LEO'S CONEY ISLAND - FENTON - FENTON
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15010 Silver Parkway
Fenton, MI 48430
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MUNCHIES
FRENCH FRIES
$2.99
CHILI FRIES
$3.99
CHEESE FRIES
$3.49
CHILI CHEESE FRIES
$4.49
STACKED FRIES
$6.69
CURLY FRIES
$3.79
WAFFLE FRIES
$4.69
SWEET POTATO FRIES
$3.99
ONION RINGS
$3.79
CHEESE STICKS
$5.19+
CHICKEN FINGERS
$6.59+
CHICKEN FINGER & FRIES
$9.49+
CHICKEN WINGS
$7.99+
CHICKEN WINGS WITH FRIES
$10.89+
GLUTEN FREE CHICKEN FINGERS
$8.49+Out of stock
JALAPENO POPPERS
$5.39+
9 CHICKEN NUGGETS W/ FRIES
$8.59Out of stock
9 CHICKEN NUGGETS
$5.69Out of stock
CHICKEN QUESADILLA
$10.10
CHEESE QUESADILLA
$6.99
FRIED MUSHROOMS
$6.99
CHEESE NACHOS
$4.59
CHILI CHEESE NACHOS
$5.59
NACHO SUPREME
$6.99
PHILLY STEAK QUESADILLA
$12.39
POTATO SKINS
$6.59
NY STEAK QUESADILLA
$15.99
BAKED POTATO
$2.99
LOADED BAKE POTATO
$4.98
HUMMUS APPETIZER
$6.49
PICKLE FRIES
$5.99
CAJUN FRENCH FRIES
$3.49
DONT MAKE DONT MAKE
BIG GAME PLATTER
$119.00
BIG GAME PLATTER INCLUDES THE FOLLOWING: Should feed about 8-10 people. 20 Pieces - *Cheese sticks *Jalapeno Poppers *Chicken Fingers *Chicken Wings *One Small Greek Party salad *2 Bowls of ranch *2 Bowl of BBQ sauce *1 Bowl of Greek dressing.
SD FALAFEL
$5.49
CHEESE CURDS
$5.99
FRIED CAULIFLOWER
$6.99
SALADS
GREEK SALAD
SPINACH GREEK SALAD
VILLAGE SALAD
SM GR W/CUP SOUP
SM GR W/BOWL SOUP
CHICKEN FINGER SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
CAESAR SALAD
MICHIGAN SALAD
COBB SALAD
ANTIPASTO SALAD
CHEF SALAD
GARDEN SALAD
MEDITERREAN SALAD
TUNA SALAD
TURKEY SALAD
TOSSED SALAD
CHICKEN FAJITA SALAD
TACO SALAD
FATTOUSH SALAD
HAWAIIAN SALAD
BBQ ROAST CHICKEN SALAD
COTTAGE CHEESE
$3.59
COTTAGE/PEACHES
$5.29
SOUPS
CONEY SPECIALS
CONEY ISLAND
$2.69
LOOSE HAMBURGER
$3.19
SPECIAL CONEY
$3.39
PLAIN HOT DOG
$2.39
NEW YORK DOG
$2.69
1 CONEY, FRIES & POP
$7.99
2 CONEY FRIES & POP
$9.99
CONEY COMBO
$9.99
CHICAGO DOG
$2.69
PLAIN KOSHER
$2.89
CHILI SPECIAL W/ BEANS CUP
$4.29
CHILI SPECIAL W/BEANS BOWL
$4.79
CHILI WITH BEANS BOWL
$4.39
CHILI W/ BEANS CUP
$3.89
KOSHER CONEY
$3.29
PLAIN CHILI SPECIAL BOWL
$4.29
PLAIN CHILI SPECIAL CUP
$4.79
PLAIN CHILI BOWL
$4.39
PLAIN CHILI CUP
$3.89
LEO'S SUPER CHILI
$7.29
QUART OF CHILI PLAIN
$10.59
QUART OF CHILI WITH BEANS
$10.59
PLANT-BASED HOTDOG
$2.99Out of stock
BURGERS
HAMBURGER
CHEESEBURGER
BACON CHEESEBURGER
PATTY MELT
CHICKEN BREAST MELT
$6.39
MUSHROOM SWISS BURGER
ALL AMERICAN BURGER
BLEU CHEESE BLT BURGER
CALIFORINA BURGER
TURKEY BURGER
$5.69Out of stock
GARDEN BURGER
$5.99
DOWNTOWN BURGER
SALMON BURGER
$6.19
GYRO BURGER
JERSEY BURGER
RODEO BURGER
SOUTHWEST BURGER
OLD FASHION BURGER
CAJUN BURGER
PITAS
CHICKEN FINGER PITA
$7.49
GRILLED CHICKEN PITA
$7.49
BUFFALO CHICKEN FINGER PITA
$7.99
BUFFALO GRILLED CHICKEN PITA
$8.39
VEGETARIAN PITA
$6.49
GRILLED CHEESE PITA
$4.19
BACON GRILLED CHEESE PITA
$6.59
BLT PITA
$6.59
1/2 TUNA PITA
$7.99
TUNA PITA
$9.99
1/2 EGG SALAD PITA
$5.89
EGG SALAD PITA
$7.89
CORNBEEF PITA
$7.39
REUBEN PITA
$8.39
GREEK TACO PITA
$6.69
HAM & CHEESE PITA
$6.59
HAMBURGER PITA
$5.69
TURKEY PITA
$6.99
CALI PITA
$8.99
WRAPS
BLT WRAP
$7.79
BUFF CHICKEN FINGER WRAP
$8.99
BUFF GRILLED CHICKEN WRAP
$9.99
CHICKEN FAJITA WRAP
$8.99
CHICKEN SCHWARMA WRAP
$7.99
CHK CAESAR WRAP
$7.79
CHK FINGER WRAP
$9.29
GRILLD CHICKEN WRAP
$8.99
CHK PHILLY WRAP
$9.29
CLUB WRAP
$7.79
COBB WRAP
$8.99
FALAFEL WRAP
$7.79
GREEK CHICKEN WRAP
$8.49
ITALIAN WRAP
$7.79
MEDITERRANEAN WRAP
$8.99
PHILLY WRAP
$8.49
MICHIGAN CHICKEN WRAP
$9.49
GYRO FETA WRAP
$8.49
REUBAN WRAP
$9.49
TUNA WRAP
$7.79
TURKEY WRAP
$7.79
VEGGIE WRAP
$8.99
FENTON WRAP
$7.99
GREEK FETA WRAP
$7.99
FATOOSH CHICKEN WRAP
$7.99
HUMMUS CHICKEN WRAP
$8.99
RASPBERRY BBQ CHICKEN WRAP
$8.99
FAVORITES
FISH & CHIPS
$9.99+
1PC FISH
$2.40
SEAFOOD PLATTER
$15.99
SHRIMP BASKET
$8.19
FRIED CHICKEN DINNER
$9.99
GRILLED CHICKEN DINNER
$8.99
VEGGIE STIR FRY
$8.19
CHICKEN STIR FRY
$9.99
BEEF STIR FRY
$9.99
NY STEAK STIR FRY
$16.49
SHRIMP STIR FRY
$14.99
SWEET & SOUR STIR-FRY
$10.99
HAWAIIAN STIR-FRY
$10.99
LEO'S CHICK VEGGIE SPECIAL
$9.79
SPAGHETTI W/ SAUCE
$8.99
MAC & CHZ DINNER
$7.59
SWISS STEAK
$13.49
ALFREDO
$10.99
GREEK SPECIALTIES
CHICKEN KEBOB
$7.49
CHICKEN KEBOB W/ FF
$10.39
CHICKEN KEBOB W/ RICE
$10.39
CHICKEN KEBOB W/ MINI
$11.39
CHICKEN KEBOB DINNER
$14.29
CHICKEN GYRO
$7.29
CHICKEN GYRO W/ FF
$10.19
CHICKEN GYRO W/ RICE
$10.19
CHICKEN GYRO W/ MINI GREEK
$11.19
CHICKEN GYRO DINNER
$14.09
GYRO SANDWICH
$7.29
GYRO W/ FF
$10.19
GYRO W/ RICE
$10.19
GYRO W/ MINI GREEK
$11.19
GYRO DINNER
$14.09
SPINACH & CHEESE PIE
$7.29
SPINACH PIE W/ FF
$10.19
SPINACH PIE W/ RICE
$10.19
SPINACH & CHEESE PIE W/ MINI
$11.19
SPINACH & CHEESE PIE DINNER
$14.09
MOUSAKA
$9.79
MOUSAKA W/ MINI
$13.69
PASTITSIO
$9.79
PASTITSIO W/ MINI
$13.69
OPA!
$6.49
Saganki
CHICKEN ALA COSTA
$11.99
SANDWICHES
BLT SANDWICH
$6.59
CLUB SANDWICH
$8.19
BAC & EGG SAND
$6.69
BAC/EGG/CHZ SANDWICH
$6.99
BUFFALO CRISPY CHK SAND
$7.29
BUFFALO GRILL CHK SAND
$7.29
CHICKEN BREAST PLAIN
$5.49
CHICKEN BREAST SANDWICH
$6.69
CHICKEN CLUB
$9.59
CHICKEN PHILLY SAND
$7.69
CINNAMON SWIRL EGG SAND
$6.99
CORNED BEEF SANDWICH
$7.39
CRISPY CHICKEN SANDWICH
$6.69
EGG SALAD SAND W/ CHZ
$6.29
EGG SALAD SANDWICH
$5.99
EGG SANDWICH
$4.49
FISH SANDWICH
$7.19
GRILLED BACON & CHZ SAND
$6.59
GRILLED CHEESE SANDWICH
$4.19
GRILLED HAM AND CHEESE SAND
$6.59
GRILLED HAM SANDWICH
$6.59
GRILLED REUBEN SANDWICH
$8.39
NY STYLE REUBEN
$9.99
HAM & EGG SAND
$6.69
HAM/EGG/CHZ SANDWICH
$6.99
JR. CLUB SANDWICH
$7.19
PHILLY STEAK SANDWICH
$7.69
SAU & EGG SAND
$6.69
SAU/EGG/CHZ SAND
$6.99
SUPER CLUB SAND
$9.19
TUNA MELT
$8.19
TUNA SAND W/ CHZ
$7.89
TUNA SAND
$7.59
TURKEY REUBEN SAND
$8.39
TURKEY MELT
$8.19
TURKEY SANDWICH
$6.49
WESTERN SAND
$6.59
WESTERN SAND W/ CHZ
$6.89
CINN SWIRL SANDWHICH
$6.99
CHICKEN SCHWARMA SANDWICH
$10.99
SLIM JIM
$8.99
CALIFORINA CLUB SANDWICH
$9.99
GRILLED CHEESE W/CUP SOUP
$7.99
GRILLED CHEESE W/BOWL SOUP
$8.49
1/2 SAND W/SOUP
$7.69
HEALTHY ALTERNATIVES
BREAKFAST SPECIALS
BREAKFAST WRAPS
EGG SPECIALS
2 EGGS / MT /HB
$9.19
2 EGGS / HB
$6.69
2 EGGS W MEAT
$8.19
3 EGGS / 3 MEAT/HB
$9.99
2 EGGS W/ TOAST
$5.69
2 EGGS / 1/2 PAN/ MEAT
$9.49
2 EGGS / 1/2 PANCAKES
$6.99
1 EGG W/ TOAST
$3.39
1 EGG ONLY
$2.29
2 EGGS ONLY!
$3.99
2 EGGS / FT TST/ MEAT
$9.49
2 EGGS /1/2 FRT TST
$6.99
2 EGGS / CINN FT TST
$8.49
2 EGGS/CINN FT/MEAT
$10.99
STEAK AND EGGS
$13.49
Three eggs any style with hash browns and steak.
2EGGS/CB/HASH
$9.19
2 EGGS/HASH/1/2 B&G
$8.19
2 EGGS/GYRO/HASH
$9.49
2 EGGS/ALL CB HASH
$7.09
COUNTRY STK BRKFAST
$11.99
EGGS BENEDICT
$10.99
EGGS FLORENTINE
$9.99
COUNTRY EGGS BENNY
$9.99
PORK CHOP BREAKFAST
$13.49
OMELETTES
PLAIN OMELETTE
$7.09
CHEESE OMELETTE
$7.69
HAM W/ CHEESE OMELETTE
$9.49
BACON & CHEESE OMELETTE
$9.49
SAUSAGE & CHEESE OMELETTE
$9.49
WESTERN OMELETTE
$8.99
COUNTRY OMELETTE
$9.99
FARMERS OMELETTE
$9.99
GREEK FETA OMELETTE
$8.99
GYRO OMELETTE
$8.99
MEAT-LOVERS OMELETTE
$10.49
VEGETARIAN OMELETTE
$8.99
MEXICAN OMELETTE
$8.99
SPINACH OMELETTE
$8.99
SPINACH & FETA OMELETTE
$9.99
CORNED BEEF & SWISS OMELETTE
$9.99
POPEYE OMELETTE
$8.49
CHICKEN OMELETTE
$8.99
CHILI OMELETTE
$8.99
CONEY OMELETTE
$10.49
KITCHEN SINK OMELETTE
$10.49
MUSHROOM & CHEESE OMELETTE
$9.49
PHILLY STEAK OMELETTE
$10.49
RANCHERO OMELETTE
$9.99
SPANISH OMELETTE
$9.99
HAWAIIN SWISS OMELTTE
$10.99
ALL GREEN OMELETTE
$8.99
CORNED BEEF HASH OMEL
$9.49
CALI OMELETTE
$8.99
CHORIZO OMELETTE
$11.00
SKILLETS
3-MEAT SKILLET
$10.99
ALL GREEN SKILLET
$10.49
CHICKEN SKILLET
$10.49
CORNED BEEF & SWISS SKILLET
$10.49
COUNTRY FRIED SKILLET
$11.49
COUNTRY SKILLET
$10.49
FARMERS SKILLET
$9.99
GREEK FETA SKILLET
$9.99
GYRO FETA SKILLET
$10.49
HOT DOG SKILLET
$10.99
MEXICAN SKILLET
$10.49
PHILLY STEAK SKILLET
$10.99
PLAIN SKILLET
$6.99
POPEYE SKILLET
$9.99
RANCHERO SKILLET
$9.99
SPINACH FETA SKILLET
$10.49
SPINACH SKILLET
$8.99
VEGETARIAN SKILLET
$9.99
WESTERN SKILLET
$10.49
KITCHEN SINK SKILLET
$10.99
GRIDDLE GREATS
FULL FRENCH TOAST
$6.39
1/2 FRENCH TOAST
$5.39
1 PC FRENCH TOAST
$2.99
CINN SWIRL FT
$7.19
1/2 CINNAMON SWIRL FRT TOAST
$7.19
FULL PANCAKES
$6.39
1/2 PANCAKES
$5.39
1 PC PANCAKE
$2.99
FULL CAPTAIN CRUNCH FT
$8.99Out of stock
1/2 CAPTAIN CRUNCH FT
$7.99Out of stock
WAFFLE
$6.99
FRIED CHICKEN & WAFFLE
$10.49
SILVAR DOLLAR PC
$6.39
FRUIT EXPLOSION
$7.79
RED VELVET PANCAKES
$12.00
VERY BERRY WAFFLE
$12.00
VERY BERRY FRENCH TOAST
$12.00
VERY BERRY PANCAKES
$12.00
APPLE PIE FRENCH TOAST
$12.00
BANANA/CARAMEL FRENCH TOAST
$12.00
CINNABUN PANCAKES
$12.00
BREAKFAST SIDES
1/2 BISCUITS & GRAVY
$4.29
FULL BISCUITS & GRAVY
$5.49
SIDE SAUSAGE GRAVY
$1.00
CUP OF SAUSAGE GRAVY
$3.49
BOWL SAUSAGE GRAVY
$4.49
BAGEL
$1.99
BAGEL W/ CREAM CHEESE
$2.99
SD CREAM CHEESE
$0.50
TOAST
$1.39
CORNED BEEF HASH
$3.39
SIDE FRESH CORNED BEEF HASH
$6.49
ADD CHOPPED BACON ON TOP
$1.80
HASH BROWNS
$2.99
DICED POTATOS
$2.99
GRILL AMERICAN FRIES
$2.99
FRIED AMERICAN FRIES
$2.99
SIDE BACON
$2.99
SIDE HAM
$2.99
SIDE SAUSAGE LINKS
$2.99
SIDE SAUSAGE PATTIES
$2.99
SIDE TURKEY BACON
$2.99
SIDE OF CANADIAN BACON
$2.99
SIDE TURKEY PATTY
$2.99
SIDE 1/2 BAC 1/2 SAU
$2.99
1/2 TURKEY BACON 1/2 TURKEY SAUSAGE
$2.99
GRITS
$2.99
OATMEAL
$3.29
AVOCADO TOAST
$4.99
DANISH
$2.49
GREEK YOGURT
$4.19
SIDE OF HOLANDAISE SAUCE
$1.99
QT COUNTRY GRAVY
$12.00
SIDE OF PEANUT BUTTER
$0.50
CUP OF FRUIT SALAD
$2.99
BOWL OF FRUIT SALAD
$4.39
BOWL COTTAGE CHEESE
$5.29
3oz. CREAM CHEESE FILLING
$1.50
CUP CREAM CHEESE FILLING
$3.50
BOWL CREAM CHEESE FILLING
$5.50
CEREAL
$2.59
SIDE HALAL CORNED BEEF HASH
$6.49
BEVERAGES
SOFT DRINK
$2.39+
WATER
ARNOLD PALMER
$3.09
BOSTON COOLER
$4.19
HOT CHOCOLATE
$2.59
HOT TEA
$2.59
ICED TEA
$2.59
JUICE
$2.59+
KIDS REFILL
$0.50
LEMONADE
$2.59+
MILK
$2.59+
MILK SHAKE
$4.19
ROOT BEER FLOAT
$4.19
STRAWBERRY LEMONADE
$4.19Out of stock
BOTTLE WATER
$0.99Out of stock
COFFEE
$2.59
SMOOTHIE
$4.99Out of stock
RED BULL
$2.50Out of stock
TO GO COFFE 16 OZ
$3.09
TOGO 24oz. CUP WATER
$0.50
DESSERTS
CHEESECAKE
$4.79Out of stock
BAKLAVA
$2.49
1 SCOOP ICE CREAM
$2.59
1 SCOOP SUNDAE
$3.79
2 SCOOP SUNDAE
$4.79
2 SCOOPS ICE CREAM
$3.59
A LA MODE
$1.00
BANANNA SPLIT
$5.99
BROWNIE SUNDAE
$5.19
HOT FUDGE CREAM PUFF
$5.19
CREAM PUFF ONLY
$3.09
HOT FUDGE SUNDAE
$3.79+
LAVA CAKE
$5.49
RICE PUDDING BOWL
$3.39
RICE PUDDING CUP
$2.99
APPLE PIE
$3.69
CHERRY PIE
$3.69
BLUEBERRY PIE
$3.69Out of stock
PUMPKIN PIE
$4.19
COCONUT CREME
$4.19
LEMON MERINGUE
$4.19
OREO PIE
$4.19
KENTUCKY BOURBON
$5.99Out of stock
CARROT CAKE
$5.29
CHOCOLATE TEMPTATION CAKE
$6.49
KEY LIME CHEESECAKE
$6.49Out of stock
PLAIN CHEESECAKE
$5.99
STRAWBERRY CHEESECAKE
$6.49
HOT-FUDGE CHEESECAKE
$6.49Out of stock
TURTLE CHEESECAKE
$6.49Out of stock
RED VELVET CHEESECAKE
$6.49
LEMON ITALIAN CAKE
$6.49
RASP JELLY DOUNT CAKE
$6.49Out of stock
CHOCOLATE CHIP CAKE
$5.99
WHOLE PIE/CAKE
$16.99+
FRENCH SILK PIE
$4.99+
PINEAPPLE UPSIDE DOWN
$3.99
CHOCOLATE CREAM PIE
$4.19
PEANUT BUTTER CAKE
$6.49
SIDES
1 Pc CHICK WING
$1.50
1 SCOOP EGG SALAD
$2.99
1 SCOOP TUNA
$4.99
2 SCOOP EGG SALAD
$5.99
2 SCOOP TUNA
$8.99
BOWL BEETS
$2.50
BOWL COLESLAW
$3.09
BOWL TZADZIKI
$3.19
CUP APPLE SAUCE
$2.99
CUP BEEF GRAVY
$1.99
CUP COLESLAW
$2.59
CUP FRUIT/PEACHES
$2.99
CUP MAC CHEESE
$3.79
CUP TURKEY GRAVY
$1.99
CUP TZADZIKI
$2.59
DINNER ROLL
$0.85
EXTRA DRESSING
$0.75
NY STRIP STEAK
$9.99
ODD ITEM
QUART COLESLAW
$9.99
SIDE BEEF GRAVY
$0.99
SIDE BEETS
$0.50
SIDE BROCCOLLI
$2.99
SIDE BUFFALO
$0.99
SIDE GARLIC PARM
$0.99
SIDE GOLDEN BBQ
$0.99
SIDE HONEY BBQ
$0.99
SIDE MANGO HABANERO
$0.99
SIDE SWEET RED CHILE
$0.99
SIDE TRADITIONAL BBQ
$0.99
SIDE CHILI
$0.99
SIDE COLESLAW
$1.00
SIDE CREAM CHEESE
$0.50
SIDE CUCUMBER
$0.50
SIDE GRILLED CHICKEN
$5.49
SIDE GYRO MEAT
$5.49
SIDE HUMMUS NO PITA
$2.59
SIDE JALAPENOS
$0.75
SIDE LEMON WEDGES
$0.50
SIDE MASH POTATO
$2.99
SIDE BUFFALO SAUCE
$0.99
SIDE NACHO CHEESE
$0.60
SIDE OF AVOCADO
$1.75
FETA CHEESE
SIDE OF RANCH
$0.75
SIDE OF STRAWBERRIES
$1.00
SIDE OF WALNUTS
$1.75
SIDE PICKLES
$0.50
SIDE PITA
$1.29
SIDE RED SAUCE
$0.50
SIDE RICE
$2.99
SIDE SOY SAUCE
$1.00
SIDE TERIYAKI
$1.00
SIDE TOMATO SLICES
$2.29
SIDE TURKEY GRAVY
$0.99
SIDE TZADZIKI
$0.99
CUP OF RANCH
$3.00
BOWL OF RANCH
$4.00
SIDE OF PEPPERONCINI
$0.50
SIDE OF GARLIC SAUCE
$1.00
CUP MIXED VEGGIES
$2.59
SIDE OF GARLIC TOAST
$0.99
QUART ALFREDO SAUCE
$10.00
QUART OF MASH POTATOES
$10.99
SAVE THE EARTH/CARRY-OUT
All hours
|Sunday
|7:00 am - 10:00 pm
|Monday
|7:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|7:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|7:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|7:00 am - 10:00 pm
|Friday
|7:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|7:00 am - 10:00 pm
Restaurant info
Providing quality food and service since 1972.
Location
15010 Silver Parkway, Fenton, MI 48430
Gallery
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4015 Owen Road Fenton, MI 48430
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No reviews yet
Brighton
Avg 4.4 (23 restaurants)
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