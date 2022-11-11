Middleton House of Pizza 229 S Main St
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229 South Main Street
Middleton, MA 01949
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SPECIALTIES
LARGE CHICKEN BROCCOLI ALFREDO
GRILLED OR BREADED CHICKEN,HOMEMADE CREAMY ALFREDO TOPPED WITH CLASSIC CHEESE,CHICKEN AND FRESH BROCCOLI
SMALL CHICKEN BROCCOLI ALFREDO
GRILLED OR BREADED CHICKEN,HOMEMADE CREAMY ALFREDO TOPPED WITH CLASSIC CHEESE,CHICKEN AND FRESH BROCCOLI
LARGE BREAKFAST PIZZA
BACON,EGG AND CHEESE
SMALL BREAKFAST PIZZA
BACON,EGG AND CHEESE
LARGE MARGARITA PIZZA
FRESH MOZZARELLA,TOMATOE,BASIL
SMALL MARGARITA PIZZA
FRESH MOZZARELLA,TOMATOE,BASIL
LARGE MEDITERRANEAN
FETA,TOMATOE,OLIVE,SPINACH
SMALL MEDITERRANEAN
FETA,TOMATOE,OLIVE,SPINACH
LARGE BUFFALO CHICKEN
GRILLED OR BREADED
SMALL BUFFALO CHICKEN
GRILLED OR BREADED
LARGE HAWIIAN
HAM,PINEAPPLE
SMALL HAWIIAN
HAM,PINEAPPLE
LARGE SUPER SPECIAL
MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURGER,SAUSAGE,XTRA CHEESE
SMALL SUPER SPECIAL
MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURGER,SAUSAGE,XTRA CHEESE
LARGE STEAK BOMB PIZZA
MUSHROOMS,PEPPERS,SALAMI,SHAVED STEAK TOPPED WITH XTRA CHEESE
SMALL STEAK BOMB PIZZA
LARGE CHICKEN FINGER MOZZARELLA STICKS
SMALL CHICKEN FINGER MOZZARELLA STICK
LG MEATLOVERS
HAM,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURG,SAUSAGE
SM MEATLOVERS
HAM,SALAMI,PEPPERONI,HAMBURG,SAUSAGE
LG SCAMPI
SM SCAMPI
SALADS
GARDEN SALAD
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED CABAGE
GREEK SALAD
FETA AND RED ONIONS LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED CABAGE
CAESAR SALAD
ROMAIN,SHAVED PARM AND HOMEMADE CROUTONS.
CAESAR WITH STEAK TIPS SALAD
ROMAIN,SHAVED PARM AND HOMEMADE CROUTONS.
CAESAR WITH CHICKEN SALAD
ROMAIN,SHAVED PARM AND HOMEMADE CROUTONS.
TUNA SALAD
SCOOP OF TUNA ON A GARDEN SALAD. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
ANTIPASTO
ALL THE ITALIAN COLD CUTS AND CHEESE ON TOP OF A GARDEN. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
TURKEY SALAD
SLICED TURKEY BREAST ON TOP OF A GARDEN LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
CHICKEN KABOB SALAD
HOUSE MARINATED GRILLED CHICKEN ON TOP OF A GREEK SALAD. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
STEAK TIP SALAD
HOUSE MARINATED GRILLED STEAK ON TOP OF A GREEK SALAD. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
CHEF
HAM,AMERICAN CHEESE AND A HARD BOILED EGG. LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
TRADITIONAL GREEK
TOMATOES,CUCUMBERS,OLIVES AND FETA NO LETTUCE
SIDE GREEK
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS,FEATA CHEESE
SIDE CAESAR
SIDE CAESAR WITH STEAK
SIDE CAESAR WITH CHICKEN
SIDE WITH TUNA
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
SIDE ANTIPASTO
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
SIDE TURKEY
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
SIDE CHICKEN KABOB
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS,FETA CHEESE
SIDE WITH STEAK
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS,FETA CHEESE.
SIDE GARDEN
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
SIDE CHEF
LETTUCE,TOMATOES,CUCUMBERS,RED ONIONS.
SIDE TRADITIONAL GREEK
TOMATOES,CUCUMBERS,OLIVES AND FETA NO LETTUCE
SIDE CHICKEN SALAD
CHICKEN SALAD SALAD
SIDE ORDERS
LARGE FRIES
SMALL FRIES
LARGE SWEET POTATOE FRIES
SMALL SWEET POTATOE FRIES
LARGE CURLY FRIES
SMALL CURLY FRIES
LARGE STEAK FRIES
SMALL STEAK FRIES
LARGE CHICKEN FINGERS
SMALL CHICKEN FINGERS
LARGE CHICKEN WINGS
SMALL CHICKEN WINGS
LARGE MOZZARELLA STICKS
SMALL MOZZARELLA STICKS
PIZZA ROLL
SPINACH ROLL
ONION RINGS
HAND CUT AND BATTERED IN HOUSE
LARGE FRIED RAVIOLIS
RAVIOLI FILLED WITH CHEESE,BREADED DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN. COMES WITH A SIDE OF MARINARA
SMALL FRIED RAVIOLIS
RAVIOLI FILLED WITH CHEESE,BREADED DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN. COMES WITH A SIDE OF MARINARA
LARGE FRIED MUSHROOMS
MUSHROOMS DEEP-FRIED TO GOLDEN BROWN. WITH A SIDE OF MARINARA
SMALL FRIED MUSHROOMS
MUSHROOMS DEEP-FRIED TO GOLDEN BROWN. WITH A SIDE OF MARINARA
LARGE MAC AND CHEESE WEDGES
MAC AND CHEESE COOKED GOLDEN BROWN
SMALL MAC AND CHEESE WEDGES
MAC AND CHEESE COOKED GOLDEN BROWN
BUFFALO FINGERS LG
BUFFALO FINGERS SM
BUFFALO WINGS LG
BUFFALO WINGS SM
PHILLY CHEESTEAK ROLL
LG BONLESS WINGS
SM BONELESS WINGS
CALZONES
LG BUFFALO CHICKEN CALZ
GRILLED OR BREADED
SM BUFFALO CHICKEN CALZ
GRILLED OR BREADED
LG CHICKEN PARM CALZ
HOMEMADE BREADED CHICKEN FRIED TO PERFECTION
SM CHICKEN PARM CALZ
HOMEMADE BREADED CHICKEN FRIED TO PERFECTION
LG CHEESE STEAK CALZ
SHAVED STEAK CHOPPED TO PERFECTION TOPPED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE
SM CHEESE STEAK CALZ
SHAVED STEAK CHOPPED TO PERFECTION TOPPED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE
LG STEAK BOMB CALZ
SHAVED STEAK CHOPPED TO PERFECTION.MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI.TOPPED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE
SM STEAK BOMB CALZ
LG CHICKEN BROCCOLI ALFREDO CALZ
GRILLED OR BREADED CHICKEN WITH FRESH BROCCOLI,AND PUR CREAMY ALFREDO SAUCE
SM CHICKEN BROCCOLI ALFREDO CALZ
FRIED EGG WITH YOUR CHOICE OF CHEESE MELTED TO PERFECTION
LG MAKE YOUR OWN CALZONE
UP TO FOUR TOPPPINGS
SM MAKE YOUR OWN CALZONE
UP TO FOUR TOPPPINGS
SANDWICH
GRILLED CHICKEN
LETTUCE,TOMATOE,MAYO
CRISPY CHICKEN
HAND BATTERED CHICKEN FRIED TO PERFECTION LETTUCE,TOMATOE,MAYO
FRIED HADDOCK
CHEESE AND TARTAR
HOT DOG
4 OZ WEENER COOK TO PERFECTION
SUPER PASTRAMI
GRILLED WITH CHEESE AND MUSTARD
HAMBUGER
LETTUCE,TOMATOE,KETCHUP,MUSTARD
CHEESE BURGER
LETTUCE,TOMATOE,KETCHUP,MUSTARD
DOUBLE HAMBURGER
DOUBLE CHEESEBURGER
IMPOSSIBLE BUGER
PLANT BASED BURGER GRILLED TO PERFECTION
Junior Beef
Big Beef
Super Beef
Onion Roll
HOT SUBS
STEAK TIPS SUB
CHEESE,TOMATO,ONIONS
CHICKEN FINGER SUB
LETTUCE,TOMATO,MAYO
CHICKEN KABOB SUB
LETTUCE,TOMATO,FETA,CREAMY HOUSE ON THE SIDE
CHICKEN PARM SUB
SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE
CRISPY CHICKEN SUBU
LETTUCE,TOMATO,MAYO
LARGE CHICKEN STEAK
SHAVED CHICKEN
SMALL CHICKEN STEAK
SHAVED CHICKEN
LARGE CHICKEN BOMB
SHAVED CHICKEN,MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI
SMALL CHICKEN BOMB
SHAVED CHICKEN,MUSHROOMS,PEPPERS,ONIONS,SALAMI
LARGE PLAIN STEAK
SHAVED STEAK
SMALL PLAIN STEAK
SHAVED STEAK
LARGE CHEESE STEAK
SHAVED STEAK AND AMERICAN CHEESE
SMALL CHEESE STEAK
SHAVED STEAK AND AMERICAN CHEESE
LARGE STEAK BOMB
STEAK,MUSHROOMS,PEPPERS,ONION,SALAMI AND AMERICAN CHEESE.
SMALL STEAK BOMB
STEAK,MUSHROOMS,PEPPERS,ONION,SALAMI AND AMERICAN CHEESE
LARGE PASTRAMI
CHEESE,MUSTARD
SMALL PASTRAMI
CHEESE,MUSTARD
LARGE VEAL
MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE
SMALL VEAL
MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE
LARGE MEATBALL
HOUSE BLEND CHEESE
SMALL MEATBALL
HOUSE BLEND CHEESE
LARGE EGGPLANT
MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE
SMALL EGGPLANT
MARINARA,HOUSE BLEND CHEESE
LARGE CHEESEBURGER
LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD
SMALL CHEESEBURGER
LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD
LARGE EGG AND CHEESE
FRIED EGG WITH YOUR CHOICE OF CHEESE MELTED TO PERFECTION
SMALL EGG AND CHEESE
Large Steak Egg & Cheese
Small Steak Egg & Cheese
Large Western
Ham Peppers Onions Egg & cheese
Small Western
Ham Peppers Onions Egg & Cheese
LG CHICKEN CUTLET
SM CHICKEN CUTLET
LG EGG
SM EGG
LG HAMBURGER
SM HAMBURGER
COLD SUBS
LARGE B.L.T
BACON LETTUCE TOMATO MAYO
LARGE EGG SALAD
HARD BOILED EGG MIX WITH MAYO TOPPED WITH LETTUCE AND TOMATO
LARGE GENOA AND PROVOLONE
LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,HOTS, HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE
LARGE HAM AND CHEESE
LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,MAYO
LARGE ITALIAN
TOMATO,PICKLE,ONIONS,HOTS,HOUSE BLEND OF OIL VIAIGRETTE
LARGE TUNA
LETTUCE,TOMATO
LARGE TURKEY
CHEESE,LETTUCE,TOMATO,MAYO
LARGE VEGGY
AMERICAN AND PROVOLONE,LETTUCE,TOMATO,PICKLE, ONIONS,AND HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE
SMALL B.L.T
SMALL EGG SALAD
SMALL GENOA AND PROVOLONE
LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,HOTS, HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE
SMALL HAM AND CHEESE
LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONION,MAYO
SMALL ITALIAN
TOMATO,PICKLE,ONIONS,HOTS,HOUSE BLEND OF OIL VINAIGRETTE
SMALL TUNA
LETTUCE,TOMATO
SMALL TURKEY
CHEESE,LETTUCE,TOMATO,MAYO
SMALL VEGGY
AMERICAN AND PROVOLONE,LETTUCE,TOMATO,PICKLE,ONIONS,AND HOUSE BLEND OIL VINAIGRETTE
THE JOEY
TURKEY,ROAST BEEF, & SWISS LETTUCE, TOMATO, MAYO
THE JOEY
TURKEY,ROAST BEEF AND SWISS LETTUCE,TOMATO,MAYO
LG CHICKEN SALAD
SM CHICKEN SALAD
LG CHICKEN SALAD
SM CHICKEN SALAD
WRAPS
CAESAR WRAP
ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR
CHICKEN CAESAR WRAP
ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR
BUFFALO GRILLED CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN,LETTUCE,RED ONION BLEU CHEESE
BUFFALO CHICKEN FINGER WRAP
BREADED CHICKEN,LETTUCE,RED ONION,BLEU CHEESE
STEAK TIP CAESAR WRAP
ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR
BUFFALO GRILLED CHICKEN CAESAR WRAP
ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR
BUFFALO CHICKEN FINGER CAESAR WRAP
ROMAIN,SHAVED PARM,CROUTONS AND CREAMY CAESAR
STIR FRY BOWLS
DINNERS
CHICKEN WING DINNER
DEEP-FRIED CHICKEN WITH BONE
CHICKEN FINGER DINNER
BREADED AND FRIED CHICKEN STRIPS
CHICKEN KABOB DINNER
GRILLED PIECES OF CHICKEN
CRISPY CHICKEN DINNER
FRIED CHICKEN BREAST SANDWICH WITH LETTUCE,TOMATO,MAYO
CHEESEBURGER
DOUBLE BURGER ON A SESAME ROLL WITH LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD
STEAK TIP
HAMBUGER
DOUBLE HAMBURGER ON SESAME ROLL LETTUCE,TOMATO,KETCHUP,MUSTARD
KIDS MEAL
PASTAS
CHICKEN BROCCOLI ALFREDO
CHICKEN,BROCCOLI AND OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDOSAUCE. COME WITH A SIDE OF GALIC BREAD
PASTA WITH MEATBALL
PASTA TOPPED WITH OUR MEATBALLS AND MELTED HOUSE BLENDED CHEESE
PASTA WITH EEGPLANT
PASTA TOPPED WITH OUR EGGPLANT AND MELTED HOUSE BLENDED CHEESE
PASTA WITH CHICKEN PARM
PASTA TOPPED WITH OUR CRISPY CHICKEN AND MELTED HOUSE BLENDED CHEESE
PASTA AND SAUCE
PASTA WITH BUTTER
PASTA WITH VEAL
PASTA WITH VEAL SAUCE AND TOPPED WITH HOUSE BLENDED CHEESE
MAC AND CHEESE
HOME MADE BAKED TO PERFECTION
DESERTS
CHIPS
SOUPS
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|Closed
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|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Making Pizza Great Again
229 South Main Street, Middleton, MA 01949
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