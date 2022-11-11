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Mi ranchito restaurant
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710 w Main Street
Immokalee, FL 34142
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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APPETIZERS
FAJITAS AND STEAK PLATTERS
BISTEC RANCHERO
GRILLED STEAK COMBINATION OF ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS SAUTEED WITH RED SAUCE SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM, & GUACAMOLE
BISTEC TAMPIQUENA
GRILLED STEAK WITH 2 CHEESE ENCHILADAS SERVED WITH GREEN SAUCE & SOUR CREAM
CARNE ASADA
GRILLED STEAK COOKED WITH CAMBRAY ONIONS & JALAPENOS SERVED WITH GUACAMOLE
TEX-MEX FAJITA
GRILLED FAJITAS, CHICKEN, SHRIMP, & CARNITAS (PORK) MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS, AND TOMATOES SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM, & GUACAMOLE
STEAK FAJITAS
GRILLED FAJITAS, MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS AND TOMATOES SERVED WITH SALAD, PICO DE GALLO, SOUR CREAM & GUACAMOLE
CHICKEN FAJITAS
GRILLED CHICKEN, MIXED WITH ONIONS, GREEEN AND RED PEPPERS AND TOMATOES SERVED WITH SALAD, PICO DE GALLO, SOUR CREAM & GUACAMOLE
SHRIMP FAJITAS
GRILLED SHRIMP, MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS AND TOMATOES, SERVED WITH SALAD, PICO DE GALLO, SOUR CREAM & GUACAMOLE
BISTEC JAROCHO (SURF & TURF)
MARINATED GRILLED STEAK ACCOMPANIED BY 1/2 DOZEN SHRIMPS, PICO DE GALLO & GUACAMOLE
MOLCAJETE MEXICANO
GRILLED CHICKEN, GRILLED FAJITAS, CHORIZO, NOPALES, AND QUESO. WITH CAMBRAY ONIONS, TOMATOES, GREEN & RED PEPPERS TOPPED WITH RANCHERO SAUCE SERVED WITH SALAD, GUACAMOLE AND SOUR CREAM
PLATO DE MILANESA DE RES
BREADED STEAK FRIED UNTIL CRISPY
ALAMBRES
CHICKEN OR STEAK PREPARED WITH GREEN & RED PEPPERS ONIONS, BACON, MOZZARELLA CHEESE & CHEESE SAUCE
PLATO DE CARNITAS
PORK SERVED WITH PICO DE GALLO AND JALAPENOS
CHICKEN PLATTERS
SALAD & SANDWICHES
TRADITIONAL MEALS
PLATO DE CARNE GUISADA
BEEF CHUNKS COOKED IN GRAVY SAUCE
ENCHILADAS MEXICANAS
3 CORN TORTILLAS FILLED WITH MEXICAN CHEESE, COVEREED WITH RED CHILE TOPPED WITH LETTUCE, POTATOES, CARROTS, JALAPENOS, MEICAN CHEESE AND SOUR CREAM
ENCHILADAS AMERICANAS (TEXAS STYLE)
3 CORN TORTILLAS STUFFED WITH GROUND BEEF TOPPED WITH OUR HOMEMADE GRAVY AND CHEDDAR CHEESE AND SOUR CREAM
PLATO DE ENCHILADAS
MEXICAN FLAG ENCHILADAS SPEICAL
SIGNATURE MEXICAN FLAG DISH, 3 CORN TORTILLAS STUFFE WITH TOPPED WITH GREEEN, WHITE AND RED SALSA AND SOUR CREAM
HARD SHELL TACOS PLATE
GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN
SOFT SHELL TACOS
GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN
BURRITO
FILLED WITH BEANS, RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, CHEESE, GUACAMOLE & HOUSE SPECIALTY CHEESE SAUCE & GRAVY
QUESADILLAS
FILLED WITH WHITE & YELLOW CHEESE SERVED WITH SOUR CREAM
TOSTADA PLATE
CHALUPA PLATE
SOUPS
CALDO DE RES
HOMEMADE BEEF BROTH WITH BEEF CHUNKS OR BEEF SHORT RIBS AND MIXED VEGETABLES
CALDO DE CAMARON
SHRIMP SOUP WITH MIXED VEGETABLES, SERVED WITH ONIONS, CILANTRO & LEMON
7 MARES DE MARISCOS (SEAFOOD SOUP)
TOMATO BASED SAUCE WITH SEAFOOD MIX OF OCTOPUS, MUSSELS, SHRIMP, CLAMS AND CRAB CLAWS SERED WITH ONIONS, CILANTRO & LEMON
MENUDO (FRIDAY-SUNDAYU ONLY)
BEEF TRIPE SOUP SERVED WITH ONIONS, CILANTRO & LEMON
CALDO DE PESCADO
SEAFOOD
CAMARONES A LA DIABLA
GRILLED SHRIMP SAUTEED IN CERY HOT SALSA SERVED WITH RANCE & SALAD
FILETE
GRILLED OR BREADED FISH, SEASONED WITH LEMON. SERVED WITH SEASONED & BOILED BROCCOLI, CARROTS, POTATOES, & ZUCCHINI
COCTEL DE CAMARON
SHRIMP, CLAMATO, KETCHUP, LEMON, ORANGE JUICE & VALENTINA SAUCE SERVED WITH SALTINE CRACKERS
TACOS
SIDES
RICE AND BEANS
BEANS
RICE
SIDE GUACAMOLE
SOUR CREAM
SIDE CEBOLLA ASADA
CHILE TOREADO
SIDE SHRIMP
SIDE MEAT
CHIPS AND SALSA
CHIPS AND SALSA (TOGO)
AVOCADO SLICES
FLOUR TORTILLAS
CORN TORTILLAS
NOPAL
SIDE DE CHEESESAUCE
SIDE DE FILETE
SIDE DE VEGGIES
SIDE SALAD
AVOCADO SLICES
FRIES
CAMBRY
PICO
SIDE QUESO AMARILLO
SIDE QUESO BLANCO
RANCH
SALSA 10oz
SALSA 16oz
SALSA 32oz
1 SOLO CHILE RELLENO
CARNE ASADA SIDE
SIDE DE SALSA DIABLA
TACO SALSA
KIDS MENU
BEVERAGES
SPECIALS
A LA CARTE
MONDAY
FLAUTAS DE POLLO
3 FRIED CORN TORTILLAS STUFFED WITH CHICKEN. TOPPED WITH LETTUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM COMES WITH RICE AND BEANS
3 GB SOFT TACOS
3 SOFT SHELL GB TACOS WITH PICO, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS
3 TACO SPECIAL
3 CORN TACOS WITH RICE AND BEAN. COMES GARNISHED WITH CILANTRO AND ONIONS
MENUDO
TUESDAY
ENCHILADAS AMERICANAS
3 CORN TORTILLAS FILLED WITH GROUNDBEEF AND TOPPED WITH GRAVY, CHEESE SAUCE, AND CHEESE WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
2 GB BURRIOTS
2 HOMEMADE FLOUR TORTILLAS FIKLED WITH GROUND BEEF AND TOPPED WITH GRAVY, CHEESE SAUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS
3 TACOS ESPECIAL
3 CORN TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONION. COMES WITH RICE AND BEANS
WEDNESDAY
3 GB HARDSHELL TACOS
3 HARDSHELL GROUNDBEEF TACOS WITH LETTUCE, PICO, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS
TACO SALAD
FRIED FLOUR TORTILLA BOWL, FILLED WITH RICE, BEANS, PICO, CHEESE, SOUR CREAM, GUACAMOLE AND YOUR CHOICE OF CHICKEN OR GROUDBEEF
3 TACOS ESPECIAL
3 CORN TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONION. COMES WITH RICE AND BEANS
THURSDAY
MEXICAN FLAG
3 ENCHILADAS FILLED WITH CHICKEN, GROUND BEEF AND CHEESE. TOPPED WITH RED, WHITE, AND GREEN SALSA. COMES WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
CHICKEN SANDWICH
2 FLAT FRIED CORN TORTILLAS, WITH EITHER GROUNDBEEF OR CHICKEN. TOPPED WITH LETTUCE, PICO, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS
3 TACOS ESPECIAL
3 CORN TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. COMES WITH RICE AND BEANS
FRIDAY
SAT & SUN
VALENTINES
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Come in and enjoy!
710 w Main Street, Immokalee, FL 34142