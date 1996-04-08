  • Home
  • /
  • Fenton
  • /
  • LEO'S CONEY ISLAND - FENTON - - FENTON
Restaurant header imageView gallery

LEO'S CONEY ISLAND - FENTON - FENTON

review star

No reviews yet

15010 Silver Parkway

Fenton, MI 48430

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

Order Again

MUNCHIES

FRENCH FRIES

$2.99

CHILI FRIES

$3.99

CHEESE FRIES

$3.49

CHILI CHEESE FRIES

$4.49

STACKED FRIES

$6.69

CURLY FRIES

$3.79

WAFFLE FRIES

$4.69

SWEET POTATO FRIES

$3.99

ONION RINGS

$3.79

CHEESE STICKS

$5.19+

CHICKEN FINGERS

$6.59+

CHICKEN FINGER & FRIES

$9.49+

CHICKEN WINGS

$7.99+

CHICKEN WINGS WITH FRIES

$10.89+

GLUTEN FREE CHICKEN FINGERS

$8.49+Out of stock

JALAPENO POPPERS

$5.39+

9 CHICKEN NUGGETS W/ FRIES

$8.59Out of stock

9 CHICKEN NUGGETS

$5.69Out of stock

CHICKEN QUESADILLA

$10.10

CHEESE QUESADILLA

$6.99

FRIED MUSHROOMS

$6.99

CHEESE NACHOS

$4.59

CHILI CHEESE NACHOS

$5.59

NACHO SUPREME

$6.99

PHILLY STEAK QUESADILLA

$12.39
POTATO SKINS

POTATO SKINS

$6.59

NY STEAK QUESADILLA

$15.99

BAKED POTATO

$2.99

LOADED BAKE POTATO

$4.98

HUMMUS APPETIZER

$6.49

PICKLE FRIES

$5.99

CAJUN FRENCH FRIES

$3.49

DONT MAKE DONT MAKE

BIG GAME PLATTER

$119.00

BIG GAME PLATTER INCLUDES THE FOLLOWING: Should feed about 8-10 people. 20 Pieces - *Cheese sticks *Jalapeno Poppers *Chicken Fingers *Chicken Wings *One Small Greek Party salad ​ *2 Bowls of ranch *2 Bowl of BBQ sauce *1 Bowl of Greek dressing.

SD FALAFEL

$5.49

CHEESE CURDS

$5.99

FRIED CAULIFLOWER

$6.99

SALADS

GREEK SALAD

SPINACH GREEK SALAD

VILLAGE SALAD

SM GR W/CUP SOUP

SM GR W/BOWL SOUP

CHICKEN FINGER SALAD

GRILLED CHICKEN SALAD

CAESAR SALAD

MICHIGAN SALAD

COBB SALAD

ANTIPASTO SALAD

CHEF SALAD

GARDEN SALAD

MEDITERREAN SALAD

TUNA SALAD

TURKEY SALAD

TOSSED SALAD

CHICKEN FAJITA SALAD

TACO SALAD

FATTOUSH SALAD

HAWAIIAN SALAD

BBQ ROAST CHICKEN SALAD

COTTAGE CHEESE

$3.59

COTTAGE/PEACHES

$5.29

SOUPS

CHK LEMON RICE

$3.69+

CHK NOODLE

$3.69+

NAVY BEAN

$3.69+

CHEESY BROCOLI

$3.69+

CHICKEN TORTILLA

$3.69+

CLAM CHOWDER

$3.69+

MINESTRONE

$3.69+

TOMATO SOUP

$3.69+

CHICKEN POT PIE SOUP

$3.69+

CHEESY POTATO

$3.69+

CONEY SPECIALS

CONEY ISLAND

$2.69

LOOSE HAMBURGER

$3.19

SPECIAL CONEY

$3.39

PLAIN HOT DOG

$2.39

NEW YORK DOG

$2.69

1 CONEY, FRIES & POP

$7.99

2 CONEY FRIES & POP

$9.99

CONEY COMBO

$9.99

CHICAGO DOG

$2.69

PLAIN KOSHER

$2.89

CHILI SPECIAL W/ BEANS CUP

$4.29

CHILI SPECIAL W/BEANS BOWL

$4.79

CHILI WITH BEANS BOWL

$4.39

CHILI W/ BEANS CUP

$3.89

KOSHER CONEY

$3.29

PLAIN CHILI SPECIAL BOWL

$4.29

PLAIN CHILI SPECIAL CUP

$4.79

PLAIN CHILI BOWL

$4.39

PLAIN CHILI CUP

$3.89

LEO'S SUPER CHILI

$7.29

QUART OF CHILI PLAIN

$10.59

QUART OF CHILI WITH BEANS

$10.59

PLANT-BASED HOTDOG

$2.99Out of stock

BURGERS

HAMBURGER

CHEESEBURGER

BACON CHEESEBURGER

PATTY MELT

CHICKEN BREAST MELT

$6.39

MUSHROOM SWISS BURGER

ALL AMERICAN BURGER

BLEU CHEESE BLT BURGER

CALIFORINA BURGER

TURKEY BURGER

$5.69Out of stock

GARDEN BURGER

$5.99

DOWNTOWN BURGER

SALMON BURGER

$6.19

GYRO BURGER

JERSEY BURGER

RODEO BURGER

SOUTHWEST BURGER

OLD FASHION BURGER

CAJUN BURGER

PITAS

CHICKEN FINGER PITA

$7.49

GRILLED CHICKEN PITA

$7.49

BUFFALO CHICKEN FINGER PITA

$7.99

BUFFALO GRILLED CHICKEN PITA

$8.39

VEGETARIAN PITA

$6.49

GRILLED CHEESE PITA

$4.19

BACON GRILLED CHEESE PITA

$6.59

BLT PITA

$6.59

1/2 TUNA PITA

$7.99

TUNA PITA

$9.99

1/2 EGG SALAD PITA

$5.89

EGG SALAD PITA

$7.89

CORNBEEF PITA

$7.39

REUBEN PITA

$8.39

GREEK TACO PITA

$6.69

HAM & CHEESE PITA

$6.59

HAMBURGER PITA

$5.69

TURKEY PITA

$6.99

CALI PITA

$8.99

WRAPS

BLT WRAP

$7.79

BUFF CHICKEN FINGER WRAP

$8.99

BUFF GRILLED CHICKEN WRAP

$9.99

CHICKEN FAJITA WRAP

$8.99

CHICKEN SCHWARMA WRAP

$7.99

CHK CAESAR WRAP

$7.79

CHK FINGER WRAP

$9.29

GRILLD CHICKEN WRAP

$8.99

CHK PHILLY WRAP

$9.29

CLUB WRAP

$7.79

COBB WRAP

$8.99

FALAFEL WRAP

$7.79

GREEK CHICKEN WRAP

$8.49

ITALIAN WRAP

$7.79

MEDITERRANEAN WRAP

$8.99

PHILLY WRAP

$8.49

MICHIGAN CHICKEN WRAP

$9.49

GYRO FETA WRAP

$8.49

REUBAN WRAP

$9.49

TUNA WRAP

$7.79

TURKEY WRAP

$7.79

VEGGIE WRAP

$8.99

FENTON WRAP

$7.99

GREEK FETA WRAP

$7.99

FATOOSH CHICKEN WRAP

$7.99

HUMMUS CHICKEN WRAP

$8.99

RASPBERRY BBQ CHICKEN WRAP

$8.99

FAVORITES

FISH & CHIPS

$9.99+

1PC FISH

$2.40

SEAFOOD PLATTER

$15.99

SHRIMP BASKET

$8.19

FRIED CHICKEN DINNER

$9.99

GRILLED CHICKEN DINNER

$8.99

VEGGIE STIR FRY

$8.19

CHICKEN STIR FRY

$9.99

BEEF STIR FRY

$9.99

NY STEAK STIR FRY

$16.49

SHRIMP STIR FRY

$14.99

SWEET & SOUR STIR-FRY

$10.99

HAWAIIAN STIR-FRY

$10.99

LEO'S CHICK VEGGIE SPECIAL

$9.79

SPAGHETTI W/ SAUCE

$8.99

MAC & CHZ DINNER

$7.59

SWISS STEAK

$13.49

ALFREDO

$10.99

GREEK SPECIALTIES

CHICKEN KEBOB

$7.49

CHICKEN KEBOB W/ FF

$10.39

CHICKEN KEBOB W/ RICE

$10.39

CHICKEN KEBOB W/ MINI

$11.39

CHICKEN KEBOB DINNER

$14.29

CHICKEN GYRO

$7.29

CHICKEN GYRO W/ FF

$10.19

CHICKEN GYRO W/ RICE

$10.19

CHICKEN GYRO W/ MINI GREEK

$11.19

CHICKEN GYRO DINNER

$14.09

GYRO SANDWICH

$7.29

GYRO W/ FF

$10.19

GYRO W/ RICE

$10.19

GYRO W/ MINI GREEK

$11.19

GYRO DINNER

$14.09

SPINACH & CHEESE PIE

$7.29

SPINACH PIE W/ FF

$10.19

SPINACH PIE W/ RICE

$10.19

SPINACH & CHEESE PIE W/ MINI

$11.19

SPINACH & CHEESE PIE DINNER

$14.09

MOUSAKA

$9.79

MOUSAKA W/ MINI

$13.69

PASTITSIO

$9.79

PASTITSIO W/ MINI

$13.69

OPA!

$6.49

Saganki

CHICKEN ALA COSTA

$11.99

SANDWICHES

BLT SANDWICH

$6.59

CLUB SANDWICH

$8.19

BAC & EGG SAND

$6.69

BAC/EGG/CHZ SANDWICH

$6.99

BUFFALO CRISPY CHK SAND

$7.29

BUFFALO GRILL CHK SAND

$7.29

CHICKEN BREAST PLAIN

$5.49

CHICKEN BREAST SANDWICH

$6.69

CHICKEN CLUB

$9.59

CHICKEN PHILLY SAND

$7.69

CINNAMON SWIRL EGG SAND

$6.99

CORNED BEEF SANDWICH

$7.39

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$6.69

EGG SALAD SAND W/ CHZ

$6.29

EGG SALAD SANDWICH

$5.99

EGG SANDWICH

$4.49

FISH SANDWICH

$7.19

GRILLED BACON & CHZ SAND

$6.59

GRILLED CHEESE SANDWICH

$4.19

GRILLED HAM AND CHEESE SAND

$6.59

GRILLED HAM SANDWICH

$6.59

GRILLED REUBEN SANDWICH

$8.39

NY STYLE REUBEN

$9.99

HAM & EGG SAND

$6.69

HAM/EGG/CHZ SANDWICH

$6.99

JR. CLUB SANDWICH

$7.19

PHILLY STEAK SANDWICH

$7.69

SAU & EGG SAND

$6.69

SAU/EGG/CHZ SAND

$6.99

SUPER CLUB SAND

$9.19

TUNA MELT

$8.19

TUNA SAND W/ CHZ

$7.89

TUNA SAND

$7.59

TURKEY REUBEN SAND

$8.39

TURKEY MELT

$8.19

TURKEY SANDWICH

$6.49

WESTERN SAND

$6.59

WESTERN SAND W/ CHZ

$6.89

CINN SWIRL SANDWHICH

$6.99

CHICKEN SCHWARMA SANDWICH

$10.99

SLIM JIM

$8.99

CALIFORINA CLUB SANDWICH

$9.99

GRILLED CHEESE W/CUP SOUP

$7.99

GRILLED CHEESE W/BOWL SOUP

$8.49

1/2 SAND W/SOUP

$7.69

HEALTHY ALTERNATIVES

GARDEN BURGER PLATTER

$8.49

HEALTHY BURGER PLATTER

$8.99

TUNA PLATTER

$8.99

TURKEY BURGER HEALTHY PLATTER

$8.99

DAILY VEGGIES

$2.99

EGG SALAD PLATTER

$8.49

HEALTHY HARD BOILED EGGS

$8.49

BREAKFAST SPECIALS

(#1) - 2EGGS/ MEAT/ HB

$9.19

(#1) - 2 EGGS & MEAT

$8.19

(#2) - 2EGGS / HB

$6.69

(#3) - FRENCH TOAST/ MEAT

$8.89

(#3) - PANCAKES/ MEAT

$8.89

(#4) - EGG SAND ON BISCUIT

$4.29

(#5) - EGG SAND ON ENGLISH MUFF

$4.29

SENIOR BREAKFAST

$3.99

BREAKFAST WRAPS

PLAIN BREAKFAST WRAP

$6.99

BACON/CHZ BRK WRAP

$7.99

SAUSAGE/CHZ BRK WRAP

$7.99

HAM/CHZ BRK WRAP

$7.99

FARMERS BRK WRAP

$9.49

MEAT-LOVERS WRAP

$9.99

VEGGIE BRK WRAP

$8.99

WESTERN BRK WRAP

$8.99

BEEF BACON/CHZ WRAP

$8.99

SPINACH FETA BRK WRAP

$8.49

GREEK FETA BRK WRAP

$7.99

GYRO FETA BRK WRAP

$8.99

EGG SPECIALS

2 EGGS / MT /HB

$9.19

2 EGGS / HB

$6.69

2 EGGS W MEAT

$8.19

3 EGGS / 3 MEAT/HB

$9.99

2 EGGS W/ TOAST

$5.69

2 EGGS / 1/2 PAN/ MEAT

$9.49

2 EGGS / 1/2 PANCAKES

$6.99

1 EGG W/ TOAST

$3.39

1 EGG ONLY

$2.29

2 EGGS ONLY!

$3.99

2 EGGS / FT TST/ MEAT

$9.49

2 EGGS /1/2 FRT TST

$6.99

2 EGGS / CINN FT TST

$8.49

2 EGGS/CINN FT/MEAT

$10.99

STEAK AND EGGS

$13.49

Three eggs any style with hash browns and steak.

2EGGS/CB/HASH

$9.19

2 EGGS/HASH/1/2 B&G

$8.19

2 EGGS/GYRO/HASH

$9.49

2 EGGS/ALL CB HASH

$7.09

COUNTRY STK BRKFAST

$11.99

EGGS BENEDICT

$10.99

EGGS FLORENTINE

$9.99

COUNTRY EGGS BENNY

$9.99

PORK CHOP BREAKFAST

$13.49

OMELETTES

PLAIN OMELETTE

$7.09

CHEESE OMELETTE

$7.69

HAM W/ CHEESE OMELETTE

$9.49

BACON & CHEESE OMELETTE

$9.49

SAUSAGE & CHEESE OMELETTE

$9.49

WESTERN OMELETTE

$8.99

COUNTRY OMELETTE

$9.99

FARMERS OMELETTE

$9.99

GREEK FETA OMELETTE

$8.99

GYRO OMELETTE

$8.99

MEAT-LOVERS OMELETTE

$10.49

VEGETARIAN OMELETTE

$8.99

MEXICAN OMELETTE

$8.99

SPINACH OMELETTE

$8.99

SPINACH & FETA OMELETTE

$9.99

CORNED BEEF & SWISS OMELETTE

$9.99

POPEYE OMELETTE

$8.49

CHICKEN OMELETTE

$8.99

CHILI OMELETTE

$8.99

CONEY OMELETTE

$10.49

KITCHEN SINK OMELETTE

$10.49

MUSHROOM & CHEESE OMELETTE

$9.49

PHILLY STEAK OMELETTE

$10.49

RANCHERO OMELETTE

$9.99

SPANISH OMELETTE

$9.99

HAWAIIN SWISS OMELTTE

$10.99

ALL GREEN OMELETTE

$8.99

CORNED BEEF HASH OMEL

$9.49

CALI OMELETTE

$8.99

CHORIZO OMELETTE

$11.00

SKILLETS

3-MEAT SKILLET

$10.99

ALL GREEN SKILLET

$10.49

CHICKEN SKILLET

$10.49

CORNED BEEF & SWISS SKILLET

$10.49

COUNTRY FRIED SKILLET

$11.49

COUNTRY SKILLET

$10.49

FARMERS SKILLET

$9.99

GREEK FETA SKILLET

$9.99

GYRO FETA SKILLET

$10.49

HOT DOG SKILLET

$10.99

MEXICAN SKILLET

$10.49

PHILLY STEAK SKILLET

$10.99

PLAIN SKILLET

$6.99

POPEYE SKILLET

$9.99

RANCHERO SKILLET

$9.99

SPINACH FETA SKILLET

$10.49

SPINACH SKILLET

$8.99

VEGETARIAN SKILLET

$9.99

WESTERN SKILLET

$10.49

KITCHEN SINK SKILLET

$10.99

GRIDDLE GREATS

FULL FRENCH TOAST

$6.39

1/2 FRENCH TOAST

$5.39

1 PC FRENCH TOAST

$2.99

CINN SWIRL FT

$7.19

1/2 CINNAMON SWIRL FRT TOAST

$7.19

FULL PANCAKES

$6.39

1/2 PANCAKES

$5.39

1 PC PANCAKE

$2.99

FULL CAPTAIN CRUNCH FT

$8.99Out of stock

1/2 CAPTAIN CRUNCH FT

$7.99Out of stock

WAFFLE

$6.99

FRIED CHICKEN & WAFFLE

$10.49

SILVAR DOLLAR PC

$6.39

FRUIT EXPLOSION

$7.79

RED VELVET PANCAKES

$12.00

VERY BERRY WAFFLE

$12.00

VERY BERRY FRENCH TOAST

$12.00

VERY BERRY PANCAKES

$12.00

APPLE PIE FRENCH TOAST

$12.00

BANANA/CARAMEL FRENCH TOAST

$12.00

CINNABUN PANCAKES

$12.00

BREAKFAST SIDES

1/2 BISCUITS & GRAVY

$4.29

FULL BISCUITS & GRAVY

$5.49

SIDE SAUSAGE GRAVY

$1.00

CUP OF SAUSAGE GRAVY

$3.49

BOWL SAUSAGE GRAVY

$4.49

BAGEL

$1.99

BAGEL W/ CREAM CHEESE

$2.99

SD CREAM CHEESE

$0.50

TOAST

$1.39

CORNED BEEF HASH

$3.39

SIDE FRESH CORNED BEEF HASH

$6.49

ADD CHOPPED BACON ON TOP

$1.80

HASH BROWNS

$2.99

DICED POTATOS

$2.99

GRILL AMERICAN FRIES

$2.99

FRIED AMERICAN FRIES

$2.99

SIDE BACON

$2.99

SIDE HAM

$2.99

SIDE SAUSAGE LINKS

$2.99

SIDE SAUSAGE PATTIES

$2.99

SIDE TURKEY BACON

$2.99

SIDE OF CANADIAN BACON

$2.99

SIDE TURKEY PATTY

$2.99

SIDE 1/2 BAC 1/2 SAU

$2.99

1/2 TURKEY BACON 1/2 TURKEY SAUSAGE

$2.99

GRITS

$2.99

OATMEAL

$3.29

AVOCADO TOAST

$4.99

DANISH

$2.49

GREEK YOGURT

$4.19

SIDE OF HOLANDAISE SAUCE

$1.99

QT COUNTRY GRAVY

$12.00

SIDE OF PEANUT BUTTER

$0.50

CUP OF FRUIT SALAD

$2.99

BOWL OF FRUIT SALAD

$4.39

BOWL COTTAGE CHEESE

$5.29

3oz. CREAM CHEESE FILLING

$1.50

CUP CREAM CHEESE FILLING

$3.50

BOWL CREAM CHEESE FILLING

$5.50

CEREAL

$2.59

SIDE HALAL CORNED BEEF HASH

$6.49

BEVERAGES

SOFT DRINK

$2.39+

WATER

ARNOLD PALMER

$3.09

BOSTON COOLER

$4.19

HOT CHOCOLATE

$2.59

HOT TEA

$2.59

ICED TEA

$2.59

JUICE

$2.59+

KIDS REFILL

$0.50

LEMONADE

$2.59+

MILK

$2.59+

MILK SHAKE

$4.19

ROOT BEER FLOAT

$4.19

STRAWBERRY LEMONADE

$4.19Out of stock

BOTTLE WATER

$0.99Out of stock

COFFEE

$2.59

SMOOTHIE

$4.99Out of stock

RED BULL

$2.50Out of stock

TO GO COFFE 16 OZ

$3.09

TOGO 24oz. CUP WATER

$0.50

DESSERTS

CHEESECAKE

$4.79Out of stock

BAKLAVA

$2.49

1 SCOOP ICE CREAM

$2.59

1 SCOOP SUNDAE

$3.79

2 SCOOP SUNDAE

$4.79

2 SCOOPS ICE CREAM

$3.59

A LA MODE

$1.00

BANANNA SPLIT

$5.99

BROWNIE SUNDAE

$5.19

HOT FUDGE CREAM PUFF

$5.19

CREAM PUFF ONLY

$3.09

HOT FUDGE SUNDAE

$3.79+

LAVA CAKE

$5.49

RICE PUDDING BOWL

$3.39

RICE PUDDING CUP

$2.99

APPLE PIE

$3.69

CHERRY PIE

$3.69

BLUEBERRY PIE

$3.69Out of stock

PUMPKIN PIE

$4.19

COCONUT CREME

$4.19

LEMON MERINGUE

$4.19

OREO PIE

$4.19

KENTUCKY BOURBON

$5.99Out of stock

CARROT CAKE

$5.29

CHOCOLATE TEMPTATION CAKE

$6.49

KEY LIME CHEESECAKE

$6.49Out of stock

PLAIN CHEESECAKE

$5.99

STRAWBERRY CHEESECAKE

$6.49

HOT-FUDGE CHEESECAKE

$6.49Out of stock

TURTLE CHEESECAKE

$6.49Out of stock

RED VELVET CHEESECAKE

$6.49

LEMON ITALIAN CAKE

$6.49

RASP JELLY DOUNT CAKE

$6.49Out of stock

CHOCOLATE CHIP CAKE

$5.99

WHOLE PIE/CAKE

$16.99+

FRENCH SILK PIE

$4.99+

PINEAPPLE UPSIDE DOWN

$3.99

CHOCOLATE CREAM PIE

$4.19

PEANUT BUTTER CAKE

$6.49

SIDES

1 Pc CHICK WING

$1.50

1 SCOOP EGG SALAD

$2.99

1 SCOOP TUNA

$4.99

2 SCOOP EGG SALAD

$5.99

2 SCOOP TUNA

$8.99

BOWL BEETS

$2.50

BOWL COLESLAW

$3.09

BOWL TZADZIKI

$3.19

CUP APPLE SAUCE

$2.99

CUP BEEF GRAVY

$1.99

CUP COLESLAW

$2.59

CUP FRUIT/PEACHES

$2.99

CUP MAC CHEESE

$3.79

CUP TURKEY GRAVY

$1.99

CUP TZADZIKI

$2.59

DINNER ROLL

$0.85

EXTRA DRESSING

$0.75

NY STRIP STEAK

$9.99

ODD ITEM

QUART COLESLAW

$9.99

SIDE BEEF GRAVY

$0.99

SIDE BEETS

$0.50

SIDE BROCCOLLI

$2.99

SIDE BUFFALO

$0.99

SIDE GARLIC PARM

$0.99

SIDE GOLDEN BBQ

$0.99

SIDE HONEY BBQ

$0.99

SIDE MANGO HABANERO

$0.99

SIDE SWEET RED CHILE

$0.99

SIDE TRADITIONAL BBQ

$0.99

SIDE CHILI

$0.99

SIDE COLESLAW

$1.00

SIDE CREAM CHEESE

$0.50

SIDE CUCUMBER

$0.50

SIDE GRILLED CHICKEN

$5.49

SIDE GYRO MEAT

$5.49

SIDE HUMMUS NO PITA

$2.59

SIDE JALAPENOS

$0.75

SIDE LEMON WEDGES

$0.50

SIDE MASH POTATO

$2.99

SIDE BUFFALO SAUCE

$0.99

SIDE NACHO CHEESE

$0.60

SIDE OF AVOCADO

$1.75

FETA CHEESE

SIDE OF RANCH

$0.75

SIDE OF STRAWBERRIES

$1.00

SIDE OF WALNUTS

$1.75

SIDE PICKLES

$0.50

SIDE PITA

$1.29

SIDE RED SAUCE

$0.50

SIDE RICE

$2.99

SIDE SOY SAUCE

$1.00

SIDE TERIYAKI

$1.00

SIDE TOMATO SLICES

$2.29

SIDE TURKEY GRAVY

$0.99

SIDE TZADZIKI

$0.99

CUP OF RANCH

$3.00

BOWL OF RANCH

$4.00

SIDE OF PEPPERONCINI

$0.50

SIDE OF GARLIC SAUCE

$1.00

CUP MIXED VEGGIES

$2.59

SIDE OF GARLIC TOAST

$0.99

QUART ALFREDO SAUCE

$10.00

QUART OF MASH POTATOES

$10.99

SAVE THE EARTH/CARRY-OUT

YES PLASTIC WEAR

YES NAPKINS

YES KETCHUP

YES MUSTARD

YES JELLY

YES BUTTER

NO PLASTIC WEAR

EXTRA KETCHUP

EXTRA MUSTARD

EXTRA SALT

EXTRA PEPPER

EXTRA NAPKINS

YES SYRUP

EXTRA SYRUP

YES MAYO PACKETS

NO MAYO PACKETS

YES HOT SAUCE

NO HOT SAUCE

SPECIALITY SAUCES

GARLIC PARMESAN (GLUTEN FREE)

$0.99+

CAROLINA GOLD BBQ

$0.99+

BUFFALO SAUCE (GLUTEN FREE)

$0.99+

HONY BBQ (GLUTEN FREE)

$0.99+

MANGO HABANERO (GLUTEN FREE)

$0.99+

SWEET RED CHILI

$0.99+

TRADITIONAL BBQ

$0.99+

TERRIYAKI SAUCE

$0.99+

RANCH

$0.50+
All hours
Sunday7:00 am - 10:00 pm
Monday7:00 am - 10:00 pm
Tuesday7:00 am - 10:00 pm
Wednesday7:00 am - 10:00 pm
Thursday7:00 am - 10:00 pm
Friday7:00 am - 10:00 pm
Saturday7:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Providing quality food and service since 1972.

Website

Location

15010 Silver Parkway, Fenton, MI 48430

Directions

Gallery
LEO'S CONEY ISLAND FENTON image
LEO'S CONEY ISLAND FENTON image
Main pic

Similar restaurants in your area

Community by Fuel Up Fresh
orange starNo Reviews
3214 Silver Lake Rd. Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Ponemah Lakeside Lodge
orange star4.1 • 406
3482 Silver Lake rd Fenton, MI 48430
View restaurantnext
The Barn Fenton
orange star4.3 • 284
715 torrey rd Fenton, MI 48309
View restaurantnext
Pita Way - Fenton
orange starNo Reviews
15274 Silver Pkwy Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Corner Bar & Grill - 4015 Owen Rd. Fenton, MI 48430
orange starNo Reviews
4015 Owen Road Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Mancino's Pizza and Grinders of Fenton
orange starNo Reviews
4019 Owen Road Fenton, MI 48430
View restaurantnext

Popular restaurants in Fenton

The Laundry
orange star4.3 • 1,231
125 W. Shiawassee Ave Fenton Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Crust- a baking company
orange star4.4 • 801
104 W Caroline St Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Legend's Bar & Grill
orange star4.1 • 446
3235 W Thompson Rd Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Ponemah Lakeside Lodge
orange star4.1 • 406
3482 Silver Lake rd Fenton, MI 48430
View restaurantnext
The Relief & Resource Co.
orange star4.8 • 349
113 Mill Street Fenton, MI 48430
View restaurantnext
The Fenton Meat Market
orange star4.8 • 96
1110 N Leroy st Fenton, MI 48430
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Fenton
Grand Blanc
review star
Avg 4.2 (9 restaurants)
Highland
review star
Avg 4.6 (5 restaurants)
Howell
review star
Avg 4.3 (19 restaurants)
White Lake
review star
Avg 4.2 (8 restaurants)
Flint
review star
Avg 4.2 (17 restaurants)
Clarkston
review star
Avg 4.2 (10 restaurants)
Milford
review star
Avg 4.5 (7 restaurants)
Davison
review star
No reviews yet
Brighton
review star
Avg 4.4 (23 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston