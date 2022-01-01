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Lee's Hoagie House

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15025 Lancaster Highway

Charlotte, NC 28277

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TURKEY

THIRD 6" OVEN ROASTED TURKEY BREAST

$8.75

TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" TURKEY BREAST

$11.50

TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" TURKEY BREAST

$22.00

TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

TURKEY BREAST & HAM

THIRD 6" OVEN ROASTED TURKEY BREAST & HAM

$8.00

TURKEY BREAST, HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" TURKEY & HAM

$11.75

TURKEY BREAST, HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" OVEN ROASTED TURKEY BREAST & HAM

$20.50

TURKEY BREAST, HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

TURKEY BREAST & ROAST BEEF

THIRD 6" TURKEY BREAST & ROAST BEEF

$8.50

TURKEY BREAST, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" TURKEY BREAST & ROAST BEEF

$12.00

TURKEY BREAST, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" OVEN ROASTED TURKEY BREAST & ROAST BEEF

$23.00

TURKEY BREAST, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

ROAST BEEF

THIRD 6" ROAST BEEF

$8.75

ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" ROAST BEEF

$12.00

ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" ROAST BEEF

$23.00

ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

CORNED BEEF

THIRD 6" CORNED BEEF

$9.00

CORNED BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" CORNED BEEF

$12.00

CORNED BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" CORNED BEEF

$23.00

CORNED BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

B.L.T.

THIRD 6" B.L.T.

$8.25

BACON, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" B.L.T.

$11.50

BACON, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" B.L.T.

$22.00

BACON, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HAM

THIRD 6" HAM

$7.75

HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" HAM

$10.50

HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" HAM

$20.00

HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

CHEESE

THIRD 6" CHEESE

$7.75

PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

HALF 9" CHEESE

$10.00

PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

WHOLE 18" CHEESE

$19.00

PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

HEALTHY VEGGIE

THIRD 6" HEALTHY VEGGIE

$8.00

MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, SWEET PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" HEALTHY VEGGIE

$10.50

MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, SWEET PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" HEALTHY VEGGIE

$20.00

MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, SWEET PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

LEE'S SPECIAL

THIRD 6" LEE'S SPECIAL

$7.00

BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" LEE'S SPECIAL

$9.00

BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" LEE'S SPECIAL

$17.00

BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

LEE'S CHELTENHAM

THIRD 6" LEE'S CHELTENHAM

$8.25

BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, CAPOCOLLO, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" LEE'S CHELTENHAM

$10.75

BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, CAPOCOLLO, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" LEE'S CHELTENHAM

$20.50

BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, CAPOCOLLO, AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

LEE'S ITALIAN

THIRD 6" LEE'S ITALIAN

$8.25

PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" LEE'S ITALIAN

$10.75

PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" LEE'S ITALIAN

$20.50

PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

LEE'S ITALIAN CHELTENHAM

THIRD 6" LEE'S ITALIAN CHELTENHAM

$8.75

PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, HAM, EXTRA CAPOCOLLO, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" LEE'S ITALIAN CHELTENHAM

$11.75

PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, HAM, EXTRA CAPOCOLLO, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" LEE'S ITALIAN CHELTENHAM

$22.00

PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, HAM, EXTRA CAPOCOLLO, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

LEE'S SOUTH PHILLY

THIRD 6" LEE'S SOUTH PHILLY (A COLD HOAGIE)

$8.50

PROSCIUTTO, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, ROASTED RED PEPPERS, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" LEE'S SOUTH PHILLY (A COLD HOAGIE)

$11.50

PROSCIUTTO, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, ROASTED RED PEPPERS, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" LEE'S SOUTH PHILLY (A COLD HOAGIE)

$22.00

PROSCIUTTO, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, ROASTED RED PEPPERS, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

KOSHER STYLE

THIRD 6" KOSHER STYLE

$8.50

BEEF SALAMI, ROAST BEEF, CORNED BEEF, TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" KOSHER STYLE

$12.50

BEEF SALAMI, ROAST BEEF, CORNED BEEF, TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" KOSHER STYLE

$24.00

BEEF SALAMI, ROAST BEEF, CORNED BEEF, TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

CHICKEN SALAD

THIRD 6" HOMEMADE CHICKEN SALAD

$8.50

CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" HOMEMADE CHICKEN SALAD

$11.00

CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" HOMEMADE CHICKEN SALAD

$21.00

CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

TUNA SALAD

THIRD 6" TUNA SALAD

$8.25

TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

HALF 9" HOMEMADE TUNA SALAD

$11.00

TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

WHOLE 18" HOMEMADE TUNA SALAD

$21.00

TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO

CHEESE STEAK

THIRD 6" CHEESE STEAK

$9.25

STEAK, CHEESE

HALF 9" CHEESE STEAK

$11.75

STEAK, CHEESE

WHOLE 18" CHEESE STEAK

$22.50

STEAK, CHEESE

CHICKEN CHEESE STEAK

THIRD 6" CHICKEN STEAK

$9.25

CHICKEN STEAK, CHEESE

HALF 9" CHICKEN STEAK

$11.75

CHICKEN STEAK, CHEESE

WHOLE 18" CHICKEN STEAK

$22.50

CHICKEN STEAK, CHEESE

BUFFALO CHICKEN CHEESE STEAK

THIRD 6" BUFFALO CHICKEN CHEESE STEAK

$9.50

BUFFALO CHICKEN STEAK, CHEESE

HALF 9" BUFFALO CHICKEN CHEESE STEAK

$12.00

BUFFALO CHICKEN STEAK, CHEESE

WHOLE 18" BUFFALO CHICKEN CHEESE STEAK

$23.00

BUFFALO CHICKEN STEAK, CHEESE

HOT WRAPS

CHICKEN CAESAR WRAP

$9.75

GRILLED CHICKEN, ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING, LETTUCE, TOMATO

ULTIMATE CHICKEN WRAP

$10.50

GRILLED CHICKEN, BACON, AMERICAN CHEESE, HONEY MUSTARD, LETTUCE, TOMATO

BUFFALO CHICKEN WRAP

$10.00

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO

CRISPY CHICKEN WRAP

$10.75

CHICKEN TENDERS, LETTUCE, TOMATOES, CHOICE OF HONEY MUSTARD, RANCH, HOT OR MILD

RANCH WRAP

$10.50

GRILLED CHICKEN, BACON, PROVOLONE CHEESE, RANCH, LETTUCE, TOMATO

GRILLED CHICKEN

THIRD 6" GRILLED CHICKEN

$8.75

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

HALF 9" GRILLED CHICKEN

$11.00

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

WHOLE 18" GRILLED CHICKEN

$21.00

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

CHICKEN PARMIGIANA

THIRD 6" CHICKEN PARMIGIANA

$8.00

CHICKEN FINGERS, MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE , PARMESAN CHEESE

HALF 9" CHICKEN PARMIGIANA

$12.00

CHICKEN FINGERS, MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE, PARMESAN CHEESE

WHOLE 18" CHICKEN PARMIGIANA

$21.00

CHICKEN FINGERS, MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE , PARMESAN CHEESE

MEATBALL PARMIGIANA

THIRD 6" MEATBALL PARMIGIANA

$8.75

MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE, PARMESAN CHEESE, MEATBALLS

HALF 9" MEATBALL PARMIGIANA

$11.00

MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE, PARMESAN CHEESE, MEATBALLS

WHOLE 18" MEATBALL PARMIGIANA

$21.00

MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE, PARMESAN CHEESE, MEATBALLS

CHEESEBURGER HOAGIE

THIRD 6" CHEESEBURGER HOAGIE

$9.75

BURGER, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO

HALF 9" CHEESEBURGER HOAGIE

$11.50

BURGER, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO

WHOLE 18" CHEESEBURGER HOAGIE

$22.00

BURGER, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO

GRILLED VEGGIE

THIRD 6" GRILLED VEGGIE

$7.75

MUSHROOMS, SWEET PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

HALF 9" GRILLED VEGGIE

$10.50

MUSHROOMS, SWEET PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

WHOLE 18" GRILLED VEGGIE

$20.00

MUSHROOMS, SWEET PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO

WINGS

5 PC BUFFALO WINGS

$7.50

10 PC BUFFALO WINGS

$15.00

20 PC BUFFALO WINGS

$30.00

CHICKEN FINGERS

INDIVIDUAL 5 PC CHICKEN FINGERS

$10.00

INDIVIDUAL 10 PC CHICKEN FINGERS

$18.00

PLATTER 5 PC CHICKEN FINGERS

$12.00

INCLUDES FRIES

PLATTER 10 PC CHICKEN FINGERS

$20.50

INCLUDES FRIES

SALADS

GARDEN SALAD

$7.00

LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS

BUFFALO CHICKEN SALAD

$10.75

BUFFALO GRILLED CHICKEN, LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS

CAESAR SALAD

$7.00

ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING

ANTIPASTO

$9.75

HAM, CAPOCOLLA, GENOA SALAMI, LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS

CHICKEN GARDEN SALAD

$10.50

LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS

CHICKEN CAESAR SALAD

$10.50

ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING

KIDS MENU

CHEESEBURGER

$6.75

GRILLED CHEESE (WHITE BREAD ONLY)

$5.25

HOT DOG

$6.00

KIDS HOAGIE TURKEY & CHEESE

$6.00

KIDS HOAGIE HAM & CHEESE

$6.00

CHICKEN FINGERS

$6.00

MAC & CHEESE

$6.00

BUILD YOUR OWN BURGER

All burgers are served with Provolone or American cheese and your choice of toppings.

SINGLE

$8.50

DOUBLE

$11.50

SIDE ORDERS

Side Salad, Onion Rings, and Cheese Bites are available for a combo with a $1.50 upcharge to the combo price.

FRENCH FRIES

$3.25

OLD BAY FRIES

$3.75

CHEESE FRIES

$4.25

ONION RINGS

$4.00

CHEESE BITES

$4.99

MAC & CHEESE

$4.00

MACARONI SALAD

$4.25

POTATO SALAD

$4.25

SIDE SALAD

$4.25

FRUIT

$3.00

SMALL CHIP

$1.89

LARGE CHIP

$4.59

OLD BAY CHIP

$2.29

SIDE CAESAR SALAD

$4.25

SWEETS

FRESH BAKED COOKIES

$3.00

FRESH BROWNIES

$3.50

DRINKS

20oz PEPSI

$2.89

20oz DIET PEPSI

$2.89

20oz SIERRA MIST

$2.89

20oz MOUNTAIN DEW

$2.89

20oz DR.PEPPER

$2.89

20oz DIET DR. PEPPER

$2.89

20oz AQUAFINA

$2.89

20oz MUG ROOT BEER

$2.89

2 LITER PEPSI

$2.89

2 LITER DIET PEPSI

$2.89

2 LITER MOUNTAIN DEW

$2.89

APPLE JUICE

$2.89

Extras

EXTRA SAUCE ON SIDE

$1.00

Add Bacon

$2.00

LEES OIL BOTTLE

$3.99
All hours
Sunday10:30 am - 12:00 am
Monday11:00 am - 12:00 am
Tuesday11:00 am - 12:00 am
Wednesday11:00 am - 12:00 am
Thursday11:00 am - 12:00 am
Friday11:00 am - 12:00 am
Saturday10:30 am - 12:00 am
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15025 Lancaster Highway, Charlotte, NC 28277

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