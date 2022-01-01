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LulaBell's Dockside

28 Reviews

$$

N9228 E Shore Rd

East Troy, WI 53120

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Available:

Fried Fish Fry

$17.95

4 PIECES (12 OZ.) OF LIGHTLY BAT- TERED COD, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO

Baked Fish Fry

Baked Fish Fry

$17.95

10 OZ. OF FLAKY BAKED COD, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO

2 Piece Fried Fish

$14.95

A SMALLER PORTION FOR THE LESS HUNGRY. 2 FRIED FISH & POTATO

3 Fish Taco

$16.95

3 CORN TORTILLAS FILLED WITH FRIED COD, SLAW, PICO DE GALLO AND SPICY SOUR CREAM. NO POTATO

Friday Shrimp Fry

$26.50

6 JUMBO FRIED SHRIMP, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO

Baked Fish & 3 Shrimp Special

$23.95

10 OZ. BAKED COD, 3 FRIED SHRIMP, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO

Fish Fry & 3 Shrimp Special

Fish Fry & 3 Shrimp Special

$20.95

2 PIECES FRIED COD, 3 FRIED SHRIMP, WITH YOUR CHOICE OF HAND CUT FRIES, OR BAKED POTATO

Appetizers

Ahi Tuna

Ahi Tuna

$18.95

6 OZ. SEARED SASHIMI GRADE AHI TUNA; BLACKENED PICKLED GINGER, SOY AND WASABI

Boneless Chicken Tenders

$10.95

CHICKEN BREAST TENDERS, LIGHTLY BREADED SIDE OF BBQ, BUFFALO, RANCH OR BLEU CHEESE

Calamari

$17.95

8 OZ. LIGHTLY BREADED CALAMARI, MARINARA, FRESH PARMESAN AND LEMON

Cheese Bread

$7.95

2 PIECES HOUSEMADE BREAD WITH GARLIC BUTTER AND HOUSE 3 CHEESE BLEND WITH MARINARA

Cheese Curds

Cheese Curds

$13.95

HANDMADE, BREADED CURDS MADE WITH QUALITY WI CHEESE, SIDE OF MARINARA

Chicken Wings

Chicken Wings

$13.95

8 EXTRA LARGE WINGS; BBQ, BUFFALO, OR DRY RUB. SIDE OF RANCH, BLEU CHEESE OR HONEY MUSTARD

Fried Eggplant Strips

Fried Eggplant Strips

$17.95

STRIPS OF EGGPLANT, LIGHTLY BREADED MARINARA, FRESH PARMESAN AND LEMON

Fried Shrimp

$24.95

6 JUMBO DEEP FRIED GULF SHRIMP, HORSERADISH COCKTAIL SAUCE AND LEMONS

Garlic Bread

$5.95

2 PIECES BREAD WITH GARLIC BUTTER & MARINARA

Guacamole & Chips

$15.95

FRESH GUACAMOLE WITH HOUSE MADE CHIPS

Hand Cut Fries

$8.95

LARGE BASKET OF HOUSE MADE FRIES

Mozzarella Sticks

$14.95

5 JUMBO BREADED MOZZARELLA STICKS SIDE OF MARINARA

Mushrooms Jumbo

Mushrooms Jumbo

$14.95

HAND BATTERED, DEEP FRIED MUSHROOMS SIDE OF MARINARA & RANCH

Onion Ring

$13.95

EXTRA LARGE HAND CUT, BATTERED ONION RINGS

Shrimp Cocktail

Shrimp Cocktail

$24.95

6 CHILLED JUMBO GULF SHRIMP, HORSERADISH COCKTAIL SAUCE, LEMONS

Soups

Cup Soup of the Day

$3.50

Bowl Soup of the Day

$5.00

Cup Clam Chowder

$4.00

Bowl Clam Chowder

$7.00

Baked French Onion Soup

$7.00

Salads

Classic Caesar

$13.95

ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN CHEESE, HOUSEMADE CROUTONS AND CAESAR DRESSING

Cobb Salad

Cobb Salad

$17.95

GRILLED CHICKEN ON ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CHOPPED EGG, BACON LARDON, BLEU CHEESE, RED ONION, AVOCADO, DRESSING

House Salad

$7.95

ROMAINE LETTUCE, FRESH TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, HOUSEMADE CROUTONS, DRESSING

The Wedge

The Wedge

$14.95

ICEBERG LETTUCE, FRESH TOMATO, BACON LARDON, BLEU CHEESE CRUMBLES, HOUSE BLEU CHEESE DRESSING

Sandwiches/Wraps

8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED, TOSSED IN BUFFALO. LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE
BLT Club Sandwich

BLT Club Sandwich

$14.95

APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE AND TOMATO WITH MAYO ON SOUR DOUGH OR WRAP

BLT Wrap

$14.95

APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE AND TOMATO WITH MAYO

Boneless Chicken Tender w/ Fries

$14.95

CHICKEN BREAST TENDERS WITH OUR HAND CUT FRIES. SIDE OF BBQ, BUFFALO, BLEU CHEESE OR RANCH

Buffalo Chicken Wrap

$15.95

8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED, TOSSED IN BUFFALO. LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE

Buffalo Chicken Sandwich

Buffalo Chicken Sandwich

$15.95

8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED, TOSSED IN BUFFALO. LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE

Chicago Hot Dogs

Chicago Hot Dogs

$13.95

2 VIENNA, ALL BEEF HOT DOGS SERVED WITH TRADITIONAL ACCOUTREMENTS

Chicken Sandwich

$15.95

8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED WITH SAUTEED MUSHROOM, ONION, LETTUCE AND TOMATO

Chicken Wrap

Chicken Wrap

$15.95

8 OZ. CHICKEN BREAST; GRILLED, FRIED OR BLACKENED WITH SAUTEED MUSHROOM, ONION, LETTUCE AND TOMATO

Dockside Classic Burger

Dockside Classic Burger

$13.95

8 OZ. GROUND SIRLOIN BURGER WITH SAUTEED MUSHROOM AND ONION ALL DOCKSIDE SANDWICHES & WRAPS ARE SERVED WITH HAND CUT FRIES

Flatbread

$15.95

CRISPY FLATBREAD, HOUSE 3 CHEESE BLEND & HOUSEMADE PIZZA SAUCE. ADD TOPPINGS AS PREFERRED.

Grilled Cheese Sandwich

$13.95

THREE CHEESE BLEND TOASTED ON SOUR DOUGH BREAD

Gyro

Gyro

$15.95

8 OZ. THINLY SLICED LAMB WITH CUCUMBER, ONION, TOMATO AND HOUSE TZATZIKI SAUCE

Italian Bomber Sandwich

$15.95

8 OZ. ITALIAN SAUSAGE PATTY, SAUTEED MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER AND MOZZARELLA WITH MARINARA

Patty Melt

Patty Melt

$14.95

8 OZ. GROUND SIRLOIN BURGER WITH CARAMELIZED ONION AND SWISS CHEESE ON RYE BREAD

Philly Cheese Steak Sandwich

$19.95

8 OZ. THINLY SLICED PRIME RIB, CHEESE, SAUTEED GREEN PEPPER AND ONION WITH AU JUS

Prime Rib Sandwich

$19.95

8 OZ. SLOW ROASTED PRIME RIB, CREAMY HORSERADISH, AU JUS

Reuben Sandwich

Reuben Sandwich

$16.95

SLICED, HOUSE CURED CORNED BEEF PILED HIGH ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT AND 1000 ISLAND

Tenderloin Steak Sandwich

$19.95

8 OZ. HAND CUT, GRILLED TENDERLOIN WITH SAUTEED MUSHROOM AND ONION

Tuna Salad Sandwich

$14.95

ALBACORE TUNA, CELERY, LETTUCE, TOMATO, ONION AND MAYO SERVED ON SOUR DOUGH BREAD

Tuna Salad Wrap

$14.95

ALBACORE TUNA, CELERY, LETTUCE, TOMATO, ONION AND MAYO SERVED ON A WRAP

Dinners

Lasagna

Lasagna

$21.95

LARGE HOUSE MADE LAYERED LASAGNA WITH FRESHLY BAKED, BUTTERY GARLIC BREAD.

Fried Chicken

Fried Chicken

$18.95

4 PIECES OF LIGHTLY BATTERED FRIED CHICKEN, STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER

Tacos

Fish Tacos

Fish Tacos

$16.95

3 SOFT TACOS WITH FRIED ICELANDIC COD, SLAW, PICO DE GALLO AND SPICY SOUR CREAM. NO POTATO INCLUDED*

Steak Street Tacos

$15.95

THREE SOFT CORN TACOS; (STREET TACOS) CILANTRO, ONION WITH OUR FRESH SALSA, GUACAMOLE AND HOUSE MADE CHIPS NOT AVAILABLE FRIDAYS

Chicken Street Tacos

Chicken Street Tacos

$13.95

THREE SOFT CORN TACOS; (STREET TACOS) CILANTRO, ONION WITH OUR FRESH SALSA, GUACAMOLE AND HOUSE MADE CHIPS NO POTATO INCLUDED*

Pizza

12" Build Your Own

$14.95

ALL DOCKSIDE PIZZAS ARE MADE IN HOUSE; ON A LOCALLY SOURCED, THIN CRUST, AND COOKED ON A HOT PIZZA STONE. WE ARE PROUD TO FEATURE A HOUSEMADE THREE CHEESE BLEND, WHICH IS GROUND DAILY, AND FRESH CUT VEGETABLES AND DELICIOUS MEATS TO TOP OUR PIZZAS.

16" Build Your Own

$18.95

ALL DOCKSIDE PIZZAS ARE MADE IN HOUSE; ON A LOCALLY SOURCED, THIN CRUST, AND COOKED ON A HOT PIZZA STONE. WE ARE PROUD TO FEATURE A HOUSEMADE THREE CHEESE BLEND, WHICH IS GROUND DAILY, AND FRESH CUT VEGETABLES AND DELICIOUS MEATS TO TOP OUR PIZZAS.

12" Dockside Special

$19.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, SAUSAGE, ONION AND MUSHROOM

16" Dockside Special

$24.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, SAUSAGE, ONION AND MUSHROOM

12" White Truffle

$19.95

OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, 3 CHEESE BLEND, GOAT CHEESE, MUSHROOMS. TOPPED WITH WHITE TRUFFLE OIL.

16" White Truffle

$25.95

OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, 3 CHEESE BLEND, GOAT CHEESE, MUSHROOMS. TOPPED WITH WHITE TRUFFLE OIL.

12" Meatlover

$22.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, CHICKEN, CRISPY BACON

16" Meatlover

$27.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, CHICKEN, CRISPY BACON

12" Sicilian Style

12" Sicilian Style

$19.95

OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, SPINACH, TOMATO, 3 CHEESE BLEND, ROASTED RED PEPPER, OREGANO

16" Sicilian Style

16" Sicilian Style

$24.95

OLIVE OIL, ROASTED GARLIC, SPINACH, TOMATO, 3 CHEESE BLEND, ROASTED RED PEPPER, OREGANO

12" Beulah Supreme

12" Beulah Supreme

$22.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES

16" Beulah Supreme

16" Beulah Supreme

$27.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES

12" Veggie

$19.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, ONION, MUSHROOM, TOMATO, SPINACH, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES

16" Veggie

$24.95

HOMEMADE SAUCE, 3 CHEESE BLEND, ONION, MUSHROOM, TOMATO, SPINACH, GREEN PEPPER, BLACK OLIVES

(N/A on Friday)

12 oz Filet

12 oz Filet

$37.95

BARREL-CUT GRILLED 12 OZ. TENDERLOIN FILET, STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER

Filet & Shrimp

Filet & Shrimp

$43.95

12 OZ. GRILLED FILET WITH 3 JUMBO SHRIMP PREPARED; SAUTEED, GRILLED OR FRIED. STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER

Jumbo Shrimp Dinner

$28.95

6 JUMBO SHRIMP; SAUTEED, GRILLED OR DEEP FRIED, STEAMED BROCCOLI AND POTATO CHOICE. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER

Salmon w Pasta

Salmon w Pasta

$27.95

8 OZ. HONEY GARLIC GLAZED SALMON WITH STEAMED BROCCOLI OVER ANGEL HAIR PASTA. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER

Shrimp Scampi

Shrimp Scampi

$29.95

6 JUMBO SHRIMP IN A RICH BUTTER SAUCE WITH TOMATO, BASIL, GARLIC AND ASPARAGUS OVER ANGEL HAIR PASTA. FRESHLY BAKED BREAD & BUTTER

Attributes and Amenities
check markOutdoor Seating
check markDelivery
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

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N9228 E Shore Rd, East Troy, WI 53120

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