Manpuku Japanese BBQ Dining - Greenville Ave 2023 Greenville Ave
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2023 Greenville Ave
Dallas, TX 75206
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US BEEF TASTING
AMERICAN WAGYU TASTING
SIGNATURE TASTING
Appetizer
EDAMAME
BOILED SOY BEANS ,SEA SALT
CRAB CEVICHE
RED CRAB ,HOMEMADECOCKTAIL SAUCE, WITH TORTILLA CHIPS
FRIED CHICKEN WING
BLACK PEPPERED FRIED CHICKENWINGS, SWEET SOY SAUCE
GARLIC SHRIMP JPN AJILLO
SHRIMP, WHITE MUSHROOM,TOMATO,BROCCOLI IN GARLLY OLIVE OIL
NAPPA CABBAGE KIMCHI
NAPPA CABBAGE
KOBE BEEF NIGIRI
SEARED AMERICAN WAGYU BEEF
KOBE BEEF YAKINIKU ROLL
GRILLED AMERICAN WAGYU BEEF
OYSTER OF THE DAY
PRIME BEEF CARPACCIO
THIN-SLIGHTLY SEARED SLICED PRIME BEEF, FREE RANGE RAW EGG YORK
SALMON AVOCADO TARTARE
CHOPPED SALMONSASHIMI, AVOCADO,WASABI SOY DRESSING
UNI & KOBE BEEF SASHIMI
UMAMI RICH SEA URCHIN,AMERICAN WAGYU BEEF
UNI SUSHI
FRESH SEA URCHIN SUSHI
YAKINIKU PIZZA
UNI SHOOTER
OYSTER SHOOTER
UNI & WAGYU HAND ROLL
UMAMI RICH SEA URCHIN, AMERICAN BEEF TARTARE
YUKKE
AMERICAN BEEF TARTAR, FREE-RANGE RAW EGG YOLK
Salad
Signature Beef
Kobe American Wagyu
US Beef
Pork & Chicken
Seafood & Vegetable
Skillet
Soup/Rice/Noodle
SPICY BEEF SOUP
SLOW COOKED PULLED BEEF, TOFU, BEAN SPROUT, SCALLIONS
SPICY BEEF NOODLE
EGG NOODLES, SUPER SPICY SLOW COOKED PULLEDBEEF SOUP
GARLIC FRIED RICE
SIZLING RICE, GARLIC, TOKYO ONION, SHIBAZUKE PICKLES, SHISO BASIL
GARLIC FRIED NOODLE
THICK FRIED NOODLES, SHIBAZUKE PICKLES, GARLIC BUTTER,SOY SAUCE
JAPANESE BEEF TACO RICE
WHITE FRIED RICE, BURNT CHEESE,TOMATO,CILANRO, SUNNY SIDE UP EGG
WHITE RICE
MISO SOUP OF THE DAY
Take Out Bento/Menu
Beer
Cocktails
Wine
Shochu
NA Beverages
US BEEF TASTING
US BEEF TASTING
EDAMAME
NAPPA CABAGE KIMCHI
ASSORTED KIMCHI
CABBAGE SALAD
ANGUS TRI TIP
PRIME SHORT RIB (NEGI SHIO)
PRIME OUTSIDE SKIRT
PRIME HANGER STEAK
PRIME RIBEYE
BBQ SAUCE
ANGUS SHORT RIB (NEGI SHIO)
CHICKEN BREAST
SHRIMP
SPICY BEEF SOUP
FRIED GARLIC RICE
SOFT SERVE OF THE DAY
ICE CREAM
AMERICAN WAGYU TASTING
AMERICAN WAGYU TASTING
EDAMAME
VEGGIE CHOICE
SHISHITO PEPPER
MILDLY SPICYGREEN PEPPER, SOYSAUCE
ASSORTED KIMCHI
NAPPA CABAGE KIMCHI
MANPUKU SALAD
LEAFY LETTUCE, WAKAME, CUCUMBER, SESAME OIL DRESSING
CABBAGE SALAD
KOBE FILET MIGNON
KOBE OUTSIDE SKIRT
KOBE SHORT RIB
KOBE RIBEYE
KOBE CHUCK FLAP (NEGI SHIO)
KOBE CHUCK FLAP
SHRIMP
SCALLOP
GARLIC BUTTER, SOY SAUCE( SERVED W/SKILLET)
SPICY BEEF SOUP
FRIED GARLIC RICE
STRAWBERRY PARFAIT
ICE CREAM
SIGNATURE TASTING
Appetizer
ASSORTED KIMCHI
BEAN SPROUT
BEEF OMASUM
CHANJA & CREAM CHEESE
COLD TOFU
CRAB CEVICHE
RED CRAB ,HOMEMADECOCKTAIL SAUCE, WITH TORTILLA CHIPS
CUCUMBER KIMCHI
DRIED SEAWEED
EDAMAME
BOILED SOY BEANS ,SEA SALT
FRIED CHICKEN WING
BLACK PEPPERED FRIED CHICKENWINGS, SWEET SOY SAUCE
GARLIC SHRIMP JPN AJILLO
SHRIMP, WHITE MUSHROOM,TOMATO,BROCCOLI IN GARLLY OLIVE OIL
KOBE BEEF NIGIRI
SEARED AMERICAN WAGYU BEEF
KOBE BEEF TONGUE SASHIMI
KOBE BEEF YAKINIKU ROLL
GRILLED AMERICAN WAGYU BEEF
KOBE O-TORO SASHIMI
KOBE ZABUTON SASHIMI
NAPPA CABBAGE KIMCHI
NAPPA CABBAGE
OYSTER OF THE DAY
OYSTER SHOOTER
PRIME BEEF CARPACCIO
THIN-SLIGHTLY SEARED SLICED PRIME BEEF, FREE RANGE RAW EGG YORK
SALMON AVOCADO TARTARE
CHOPPED SALMONSASHIMI, AVOCADO,WASABI SOY DRESSING
SEASONED VEGETABLES
TOMATO KIMCHI
UNI & KOBE BEEF SASHIMI
UMAMI RICH SEA URCHIN,AMERICAN WAGYU BEEF
UNI & WAGYU HAND ROLL
UMAMI RICH SEA URCHIN, AMERICAN BEEF TARTARE
UNI SHOOTER
UNI SUSHI
FRESH SEA URCHIN SUSHI
YAKINIKU PIZZA
YUKKE
AMERICAN BEEF TARTAR, FREE-RANGE RAW EGG YOLK
Salad
Japanese A5 Wagyu
Signature Beef
BLACK BEEF TONGUE (NEGI SHIO)
SEASONED WITH GRATED GARLIC,ORIGINAL SPICE AND CHOPPEDTOKYO ONION
PRIME SHORT RIB (NEGI SHIO)
BLACK BEEF TONGUE (GARLIC ONION)
PRIME SHORT RIB (GARLIC ONION)
SUKIYAKI
THIN-SLICED AMERICAN WAGYU BEEF,FREERANGE RAW EGG YOLK,RICE BALL,SUKIYAKI SAUCE
YAKISHABU
THIN SLICED AMERICAN WAGYU BEEF, GRATED DAIKON OROSHI PONZU, MIZUNA, WATERCRESS
Kobe American Wagyu
US Beef
Pork & Chicken
Seafood & Vegetable
Skillet
Soup/Rice/Noodle
COLD NOODLE
EGG SOUP
FRIED BIBIMBAP
FRIED TAKANA KIMCHI RICE
GARLIC FRIED NOODLE
THICK FRIED NOODLES, SHIBAZUKE PICKLES, GARLIC BUTTER,SOY SAUCE
GARLIC FRIED RICE
SIZLING RICE, GARLIC, TOKYO ONION, SHIBAZUKE PICKLES, SHISO BASIL
JAPANESE BEEF TACO RICE
WHITE FRIED RICE, BURNT CHEESE,TOMATO,CILANRO, SUNNY SIDE UP EGG
MISO SOUP OF THE DAY
SPICY BEEF NOODLE
EGG NOODLES, SUPER SPICY SLOW COOKED PULLEDBEEF SOUP
SPICY BEEF SOUP
SLOW COOKED PULLED BEEF, TOFU, BEAN SPROUT, SCALLIONS
TOKYO NEGI RICE
WHITE RICE
DesserT
Take Out Bento/Menu
Beer
Cocktails
Wine
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2023 Greenville Ave, Dallas, TX 75206