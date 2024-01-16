Mira ve 105 Mammoth Road
105 Mammoth Road
Lowell, MA 01854
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FOOD
SNACKS
APPETIZERS
- Arepa Quesuda
CORN CAKE FILLED WITH CHEESE$5.50
- Palito de Queso
CHEESE STICK COVERED IN BREAD CRUST AVAILABLE: CHEESE ONLY, CHEESE & GUAVA, CHEESE & CARAMEL$4.35
- Chorizo con Arepita frita
COLOMBIAN SAUSAGE WITH A FRIED PLAIN AREPA$5.50
- Chicharron Con Arepita frita
FRIED PORK BELLY WITH FRIED PLAIN AREPA$7.50
- Moricilla con arepita frita
BLOOD SAUSAGE WITH RICE$5.50
- Papa Rellena
FILLED POTATO WITH RICE, HARD BOILED EGG AND SHREDDED BEEF$8.50
- Aborrajado
FRIED SWEET PLAINTAIN WITH CHEESE COVERED IN BATTER$7.00
- Burtifarras
SPICY COLOMBIAN SAUSAGE 4 SMALL PIECES COMES WITH FRIED AREPITA$9.35
- EMPANADITAS
6 MINI COCKTAIL SIZE EMPANADAS COMES WITH HOUSE HOT SAUCE AND PINK SAUCE$5.35
- Sweet plantains (maduro)$4.00
- Maduro con queso (sweet plantain w/ cheese)$6.50
AREPAS
- Arepa Con Carne Desmechada
GRILLED AREPA WITH SHREDDED BEEF, CHEESE AND PINK SAUCE$15.50
- Arepa Hawaiiana
GRILLED AREPA WITH CHEESE, HAM AND PINEAPPLE SAUCE$8.00
- AREPA DE QUESO CON CHORIZO
CHEESE AREPA WITH CHORIZO ON THE SIDE$9.85
- AREPA DE QUESON CON CHICHARRON
CHEESE AREPA WITH PORK BELLY ON THE SIDE$13.00
- AREPITAS FRITAS PQ$0.60
BURGERS
- Colombian Burger
ANGUS BEEF, KETCHUP, PINK SAUCE, GARLIC MAYO, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE & BACON BITS$17.50
- Monster Burger
ANGUS BEEF, HAM, CARAMELIZED ONIONS, FRIED EGG, KETCHUP, PINK SAUCE, GARLIC MAYO, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE, BACON BITS$20.00
- TROPICAL
ANGUS BEEF, MOZARELLA CHEESE, BACON BITS, LETTUCE, TOMATO, GRILLED PINEAPPLE & BBQ SAUCE$17.50
- Impossible Burger (vegetarian)
IMPOSSIBLE MEAT, KETCHUP, PINK SAUCE , GARLIC MAYO SAUCE, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE$19.35
- Chicken Colombian Burger
CHICKEN PATTY, KETCHUP, PINK SAUCE, GARLIC MAYO, PINEAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE$17.50
- Arepa Burger
ANGUS BEEF, KETCHUP, PINK SAUCE, GARLIC MAYO, LETTUCE, TOMATO, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE, BACON BITS ON TWO CRUNCHY AREPAS$18.50
- CLASSIC AMERICAN BURGER$16.00
HOT DOGS
- Mira Ve Hot Dog
BEEF FRANK, KETCHUP, PINK SAUCE (MAYO AND KETCHUP MIX) GARLIC MAYO SAUCE, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE, BACON BITS$14.50
- Karol G Hot Dog
BEEF FRANK, KETCHUP, PINK SAUCE, GARLIC MAYO SAUCE, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE, BACON BITS, COLESLAW AND A QUAIL EGG$15.50
- Hawaiian Hot Dog
BEEF FRANK, HAM, PINAPPLE CHUNKS, PINK SAUCE GARLIC MAYO SAUCE, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE$15.50
- Perra
BUN FILLED WITH JUST BACON (NO HOT DOG), KETCHUP, PINK SAUCE (MAYO AND KETCHUP MIX) GARLIC MAYO SAUCE, PINAPPLE SAUCE, CRUSHED CHIPS, MOZARELLA CHEESE$16.50
- CHORIPERRO$16.00
- Impossible Hot Dog$14.50
KIDS
PLATES
SALADS
SALCHIPAPAS
SANDWICHES
SIDES
DESSERTS
Bbq Wings x 6 with Fries
DRINKS
DRINKS
- COCA-COLA$2.35
- GINGER ALE$2.35
- COKE ZERO$2.35
- HIT DE MORA
BLACK BERRY$3.00
- MILO
COLOMBIAN CHOCOLATE MILK$4.35
- HOT CHOCOLATE
MILK BASED HOT CHOCOLATE$4.35
- TINTO
BLACK SMALL COFFEE$1.00
- COLOMBIAN COFFEE
REGULAR SIZE COFFEE$3.35
- LULADA
SOUR BUT SWEET LULO FRUIT FROZEN DRINK$8.00
- WATER$1.50
- LIMONADA DE COCO
FRESH COCONUT LIMONADE$8.00
COLOMBIAN SODAS
MICHELADAS
JUICES
GRANIZADO
|Sunday
|2:00 pm - 10:00 pm
|Monday
|2:00 pm - 10:00 pm
|Tuesday
|2:00 pm - 10:00 pm
|Wednesday
|2:00 pm - 10:00 pm
|Thursday
|2:00 pm - 10:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Colombian Street Food Burgers, hotdogs, loaded fries and more!
105 Mammoth Road, Lowell, MA 01854