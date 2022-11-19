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Manpuku Japanese BBQ Dining - Greenville Ave 2023 Greenville Ave

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2023 Greenville Ave

Dallas, TX 75206

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Gift Cards

Order Again

NA Beverages

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

DR. PEPPER

$3.00

CLUB SODA

$3.00

GREEN TEA

$3.00

JASMINE TEA

$3.00

APLLE JUICE

$4.00

ORANGE JUICE

$4.00

SPARKLING WATER

$5.00

SPRING WATER

$5.00

US BEEF TASTING

US BEEF TASTING

$112.00+

EDAMAME

NAPPA CABAGE KIMCHI

CABBAGE SALAD

CHICKEN BREAST

SHRIMP

ANGUS SHORT RIB (NEGI SHIO)

ANGUS TRI TIP

PRIME OUTSIDE SKIRT

PRIME HANGER STEAK

SPICY BEEF SOUP

FRIED GARLIC RICE

SOFT SERVE OF THE DAY

AMERICAN WAGYU TASTING

AMERICAN WAGYU TASTING

$144.00+

EDAMAME

NAPPA CABAGE KIMCHI

CABBAGE SALAD

SHRIMP

KOBE CHUCK FLAP (NEGI SHIO)

KOBE FILET MIGNON

KOBE SHORT RIB

KOBE RIBEYE

KOBE CHUCK FLAP

SPICY BEEF SOUP

FRIED GARLIC RICE

STRAWBERRY PARFAIT

SIGNATURE TASTING

SIGNATURE TASTING

$200.00+

CABBAGE SALAD

SUKIYAKI

YAKISHABU

3 KINDS OF APPETIZERS

KOBE SHORT RIB

KOBE FILET MIGNON

JAPANESE A5 WAGYU

SPICY BEEF SOUP

FRIED GARLIC RICE

SOUFFLE CHEESE CAKE

Appetizer

EDAMAME

$4.00

BOILED SOY BEANS ,SEA SALT

CRAB CEVICHE

$16.00

RED CRAB ,HOMEMADECOCKTAIL SAUCE, WITH TORTILLA CHIPS

FRIED CHICKEN WING

$12.00

BLACK PEPPERED FRIED CHICKENWINGS, SWEET SOY SAUCE

GARLIC SHRIMP JPN AJILLO

$16.00

SHRIMP, WHITE MUSHROOM,TOMATO,BROCCOLI IN GARLLY OLIVE OIL

NAPPA CABBAGE KIMCHI

$4.00

NAPPA CABBAGE

KOBE BEEF NIGIRI

$16.00+

SEARED AMERICAN WAGYU BEEF

KOBE BEEF YAKINIKU ROLL

$16.00

GRILLED AMERICAN WAGYU BEEF

OYSTER OF THE DAY

$20.00+

PRIME BEEF CARPACCIO

$16.00

THIN-SLIGHTLY SEARED SLICED PRIME BEEF, FREE RANGE RAW EGG YORK

SALMON AVOCADO TARTARE

$16.00

CHOPPED SALMONSASHIMI, AVOCADO,WASABI SOY DRESSING

UNI & KOBE BEEF SASHIMI

$23.00+

UMAMI RICH SEA URCHIN,AMERICAN WAGYU BEEF

UNI SUSHI

$26.00

FRESH SEA URCHIN SUSHI

YAKINIKU PIZZA

$15.00Out of stock

UNI SHOOTER

$18.00

OYSTER SHOOTER

$10.00

UNI & WAGYU HAND ROLL

$20.00

UMAMI RICH SEA URCHIN, AMERICAN BEEF TARTARE

YUKKE

$20.00

AMERICAN BEEF TARTAR, FREE-RANGE RAW EGG YOLK

Salad

MANPUKU SALAD

$9.00

LEAFY LETTUCE, WAKAME, CUCUMBER, SESAME OIL DRESSING

CABBAGE SALAD

$9.00

SHREDDED CABBAGE, GARLICSESAME DRESSING

LETTUCE WRAP

$8.00

Japanese A5 Wagyu

A5 RIB CAP

$49.00

BBQ SAUCE

A5 SHORT RIB

$49.00

BBQ SAUCE

A5 FILET MIGNON

$65.00

Signature Beef

BLACK BEEF TONGUE (GARLIC ONION)

$20.00

PRIME SHORT RIB (GARLIC ONION)

$20.00

SUKIYAKI

$20.00+

THIN-SLICED AMERICAN WAGYU BEEF,FREERANGE RAW EGG YOLK,RICE BALL,SUKIYAKI SAUCE

YAKISHABU

$20.00+

THIN SLICED AMERICAN WAGYU BEEF, GRATED DAIKON OROSHI PONZU, MIZUNA, WATERCRESS

Kobe American Wagyu

KOBE CHUCK FLAP

$30.00

BBQ SAUCE

KOBE FILET MIGNON

$38.00

GRATED DAIKON OROSHI PONZU

KOBE RIBEYE

$35.00

BBQ SAUCE

KOBE SHORT RIB

$35.00

BBQ SAUCE

US Beef

ANGUS SHORT RIB

$16.00

SPICY MISO

ANGUS TRI TIP

$16.00

BBQ SAUCE

PRIME HANGER STEAK

$20.00

SWASABI , SOY SAUCE

PRIME OUTSIDE SKIRT

$20.00

SPICY MISO

PRIME RIB CAP

$20.00

BBQ SAUCE

PRIME RIBEYE

$20.00

BBQ SAUCE

PRIME SHORT RIB

$20.00

BBQ SAUCE

Pork & Chicken

CHICKEN BREAST

$9.00

BBQ SAUCE

CHICKEN THIGHT

$9.00

BBQ SAUCE

KUROBUTA SAUSAGE

$9.00

BBQ SAUCE

PORK BELLY

$16.00

WRAPPING LETTUCE,BEAN SPROUTS,KIMCHI,SAVORY MISO PASTE

PORK CHEEK

$13.00

YUZU PONZU

Seafood & Vegetable

SHRIMP

$17.00

SEA SALT,PEPPER, SESAME OIL

SCALLOP

$17.00

GARLIC BUTTER, SOY SAUCE( SERVED W/SKILLET)

ASSORTED MUSHROOM

$7.00

BBQ SAUCE

ASSORTED VEGGIE

$7.00

BBQ SAUCE

Skillet

GARLIC ASPARAGUS

$7.00

ASPARAGUS GARLIC BUTTER

CORN BUTTER

$7.00

WHITE CORN, BBQ SAUCE BUTTER

SHISHITO PEPPER

$7.00

MILDLY SPICYGREEN PEPPER, SOYSAUCE

PORTOBELLO MUSHROOM

$7.00

EARTHYPORTBELLO MUSHROOM, GARLIC BUTTER, SOY SAUCE

OUTSIDE SKIRT STEAK

$25.00

Soup/Rice/Noodle

SPICY BEEF SOUP

$8.00

SLOW COOKED PULLED BEEF, TOFU, BEAN SPROUT, SCALLIONS

SPICY BEEF NOODLE

$12.00

EGG NOODLES, SUPER SPICY SLOW COOKED PULLEDBEEF SOUP

GARLIC FRIED RICE

$12.00

SIZLING RICE, GARLIC, TOKYO ONION, SHIBAZUKE PICKLES, SHISO BASIL

GARLIC FRIED NOODLE

$12.00

THICK FRIED NOODLES, SHIBAZUKE PICKLES, GARLIC BUTTER,SOY SAUCE

JAPANESE BEEF TACO RICE

$12.00

WHITE FRIED RICE, BURNT CHEESE,TOMATO,CILANRO, SUNNY SIDE UP EGG

WHITE RICE

$3.00

MISO SOUP OF THE DAY

$4.00

Dessert

HOMEMADE SOUFFLE CHEESE CAKE

$8.00

SOFT SERVE

$4.00

STARWBERRY PARFAIT

$6.00

CHOCOLATE CAKE

$8.00

Take Out Bento/Menu

YAKINIKU BENTO

$29.00

MANPUKU BENTO

$45.00

A5 WAGYU BEEF BENTO

$65.00

Beer

Sapporo Premuim

$3.50

Asahi Super Dry

$4.50

Wild Acre Texas Blonde

$3.50

Bud Light

$3.00

Coors Light

$3.00

Cocktails

Japanese Old Fashioned

$6.00

Suntory Highball

$6.00

Lavender Pink Saketini

$6.00

Raspberry Lychee Martini

$6.00

Tokyo Sesame Mule

$6.00

Sangria

$5.00

Mimosa

$4.00

Sake

Hot Sake

$7.50

Cold Sake

$7.50

Wine

Castelfelder Pinot Grigio

$6.00

Charles Krug Sauvignon Blanc

$7.00

Bench Chardonnay

$6.50

Jean Marc Chablis

$6.50

Montinore Pinot Noir

$7.00

Straight Shooter Pinot Noir

$6.50

Simi Merlot

$6.50

Precision Bound Cabernet

$6.50

Durant Booth Cabernet

$7.50

Shochu

IICHIKO GLS

$7.00

KANNOKO GLS

$7.00

KUROKIRISHIMA GLS

$7.00

AKAKIRISHIMA GLS

$7.00

TOMINOHOUZAN GLS

$9.00

IICHIKO BTL

$52.00

KANNOKO BTL

$52.00

KUROKIRISHIMA BTL

$52.00

AKAKIRISHIMA BTL

$52.00

TOMINOHOUZAN BTL

$70.00

LEMON CHU-HI

$7.00

OOLONG TEA CHU-HI

$7.00

GREEN TEA CHU-HI

$7.00

NA Beverages

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

DR. PEPPER

$3.00

CLUB SODA

$3.00

GREEN TEA

$3.00

APLLE JUICE

$4.00

ORANGE JUICE

$4.00

JASMINE TEA

$3.00

SPARKLING WATER

$5.00

SPRING WATER

$5.00

OOLONG TEA

$3.00

LEMONADE

$4.00

CALPICO

$4.00

US BEEF TASTING

US BEEF TASTING

$136.00+

EDAMAME

NAPPA CABAGE KIMCHI

ASSORTED KIMCHI

$8.00

CABBAGE SALAD

ANGUS TRI TIP

PRIME SHORT RIB (NEGI SHIO)

$20.00

PRIME OUTSIDE SKIRT

PRIME HANGER STEAK

PRIME RIBEYE

$20.00

BBQ SAUCE

ANGUS SHORT RIB (NEGI SHIO)

CHICKEN BREAST

SHRIMP

SPICY BEEF SOUP

FRIED GARLIC RICE

SOFT SERVE OF THE DAY

ICE CREAM

$3.00

AMERICAN WAGYU TASTING

AMERICAN WAGYU TASTING

$176.00+

EDAMAME

VEGGIE CHOICE

SHISHITO PEPPER

$7.00

MILDLY SPICYGREEN PEPPER, SOYSAUCE

ASSORTED KIMCHI

$8.00

NAPPA CABAGE KIMCHI

MANPUKU SALAD

$9.00

LEAFY LETTUCE, WAKAME, CUCUMBER, SESAME OIL DRESSING

CABBAGE SALAD

KOBE FILET MIGNON

KOBE OUTSIDE SKIRT

$29.00

KOBE SHORT RIB

KOBE RIBEYE

KOBE CHUCK FLAP (NEGI SHIO)

KOBE CHUCK FLAP

SHRIMP

SCALLOP

$17.00

GARLIC BUTTER, SOY SAUCE( SERVED W/SKILLET)

SPICY BEEF SOUP

FRIED GARLIC RICE

STRAWBERRY PARFAIT

ICE CREAM

$3.00

SIGNATURE TASTING

SIGNATURE TASTING

$200.00+

3 KINDS OF APPETIZERS

CABBAGE SALAD

KOBE FILET MIGNON

KOBE SHORT RIB

SUKIYAKI

YAKISHABU

JAPANESE A5 WAGYU

SPICY BEEF SOUP

FRIED GARLIC RICE

SOUFFLE CHEESE CAKE

Appetizer

ASSORTED KIMCHI

$8.00

BEAN SPROUT

$4.00

BEEF OMASUM

$10.00

CHANJA & CREAM CHEESE

$7.00

COLD TOFU

$7.00

CRAB CEVICHE

$16.00

RED CRAB ,HOMEMADECOCKTAIL SAUCE, WITH TORTILLA CHIPS

CUCUMBER KIMCHI

$5.00

DRIED SEAWEED

$4.00

EDAMAME

$4.00

BOILED SOY BEANS ,SEA SALT

FRIED CHICKEN WING

$12.00

BLACK PEPPERED FRIED CHICKENWINGS, SWEET SOY SAUCE

GARLIC SHRIMP JPN AJILLO

$16.00

SHRIMP, WHITE MUSHROOM,TOMATO,BROCCOLI IN GARLLY OLIVE OIL

KOBE BEEF NIGIRI

$16.00+

SEARED AMERICAN WAGYU BEEF

KOBE BEEF TONGUE SASHIMI

$18.00

KOBE BEEF YAKINIKU ROLL

$16.00

GRILLED AMERICAN WAGYU BEEF

KOBE O-TORO SASHIMI

$18.00

KOBE ZABUTON SASHIMI

$15.00

NAPPA CABBAGE KIMCHI

$4.00

NAPPA CABBAGE

OYSTER OF THE DAY

$20.00+

OYSTER SHOOTER

$10.00

PRIME BEEF CARPACCIO

$16.00

THIN-SLIGHTLY SEARED SLICED PRIME BEEF, FREE RANGE RAW EGG YORK

SALMON AVOCADO TARTARE

$16.00

CHOPPED SALMONSASHIMI, AVOCADO,WASABI SOY DRESSING

SEASONED VEGETABLES

$8.00

TOMATO KIMCHI

$5.00

UNI & KOBE BEEF SASHIMI

$23.00+

UMAMI RICH SEA URCHIN,AMERICAN WAGYU BEEF

UNI & WAGYU HAND ROLL

$20.00

UMAMI RICH SEA URCHIN, AMERICAN BEEF TARTARE

UNI SHOOTER

$18.00

UNI SUSHI

$26.00

FRESH SEA URCHIN SUSHI

YAKINIKU PIZZA

$15.00Out of stock

YUKKE

$20.00

AMERICAN BEEF TARTAR, FREE-RANGE RAW EGG YOLK

Salad

MANPUKU SALAD

$9.00

LEAFY LETTUCE, WAKAME, CUCUMBER, SESAME OIL DRESSING

CABBAGE SALAD

$9.00

SHREDDED CABBAGE, GARLICSESAME DRESSING

LETTUCE WRAP

$8.00

Japanese A5 Wagyu

A5 CHATEAUBRIAND

$85.00

A5 CHUCK FLAP

$48.00

A5 CHUCK SHORT RIB

$65.00

A5 FILET MIGNON

$65.00

A5 RIB CAP

$49.00

BBQ SAUCE

A5 RIBEYE

$60.00

A5 SHORT RIB

$49.00

BBQ SAUCE

A5 STRIPLOIN

$75.00

Signature Beef

BLACK BEEF TONGUE (NEGI SHIO)

$20.00

SEASONED WITH GRATED GARLIC,ORIGINAL SPICE AND CHOPPEDTOKYO ONION

PRIME SHORT RIB (NEGI SHIO)

$20.00

BLACK BEEF TONGUE (GARLIC ONION)

$20.00

PRIME SHORT RIB (GARLIC ONION)

$20.00

SUKIYAKI

$20.00+

THIN-SLICED AMERICAN WAGYU BEEF,FREERANGE RAW EGG YOLK,RICE BALL,SUKIYAKI SAUCE

YAKISHABU

$20.00+

THIN SLICED AMERICAN WAGYU BEEF, GRATED DAIKON OROSHI PONZU, MIZUNA, WATERCRESS

Kobe American Wagyu

KOBE BEEF TONGUE

$29.00

KOBE CHUCK FLAP

$30.00

BBQ SAUCE

KOBE FILET MIGNON

$38.00

GRATED DAIKON OROSHI PONZU

KOBE OUTSIDE SKIRT

$29.00

KOBE RIBEYE

$35.00

BBQ SAUCE

KOBE RIBEYE CAP

$32.00

KOBE SHORT RIB

$35.00

BBQ SAUCE

US Beef

ABOMASUM

$8.00

ANGUS NY STEAK

$13.00

ANGUS SHORT RIB

$16.00

SPICY MISO

ANGUS TRI TIP

$16.00

BBQ SAUCE

LARGE INTESTINE

$9.00

PRIME CHUCK FLAP

$16.00

PRIME HANGER STEAK

$20.00

SWASABI , SOY SAUCE

PRIME OUTSIDE SKIRT

$20.00

SPICY MISO

PRIME RIB CAP

$20.00

BBQ SAUCE

PRIME RIBEYE

$20.00

BBQ SAUCE

PRIME SHORT RIB

$20.00

BBQ SAUCE

Pork & Chicken

CHICKEN BREAST

$9.00

BBQ SAUCE

CHICKEN THIGHT

$9.00

BBQ SAUCE

KUROBUTA SAUSAGE

$9.00

BBQ SAUCE

PORK BELLY

$16.00

WRAPPING LETTUCE,BEAN SPROUTS,KIMCHI,SAVORY MISO PASTE

PORK CHEEK

$13.00

YUZU PONZU

Seafood & Vegetable

SHRIMP

$17.00

SEA SALT,PEPPER, SESAME OIL

SCALLOP

$17.00

GARLIC BUTTER, SOY SAUCE( SERVED W/SKILLET)

ASSORTED MUSHROOM

$7.00

BBQ SAUCE

ASSORTED VEGGIE

$7.00

BBQ SAUCE

GARLIC

$4.00

Skillet

GARLIC ASPARAGUS

$7.00

ASPARAGUS GARLIC BUTTER

CORN BUTTER

$7.00

WHITE CORN, BBQ SAUCE BUTTER

SHISHITO PEPPER

$7.00

MILDLY SPICYGREEN PEPPER, SOYSAUCE

PORTOBELLO MUSHROOM

$7.00

EARTHYPORTBELLO MUSHROOM, GARLIC BUTTER, SOY SAUCE

OUTSIDE SKIRT STEAK

$25.00

Soup/Rice/Noodle

COLD NOODLE

$11.00

EGG SOUP

$8.00

FRIED BIBIMBAP

$12.00

FRIED TAKANA KIMCHI RICE

$10.00

GARLIC FRIED NOODLE

$12.00

THICK FRIED NOODLES, SHIBAZUKE PICKLES, GARLIC BUTTER,SOY SAUCE

GARLIC FRIED RICE

$12.00

SIZLING RICE, GARLIC, TOKYO ONION, SHIBAZUKE PICKLES, SHISO BASIL

JAPANESE BEEF TACO RICE

$12.00

WHITE FRIED RICE, BURNT CHEESE,TOMATO,CILANRO, SUNNY SIDE UP EGG

MISO SOUP OF THE DAY

$4.00

SPICY BEEF NOODLE

$12.00

EGG NOODLES, SUPER SPICY SLOW COOKED PULLEDBEEF SOUP

SPICY BEEF SOUP

$8.00

SLOW COOKED PULLED BEEF, TOFU, BEAN SPROUT, SCALLIONS

TOKYO NEGI RICE

$5.00

WHITE RICE

$3.00

DesserT

HOMEMADE SOUFFLE CHEESE CAKE

$8.00

SOFT SERVE

$4.00

STARWBERRY PARFAIT

$6.00

CHOCOLATE CAKE

$8.00

PUMPKIN ZENZAI

$7.00

MATCHA PUDDING

$7.00

ICE CREAM

$3.00

SORBET

$3.00

MOCHI ICE CREAM

$4.00

COFFEE BLANC MANGE

$6.00

Take Out Bento/Menu

YAKINIKU BENTO

$29.00

MANPUKU BENTO

$45.00

A5 WAGYU BEEF BENTO

$65.00

US KOBE BEEF BENTO

$35.00

US PRIME BEEF BENTO

$25.00

NEGI-SHIO ANGUS BEEF TONGUE BENTO

$25.00

JIDORI CHICKEN BENTO

$15.00

PORK BENTO

$19.00

ASSORTED PRIME BBQ PLATE

$70.00

ASSORTED KOBE BBQ PLATE

$110.00

Beer

Sapporo Premuim

$3.50

Asahi Super Dry

$4.50

Wild Acre Texas Blonde

$3.50

Bud Light

$3.00

Coors Light

$3.00

Cocktails

Japanese Old Fashioned

$6.00

Suntory Highball

$6.00

Lavender Pink Saketini

$6.00

Raspberry Lychee Martini

$6.00

Tokyo Sesame Mule

$6.00

Sangria

$5.00

Mimosa

$4.00

Sake

Hot Sake

$7.50

Cold Sake

$7.50

Wine

Castelfelder Pinot Grigio

$6.00

Charles Krug Sauvignon Blanc

$7.00

Bench Chardonnay

$6.50

Jean Marc Chablis

$6.50

Montinore Pinot Noir

$7.00

Straight Shooter Pinot Noir

$6.50

Simi Merlot

$6.50

Precision Bound Cabernet

$6.50

Durant Booth Cabernet

$7.50

Action

FIRE ALL HOLD ITEM

FIRE MEAT

FIRE COLD

FIRE HOT

FIRE DESSERT

FIRE NOODLE

FIRE RICE

FIRE SOUP

All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

2023 Greenville Ave, Dallas, TX 75206

Directions

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