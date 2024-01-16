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- Ma's Tea House Rio Rancho 3575 New Mexico 528 SUITE B-106
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Ma's Tea House Rio Rancho 3575 New Mexico 528 SUITE B-106
3575 New Mexico 528 SUITE B-106
Albuquerque, NM 87144
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
MA'S TEA HOUSE
MA'S MILK TEA
- ROYAL MILK TEA W\BOBA
A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK COMES WITH A SWEET ROASTED BROWN SUGAR WALL AND OUR HOUSE BOBA$6.25
- CLASSIC MILK TEA
A CLASSIC MILK TEA, MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK$6.25
- COOKIES AND CREAM MILK TEA
A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK BOTTOMED WITH A COOKIE CRUMBLE$6.25
- MATCHA MILK TEA
A TRUE RICH EARTHY AND HERBAL MATCHA THAT IS SMOOTH AND CREAMY$6.50
- STRAWBERRY MATCHA MARMALADE
AN EARTHY, HERBAL MATCHA SWEETENED WITH A FRESH MADE STRAWBERRY PUREE AND A CREAMY MILK CAP$6.75
- JASMINE MILK TEA
A CREAMY, LIGHTLY SWEETENED, FRESHLY BREWED JASMINE GREEN TEA .$6.25
- THAI **MILK** TEA
A RICH SWEET THAI TRADITIONAL TEA WITH MILK TO MAKE IT SMOOTH RICH AND CREAMY$6.25
- THAI GREEN MILK TEA
A SWEET RICH CREAMY THAI TEA MADE WITH GREEN THAI TEA LEAVES AND SWEETENED WITH MILK$6.50
- WINTERMELON MILK TEA
A SWEET ROASTED SUGAR INFUSED INTO A GREEN MILK TEA WITH MILK$6.50
- VANILLA GREEN MT
A SILKY SMOOTH ROASTED OOLONG TEA SWEETENED WITH MILK$6.50
- CHAI MILK TEA
A RICH CREAMY BLACK TEA SEASONED WITH FRAGRANT SPICES$6.50
- PUMPKIN MILK TEA$6.50
- ROSE MATCHA$7.00
- MANGO MILK TEA$6.50
MA'S MILK
- TO-TARO
A SWEET PURPLE CREAMY DRINK SURE TO LEAVE YOU WANTING MORE$6.50
- HONEY-I-DEW
AN ICEDDRINK THAT HAS A RICH HONEYDEW FLAVOR THAT IS SMOOTH AND CREAMY PAIRS GREAT WITH REGULAR BOBA OR A CRYSTAL BOBA$6.50
- TOASTED SUGAR
A TOASTED BLACK SUGAR MILK GREAT FOR KIDDOS (NO CAFFEINE)$6.50
- MANGO SAGO
A MAGO BASED DRINK COMPLIMENTED WITH GRAPEFRUIT AND COCONUT.$5.75
- BAE-NANA
A CREAMY RICH BANANA TAFFY FLAVORED TREAT PAIRS WELL WITH TAPIOCA BOBA, REGULAR CRYSTAL OR BROWNSUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY$6.50
- HORCHATA$6.50
- STRAWBERRY MILK
A CREAMY AND SWEET STRAWBERRY TREAT THAT GOES GREAT WITH TAPIOCA BOBA, BROWN SUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY$6.50
- MA’s PEPPERMINT SPICE$6.50
- STRAWBERRY HORCHATA$6.50
- GOLDEN MILK TEA$6.50
- MA'S SALTED CHOCOLATE$6.50
MA'S HOT TEA'S & BOGO
- HOT GREEN JASMINE
A FRESHLY BREWED HOT JASMINE TEA (NO MILK)$5.50
- HOT JASMINE GREEN MILK TEA
A FRESHLY BREWED JASMINE GREEN TEA SERVED HOT WITH MILK TO CREAM IT UP$5.50
- LONDON FOG
A FRESHLY BREWED EARL GREY TEA WITH STEAMED MILK TO CREAM AND VANILLA TO SWEETEN$5.75
- HOT CHAI SPICE
A FRESH BREWED SPICED BLACK TEA WITH STEAMED MILK TO CREAM IT UP$5.50
- HOT OSMANTHUS
A SMOOTH SILKY OSMANTHUS HOT TEA SERVED WITH STEAMED MILK$5.25
- PONDEROSA POMELO 16OZ
- TOASTED SUGAR 16OZ
MA'S ICED TEA
- JASMINE FRUIT TEA
A FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA BASE, NATURALLY SWEETENED WITH KIWI, ORANGE, STRAWBERRY, LEMON, BLUE BERRIES AND WATERMELON . INFUSED WITH A PASSION FRUIT JAM TO GIVE IT A LITTLE TART KICK! MANGO JELLY IS THE #1 TOPPING ADDED INTO THIS DRINK$6.75
- TROPICAL PARADISE
A FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA, NATURALLY SWEETED WITH, PINEAPPLE, MANGO, LIME, GRAPEFRUIT,AND PASSION FRUIT PUREE! MANGO JELLY IS THE # TOPPING PLACED INTO THIS DRINK$6.75
- SUMMER PEACH
A REFRESHING JASMINE GREEN TEA BASED DRINK THAT PEACH LOVERS WOULD DIE FOR. LITTLE PEACH CHUNKS AND RESH MASHED ORANGE SWEETEN AND FLAVOR THIS DRINK IN ALL THE BEST WAYS RAINBOW JELLY OR MANGO JELLY ARE THE TOPPOINGS OF CHOIC FOR THIS TREAT$6.75
- GRAPEFRUIT GRAPEVINE
FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA FLAVORED WIH REAL GRAPEFRUIT AND SWEETENED WITH GRAPE. THE RUBY RED GRAPEFRUIT GET COMPLIMENTED BY THE RED GRAPE SWEETNESS. PAIR THIS WITH A LYCHEE JELLY OR A MANGO JELLY TO TAKE IT TO THE NEXT LEVEL!$6.75
- PONDEROSA POMELO
THIS #1 SELLER IS A ONE OF A KIND POMELO GRAPEFRUIT FLAVOR SURE TO LEAVE YOU WANTING MORE! MANGO BURSTING BOBA IS THE #1 TOPPING THAT EVERYONE PUTS INTO THE PONDEROSA TO SET IT OFF!!$6.75
- SUNQUAT
A FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA SWEETENED WITH KUMQUAT AND FLAVORED WITH FRESH LEMON. LYCHEE JELLY IS THE TOPPING OF CHOICE FOR THE SUNQUAT$6.75
- ROSE HIP
A DELIGHTFUL ROSE TEA LIGHT AND REFRESHING! TASTES THE EXACT SAME WAY A ROSE FLOWER SMELLS, PAIR IT WITH A CHERRY CRYSTAL BOBA FOR A UNIQUE AND AMAZING COMBINATION.$6.75
- LYCHEE EVERGREEN
THIS JASMINE GREEN TEA BASED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH LYCHEE IS SUPER LIGHT AND REFRESHING. ADD LYCHEE JELLY BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS TOO MUCH LYCHEE$6.75
- STRAWBERY CARMINE
JASMINE GREEN TEA BASE SHAKEN AND SWEETENED WITH A STRAWBERRY PUREE AND FRESH CHOPPED STRAWBERRIES. STRAWBERRY JELLY ARE THE TOPPING OF CHOICE TO ADD TO THE STRAWBERRY CARMINE$6.75
- MANGO BREEZE
JASMINE GREEN TEA SHAKEN, SWEETENED AND FLAVORED WITH REAL MANGO!! MANGO JELLY ARE THE #1 TOPPING IN THE MANGO BREEZE$6.75
- CEYLON BLACK TEA
FRESH BREWED BLACK TEA SWEETENED WITH HONEY AND FLAVORED WITH LEMON$6.75
- THAI ICED TEA
A THAI TRADITION TEA SERVED ON ICE AND SWEETENED (NO CREAM\MILK)$6.75
- CURIOUSLY KIWI
AN AMAZINGLY FLAVORFUL KIWI LEMONADE MADE WITH FRESH CHOPPED KIWI AND LEMON THAT IS LIGHT AND REFRESHING! PAIRED BEST WITH THE LYCHEE JELLY$7.00
- LYCHEE BLACK
A FRESHLEY BREWED BLACK TEA SWEETENED AND FLAVORED WITH LYCHEE$6.75
- ICED GREEN TEA
A VERY FLORAL FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA ON ICE$5.50
- STRAWBERRY MEYER
AN UNMATCHED STRAWBERRY LEMONADE THAT IS FLAVORED WITH FRESH STRAWBERRIES AND LEMONS, PERFECTLY TART AND SWEET. PAIRED BEST WITH THE LYCHEE JELLY$6.75
- HAWAIIAN SUNSET W/ STRAWBERRY JELLY
A FRESH BREWED JASMING GREEN TEA THAT IS FLAVORED WITH FRESH PINEAPPLE LEMON AND ORNAGE AND BOTTOMED WITH A STRAWBERRY JELLY$7.00
- PUCKER UP PINEAPPLE$6.75
- ROSE LEMONADE$6.75
- PASSION TANGO$6.75
MA'S BLENDED TREATS
- STRAWBURST
A STRAWBERRY SLUSHIE THAT WILL BLOW YOUR MIND WITH FLAVOR AS IT TASTES LIKE A PINK STARBURST CANDY RAINBOW JELLY ARE THE TOPPING OF CHOICE TO ADD TO THE STRAWBURST$6.75
- LEMON BURST
A LEMON SLUSHIE ( LEMON STARBURST) THAT IS LIGHT AND REFRESHING. THIS IS A GREAT DRINK TO EXPLORE TOPPING OPTIONS AS IT PAIRS WELL WITH EVERYTHING$6.75
- ORANGE BURST
ORABGE SLUSHIE THAT WILL HAVE YOU LICKING YOUR LIPS FOR MORE (ORANGE STARBURST) MANGO JELLY ARE TOPPING THAT EVERYONE THROWS INTO THE ORANGEBURST$6.75
- MANGO LOCO
SLUSHY BLENDED AND FLAVORED WITH REAL MANGO! MANGO JELLY AND MANGO BURSTING BOBA ARE THE #1 TOPPINGS PUT INTO THE MANGO LOCO$6.75
- PINEAPPLE WHIP
PINEAPPLE SLUSHY FLAVORED WITH REAL PINEAPPLE AND TASTES LIKE DOLE WHIP ICE CREAM MANGO STARS ARE THE #1 TOPPING PAIRED IN THE PINEAPPLE WHIP$6.75
- STRAWBERRY SILK
A THICK RICH AND CREAMY STRAWBEERY FLAVORED (WITH REAL STRAWBEERIES) MILK SHAKE AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK PUT THE CHERRY ON TOP BY ADDING CHERRY CRYSTAL BOBA!!$7.00
- MANGO SENSATION
A THICK MILKSHAKE FLAVORED AND SWEETENED WIH REAL MANGO AND CONDENSED MILK PAIRS WELL WITH TAPIOCA BOBA OR A MANGO JELLY$7.00
- CREAMY AVOCADO
A RICH CREAMY MILK SHAKE FAVORED WITH AVOCADO AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK PAIRED BEST WITH OUR IN HOUSE MADE TAPIOCA BOBA$7.25
- PINEAPPLE DREAM
A PINEAPPLE MILKSHAKE THAT IS THICK AND CREAMY FLAVORED AND SWEETENED WITH REAL PINEAPPLE AND CONDENSED MILK RAINBOW JELLY ARE THE TOPPING THAT GOES BEST WITH THE PINEAPPLE DREAM$7.00
- PINA COLADA
A TROPICAL MILKSHAKE THAT WILL HAVE YOU WISHING YOU WERE ON A BEACH SOMEWHERE! FLAVORED AND SWEETENED WITH COCONUT AND PINEAPPLE! ADD RAINBOW JELLY TO SET OFF THE VACATION VIBES$6.75
- COCONUT DELIGHT
A THICK REAL COCONUT FLAVOR MILK SHAKE SWEETENED WITH CONDENSED MILK!! TAPIOCA BOBA OR RAINBOW JELLY ARE THE TOPPINGS OF CHOICE INSIDE THE COCONUT DELIGHT$6.75
- Cinco De MAY-NGO
A MANGO SLUSHIE SEASONED WITH A CHAMOY AND TAJIN WALL ADD MANGO JELLY TO GET THIS FIESTA STARTED RIGHT!$7.00
- Oreo Shake
A KIDDOS FAVORITE OREO BLENDED THICK MILKSHAKE THIS IS A GREAT DRINK TO LET KIDS EXPERIMENT WITH BOBA!$7.00
- Silly Dilly
AND EARTHY HERBAL MATCHA TEA BLENDED NICE AND THICK INTO A DELICIOUS MILKSHAKE TAPIOCA BOBA IS THE RECOMMENDED TOPPING IN THIS DRINK$7.00
- STRAWBERRY BAENANA
A DELICIOUS CLASSIC SHAKE FLAVORED AND SWEETENED WITH FRESH STRAWBERRY AND BANANA! PAIRS BEST WITH TAPIOCA BOBA OR A STRAWBERRY JELLY$7.00
- TARO SHAKE
A BLENDED VERISON OF OUR #1 SELLER THE TARO MILK TEA, THIS THICK TREAT WILL COOL YOU DOWN AND SATISFY YOUR TASTEBUDS. PAIRED BEST WITH TAPIOCA BOBA, BROWN SUGAR OR TARO CRYSTAL BOBA$7.00
- HONEY I DEW SHAKE$7.00
- Thai Shake
THIS IS A THAI MILK TEA IN A WAY YOU HAVE NEVER HAD IT AND BETTER THAN YOU HAVE EVER HAD BEFORE. BOTTOM IT WITH TAPIOCA BOBA TO HAVE AND UNBEATABLE COMBINATION.$7.00
- Toffle Shake
A RICH AND THICK MILK SHAKE THAT IS INFUSED WITH TOFFEE AND CARAMEL. PAIRS BEST WITH TAPIOCA BOBA OR BROWN SUGAR CRYSTAL BOBA$7.00
- Matcha SHAKE$7.00
- CHAI SHAKE$7.00
- Ma's Caramel Apple$7.00
- CHOCOLATE PEPPERMINT SHAKE$7.00
- HORCHATA SHAKE$7.00
- STRAWBERRY SUNRISE$6.75
- GRAPE ESCAPE$6.75
- LYCHEE LAGOON$6.75
- LIMONADA$7.00
- CHILI PINEAPPLE$7.00
MA'S FIZZIES
- POMELO FIZZ
A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK WITH A RICH POMELO GRAPEFRUIT PUREE BEST TOPPED WITH RAINBOW JELLY$6.75
- STRAWBERRY FIZZ
A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH A FRESH STRAWBERRY PUREE. BEST PAIRED WITH CHERRY CRYSTAL BOBA OR RAINBOW JELLY$6.75
- PEACH FIZZ
A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH A FRESH MADE PEACH PUREE BEST PAIRED WITH MANGO JELLY$6.75
- PINEAPPLE FIZZ
A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH A FRESH PINEAPPLE PUREE BEST PAIRED WITH RAINBOW JELLY$6.75
MA'S COFFEE (ICED OR HOT)
- MA'S CA PHE
A STRONG RICH COFFEE SLOW DRIP BREWED TO PERFECTION AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK (VERY STRONG, VERY CAFFEINATED)$6.75
- CARAMEL LATTE
A DOUBLE SHOT OF ESSPRESSO POURED INTO MILK (ICED OR HOT) FLAVORED WITH A RICH CARAMEL SYRUP$6.25
- HAZELNUT LATTE
A DOUBLE SHOT OF ESSPRESSO POURED INTO MILK (ICED OR HOT) FLAVORED WITH A RICH HAZELNUT SYRUP$6.25
- PRALINE LATTE
A DOUBLE SHOT OF ESSPRESSO POURED INTO MILK (ICED OR HOT) FLAVORED WITH A RICH PRALINE SYRUP$6.25
- FRENCH VANILLA CAPPUCCINO
A RICH CREAMY FRENCH VAILLA FLAVORED COFFEE$6.25
- PEPPERMINT HOT CHOCOLATE
A SMOOTH RICH HOT CHOCOLATE SWEETENED AND FLAVORED WITH PEPPERMINT.$5.75
- PEPPERMINT HOT CHOCOLATE
A SMOOTH RICH MOCHA COFFEE FLAVORES AND SWEETEND WITH PEPPERMINT$6.00
- water
A RICH PUMPKIN FLAVORED COFFEE WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO$1.00
- VANILLA LATTE$5.75
- PUMPKIN SPICED LATTE$6.25
Snacks
- CAJUN BBQ FRIES$5.50
- SEASONED FRIES$5.50
- Ma's-ERELLA STICKS$5.99
- PORK SPRING ROLL$5.99
- PHO -RARE STEAK$10.99
- PHO-MEAT BALL$10.99
- PHO- BRISKET$10.99
- PHO-COMBINATION$12.99
- Ma's Crispy Dumplings$6.50
- STEAMED BBQ PORK BUN$3.50
- ROYAL BINGSU$7.50
- STRAWBERRY SHORTCAKE FRIES$5.99
- MA'S POPCORN CHICKEN$7.50
- Ma's Cajun Popcorn chicken$7.50
- Ma's Southwest popcorn chicken$7.50
- Bun Bo Hue$11.99
- WONTON SOUP$11.99
- Ma's Honey Sriracha$9.99
- Ma's Orange Chicken$9.99
- CHICKEN PHO$11.99
- CRISPY VEGGIE EGG ROLLS$4.99
- CHICK-n-VEGGIE POTSTICKERS$5.99
Merchandise
Ma's Tea House - Online Ordering
**MA'S MILK TEA
- ROYAL MILK TEA W\BOBA
A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK COMES WITH A SWEET ROASTED BROWN SUGAR WALL AND OUR HOUSE BOBA$6.25
- CLASSIC MILK TEA
A CLASSIC MILK TEA, MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK$6.25
- COOKIES AND CREAM MILK TEA
A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK BOTTOMED WITH A COOKIE CRUMBLE$6.25
- MATCHA MILK TEA
A TRUE RICH EARTHY AND HERBAL MATCHA THAT IS SMOOTH AND CREAMY$6.50
- STRAWBERRY MATCHA MARMALADE
AN EARTHY, HERBAL MATCHA SWEETENED WITH A FRESH MADE STRAWBERRY PUREE AND A CREAMY MILK CAP$6.75
- JASMINE MILK TEA
A CREAMY, LIGHTLY SWEETENED, FRESHLY BREWED JASMINE GREEN TEA .$6.25
- THAI **MILK** TEA
A RICH SWEET THAI TRADITIONAL TEA WITH MILK TO MAKE IT SMOOTH RICH AND CREAMY$6.25
- THAI GREEN MILK TEA
A SWEET RICH CREAMY THAI TEA MADE WITH GREEN THAI TEA LEAVES AND SWEETENED WITH MILK$6.50
- WINTERMELON MILK TEA
A SWEET ROASTED SUGAR INFUSED INTO A GREEN MILK TEA WITH MILK$6.50
- VANILLA GREEN MT
A SILKY SMOOTH ROASTED OOLONG TEA SWEETENED WITH MILK$6.50
- CHAI MILK TEA
A RICH CREAMY BLACK TEA SEASONED WITH FRAGRANT SPICES$6.50
- PUMPKIN MILK TEA$6.00
- CHAI PUMKIN SPICE$6.25
**MA'S MILK
- TO-TARO
A SWEET PURPLE CREAMY DRINK SURE TO LEAVE YOU WANTING MORE$6.50
- HONEY-I-DEW
AN ICEDDRINK THAT HAS A RICH HONEYDEW FLAVOR THAT IS SMOOTH AND CREAMY PAIRS GREAT WITH REGULAR BOBA OR A CRYSTAL BOBA$6.50
- TOASTED SUGAR
A TOASTED BLACK SUGAR MILK GREAT FOR KIDDOS (NO CAFFEINE)$6.50
- MANGO SAGO
A MAGO BASED DRINK COMPLIMENTED WITH GRAPEFRUIT AND COCONUT.$5.75
- BAE-NANA
A CREAMY RICH BANANA TAFFY FLAVORED TREAT PAIRS WELL WITH TAPIOCA BOBA, REGULAR CRYSTAL OR BROWNSUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY$6.50
- HORCHATA$6.50
- STRAWBERRY MILK
A CREAMY AND SWEET STRAWBERRY TREAT THAT GOES GREAT WITH TAPIOCA BOBA, BROWN SUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY$6.50
- MA’s PEPPERMINT SPICE$6.25
- STRAWBERRY HORCHATA$6.25
- GOLDEN MILK TEA$6.25
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