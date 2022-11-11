Latin Flavors Steakhouse - Hartwell 33 Carolina St
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33 Carolina St
Hartwell, GA 30643
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APPETIZERS
ARGENTINIAN SAUSAGE
$10.00
LOUNGE
BEEF CARPACCIO
$15.00
STEAKHOUSE
CRAB CAKE
$16.00
STEAKHOUSE
EMPANADAS MIXTAS
$14.00
LOUNGE
FRIED SEAFOOD
$14.00
LOUNGE
GRILLED OCTOPUS
$15.00
STEAKHOUSE
MEATBALLS
$11.00
STEAKHOUSE
OYSTER ON THE HALF SHELL (12)
$40.00
STEAKHOUSE
OYSTER ON THE HALF SHELL (6)
$22.00
STEAKHOUSE
PERUVIAN CEVICHE
$18.00
LOUNGE
PORTOBELLO CARPACCIO
$12.00
STEAKHOUSE
ROASTED CANOE BONE MARROW
$15.00
STEAKHOUSE
SHRIMP COCKTAIL
$14.00
STEAKHOUSE
APPETIZER FEATURE
$9.00
SOUPS AND SALADS
STEAK AND CHOPS
14oz NY STRIP
$36.00
STEAKHOUSE
12oz BRAISED SHORT RIBS
$38.00
STEAKHOUSE
MIX GRILL
$36.00
STEAKHOUSE
12oz SKIRT STEAK
$38.00
STEAKHOUSE
8oz FILET MIGNON
$42.00
STEAKHOUSE
14oz PORK CHOP
$34.00
STEAKHOUSE
VEAL CHOP
$38.00
STEAKHOUSE
16oz RIB EYE
$48.00
STEAKHOUSE
24oz BONE IN RIB EYE
$58.00
STEAKHOUSE
16oz RACK OF LAMB
$49.00
STEAKHOUSE
14oz BARREL FILET
$59.00
STEAKHOUSE
THE GREAT TOMAHAWK
$99.00
STEAKHOUSE
TODAY'S CHEF FEATURE
$49.00
SEAFOOD AND POULTRY
SIDES
ASPARAGUS
$12.00
STEAKHOUSE
BAKED POTATO
$10.00
STEAKHOUSE
BAKED SWEET POTATO
$10.00
STEAKHOUSE
BRUSSEL SPROUTS
$12.00
STEAKHOUSE
CREAMED CORN
$12.00
STEAKHOUSE
FRIED PLANTAINS
$12.00
STEAKHOUSE
GARLIC STEAK FRIES
$10.00
STEAKHOUSE
LOBSTER MAC AND CHEESE
$20.00
STEAKHOUSE
MASHED POTATOES
$10.00
STEAKHOUSE
SAUTEED GARLIC SPINACH
$12.00
STEAKHOUSE
SAUTEED WILD MUSHROOMS
$12.00
STEAKHOUSE
SEASONAL RISOTTO
$14.00
STEAKHOUSE
STEAM BROCCOLI
$12.00
STEAKHOUSE
1/4LB LOBSTER TAIL (FRIED)
$24.00
1/4LB LOBSTER TAIL (GRILLED)
$24.00
DESSERTS
KIDS MENU
3 COURSE MENU
N/A BEVERAGES
CHARDONNAY
ALTERNATE WHITES
LAMURA PINOT GRIGIO BTL
$30.00
LAMURA PINOT GRIGIO GL
$8.00
FERRARI CAR SAV BLC BTL
$34.00
FERRARI CAR SAV BLC GL
$9.00
FLEUR DE MER ROSE BTL
$54.00
FLUER DE MER ROSE GL
$14.00
JERMANN PINOT GRIGIO BTL
$48.00
ALBARINO BTL
$34.00
ALBARINO GL
$9.00
PROVER PG BTL
$32.00
PROVER PG GL
$8.00
SELBACH RIESLING BTL
$34.00
SELBACH RIESLING GL
$9.00
VOGA MOSCATO BTL
$30.00
VOGA MOSCATO GL
$8.00
WHITE HAVEN SAV BLC BTL
$46.00
WHITE HAVEN SAV BLC GL
$12.00
SPARKLING
CABERNET SAVIGNON
AXEL CS BTL
$46.00
AXEL CS GL
$12.00
CAYMUS
$155.00
DON MELCHOR
$195.00
DOUBLE CANYON CS BTL
$46.00
DOUBLE CANYON CS GL
$12.00
FERRARI CARRANO CS BTL
$65.00
FERRARI PREVAIL
$110.00
JAYSON PAHLMEYER CS
$145.00
JUSTIN ISOSCELES
$116.00
LA CELIA RESERVA BTL
$42.00
LA CELIA RESERVA GL
$11.00
LOUIS MARTINI NAPA
$95.00
PROVER CS BTL
$30.00
PROVER CS GL
$8.00
QUILT
$86.00
RIO DE LA PLATA BTL
$30.00
RIO DE LA PLATA GL
$8.00
SABOTAGE NAPA
$130.00
SILVER OAK ALEXANDER VALLEY
$165.00
SILVER OAK LIBRARY EDITION ALEX VALLEY 2012
$220.00Out of stock
SILVER OAK NAPA VALLEY
$225.00Out of stock
STAGS LEAP ARTEMIS
$144.00
STORY POINT CS BTL
$34.00
STORY POINT CS GL
$9.00
CORKAGE FEE
$25.00
MALBEC
MERLOT
PINOT NOIR
ALTERNATE & BLENDS
SIGNATURE COCKTAILS
SCOTCH
BOURBON & WHISKEY
ANGELS ENVY
$14.00
BASIL HAYDEN
$11.00
BUFFALO TRACE
$12.00
BULLET
$11.00
CROWN ROYAL
$10.00
CROWN ROYAL APPLE
$10.00
EAGLE RARE
$15.00
FOUR ROSES
$13.00
GENTLEMAN JACK
$12.00
JACK DANIELS
$9.00
JACK DANIELS BONDED
$11.00
JAMESON 7 YRS
$12.00
JEFFERSON OCEAN
$16.00
KNOB CREEK
$10.00
MAKERS MARK
$13.00
MONKEY SHOULDER
$11.00
NOBLE OAK
$11.00
RABBIT HOLE
$11.00
WHISTLE PIG 10
$14.00
WHISTLE PIG 12
$16.00
WHISTLE PIG 6
$11.00
WOODFORD RESERVE
$13.00
OLD FORRESTER
$10.00
JAMESON
$9.00
TEQUILA
CASA AMIGOS ANEJO
$20.00
CASA AMIGOS REPOSADO
$18.00
CASA AMIGOS SILVER
$16.00
CASA NOBLE ANEJO
$14.00
CASA NOBLE REPOSADO
$12.00
CASA NOBLE SILVER
$10.00
DON JULIO 1942
$30.00
DON JULIO ANEJO
$14.00
DON JULIO REPOSADO
$12.00
DON JULIO SILVER
$11.00
HERRADURA ANEJO
$14.00
HERRADURA REPOSADO
$12.00
HERRADURA SILVER
$11.00
JIMADOR ANEJO
$9.00
JIMADOR REPOSADO
$8.00
JIMADOR SILVER
$7.00
LUNA AZUL ANEJO
$9.00
LUNA AZUL REPOSADO
$8.00
LUNA AZUL SILVER
$7.00
PATRON ANEJO
$14.00
PATRON REPOSADO
$12.00
PATRON SILVER
$11.00
1800 SILVER
$10.00
BOTTLED BEER
DRAUGHT BEER
BAR COCKTAILS
CORDIALS
LOUNGE MENU
BRUNCH MENU
SHRIMP & GRITS
$15.00
BREAKFAST SKILLET
$15.00
BREAKFAST SAMPLER
$14.00
FRENCH TOAST
$14.00
MONTECRISTO SANDWICH
$18.00
CHICKEN & WAFFLES
$16.00
BREAKFAST BURRITO
$14.00
CROISSANT BLT
$14.00
AVOCADO TOAST
$14.00
STEAKS & EGGS
$25.00
STEAK & EGGS BENEDICT
$18.00
MEAT OMELET
$16.00
SEAFOOD OMELET
$18.00
VEGGIE OMELET
$16.00
SOUP OF THE DAY
$9.00
LOBSTER BISQUE
$10.00
BRUNCH SIDES
LUNCH MENU
SOUP OF THE DAY
$8.00
LOBSTER BISQUE
$9.00
WEDGE SALAD
$9.00
MIXED SALAD
$10.00
CAESAR SALAD
$10.00
MEXICAN STREET TACOS
$14.00
LOBSTER AND ALASKA FISH TACOS
$20.00
CLASSIC BURGER
$14.00
CHEF'S LUNCH FEATURE
$13.00
CHICKEN PICATTA
$14.00
CHICKEN CHIPOTLE
$14.00
CHICKEN GOURMET
$16.00
CHICKEN CHIPOTLE PASTA
$16.00
CHICKEN BURRITO
$14.00
SPAGUETTI MEATBALLS
$14.00
GRILLED STEAK
$16.00
STEAK & PESTO PASTA
$19.00
LOMO SALTADO
$16.00
STEAK BURRITO
$14.00
L SHRIMP PASTA
$15.00
SHRIMP SCAMPI RISOTTO
$15.00
SCAMPI SALMON
$16.00
SEAFOOD PASTA
$18.00
CHICKEN PESTO PASTA
$14.00
BRUNCH KIDS MENU
BANQUET OPTIONS
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
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Location
33 Carolina St, Hartwell, GA 30643
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