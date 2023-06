Malta Mexican Seafood - Westminster 13640 Goldenwest St.

Camarones Cucaracha

$23.99

Shrimps with shell fried and dipped in spicy red sauce served in cucumber bed, Tomato, Orange, Purple Onion.---Camarones con cascara fritos y bañados en salsa roja picante servidos en cama de Pepino, Tomate, Naranja, Cebolla morada.