This restaurant does not have any images
Mint & Martini Indian Cuisine
2490 Taylor rd
Grover, MO 63040
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Food
SOUP
SALAD
APPETIZER
- ONION PAKODA
INDIAN STYLE ONION FITTERS$7.90
- VEG SAMOSA
PYRAMID-SHAPED PASTRY STUFFED WITH POTATO, PEASE, AND INDIAN SPICES.$6.90
- MIX VEG PAKODA
INDIAN ASSORTED VEGETABLE FRITTERS$7.90
- BHINDI KURKURE
CRISPY OKARA FRITTERS WITH PERI PERI MASALA$8.90
- ALOO TIKKI CHAAT
POTATO TIKKI, YOGURT, CHUTNEY$9.90
- SAMOSA CHHAT
CRUSHED SAMOSA, CHICKPEAS, TOPPED WITH YOGURT, CILENTRO, SWEET AND SOUR CHUTNEY$9.90
- MIRCHI BHAJJI
JALOPENIO PEPPER FRITTER$7.90
- GOLGAPPA
PUFF PASTRY BALLS, POTATO AND CHICKPEA FILLING,$6.90
- POPCORN CHICKEN
BITE-SIZE TENDER AND CRISPY CHICKEN SEASONED WITH INDIAN SPICES$7.90
- POPCORN SHRIMP
BITE-SIZE TENDER AND CRISPY SHRIMP SEASONED WITH INDIAN SPICES$9.90
- PEPPER CHICKEN
TENDER CHICKEN, CRISPY VEGETABLES,RICH BLACK PEPPER SAUCE$7.90
- PEPPER SHRIMP
TENDER SHRIMP, CRISPY VEGETABLES, RICH BLACK PEPPER SAUCE$9.90
- SHRIMP PILPIL$15.90
- LEMON CHILLI POTATO$11.90
- PAPAD$1.90
- MASALA PAPAD$2.90
- CHICKEN PAKODA$7.90
FROM TANDOOR
- PANEER TIKKA
COTTAGE CHEESE,YOGURT,BELL PAPER,ONION&INDIAN SPICES$13.90
- HARABHARA PANEER
COTTAGE CHEESE, YOGURT, BELL PAPER, MINT SAUCE.$13.90
- MALAI CHICKEN KABAB
CASHEW BASED MARINATED CHICKEN$13.90
- TANDOORI CHICKEN
BONE IN CHICKEN,FENUGREEK,LEMON,CILANTRO,GARAM MASALA$13.90
- CHICKEN TIKKA
BONELESS CHICKEN, YOGURT,BELL PAPER,ONION&INDIAN SPICES$13.90
- PAHADI CHICKEN
JUICY BONELESS CHICKEN THIGH,SPINACH,WHOLE GARAM MASALA,MINT PASTE$13.90
- TANDOORI WINGS
TANDOORI MASALA,YOGURT,FENUGREEK,CHAT MASALA,KASHMIRI CHILLI,LEMON JUICE$15.90
- LAMB SEEK KABAB
SHREDED LAMB MIX WITH ONION ,CILANTRO,CORRIANDER SEEDS ,GINGER$20.90
- TANDOORI LAMB CHOP
LAMB CHOP MARINATED YOGURT & INDIAN SPICES$25.90
- TANDOORI WHOLE FISH
TANDOORI MASALA,YOGURT &LEMON JUICE$19.90
- TANDOORI SHRIMP
SHRIMP,FENUGREEK,LEMON,CILANTRO,GARAM MASALA$16.90
- TANDOORI SALMON
SALMON FISH,FENUGREEK,LEMON,CILANTRO,GARAM MASALA$16.90
MAIN COURSE
- BHINDI MASALA
OKRA COOKED WITH SPICES & ONION$13.90
- ALOO GOBI
QUALIFLOWER & POTATO CURRY$13.90
- ALOO Mutter
POTATO&GREEN PIECE CURRY$13.90
- MIXVEG CURRY
CHOPPED MIX VEGETABLES COOKED IN INDIAN SAUCE$15.90
- VEG KORMA
ASSORTED VEGGIE - RICH CASHEW,NUT BUTTER$15.90
- CHICKEN KORMA
ASSORTED CHICKEN - RICH CASHEW,NUT BUTTER$15.90
- PANEER BHURJI
ONION,KASHMIRI CHILLI,GARAM MASALA,CREAM$15.90
- SAAG PANEER
FRESH SPINACH,ONION,BLACK PAPER,FENUGREEK LEAF & HOMEMADESPICES$15.90
- SAAG CHICKEN
FRESH SPINACH,ONION,BLACK PAPER,FENUGREEK LEAF & HOMEMADESPICES$15.90
- PANEER TIKKA MASALA
ROASTED BELL PAPER&ONION ,TOMATO,CASHEW,CREAM,BUTTER,FENUGREEKLEAF$15.90
- CHICKEN TIKKA MASALA
ROASTED BELL PAPER&ONION ,TOMATO,CASHEW,CREAM,BUTTER,FENUGREEKLEAF$15.90
- SHRIMP TIKKA MASALA$18.90
- METHI MALAI PANEER
COTTAGE CHEESE COOKED WITH CASHEW SAUCE & FENUGREEK$15.90
- EGG MASALA
HARD BOILED EGG,CUMIN SEEDS,ONIONTOMATO SAUCE & SPICES$13.90
- CHANA MASALA
CHICKPEAS CURRY$12.90
- SPINACH DAAL
SPINACH, GARLIC,FRESH CORIANDER LEAF$12.90
- DAL TADKA
LENTIL,GARLIC,CORIANDER LEAF$12.90
- DAL MAKHANI
BLACK LENTIL COOKED IN CREAMY INDIAN SAUCE$12.90
- BUTTER CHICKEN
TOMATO, CREAM BUTTER, CASHEW NUT, KASHMIRI CHILI&FENUGREEK$15.90
- CHICKEN GHEE ROAST
CHICKEN,BAY LEAF,CLOVE,CUMIN,CINNAMON,GREEN CARDAMOM&YOGURT$15.90
- CHICKEN BHUNA MASALA
CHICKEN IN SMOKY BHUNA MASALA SAUCE$15.90
- GOAT BHUNA MASALA
BONE IN GOAT IN SMOKY BHUNA MASALA GRAVY$18.90
- GARLIC CHICKEN CURRY
CHICKEN IN GARCLIC SAUCE$15.90
- HYDERABADI CHICKEN CURRY
CHICKEN IN HYDRABADI STYLE$15.90
- MAHARANI ALOO$16.90
- MAHARANI PANEER$17.90
- MAHARANI CHICKEN$18.90
- MAHARANI SHRIMP$20.90
- MAHARANI SALMON$20.90
- VINDALOO VEG$15.90
- CHICKEN VINDALOO$16.90
- LAMB VINDALOO
LAMB,POTATO,VINEGAR&CHILI SAUCE$20.90
- LAMB ROGENJOSH
LAMB,BAY LEAF,CLOVE,CUMIN,CINNAMON,GREEN CARDAMOM&YOGURT$20.90
- LAMB SHANK
LAMB SHANK ,SMOOTH ONION GRAVY,WHOLE GARAM MASALA$22.90
- GOAN FISH CURRY
FISH COOKED IN COCONUT CURRY$19.90
BREAD
- PLAIN NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR$2.90
- BUTTER NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR ADDED BUTTER$3.90
- GARLIC NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR ADDED GARLIC$4.90
- BULLET NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR ADDED GARLIC & CHILLI$4.90
- ONION KULCHA
NAAN STUFFED -ONION,CORIANDER&SPIECES$4.90
- STUFFED KULCHA
POTATO & VEGETABLE STUFFED BREAD$5.90
- CHEESE NAAN
CHEESE STUFFING BREAD$5.90
- TANDOORI ROTI
WHOLE WHEAT FLOUR,FRESHLY BAKED IN CLAY TANDOOR$4.90
- SAMPLER BASKET
A COMBINATION OF BUTTER, GARLIC AND BULLET NAAN$9.90
LASSI
BIRIYANI
- HYDERABADI CHICKEN DUM BIRIYANI
CHICKEN,LONG GRAIN SAFFRON RICE,BROWN ONION,FRESH MINT&CILANTRO$16.90
- LAMB BIRIYANI
LAMB,CLOVE,CARDMOM,CINNAMON,LONG GRAIN SAFFRONRICE ,BROWNONION,FRESH MINT&CILANTRO$22.90
- GOAT BIRIYANI
GOAT,CLOVE,CARDMOM,CINNAMON,LONG GRAIN SAFFRONRICE ,BROWNONION,FRESH MINT&CILANTRO$19.90
- MINT AND MARTINI SPECIAL BIRIYANI
BIRYANI RICE COOKED IN CHEF'SPECIAL SAUCE$18.90
- NAVRATAN PULAV
RICE COOKED WITH FRUITS & VEGETABLES$16.90
- JEERA RICE
WHITE RICE W/D CUMIN SEEDS$7.90
PIZZA
PASTA
- AL ALFREDO
PASTA WITH ALFREDO SAUCE WITH ROASTED VEGETABLES AND HERBS$12.90
- FETTUCCINE ALFERDO$14.90
- PANNA E PESTO$13.90
- PANNA E PEPRICA$13.90
- PANNA E POMODRO$13.90
- PINK PINK
A HEAVENLY BLEND OF CREAM AND TOMATO WITH VEGETABLES AND BASIL.$12.90
- COTTAGE CHEESE LASAGNA$13.90
- AGLIOLIO
PASTA WITH ROASTED VEGETABLES, CHILLIS, PARSLEY, AND GARLIC TOUCH OF PARMESAN$12.90
DESSERT
- GULAB JAMUN
DEEP-FRIED DUMPLING MADE OUT OF REDUCE MILK$5.90
- RASGULLA
Chena balls blanched in sugar syrup.$5.90
- RICEKHEER
Thick creamy rice pudding.$5.90
- FRUIT CUSTARD
fruits , custard milk$5.90
- CHOCOLATE MOOSE$6.90
- STRAWBERRY MOOSE$6.90
- KULFI$4.90
- KULFI FALOODA
ROSE ICE CREAM BASIL SEED,THIN VERMICELLI,TUTTY FRUITY,PISTACHIO$7.90
- BROWNIE WITH ICECREAM
BROWNIE,VANILLA ICE CREAM ,GARNISH W/D CHOCOLATE SYRUP$8.90
BEVERAGES
BAR
Cocktails
- MARTINI$12.00
- DRITY MARTINI$12.00
- LEMONDROP MARTINI$12.00
- FRENCH MARTINI$12.00
- CHARTROSE MARTINI$12.00
- VESPER MARTINI$12.00
- MINT & MARTINI$12.00
- IRISH MARTINI$12.00
- BILEYS MARTINI$12.00
- ESPRESSO MARTINI$12.00
- BAILEYS RASPBERRY MARTINI$12.00
- AVIATION MARTINI$12.00
- MEXICAN MARTINI$12.00
- MOJITO$9.00
- OLD FASHIONED$11.00
- WHISKEY SOUR$10.00
- NEW YORK SOUR$10.00
- BOURBON LIFT$10.00
- BOUIEVARDIER$10.00
- AMARETTO SOUR$10.00
- AMARIN SOUR$10.00
- NEGRONI$10.00
- GIN MULE$10.00
- MOSCOW MULE$10.00
- BOURBAN MULE$10.00
- MARGARITA$11.00
- TAMARIND MARGARITA$11.00
- MANGO MARGARITA$11.00
- PEACH MARGERITA$11.00
- PINA COLADA$10.00
- BLUE HAWAIIAN$10.00
- BLOODY MARY$11.00
- MIMOSA$10.00
- FRENCH 75$12.00
- BUSHWHACKER$11.00
- ROSITA$10.00
- MELONDROP$10.00
- PEACH PUNCH$10.00
- GREEN GIN GIANT$10.00
- COSMOPOLITAN$10.00
MOCKTAILS
- VIRGIN MOJITO$6.00
- VIRGIN PINEAPPLE CUCUMBER MULE$6.00
- VIRGIN PINA COLADA$6.00
- VIRGIN STRAWBERRY CRUSH$6.00
- MIAMI VICE$6.00
- VIRGIN SPARKLING PEACH SUNRICE$6.00
- SHIRLEY TEMPLE$5.00
- VIRGIN PECH MARGARITA$6.00
- VIRGIN MANGO MARGARITA$6.00
- VIRGIN BLUE HAWAIIAN$6.00
- CLUB SODA WITH LIME$4.00
- UNSWEETENED ICE TEA$3.90
- SWEETENED ICE TEA$3.90
|Sunday
|Closed
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|Closed
|Thursday
|Closed
|Friday
|Closed
|Saturday
|Closed
Come in and enjoy!
2490 Taylor rd, Grover, MO 63040