Lee's Hoagie House
No reviews yet
15025 Lancaster Highway
Charlotte, NC 28277
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
TURKEY
TURKEY BREAST & HAM
THIRD 6" OVEN ROASTED TURKEY BREAST & HAM
TURKEY BREAST, HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" TURKEY & HAM
TURKEY BREAST, HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" OVEN ROASTED TURKEY BREAST & HAM
TURKEY BREAST, HAM, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
TURKEY BREAST & ROAST BEEF
THIRD 6" TURKEY BREAST & ROAST BEEF
TURKEY BREAST, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" TURKEY BREAST & ROAST BEEF
TURKEY BREAST, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" OVEN ROASTED TURKEY BREAST & ROAST BEEF
TURKEY BREAST, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
ROAST BEEF
CORNED BEEF
B.L.T.
HAM
CHEESE
HEALTHY VEGGIE
THIRD 6" HEALTHY VEGGIE
MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, SWEET PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" HEALTHY VEGGIE
MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, SWEET PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" HEALTHY VEGGIE
MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, SWEET PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
LEE'S SPECIAL
THIRD 6" LEE'S SPECIAL
BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" LEE'S SPECIAL
BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" LEE'S SPECIAL
BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
LEE'S CHELTENHAM
THIRD 6" LEE'S CHELTENHAM
BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, CAPOCOLLO, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" LEE'S CHELTENHAM
BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, CAPOCOLLO, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" LEE'S CHELTENHAM
BOLOGNA, BEEF SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, CAPOCOLLO, AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO
LEE'S ITALIAN
THIRD 6" LEE'S ITALIAN
PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" LEE'S ITALIAN
PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" LEE'S ITALIAN
PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
LEE'S ITALIAN CHELTENHAM
THIRD 6" LEE'S ITALIAN CHELTENHAM
PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, HAM, EXTRA CAPOCOLLO, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" LEE'S ITALIAN CHELTENHAM
PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, HAM, EXTRA CAPOCOLLO, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" LEE'S ITALIAN CHELTENHAM
PEPPER HAM, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, COOKED SALAMI, HAM, EXTRA CAPOCOLLO, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
LEE'S SOUTH PHILLY
THIRD 6" LEE'S SOUTH PHILLY (A COLD HOAGIE)
PROSCIUTTO, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, ROASTED RED PEPPERS, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" LEE'S SOUTH PHILLY (A COLD HOAGIE)
PROSCIUTTO, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, ROASTED RED PEPPERS, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" LEE'S SOUTH PHILLY (A COLD HOAGIE)
PROSCIUTTO, GENOA SALAMI, CAPOCOLLO, ROASTED RED PEPPERS, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
KOSHER STYLE
THIRD 6" KOSHER STYLE
BEEF SALAMI, ROAST BEEF, CORNED BEEF, TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
HALF 9" KOSHER STYLE
BEEF SALAMI, ROAST BEEF, CORNED BEEF, TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
WHOLE 18" KOSHER STYLE
BEEF SALAMI, ROAST BEEF, CORNED BEEF, TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE CHEESE, OREGANO
CHICKEN SALAD
TUNA SALAD
CHEESE STEAK
CHICKEN CHEESE STEAK
BUFFALO CHICKEN CHEESE STEAK
HOT WRAPS
CHICKEN CAESAR WRAP
GRILLED CHICKEN, ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING, LETTUCE, TOMATO
ULTIMATE CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, BACON, AMERICAN CHEESE, HONEY MUSTARD, LETTUCE, TOMATO
BUFFALO CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO
CRISPY CHICKEN WRAP
CHICKEN TENDERS, LETTUCE, TOMATOES, CHOICE OF HONEY MUSTARD, RANCH, HOT OR MILD
RANCH WRAP
GRILLED CHICKEN, BACON, PROVOLONE CHEESE, RANCH, LETTUCE, TOMATO
GRILLED CHICKEN
CHICKEN PARMIGIANA
MEATBALL PARMIGIANA
CHEESEBURGER HOAGIE
GRILLED VEGGIE
THIRD 6" GRILLED VEGGIE
MUSHROOMS, SWEET PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO
HALF 9" GRILLED VEGGIE
MUSHROOMS, SWEET PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO
WHOLE 18" GRILLED VEGGIE
MUSHROOMS, SWEET PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, OREGANO
SALADS
GARDEN SALAD
LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS
BUFFALO CHICKEN SALAD
BUFFALO GRILLED CHICKEN, LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS
CAESAR SALAD
ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING
ANTIPASTO
HAM, CAPOCOLLA, GENOA SALAMI, LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS
CHICKEN GARDEN SALAD
LETTUCE MIX, GRAPE TOMATOES, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, PROVOLONE CHEESE, CROUTONS
CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAINE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING
BUILD YOUR OWN BURGER
SIDE ORDERS
|Sunday
|10:30 am - 12:00 am
|Monday
|11:00 am - 12:00 am
|Tuesday
|11:00 am - 12:00 am
|Wednesday
|11:00 am - 12:00 am
|Thursday
|11:00 am - 12:00 am
|Friday
|11:00 am - 12:00 am
|Saturday
|10:30 am - 12:00 am
Come in and enjoy!
15025 Lancaster Highway, Charlotte, NC 28277