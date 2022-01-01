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Liquid Bistro 510 E Beale Street

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510 E Beale Street

Kingman, AZ 86401

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Egg Bagel Sandwich
Bagel and Cream Cheese
LATTE

COFFEE

HOUSE BLEND SIGNATURE DRIP

$3.75+

APPROACHABLE MEDIUM BODY BLEND THAT IS FLAVORFUL AND BALANCED

SINGLE ORIGIN SEASONAL POUR OVER

$3.75+

SINGLE ORIGIN, SEASONAL COFFEE, BREWED TO ORDER

FRENCH PRESS

$3.50+

FULL BODY, SINGLE ORIGIN, SEASONAL COFFEE, BREWED TO ORDER

ESPRESSO BAR

DOUBLE ESPRESSO 2oz Serving

$4.00

YOUR CHOICE TRADITIONAL, DECAF, SINGLE ORIGIN

CAPPUCCINO

$3.25+

ESPRESSO + 4 OZ. STEAMED MILK

CORTADO 4oz Serving

$4.25

DOUBLE ESPRESSO + 2 OZ. STEAMED MILK - 8 OZ ONLY

LATTE

$4.25+

DOUBLE ESPRESSO + 10 OZ STEAMED MILK

AMERICANO 10 OZ

$3.50

DOUBLE ESPRESSO + 10 OZ HOT WATER

MOCHA

$5.00+

SINGLE ORIGIN DARK CHOCOLATE + 8 OZ STEAMED MILK

ESPRESSO MACCHIATO 3oz Serving

$3.50

ESPRESSO + DOLLOP MILK FOAM - CLASSICAL RECIPE

COLD DRINKS

TRADITIONAL COLD BREWED ICED COFFEE

$3.75+

SIGNATURE SPECIALTY COFFEE, COLD BREWED

HAND SHAKEN SUMMER TEAS

$3.75+

ROTATING VARIETY OF TEA CHOICES + ICE

ARNOLD PALMER

$4.00+

ICED TEA + HAND SQUEEZED LEMONADE + ICE

SWEET ICED COLD BREW

$4.50+

OLD FASHIONED LEMONADE

$4.00+

HAND SQUEEZED THE OLD FASHIONED WAY

LAVENDER LEMONADE

$4.75+

HAND SQUEEZED LEMONADE + HOUSE MADE LAVENDER SYRUP + ICE

FRESH SQUEEZED ORANGE JUICE 12 OZ

$4.50

12 OZ SIZE ONLY

APPLE JUICE 12 OZ

$3.25

12 OZ SIZE ONLY

CHOCOLATE MILK 12 OZ.

$3.25

WATER

NON-COFFEE

CHAI LATTE

$4.25+

REAL ORGANIC MASALA CHAI TEA + STEAMED MILK

APPLE CHAI CIDER

$4.50+

REAL ORGANIC MASALA CHAI TEA + APPLE CIDER

ORGANIC HOT TEAS

ORGANIC HOT TEAS

$3.75

Rishi Organic Hot Tea. Assortment of Flavors available.

HOT CHOCOLATE

$3.25+

GAHANA SINGLE ORIGIN DARK CHOCOLATE + STEAMED MILK + WHIP CREAM

APPLE CIDER 12 OZ

$3.25

SERVED WARM

BLUEBERRY LAVENDER LEMONADE

BLUEBERRY LAVENDER LEMONADE

$5.25+

SEASONAL

HOUSE MADE AUTUMN SPICE LATTE

Out of stock

SEASONAL AFFOGATO

Out of stock

SPICED COFFEE COLA

Out of stock

SMOOTHIE

STRAWBERRY BANANA

$0.00+Out of stock

MANGO PARADISE

Out of stock

SPECIALTY ROTATING DRINKS

TEA-FEE

$5.25+

BLACK TEA WITH DOUBLE ESPRESSO AND MILK

LIQUID

$5.25+Out of stock

WHITE TANGERINE TEA WITH BLUE RAZZ AND HALF AND HALF

ORANGE CREAMSICKLE

$4.50+

ORANGE JUICE, VANILLA AND HALF AND HALF CREAMER

THE POM

$5.25+

ARNOLD PALMER (1/2 LEMONADE, 1/2 TEA) WITH POMEGRANATE AND STRAWBERRY PUREE

SLEEPY CHAI

$4.50+

HOT OR ICED CHAI WITH LAVENDER. SURE TO RELAX YOU AND PUT YOU INTO THAT WINTER WONDERLAND

CHOCOLATE BUNNY LATTE

CHOCOLATE BUNNY LATTE

$5.50+

VANILLA BERRY TEA

$5.25+

LIMEADE

$5.25+
LOVE SPELL LATTE

LOVE SPELL LATTE

$5.50+

CINNAMON COOKIE

$5.25+

MANGO COLADO LEMONADE

$5.25+

NUTTY HAG

$5.00+

HOT OR ICED LATTE WITH HAZELNUT AND VANILLA BEAN, A SPLASH OF MILK OR HALF AND HALF

PEPPERMINT BARK

$4.50+

LATTE HOT OR COLD WITH MOCHA AND PEPPERMINT

DON'T BE BASIC

$4.50+

COLD BREW WITH VANILLA BEAN AND HALF AND HALF

JET FUEL

$5.25+

COLD BREW WITH A SHOT OF ESPRESSO, SERVED BLACK

FLOWER POWER 12 OUNCE ONLY

$5.25

Breakfast 🍳

Egg Bagel Sandwich

Egg Bagel Sandwich

$5.50

American Cheese, Egg, Chipotle Mayo and Cream Cheese Served on your Choice of Bagel. Add Sliced Turkey, Sliced Ham, Turkey Sausage or Bacon for an additional charge

Avocado Toast

Avocado Toast

$9.00

This Avocado Toast will help your cravings by serving up some amazing Ciabatta Bread covered with Avocado Chunk, Feta Cheese, Walnuts, and of course Bacon drizzled with a Balsamic Glaze

Bagel and Cream Cheese

$4.50

CHOICE OF BAGEL: PLAIN, SESAME SEED, EVERYTHING, BLUEBERRY, ONION OR CINNAMON RAISIN. SERVED WITH CREAM CHEESE.

Muffin

Muffin

$5.00

THIS IS ONE MUFFIN YOU NEED TO DIVE INTO. PICK YOUR FAVORITE FLAVOR AND ENJOY!

Danishes (3)

Danishes (3)

$5.00

VARIETY OF 3 DANISHES THAT ARE SCRUMPTIOUS TO EAT

Cheese Danish

Cheese Danish

$3.25

THIS DANISH CAN BE SLICED UP AS EASILY AS A CHEESE DANISH

Avocado Toast (Copy)

Avocado Toast (Copy)

$9.00Out of stock

This Avocado Toast will help your cravings by serving up some amazing Ciabatta Bread covered with Avocado Chunk, Feta Cheese, Walnuts, and of course Bacon drizzled with a Balsamic Glaze

Salads 🥗 And Soup

Avocado Berry Chunk Salad

Avocado Berry Chunk Salad

$10.00

HEARTY SLAW SALAD BLEND, QUINOA, STRAWBERRIES, FETA CHEESE, AVOCADO CHUNK, WALNUT, BLUEBERRIES, BALSAMIC SHALLOT DRESSING DRIZZLE ADD OUR DELICIOUS GARLIC CHICKEN OR THAI CHICKEN SALAD

Mongolian Salad

Mongolian Salad

$10.00

QUINOA, HEARTY SALAD BLEND, MANDARIN ORANGES, SESAME SEEDS, RED ONION, PEANUTS, ORIENTAL SESAME DRESSING DRIZZLE ADD OUR DELICIOUS GARLIC CHICKEN OR THAI CHICKEN SALAD

Soup

$3.50Out of stock

Sandwiches 🥙

OVEN ROASTED TURKEY SANDWICH

OVEN ROASTED TURKEY SANDWICH

$12.00

OVEN ROASTED TURKEY, HEARTY SLAW SALAD BLEND, RED ONION, MAYO WITH YOUR CHOICE OF SPREAD (HOUSE MADE PESTO, AVOCADO, CREAM CHEESE). SERVED WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD. YOUR CHOICE OF BAGEL OR CIABATTA BREAD.

THAI CHICKEN SALAD SANDWICH

THAI CHICKEN SALAD SANDWICH

$12.00

GARLIC CHICKEN BLEND, RED SEEDLESS GRAPES, WALNUTS, CELERY, SEASONED THAI CURRY MAYO AND CHIPOTLE MAYO. SERVED WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD.

Side of Deli Salad

$2.50

Ham Sandwich

$12.00

HAM, AMERICAN CHEESE, MAYO, SHREDDED LETTUCE, RED ONION, AND TOMATO SERVED WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD. YOUR CHOICE OF BAGEL OR CIABATTA BREAD.

BLTA Sandwich

BLTA Sandwich

$12.00

BACON, SHREDDED LETTUCE, TOMATO AND AVOCADO SERVED ON CIABATTA BREAD WITH A PICKLE SPEAR AND YOUR CHOICE OF A BAG OF CHIPS OR ROTATING DELI SALAD.

Dessert 🍪

Large Cookie

$3.00

DELICIOUS FRESH BAKED COOKIES

Brownie ONLY

$6.00Out of stock

SPECIALTY COOKIE

$4.00Out of stock

SPECIALTY ROTATING COOKIE

Bag of Chips

Bag of Chips

$3.00

Dirty's Potato Chips (Mesquite, Sea Salt or Jalapeño Heat)

Oatmeal Bars

Oatmeal Bars

$4.50

BOBO'S OAT BAR-VEGAN FRIENDLY AND GLUTEN FREE. THESE ARE SURE TO CURB THAT SWEET TOOTH!

GLASSWARE

MUG

MUG

$12.00
TUMBLER WITH STRAW

TUMBLER WITH STRAW

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TUMBLER

TUMBLER

$13.00

T-SHIRT

SMALL LIQUID SHIRT GREY

$22.00

MEDIUM LIQUID SHIRT GREY

$22.00

LARGE LIQUID SHIRT GREY

$22.00

XLARGE LIQUID SHIRT GREY

$22.00

2XL LIQUID SHIRT GREY

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SMALL GOT MY SHOTS SHIRT BLACK

$25.00

MEDIUM GOT MY SHOTS SHIRT BLACK

$25.00

LARGE GOT MY SHOTS SHIRT BLACK

$25.00

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$25.00

2XL GOT MY SHOTS SHIRT BLACK

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3XL GOT MY SHOTS SHIRT BLACK

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SMALL POTHEAD SHIRT BLACK

$22.00

MEDIUM POTHEAD SHIRT BLACK

$22.00

LARGE POTHEAD SHIRT BLACK

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XLARGE POTHEAD SHIRT BLACK

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3XL POTHEAD SHIRT BLACK

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SMALL POTHEAD TANK TAHITI

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SMALL SEA HAG SHIRT GREY

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SMALL SEA HAG SHIRT V-NECK

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MISC. MERCH.

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Daily Life GREY Small Canister Set of 3

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$7.00Out of stock

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SMALL SEAHAG ZIP HOODIE

$45.00

MEDIUM SEAHAG ZIP HOODIE

$45.00

LARGE SEAHAG ZIP HOODIE

$45.00

XLARGE SEAHAG ZIP HOODIE

$45.00

2XL SEAHAG ZIP HOODIE

$47.00

HATS & BEANIES

LIQUID EMB BEANIE

$15.00

LIQUID EMB HAT

$28.00
All hours
Sunday8:00 am - 11:00 pm
Monday8:00 am - 11:00 pm
Tuesday8:00 am - 11:00 pm
Wednesday8:00 am - 11:00 pm
Thursday8:00 am - 11:00 pm
Friday8:00 am - 11:00 pm
Saturday8:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

But First, Liquid! Coffee Shop and Bistro serving different types of liquid and amazing food.

Location

510 E Beale Street, Kingman, AZ 86401

Directions

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