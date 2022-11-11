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Middleton House of Pizza 229 S Main St

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229 South Main Street

Middleton, MA 01949

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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PIZZA

LARGE PIZZA CHEESE

$15.00

TRADITIONAL

SMALL PIZZA CHEESE

$11.00

TRADITIONAL

GLUTEN FREE

$13.00

SPECIALTIES

LARGE CHICKEN BROCCOLI ALFREDO

$20.00

GRILLED OR BREADED CHICKEN,HOMEMADE CREAMY ALFREDO TOPPED WITH CLASSIC CHEESE,CHICKEN AND FRESH BROCCOLI

SMALL CHICKEN BROCCOLI ALFREDO

$14.00

GRILLED OR BREADED CHICKEN,HOMEMADE CREAMY ALFREDO TOPPED WITH CLASSIC CHEESE,CHICKEN AND FRESH BROCCOLI

LARGE BREAKFAST PIZZA

$20.00

BACON,EGG AND CHEESE

SMALL BREAKFAST PIZZA

$14.00

BACON,EGG AND CHEESE

LARGE MARGARITA PIZZA

$20.00

FRESH MOZZARELLA,TOMATOE,BASIL

SMALL MARGARITA PIZZA

$14.00

FRESH MOZZARELLA,TOMATOE,BASIL

LARGE MEDITERRANEAN

$21.00

FETA,TOMATOE,OLIVE,SPINACH

SMALL MEDITERRANEAN

$15.00

FETA,TOMATOE,OLIVE,SPINACH

LARGE BUFFALO CHICKEN

$19.00

GRILLED OR BREADED

SMALL BUFFALO CHICKEN

$13.00

GRILLED OR BREADED

LARGE HAWIIAN

$20.00

HAM,PINEAPPLE

SMALL HAWIIAN

$14.00

HAM,PINEAPPLE

LARGE SUPER SPECIAL

$24.00

MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURGER,SAUSAGE,XTRA CHEESE

SMALL SUPER SPECIAL

$17.00

MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURGER,SAUSAGE,XTRA CHEESE

LARGE STEAK BOMB PIZZA

$23.00

MUSHROOMS,PEPPERS,SALAMI,SHAVED STEAK TOPPED WITH XTRA CHEESE

SMALL STEAK BOMB PIZZA

$16.00

LARGE CHICKEN FINGER MOZZARELLA STICKS

$21.00

SMALL CHICKEN FINGER MOZZARELLA STICK

$15.00

LG MEATLOVERS

$24.00

HAM,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURG,SAUSAGE

SM MEATLOVERS

$17.00

HAM,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURG,SAUSAGE

LG SCAMPI

$20.00

SM SCAMPI

$14.00

SALADS

GARDEN SALAD

$9.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED CABAGE

GREEK SALAD

$10.00

FETA AND RED ONIONS LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED CABAGE

CAESAR SALAD

$10.00

ROMAIN,SHAVED PARM AND HOMEMADE CROUTONS.

CAESAR WITH STEAK TIPS SALAD

$16.00

ROMAIN,SHAVED PARM AND HOMEMADE CROUTONS.

CAESAR WITH CHICKEN SALAD

$14.00

ROMAIN,SHAVED PARM AND HOMEMADE CROUTONS.

TUNA SALAD

$11.00

SCOOP OF TUNA ON A GARDEN SALAD. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

ANTIPASTO

$11.00

ALL THE ITALIAN COLD CUTS AND CHEESE ON TOP OF A GARDEN. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

TURKEY SALAD

$11.00

SLICED TURKEY BREAST ON TOP OF A GARDEN LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

CHICKEN KABOB SALAD

$14.00

HOUSE MARINATED GRILLED CHICKEN ON TOP OF A GREEK SALAD. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

STEAK TIP SALAD

$16.00

HOUSE MARINATED GRILLED STEAK ON TOP OF A GREEK SALAD. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

CHEF

$11.00

HAM,AMERICAN CHEESE AND A HARD BOILED EGG. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

TRADITIONAL GREEK

$10.00

TOMATOES,CUCUMBERS,OLIVES AND FETA NO LETTUCE

SIDE GREEK

$7.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS,FEATA CHEESE

SIDE CAESAR

$8.00

SIDE CAESAR WITH STEAK

$12.00

SIDE CAESAR WITH CHICKEN

$11.00

SIDE WITH TUNA

$9.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

SIDE ANTIPASTO

$9.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

SIDE TURKEY

$9.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

SIDE CHICKEN KABOB

$10.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS,FETA CHEESE

SIDE WITH STEAK

$12.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS,FETA CHEESE.

SIDE GARDEN

$6.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

SIDE CHEF

$9.00

LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.

SIDE TRADITIONAL GREEK

$8.00

TOMATOES,CUCUMBERS,OLIVES AND FETA NO LETTUCE

SIDE CHICKEN SALAD

$9.00

CHICKEN SALAD SALAD

$11.00

SIDE ORDERS

LARGE FRIES

$7.00

SMALL FRIES

$5.00

LARGE SWEET POTATOE FRIES

$7.00

SMALL SWEET POTATOE FRIES

$5.00

LARGE CURLY FRIES

$7.00

SMALL CURLY FRIES

$5.00

LARGE STEAK FRIES

$7.00

SMALL STEAK FRIES

$5.00

LARGE CHICKEN FINGERS

$18.00

SMALL CHICKEN FINGERS

$10.00

LARGE CHICKEN WINGS

$18.00

SMALL CHICKEN WINGS

$10.00

LARGE MOZZARELLA STICKS

$17.00

SMALL MOZZARELLA STICKS

$9.00

PIZZA ROLL

$5.00

SPINACH ROLL

$5.00

ONION RINGS

$6.00

HAND CUT AND BATTERED IN HOUSE

LARGE FRIED RAVIOLIS

$17.00

RAVIOLI FILLED WITH CHEESE,BREADED DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN. COMES WITH A SIDE OF MARINARA

SMALL FRIED RAVIOLIS

$9.00

RAVIOLI FILLED WITH CHEESE,BREADED DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN. COMES WITH A SIDE OF MARINARA

LARGE FRIED MUSHROOMS

$17.00

MUSHROOMS DEEP-FRIED TO GOLDEN BROWN. WITH A SIDE OF MARINARA

SMALL FRIED MUSHROOMS

$9.00

MUSHROOMS DEEP-FRIED TO GOLDEN BROWN. WITH A SIDE OF MARINARA

LARGE MAC AND CHEESE WEDGES

$17.00

MAC AND CHEESE COOKED GOLDEN BROWN

SMALL MAC AND CHEESE WEDGES

$9.00

MAC AND CHEESE COOKED GOLDEN BROWN

BUFFALO FINGERS LG

$18.00

BUFFALO FINGERS SM

$10.00

BUFFALO WINGS LG

$18.00

BUFFALO WINGS SM

$10.00

PHILLY CHEESTEAK ROLL

$5.00

LG BONLESS WINGS

$17.00

SM BONELESS WINGS

$10.00

CALZONES

LG BUFFALO CHICKEN CALZ

$26.00

GRILLED OR BREADED

SM BUFFALO CHICKEN CALZ

$18.00

GRILLED OR BREADED

LG CHICKEN PARM CALZ

$26.00

HOMEMADE BREADED CHICKEN FRIED TO PERFECTION

SM CHICKEN PARM CALZ

$18.00

HOMEMADE BREADED CHICKEN FRIED TO PERFECTION

LG CHEESE STEAK CALZ

$26.00

SHAVED STEAK CHOPPED TO PERFECTION TOPPED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE

SM CHEESE STEAK CALZ

$18.00

SHAVED STEAK CHOPPED TO PERFECTION TOPPED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE

LG STEAK BOMB CALZ

$26.00

SHAVED STEAK CHOPPED TO PERFECTION.MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI.TOPPED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE

SM STEAK BOMB CALZ

$18.00

LG CHICKEN BROCCOLI ALFREDO CALZ

$26.00

GRILLED OR BREADED CHICKEN WITH FRESH BROCCOLI,AND PUR CREAMY ALFREDO SAUCE

SM CHICKEN BROCCOLI ALFREDO CALZ

$18.00

FRIED EGG WITH YOUR CHOICE OF CHEESE MELTED TO PERFECTION

LG MAKE YOUR OWN CALZONE

$26.00

UP TO FOUR TOPPPINGS

SM MAKE YOUR OWN CALZONE

$18.00

UP TO FOUR TOPPPINGS

SANDWICH

GRILLED CHICKEN

$8.00

LETTUCE,TOMATOE,MAYO

CRISPY CHICKEN

$7.00

HAND BATTERED CHICKEN FRIED TO PERFECTION LETTUCE,TOMATOE,MAYO

FRIED HADDOCK

$5.00

CHEESE AND TARTAR

HOT DOG

$5.00

4 OZ WEENER COOK TO PERFECTION

SUPER PASTRAMI

$10.00

GRILLED WITH CHEESE AND MUSTARD

HAMBUGER

$8.00

LETTUCE,TOMATOE,KETCHUP,MUSTARD

CHEESE BURGER

$9.00

LETTUCE,TOMATOE,KETCHUP,MUSTARD

DOUBLE HAMBURGER

$11.00

DOUBLE CHEESEBURGER

$12.00

IMPOSSIBLE BUGER

$9.00

PLANT BASED BURGER GRILLED TO PERFECTION

Junior Beef

$7.00

Big Beef

$8.00

Super Beef

$9.00

Onion Roll

HOT SUBS

STEAK TIPS SUB

$14.00

CHEESE,TOMATO,ONIONS

CHICKEN FINGER SUB

$11.00

LETTUCE,TOMATO,MAYO

CHICKEN KABOB SUB

$12.00

LETTUCE,TOMATO,FETA,CREAMY HOUSE ON THE SIDE

CHICKEN PARM SUB

$11.00

SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE

CRISPY CHICKEN SUBU

$11.00

LETTUCE,TOMATO,MAYO

LARGE CHICKEN STEAK

$11.00

SHAVED CHICKEN

SMALL CHICKEN STEAK

$9.00

SHAVED CHICKEN

LARGE CHICKEN BOMB

$13.00

SHAVED CHICKEN,MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI

SMALL CHICKEN BOMB

$11.00

SHAVED CHICKEN,MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI

LARGE PLAIN STEAK

$12.00

SHAVED STEAK

SMALL PLAIN STEAK

$10.00

SHAVED STEAK

LARGE CHEESE STEAK

$12.00

SHAVED STEAK AND AMERICAN CHEESE

SMALL CHEESE STEAK

$10.00

SHAVED STEAK AND AMERICAN CHEESE

LARGE STEAK BOMB

$13.00

STEAK,MUSHROOMS,PEPPERS,ONION,SALAMI AND AMERICAN CHEESE.

SMALL STEAK BOMB

$11.00

STEAK,MUSHROOMS,PEPPERS,ONION,SALAMI AND AMERICAN CHEESE

LARGE PASTRAMI

$12.00

CHEESE,MUSTARD

SMALL PASTRAMI

$10.00

CHEESE,MUSTARD

LARGE VEAL

$11.00

MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE

SMALL VEAL

$9.00

MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE

LARGE MEATBALL

$11.00

HOUSE BLEND CHEESE

SMALL MEATBALL

$9.00

HOUSE BLEND CHEESE

LARGE EGGPLANT

$11.00

MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE

SMALL EGGPLANT

$9.00

MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE

LARGE CHEESEBURGER

$12.00

LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD

SMALL CHEESEBURGER

$9.00

LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD

LARGE EGG AND CHEESE

$9.00

FRIED EGG WITH YOUR CHOICE OF CHEESE MELTED TO PERFECTION

SMALL EGG AND CHEESE

$7.00

Large Steak Egg & Cheese

$13.00

Small Steak Egg & Cheese

$11.00

Large Western

$12.00

Ham Peppers Onions Egg & cheese

Small Western

$10.00

Ham Peppers Onions Egg & Cheese

LG CHICKEN CUTLET

$11.00

SM CHICKEN CUTLET

$9.00

LG EGG

$10.00

SM EGG

$8.00

LG HAMBURGER

$12.00

SM HAMBURGER

$9.00

COLD SUBS

LARGE B.L.T

$11.00

BACON LETTUCE TOMATO MAYO

LARGE EGG SALAD

$11.00

HARD BOILED EGG MIX WITH MAYO TOPPED WITH LETTUCE AND TOMATO

LARGE GENOA AND PROVOLONE

$11.00

LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,HOTS, HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE

LARGE HAM AND CHEESE

$11.00

LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,MAYO

LARGE ITALIAN

$11.00

TOMATO,PICKLE,ONIONS,HOTS,HOUSE BLEND OF OIL VIAIGRETTE

LARGE TUNA

$11.00

LETTUCE,TOMATO

LARGE TURKEY

$11.00

CHEESE,LETTUCE,TOMATO,MAYO

LARGE VEGGY

$10.00

AMERICAN AND PROVOLONE,LETTUCE,TOMATO,PICKLE, ONIONS,AND HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE

SMALL B.L.T

$9.00

SMALL EGG SALAD

$9.00

SMALL GENOA AND PROVOLONE

$9.00

LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,HOTS, HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE

SMALL HAM AND CHEESE

$9.00

LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,MAYO

SMALL ITALIAN

$9.00

TOMATO,PICKLE,ONIONS,HOTS,HOUSE BLEND OF OIL VINAIGRETTE

SMALL TUNA

$9.00

LETTUCE,TOMATO

SMALL TURKEY

$9.00

CHEESE,LETTUCE,TOMATO,MAYO

SMALL VEGGY

$8.00

AMERICAN AND PROVOLONE,LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONIONS,AND HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE

THE JOEY

$12.00

TURKEY,ROAST BEEF, & SWISS LETTUCE, TOMATO, MAYO

THE JOEY

$10.00

TURKEY,ROAST BEEF AND SWISS LETTUCE,TOMATO,MAYO

LG CHICKEN SALAD

$11.00

SM CHICKEN SALAD

$9.00

LG CHICKEN SALAD

$11.00

SM CHICKEN SALAD

$9.00

WRAPS

CAESAR WRAP

$9.00

ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR

CHICKEN CAESAR WRAP

$12.00

ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR

BUFFALO GRILLED CHICKEN WRAP

$12.00

GRILLED CHICKEN,LETTUCE,RED ONION BLEU CHEESE

BUFFALO CHICKEN FINGER WRAP

$12.00

BREADED CHICKEN,LETTUCE,RED ONION,BLEU CHEESE

STEAK TIP CAESAR WRAP

$15.00

ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR

BUFFALO GRILLED CHICKEN CAESAR WRAP

$12.00

ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR

BUFFALO CHICKEN FINGER CAESAR WRAP

$12.00

ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR

STIR FRY BOWLS

CHICKEN TERIYAKI BOWL

$12.00

MUSHROOM,PEPPERS,ONIONS AND RICE

STEAK TERIYAKI BOWL

$14.00

MUSHROOM,PEPPERS,ONIONS AND RICE

VEGGIE TERIYAKI BOWL

$10.00

MUSHROOM,PEPPERS,ONIONS AND RICE

SHRIMP TERIYAKI BOWL

$14.00

MUSHROOM,PEPPERS,ONIONS AND RICE

DINNERS

CHICKEN WING DINNER

$15.00

DEEP-FRIED CHICKEN WITH BONE

CHICKEN FINGER DINNER

$15.00

BREADED AND FRIED CHICKEN STRIPS

CHICKEN KABOB DINNER

$16.00

GRILLED PIECES OF CHICKEN

CRISPY CHICKEN DINNER

$15.00

FRIED CHICKEN BREAST SANDWICH WITH LETTUCE,TOMATO,MAYO

CHEESEBURGER

$15.00

DOUBLE BURGER ON A SESAME ROLL WITH LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD

STEAK TIP

$20.00

HAMBUGER

$15.00

DOUBLE HAMBURGER ON SESAME ROLL LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD

KIDS MEAL

KIDS CHEESEBURGER

$9.00

KIDS CHICKEN FINGERS

$9.00

KIDS HOT DOG

$9.00

KIDS GRILLED CHEESE

$9.00

KIDS MAC AND CHEESE

$9.00

HOME MADE BAKED TO PERFECTION

PASTAS

CHICKEN BROCCOLI ALFREDO

$14.00

CHICKEN,BROCCOLI AND OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDOSAUCE. COME WITH A SIDE OF GALIC BREAD

PASTA WITH MEATBALL

$12.00

PASTA TOPPED WITH OUR MEATBALLS AND MELTED HOUSE BLENDED CHEESE

PASTA WITH EEGPLANT

$12.00

PASTA TOPPED WITH OUR EGGPLANT AND MELTED HOUSE BLENDED CHEESE

PASTA WITH CHICKEN PARM

$12.00

PASTA TOPPED WITH OUR CRISPY CHICKEN AND MELTED HOUSE BLENDED CHEESE

PASTA AND SAUCE

$9.00

PASTA WITH BUTTER

$8.00

PASTA WITH VEAL

$12.00

PASTA WITH VEAL SAUCE AND TOPPED WITH HOUSE BLENDED CHEESE

MAC AND CHEESE

$8.00

HOME MADE BAKED TO PERFECTION

SLICES

CHEESE SLICES

$3.00

PEPPERONI SLICES

$4.00

CALZONE SLICE OF THE DAY

$6.00

LUNCH SPECIAL

DESERTS

CHOCOLATE CHIP COOKIE

$2.00

GLUTEN FREE

WHOOPIE PIE

$2.00

BROWNIE

$2.00

GLUTEN FREE

KOULOURIA

$5.00

GREEK BUTTER COOKIES. 6 IN A ORDER

CHIPS

REGULAR 1OZ

$1.50

WACHUSETTS

SOUR CREAM AND ONION 1OZ

$1.50

WACHUSETTS

BBQ 1OZ

$1.50

WACHUSETTS

REGULAR 4OZ

$3.00

WACHUSETTS

SOUR CREAM AND ONION 4OZ

$3.00

WACHUSETTS

BBQ 4OZ

$3.00

WACHUSETTS

SALT AND VINEGAR 2OZ

$2.00

DEEP RIVER

SALT AND PEPPER

$2.00

DEEP RIVER

Deep River

$2.00

Wachusetts

$1.50

SOUPS

CLAM CHOWDER

$9.00

HOMEMADE

BEEF STEW

$8.00

HOMEMADE

CHICKEN NOODLE

$8.00

HOMEMADE

AVGOLEMONO

$7.00

CHICKEN LEMON AND RICE

SIDES

BUFFALO CHICKEN DIP

Out of stock

BUFFALO CHICKEN AND CHEESE GF

Drinks

2 Liter Soda

$3.00

20 oz Soda

$2.00

Beer

$5.00

Snapple

$2.00

Juice

$2.00

Water

$1.50

Cans

$1.25
All hours
SundayClosed
MondayClosed
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Making Pizza Great Again

Location

229 South Main Street, Middleton, MA 01949

Directions

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