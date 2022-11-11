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Mexican & Tex-Mex

Mi ranchito restaurant

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710 w Main Street

Immokalee, FL 34142

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APPETIZERS

Cheese Fries

$9.99

Guacamole Dip

$6.99

Tortilla soup

Cheese Sauce Dip

$6.99

Nachos

$9.99

Banana Bread

$3.25

FAJITAS AND STEAK PLATTERS

BISTEC RANCHERO

$14.99

GRILLED STEAK COMBINATION OF ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS SAUTEED WITH RED SAUCE SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM, & GUACAMOLE

BISTEC TAMPIQUENA

$18.99

GRILLED STEAK WITH 2 CHEESE ENCHILADAS SERVED WITH GREEN SAUCE & SOUR CREAM

CARNE ASADA

$18.99

GRILLED STEAK COOKED WITH CAMBRAY ONIONS & JALAPENOS SERVED WITH GUACAMOLE

TEX-MEX FAJITA

$22.99

GRILLED FAJITAS, CHICKEN, SHRIMP, & CARNITAS (PORK) MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS, AND TOMATOES SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM, & GUACAMOLE

STEAK FAJITAS

$19.99

GRILLED FAJITAS, MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS AND TOMATOES SERVED WITH SALAD, PICO DE GALLO, SOUR CREAM & GUACAMOLE

CHICKEN FAJITAS

$14.99

GRILLED CHICKEN, MIXED WITH ONIONS, GREEEN AND RED PEPPERS AND TOMATOES SERVED WITH SALAD, PICO DE GALLO, SOUR CREAM & GUACAMOLE

SHRIMP FAJITAS

$16.99

GRILLED SHRIMP, MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS AND TOMATOES, SERVED WITH SALAD, PICO DE GALLO, SOUR CREAM & GUACAMOLE

BISTEC JAROCHO (SURF & TURF)

$22.99

MARINATED GRILLED STEAK ACCOMPANIED BY 1/2 DOZEN SHRIMPS, PICO DE GALLO & GUACAMOLE

MOLCAJETE MEXICANO

$24.99

GRILLED CHICKEN, GRILLED FAJITAS, CHORIZO, NOPALES, AND QUESO. WITH CAMBRAY ONIONS, TOMATOES, GREEN & RED PEPPERS TOPPED WITH RANCHERO SAUCE SERVED WITH SALAD, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

PLATO DE MILANESA DE RES

$14.99

BREADED STEAK FRIED UNTIL CRISPY

ALAMBRES

$14.99

CHICKEN OR STEAK PREPARED WITH GREEN & RED PEPPERS ONIONS, BACON, MOZZARELLA CHEESE & CHEESE SAUCE

PLATO DE CARNITAS

$11.99

PORK SERVED WITH PICO DE GALLO AND JALAPENOS

CHICKEN PLATTERS

GRILLED CHICKEN

$14.99

FRESH CUT CHICKEN BREAST MARINATED AND GRILLED TO PERFECTION

PLATO DE MILANESA DE POLLO

$14.99

BREADED CHICKEN, FREID UNTIL CRISPY

POLLO FELIZ

$14.99

GRILLED CHICKEN MIXED WITH ONIONS, GREEN AND RED PEPPERS, TOMATOES, COVEREE WITH OUR HOUSE SPECIALTY CHEESE SAUCE SERVED WITH SALAD

SALAD & SANDWICHES

TORTA

$10.00

MEXICAN STYLED SANDWICH WITH LETTUFE, TOMATO, GUACAMOLE & CHEESE, ALSO COMES WITH FRIES

HAMBURGER

$10.00

TACO SALAD

$9.99

HOUSE SALAD

$11.00

GRILLED CHICKEN OR STEAK FRESH LETTUE, TOMATO, AVOCADO, BOILED EGG, CUCUMBER & A SIDE OF HOUSE RANCH

TRADITIONAL MEALS

PLATO DE CARNE GUISADA

$11.99

BEEF CHUNKS COOKED IN GRAVY SAUCE

ENCHILADAS MEXICANAS

$11.99

3 CORN TORTILLAS FILLED WITH MEXICAN CHEESE, COVEREED WITH RED CHILE TOPPED WITH LETTUCE, POTATOES, CARROTS, JALAPENOS, MEICAN CHEESE AND SOUR CREAM

ENCHILADAS AMERICANAS (TEXAS STYLE)

$11.99

3 CORN TORTILLAS STUFFED WITH GROUND BEEF TOPPED WITH OUR HOMEMADE GRAVY AND CHEDDAR CHEESE AND SOUR CREAM

PLATO DE ENCHILADAS

$11.99

MEXICAN FLAG ENCHILADAS SPEICAL

$11.99

SIGNATURE MEXICAN FLAG DISH, 3 CORN TORTILLAS STUFFE WITH TOPPED WITH GREEEN, WHITE AND RED SALSA AND SOUR CREAM

HARD SHELL TACOS PLATE

$10.00

GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN

SOFT SHELL TACOS

$10.00

GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN

BURRITO

$10.99

FILLED WITH BEANS, RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, CHEESE, GUACAMOLE & HOUSE SPECIALTY CHEESE SAUCE & GRAVY

QUESADILLAS

$6.99

FILLED WITH WHITE & YELLOW CHEESE SERVED WITH SOUR CREAM

TOSTADA PLATE

$10.99

CHALUPA PLATE

$10.99

SOUPS

CALDO DE RES

$15.99

HOMEMADE BEEF BROTH WITH BEEF CHUNKS OR BEEF SHORT RIBS AND MIXED VEGETABLES

CALDO DE CAMARON

$15.99

SHRIMP SOUP WITH MIXED VEGETABLES, SERVED WITH ONIONS, CILANTRO & LEMON

7 MARES DE MARISCOS (SEAFOOD SOUP)

$21.99

TOMATO BASED SAUCE WITH SEAFOOD MIX OF OCTOPUS, MUSSELS, SHRIMP, CLAMS AND CRAB CLAWS SERED WITH ONIONS, CILANTRO & LEMON

MENUDO (FRIDAY-SUNDAYU ONLY)

$11.00

BEEF TRIPE SOUP SERVED WITH ONIONS, CILANTRO & LEMON

CALDO DE PESCADO

$15.99

SEAFOOD

CAMARONES A LA DIABLA

$14.99

GRILLED SHRIMP SAUTEED IN CERY HOT SALSA SERVED WITH RANCE & SALAD

FILETE

$14.99

GRILLED OR BREADED FISH, SEASONED WITH LEMON. SERVED WITH SEASONED & BOILED BROCCOLI, CARROTS, POTATOES, & ZUCCHINI

COCTEL DE CAMARON

$15.99

SHRIMP, CLAMATO, KETCHUP, LEMON, ORANGE JUICE & VALENTINA SAUCE SERVED WITH SALTINE CRACKERS

TACOS

CORN TACOS

$3.00

FLOUR TACOS

$4.00

SPECIALTY CORN TACOS

$4.00

SPECIALTY FLOUR TACOS

$5.00

CHALUPAS

$3.00

TOSTADAS

$3.00

SIDES

RICE AND BEANS

$4.99

BEANS

$2.99

RICE

$2.99

SIDE GUACAMOLE

$2.99

SOUR CREAM

$2.00

SIDE CEBOLLA ASADA

$2.00

CHILE TOREADO

$1.59

SIDE SHRIMP

$7.99

SIDE MEAT

$6.99

CHIPS AND SALSA

$1.99

CHIPS AND SALSA (TOGO)

$2.99

AVOCADO SLICES

$1.99

FLOUR TORTILLAS

$1.99

CORN TORTILLAS

$1.99

NOPAL

$2.00

SIDE DE CHEESESAUCE

$2.00

SIDE DE FILETE

$7.99

SIDE DE VEGGIES

$3.99

SIDE SALAD

$1.99

AVOCADO SLICES

$1.99

FRIES

$1.99

CAMBRY

$1.35

PICO

$1.99

SIDE QUESO AMARILLO

$1.00

SIDE QUESO BLANCO

$1.00

RANCH

$0.75

SALSA 10oz

$5.99

SALSA 16oz

$8.99

SALSA 32oz

$16.99

1 SOLO CHILE RELLENO

$6.99

CARNE ASADA SIDE

$8.99

SIDE DE SALSA DIABLA

$2.00

TACO SALSA

$0.10

KIDS MENU

KIDS CHICKEN TENDERS WITH FRIES

$6.99

KIDS CORN DOG WITH FRIES

$6.99

KIDS SMALL BURRITO WITH RICE & BEANS

$6.99

KIDS SMALL QUESADILLA WITH FRIES

$6.99

BEVERAGES

SM SODA

$2.75

LG SODA

$3.25

MICHELADAS

$8.99

JARRITOS

$3.00

COCA MEXICANA

$3.50

FANTA

$3.00

SM AGUA

$3.50

LG AGUA

$4.50

DOMESTICE & IMPORTED BEERS

$4.50

APPLE JUICE

$2.15

NESQUICK

$1.79

COCONUT WATER

$2.25

BOTTLE WATER

$1.29

COFFEE

$1.79

SPECIALS

CUSTOM

A LA CARTE

A LA CARTE

MONDAY

FLAUTAS DE POLLO

$10.00

3 FRIED CORN TORTILLAS STUFFED WITH CHICKEN. TOPPED WITH LETTUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM COMES WITH RICE AND BEANS

3 GB SOFT TACOS

$10.00

3 SOFT SHELL GB TACOS WITH PICO, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS

3 TACO SPECIAL

$10.99

3 CORN TACOS WITH RICE AND BEAN. COMES GARNISHED WITH CILANTRO AND ONIONS

MENUDO

$10.00

TUESDAY

ENCHILADAS AMERICANAS

$9.99

3 CORN TORTILLAS FILLED WITH GROUNDBEEF AND TOPPED WITH GRAVY, CHEESE SAUCE, AND CHEESE WITH A SIDE OF RICE AND BEANS

2 GB BURRIOTS

$8.99

2 HOMEMADE FLOUR TORTILLAS FIKLED WITH GROUND BEEF AND TOPPED WITH GRAVY, CHEESE SAUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS

3 TACOS ESPECIAL

$10.99

3 CORN TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONION. COMES WITH RICE AND BEANS

WEDNESDAY

3 GB HARDSHELL TACOS

$8.99

3 HARDSHELL GROUNDBEEF TACOS WITH LETTUCE, PICO, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS

TACO SALAD

$8.99

FRIED FLOUR TORTILLA BOWL, FILLED WITH RICE, BEANS, PICO, CHEESE, SOUR CREAM, GUACAMOLE AND YOUR CHOICE OF CHICKEN OR GROUDBEEF

3 TACOS ESPECIAL

$10.99

3 CORN TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONION. COMES WITH RICE AND BEANS

THURSDAY

MEXICAN FLAG

$9.99

3 ENCHILADAS FILLED WITH CHICKEN, GROUND BEEF AND CHEESE. TOPPED WITH RED, WHITE, AND GREEN SALSA. COMES WITH A SIDE OF RICE AND BEANS

CHICKEN SANDWICH

$10.00

2 FLAT FRIED CORN TORTILLAS, WITH EITHER GROUNDBEEF OR CHICKEN. TOPPED WITH LETTUCE, PICO, CHEESE, AND SOUR CREAM. COMES WITH RICE AND BEANS

3 TACOS ESPECIAL

$10.99

3 CORN TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. COMES WITH RICE AND BEANS

FRIDAY

PLATO DE CHILE RELLENO

$13.99

STUFFED POBLANO PEPPER, TOPPED WITH SALSA, CREMA, AND QUESO FRESCO. COMES WITH RICE AND BEANS.

CAMARONES ALA DIABLA

$13.99

ENCHILADAS SUIZAS

$10.00

SAT & SUN

PLATO DE CHILE RELLENO

$13.99

STUFFED POBLANO PEPPER, TOPPED WITH SALSA, CREMA, AND QUESO FRESCO. COMES WITH RICE AND BEANS.

CAMARONES ALA DIABLA

$13.99

POLLO EN MOLE ROJO

$12.99

FILETE ALA DIABLA

$12.00

VALENTINES

TEX-MEX FAJITA

$24.00

BISTEC TAMPIQUENA

$21.50

CARNE ASADA

$21.50

steak fajita

$21.50

SHRIMP FAJITAS

$21.50

DRINKS

cater

Catering 1

$225.00
All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

710 w Main Street, Immokalee, FL 34142

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