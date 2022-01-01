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Longstreet's Deli

1,013 Reviews

$$

302 North Sycamore Street

Petersburg, VA 23803

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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APPETIZERS

BONE-IN WINGS

$10.99

BOOM BOOM CHICKEN

$12.99

FRIED CHICKEN TENDERLOIN IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE

BOOM BOOM SHRIMP

$12.99

FRIED SHRIMP IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE

BREADED MOZZARELLA STICKS

$7.99

SERVED WITH MARINARA

CHICKEN TENDERS

$10.99

BUTTERMILK BATTERED, LIGHTLY SEASONED AND HAND BREADED CHICKEN TENDERLOINS SERVED WITH YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE

FALAFEL

$9.99

FRIED GREEN TOMATOES

$8.99

HAND BATTERED FRIED GREEN TOMATOES WITH A SPICY CHILI SAUCE

FRIED MUSHROOMS

$7.99

SERVED WITH RANCH

FRIED OYSTERS

$14.99

FRIPPS

$4.99

FRIED POTATO CHIPS

GRILLED SHRIMP

$12.99

1/2 LB GRILLED SHRIMP TOSSED IN OLD BAY SEASONING

HOMECUT FRIES

$4.99

HOT CRAB DIP

$12.99

SERVED WITH PITA CHIPS

ONION RINGS

$6.99

SEARED AHI TUNA BITES

$12.99

SERVED RARE WITH A SIDE OF SESAME GINGER SAUCE AND CUCUMBER SALAD

STUFFED JALAPENOS

$7.99

SWEET POTATO FRIES

$6.99

WAFFLE FRIES

$6.99

WINGS - BONELESS

$9.99

7 BREADED WINGS WITH YOUR CHOICE OF SAUCE

SOUP AND SALAD

SOUP OF THE DAY - CUP

$4.99

SOUP OF THE DAY - BOWL

$6.99

SOUP & 1/2 SANDWICH

$9.99

SMALL SIDE SALAD

$5.99

CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, CHEESE, & CROUTONS ON A BED OF MIXED GREENS

SMALL SIDE CAESAR SALAD

$5.99

CHEF SALAD

$11.99

HAM, TURKEY, BACON, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS

FALAFEL SALAD

$11.99

FRIED CHICKEN SALAD

$11.99

FRIED CHICKEN TENDERLOINS, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

$10.99

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, TOMATOES, & CROUTONS

GRILLED CHICKEN SALAD

$10.99

GRILLED CHICKEN, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS

HOMEMADE TUNA SALAD

$10.99

HOMEMADE CHICKEN SALAD

$10.99

CHICKEN SALAD OR TUNA SALAD, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS

KENTUCKY BOURBON GLAZED SALMON SALAD

$15.99

GRILLED SALMON IN KENTUCKY BOURBON GLAZE, CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES, CHEESE, & CROUTONS ON MIXED GREENS

STEAK & BLEU CHEESE SALAD

$15.99

GRILLED CHOICE CENTER-CUT SIRLOIN, SAUTEED ONIONS, CUCUMBERS, TOMATOES, BLACK OLIVES, BLEU CHEESE CRUMBLES, & CROUTONS ON MIXED GREENS

SPECIALTY SANDWICHES

BRIE BLT

$9.99

BRIE CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, & MAYONNAISE ON TOASTED SOURDOUGH

CAJUN CHICKEN

$9.99

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, & HOMEMADE REMOULADE ON A KAISER ROLL

CHICKEN SALAD SANDWICH

$9.50

CHICKEN SALAD, LETTUCE, & TOMATO ON TOASTED SOURDOUGH

CLASSIC BLT

$8.99

BACON, LETTUCE, TOMATO, & MAYONNAISE ON WHITE TOAST

CRAB CAKE SANDWICH

$13.99

GRILLED JUMBO LUMP CRAB CAKE WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A KAISER ROLL WITH A SIDE OF BISTRO SAUCE

CYO

$9.99

FRIED CHICKEN CLUB

$9.99

FRIED CHICKEN BREAST TENDERLOINS, BACON, SWISS, BISTRO SAUCE, LETTUCE, TOMATO, & ONIONS ON A KAISER ROLL

GRILLED 4 CHEESE

$8.99

SMOKED GRUYERE, CHEDDAR, PROVOLONE, & SWISS CHEESES GRILLED ON SOURDOUGH BREAD

HOT PASTRAMI & SWISS

$9.99

PASTRAMI, SWISS, & SPICY MUSTARD ON GRILLED RYE BREAD

LONGSTREET'S CLUB

$10.99

HAM, TURKEY, BACON, PROVOLONE, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, & MAYONNAISE ON 3 SLICES OF WHITE TOAST

LUNCH SPECIAL

$11.99

OYSTER PO' BOY

$12.99

FRIED OYSTERS OR FRIED SHRIMP, HOMEMADE REMOULADE, ROMAINE, & TOMATOES ON A TOASTED FRENCH ROLL

PIMENTO CHEESE

$8.99

REUBEN

$9.99

CHOICE OF CORNED BEEF, PASTRAMI, OR TURKEY WITH SWISS, SAUERKRAUT, & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD

SAILOR

$11.99

GRILLED SAUSAGE, PASTRAMI, PROVOLONE, ONIONS, SPICY MUSTARD, & GRILLED PEPPERS ON A TOASTED FRENCH ROLL

SHRIMP PO' BOY

$12.99

TUNA SALAD SANDWICH

$9.50

TUNA SALAD , LETTUCE, AND TOMATO ON TOASTED SOURDOUGH

TURKEY & AVOCADO

$10.99

TURKEY, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, & RED ONION ON TOASTED SOURDOUGH

TOASTED SUBS

CHICKEN SALAD SUB

$9.99

HOMEMADE CHICKEN SALAD & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL

HAM & SWISS SUB

$9.99

HAM, SWISS, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL

ITALIAN SUB

$9.99

SALAMI, HAM, PEPPERONI, PROVOLONE, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL

PHILLY CHICKEN SUB

$10.99

GRILLED CHICKEN WITH PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE AND TOMATO ON A SUB ROLL

PHILLY STEAK SUB

$10.99

SHAVED SIRLOIN STEAK WITH PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO ON A SUB ROLL

ROAST BEEF & CHEDDAR SUB

$10.99

ROAST BEEF, CHEDDAR, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL

TUNA SALAD SUB

$9.99

HOMEMADE TUNA SALAD & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A SUB ROLL

TURKEY & PROVOLONE SUB

$9.99

TURKEY, PROVOLONE, & MAYONNAISE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION

WRAPS

BBQ CHICKEN CLUB

$9.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOSSED IN BBQ SAUCE, BACON, CHEDDAR, MOZZARELLA, TOMATOES, & SAUTEED ONIONS GRILLED IN A WHEAT TORTILLA

BOOM BOOM CHICKEN WRAP

$11.99

BREADED CHICKEN IN A SPICY CHILI SAUCE WITH LETTUCE AND GRILLED IN A WHITE TORTILLA

BOOM BOOM SHRIMP WRAP

$11.99

BREADED SHRIMP IN A SPICY CHILI SAUCE WITH LETTUCE AND GRILLED IN A WHITE TORTILLA

CALIFORNIA CLUB

$10.99

TURKEY, BACON, PROVOLONE, MIXED GREENS, TOMATO, ONION, & AVOCADO IN A WHEAT TORTILLA

CHICKEN SALAD WRAP

$9.50

HOMEMADE CHICKEN SALAD SERVED WITH LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT TORTILLA

FALAFEL WRAP

$9.99

GRILLED CHICKEN CAESAR

$9.99

GRILLED CHICKEN BREAST, PARMESAN, ROMAINE, TOMATOES, CROUTONS, & CAESAR DRESSING GRILLED IN A WHITE TORTILLA

HONEY MUSTARD CLUB

$9.99

HAM, TURKEY, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, & HONEY MUSTARD GRILLED IN A WHEAT TORTILLA

PHILLY CHICKEN WRAP

$10.99

GRILLED CHICKEN BREAST, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE GRILLED IN A WHITE TORTILLA AND SERVED WITH A SIDE OF BISTRO SAUCE

PHILLY STEAK WRAP

$10.99

SHAVED SIRLOIN STEAK, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, SAUTEED ONIONS, & MAYONNAISE GRILLED IN A WHITE TORTILLA SERVED WITH A SIDE OF BISTRO SAUCE

TUNA SALAD WRAP

$9.50

HOMEMADE TUNA SALAD WITH LETTUCE & TOMATO IN A WHEAT TORTILLA

PANINIS

BUFFALO BLEU

$10.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE, PROVOLONE, TOMATO, & BLEU CHEESE DRESSING GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD

CHICKEN CORDON BLEU

$10.99

HAM, GRILLED CHICKEN, SWISS, & BLEU CHEESE DRESSING GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD

CUBAN

$10.99

TURKEY, HAM, SWISS, PICKLE, & SPICY MUSTARD GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD

FRENCH DIP

$10.99

ROAST BEEF & SWISS GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD & SERVED WITH AU JUS

GRILLED ITALIAN PANINI

$10.99

GENOA SALAMI, HAM, PEPPERONI, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, BLACK OLIVES, SAUTEED ONIONS, & PESTO GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD

MEDITERRANEAN CHICKEN

$10.99

GRILLED CHICKEN BREAST, PROVOLONE, GRILLED PEPPERS, & PESTO GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD

TUNA MELT

$9.99

TUNA SALAD, PROVOLONE, & TOMATO GRILLED ON RUSTIC CIABATTA BREAD

TOMATO BASIL MOZZ PANINI

$10.99

BURGERS

BBQ BACON CHEESEBURGER

$10.99

BACON, CHEDDAR, PROVOLONE, & BBQ SAUCE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION RINGS

BEER BATTERED COD BURGER

$9.99

BLACK BEAN BURGER

$9.99

BLACK BEAN PATTY, CHEDDAR, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, & ONION

BLEU CHEESEBURGER

$10.99

BLEU CHEESE CRUMBLES, SAUTEED ONIONS, LETTUCE, & TOMATO

CALIFORNIA BURGER

$11.99

BACON, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, & ONION

CLASSIC BURGER

$8.99

TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION

SALMON BURGER

$13.99

SEARED, BLACKENED SALMON STEAK, LETTUCE, TOMATO, ONION, & BISTRO SAUCE

THREE CHEESEBURGER

$10.50

AMERICAN, PROVOLONE, & CHEDDAR TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, & ONION

BEVERAGES

ASSORTED BOTTLED SODAS & JUICES

$2.49

BARQ'S ROOT BEER

$2.49

BOTTLED WATER

$1.99

COFFEE

$2.49

COKE

$2.49

CRANBERRY JUICE

$2.79

DIET COKE

$2.49

GINGER ALE

$2.49

HI-C FRUIT PUNCH

$2.49

LEMONADE

$2.49

MELLO YELLO

$2.49

ORANGE JUICE

$2.79

PIBB XTRA

$2.49

PINEAPPLE JUICE

$2.79

RED BULL

$3.99

SPRITE

$2.49

SWEET TEA

$2.49

UNSWEET TEA

$2.49

WATER

KIDS

CHICKEN TENDERS

$5.99

12 & UNDER, DINE-IN ONLY

HAM & AMERICAN SANDWICH

$5.99

12 & UNDER, DINE-IN ONLY

GRILLED CHEESE SANDWICH

$5.99

12 & UNDER, DINE-IN ONLY

TURKEY & PROVOLONE SANDWICH

$5.99

12 & UNDER, DINE-IN ONLY

DINNERS

8 OZ CENTER CUT SIRLOIN STEAK

$17.99

HAND-CUT, USDA CHOICE, LIGHTLY SEASONED, GRILLED TO ORDER, BASTED IN REAL BUTTER AND SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

CRAB CAKES

$20.99

TWO JUMBO LUMP CRAB CAKES, PAN FRIED TO A GOLDEN BROWN, GARNISHED WITH OLD BAY SEASONING & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

FILET OF SALMON

$16.99

SALMON FILET, GRILLED & BLACKENED, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

FISH & FRIPPS

$13.99

BEER-BATTERED FILET OF COD, FRIED GOLDEN BROWN & SERVED WITH FRIED CHIPS

FRIED OYSTERS

$16.99

LIGHTLY BREADED OYSTERS, FRIED GOLDEN BROWN, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

LONGSTREET'S CHICKEN

$13.99

BONELESS, SKINLESS BREAST OF CHICKEN BASTED IN CHIPOTLE BBQ SAUCE, TOPPED WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, SAUTEED ONIONS, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

SOUTHERN BUTTERMILK BATTERED CHICKEN TENDERLOINS

$13.99

CHICKEN TENDERLOINS BATTERED IN BUTTERMILK, LIGHTLY SEASONED, & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

SURF & TURF

$20.99

8 OZ CENTER-CUT SIRLOIN GRILLED TO ORDER WITH GRILLED SHRIMP & SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

TUNA STEAK

$16.99

TUNA STEAK, GRILLED & BLACKENED, SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES

DESSERTS

BOSTON CREME

$4.99

CHOCOLATE DEVIL'S FOOD CAKE

$4.99

FOUR LAYER CARROT CAKE

$6.99

GERMAN CHOCOLATE CAKE

$5.99

HUMMINGBIRD CAKE

$5.99

LEMON CHEESECAKE

$5.99

LIME CHEESECAKE

$5.99

MINT CHOCOLATE CAKE

$5.99

NEAPOLITAN CAKE

$4.99

NEW YORK STYLE CHEESECAKE

$5.99

OREO CHEESECAKE

$5.99

PREMIUM SEASONAL DESSERT

$6.99

SEASONAL DESSERT

$5.99

STRAWBERRY CHEESECAKE

$5.99

STRAWBERRY LAYER CAKE

$4.99

STRAWBERRY SHORTCAKE

$5.99

TRIPLE CHOC CHEESECAKE

$5.99

Liquor

WELL GIN

$7.50

WELL GIN DOUBLE

$12.60

BOMBAY SAPPHIRE

$10.00

BOMBAY SAPPHIRE DOUBLE

$18.00

TANQUERAY

$11.00

TANQUERAY DOUBLE

$20.00

AMARETTO DISARONA

$9.00

AMARETTO DISARONA DOUBLE

$16.00

BAILEYS

$9.50

BAILEYS DOUBLE

$17.00

DRAMBUIE

$9.25

DRAMBUIE DOUBLE

$17.00

GRAND MARNIER

$11.00

GRAND MARNIER DOUBLE

$18.50

HENNESSY

$13.00

HENNESSY DOUBLE

$21.00

JAEGERMEISTER

$8.50

JAEGERMEISTER DOUBLE

$15.50

KAHLUA

$9.50

KAHLUA DOUBLE

$17.00

PUCKER

$7.25

PUCKER DOUBLE

$12.75

RUMCHATA

$9.50

RUMCHATA DOUBLE

$17.00

RUMPLEMINZE

$9.50

RUMPLEMINZE DOUBLE

$17.50

TUACA

$9.25

TUACA DOUBLE

$17.25

WELL RUM

$7.50

WELL RUM DOUBLE

$13.50

APPLETON GOLD RUM

$8.75

APPLETON GOLD RUM DOUBLE

$16.00

BACARDI

$9.25

BACARDI DOUBLE

$17.50

BACARDI 151

$9.50

BACARDI 151 DOUBLE

$17.50

BACARDI SEL DARK

$9.50

BACARDI SEL DARK DOUBLE

$17.50

CAPTAIN MORGAN

$9.75

CAPTAIN MORGAN DOUBLE

$18.00

COCONUT RUM

$8.75

COCONUT RUM DOUBLE

$16.00

MALIBU

$9.25

MALIBU DOUBLE

$17.00

MANGO RUM

$8.75

MANGO RUM DOUBLE

$16.00

PASSION RUM

$8.75

PASSION RUM DOUBLE

$16.00

PINEAPPLE RUM

$8.75

PINEAPPLE RUM DOUBLE

$16.00

STRAWBERRY RUM

$8.75

STRAWBERRY RUM DOUBLE

$16.00

WELL BOURBON

$7.50

WELL BOURBON DOUBLE

$13.50

WELL SCOTCH

$9.50

WELL SCOTCH DOUBLE

$117.00

DEWARS WHITE

$11.00

DEWARS WHITE DOUBLE

$20.00

FIREBALL

$8.50

GLENFIDDICH

$10.50

GLENFIDDICH DOUBLE

$19.00

JAMESON

$11.00

JAMESON DOUBLE

$20.00

JW BLUE

$35.00

JW BLUE DOUBLE

$60.00

WELL TEQUILA

$7.50

WELL TEQUILA DOUBLE

$14.00

CAZADORES

$9.00

CAZADORES DOUBLE

$16.50

CUERVO 1800

$12.00

CUERVO 1800 DOUBLE

$23.00

CUERVO GOLD

$10.00

CUERVO GOLD DOUBLE

$19.00

CUERVO SILVER

$10.00

CUERVO SILVER DOUBLE

$19.00

EL JIMADOR

$9.50

EL JIMADOR DOUBLE

$17.50

PATRON SILVER

$12.00

PATRON SILVER DOUBLE

$22.00

PEPE

$9.00

PEPE DOUBLE

$16.50

SAUZA HORNITOS

$9.25

SAUZA HORNITOS DOUBLE

$17.00

WELL VODKA

$7.50

WELL VODKA DOUBLE

$15.00

ABSOLUT PEAR

$9.50

ABSOLUT PEAR DOUBLE

$18.00

BELVEDERE

$9.50

BELVEDERE DOUBLE

$18.00

GREY GOOSE

$12.00

GREY GOOSE DOUBLE

$21.00

KETEL CUC

$9.50

KETEL CUC DOUBLE

$18.00

KETEL ONE

$9.50

KETEL ONE DOUBLE

$18.00

PINNACLE

$9.50

PINNACLE DOUBLE

$18.00

PINNACLE BLUEBERRY

$9.50

PINNACLE BLUEBERRY DOUBLE

$18.00

PINNACLE CHERRY

$9.50

PINNACLE CHERRY DOUBLE

$18.00

PINNACLE CITRUS

$9.50

PINNACLE CITRUS DOUBLE

$18.00

PINNACLE LIME

$9.50

PINNACLE LIME DOUBLE

$18.00

PINNACLE ORANGE

$9.50

PINNACLE ORANGE DOUBLE

$18.00

PINNACLE PEACH

$9.50

PINNACLE PEACH DOUBLE

$18.00

PINNACLE STRAWBERRY

$9.50

PINNACLE STRAWBERRY DOUBLE

$18.00

PINNACLE VANILLA

$9.50

PINNACLE VANILLA DOUBLE

$18.00

PINNACLE WHIPPED

$9.50

PINNACLE WHIPPED DOUBLE

$18.00

SKYY CITRUS

$9.75

SKYY CITRUS DOUBLE

$18.50

SMIRNOFF

$9.25

SMIRNOFF DOUBLE

$17.50

TANQUERAY

$11.00

TANQUERAY DOUBLE

$20.00

TITO

$10.00

TITO DOUBLE

$18.00

WELL WHISKEY

$7.50

WELL WHISKEY DOUBLE

$15.00

BASIL HAYDEN

$11.00

BASIL HAYDEN DOUBLE

$20.00

BULLEIT

$9.75

BULLEIT DOUBLE

$18.00

CANADIAN CLUB

$9.50

CANADIAN CLUB DOUBLE

$17.50

CROWN APPLE

$12.00

CROWN APPLE DOUBLE

$23.00

CROWN MAPLE

$12.00

CROWN MAPLE DOUBLE

$23.00

CROWN RESERVE

$12.00

CROWN RESERVE DOUBLE

$23.00

CROWN ROYAL

$12.00

CROWN ROYAL DOUBLE

$23.00

CROWN VANILLA

$12.00

CROWN VANILLA DOUBLE

$23.00

DICKEL BLK

$9.25

DICKEL BLK DOUBLE

$17.00

DICKEL WHT

$9.25

DICKEL WHT DOUBLE

$17.00

EARLY TIMES

$9.25

EARLY TIMES DOUBLE

$17.00

GENTLEMAN JACK

$9.75

GENTLEMAN JACK DOUBLE

$18.00

JACK DANIELS

$9.75

JACK DANIELS DOUBLE

$18.00

JACK HONEY

$9.75

JACK HONEY DOUBLE

$18.00

JIM BEAM

$9.50

JIM BEAM DOUBLE

$18.00

JIM STAG

$8.75

JIM STAG DOUBLE

$16.50

KNOB CREEK

$11.00

KNOB CREEK DOUBLE

$20.00

MAKERS MARK

$13.00

MAKERS MARK DOUBLE

$24.00

SEAGRAM 7

$9.25

SEAGRAM 7 DOUBLE

$17.50

SOUTHERN COMFORT

$9.26

SOUTHERN COMFORT DOUBLE

$17.50

WILD TURKEY

$9.00

WILD TURKEY DOUBLE

$17.00

Cocktails

4 HORSEMEN

$9.50

5 O'CLOCK SOMEWHERE

$9.50

A SLAM

$9.50

ALABAMA SLAMMER

$9.50

AMARETTO SOUR

$9.50

B-52

$9.00

BAHAMA MAMA

$11.00

BAY BREEZE

$9.50

BELLINI

$10.50

BLOODY MARY

$11.00

BLOWJOB

$9.00

BLUE HAWAIIAN

$10.00

BLUE MOTORCYCLE

$9.25

BLUEBERRY

$9.00

BLUEBERRY LEMONADE

$9.50

BOURBON SMASH

$9.50

BUTTERY NIPPLE

$8.50

CAR BOMB

$8.50

CHERRY BOMB

$8.50

CHERRY COKE

$8.75

CHERRY LIMEADE

$9.50

CHOCOLATE

$10.00

CHOCOLATE CAKE

$9.00

CINNAMON TOAST

$9.00

CLASSIC DRY GIN

$9.00

CLASSIC DRY VODKA

$9.00

COOL MALIBU BREEZE

$9.50

CRANAPPLE PUNCH

$9.50

CRUZAN CONFUSION

$9.50

CUBAN LIMADE

$9.50

DAIQUIRI

$10.00

DIRTY BONG WATER

$9.00

ESPRESSO

$9.50

FIZZY GRAPE

$9.50

FLUFFY HAWAIIAN

$10.00

FRUIT PUNCH

$9.75

FUZZY NAVEL

$10.00

FUZZY PEACH

$10.00

GOLDEN RITA TINI

$9.50

GRAPE NEHI

$9.00

GREEN APPLE

$10.00

GREEN TEA

$9.50

GUMMY

$8.00

HAWAII 5-0

$9.75

HENNESSEY PUNCH

$13.00

HOUSE FAV MARGARITA

$10.00

IRISH CAR BOMB

$8.25

IRISH COFFEE

$9.00

JACK DANIELS LEMONADE

$10.00

JAGER BOMB

$9.00

JOLLY RANCHER

$8.00

KAMIKAZE

$8.50

KEY LIME PIE

$8.50

LEMON DROP

$8.50

LEMON DROP

$8.50

LEMON DROP BLUE

$8.50

LEMON DROP REGULAR

$8.50

LEMON DROP STRAWBERRY

$8.50

LIQUID MARIJUANA

$8.50

LONG BEACH

$9.50

LONG ISLAND ICED TEA

$11.00

LOVE POTION #9

$11.00

MAI TAI

$9.75

MALIBU BAYBREEZE

$9.00

MANHATTAN W BOURBON

$11.00

MARGARITA

$10.00

MIAMI VICE

$9.00

MICHELADA

$10.00

MIMOSA

$9.00

MOJITO

$10.00

MT BLUE LEMON

$10.00

MT COSMOPOLITAN

$10.00

MT COSMOPOLITAN

$10.00

MT CRANAPPLE

$10.00

MT DIRTY GIN

$10.00

MT DIRTY VODKA

$10.00

MT FIZZY GRAPE

$10.00

MT FLUFFY PACIFIC

$10.00

MT FUZZY PEACH

$10.00

MT GIN CLASSIC

$10.00

MT GREEN APPLE

$10.00

MT LEMON DROP

$10.00

MT PICKLE JUICE

$10.00

MT POMEGRANATE

$10.00

MT STRAWBERRY LEMON

$10.00

MT SWEET PEAR

$10.00

MT WATERMELON

$10.00

MUDSLIDE

$9.00

MULE

$11.00

NERD BOMB

$9.25

OLD FASHIONED

$9.75

ORANGE CREAMSICLE

$9.50

ORANGE CRUSH

$9.00

PASSION FRUIT

$8.75

PASSION FRUIT DELIGHT

$9.25

PINK FLAMINGO

$9.00

PINK LEMONADE

$9.50

POMEGRANATE BULL

$10.00

POMEGRANATE PLEASURE

$9.50

PUR HOOT

$8.50

RAINBOW

$12.00

RAZZMOPOLITAN

$9.50

RED HEADED SLUT

$9.00

ROYAL FLUSH

$9.00

RUM RUNNER

$9.00

SALTY DOG

$9.00

SCOOBY SNACK

$9.00

SCREWDRIVER

$9.00

SEABREEZE

$9.50

SEX ON THE BEACH

$9.50

SEX W/ AN ALLIGATOR

$9.00

SPARKLING TITOS

$10.50

STAR BOMB

$8.50

STRAWBERRY LIMONCELLO

$9.25

SWEET MANGO NECTAR

$9.00

SWEET TART

$8.50

TEQUILA SUNRISE

$9.50

TIRAMISU

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TOM COLLINS

$9.50

TRASH CAN

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TWP

$9.00

U CURRENT

$9.00

VEGAS BOMB

$9.00

VODKA COLLINS

$9.50

VODKA MARTINI

$9.50

WASHINGTON APPLE

$9.50

WHISKEY SOUR

$9.25

WHITE RUSSIAN

$10.00

WILD CHERRY COKE

$9.00

WOO WOO

$8.50

Beer

BOLD ROCK

$5.99

BUD

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BUD LIGHT

$4.50

BUD LIME

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BUT FIRST, COFFEE

$5.99

CHOOSY MOTHERS

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COORS LIGHT

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CORONA

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CORONA PREMIER

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DOS EQUIS AMBER

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TRAPEZIUM

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TRULY

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Wine

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Champagne Wycliffe

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Champagne Wycliffe

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FOOTBALL BITES

BOOM BOOM CHICKEN

$12.99

FRIED CHICKEN TENDERLOIN IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE

BOOM BOOM SHRIMP

$12.99

FRIED SHRIMP IN A SPICY CHILI SAUCE SERVED ON A BED OF LETTUCE

BREADED MOZZARELLA STICKS

$7.99

SERVED WITH MARINARA

CHICKEN TENDER SLIDER (1)

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CHICKEN TENDERS (2)

$6.99

CHIPS & SALSA

$5.99

FRIED GREEN TOMATOES

$8.99

HAND BATTERED FRIED GREEN TOMATOES WITH A SPICY CHILI SAUCE

FRIED MUSHROOMS

$7.99

SERVED WITH RANCH

FRIED OYSTERS

$14.99

FRIPPS

$4.99

FRIED POTATO CHIPS

HAMBURGER SLIDER (1)

$3.00

HOMECUT FRIES

$4.99

HOT CRAB DIP

$12.99

SERVED WITH PITA CHIPS

ONION RINGS

$6.99

STUFFED JALAPENOS

$7.99

SWEET POTATO FRIES

$6.99

WAFFLE FRIES

$6.99

WINGS (Bone-in)

$11.99
Attributes and Amenities
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All hours
Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Welcome to Longstreets Deli!

Location

302 North Sycamore Street, Petersburg, VA 23803

Directions

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