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Locals dockside 307 West Saint Mary St

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307 West Saint Mary St

Saint Marys, GA 31558

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

CHICKEN BITES
SHRIMP JAMMER JALAPENO
FETTUCCINE ALFREDO

APPETIZERS

BACON WRAPPED SCALLOPS

$16.00

CALAMARI

$11.00

CHEESE STICKS

$8.00

CHICKEN BITES

$8.00

CRAB STUFFED MUSHROOMS

$13.00

FRIED MUSHROOM

$8.00

FRIED OYSTER

$14.00

house breaded and deep fried

FRIED PICKLES

$8.00

MUSSELS/CLAMS

$13.00

in a white wine & garlic butter sauce

PEEL & EAT SHRIMP

$12.00+

1/2 POUND

SEARED AHI TUNA

$13.00

served with wasabi and soy sauce

SHRIMP JAMMER JALAPENO

$11.00

stuffed shrimp with cheese and jalapenos

STUFFED OYSTER

$14.00

cheese ,bacon,lemon,bread crumbs.

SALAD

CAESAR SALAD

$11.00

fresh romaine topped with house made croutons & shredded parmesan. add shrimp or chicken for $4

HOUSE SALAD

$10.00

fresh romaine lettuce topped with diced tomato's ,onions , cheddar cheese add shrimp or chicken for $4

COBB SALAD

$12.00

fresh romaine topped with tomatoes ,cheese ,eggs ,bacon, add shrimp or chicken for $4

SOUPS

TOMATO BISQUE

$7.00+Out of stock

CRAB BISQUE

$8.00+

ENTREE

CATCH OF THE DAY

$24.00

CHICKEN PARMESAN

$17.00

COWBOY STEAK

$68.00

CRAB CAKES

$20.00

CRAB LEGS

$49.00

FILET MIGNON

$38.00

GRILLED CHICKEN

$15.00

LANG'S SHRIMP

$20.00

LOBSTER TAIL

$49.00

LOCALS FISH DINNER

$21.00

grilled or blackened salmon filet topped with lemon butter sauce .

NEW YORK SRIP

$36.00

OYSTER IN SHELL

$10.00+Out of stock

RIBEYE STEAK

$35.00

SCALLOPS

$24.00

SHRIMP & GRITS

$17.00

SIRLOIN

$20.00

SMOTHERED CHICKEN

$17.00

FRIED OYSTER DINNER

$20.00

Triggerfish Dinner

$16.00

ENTREE/ COMBO

SEAFOOD PLATTER

$28.00

TWO CHOICES SEA PROTEIN

CAPTAIN CAL PLATTER

$35.00

CHOICE OF THREE

SURF & TURF

PASTA

FETTUCCINE ALFREDO

$13.00

house made alfredo sauce over fettucine noodles . add chicken or shrimp for $4

CREAMY SEAFOOD PASTA

$22.00

SANDWICH

CLASSIC BURGER

$12.00

lettuce ,tomatoes ,onion ,pickles

BLACK & BLUE BURGER

$15.00

HOUSE MADE BLUE CHEESE BUTTER SPREAD

WESTERN BACON BURGER

$15.00

bbq mayo crispy onion strips and cheddar cheese

OYSTER PO-BOY

$18.00

grilled /fried/blackened with lettuce tomatoes onion and tartar sauce

SHRIMP PO-BOY

$15.00

shrimp or oyster with lettuce and tomatoes on a toasted hoagie roll

GRILLED CHEESE

$3.00

CRAB CAKE SANDWICH

$14.00

FISH PO-BOY

$15.00

VEGAN OPTION

BEYOND BURGER

$12.00

VEGAN MUSHROOM STROGANOFF

$11.00

pasta , mushroom ,and a creamy vegan sauce

BEYOND TACOS

$11.00

beyond beef on two soft tortillas ,topped with lettuce , tomatoes & onion

KIDS MEAL

KIDS BURGER

$9.00

CHICKEN BITES

$9.00

MAC & CHEESE

$4.00

CORN DOGS

$6.00

SHRIMP BASKET

$9.00

SIDES

MAC & CHEESE

$4.00

MASHED POTATO

$4.00

SEASONAL VEGETABLE

$4.00

FRIES

$4.00

SWEET FRIES

$4.00

BAKED POTATO

$4.00

SWEET POTATO

$4.00

FRIED CABBAGE

$4.00

GRITS

$4.00

SIDE SALAD

$4.00

HUSHPUPPYS

$2.00

COLE SLAW

$4.00

Caesar

$4.00

DESSERTS

CHEESE CAKES

$7.00

CAKE OF THE DAY

$10.00

Keylime

$7.00

Donuts

$7.00

Coconut Caramel

$8.00

Blondie

$6.00

Sm Cake

$8.00

Strawberry Shortcake

$9.00

Ice Cream

$5.00

A LA CARTE

CRAB LEG

$15.00

CRAB CAKE

$12.00

SHRIMP

$8.00

SCALOPS

$12.00

LOBSTER TAIL

$22.00

Garlic Bread

$1.00

Chicken Breast

$8.00

CANNED/BOTTLED BEER

BTL BUD LIGHT

$3.50

BUDWISER

$3.50

BUD SELECT 55

$3.00

BUSCH LIGHT

$2.50

MILLER

$3.50

COORS LIGHT

$3.50

NATURAL LIGHT

$2.50

PBR

$2.50

ULTRA

$4.00

BUDLIGHT NXT

$4.00

ANGRY ORCHARD

$4.50

BLUE MOON

$4.50

CORONA

$4.50

MODELO

$4.50

YUENGLING

$3.50

HEINEKEN

$4.50

GUINNESS

$5.00

STELLA

$4.50

SWEETWATER 420

$4.50

MANGO CART

$4.00

PERNICIOUS

$4.00

SILVER BLUFF

$4.00

TERRAPIN

$4.00

BASEMENT

$4.00

HEINEKEN ZERO

$5.00

DR. ROBOT

$4.00

ELYSIAN SPACE DUST

$4.50

BUD LIGHT NEXT

$4.50

Rapturous

$4.00

Spf 50/50

$4.00

Drafty Kilt

$4.00

Hop Dang Diggity

$4.00

Lord Grey

$4.00

Coco Pina Gose

$4.00

Wild Bramble

$4.00

Tango On Ponce

$4.00

Taco Tuesday

$4.00

Southern Juice Ipa

$4.00

Silver Bluff Rivalry Lager

$4.00

Corona Premiere

$4.50

Warped Pour Sour

$4.00

Blueberry Field Party

$4.00

De Stress Coffee Milk Stout

$4.00

Ace Pear Cider

$4.50

Chance IPA

$4.00

Silver Bluff Festbier

$4.00

Bud Zero

$4.00

Brooklyn Pumpkin Ale

$4.00

Stiegl Radler

$5.50

Ode To Mercy Brown Ale

$4.00

Vanilla Porter

$4.00

DRAFT BEER

DFT BRAKISH

$6.00

DRF ULTRA

$4.50

DRF BUD LIGHT

$4.50

DRF MANGO CART

$6.00Out of stock

DRF YUENGLING

$4.50

DRF TROPICALIA

$6.50

DRF PERNICIOUS

$6.50Out of stock

COCKTAILS

MOSCOW MULE

$8.00

VODKA MARTINI

$7.00

BLOODY MARY

$7.00

LEMON DROP

$7.00

SEX ON THE BEACH

$7.00

MOJITO

$8.00

OLD FASHIONED

$8.00

MARGARITA

$7.00

COSMOPOLITAN

$7.00

NEGRONI

$7.00Out of stock

MANHATTAN

$7.00

RED SANGRIA

$7.00

WHITE SANGRIA

$7.00

TOM COLLINS

$7.00

MIMOSA

$6.00

SALTY DOG

$7.00

WHITE RUSSIAN

$7.00

BLACK RUSSIAN

$7.00

LONG ISLAND ICED TEA

$8.00

IRISH COFFEE

$8.00

LEMON DROP MARTINI

$8.00

TEQUILA SUNRISE

$6.00

Top Shelf Long Island

$16.00

Top Shelf Margarita

$16.00

Summertime Mule

$9.00

Summertime Spritz

$7.00

Mai Thai

$8.00

Sex On The Beach

$7.00

Horchata

$8.00

Bottomless Mimosa Sunday

$15.00

Mimosa Refill

LIQUOR

GREY GOOSE

$7.00+

TITOS

$7.00+

KETTLE ONE

$7.00

WELL VODKA

$5.00

Ketel One Flavor

$8.00

Smirnoff

$6.00

Smirnoff Flavor

$6.00

SGL TITO'S

$7.00

SGL KETEL

$6.00

SGL GOOSE

$7.00

DBL TITOS

$12.00

DBL KETEL

$10.00

DBL GOOSE

$12.00

DBL TITO'S

$7.00

DBL KETEL

$6.00

DBL GOOSE

$7.00

BOMBAY SAPPHIRE

$7.00

TANQUERAY

$7.00

WELL GIN

$5.00

HENDRICKS

$8.00

Hendricks Orbium

$8.00

BACARDI

$6.00

CAPT MORGAN

$6.00

MALIBU

$6.00

SAILOR JERRY

$6.00

WELL RUM

$5.00

CRUZAN STRAWBERRY

$6.00

CRUZAN COCONUT

$6.00

CRUZAN BLU/LEMONADE

$6.00

CRUZAN OTHER

$6.00

Cutwater Bali Hai Dark

$6.50

1800 RESPOSADO

$8.00

HORNITOS

$9.00

JOSE CUERVO GOLD

$7.00

PATRON

$9.00

DON JULIO BLANCO

$12.00

WELL TEQUILA

$5.00

DON JULIO REPOSADO

$12.00Out of stock

COA DE JIMA

$6.00

Coramino

$10.00

WELL WHISKEY

$5.00

MAKERS MARK

$8.00

FOUR ROSES Small Batch

$8.00

WOODFORD RESERVE

$9.00Out of stock

BUFFALO TRACE

$7.00

CROWN ROYAL

$7.00

CROWN APPLE

$7.00

CROWN PEACH

$7.00

KNOB CREEK

$8.00

SEAGRAMS 7

$7.00

JIM BEAM

$6.00

JACK DANIELS

$6.00

JAMESON

$7.00

JACK FIRE

$6.00

SOUTHERN COMFORT

$7.00

FIREBALL

$6.00

SCREWBALL

$7.00

Bulleit Bourbon

$7.00

Blue Run Bourbon

$11.00

Blue Run High Rye

$11.00

Jack Daniels Bonded Whiskey

$8.00

4 Roses Single Barrel

$8.00

Blade And Bow

$8.00

Blantons

$15.00

Crown Salted Caramel

$8.00

BLACK LABEL

$8.00

BLUE LABEL

$25.00

DEWARS

$7.00

JOHNNY WALKER HIGH RYE

$8.00

AMARETTO

$6.00

BAILEY'S

$5.00

FIRE BALL

$4.00

HENNESSEY

$6.00

HENNESSEY BLACK

$6.00

JAGER

$6.00

KAHLUA

$6.00

PUCKERS

$4.00

RUMBLEMINTS

$7.00

PEACH SCHNAPPS

$4.00

Disaronno

$7.00

FRONT PORCH LEMONADE

$9.00

STRAWBERRY BASIL MARTINI

$9.00

SEASIDE MOJITO

$10.00

SMOKE ON THE WATER OLD FASHION

$10.00

SUMMER 75

$11.00

MEZCAL PALOMA

$10.00

Mimosa Marg

$8.00

Mezcal Paloma Special

$8.00Out of stock

SHOTS

LEMON DROP Shot

$6.00

GREEN TEA

$6.00

IRISH CAR BOMB

$8.00

WHITE TEA

$5.00

JAGER BOMB

$8.00

RED SNAPPER

$6.00

WASHINGTON APPLE

$7.00

KAMIKAZE

$6.00

WOO WOO

$6.00

Jameson Pickleback

$7.50

GREY GOOSE

$7.00+

TITOS

$7.00+

KETTLE ONE

$7.00

WELL VODKA

$5.00

SGL TITO'S

$7.00

SGL KETEL

$6.00

SGL GOOSE

$7.00

DBL TITO'S

$7.00

DBL KETEL

$6.00

DBL GOOSE

$7.00

BOMBAY SAPPHIRE

$7.00

TANQUERAY

$7.00

WELL GIN

$5.00

HENDRICKS

$8.00

BACARDI

$6.00

CAPT MORGAN

$6.00

MALIBU

$6.00

SAILOR JERRY

$6.00

WELL RUM

$5.00

CRUZAN STRAWBERRY

$6.00

CRUZAN COCONUT

$6.00

CRUZAN BLU/LEMONADE

$6.00

1800 RESPOSADO

$8.00

HORNITOS

$9.00

JOSE CUERVO GOLD

$7.00

PATRON

$9.00

DON JULIO BLANCO

$12.00

WELL TEQUILA

$5.00

4 ROSEZ

$8.00

BUFF TRACE

$6.00

CROWN

$7.00

CROWN APPLE

$7.00

CROWN PEACH

$7.00

JACK DANIELS

$6.00

JACK FIRE

$6.00

JACK HONEY

$6.00

JACK APPLE

$6.00

JAMESON

$7.00

JIM BEAM

$6.00

JIM BEAM PEACH

$6.00

KNOP CREEK

$7.00

MAKER MARK

$8.00

SCRWBALL WHISKY

$6.00

SOUTHERN COMFORT

$6.00

WELL WHISKEY

$4.00

SEAGRAMS

$6.00

BLACK LABEL

$8.00

BLUE LABEL

$25.00

AMARETTO

$6.00

BAILEY'S

$5.00

FIRE BALL

$4.00

HENNESSEY

$6.00

HENNESSEY BLACK

$6.00

JAGER

$6.00

KAHLUA

$6.00

PUCKERS

$4.00

RUMBLEMINTS

$7.00

WINE

CHARDONNAY GLASS

$5.00

PINOT GRIGIO GLASS

$5.00

SAUV BLANC GLASS

$5.00

RIESLING GLASS

$5.00

MOSCATO GLASS

$5.00

WHITE ZIN GLASS

$5.00

PINOT NOIR GLASS

$5.00

CAB GLASS

$5.00

MERLOT GLASS

$5.00

CHARD BTL

$20.00

PINOT GRIGIO BTL

$20.00

SAUV BLANC BTL

$20.00

RIESLING BTL

$20.00

MOSCATO BTL

$20.00

WHITE ZIN BTL

$20.00

PINOT NOIR BTL

$20.00

CAB BTL

$20.00

MERLOT BTL

$20.00

LES VOLETS CHARD

$8.00+

KENDALL JACKSON CHARD

$8.00+

MIRABELLO PROSECCO

$9.00+

ST. CECILE ROSE

$8.00+

KURANUI SAUV BLANC

$8.00+

DASHWOOD SAUV BLANC

$10.00+

CHATEAU STE MICHELLE RIESLING

$8.00+

FIRESTEED PINOT NOIR

$9.00+

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TURNO DE NOCHE MALBEC

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POZZAN CHARD GLASS

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$7.00

POZZON CHARD Btl

$30.00

NORA ALBARINO Btl

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COURONNE ET LIONS SANCERRE Btl

$40.00Out of stock

OYSTERMAN MUSCADET Btl

$30.00

KING ESTATE PINOT NOIR Btl

$45.00

DAOU CAB Btl

$42.00

ANGELS AND COWBOYS RED BLEND

$38.00

FREAKSHOW RED BLEND Btl

$35.00

THE HEDGE SYRAH

$116.00

SELTZER

CORONA SELTZER

$4.50

WITE CLAW BLK CHERRY

$4.50

WHITE CLAW

$4.50

LONG DRINK

$6.50

NUTRL

$5.00

DRINK SPECIALS

Bottomless Mimosa

$0.00+

Mimosa Refill

Fall Sangria

$6.00

Domestic Bucket

$18.00

Craft Bucket

$21.00

Seltzer Bucket

$22.00

Import Bucket

$22.00

NA DRINKS (Copy)

COKE

$3.00

SWEET TEA

$3.00

UNSWEET TEA

$3.00

SPRITE

$3.00

PIBB EXTRA

$3.00

FRUIT PUNCH

$3.00

WATER BOTTLE

$3.00

TONIC WATER

$3.00

RED BULL

$4.00

SODA WATER

$3.00

LEMONADE

$3.00

OJ

$4.00

DIET COKE

$3.00

CRANBERRY

$3.00

PINAPPLE

$3.00

ROOT BEER

$3.00

WATER

Coffee

$3.00

Perrier

$3.50

Gingerale

$2.99
All hours
Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
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307 West Saint Mary St, Saint Marys, GA 31558

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