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Bars & Lounges
American

Mission City Grill

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2000 El Camino Real

Santa Clara, CA 95050

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Popular Items

COUNTRY COMBO
SUPREME
SIDE BACON

COMBOS

CONTINENTAL

$15.00

TWO EGGS, TWO PIECES OF BACON OR SAUSAGE, JUICE OR COFFEE.

COUNTRY COMBO

$15.00

TWO EGGS, HASH BROWNS, TWO PIECES OF BACON OR SAUSAGE.

TWO EGG BREAKFAST

$15.00

TWO EGGS, HASH BROWNS, JUICE OR COFFEE.

BRUNCH SPECIALS

SP T BONE & EGGS

$36.00

SP CHILAQUILES

$18.00

SP CRAB OMELET

$21.00

SP TEX MEX BENNIE

$18.00

SP PUMPKIN PANCAKES

$19.00

DINNER SPECIALS

SP ALASKAN HALIBUT

$39.00

SP PRIME RIB

$39.00

SP BAJA FISH TACOS

$20.00

SP CHICKEN CHIPOTLE

$25.00

SP SALMON BURGER

$18.00

LUNCH SPECIALS

SP T BONE & EGGS

$36.00Out of stock

Chile Verde Ommelet

$21.00Out of stock

SP HAM 3 MEAL COURSE

$35.00Out of stock

SP. CHICKEN WEDGE SALAD

$20.00Out of stock

SP LIVER & ONIONS

$23.00

BEVERAGES

COFFEE

$4.00

SODA

$4.00

ICED TEA

$4.00

JUICE

$5.00

HOT TEA

$4.00

LARGE JUICE

$7.00

MILK

$4.00

LARGE MILK

$5.00

KID DRINKS

$2.50

CHOCOLATE MILK

$4.50

MILKSHAKE

$8.00

STRAWBERRY LEMONE

$4.50

HOT CHOCOLATE

$4.00

REDBULL

$5.00

SPARKLING WATER

$4.00

BREAKFAST SIDES

ONE EGG

$1.50

TWO EGGS

$3.00

THREE EGGS

$4.00

BISCUITS/GRAVY ONLY

$9.00

FRIED JALAPENO

$1.00
SIDE BACON

SIDE BACON

$6.00

SIDE SAUSAGE

$6.00

TOAST

$3.00

CUP FRUIT

$5.00

SIDE C-POTS

$5.00

SIDE HAM

$6.00

SIDE HASH BROWNS

$5.00

CHICKEN APPLE SAUSAGE

$7.00

SIDE SLICED TOMATOES

$2.00

GRITS

$5.00

ONE SAUSAGE

$2.00

SIDE CORNED BEEF HASH

$6.00

ONE PANCAKE

$4.00

SIDE AVOCADO

$2.00

CORN TORTILLAS

$2.00

FLOUR TORTILLA

$2.00

WALNUTS

$2.00

PICO DE GALLO

$2.00

CHOCOLATE CHIPS

$1.50

SOUR CREAM

$0.75

OATMEAL

$5.00

COUNTRY GRAVY

$2.00

HOLLANDAISE

$2.00

SIDE LINGUICA

$6.00

SPANISH SAUCE

$2.00

Bananas

$2.00

2 PIECES BACON

$3.00

2PIECES SAUSAGE

$3.00

2BACON &2EGGS

$4.50

SPECIAL DRINKS

SP PEACH MARTINI

$15.00

SP STRAWBERRY KENTUCKY

$14.00

SP 49ERS MIMOSA

$13.00

SP MEXICAN CANDY

$13.00

SP MISSION BELLINI

$13.00

SP PUMPKIN SPICE COFFEE

$13.00

SP STRAWBERRY MULE

$13.00

SP STRAWBERRY FIZZ

$13.00

SP BERRY DROP MARTINI

$14.00

SP MEXICAN COFFEE

$13.00

SP ELECTRIC LEMONADE

$13.00

SP ITALIAN COFFEE

$13.00

SP STRAW MOJITO

$13.00

SP 22oz BLOODY MARY

$17.00

SP IRISH COFFEE

$13.00

SP APEROL SPRITZ

$13.00

SP PEACH MULE

$13.00

SP GUAVA BERRY MIMOSA

$13.00

SP CRANBERRY MARTINI

$15.00

SP PALOMA

$13.00

SP BLUE MARGARITA

$14.00

SP DRUNKEN MONKEY

$13.00

SP TROPICAL MIMOSA

$13.00

SP RED SANGRIA

$13.00

SPECIALTIES

BISCUITS & GRAVY DELUXE

$14.00

FRESH MADE BISCUITS, HOMEMADE GRAVY, TWO STRIPS OF BACON, TWO EGGS.

MISSION CITY SKILLET

$16.00

SAUSAGE, BACON, HAM, ONIONS, SCRAMBLED EGGS, JACK AND WHITE CHEDDAR, COUNTRY POTATOES, TOAST OR PANCAKES.

BREAKFAST BURRITO

BREAKFAST BURRITO

$15.00

FLOUR TORTILLA, SCRAMBLED EGGS, CHORIZO, AVOCADO, TOMATOES, PINTO BEANS, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS.

CHILE VERDE & EGGS

$17.00

SPICY PORK, EGGS, REFRIED BEANS, HASH BROWNS, CHILE VERDE SAUCE, TORTILLAS.

JOE'S SPECIAL

$16.00

GROUND BEEF, SPINACH, MUSHROOMS, ONION, EGGS, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

CHORIZO SCRAMBLE

$16.00

CHORIZO, ONION, TOMATO, JALAPENO, PICO DE GALLO, EGGS, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

SANTA CRUZ

$16.00

CLASSICS

BACON & EGGS

$16.00

FOUR THICK SLICES OF HICKORY SMOKED BACON. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

BURGER PATTY & EGGS

$16.00

CHARBROILED CHUCK PATTY. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

CHICKEN FRIED STEAK & EGGS

$19.00

HOMEMADE COUNTRY GRAVY. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

HASH & EGGS

$16.00

OLD FASHIONED CORNED BEEF HASH. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

HAM & EGGS

$16.00

HICKORY SMOKED HAM. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

RIBEYE STEAK & EGGS

$30.00

8 OZ. AGED ANGUS. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

PORK SAUSAGE & EGGS

$16.00

ALL NATURAL SKINLESS. TWO LARGE EGGS, HASH BROWNS AND TOAST OR PANCAKES.

HOT LINKS & EGGS

$16.00

LINGUICA &"EGGS

$16.00

CHICKEN APPLE & EGGS

$16.00

GRIDDLE

SHORT STACK

$9.00

2 BUTTERMILK PANCAKES.

FULL STACK

$10.00

3 BUTTERMILK PANCAKES.

BLUEBERRY CAKES

$13.00

3 BUTTERMILK PANCAKES, FRESH BLUEBERRIES, POWDERED SUGAR.

BANANA WALNUT CAKES

$13.00

3 BUTTERMILK PANCAKES, BANANA, WALNUT, POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM.

CHOCOLATE PANCAKES

$13.00

3 CHOCOLATE PANCAKES, CHOCOLATE CHIPS, POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM.

SWEDISH PANCAKES

$11.00

4 FRENCH CREPES, LINGONBERRY BUTTER, POWDERED SUGAR.

SIDE OF SWEDISH

SIDE OF SWEDISH

$6.00

2 FRENCH CREPES, LINGONBERRY BUTTER, POWDERED SUGAR.

FRESH FRUIT CREPES

$13.00

3 FRENCH CREPES, FRESH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS, POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM.

BELGIAN WAFFLE

$9.00

FRESH FRUIT WAFFLE

$14.00

FRESH BLUEBERRIES, STRAWBERRIES, BANANAS, POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM.

STRAWBERRY WAFFLE

$12.00

FRESH STRAWBERRIES, POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM.

BANANA WALNUT WAFFLE

$13.00

BELGIAN WAFFLE, BANANA, WALNUT, POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM.

BERRIES & CREAM

$14.00

FRENCH TOAST, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, WHIPPED CREAM, TWO STRIPS OF BACON.

FRENCH TOAST

$12.00

POWDERED SUGAR.

CHICKEN & WAFFLE

$20.00Out of stock

1/2 FRENCH TOAST

$6.00

OMELETTES

BACON & AVOCADO

$16.00

HICKORY SMOKED BACON, AVOCADO, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

CALIFORNIA OMELET

$16.00

AVOCADO, TOMATO, MUSHROOMS, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

DENVER

DENVER

$16.00

HAM, ONION, BELL PEPPER, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

FLORENTINE

$16.00

SPINACH, SOUR CREAM, BACON, ONION, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

GARDEN

$16.00

HAM AND CHEESE

$16.00

HAM, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

MUSHROOM & AVOCADO

$16.00

MUSHROOM, SPINACH, SWISS CHEESE, AVOCADO, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

SOUTH OF THE BORDER

$16.00

CHORIZO, TOMATO, ONION, JALAPENO, AVOCADO, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

SUPREME

$17.00

CRAB OMELETTE

$21.00

LUMP CRAB MEAT, JACK AND WHITE CHEDDAR, HASH BROWNS, TOAST OR PANCAKES.

BENEDICTS

CALIFORNIA BENEDICT

$16.00

CANADIAN BACON, TOMATO, AVOCADO. POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN, HOLLANDAISE, HASH BROWNS.

HASH BENEDICT

$16.00

OLD FASHIONED CORNED BEEF HASH. POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN, HOLLANDAISE, HASH BROWNS.

STEAK & AVOCADO BENEDICT

$21.00

THINLY SLICED ANGUS STEAK, AVOCADO, TOMATO. POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN, HOLLANDAISE, HASH BROWNS.

TRADITIONAL BENEDICT

$15.00

CANADIAN BACON. POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN, HOLLANDAISE, HASH BROWNS.

EGGS FLORENTINE

$16.00

CRAB & AVOCADO BENEDICT

$21.00

LUMP CRAB MEAT, AVOCADO. POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN, HOLLANDAISE, HASH BROWNS.

HEALTHY CHOICE

HEALTHY STEAK

$30.00

8 OZ. AGED ANGUS, TOMATO SLICES, AVOCADO, SCRAMBLED EGG WHITES, FRESH FRUIT, TOAST.

KETO SCRAMBLE

$17.00

3 EGGS, BROCCOLI, CAULIFLOWER, ZUCCHINI, AVOCADO, SWISS CHEESE, 2 STRIPS OF BACON, FRUIT.

MORNING STARTER

$13.00

OATMEAL, RAISINS, FRESH FRUIT, TOAST.

VEGGIE SCRAMBLE

$17.00

ZUCCHINI, ONION, BELL PEPPER, MUSHROOM, SPINACH, AVOCADO, EGG WHITES, SALSA, FRESH FRUIT, TOAST.

PROTEIN SCRAMBLE

$18.00

BURGERS

49ER BURGER

$17.00

BACON CHEDDAR BURGER

$18.00

CALIFORNIA BURGER

$18.00

CHEESEBURGER

$17.00

PATTY MELT

$16.00

SWISS MELT

$16.00

VEGAN BURGER

$18.00

HAMBURGER

$15.00

SANDWICHES

ADULT GRILLED CHESSE

$13.00

CLUBHOUSE

$16.00

CLUBHOUSE AVOCADO

$18.00

CRAB & AVOCADO MELT

$20.00

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$17.00

GRILLED B.L.T.

$15.00

GRILLED B.L.T. AVOCADO

$17.00

STEAK & AVOCADO SANDWICH

$20.00

ROSEMARY CHICKEN

$17.00

THE REUBEN

$17.00

TURKEY & AVOCADO SANDWICH

$16.00

VEGETARIAN SANDWICH

$15.00

ENTREES

COUNTRY FRIED STEAK DINNER

$25.00

FRIED CHICKEN

$23.00Out of stock

GRILLED SALMON

$24.00

GROUND SIRLOIN STEAK

$23.00

PENNE JAMBALAYA

$24.00

RIBEYE STEAK

$36.00

FULL CHX STRIPS

$16.00

HERB CRUSTED CHICKEN

$24.00

PASTA BOLOGNESE

$23.00

PESTO CHICKEN

$24.00

SALADS

APPLE HARVEST

$18.00

CHINESE CHICKEN

$18.00

CHOPPED COBB

$18.00

SALMON SALAD

$20.00

STEAKHOUSE

$20.00

SOUP & SALAD

$14.00

DINNER SALAD

$8.00

CHICKEN CAESAR SALAD

$19.00

CESAR PRAWNS

$21.00

CAESAR SALAD

$14.00

CAESAR SALMON

$22.00

LARGE SALAD

$12.00

KIDS

KIDS 6 + EGG

$9.00

SERVED WITH SCRAMBLED EGG AND BACON.

KIDS 6 CHOC + EGGS

$9.00

SERVED WITH SCRAMBLED EGG AND BACON.

KIDS CHEESEBURGER

$11.00

SERVED WITH FRENCH FRIES.

CHEESE QUESADILLA

$9.00

SERVED WITH FRENCH FRIES.

MINI CORN DOGS

$9.00

SERVED WITH FRENCH FRIES.

KIDS MAC & CHEESE

$9.00

SERVED WITH FRENCH FRIES.

KIDS CHICKEN STRIPS

$9.00

SERVED WITH FRENCH FRIES.

KIDS GRILLED CHEESE

$8.00

SERVED WITH FRENCH FRIES.

KIDS HAMBURGUER

$11.00

KIDS SPAGHETTI

$9.00

SMALL PLATES

BAJA CHICKEN QUESADILLA

$14.00

PECAN RIBS

$24.00

GARLIC FRIES

$10.00

MISSION CITY WINGS

$15.00

MOZZARELLA STICKS

$10.00

SALMON TACOS

$16.00

SHRIMP & GRITS

$16.00

THAI LETTUCE WRAPS

$16.00

COCKTAILS

CADILLAC MARGARITA

$14.00

JOHN DALY

$13.00

LONG ISLAND ICE TEA

$13.00

SP MANGO MOJITO

$13.00

MAKER'S MANHATTAN

$13.00

MISSION MARGARITA

$13.00

MOJITO

$13.00

MOSCOW MULE

$13.00

Sangria

$13.00

NIGHT OWL

$13.00

OLD FASHIONED

$13.00

Straberry Mule

$13.00

SCREWDRIVER

$13.00

TROPICAL COSMO

$13.00

WHITE RUSSIAN

$13.00

LEMON DROP

$14.00

Virgin Drink

$8.00

Blue Berry Margarita

$14.00

STRABERRY MARGARITA

$14.00

ESPRESSO MARTINI

$14.00

CORKAGE FEE

$15.00

BEER

805 16 OZ

$9.00

805 22 OZ

$11.00

BLUE MOON 16 OZ

$9.00

BLUE MOON 22 OZ

$11.00

BUDLIGHT BTL

$7.00

CORONA BTL

$7.00

HEINEKEN BTL

$7.00

LAGUNITAS 16 OZ

$9.00

LAGUNITAS 22 OZ

$11.00

MODELO 16 OZ

$9.00

MODELO 22 OZ

$11.00

NEWCASTLE BTL

$7.00

SPACE DUST 16 OZ

$9.00

SPACE DUST 22 OZ

$11.00

STELLA 16 OZ

$9.00

STELLA 22 OZ

$11.00

ULTRA BTL

$7.00

ERDINGER

$7.00

ULTRA

$7.00

NEGRA MODELO 16OZ

$9.00

NEGRA MODELO 22OZ

$11.00

HAZY LITLE THINGS 16OZ

$9.00

HAZY LITLE THINGS 22OZ

$11.00

SUNRISE COCKTAILS

BLOODY MARY

$13.00

IRISH COFFEE

$11.00

BAILEY'S & COFFEE

$11.00

MIMOSA SUNRISE

$13.00

CLASSIC MIMOSA

$11.00

RAGING BULL

$11.00

MICHELADA

$13.00

CHAVELA

$13.00

TEQUILA SUNRISE

$13.00

WINE

SPLIT

$9.00

RAMBAUER

$19.00

BUTTER

$9.00

BALLETO

$9.00

JOSH CAB

$11.00

JUSTIN

$14.00

MEOMI PINOT

$12.00

OYSTER BAY

$10.00

LAKE SONOMA

$11.00

RYDER ESTATE

$8.00

SPLIT FREIX

$9.00

VALLEY OF THE MOON

$11.00

OBERON

$14.00

DISTRICT 7 CAB

$10.00

TERRA D' ORO

$10.00

ALEXANDER VALLEY

$12.00

BALLETT0

$34.00

BUTTER

$35.00

DISTRICT 7 CAB

$28.00

DISTRICT 7 PINOT

$40.00

FREIXENET BRUT

$9.00

JUSTIN

$58.00

LAKE SONOMA

$42.00

RYDER ESTATE

$30.00

RAMBAUER

$75.00

OYSTER BAY

$40.00

VALLEY OF THE MOON

$40.00

TERRO D ORO

$38.00

PROSECCO

$9.00

MEOMI PINOT

$47.00

JOSH CAB

$43.00

OBERON

$51.00

ALEXANDER VALLEY

$46.00

LIQUOR

BACARDI

$10.00

BOMBAY SAPHIRE

$11.00

DISARONNO

$10.00

GREY GOOSE

$12.00

HORNITO'S

$10.00

JACK DANIEL'S

$10.00

JAMESON

$10.00

KETEL ONE

$11.00

MAKER'S MARK

$10.00

MALIBU RUM

$10.00

PATRON

$12.00

TANQUERAY

$10.00

TITO'S

$11.00

CROWN ROYAL

$10.00

DON JULIO SILVER

$12.00

MACCALLAN 12

$12.00

CAPTAIN MORGAN

$10.00

GLENFIDDICH

$12.00

JIM BEAM

$10.00

BAILEYS

$10.00

CASAMIGOS

$11.00

BELVEDERE

$11.00

HENDRICKS

$11.00

BASIL HAYDEN

$13.00

BACARDI GRAN RESERVA

$12.00

GRAN MANIER

$10.00

TEQUILA

GRAND LOVE

$24.00

TRES BARRICAS

$18.00

DOS ARMADILLOS

$18.00

DON JULIO 1972

$30.00

DINNER SIDES

HAMBURGER PATTY

$6.00

BOWL SOUP

$6.00

GARLIC BREAD

$3.00

SIDE MASH

$5.00

SIDE RICE

$3.00

SIDE FRENCH FRIES

$5.00

SIDE VEGGIES

$6.00

S/RIBEYE

$20.00

BAKE POTATO

$3.00

SHRIMP

$2.50

CHICKEN BREAST

$6.00

CHILE VERDE

$7.00

COUNTRY GRAVY

$2.50

BEANS

$4.00

FLAT IRON

$10.00

SALMON FILET

$14.00

SIDE MAC & CHEESE

$5.00

QUART SIZE SOUP

$14.00

TOMATILLO SAUCE

$2.00

Side Mushrooms

$2.00

DESSERTS

ICE CREAM CONE

$2.00

SP CHEESECAKE

$8.00

SP KEY LIME PIE

$8.00

ICE CREAM SUNDAE

$6.00

VANILLA SOFT SERVE, DRIZZLED WITH CHOCOLATE.

SP APPLE PIE

$8.00Out of stock

COCONUT CREAM PIE

$7.00Out of stock

CHOCOLATE CAKE

$8.00Out of stock

SP PECAN PIE

$8.00

SP PUMPKIN PIE

$7.00

CHOCOLATE MARQUIS

$8.00Out of stock

SP RASPBERRY LEMON DROP

$8.00Out of stock

SP PEACH PIE

$8.00Out of stock

CARROT CAKE

$8.00

SP OREO CHOCO CAKE

$8.00Out of stock

SP BANANA CREAM PIE

$8.00Out of stock

SP TIRAMASU

$8.00

SP RASPBERRY CHEESECAKE

$8.00Out of stock
All hours
Sunday8:00 am - 7:00 pm
Monday8:00 am - 7:00 pm
Tuesday8:00 am - 7:00 pm
Wednesday8:00 am - 7:00 pm
Thursday8:00 am - 7:00 pm
Friday8:00 am - 7:00 pm
Saturday8:00 am - 7:00 pm
Restaurant info

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Location

2000 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050

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