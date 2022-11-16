- Home
- /
- Saint Marys
- /
- Locals dockside - 307 West Saint Mary St
Locals dockside 307 West Saint Mary St
No reviews yet
307 West Saint Mary St
Saint Marys, GA 31558
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
APPETIZERS
BACON WRAPPED SCALLOPS
CALAMARI
CHEESE STICKS
CHICKEN BITES
CRAB STUFFED MUSHROOMS
FRIED MUSHROOM
FRIED OYSTER
house breaded and deep fried
FRIED PICKLES
MUSSELS/CLAMS
in a white wine & garlic butter sauce
PEEL & EAT SHRIMP
1/2 POUND
SEARED AHI TUNA
served with wasabi and soy sauce
SHRIMP JAMMER JALAPENO
stuffed shrimp with cheese and jalapenos
STUFFED OYSTER
cheese ,bacon,lemon,bread crumbs.
SALAD
CAESAR SALAD
fresh romaine topped with house made croutons & shredded parmesan. add shrimp or chicken for $4
HOUSE SALAD
fresh romaine lettuce topped with diced tomato's ,onions , cheddar cheese add shrimp or chicken for $4
COBB SALAD
fresh romaine topped with tomatoes ,cheese ,eggs ,bacon, add shrimp or chicken for $4
ENTREE
CATCH OF THE DAY
CHICKEN PARMESAN
COWBOY STEAK
CRAB CAKES
CRAB LEGS
FILET MIGNON
GRILLED CHICKEN
LANG'S SHRIMP
LOBSTER TAIL
LOCALS FISH DINNER
grilled or blackened salmon filet topped with lemon butter sauce .
NEW YORK SRIP
OYSTER IN SHELL
RIBEYE STEAK
SCALLOPS
SHRIMP & GRITS
SIRLOIN
SMOTHERED CHICKEN
FRIED OYSTER DINNER
Triggerfish Dinner
ENTREE/ COMBO
PASTA
SANDWICH
CLASSIC BURGER
lettuce ,tomatoes ,onion ,pickles
BLACK & BLUE BURGER
HOUSE MADE BLUE CHEESE BUTTER SPREAD
WESTERN BACON BURGER
bbq mayo crispy onion strips and cheddar cheese
OYSTER PO-BOY
grilled /fried/blackened with lettuce tomatoes onion and tartar sauce
SHRIMP PO-BOY
shrimp or oyster with lettuce and tomatoes on a toasted hoagie roll
GRILLED CHEESE
CRAB CAKE SANDWICH
FISH PO-BOY
VEGAN OPTION
SIDES
DESSERTS
A LA CARTE
CANNED/BOTTLED BEER
BTL BUD LIGHT
BUDWISER
BUD SELECT 55
BUSCH LIGHT
MILLER
COORS LIGHT
NATURAL LIGHT
PBR
ULTRA
BUDLIGHT NXT
ANGRY ORCHARD
BLUE MOON
CORONA
MODELO
YUENGLING
HEINEKEN
GUINNESS
STELLA
SWEETWATER 420
MANGO CART
PERNICIOUS
SILVER BLUFF
TERRAPIN
BASEMENT
HEINEKEN ZERO
DR. ROBOT
ELYSIAN SPACE DUST
BUD LIGHT NEXT
Rapturous
Spf 50/50
Drafty Kilt
Hop Dang Diggity
Lord Grey
Coco Pina Gose
Wild Bramble
Tango On Ponce
Taco Tuesday
Southern Juice Ipa
Silver Bluff Rivalry Lager
Corona Premiere
Warped Pour Sour
Blueberry Field Party
De Stress Coffee Milk Stout
Ace Pear Cider
Chance IPA
Silver Bluff Festbier
Bud Zero
Brooklyn Pumpkin Ale
Stiegl Radler
Ode To Mercy Brown Ale
Vanilla Porter
DRAFT BEER
COCKTAILS
MOSCOW MULE
VODKA MARTINI
BLOODY MARY
LEMON DROP
SEX ON THE BEACH
MOJITO
OLD FASHIONED
MARGARITA
COSMOPOLITAN
NEGRONI
MANHATTAN
RED SANGRIA
WHITE SANGRIA
TOM COLLINS
MIMOSA
SALTY DOG
WHITE RUSSIAN
BLACK RUSSIAN
LONG ISLAND ICED TEA
IRISH COFFEE
LEMON DROP MARTINI
TEQUILA SUNRISE
Top Shelf Long Island
Top Shelf Margarita
Summertime Mule
Summertime Spritz
Mai Thai
Sex On The Beach
Horchata
Bottomless Mimosa Sunday
Mimosa Refill
LIQUOR
GREY GOOSE
TITOS
KETTLE ONE
WELL VODKA
Ketel One Flavor
Smirnoff
Smirnoff Flavor
SGL TITO'S
SGL KETEL
SGL GOOSE
DBL TITOS
DBL KETEL
DBL GOOSE
DBL TITO'S
DBL KETEL
DBL GOOSE
BOMBAY SAPPHIRE
TANQUERAY
WELL GIN
HENDRICKS
Hendricks Orbium
BACARDI
CAPT MORGAN
MALIBU
SAILOR JERRY
WELL RUM
CRUZAN STRAWBERRY
CRUZAN COCONUT
CRUZAN BLU/LEMONADE
CRUZAN OTHER
Cutwater Bali Hai Dark
1800 RESPOSADO
HORNITOS
JOSE CUERVO GOLD
PATRON
DON JULIO BLANCO
WELL TEQUILA
DON JULIO REPOSADO
COA DE JIMA
Coramino
WELL WHISKEY
MAKERS MARK
FOUR ROSES Small Batch
WOODFORD RESERVE
BUFFALO TRACE
CROWN ROYAL
CROWN APPLE
CROWN PEACH
KNOB CREEK
SEAGRAMS 7
JIM BEAM
JACK DANIELS
JAMESON
JACK FIRE
SOUTHERN COMFORT
FIREBALL
SCREWBALL
Bulleit Bourbon
Blue Run Bourbon
Blue Run High Rye
Jack Daniels Bonded Whiskey
4 Roses Single Barrel
Blade And Bow
Blantons
Crown Salted Caramel
BLACK LABEL
BLUE LABEL
DEWARS
JOHNNY WALKER HIGH RYE
AMARETTO
BAILEY'S
FIRE BALL
HENNESSEY
HENNESSEY BLACK
JAGER
KAHLUA
PUCKERS
RUMBLEMINTS
PEACH SCHNAPPS
Disaronno
FRONT PORCH LEMONADE
STRAWBERRY BASIL MARTINI
SEASIDE MOJITO
SMOKE ON THE WATER OLD FASHION
SUMMER 75
MEZCAL PALOMA
Mimosa Marg
Mezcal Paloma Special
SHOTS
LEMON DROP Shot
GREEN TEA
IRISH CAR BOMB
WHITE TEA
JAGER BOMB
RED SNAPPER
WASHINGTON APPLE
KAMIKAZE
WOO WOO
Jameson Pickleback
GREY GOOSE
TITOS
KETTLE ONE
WELL VODKA
SGL TITO'S
SGL KETEL
SGL GOOSE
DBL TITO'S
DBL KETEL
DBL GOOSE
BOMBAY SAPPHIRE
TANQUERAY
WELL GIN
HENDRICKS
BACARDI
CAPT MORGAN
MALIBU
SAILOR JERRY
WELL RUM
CRUZAN STRAWBERRY
CRUZAN COCONUT
CRUZAN BLU/LEMONADE
1800 RESPOSADO
HORNITOS
JOSE CUERVO GOLD
PATRON
DON JULIO BLANCO
WELL TEQUILA
4 ROSEZ
BUFF TRACE
CROWN
CROWN APPLE
CROWN PEACH
JACK DANIELS
JACK FIRE
JACK HONEY
JACK APPLE
JAMESON
JIM BEAM
JIM BEAM PEACH
KNOP CREEK
MAKER MARK
SCRWBALL WHISKY
SOUTHERN COMFORT
WELL WHISKEY
SEAGRAMS
BLACK LABEL
BLUE LABEL
AMARETTO
BAILEY'S
FIRE BALL
HENNESSEY
HENNESSEY BLACK
JAGER
KAHLUA
PUCKERS
RUMBLEMINTS
WINE
CHARDONNAY GLASS
PINOT GRIGIO GLASS
SAUV BLANC GLASS
RIESLING GLASS
MOSCATO GLASS
WHITE ZIN GLASS
PINOT NOIR GLASS
CAB GLASS
MERLOT GLASS
CHARD BTL
PINOT GRIGIO BTL
SAUV BLANC BTL
RIESLING BTL
MOSCATO BTL
WHITE ZIN BTL
PINOT NOIR BTL
CAB BTL
MERLOT BTL
LES VOLETS CHARD
KENDALL JACKSON CHARD
MIRABELLO PROSECCO
ST. CECILE ROSE
KURANUI SAUV BLANC
DASHWOOD SAUV BLANC
CHATEAU STE MICHELLE RIESLING
FIRESTEED PINOT NOIR
SANDPOINT CAB
TURNO DE NOCHE MALBEC
WYCLIFF BRUT
POZZAN CHARD GLASS
Seaglass Pinot Grigio
POZZON CHARD Btl
NORA ALBARINO Btl
COURONNE ET LIONS SANCERRE Btl
OYSTERMAN MUSCADET Btl
KING ESTATE PINOT NOIR Btl
DAOU CAB Btl
ANGELS AND COWBOYS RED BLEND
FREAKSHOW RED BLEND Btl
THE HEDGE SYRAH
DRINK SPECIALS
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
307 West Saint Mary St, Saint Marys, GA 31558