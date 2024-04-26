Lupita's Mexican Restaurant 3600 N 19th St N
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3600 N 19th St N
Waco, TX 76708
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Breakfast
Appetizers / Antojitos
Breakfast Burritos
Sopes / Huaraches
Tacos Breakfast / Desayuno
Breakfast Plates/ Desayunos
- D01 HUEVOS REVUELTOS A LA MEXICANA$10.99
- D02 A HUEVOS RANCHEROS SALSA ROJA RANCHERA$10.99
- D02 B HUEVOS RANCHEROS SALSA VERDE DE JALAPENO$10.99
- D03 HUEVOS CON CHORIZO$10.99
- D04 MIGAS AND PICO DE GALLO$9.99
- D05 A CHILAQUILES VERDES$11.99
- D05 B CHILAQUILES ROJOS$11.99
- D05 C CHILAQUILES ROJOS Y VERDES DIVORCIADOS DOBLE QUESO$13.99
- D06 MACHACADO STYLE BEEF AND EGGS$11.99
- D07 HUEVOS DIVORCIADOS ROJOS Y VERDE$10.99
- D09 CHICHARRON CON HUEVO$11.99
- D10 OMELETTE QUESO$11.99
- D11 MOYETES(2)BUTTER, BEANS, CHEESE, CHORIZO AND PICO DE GALLO$9.99
- D12 CHULETAS AHUMADAS CON HUEVOS A LA CARTA$12.99
- D13 1 PANCAKE 1 EGG + 1 BACON OR 1 SAUSAGE$8.99
- D14 3 PANCAKE 2 EGG + 2 BACON OR 2 SAUSAGE$11.99
- D15 SINGLE PANCAKE NO PLATE$2.99
- D16 EXTRA BACON STRIP$1.99
- D17 EXTRA SAUSAGE PATTIE$1.99
- D18 SINGLE TOAST$1.00
- D19 TOASTED BOLILLO 1 SLICE$1.00
- D01 HUEVOS REVUELTOS A LA MEXICANA$10.99
- D02 A HUEVOS RANCHEROS SALSA ROJA RANCHERA$10.99
- D03 HUEVOS CON CHORIZO$10.99
- D04 MIGAS AND PICO DE GALLO$9.99
- D05 A CHILAQUILES VERDES$11.99
- D05 B CHILAQUILES ROJOS$11.99
- D06 MACHACADO STYLE BEEF AND EGGS$11.99
- D07 HUEVOS DIVORCIADOS ROJOS Y VERDE$10.99
- D08 NOPALITOS CON HUEVO$10.99
- D09 CHICHARRON CON HUEVO$11.99
- D10 OMELETTE QUESO$11.99
- D11 MOYETES(2)BUTTER, BEANS, CHEESE, CHORIZO AND PICO DE GALLO$9.99
- D12 CHULETAS AHUMADAS CON HUEVOS A LA CARTA$12.99
- D13 1 PANCAKE 1 EGG + 1 BACON OR 1 SAUSAGE$8.99
- D14 3 PANCAKE 2 EGG + 2 BACON OR 2 SAUSAGE$11.99
- D15 SINGLE PANCAKE NO PLATE$2.99
- D16 EXTRA BACON STRIP$1.99
- D17 EXTRA SAUSAGE PATTIE$1.99
- D18 SINGLE TOAST$1.00
- D19 TOASTED BOLILLO 1 SLICE$1.00
Lunch
02 Burritos Lunch
- L01 NOPALES GUISADO ROJO/ PORK RED CACTUS STEW$9.45
- L02 GREEN SALSA PORK WITH POTATOES / PUERCO EN VERDE CON PAPAS$9.45
- L03 PORK SKIN AND GREEN SALSA /CHICHARRON EN SALSA VERDE$9.00
- L04 GROUND BEEF AND POTATOES / MOLIDA CON PAPAS$9.00
- L05 BEEF FAJITA / FAJITA DE RES$9.99
- L06 CHICKEN FAJITA / FAJITA DE POLLO$9.00
- L07 BARBACOA (SHREDED BEEF)$9.99
- L08 AL PASTOR (MARINATED PORK)$9.45
- L09 GRILLED STEAK (CARNE ASADA)$9.99
- L10 MACHACADO CON HUEVO$9.45
- L11 CARNE GUISADA$9.99
- L12 Chicharron Prensado$9.00
- L13 Bistec Ranchero$9.99
03 Tortas Sandwiches
05 Platos
- P01. PLATO DE CARNE ASADA CON NOPALES$18.99
Grilled Steak with Cactus and Salad Plus Rice Beans and your choice of handmade tortillas either flour or corn
- P02. PLATO DE PASTOR$13.99
- P03. CHULETAS AHUMADAS$13.99
- P04. FAJITA TAMPIQUEÑA BEEF FAJITA + 2 CHEESE ENCHILADAS$18.99
- P05. BISTEC A LA MEXICANA MEAT WITH JALAPEÑO, TOMATO AND ONION$15.99
- P06. FAJITA DE POLLO OR BEEF CHICKEN OR BEEF FAJITA$15.99
- P07. NOPALES CON PUERCO EN SALSA ROJA PORK AND CACTUS RED SALSA$14.99
- P08. PUERCO EN SALSA VERDE CON PAPAS PORK GREEN SALSA$14.99
- P09. PICADILLO CON PAPAS GROUND BEEF AND POTATOES$12.99
- P10. CHICHARRON EN SALSA VERDE$11.99
- P11. A ENCHILADAS DE QUESO, CHICKEN CHEESE ENCHILADAS$12.99
- P11. B ENCHILADAS EN MOLE SALSA$14.99
- P11. C ENCHILADAS CARNE MOLIDA (G BEEF)$14.99
- P12. CHILES RELLENO MOLIDA O QUESO STUFFED POBLANO PEPPER GROUND BEEF OR CHEESE$15.99
- P13.FLAUTAS POLLO O MOLIDA CHICKEN OR BEEF$10.99
- P14. QUESADILLA BEEF OR CHICKEN FAJITA CHICKEN OR BEEF$12.99
- P15. 3 TACOS DE RES ADOBADA EST BIRRIA 3 MARINATED BEEF BIRRIA STYLE TACOS$14.99
- P16. BARBACOA PLATE$15.99
- P17. BISTEC CON SALSA RANCHERA Y PICO$15.99
- P18. CARNE GUISADA PLATE$15.99
- P19. STREET TACOS (4) ASADA RICE, BEANS ONIONS CILANTRO$13.99
- P20. 3 EMPANADAS PICADILLO PLATE$12.99
- P21. Sopa de pollo con aguacate / chicken tortilla soup w avocado$13.49
- P22. Caldo de res / Beef Soup$14.99Out of stock
- P23. Single large quesadilla$7.99
- P24 Single Chile Relleno$7.99
06 Kids Plates
07 Menudo
08 A La Carta
- 02 BEANS / FRIJOLES SIDE$2.49
- 02 RICE/ARROZ SIDE$2.49
- 03 FRENCH FRIES/ PAPAS A LA FRANCESA$3.99
- 04 PICO DE GALLO$1.29
- 05 SIDE OF 1 CHILES TOREADO$1.25
- 06 SIDE OF 3 CHILLES TOREADOS$3.00
- 07 SHREDDED CHEESE / QUESO RAYADO$1.99
- 08 SOUR CREAM / CREMA$1.50
- 09A GUACAMOLE SMALL$3.89
- 09B GUACAMOLE LARGE$6.99
- 11 SIDE OF AVOCADO/ REBANADAS DE AGUACATE CH$1.00
- 12. 1 PAN TOSTADO / 1 TOAST SLICE$1.00
- 12. B SLICE TOASTED BOLILLO (1) / PAN BOLILLO TOSTADO (1) REBANADA$1.25
- 13 CHIPS AND SALSA$2.99
- 14 CHIPS AND SALSA TO GO$3.49
- 16 EXTRA TORTILLAS / ADICIONALES (3) CORN/MAIZ$1.99