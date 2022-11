Matador Cantina 111 North Harbor Boulevard

Cucumber Margarita

$12.00

CUCUMBER MARGARITA 1.5 oz Cucumber Infused Teremana Blanco Tequila .5 oz St. Germain Elderflower Liqueur .5 oz Agave Nectar .5 oz Fresh Lime Juice 1 oz House-made Sweet and Sour 3 Slices Cucumbers Top with Soda Water • GLASS: Red Rim Glass • GARNISH: Cucumber • Layer one cucumber in a pint glass and add all of the ingredients and fill with ice. Shake and pour into a Red Rim Glass, top with soda water