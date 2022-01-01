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Mission City Grill
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2000 El Camino Real
Santa Clara, CA 95050
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2 FRENCH CREPES, LINGONBERRY BUTTER, POWDERED SUGAR.
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