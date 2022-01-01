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Maui Tacos Hilo

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111 Puainako Street

Hilo, HI 96720

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Gift Cards

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SIGNATURE PLATTERS

FISH TACOS COMBO

FISH TACOS COMBO

$15.95

FISH, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

Surf and Turf

Surf and Turf

$16.95

WIKIKIWIKI SHRIMP TACO & STEAK TACO

Two Enchiladas COMBO

Two Enchiladas COMBO

$14.95

ENCHILADA SAUCE, MELTED CHEESE

Taquitos COMBO

Taquitos COMBO

$14.95

CHICKEN ROLLED IN CORN TORTILLAS

Sonora Enchiladas

Sonora Enchiladas

$15.25

STACKED ENCHILADAS, CHOICE OF PROTEIN

Chicken Adobo

Chicken Adobo

$14.95

CHICKEN MARINATED IN ADOBO MEXICAN SAUCE

Nui Quesadilla

Nui Quesadilla

$15.25

FLOUR TORTILLAS, CHEESE AND PROTEIN

Macho Nachos

Macho Nachos

$14.95

CORN CHIPS, BEANS, CHEESE AND PROTEIN

Maui Tacos COMBO

Maui Tacos COMBO

$14.95

CORN TORTILLAS WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN

Surf and Turf ALL SHRIMP

$16.95

Two WikiWiki Shrimp tacos served w/rice and a choice of beans

A LA CARTE ENCHILADA

$5.45

Cheese Nui Quesadilla

$12.75

NACHOS NO MEAT

$11.95

BURRITOS

La Perouse

La Perouse

$14.75

RICE, BLACK BEANS, CHICKEN, STEAK, LETTUCE, SOUR CREAM

Ho'okipa

Ho'okipa

$14.45

FISH, RICE, BLACK BEANS, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

Lahaina

Lahaina

$13.25

CHICKEN, RICE, CHEESE AND GUACAMOLE

Hana

Hana

$13.95

BBQ PORK, RICE, CHEESE, ONION, CILANTRO

Paia

Paia

$11.75

RICE, BEANS, LETTUCE, PICO AND GUACAMOLE

Puamana

Puamana

$8.95

BEANS AND CHEESE

BOWLS

Bowl La Perouse

Bowl La Perouse

$14.75

CHICKEN, STEAK, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, SOUR CREAM

Bowl Ho'okipa

Bowl Ho'okipa

$14.45

FISH, RICE, BLACK BEANS, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

Bowl Lahaina

Bowl Lahaina

$13.25

CHICKEN, RICE, CHEESE AND GUACAMOLE

Bowl Hana

Bowl Hana

$13.95

BBQ PORK, RICE, CHEESE, ONION, CILANTRO

Bowl Paia

$11.75

RICE, BEANS, LETTUCE, PICO AND GUACAMOLE

Bowl Puamana

$8.95

BEANS AND CHEESE

CALIFORNIA CORNER

Cali Burrito

Cali Burrito

$15.45

PROTEIN CHOICE, FF, CHEESE, GUACAMOLE, AIOLI

Cali Quesadilla

Cali Quesadilla

$15.45

PROTEIN CHOICE, FF, CHEESE, GUACAMOLE, AIOLI

Carne Asada Fries

Carne Asada Fries

$15.45

PROTEIN CHOICE, FF, CHEESE, GUACAMOLE, AIOLI

SALADS

Tostada (1)

Tostada (1)

$6.45

BEANS, CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, SOUR CREAM

Tostadas (2)

Tostadas (2)

$12.45

BEANS, CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, SOUR CREAM

Taco Salad

Taco Salad

$12.25

LETTUCE, PROTEIN, CHEESE, BEANS, GUACAMOLE

Rainbow Salad

Rainbow Salad

$12.25

LETTUCE, PROTEIN, CHEESE, BEANS, MANGO SALSA

SIGNATURE TACOS

Grilled Fish Taco (1)

Grilled Fish Taco (1)

$7.45

FISH, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

"ELENAS" Taco Dog (1)

"ELENAS" Taco Dog (1)

$6.25

BEEF LINK. FLOUR TORTILLA, CHEESE, GUACAMOLE, SRC.

WikiWiki Shrimp Taco (1)

WikiWiki Shrimp Taco (1)

$8.45

SHRIMP, CABBAGE, CHIPOTLE AIOLI, MANGO SALSA

Street Tacos (3)

Street Tacos (3)

$10.45

CHOICE OF PROTEINS, CILANTRO, ONIONS AND LIMES

Street Style Taco (1)

Street Style Taco (1)

$6.75

CHOICE OF PROTEINS, CILANTRO AND ONIONS

Maui Style Taco (1)

Maui Style Taco (1)

$6.75

CHOICE OF PROTEINS, LETTUCE AND CHEESE

Crispy Taco (1)

Crispy Taco (1)

$5.95

HARD SHELL, CHOICE OF PROTEINS, LETTUCE AND CHEESE

Veggie Taco (1)

$6.75

RICE, BEANS, POTATOES, GUACAMOLE, LETTUCE, PICO

Taquitos Cup (2)

Taquitos Cup (2)

$5.75

TAQUITOS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

Taquitos Cup (3)

Taquitos Cup (3)

$7.25

TAQUITOS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

Taquitos Cup (4)

Taquitos Cup (4)

$8.95

TAQUITOS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

BREAKFAST

Huevos Rancheros

$9.25

EGGS, TORTILLA,BEANS, ENCHILADA SAUCE AND CHEESE

Egg and Cheese Burrito

$6.25

EGGS, TORTILLA,BEANS, ENCHILADA SAUCE AND CHEESE

KEIKI MEALS

Kids Taco Dog

$5.95

BEEF LINK. FLOUR TORTILLA, FF, AND CHEESE

Kids Bean and Cheese Burrito

$5.95

BEANS AND CHEESE/SWWET CHIPS AND A DRINK

Kids Quesadilla

$5.95

FLOUR TORTILLA AND CHEESE/SWEET CHIPS AND A DRINK

Chicken Nuggets

$5.95

NUGGETS, RICE/SWEET CHIPS AND A DRINK

Kids Taco

$5.95

GROUND BEEF, CHEESE/SWEET CHIPS AND A DRINK

DESSERTS

Banana Chingalinga

$5.25

BANANA WRAPED IN A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED

Churro with Caramel sauce

$3.50

EXTRAS

Guacamole and Chips

$8.45

Chips And Salsa

$4.00

Guacamole (2 oz)

$1.95

Sour Cream (2 oz)

$1.45

Rice

$3.25

Beans

$3.25

Pico de Gallo (4oz)

$2.45

Extra Shrimp (5ea)

$6.00

Mango Salsa (4oz)

$3.50

Side Tortillas corn

$1.00

Side Tortillas flour

$1.00

Cilantro

$0.25

BULK FOOD

Fresh Salsas Quart 32oz

$15.95

Fresh Salsas Pint 16oz

$7.95

Guacamole Aquart 32oz

$28.95

Guacamole Pint 16oz

$15.95

Corn Tortilla Pakage

$5.95

Flour tortilla Pakage

$5.95

RETAIL

Salsa 3 Pack

$19.95

Salsa One Bottle

$6.95

Cook Book

$11.00

Hats (1)

$15.95

T-Shirts (1)

$18.95

Metal Straw (1)

$1.00

DRINKS

Aguas Frescas

$3.25

FRUITS BLENDED WITH WATER AND SUGAR

Fountain Drinks

$3.25

COKE, DIET COKE, SPRITE, LEMONADE

Aloha Maid Cans

$2.25

Arizona Ice Tea

$3.55

SIGNATURE PLATTERS

FISH TACOS COMBO

FISH TACOS COMBO

$19.95

FISH, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

Surf and Turf

Surf and Turf

$21.20

WIKIKIWIKI SHRIMP TACO & STEAK TACO

Two Enchiladas COMBO

Two Enchiladas COMBO

$18.70

ENCHILADA SAUCE, MELTED CHEESE

Taquitos COMBO

Taquitos COMBO

$18.70

CHICKEN ROLLED IN CORN TORTILLAS

Sonora Enchiladas

Sonora Enchiladas

$19.05

STACKED ENCHILADAS, CHOICE OF PROTEIN

Chicken Adobo

Chicken Adobo

$18.70

CHICKEN MARINATED IN ADOBO MEXICAN SAUCE

Nui Quesadilla

Nui Quesadilla

$19.05

FLOUR TORTILLAS, CHEESE AND PROTEIN

Macho Nachos

Macho Nachos

$18.70

CORN CHIPS, BEANS, CHEESE AND PROTEIN

Maui Tacos COMBO

Maui Tacos COMBO

$18.70

CORN TORTILLAS WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN

Surf and Turf ALL SHRIMP

$20.95

Two WikiWiki Shrimp tacos served w/rice and a choice of beans

A LA CARTE ENCHILADA

$6.70

Cheese Nui Quesadilla

$15.95

BURRITOS

La Perouse

La Perouse

$18.45

RICE, BLACK BEANS, CHICKEN, STEAK, LETTUCE, SOUR CREAM

Ho'okipa

Ho'okipa

$18.05

FISH, RICE, BLACK BEANS, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

Lahaina

Lahaina

$16.55

CHICKEN, RICE, CHEESE AND GUACAMOLE

Hana

Hana

$16.55

BBQ PORK, RICE, CHEESE, ONION, CILANTRO

Paia

Paia

$14.70

RICE, BEANS, LETTUCE, PICO AND GUACAMOLE

Puamana

Puamana

$11.20

BEANS AND CHEESE

BOWLS

Bowl La Perouse

Bowl La Perouse

$18.45

CHICKEN, STEAK, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, SOUR CREAM

Bowl Ho'okipa

Bowl Ho'okipa

$18.05

FISH, RICE, BLACK BEANS, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

Bowl Lahaina

Bowl Lahaina

$16.55

CHICKEN, RICE, CHEESE AND GUACAMOLE

Bowl Hana

Bowl Hana

$17.45

BBQ PORK, RICE, CHEESE, ONION, CILANTRO

Bowl Paia

$14.70

RICE, BEANS, LETTUCE, PICO AND GUACAMOLE

Bowl Puamana

$11.20

BEANS AND CHEESE

CALIFORNIA CORNER

Cali Burrito

Cali Burrito

$19.30

PROTEIN CHOICE, FF, CHEESE, GUACAMOLE, AIOLI

Cali Quesadilla

Cali Quesadilla

$19.30

PROTEIN CHOICE, FF, CHEESE, GUACAMOLE, AIOLI

Carne Asada Fries

Carne Asada Fries

$19.30

PROTEIN CHOICE, FF, CHEESE, GUACAMOLE, AIOLI

SALADS

Tostada (1)

Tostada (1)

$8.05

BEANS, CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, SOUR CREAM

Tostadas (2)

Tostadas (2)

$15.55

BEANS, CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, SOUR CREAM

Taco Salad

Taco Salad

$15.30

LETTUCE, PROTEIN, CHEESE, BEANS, GUACAMOLE

Rainbow Salad

Rainbow Salad

$15.30

LETTUCE, PROTEIN, CHEESE, BEANS, MANGO SALSA

SIGNATURE TACOS

Grilled Fish Taco (1)

Grilled Fish Taco (1)

$9.30

FISH, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO

"ELENAS" Taco Dog (1)

"ELENAS" Taco Dog (1)

$7.80

BEEF LINK. FLOUR TORTILLA, CHEESE, GUACAMOLE, SRC.

WikiWiki Shrimp Taco (1)

WikiWiki Shrimp Taco (1)

$10.55

SHRIMP, CABBAGE, CHIPOTLE AIOLI, MANGO SALSA

Street Tacos (3)

Street Tacos (3)

$13.05

CHOICE OF PROTEINS, CILANTRO, ONIONS AND LIMES

Street Style Taco (1)

Street Style Taco (1)

$8.45

CHOICE OF PROTEINS, CILANTRO AND ONIONS

Maui Style Taco (1)

Maui Style Taco (1)

$8.45

CHOICE OF PROTEINS, LETTUCE AND CHEESE

Crispy Taco (1)

Crispy Taco (1)

$7.45

HARD SHELL, CHOICE OF PROTEINS, LETTUCE AND CHEESE

Veggie Taco (1)

$8.45

RICE, BEANS, POTATOES, GUACAMOLE, LETTUCE, PICO

Taquitos Cup (2)

Taquitos Cup (2)

$7.20

TAQUITOS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

Taquitos Cup (3)

Taquitos Cup (3)

$9.05

TAQUITOS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

Taquitos Cup (4)

Taquitos Cup (4)

$11.20

TAQUITOS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

BREAKFAST

Huevos Rancheros

$11.55

EGGS, TORTILLA,BEANS, ENCHILADA SAUCE AND CHEESE

Egg and Cheese Burrito

$7.80

EGGS, TORTILLA,BEANS, ENCHILADA SAUCE AND CHEESE

KEIKI MEALS

Kids Taco Dog

$7.45

BEEF LINK. FLOUR TORTILLA, FF, AND CHEESE

Kids Bean and Cheese Burrito

$7.45

BEANS AND CHEESE/SWWET CHIPS AND A DRINK

Kids Quesadilla

$7.45

FLOUR TORTILLA AND CHEESE/SWEET CHIPS AND A DRINK

Chicken Nuggets

$7.45

NUGGETS, RICE/SWEET CHIPS AND A DRINK

Kids Taco

$7.45

GROUND BEEF, CHEESE/SWEET CHIPS AND A DRINK

DESSERTS

Banana Chingalinga

$6.55

BANANA WRAPED IN A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED

Churro with Caramel sauce

$4.40

EXTRAS

Guacamole and Chips

$10.55

Chips And Salsa

$5.00

Guacamole (2 oz)

$2.44

Sour Cream (2 oz)

$1.80

Rice

$4.06

Beans

$4.06

Pico de Gallo (4oz)

$3.06

Extra Shrimp (5ea)

$7.50

Mango Salsa (4oz)

$4.38

Side Tortillas corn

$1.25

Side Tortillas flour

$1.25

Cilantro

$0.31

BULK FOOD

Fresh Salsas Quart 32oz

$19.45

Fresh Salsas Pint 16oz

$9.69

Guacamole Aquart 32oz

$35.20

Guacamole Pint 16oz

$19.70

Corn Tortilla Pakage

$7.44

Flour tortilla Pakage

$7.44

HH SIGNATURE TACOS

HH Taco

$4.30

HH Crispy Taco

$3.60

HH Fish Taco

$4.75

HH Shrimp Taco

$5.25

HH Veggie Taco

$4.40

HH Steak Taco

$4.90

RETAIL

Salsa 3 Pack

$24.94

Salsa One Bottle

$8.69

Cook Book

$13.75

Hats (1)

$19.94

T-Shirts (1)

$23.69

Metal Straw (1)

$1.25
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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Location

111 Puainako Street, Hilo, HI 96720

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