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- Liquid Bistro - 510 E Beale Street
Liquid Bistro 510 E Beale Street
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510 E Beale Street
Kingman, AZ 86401
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Popular Items
COFFEE
ESPRESSO BAR
DOUBLE ESPRESSO 2oz Serving
YOUR CHOICE TRADITIONAL, DECAF, SINGLE ORIGIN
CAPPUCCINO
ESPRESSO + 4 OZ. STEAMED MILK
CORTADO 4oz Serving
DOUBLE ESPRESSO + 2 OZ. STEAMED MILK - 8 OZ ONLY
LATTE
DOUBLE ESPRESSO + 10 OZ STEAMED MILK
AMERICANO 10 OZ
DOUBLE ESPRESSO + 10 OZ HOT WATER
MOCHA
SINGLE ORIGIN DARK CHOCOLATE + 8 OZ STEAMED MILK
ESPRESSO MACCHIATO 3oz Serving
ESPRESSO + DOLLOP MILK FOAM - CLASSICAL RECIPE
COLD DRINKS
TRADITIONAL COLD BREWED ICED COFFEE
SIGNATURE SPECIALTY COFFEE, COLD BREWED
HAND SHAKEN SUMMER TEAS
ROTATING VARIETY OF TEA CHOICES + ICE
ARNOLD PALMER
ICED TEA + HAND SQUEEZED LEMONADE + ICE
SWEET ICED COLD BREW
OLD FASHIONED LEMONADE
HAND SQUEEZED THE OLD FASHIONED WAY
LAVENDER LEMONADE
HAND SQUEEZED LEMONADE + HOUSE MADE LAVENDER SYRUP + ICE
FRESH SQUEEZED ORANGE JUICE 12 OZ
12 OZ SIZE ONLY
APPLE JUICE 12 OZ
12 OZ SIZE ONLY
CHOCOLATE MILK 12 OZ.
WATER
NON-COFFEE
CHAI LATTE
REAL ORGANIC MASALA CHAI TEA + STEAMED MILK
APPLE CHAI CIDER
REAL ORGANIC MASALA CHAI TEA + APPLE CIDER
ORGANIC HOT TEAS
Rishi Organic Hot Tea. Assortment of Flavors available.
HOT CHOCOLATE
GAHANA SINGLE ORIGIN DARK CHOCOLATE + STEAMED MILK + WHIP CREAM
APPLE CIDER 12 OZ
SERVED WARM
BLUEBERRY LAVENDER LEMONADE
SEASONAL
SPECIALTY ROTATING DRINKS
TEA-FEE
BLACK TEA WITH DOUBLE ESPRESSO AND MILK
LIQUID
WHITE TANGERINE TEA WITH BLUE RAZZ AND HALF AND HALF
ORANGE CREAMSICKLE
ORANGE JUICE, VANILLA AND HALF AND HALF CREAMER
THE POM
ARNOLD PALMER (1/2 LEMONADE, 1/2 TEA) WITH POMEGRANATE AND STRAWBERRY PUREE
SLEEPY CHAI
HOT OR ICED CHAI WITH LAVENDER. SURE TO RELAX YOU AND PUT YOU INTO THAT WINTER WONDERLAND
CHOCOLATE BUNNY LATTE
VANILLA BERRY TEA
LIMEADE
LOVE SPELL LATTE
CINNAMON COOKIE
MANGO COLADO LEMONADE
NUTTY HAG
HOT OR ICED LATTE WITH HAZELNUT AND VANILLA BEAN, A SPLASH OF MILK OR HALF AND HALF
PEPPERMINT BARK
LATTE HOT OR COLD WITH MOCHA AND PEPPERMINT
DON'T BE BASIC
COLD BREW WITH VANILLA BEAN AND HALF AND HALF
JET FUEL
COLD BREW WITH A SHOT OF ESPRESSO, SERVED BLACK
FLOWER POWER 12 OUNCE ONLY
Breakfast 🍳
Egg Bagel Sandwich
American Cheese, Egg, Chipotle Mayo and Cream Cheese Served on your Choice of Bagel. Add Sliced Turkey, Sliced Ham, Turkey Sausage or Bacon for an additional charge
Avocado Toast
This Avocado Toast will help your cravings by serving up some amazing Ciabatta Bread covered with Avocado Chunk, Feta Cheese, Walnuts, and of course Bacon drizzled with a Balsamic Glaze
Bagel and Cream Cheese
CHOICE OF BAGEL: PLAIN, SESAME SEED, EVERYTHING, BLUEBERRY, ONION OR CINNAMON RAISIN. SERVED WITH CREAM CHEESE.
Muffin
THIS IS ONE MUFFIN YOU NEED TO DIVE INTO. PICK YOUR FAVORITE FLAVOR AND ENJOY!
Danishes (3)
VARIETY OF 3 DANISHES THAT ARE SCRUMPTIOUS TO EAT
Cheese Danish
THIS DANISH CAN BE SLICED UP AS EASILY AS A CHEESE DANISH
Avocado Toast (Copy)
This Avocado Toast will help your cravings by serving up some amazing Ciabatta Bread covered with Avocado Chunk, Feta Cheese, Walnuts, and of course Bacon drizzled with a Balsamic Glaze
Salads 🥗 And Soup
Avocado Berry Chunk Salad
HEARTY SLAW SALAD BLEND, QUINOA, STRAWBERRIES, FETA CHEESE, AVOCADO CHUNK, WALNUT, BLUEBERRIES, BALSAMIC SHALLOT DRESSING DRIZZLE ADD OUR DELICIOUS GARLIC CHICKEN OR THAI CHICKEN SALAD
Mongolian Salad
QUINOA, HEARTY SALAD BLEND, MANDARIN ORANGES, SESAME SEEDS, RED ONION, PEANUTS, ORIENTAL SESAME DRESSING DRIZZLE ADD OUR DELICIOUS GARLIC CHICKEN OR THAI CHICKEN SALAD
Soup
Sandwiches 🥙
OVEN ROASTED TURKEY SANDWICH
OVEN ROASTED TURKEY, HEARTY SLAW SALAD BLEND, RED ONION, MAYO WITH YOUR CHOICE OF SPREAD (HOUSE MADE PESTO, AVOCADO, CREAM CHEESE). SERVED WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD. YOUR CHOICE OF BAGEL OR CIABATTA BREAD.
THAI CHICKEN SALAD SANDWICH
GARLIC CHICKEN BLEND, RED SEEDLESS GRAPES, WALNUTS, CELERY, SEASONED THAI CURRY MAYO AND CHIPOTLE MAYO. SERVED WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD.
Side of Deli Salad
Ham Sandwich
HAM, AMERICAN CHEESE, MAYO, SHREDDED LETTUCE, RED ONION, AND TOMATO SERVED WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD. YOUR CHOICE OF BAGEL OR CIABATTA BREAD.
BLTA Sandwich
BACON, SHREDDED LETTUCE, TOMATO AND AVOCADO SERVED ON CIABATTA BREAD WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD.
Dessert 🍪
Large Cookie
DELICIOUS FRESH BAKED COOKIES
Brownie ONLY
SPECIALTY COOKIE
SPECIALTY ROTATING COOKIE
Bag of Chips
Dirty's Potato Chips (Mesquite, Sea Salt or Jalapeño Heat)
Oatmeal Bars
BOBO'S OAT BAR-VEGAN FRIENDLY AND GLUTEN FREE. THESE ARE SURE TO CURB THAT SWEET TOOTH!
T-SHIRT
SMALL LIQUID SHIRT GREY
MEDIUM LIQUID SHIRT GREY
LARGE LIQUID SHIRT GREY
XLARGE LIQUID SHIRT GREY
2XL LIQUID SHIRT GREY
3XL LIQUID SHIRT GREY
SMALL GOT MY SHOTS SHIRT BLACK
MEDIUM GOT MY SHOTS SHIRT BLACK
LARGE GOT MY SHOTS SHIRT BLACK
XLARGE GOT MY SHOTS SHIRT BLACK
2XL GOT MY SHOTS SHIRT BLACK
3XL GOT MY SHOTS SHIRT BLACK
SMALL POTHEAD SHIRT BLACK
MEDIUM POTHEAD SHIRT BLACK
LARGE POTHEAD SHIRT BLACK
XLARGE POTHEAD SHIRT BLACK
2XL POTHEAD SHIRT BLACK
3XL POTHEAD SHIRT BLACK
SMALL POTHEAD TANK TAHITI
MEDIUM POTHEAD TANK TAHITI
LARGE POTHEAD TANK TAHITI
XLARGE POTHEAD TANK TAHITI
2XL POTHEAD TANK TAHITI
SMALL SEA HAG SHIRT GREY
MEDIUM SEA HAG SHIRT GREY
LARGE SEA HAG SHIRT GREY
XLARGE SEA HAG SHIRT GREY
2XL SEA HAG SHIRT GREY
3XL SEA HAG SHIRT GREY
SMALL SEA HAG SHIRT V-NECK
MEDIUM SEA HAG SHIRT V-NECK
LARGE SEA HAG SHIRT V-NECK
X-LARGE SEA HAG SHIRT V-NECK
2XL SEA HAG SHIRT V-NECK
SMALL KIDS SQUID SHIRT
MEDIUM KIDS SQUID SHIRT
LARGE KIDS SQUID SHIRT
X-LARGE KIDS SQUID SHIRT
MISC. MERCH.
Baie Maison Canister Set of 3
Pothead frame 12x12
Coffee/Wine Sign
Daily Life GREY Small Canister Set of 3
Daily Life BLACK Small Canister Set of 3
Bamboo Lid TEAL Canister Set of 3
Aqua Ceramic Jar Canister Set of 3
Coffee Gnome
LIQUID LOGO BAG
Route 66 Book
Coffee Sign
Wood Gnome
5 Piece Tray Set
Mini Coffee Mug
Gnome Tier Set
Coffee Seriously Sign
Embroidered Tote
SWEATSHIRT
HATS & BEANIES
|Sunday
|8:00 am - 11:00 pm
|Monday
|8:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 11:00 pm
|Friday
|8:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 11:00 pm
But First, Liquid! Coffee Shop and Bistro serving different types of liquid and amazing food.
510 E Beale Street, Kingman, AZ 86401