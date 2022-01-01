Maui Tacos- Pu 'unene Shopping Center
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58 Ho'okele Street
Kahului, HI 96732
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FISH, CABBAGE, CILANTRO/JALAPENO AIOLI AND PICO
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La Perouse
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