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Longstreet's Deli
1,013 Reviews
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302 North Sycamore Street
Petersburg, VA 23803
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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APPETIZERS
BONE-IN WINGS
BOOM BOOM CHICKEN
FRIED CHICKEN TENDERLOIN IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE
BOOM BOOM SHRIMP
FRIED SHRIMP IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE
BREADED MOZZARELLA STICKS
SERVED WITH MARINARA
CHICKEN TENDERS
BUTTERMILK BATTERED, LIGHTLY SEASONED AND HAND BREADED CHICKEN TENDERLOINS SERVED WITH YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE
FALAFEL
FRIED GREEN TOMATOES
HAND BATTERED FRIED GREEN TOMATOES WITH A SPICY CHILI SAUCE
FRIED MUSHROOMS
SERVED WITH RANCH
FRIED OYSTERS
FRIPPS
FRIED POTATO CHIPS
GRILLED SHRIMP
1/2 LB GRILLED SHRIMP TOSSED IN OLD BAY SEASONING
HOMECUT FRIES
HOT CRAB DIP
SERVED WITH PITA CHIPS
ONION RINGS
SEARED AHI TUNA BITES
SERVED RARE WITH A SIDE OF SESAME GINGER SAUCE AND CUCUMBER SALAD
STUFFED JALAPENOS
SWEET POTATO FRIES
WAFFLE FRIES
WINGS - BONELESS
7 BREADED WINGS WITH YOUR CHOICE OF SAUCE
SOUP AND SALAD
SOUP OF THE DAY - CUP
SOUP OF THE DAY - BOWL
SOUP & 1/2 SANDWICH
SMALL SIDE SALAD
CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, CHEESE, & CROUTONS ON A BED OF MIXED GREENS
SMALL SIDE CAESAR SALAD
CHEF SALAD
HAM, TURKEY, BACON, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS
FALAFEL SALAD
FRIED CHICKEN SALAD
FRIED CHICKEN TENDERLOINS, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, TOMATOES, & CROUTONS
GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS
HOMEMADE TUNA SALAD
HOMEMADE CHICKEN SALAD
CHICKEN SALAD OR TUNA SALAD, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS
KENTUCKY BOURBON GLAZED SALMON SALAD
GRILLED SALMON IN KENTUCKY BOURBON GLAZE, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS
STEAK & BLEU CHEESE SALAD
GRILLED CHOICE CENTER-CUT SIRLOIN, SAUTEED ONIONS, CUCUMBERS, TOMATOES, BLACK OLIVES, BLEU CHEESE CRUMBLES, & CROUTONS ON MIXED GREENS
SPECIALTY SANDWICHES
BRIE BLT
BRIE CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, & MAYONNAISE ON TOASTED SOURDOUGH
CAJUN CHICKEN
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, & HOMEMADE REMOULADE ON A KAISER ROLL
CHICKEN SALAD SANDWICH
CHICKEN SALAD, LETTUCE, & TOMATO ON TOASTED SOURDOUGH
CLASSIC BLT
BACON, LETTUCE, TOMATO, & MAYONNAISE ON WHITE TOAST
CRAB CAKE SANDWICH
GRILLED JUMBO LUMP CRAB CAKE WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A KAISER ROLL WITH A SIDE OF BISTRO SAUCE
CYO
FRIED CHICKEN CLUB
FRIED CHICKEN BREAST TENDERLOINS, BACON, SWISS, BISTRO SAUCE, LETTUCE, TOMATO, & ONIONS ON A KAISER ROLL
GRILLED 4 CHEESE
SMOKED GRUYERE, CHEDDAR, PROVOLONE, & SWISS CHEESES GRILLED ON SOURDOUGH BREAD
HOT PASTRAMI & SWISS
PASTRAMI, SWISS, & SPICY MUSTARD ON GRILLED RYE BREAD
LONGSTREET'S CLUB
HAM, TURKEY, BACON, PROVOLONE, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, & MAYONNAISE ON 3 SLICES OF WHITE TOAST
LUNCH SPECIAL
OYSTER PO' BOY
FRIED OYSTERS OR FRIED SHRIMP, HOMEMADE REMOULADE, ROMAINE, & TOMATOES ON A TOASTED FRENCH ROLL
PIMENTO CHEESE
REUBEN
CHOICE OF CORNED BEEF, PASTRAMI, OR TURKEY WITH SWISS, SAUERKRAUT, & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD
SAILOR
GRILLED SAUSAGE, PASTRAMI, PROVOLONE, ONIONS, SPICY MUSTARD, & GRILLED PEPPERS ON A TOASTED FRENCH ROLL
SHRIMP PO' BOY
TUNA SALAD SANDWICH
TUNA SALAD , LETTUCE, AND TOMATO ON TOASTED SOURDOUGH
TURKEY & AVOCADO
TURKEY, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, & RED ONION ON TOASTED SOURDOUGH
TOASTED SUBS
CHICKEN SALAD SUB
HOMEMADE CHICKEN SALAD & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL
HAM & SWISS SUB
HAM, SWISS, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL
ITALIAN SUB
SALAMI, HAM, PEPPERONI, PROVOLONE, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL
PHILLY CHICKEN SUB
GRILLED CHICKEN WITH PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE AND TOMATO ON A SUB ROLL
PHILLY STEAK SUB
SHAVED SIRLOIN STEAK WITH PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO ON A SUB ROLL
ROAST BEEF & CHEDDAR SUB
ROAST BEEF, CHEDDAR, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL
TUNA SALAD SUB
HOMEMADE TUNA SALAD & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL
TURKEY & PROVOLONE SUB
TURKEY, PROVOLONE, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION
WRAPS
BBQ CHICKEN CLUB
GRILLED CHICKEN BREAST TOSSED IN BBQ SAUCE, BACON, CHEDDAR, MOZZARELLA, TOMATOES, & SAUTEED ONIONS GRILLED IN A WHEAT TORTILLA
BOOM BOOM CHICKEN WRAP
BREADED CHICKEN IN A SPICY CHILI SAUCE WITH LETTUCE AND GRILLED IN A WHITE TORTILLA
BOOM BOOM SHRIMP WRAP
BREADED SHRIMP IN A SPICY CHILI SAUCE WITH LETTUCE AND GRILLED IN A WHITE TORTILLA
CALIFORNIA CLUB
TURKEY, BACON, PROVOLONE, MIXED GREENS, TOMATO, ONION, & AVOCADO IN A WHEAT TORTILLA
CHICKEN SALAD WRAP
HOMEMADE CHICKEN SALAD SERVED WITH LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT TORTILLA
FALAFEL WRAP
GRILLED CHICKEN CAESAR
GRILLED CHICKEN BREAST, PARMESAN, ROMAINE, TOMATOES, CROUTONS, & CAESAR DRESSING GRILLED IN A WHITE TORTILLA
HONEY MUSTARD CLUB
HAM, TURKEY, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, & HONEY MUSTARD GRILLED IN A WHEAT TORTILLA
PHILLY CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN BREAST, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE GRILLED IN A WHITE TORTILLA AND SERVED WITH A SIDE OF BISTRO SAUCE
PHILLY STEAK WRAP
SHAVED SIRLOIN STEAK, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE GRILLED IN A WHITE TORTILLA SERVED WITH A SIDE OF BISTRO SAUCE
TUNA SALAD WRAP
HOMEMADE TUNA SALAD WITH LETTUCE & TOMATO IN A WHEAT TORTILLA
PANINIS
BUFFALO BLEU
GRILLED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE, PROVOLONE, TOMATO, & BLEU CHEESE DRESSING GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD
CHICKEN CORDON BLEU
HAM, GRILLED CHICKEN, SWISS, & BLEU CHEESE DRESSING GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD
CUBAN
TURKEY, HAM, SWISS, PICKLE, & SPICY MUSTARD GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD
FRENCH DIP
ROAST BEEF & SWISS GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD & SERVED WITH AU JUS
GRILLED ITALIAN PANINI
GENOA SALAMI, HAM, PEPPERONI, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, BLACK OLIVES, SAUTEED ONIONS, & PESTO GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD
MEDITERRANEAN CHICKEN
GRILLED CHICKEN BREAST, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, & PESTO GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD
TUNA MELT
TUNA SALAD, PROVOLONE, & TOMATO GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD
TOMATO BASIL MOZZ PANINI
BURGERS
BBQ BACON CHEESEBURGER
BACON, CHEDDAR, PROVOLONE, & BBQ SAUCE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION RINGS
BEER BATTERED COD BURGER
BLACK BEAN BURGER
BLACK BEAN PATTY, CHEDDAR, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, & ONION
BLEU CHEESEBURGER
BLEU CHEESE CRUMBLES, SAUTEED ONIONS, LETTUCE, & TOMATO
CALIFORNIA BURGER
BACON, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, & ONION
CLASSIC BURGER
TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION
SALMON BURGER
SEARED, BLACKENED SALMON STEAK, LETTUCE, TOMATO, ONION, & BISTRO SAUCE
THREE CHEESEBURGER
AMERICAN, PROVOLONE, & CHEDDAR TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION
BEVERAGES
ASSORTED BOTTLED SODAS & JUICES
BARQ'S ROOT BEER
BOTTLED WATER
COFFEE
COKE
CRANBERRY JUICE
DIET COKE
GINGER ALE
HI-C FRUIT PUNCH
LEMONADE
MELLO YELLO
ORANGE JUICE
PIBB XTRA
PINEAPPLE JUICE
RED BULL
SPRITE
SWEET TEA
UNSWEET TEA
WATER
KIDS
DINNERS
8 OZ CENTER CUT SIRLOIN STEAK
HAND-CUT, USDA CHOICE, LIGHTLY SEASONED, GRILLED TO ORDER, BASTED IN REAL BUTTER AND SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
CRAB CAKES
TWO JUMBO LUMP CRAB CAKES, PAN FRIED TO A GOLDEN BROWN, GARNISHED WITH OLD BAY SEASONING & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
FILET OF SALMON
SALMON FILET, GRILLED & BLACKENED, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
FISH & FRIPPS
BEER-BATTERED FILET OF COD, FRIED GOLDEN BROWN & SERVED WITH FRIED CHIPS
FRIED OYSTERS
LIGHTLY BREADED OYSTERS, FRIED GOLDEN BROWN, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
LONGSTREET'S CHICKEN
BONELESS, SKINLESS BREAST OF CHICKEN BASTED IN CHIPOTLE BBQ SAUCE, TOPPED WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, SAUTEED ONIONS, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
SOUTHERN BUTTERMILK BATTERED CHICKEN TENDERLOINS
CHICKEN TENDERLOINS BATTERED IN BUTTERMILK, LIGHTLY SEASONED, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
SURF & TURF
8 OZ CENTER-CUT SIRLOIN GRILLED TO ORDER WITH GRILLED SHRIMP & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
TUNA STEAK
TUNA STEAK, GRILLED & BLACKENED, SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES
DESSERTS
BOSTON CREME
CHOCOLATE DEVIL'S FOOD CAKE
FOUR LAYER CARROT CAKE
GERMAN CHOCOLATE CAKE
HUMMINGBIRD CAKE
LEMON CHEESECAKE
LIME CHEESECAKE
MINT CHOCOLATE CAKE
NEAPOLITAN CAKE
NEW YORK STYLE CHEESECAKE
OREO CHEESECAKE
PREMIUM SEASONAL DESSERT
SEASONAL DESSERT
STRAWBERRY CHEESECAKE
STRAWBERRY LAYER CAKE
STRAWBERRY SHORTCAKE
TRIPLE CHOC CHEESECAKE
Liquor
WELL GIN
WELL GIN DOUBLE
BOMBAY SAPPHIRE
BOMBAY SAPPHIRE DOUBLE
TANQUERAY
TANQUERAY DOUBLE
AMARETTO DISARONA
AMARETTO DISARONA DOUBLE
BAILEYS
BAILEYS DOUBLE
DRAMBUIE
DRAMBUIE DOUBLE
GRAND MARNIER
GRAND MARNIER DOUBLE
HENNESSY
HENNESSY DOUBLE
JAEGERMEISTER
JAEGERMEISTER DOUBLE
KAHLUA
KAHLUA DOUBLE
PUCKER
PUCKER DOUBLE
RUMCHATA
RUMCHATA DOUBLE
RUMPLEMINZE
RUMPLEMINZE DOUBLE
TUACA
TUACA DOUBLE
WELL RUM
WELL RUM DOUBLE
APPLETON GOLD RUM
APPLETON GOLD RUM DOUBLE
BACARDI
BACARDI DOUBLE
BACARDI 151
BACARDI 151 DOUBLE
BACARDI SEL DARK
BACARDI SEL DARK DOUBLE
CAPTAIN MORGAN
CAPTAIN MORGAN DOUBLE
COCONUT RUM
COCONUT RUM DOUBLE
MALIBU
MALIBU DOUBLE
MANGO RUM
MANGO RUM DOUBLE
PASSION RUM
PASSION RUM DOUBLE
PINEAPPLE RUM
PINEAPPLE RUM DOUBLE
STRAWBERRY RUM
STRAWBERRY RUM DOUBLE
WELL BOURBON
WELL BOURBON DOUBLE
WELL SCOTCH
WELL SCOTCH DOUBLE
DEWARS WHITE
DEWARS WHITE DOUBLE
FIREBALL
GLENFIDDICH
GLENFIDDICH DOUBLE
JAMESON
JAMESON DOUBLE
JW BLUE
JW BLUE DOUBLE
WELL TEQUILA
WELL TEQUILA DOUBLE
CAZADORES
CAZADORES DOUBLE
CUERVO 1800
CUERVO 1800 DOUBLE
CUERVO GOLD
CUERVO GOLD DOUBLE
CUERVO SILVER
CUERVO SILVER DOUBLE
EL JIMADOR
EL JIMADOR DOUBLE
PATRON SILVER
PATRON SILVER DOUBLE
PEPE
PEPE DOUBLE
SAUZA HORNITOS
SAUZA HORNITOS DOUBLE
WELL VODKA
WELL VODKA DOUBLE
ABSOLUT PEAR
ABSOLUT PEAR DOUBLE
BELVEDERE
BELVEDERE DOUBLE
GREY GOOSE
GREY GOOSE DOUBLE
KETEL CUC
KETEL CUC DOUBLE
KETEL ONE
KETEL ONE DOUBLE
PINNACLE
PINNACLE DOUBLE
PINNACLE BLUEBERRY
PINNACLE BLUEBERRY DOUBLE
PINNACLE CHERRY
PINNACLE CHERRY DOUBLE
PINNACLE CITRUS
PINNACLE CITRUS DOUBLE
PINNACLE LIME
PINNACLE LIME DOUBLE
PINNACLE ORANGE
PINNACLE ORANGE DOUBLE
PINNACLE PEACH
PINNACLE PEACH DOUBLE
PINNACLE STRAWBERRY
PINNACLE STRAWBERRY DOUBLE
PINNACLE VANILLA
PINNACLE VANILLA DOUBLE
PINNACLE WHIPPED
PINNACLE WHIPPED DOUBLE
SKYY CITRUS
SKYY CITRUS DOUBLE
SMIRNOFF
SMIRNOFF DOUBLE
TANQUERAY
TANQUERAY DOUBLE
TITO
TITO DOUBLE
WELL WHISKEY
WELL WHISKEY DOUBLE
BASIL HAYDEN
BASIL HAYDEN DOUBLE
BULLEIT
BULLEIT DOUBLE
CANADIAN CLUB
CANADIAN CLUB DOUBLE
CROWN APPLE
CROWN APPLE DOUBLE
CROWN MAPLE
CROWN MAPLE DOUBLE
CROWN RESERVE
CROWN RESERVE DOUBLE
CROWN ROYAL
CROWN ROYAL DOUBLE
CROWN VANILLA
CROWN VANILLA DOUBLE
DICKEL BLK
DICKEL BLK DOUBLE
DICKEL WHT
DICKEL WHT DOUBLE
EARLY TIMES
EARLY TIMES DOUBLE
GENTLEMAN JACK
GENTLEMAN JACK DOUBLE
JACK DANIELS
JACK DANIELS DOUBLE
JACK HONEY
JACK HONEY DOUBLE
JIM BEAM
JIM BEAM DOUBLE
JIM STAG
JIM STAG DOUBLE
KNOB CREEK
KNOB CREEK DOUBLE
MAKERS MARK
MAKERS MARK DOUBLE
SEAGRAM 7
SEAGRAM 7 DOUBLE
SOUTHERN COMFORT
SOUTHERN COMFORT DOUBLE
WILD TURKEY
WILD TURKEY DOUBLE
Cocktails
4 HORSEMEN
5 O'CLOCK SOMEWHERE
A SLAM
ALABAMA SLAMMER
AMARETTO SOUR
B-52
BAHAMA MAMA
BAY BREEZE
BELLINI
BLOODY MARY
BLOWJOB
BLUE HAWAIIAN
BLUE MOTORCYCLE
BLUEBERRY
BLUEBERRY LEMONADE
BOURBON SMASH
BUTTERY NIPPLE
CAR BOMB
CHERRY BOMB
CHERRY COKE
CHERRY LIMEADE
CHOCOLATE
CHOCOLATE CAKE
CINNAMON TOAST
CLASSIC DRY GIN
CLASSIC DRY VODKA
COOL MALIBU BREEZE
CRANAPPLE PUNCH
CRUZAN CONFUSION
CUBAN LIMADE
DAIQUIRI
DIRTY BONG WATER
ESPRESSO
FIZZY GRAPE
FLUFFY HAWAIIAN
FRUIT PUNCH
FUZZY NAVEL
FUZZY PEACH
GOLDEN RITA TINI
GRAPE NEHI
GREEN APPLE
GREEN TEA
GUMMY
HAWAII 5-0
HENNESSEY PUNCH
HOUSE FAV MARGARITA
IRISH CAR BOMB
IRISH COFFEE
JACK DANIELS LEMONADE
JAGER BOMB
JOLLY RANCHER
KAMIKAZE
KEY LIME PIE
LEMON DROP
LEMON DROP
LEMON DROP BLUE
LEMON DROP REGULAR
LEMON DROP STRAWBERRY
LIQUID MARIJUANA
LONG BEACH
LONG ISLAND ICED TEA
LOVE POTION #9
MAI TAI
MALIBU BAYBREEZE
MANHATTAN W BOURBON
MARGARITA
MIAMI VICE
MICHELADA
MIMOSA
MOJITO
MT BLUE LEMON
MT COSMOPOLITAN
MT COSMOPOLITAN
MT CRANAPPLE
MT DIRTY GIN
MT DIRTY VODKA
MT FIZZY GRAPE
MT FLUFFY PACIFIC
MT FUZZY PEACH
MT GIN CLASSIC
MT GREEN APPLE
MT LEMON DROP
MT PICKLE JUICE
MT POMEGRANATE
MT STRAWBERRY LEMON
MT SWEET PEAR
MT WATERMELON
MUDSLIDE
MULE
NERD BOMB
OLD FASHIONED
ORANGE CREAMSICLE
ORANGE CRUSH
PASSION FRUIT
PASSION FRUIT DELIGHT
PINK FLAMINGO
PINK LEMONADE
POMEGRANATE BULL
POMEGRANATE PLEASURE
PUR HOOT
RAINBOW
RAZZMOPOLITAN
RED HEADED SLUT
ROYAL FLUSH
RUM RUNNER
SALTY DOG
SCOOBY SNACK
SCREWDRIVER
SEABREEZE
SEX ON THE BEACH
SEX W/ AN ALLIGATOR
SPARKLING TITOS
STAR BOMB
STRAWBERRY LIMONCELLO
SWEET MANGO NECTAR
SWEET TART
TEQUILA SUNRISE
TIRAMISU
TOM COLLINS
TRASH CAN
TWP
U CURRENT
VEGAS BOMB
VODKA COLLINS
VODKA MARTINI
WASHINGTON APPLE
WHISKEY SOUR
WHITE RUSSIAN
WILD CHERRY COKE
WOO WOO
Beer
BOLD ROCK
BUD
BUD LIGHT
BUD LIME
BUT FIRST, COFFEE
CHOOSY MOTHERS
COORS LIGHT
CORONA
CORONA PREMIER
DOS EQUIS AMBER
DOS EQUIS LAGER
FAT TIRE
FRUIT SMASH
GUINNESS
HEINEKEN
LOVE
MICHELOB ULTRA
MILLER LIGHT
MODELO
O'CONNOR'S EL GUAPO
O'DOULS
PABST BLUE RIBBON
STEAM BELL
STELLA
TECATE
TERRAPIN
TRAPEZIUM
TRULY
VOODOO JUICE FORCE
VOODOO RANGER
YUENGLING
ABITA PURPLE HAZE 16oz
ABITA PURPLE HAZE 24oz
ALLAGASH 16oz
ALAGASH 24oz
BLACK CHOCOLATE STOUT 16oz
BOLD ROCK APPLE 16oz
BOLD ROCK APPLE 24oz
BOLD ROCK SEASONAL 16oz
BOLD ROCK SEASONAL 24oz
Bud Light 16oz
Bud Light 24oz
CENTER OF THE UNIVERSE 16oz
CENTER OF THE UNIVERSE 24oz
DB VIENNA LAGER 16oz
DB VIENNA LAGER 24oz
GREAT RETURN IPA 16oz
GREAT RETURN IPA 24oz
JUICINESS IPA 16oz
JUICINESS IPA 24oz
KRON 1664 16oz
KRON 1664 24oz
LEGEND BROWN 16oz
LEGEND BROWN 24oz
LEGEND LAGER 16oz
LEGEND LAGER 24oz
LEGEND SEASONAL 16oz
LEGEND SEASONAL 24oz
LIONS PILS 16 oz
LIONS PILS 24 oz
MICHELOB ULTRA 16 OZ
MICHELOB ULTRA 24 OZ
MODELO 16 oz
MODELO 24 oz
NARRANGASSETT LAGER 16oz
NARRANGASSETT LAGER 24oz
RAVENS PORTER 16 oz
RAVENS PORTER 24 oz
SCHLAFLY 16oz
SCHLAFLY 24oz
SCHLAFY AMBER 16 oz
SCHLAFY AMBER 24 oz
SHOCK TOP 16oz
SHOCK TOP 24oz
TRAPEZIUM 16oz
TRAPEZIUM 24oz
VANILLA BARREL 16oz
VANILLA BARREL 24oz
VANILLA PORTER 16oz
VANILLA PORTER 24oz
VOODOO RANGER 16oz
VOODOO RANGER 24oz
Wine
ALAMOS MALBEC Glass
ALAMOS MALBEC Bottle
CABERNET MONDAVI, GLASS
CABERNET MONDAVI, BOTTLE
LITTLE BLACK DRESS PINOT NOIR Glass
LITTLE BLACK DRESS PINOT NOIR Bottle
MONDAVI MERLOT Glass
MONDAVI MERLOT Bottle
Red Blend, 19 Crimes Glass
RED ZINFANDEL, TEMPTATION Glass
RED ZINFANDEL, TEMPTATION Bottle
SWEET RED, ROBINSON GLASS
SWEET RED, ROBINSON BOTTLE
CHARDONNAY MONDAVI Glass
CHARDONNAY MONDAVI Bottle
MOSCATO, BAREFOOT Glass
MOSCATO, BAREFOOT Bottle
PINOT GRIGIO CAVIT ITAL Glass
PINOT GRIGIO CAVIT ITAL Bottle
PROSECCO, 1.5 GLASSES
RIESLING PETER MERTES Glass
RIESLING PETER MERTES Botle
SAUVIGNON BLANC, MONDAVI Glass
SAUVIGNON BLANC, MONDAVI Bottle
SWEET WHITE, ROBINSON Glass
SWEET WHITE, ROBINSON Bottle
WHITE ZINFANDEL Glass
WHITE ZINFANDEL Bottle
Champagne Wycliffe
Champagne Wycliffe
FOOTBALL BITES
BOOM BOOM CHICKEN
FRIED CHICKEN TENDERLOIN IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE
BOOM BOOM SHRIMP
FRIED SHRIMP IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE
BREADED MOZZARELLA STICKS
SERVED WITH MARINARA
CHICKEN TENDER SLIDER (1)
CHICKEN TENDERS (2)
CHIPS & SALSA
FRIED GREEN TOMATOES
HAND BATTERED FRIED GREEN TOMATOES WITH A SPICY CHILI SAUCE
FRIED MUSHROOMS
SERVED WITH RANCH
FRIED OYSTERS
FRIPPS
FRIED POTATO CHIPS
HAMBURGER SLIDER (1)
HOMECUT FRIES
HOT CRAB DIP
SERVED WITH PITA CHIPS
ONION RINGS
STUFFED JALAPENOS
SWEET POTATO FRIES
WAFFLE FRIES
WINGS (Bone-in)
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
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302 North Sycamore Street, Petersburg, VA 23803