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Italian
Massoni’s Italian Restaurant 8833 Belair Rd
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8833 Belair Rd
Nottingham, MD 21236
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SALAD
APPETIZERS
FLATBREADS
SANDWICHES
PASTA
CACCIATORE
$14.00
BO'S CHEESE TORTELLINI
$24.00
CHICKEN MARSALA
$20.00
GNOCCHI ISABELLA
$20.00
LINGUINI MEATBALLS
$16.00
CHAR'S LASAGNA
$18.00
GINA'S GNOCCHI VERDE
$25.00
SHRIMP PENNE A LA VODKA
$23.00
RAVIOLI RICARDO
$22.00
SHRIMP & SCALLOPS FRA DIAVOLO
$27.00
PARMIGIANA
TORTELLINI SALERNO
$21.00
BYO PASTA
BRUSCHETTA PASTA
$18.00
PESCATORE
$29.00
ENTREES
SIDES
DESSERTS
ICE CREAM
Rosemary OlVE OIL
$7.00Out of stock
Candied Walnut Cheesecake
$7.00Out of stock
Lemon Peppermint Twist
$7.00Out of stock
Mint Chocolate Chip Ice
$7.00Out of stock
Chocolate Chip
$7.00
Chocolate Almond
$7.00Out of stock
Vanilla Bean
$7.00
PEANUT BUTTER FUDGE ICE
$7.00Out of stock
Coffee Cheesecake
$7.00Out of stock
PB FUDGE CHEESECAKE
$7.00Out of stock
Coffee Chip
$7.00Out of stock
COOKIES AND CREAM ICE
$7.00Out of stock
HONEY GRAHAM
$7.00Out of stock
MOCHA CHEESECAKE
$7.00Out of stock
Coffee Almond
$7.00Out of stock
Honey Walnut
$7.00Out of stock
SEA SALT CARAMEL OREO
$7.00Out of stock
SALTED CARAMEL
$7.00Out of stock
Chocolate Walnut
$7.00Out of stock
Caramel Macchto
$7.00Out of stock
Creme Brulee IC
$7.00Out of stock
Pumpkin Pie
$7.00
Raspberry Cheesecake
$7.00Out of stock
Lemon Blueberry Cheesecake
$7.00Out of stock
CHOCOLATE Peppermint Puff
$7.00Out of stock
KIDS MENU
SPECIALS
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WEEKLY SPECIALS
TUESDAY WESTERN SON
$6.00
TUES $4 MASSONI'S IPA
$4.00
1/2 LB STEAMED SHRIMP
$10.00
1 LB STEAMED SHRIMP
$18.00
PESCATORE TUES
$27.00
SHRIMP & SCALLOPS FRA DIAVOLO TUES
$25.00
GNOCCHI VERDE TUES
$23.00
SHRIMP PENNE ALLA VODKA TUES
$21.00
SHRIMP GONDOLA TUES
$14.00
WEDS MEATBALLS AND RICOTTA
$11.00
WEDS MEATBALL SUB
$14.00
WEDS LINGUINI WITH MEATBALLS
$14.00
WEDS HOUSE MONTEPULCIANO
$7.00
COOKIE TRAYS
LUNCH SPECIALS
Game Day Specials
BOMBS
DEEP EDDY GRAPEFRUIT BOMB
$8.00
DEEP EDDY LEMON BOMB
$8.00
DEEP EDDY LIME BOMB
$8.00
GAME DAY BOMB
$8.00
SMIRNOFF CHERRY BOMB
$8.00
SMIRNOFF SOUR BOMB
$8.00
WESTERN SON PEACH BOMB
$8.00
WESTERN SON PEAR BOMB
$8.00
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WESTERN SON ORANGE BOMB
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TROPICAL BOMB
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TROPICAL BOMB
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HIGH NOON
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MICH ULTRA B
$4.00
MILLER LITE B
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$5.00
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$32.00
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CAPOSALDO MOSCATO BTL
$28.00Out of stock
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$42.00
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RUFFINO PINOT GRIGIO BTL
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MONTEPULCIANO BOTTLE
$45.00
BENZINGER CABERNET BOTTLE
$42.00
MEIOMI PINOT NOIR BOTTLE
$42.00
NOBLE VINES MERLOT BOTTLE
$30.00
WENTE MERLOT BOTTLE
$38.00
KNOTTY VINES CHARD BOTTLE
$30.00
KENDALL JACKSON CHARD BOTTLE
$35.00
COPPOLA PINOT GRIGIO BOTTLE
$25.00
GEMMA PINOT GRIGIO BOTTLE
$32.00
GEMMA MOSCATO BOTTLE
$35.00
RELAX RIESLING BOTTLE
$30.00
CORDIALS
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HAPPY HOUR
BOMB HH
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DOMESTIC HH
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ITALIAN PALOMA
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LOPEZ HH
$5.00
MARGARITA PERFECTO HH
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$5.50
NEGRONI HH
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PALOMA HH
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PROSECCO SIPPER HH
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PERONI HH
$4.00
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$4.50
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DEEP EDDY SWEET TEA
$7.00
DEEP EDDY GRAPEFRUIT
$7.00
DEEP EDDY LEMON
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GAMEDAY
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BUFFALO TRACE
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INDUSTRY NIGHT SPECIALS
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
8833 Belair Rd, Nottingham, MD 21236
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