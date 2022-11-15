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Italian

Massoni’s Italian Restaurant 8833 Belair Rd

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8833 Belair Rd

Nottingham, MD 21236

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SOUP

SOUP OF THE DAY

$8.00

SALAD

CAESAR SALAD

$8.00

EXTRA DRESSING

$0.50

BUFFALO CK SALAD

$15.00

MASSONIS HOUSE SALAD

$9.00

SIDE SALAD

$4.50

APPETIZERS

ANTIPASTO BOARD

$18.00

BRUSCHETTA

$12.00

CAPRESE

$13.00

FRIED CALAMARI

$14.00

FRIED RAVIOLI

$12.00

GARLIC BREAD

$5.00

GARLIC BREAD WITH CHEESE

$7.00

MASSONI'S MUSSELS

$13.00

MEATBALLS & RICOTTA

$13.00

SHRIMP GONDOLA

$16.00

SICILIAN SAUSAGE

$12.00

FLATBREADS

GREG'S GAMBIERI

$16.00

JEFFREY'S CARNE

$14.00

MARK'S MARGHERITA

$12.00

NAPOLI FLATBREAD

$10.00

BUFFALO CHICKEN FLATBREAD

$14.00

SANDWICHES

CHICKEN PARM SANDWICH

$16.00

MEATBALL SUB

$16.00

SHRIMP SALAD

$18.00

MASSONI'S COLD CUT

$16.00

THE MILANO

$16.00

VEAL PARM SANDWICH

$18.00

PASTA

CACCIATORE

$14.00

BO'S CHEESE TORTELLINI

$24.00

CHICKEN MARSALA

$20.00

GNOCCHI ISABELLA

$20.00

LINGUINI MEATBALLS

$16.00

CHAR'S LASAGNA

$18.00

GINA'S GNOCCHI VERDE

$25.00

SHRIMP PENNE A LA VODKA

$23.00

RAVIOLI RICARDO

$22.00

SHRIMP & SCALLOPS FRA DIAVOLO

$27.00

PARMIGIANA

TORTELLINI SALERNO

$21.00

BYO PASTA

BRUSCHETTA PASTA

$18.00

PESCATORE

$29.00

ENTREES

CHICKEN SALTIMBOCA

$24.00

CHICKEN SORRENTINA

$24.00

COD FRANCESE

$22.00

NICK'S NY STRIP

$28.00

NY STRIP SALVATORE

$28.00

SIDES

EXTRA BREAD

$2.00

HOUSE FRIES

$4.00

SIDE GRILLED CHICKEN

$6.00

SIDE MEATBALLS

$7.00

VEGETABLE OF THE DAY

$4.00

SIDE GRILLED SHRIMP

$8.00

SIDE ITALIAN SAUSAGE

$6.00

DESSERTS

CANNOLI DIP

$12.00

CHEESECAKE

$8.00

RICOTTA CAKE

$8.00

Rosemary Shortbread Cookies

$7.00

Tiramisu

$8.00

ICE CREAM

Rosemary OlVE OIL

$7.00Out of stock

Candied Walnut Cheesecake

$7.00Out of stock

Lemon Peppermint Twist

$7.00Out of stock

Mint Chocolate Chip Ice

$7.00Out of stock

Chocolate Chip

$7.00

Chocolate Almond

$7.00Out of stock

Vanilla Bean

$7.00

PEANUT BUTTER FUDGE ICE

$7.00Out of stock

Coffee Cheesecake

$7.00Out of stock

PB FUDGE CHEESECAKE

$7.00Out of stock

Coffee Chip

$7.00Out of stock

COOKIES AND CREAM ICE

$7.00Out of stock

HONEY GRAHAM

$7.00Out of stock

MOCHA CHEESECAKE

$7.00Out of stock

Coffee Almond

$7.00Out of stock

Honey Walnut

$7.00Out of stock

SEA SALT CARAMEL OREO

$7.00Out of stock

SALTED CARAMEL

$7.00Out of stock

Chocolate Walnut

$7.00Out of stock

Caramel Macchto

$7.00Out of stock

Creme Brulee IC

$7.00Out of stock

Pumpkin Pie

$7.00

Raspberry Cheesecake

$7.00Out of stock

Lemon Blueberry Cheesecake

$7.00Out of stock

CHOCOLATE Peppermint Puff

$7.00Out of stock

KIDS MENU

KIDS FRIED RAVIOLI

$7.00

KIDS CHICKEN TENDERS

$7.00

KIDS LINGUINI MARINARA

$7.00

KIDS RAVIOLI WITH MEATBALLS

$9.00

KIDS BUILD YOUR OWN

$9.00

SPECIALS

Crispy Fried Green Beans

$8.00

Tortellini Antonio

$26.00

Pasta Giovanni

$22.00

Maryland Crab Soup

$8.00

Limoncello Cream Cake

$9.00

Pumpkin Cheesecake Martini

$8.00

Pumpkin Old Fashioned

$10.00

Carrot Cake

$9.00

EXTRA SAUCE

SIDE MARINARA

$0.50

SIDE ALFREDO

$1.00

SIDE MARSALA

$1.25

SIDE ALLA VODKA CREAM

$1.00

PRE-FIX MENU

CHICKEN MARSALA- PARTY

$30.00

CHICKEN ALFREDO-PARTY

$30.00

CAESAR SALAD-PARTY

CANNOLI- PARTY

HOMEMADE ICE CREAM- PARTY

LASAGNA- PARTY

$30.00

CHEESECAKE-PARTY

BBQ WINGS- PARTY

BUFFALO WINGS- PARTY

MEATBALLS & BURRATA-PARTY

WEEKLY SPECIALS

TUESDAY WESTERN SON

$6.00

TUES $4 MASSONI'S IPA

$4.00

1/2 LB STEAMED SHRIMP

$10.00

1 LB STEAMED SHRIMP

$18.00

PESCATORE TUES

$27.00

SHRIMP & SCALLOPS FRA DIAVOLO TUES

$25.00

GNOCCHI VERDE TUES

$23.00

SHRIMP PENNE ALLA VODKA TUES

$21.00

SHRIMP GONDOLA TUES

$14.00

WEDS MEATBALLS AND RICOTTA

$11.00

WEDS MEATBALL SUB

$14.00

WEDS LINGUINI WITH MEATBALLS

$14.00

WEDS HOUSE MONTEPULCIANO

$7.00

COOKIE TRAYS

GNOCCHI QUART

$15.00

ROSEMARY COOKIES

$14.00

SUGAR COOKIES

$14.00

RICOTTA COOKIES

$14.00

MD CRAB QUART

$18.00

GINGERBREAD COOKIES

$14.00

BISCOTTI COOKIES

$16.00

DECORATED SUGAR COOKIES

$16.00

3 DOZEN MIXED COOKIES

$48.00

LUNCH SPECIALS

SPAGHETTI & MEATBALLS LS

$12.00

FANCY CLANCY LS

$12.00

CAESAR SALAD WITH CHICKEN LS

$12.00

CHICKEN PARMESAN SANDWICH LS

$12.00

CHICKEN ALFREDO LS

$12.00

Game Day Specials

Crisp Green Beans

$8.00

Fries N' Gravy

$6.00Out of stock

Old Bay Fries

$5.00

Pizza Fries

$8.00

Buffalo Tenders & Fries

$8.00

Fried Mozz

$7.00

$3 Aluminums

$3.00

Western Son Bomb

$5.00

Chx Parm Flatbread

$12.00

BOMBS

DEEP EDDY GRAPEFRUIT BOMB

$8.00

DEEP EDDY LEMON BOMB

$8.00

DEEP EDDY LIME BOMB

$8.00

GAME DAY BOMB

$8.00

SMIRNOFF CHERRY BOMB

$8.00

SMIRNOFF SOUR BOMB

$8.00

WESTERN SON PEACH BOMB

$8.00

WESTERN SON PEAR BOMB

$8.00

WESTERN SON RASP BOMB

$8.00

WESTERN SON WATERMELON BOMB

$8.00

WESTERN SON LEMON BOMB

$8.00

WESTERN SON BLUEBERRY BOMB

$8.00

WESTERN SON ORANGE BOMB

$8.00

VEGAS BOMB

$8.00

GRAPE BOMB

$7.00

DRAGONBERRY BOMB

$6.00

TROPICAL BOMB

$6.00

DRAGONBERRY BOMB

$6.00

TROPICAL BOMB

$6.00

Strawberry Western Son Bomb

$8.00

BOTTLE BEER

BUD LIGHT B

$4.00

BUDWEISER B

$4.00

COORS LIGHT B

$4.00Out of stock

CORONA B

$5.00

DUNDALK CALLING CAN

$7.00

GUINESS

$6.00

HIGH NOON

$5.00

CORONA PREMIER B

$5.00

HEINEKEN B

$5.00

HEINEKEN LIGHT B

$1.00

HEINEKEN ZERO B

$5.00

MICH ULTRA B

$4.00

MILLER LITE B

$4.00

NATTY BOH B

$3.00

NATURAL LIGHT CAN

$3.00

SPEED WOBBLES CAN

$7.00

SWEETWATER HAZY IPA

$3.00

TWISTED TEA B

$4.00

WILD LITTLE THING CAN

$3.00

WHITE CLAW BLACK CHERRY

$5.00Out of stock

WHITE CLAW MANGO

$5.00

WHITE CLAW RASPBERRY

WHITE CLAW RASPBERRY

$5.00

WHITE CLAW WATERMELON

$5.00

Angry Orchard Bottle

$5.00

Stella

$5.00

BTL WINE

Kv CAB BTL

$30.00

DIORA PINOT NOIR BTL

$32.00

MELINI CHIANTI BTL

$25.00

GERTRUDE TOSCANA BTL

$32.00

RODNEY STRONG CHARD BTL

$25.00

CAPOSALDO MOSCATO BTL

$28.00Out of stock

MEIOMI ROSE BTL

$42.00

SAUV BLANC BTL

$35.00

RUFFINO PINOT GRIGIO BTL

$25.00

Knotty Vines Cab Bottle

$30.00

MONTEPULCIANO BOTTLE

$45.00

BENZINGER CABERNET BOTTLE

$42.00

MEIOMI PINOT NOIR BOTTLE

$42.00

NOBLE VINES MERLOT BOTTLE

$30.00

WENTE MERLOT BOTTLE

$38.00

KNOTTY VINES CHARD BOTTLE

$30.00

KENDALL JACKSON CHARD BOTTLE

$35.00

COPPOLA PINOT GRIGIO BOTTLE

$25.00

GEMMA PINOT GRIGIO BOTTLE

$32.00

GEMMA MOSCATO BOTTLE

$35.00

RELAX RIESLING BOTTLE

$30.00

CORDIALS

BAILEYS

$7.00

CAMPARI

$7.00

GRAND MARNIER

$9.00

JAGERMEISTER

$7.00

KAHLUA

$7.00

LIMONCELLO

$8.00

RUMCHATA

$7.00

RUMPLE

$8.00

SAMBUCA BLK

$5.00

SAMBUCA WHITE

$5.00

DISARONNO

$8.00

MIDORI

$7.00

PEACH SCHNAPS

$6.00

DRAFT BEER

BIG TRUCK

$6.00

BLUE MOON DRAFT

$5.00

BUD LIGHT DRAFT

$5.00

DOGFISH 60 DRAFT

$6.00Out of stock

MASSONIS HOUSE BEER

$7.00

HEAVY SEAS

$6.00

Union Draft

$8.00

PERONI DRAFT

$6.00

YUENGLING DRAFT

$5.00

NUGGET NECTAR

$8.00Out of stock

GIN

BOMBAY BLKRASP

$9.00

BOMBAY DRY

$9.00

BOMBAY SAPHIRE

$9.00

BOTANIST

$10.00Out of stock

TANQUERAY

$8.00

HAPPY HOUR

BOMB HH

$6.00

DOMESTIC HH

$3.00

HOUSE WINE HH

$5.00

ITALIAN PALOMA

$10.00

LOPEZ HH

$5.00

MARGARITA PERFECTO HH

$5.00

MARTINI HH

$5.50

NEGRONI HH

$5.00

PALOMA HH

$5.00

PROSECCO SIPPER HH

$4.50

RAIL DRINK HH

$4.00

SANGRIA HH

$4.50

SMOKED OLDFASHIONED HH

$5.50

ADULT ICED COFFEE

$12.00

PERONI HH

$4.00

ITALIAN CRUSH HH

$4.50

$4 WESTERN SON COCKTAIL

$4.00

$4 MASSONI'S IPA

$4.00

RAVENS SPECIALS

$3 DOMESTIC BOTTLES

$3.00

$5 WESTERN SON BOMBS

$5.00

$4 RAVENS SHOOTERS

$4.00

RUM

BACARDI LIMON

$7.00

BACARDI SUPERIOR

$8.00

CAPTAIN MORGAN

$8.00

MALIBU COCO

$7.00

MALIBU MANGO

$7.00

MALIBU WATERMELON

$7.00

BACARDI RESERVE OCHO

BACARDI OCHO

$10.00

SCOTCH

DEWARS WHITE

$10.00

JOHNNY WALKER BLK

$8.00

JOHNNY WALKER BLUE

$25.00Out of stock

SOFT DRINKS

Fountain Drink

$3.00

Cranberry Juice

$3.00

RED BULL

$4.00

RED BULL BLUEBERRY

$4.00

RED BULL COCONUT

$4.00

RED BULL SUGAR FREE

$4.00

COFFEE/TEA

$3.00

Espresso

$5.50

KIDS DRINK

$2.00

Cappucino

$5.00

Ginger Beer

$4.00

ORANGE JUICE

$3.00

TEQUILA

1800 SILVER

$9.00

1800 COCONUT

$9.00

ALTOS SILVER

$7.00

CASAMIGOS BLANCO

$11.00

CASAMIGOS REPO

$13.00

PATRON ANEJO

$13.00

Patron Anejo Cask

$15.00

PATRON REPOSADO

$12.00

PATRON SILVER

$10.00

PATRON XO

$9.00

ILLEGAL MEZCAL

$9.00

TJJ PATRON

$6.00

TJJ CASAMIGOS

$8.00

VODKA

ABSOLUT

$8.00

ABSOLUT VANILLA

$8.00

DEEP EDDY SWEET TEA

$7.00

DEEP EDDY GRAPEFRUIT

$7.00

DEEP EDDY LEMON

$7.00

DEEP EDDY LIME

$7.00

GAMEDAY

$7.00

GREY GOOSE

$10.00Out of stock

KETEL ONE

$9.00Out of stock

SMIRNOFF ORANGE

$6.00

SMIRNOFF RWB

$6.00

SMIRNOFF SOUR

$6.00

TITOS

$8.00

WESTERN SON BLUEBERRY

$7.00

WESTERN SON PEACH

$7.00

WESTERN SON PEAR

$7.00

WESTERN SON RASP

$7.00

WESTERN SON CUCUMBER

$7.00

WESTERN SON WATERMELON

$7.00

WESTERN SON LEMON

$7.00

WESTERN SON ORANGE

$7.00

WESTERN SON PLAIN VODKA

$7.00

WESTERN SON STRAWBRY

$7.00

WHISKEY

AMERICAN HONEY

$8.00

ANGELS ENVY

$10.00

ANGELS ENVY RYE

$12.00

BASIL HAYDEN

$11.00

BLANTONS

$15.00Out of stock

BUFFALO TRACE

$10.00Out of stock

BULLEIT

$9.00

CROWN APPLE

$9.00

CROWN ROYAL

$9.00

EAGLE RARE

$10.00Out of stock

ELIJAH CRAIG

$9.00

Evan Williams

$7.00

FIREBALL

$7.00

HIGH WEST

$10.00

JACK DANIELS

$8.00

JACK HONEY

$8.00Out of stock

JAMESON

$8.00

JAMESON BLK

$10.00

JAMESON COLD BREW

$8.00

JAMESON ORANGE

$8.00Out of stock

MAKERS MARK

$8.00Out of stock

SAGAMORE

$9.00

SAGAMORE DOUBLE OAK

$11.00

SCREWBALL

$8.00

SEAGRAMS 7

$7.00

SOUTHERN COMFORT

$7.00

WOODFORD RESERVE

$11.00

DUSSE COGNAC

DUSSE COGNAC

$11.00

Widow Jane

$10.00

Knob Creek 100

$11.00

INDUSTRY NIGHT SPECIALS

$3 DOMESTIC BOTTLE

$3.00

$5 WESTERN SON BOMB

$5.00

$4 RAIL DRINKS

$4.00

HALLOWEEN PARTY

WITCHES BREW

$6.00

BOOZED UP

$7.00

GHOST MODE

$8.00

POISONED APPLE

$9.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

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Location

8833 Belair Rd, Nottingham, MD 21236

Directions

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