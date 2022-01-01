LulaBell's Dockside
28 Reviews
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N9228 E Shore Rd
East Troy, WI 53120
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Available:
Fried Fish Fry
4 PIECES (12 OZ.) OF LIGHTLY BAT- TERED COD, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO
Baked Fish Fry
10 OZ. OF FLAKY BAKED COD, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO
2 Piece Fried Fish
A SMALLER PORTION FOR THE LESS HUNGRY. 2 FRIED FISH & POTATO
3 Fish Taco
3 CORN TORTILLAS FILLED WITH FRIED COD, SLAW, PICO DE GALLO AND SPICY SOUR CREAM. NO POTATO
Friday Shrimp Fry
6 JUMBO FRIED SHRIMP, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO
Baked Fish & 3 Shrimp Special
10 OZ. BAKED COD, 3 FRIED SHRIMP, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO
Fish Fry & 3 Shrimp Special
2 PIECES FRIED COD, 3 FRIED SHRIMP, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO
Appetizers
Ahi Tuna
6 OZ. SEARED SASHIMI GRADE AHI TUNA; BLACKENED PICKLED GINGER, SOY AND WASABI
Boneless Chicken Tenders
CHICKEN BREAST TENDERS, LIGHTLY BREADED SIDE OF BBQ, BUFFALO, RANCH OR BLEU CHEESE
Calamari
8 OZ. LIGHTLY BREADED CALAMARI, MARINARA, FRESH PARMESAN AND LEMON
Cheese Bread
2 PIECES HOUSEMADE BREAD WITH GARLIC BUTTER AND HOUSE 3 CHEESE BLEND WITH MARINARA
Cheese Curds
HANDMADE, BREADED CURDS MADE WITH QUALITY WI CHEESE, SIDE OF MARINARA
Chicken Wings
8 EXTRA LARGE WINGS; BBQ, BUFFALO, OR DRY RUB. SIDE OF RANCH, BLEU CHEESE OR HONEY MUSTARD
Fried Eggplant Strips
STRIPS OF EGGPLANT, LIGHTLY BREADED MARINARA, FRESH PARMESAN AND LEMON
Fried Shrimp
6 JUMBO DEEP FRIED GULF SHRIMP, HORSERADISH COCKTAIL SAUCE AND LEMONS
Garlic Bread
2 PIECES BREAD WITH GARLIC BUTTER & MARINARA
Guacamole & Chips
FRESH GUACAMOLE WITH HOUSE MADE CHIPS
Hand Cut Fries
LARGE BASKET OF HOUSE MADE FRIES
Mozzarella Sticks
5 JUMBO BREADED MOZZARELLA STICKS SIDE OF MARINARA
Mushrooms Jumbo
HAND BATTERED, DEEP FRIED MUSHROOMS SIDE OF MARINARA & RANCH
Onion Ring
EXTRA LARGE HAND CUT, BATTERED ONION RINGS
Shrimp Cocktail
6 CHILLED JUMBO GULF SHRIMP, HORSERADISH COCKTAIL SAUCE, LEMONS
Soups
Salads
Classic Caesar
ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN CHEESE, HOUSEMADE CROUTONS AND CAESAR DRESSING
Cobb Salad
GRILLED CHICKEN ON ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CHOPPED EGG, BACON LARDON, BLEU CHEESE, RED ONION, AVOCADO, DRESSING
House Salad
ROMAINE LETTUCE, FRESH TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, HOUSEMADE CROUTONS, DRESSING
The Wedge
ICEBERG LETTUCE, FRESH TOMATO, BACON LARDON, BLEU CHEESE CRUMBLES, HOUSE BLEU CHEESE DRESSING
Sandwiches/Wraps
BLT Club Sandwich
APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE AND TOMATO WITH MAYO ON SOUR DOUGH OR WRAP
BLT Wrap
APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE AND TOMATO WITH MAYO
Boneless Chicken Tender w/ Fries
CHICKEN BREAST TENDERS WITH OUR HAND CUT FRIES. SIDE OF BBQ, BUFFALO, BLEU CHEESE OR RANCH
Buffalo Chicken Wrap
8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED, TOSSED IN BUFFALO. LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE
Buffalo Chicken Sandwich
8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED, TOSSED IN BUFFALO. LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE
Chicago Hot Dogs
2 VIENNA, ALL BEEF HOT DOGS SERVED WITH TRADITIONAL ACCOUTREMENTS
Chicken Sandwich
8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED WITH SAUTEED MUSHROOM, ONION, LETTUCE AND TOMATO
Chicken Wrap
8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED WITH SAUTEED MUSHROOM, ONION, LETTUCE AND TOMATO
Dockside Classic Burger
8 OZ. GROUND SIRLOIN BURGER WITH SAUTEED MUSHROOM AND ONION ALL DOCKSIDE SANDWICHES & WRAPS ARE SERVED WITH HAND CUT FRIES
Flatbread
CRISPY FLATBREAD, HOUSE 3 CHEESE BLEND & HOUSEMADE PIZZA SAUCE. ADD TOPPINGS AS PREFERRED.
Grilled Cheese Sandwich
THREE CHEESE BLEND TOASTED ON SOUR DOUGH BREAD
Gyro
8 OZ. THINLY SLICED LAMB WITH CUCUMBER, ONION, TOMATO AND HOUSE TZATZIKI SAUCE
Italian Bomber Sandwich
8 OZ. ITALIAN SAUSAGE PATTY, SAUTEED MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER AND MOZZARELLA WITH MARINARA
Patty Melt
8 OZ. GROUND SIRLOIN BURGER WITH CARAMELIZED ONION AND SWISS CHEESE ON RYE BREAD
Philly Cheese Steak Sandwich
8 OZ. THINLY SLICED PRIME RIB, CHEESE, SAUTEED GREEN PEPPER AND ONION WITH AU JUS
Prime Rib Sandwich
8 OZ. SLOW ROASTED PRIME RIB, CREAMY HORSERADISH, AU JUS
Reuben Sandwich
SLICED, HOUSE CURED CORNED BEEF PILED HIGH ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT AND 1000 ISLAND
Tenderloin Steak Sandwich
8 OZ. HAND CUT, GRILLED TENDERLOIN WITH SAUTEED MUSHROOM AND ONION
Tuna Salad Sandwich
ALBACORE TUNA, CELERY, LETTUCE, TOMATO, ONION AND MAYO SERVED ON SOUR DOUGH BREAD
Tuna Salad Wrap
ALBACORE TUNA, CELERY, LETTUCE, TOMATO, ONION AND MAYO SERVED ON A WRAP
Dinners
Tacos
Fish Tacos
3 SOFT TACOS WITH FRIED ICELANDIC COD, SLAW, PICO DE GALLO AND SPICY SOUR CREAM. NO POTATO INCLUDED*
Steak Street Tacos
THREE SOFT CORN TACOS; (STREET TACOS) CILANTRO, ONION WITH OUR FRESH SALSA, GUACAMOLE AND HOUSE MADE CHIPS NOT AVAILABLE FRIDAYS
Chicken Street Tacos
THREE SOFT CORN TACOS; (STREET TACOS) CILANTRO, ONION WITH OUR FRESH SALSA, GUACAMOLE AND HOUSE MADE CHIPS NO POTATO INCLUDED*
Pizza
12" Build Your Own
ALL DOCKSIDE PIZZAS ARE MADE IN HOUSE; ON A LOCALLY SOURCED, THIN CRUST, AND COOKED ON A HOT PIZZA STONE. WE ARE PROUD TO FEATURE A HOUSEMADE THREE CHEESE BLEND, WHICH IS GROUND DAILY, AND FRESH CUT VEGETABLES AND DELICIOUS MEATS TO TOP OUR PIZZAS.
16" Build Your Own
ALL DOCKSIDE PIZZAS ARE MADE IN HOUSE; ON A LOCALLY SOURCED, THIN CRUST, AND COOKED ON A HOT PIZZA STONE. WE ARE PROUD TO FEATURE A HOUSEMADE THREE CHEESE BLEND, WHICH IS GROUND DAILY, AND FRESH CUT VEGETABLES AND DELICIOUS MEATS TO TOP OUR PIZZAS.
12" Dockside Special
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, SAUSAGE, ONION AND MUSHROOM
16" Dockside Special
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, SAUSAGE, ONION AND MUSHROOM
12" White Truffle
OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, 3 CHEESE BLEND, GOAT CHEESE, MUSHROOMS. TOPPED WITH WHITE TRUFFLE OIL.
16" White Truffle
OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, 3 CHEESE BLEND, GOAT CHEESE, MUSHROOMS. TOPPED WITH WHITE TRUFFLE OIL.
12" Meatlover
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, CHICKEN, CRISPY BACON
16" Meatlover
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, CHICKEN, CRISPY BACON
12" Sicilian Style
OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, SPINACH, TOMATO, 3 CHEESE BLEND, ROASTED RED PEPPER, OREGANO
16" Sicilian Style
OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, SPINACH, TOMATO, 3 CHEESE BLEND, ROASTED RED PEPPER, OREGANO
12" Beulah Supreme
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES
16" Beulah Supreme
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES
12" Veggie
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, ONION, MUSHROOM, TOMATO, SPINACH, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES
16" Veggie
HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, ONION, MUSHROOM, TOMATO, SPINACH, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES
(N/A on Friday)
12 oz Filet
BARREL-CUT GRILLED 12 OZ. TENDERLOIN FILET, STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER
Filet & Shrimp
12 OZ. GRILLED FILET WITH 3 JUMBO SHRIMP PREPARED; SAUTEED, GRILLED OR FRIED. STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER
Jumbo Shrimp Dinner
6 JUMBO SHRIMP; SAUTEED, GRILLED OR DEEP FRIED, STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER
Salmon w Pasta
8 OZ. HONEY GARLIC GLAZED SALMON WITH STEAMED BROCCOLI OVER ANGEL HAIR PASTA. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER
Shrimp Scampi
6 JUMBO SHRIMP IN A RICH BUTTER SAUCE WITH TOMATO, BASIL, GARLIC AND ASPARAGUS OVER ANGEL HAIR PASTA. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Come in and enjoy!
N9228 E Shore Rd, East Troy, WI 53120