi

$8.00

Bacardi Coconut

$8.00

Aged Rum

$8.00

Captain Morgan

$9.00

BAR COCKTAILS

LONG ISLAND ICE TEA

$12.00

LONG BEACH

$12.00

GRAYHOUND

$9.00

SEABREEZE

$9.00

BAYBREEZE

$9.00

SCREWDRIVER

$9.00

TEQUILA SUNRISE

$10.00

PLANTERS PUNCH

$10.00

MOSCOW MULE

$9.00

WHITE RUSSIAN

$9.00

MIMOSA

$9.00

ESPRESSO MARTINI

$12.00

COSMOPOLITAN

$10.00

BRANDY ALEXANDER MARTINI

$12.00

CUBA LIBRE

$9.00

CORDIALS

REMY MARTIN VSOP

$15.00

HENNESY VSOP

$15.00

GRAND MARNIER

$10.00

KAHLUA

$8.00

GODIVA

$8.00

DISARONNO

$9.00

LOUNGE MENU

MEXI - TACOS

$14.00

CLASSIC STEAK BURGER

$14.00

CHEF'S FEATURE BURGER

$15.00

BONE IN WINGS

$14.00

STEAK AND PESTO PASTA

$19.00

SEAFOOD PASTA

$18.00

SWEET POTATO FRIES

$9.00

CARNE ASADA

$19.00

LOMO SALTADO

$21.00

CHICKEN SANDWICH

$13.00

NEW YORK PESTO PASTA

$29.00

BRUNCH MENU

SHRIMP & GRITS

$15.00

BREAKFAST SKILLET

$15.00

BREAKFAST SAMPLER

$14.00

FRENCH TOAST

$14.00

MONTECRISTO SANDWICH

$18.00

CHICKEN & WAFFLES

$16.00

BREAKFAST BURRITO

$14.00

CROISSANT BLT

$14.00

AVOCADO TOAST

$14.00

STEAKS & EGGS

$25.00

STEAK & EGGS BENEDICT

$18.00

MEAT OMELET

$16.00

SEAFOOD OMELET

$18.00

VEGGIE OMELET

$16.00

SOUP OF THE DAY

$9.00

LOBSTER BISQUE

$10.00

BRUNCH SIDES

BREAKFAST SAUSAGE

$5.00

WHITE TOAST

$5.00

BACON

$5.00

ENGLISH MUFFING

$5.00

TWO EGGS

$5.00

GRITS AND CHEESE

$5.00

BREAKFAST POTATOES

$5.00

SLICE TOMATOES

$5.00

SLICE AVOCADO

$5.00

FRESH FRUIT

$5.00

BRUNCH COCKTAILS

MIMOSA

$9.00

BLOODY MARY

$9.00

CHERRY BOMB MIMOSA

$9.00

ORANGE CRUSH

$9.00

LUNCH MENU

SOUP OF THE DAY

$8.00

LOBSTER BISQUE

$9.00

WEDGE SALAD

$9.00

MIXED SALAD

$10.00

CAESAR SALAD

$10.00

MEXICAN STREET TACOS

$14.00

LOBSTER AND ALASKA FISH TACOS

$20.00

CLASSIC BURGER

$14.00

CHEF'S LUNCH FEATURE

$13.00

CHICKEN PICATTA

$14.00

CHICKEN CHIPOTLE

$14.00

CHICKEN GOURMET

$16.00

CHICKEN CHIPOTLE PASTA

$16.00

CHICKEN BURRITO

$14.00

SPAGUETTI MEATBALLS

$14.00

GRILLED STEAK

$16.00

STEAK & PESTO PASTA

$19.00

LOMO SALTADO

$16.00

STEAK BURRITO

$14.00

L SHRIMP PASTA

$15.00

SHRIMP SCAMPI RISOTTO

$15.00

SCAMPI SALMON

$16.00

SEAFOOD PASTA

$18.00

CHICKEN PESTO PASTA

$14.00

BRUNCH KIDS MENU

KIDS CHICKEN AND WAFFLE

$9.00

KIDS FRENCH TOAST

$9.00

KIDS EGGS AND BACON

$9.00

KIDS STEAK AND EGG

$12.00

BANQUET OPTIONS

BUFFET

$50.00

A LA CARTE

$65.00

BANQUET MENU

BANQUET CHICKEN

BANQUET SALMON

BANQUET STEAK

BANQUET VEG

3 COURSE

RED APPLE SALAD

$18.00

MAHI MAHI

$18.00

APPLE EMPANADA

$18.00

Add 7 oz NY

$19.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

33 Carolina St, Hartwell, GA 30643

Directions

Gallery

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