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Mona Lisa's Restaurant
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428 WATER ST
Eau Claire, WI 54703
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD
APPETIZERS
Arancini
PRINCE EDWARD ISLAND MUSSELS STEAMED IN ITALIAN PEAR TOMATOES, BASIL, WINE, CHARED GREEN ONIONS, GARLIC.
Artichoke Hearts
OLIVE OIL, BUTTER, GARLIC, SEASONED BREADCRUMBS.
Bread Basket
FOCACCIA, CIABATTA, GARLIC CAPER BUTTER
Crispy Brussels Sprouts
CRISPY FRIED BRUSSELS SPROUTS, PEPITAS, APPLES. HOOK'S 15 YEAR CHEDDAR CHEESE
Crispy Pork Belly
Goat Cheese & Tomato Fondue
GOAT CHEESE, TOMATO FONDUE WITH DRIED PLUMS, HERES. BREAD.
Meatballs
GROUND BEEF, PORK, FARM FRESH EGGS, RICOTTA & HERBS. BAKED WITH HOUSE RED SAUCE WITH FRESH MOZZARELLA, SHAVED PARMESAN.
Olives
AN ASSORTMENT OF MEDITERRANEAN OLIVES.
Pommes Frites
SHOE-STRING FRIES, SMOKED SEA SALT, ROSEMARY, PARMESAN CHEESE, NUESKE'S BACON FAT. BACON, BLEU CHEESE AIOLI.
Roasted Beet Trio
RED, CHIOGA AND GOLDEN BEETS ROASTED AND PICKLED, WHITE BALSAMIC, CITRUS CREMA, BLACK MISSION FIGS, TOASTED PUMPKIN SEEDS
Tabouli & Hummus
Tomato Chutney, Cambozola, & Garlic
CAMBOZOLA IS A COWS MILK CHEESE. A COMBINATION OF FRENCH SOFT-RIPENED TRIPLE CREAM CHEESE & ITALIAN GORGONZOLA FLAT BREAD ( CONTAINS SESAME AND SESAME SEEDS).
SALAD
Buratta Trio
Y BURRATA: A FRESH MOZZARELLA CHEESE MADE FROM MOZZARELLA AND CREAM; THE OUTER SHELLIS MOZZARELLA, WHILE THE CENTER IS SOFT. HEIRLOOM TOMATOES, CRISP ORGANIC WATERMELON, ARUGULA, BALSAMIC REDUCTION.
Caesar Salad
CHARRED BABY ROMAINE, HOUSE CAESAR DRESSING WITH ANCHOVIES, GARLIC, PARMESAN. TOASTED BREADCRUMBS.
CJ's Beet Salad
MIXED GREENS, ROASTED, PICKLED TRIO OF BEETS, SHERRY VINAIGRETTE, TOASTED PUMPKIN SEEDS, GORGONZOLA.
Crunchy Veg Salad
Kale Salad
KALE GREENS BLEND, RED CABBAGE, RED PEARS, GOLDEN RAISINS & CRANBERRIES, APPLE CIDER VINAIGRETTE, BLEU CHEESE.
Quinoa Salad
Soup Bowl
Soup Cup
PINSA
Cheese Pinsa
Harvest Pinsa
PESTO, MOZZARELLA. CAESAR SALAD, GRILLED CHICKEN, SMOKED BACON.
Magic Mushroom Pinsa
RED SAUCE, STRACIATELLA CHEESE, SHIITAKE, OYSTER, PORTABELLO, WHITE MUSHROOMS, NUESKE'S SMOKED BACON, ROSEMARY, FRESH MOZZARELLA.
Margherita Pinsa
TOMATO SAUCE, HEIRLOOM TOMATOES, STRACIATELLA CHEESE, FRESH MOZZARELLA, BASIL, SHAVED PARMESAN.
Meat Pinsa
PEPPERONI, SHAVED CHORIZO, MORTADELLA (WTH PISTACHIO), ITALIAN SAUSAGE, RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, STRACIATELLA.
Mexican Street Pinsa
Mother T and Me Pins
PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, WILD MUSHROOM BLEND, GREEN OLIVES, FRESH MOZZARELLA, STRACIATELLA.
Roasted Ratatouille Pinsa
RED SAUCE, ROASTED EGGPLANT, ZUCCHINI, TOMATOES, SWEET ONIONS, RED PEPPERS FRESH MOZZARELLA. FINISHED WTH GOAT CHEESE.
Sicilian Mobster Pinsa
FRESH MOZZARELLA, STRACIATELLA, RED SAUCE, ROASTED GARLIC, SAUSAGE, CHORIZO, CALABRESE PEPPERS,RED ONION.
Three Pigs Pinsa
BARBECUED RED SAUCE, PULLED PORK, ITALIAN SAUSAGE, NUESKE'S SMOKED BACON. RED ONION, MOZZARELLA, GORGONZOLA. 21 ADD AN EGGG, ITS GREAT!
ENTREES
Beef Short Ribs
CERTIFIED ANGUS BONELESS BEEF SHORT RIBS IN NATURAL AU JUS, CARAMELIZED ONIONS. SMASHED POTATOES; SWEET POTATOES, YUKON GOLD, HERBS, BUTTER,GARLIC. GRILLED GREEN BEANS.
Beef Tenderloin with Mushrooms
CERTIFIED ANGUS BEEF GRILLED TO MEDIUM-RARE. CARMELIZED MUSHROOMS, SHALLOTS, RED WINE, GARLIC. ROASTED OVEN POTATOES WITH CHIVE SOUR CREAM,GRILLED GREEN BEANS.
Beef Tenderloin with Shrimp
CERTIFIED ANGUS BEEF TENDERLOIN GRILLED TO MEDIUM RARE. SUN-DRIED TOMATO SHRIMP BUTTER, GRILLED SHRIMP. ROASTED POTATOES WTH CHIVE SOUR CREAM,GRILLED GREEN BEANS.
Bone-In Veal Chop
16 OZ CHOP GRILLED TO MEDIUM. BUFFALO TRACE BOURBON MAPLE GLAZE, ROASTED BRUSSELS SPROUTS, SWEET POTATOES, BACON, SUN-DRIED TOMATOES, CHIPOTLE HONEY GLAZE.
Bourbon Salmon
FRESH SALMON PAN SEARED TO MEDIUM-RARE. SWEET BOURBON SAUCE, SMOKED BACON & SCALLIONS. BASIL RISOTTO. GRILLED GREEN BEANS.
Bourbon Scallops
SEA SCALLOPS PAN-SEARED TO MEDIUM-RARE. SWEET BOURBON SAUCE SMOKED BACON & SCALLIONS. BASIL RISOTTO, STEAMED PEA PODS. HOUSE FAVORITE!
Brown Butter Chicken
RATATOUILLE ALL-NATURAL SKIN ON BREAST OF CHICKEN, GRILLED AND FINISHED WITH BROWN BUTTER. CREAMY POLENTA WITH GOAT CHEESE, ROASTED EGGPLANT, ZUCCHINI, TOMATOES, SWEET ONIONS, RED PEPPERS.
Mussels
PRINCE EDWARD ISLAND, CORN, EDAMAME, BACON, SMALL DOSE OF HOT PEPPERS, NITRO STOUT BEER, PORK STOCK. GRILLED CIABATTA BREAD.
Salmon Trio
Salmon w/Risotto
BASIL RISOTTO, ROASTED EGGPLANT, ZUCCHINI, TOMATOES, SWEET ONIONS, RED PEPPERS.
Crusted Salmon
A LOVELY PRESENTATION FROM SOUTHERN SPAIN. CHICKEN, PORK, CHORIZO, SHRIMP, SCALLOPS, MUSSELS, CLAMS, GREEN & KALAMATA OLIVES, CELERY, CARROT, RED PEPPER, ONION, BOMBA RICE, SAFFRON, PEAR TOMATOES, GARLIC, PETITE PEAS.
428 Burger
HALF-POUND CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER GRILLED TO MEDIUM. HOUSEMADE BACON-TOMATO JAM, HOOKS CHEDDAR, CHEESE, PICKLED ONIONS, POMMES FRITES, BLUE CHEESE AIOLI.
PASTA
Bolognese
A BLEND OF GROUND BEEF, BRAISED SHORT RIBS AND ANGUS BEEF TENDERLOIN TRIMMINGS, TOMATOES, FRESH HERBS. EGG NOODLE PASTA, PARMESAN-GARLIC BREADCRUMBS. 17 ADD SOFT POACHED EGG
Carbonara
NUESKES BACON, PETITE PEAS, EGG YOLKS, PARMESAN CHEESE, BLACK PEPPER, GARLIC, PORK STOCK, HINT OF CREAM, CAPELLINI PASTA. (THIN SPAGHETTI ). COMPRESSED RED CABBAGE.
Eggplant Manicotti
THIN SLICED EGGPLANT WITH A SEASONED BREADING, FRIED & STUFFED WITH RICOTTA & PARMESAN CHEESE. BAKED THEN TOPPED WITH POMODORO SAUCE, BABY GREENS SALAD, LEMON VINAIGRETTE.
Fusilli CHICKEN
CAJUN SPICES, MUSHROOMS, SUN-DRIED TOMATOES, KALE GREENS, PARMESAN, CREAM. FUSILLI - HOUSE-MADE SPIRAL PASTA.
Fusilli PESTO
STEAMED VEGGIES, BASIL PESTO; OLIVE OIL, GARLIC, PARMESAN CHEESE, HOUSE-MADE SPIRAL PASTA.
Fusilli SHRIMP
CAJUN SPICES, MUSHROOMS, SUN-DRIED TOMATOES, KALE GREENS, PARMESAN, CREAM. FUSILLI - HOUSE-MADE SPIRAL PASTA.
Gnocchi
POTATO & RICOTTA CHEESE DUMPLINGS. ROASTED SWEET POTATOES, BRUSSELS SPROUTS MUSHROOM BLEND, BROWN BUTTER SAUCE. ROASTED SQUASH PURE. TOASTED PUMPKIN SEEDS, SHAVED PARMESAN.
Merlot Beef
MERLOT MARINATED CERTIFIED ANGUS BEEF TENDERLOIN TIPS, PORTABELLA, CREMINI, BUTTON, SHIITAKE MUSHROOMS, TARRAGON, CREAM, PEAR TOMATOES, CLAM STOCK, BASIL. PAPPARDELLE; WIDE RIBBON EGG NOODLE PASTA.
Peanut CHICKEN
CHICKEN BREAST TENDERS, PEA PODS, RED PEPPERS, SCALLIONS, THAI PEANUT SAUCE, TUBE SHAPED PASTA.
Peanut SHRIMP
PEA PODS, RED PEPPERS, SCALLIONS, THAI PEANUT SAUCE, TUBE SHAPED PASTA.
Pork Sugo
BRAISED PORK SHOULDER: ONION, CARROTS, CELERY. TOMATO & HERBS. HOUSE-MADE PASTA LIGHTLY INFUSED WITH UNSWEETENDED COCOA, KALE, TOASTED BREADCRUMBS, SOFT POACHED EGG.
Puttanesca NO SAUSAGE
Puttanesca WITH SAUSAGE
ONE FOUR OUNCE ITALIAN SAUSAGE LINK, ITALIAN PEAR AND ROMA TOMATOES, KALAMATA OLIVES, CAPERS, ROASTED GARLIC, BASIL, PARSLEY, HOUSE-MADE RIGATONI, FETA CHEESE.
Ravioli Wild Mushroom
Rigatoni with asparagus
PORTOBELLA, SHIITAKE, BUTTON, SLICED MUSHROOMS, TARRAGON, CLAM STOCK CREAM, SUN-DRIED TOMATOES, KALE. SPINACH, KALE, ARUGULA AND CHEESE RAVIOLI TOPPED WTH GOAT CHEESE.
Rockefeller CHICKEN
SAUTÉED WITH SMOKED BACON, MUSHROOMS, LIGHT CREAM SAUCE, KALE, HOUSE-MADE RIGATONI.
Rockefeller SCALLOPS
SCALLOPS SAUTÉED WITH SMOKED BACON, MUSHROOMS, LIGHT CREAM SAUCE, KALE, HOUSE-MADE RIGATONI.
Rockefeller SHRIMP
SAUTÉED WITH SMOKED BACON, MUSHROOMS, LIGHT CREAM SAUCE, KALE, HOUSE-MADE RIGATONI.
Spicy CHICKEN
BROCCOLI, CARROTS, RED ONIONS, RED PEPPERS, PEA PODS, ZUCCHINI & ITALIAN PEAR TOMATOES CREAM, CAJUN SPICES. TOSSED WITH HOUSE-MADE RIGATONI PASTA.
Spicy SCALLOPS
BROCCOLI, CARROTS, RED ONIONS, RED PEPPERS, PEA PODS, ZUCCHINI & ITALIAN PEAR TOMATOES CREAM, CAJUN SPICES. TOSSED WITH HOUSE-MADE RIGATONI PASTA.
Spicy SHRIMP
BROCCOLI, CARROTS, RED ONIONS, RED PEPPERS, PEA PODS, ZUCCHINI & ITALIAN PEAR TOMATOES CREAM, CAJUN SPICES. TOSSED WITH HOUSE-MADE RIGATONI PASTA.
Spicy Veggies
BROCCOLI, CARROTS, RED ONIONS, RED PEPPERS, PEA PODS, ZUCCHINI & ITALIAN PEAR TOMATOES CREAM, CAJUN SPICES. TOSSED WITH HOUSE-MADE RIGATONI PASTA.
Spinach Pasta
OLIVE OIL & GARLIC, HOUSE MADE SPINACH FETTUCCINE.
Tortellini Alfredo
Y CHEESE FILLED PASTA, CREAM SAUCE WITH PARMESAN CHEESE, GARLIC, HERBS.
KID MENU
SALAD ENTREES
E Buratta Trio
Y BURRATA: A FRESH MOZZARELLA CHEESE MADE FROM MOZZARELLA AND CREAM; THE OUTER SHELLIS MOZZARELLA, WHILE THE CENTER IS SOFT. HEIRLOOM TOMATOES, CRISP ORGANIC WATERMELON, ARUGULA, BALSAMIC REDUCTION.
E Caesar Salad
CHARRED BABY ROMAINE, HOUSE CAESAR DRESSING WITH ANCHOVIES, GARLIC, PARMESAN. TOASTED BREADCRUMBS.
E CJ's Beet Salad
MIXED GREENS, ROASTED, PICKLED TRIO OF BEETS, SHERRY VINAIGRETTE, TOASTED PUMPKIN SEEDS, GORGONZOLA.
E Crunchy Veg Salad
E Kale Salad
KALE GREENS BLEND, RED CABBAGE, RED PEARS, GOLDEN RAISINS & CRANBERRIES, APPLE CIDER VINAIGRETTE, BLEU CHEESE.
E Quinoa Salad
Soup Bowl
Soup Cup
APPETIZERS ENTREES
E Arancini
PRINCE EDWARD ISLAND MUSSELS STEAMED IN ITALIAN PEAR TOMATOES, BASIL, WINE, CHARED GREEN ONIONS, GARLIC.
E Artichoke Hearts
OLIVE OIL, BUTTER, GARLIC, SEASONED BREADCRUMBS.
E Crispy Brussels Sprouts
CRISPY FRIED BRUSSELS SPROUTS, PEPITAS, APPLES. HOOK'S 15 YEAR CHEDDAR CHEESE
E Crispy Pork Belly
SWEET PORK GLAZE, SZECHUAN POTATOES, SOFT POACHED EGG.
E Goat Cheese & Tomato Fondue
GOAT CHEESE, TOMATO FONDUE WITH DRIED PLUMS, HERES. BREAD.
E Meatballs
GROUND BEEF, PORK, FARM FRESH EGGS, RICOTTA & HERBS. BAKED WITH HOUSE RED SAUCE WITH FRESH MOZZARELLA, SHAVED PARMESAN.
E Olives
AN ASSORTMENT OF MEDITERRANEAN OLIVES.
E Pommes Frites
SHOE-STRING FRIES, SMOKED SEA SALT, ROSEMARY, PARMESAN CHEESE, NUESKE'S BACON FAT. BACON, BLEU CHEESE AIOLI.
E Roasted Beet Trio
RED, CHIOGA AND GOLDEN BEETS ROASTED AND PICKLED, WHITE BALSAMIC, CITRUS CREMA, BLACK MISSION FIGS, TOASTED PUMPKIN SEEDS
E Tabouli & Hummus
E Tomato Chutney, Cambozola, & Garlic
CAMBOZOLA IS A COWS MILK CHEESE. A COMBINATION OF FRENCH SOFT-RIPENED TRIPLE CREAM CHEESE & ITALIAN GORGONZOLA FLAT BREAD ( CONTAINS SESAME AND SESAME SEEDS).
PINSA ENTREE
E Cheese Pinsa
E Harvest Pinsa
PESTO, MOZZARELLA. CAESAR SALAD, GRILLED CHICKEN, SMOKED BACON.
E Magic Mushroom Pinsa
RED SAUCE, STRACIATELLA CHEESE, SHIITAKE, OYSTER, PORTABELLO, WHITE MUSHROOMS, NUESKE'S SMOKED BACON, ROSEMARY, FRESH MOZZARELLA.
E Margherita Pinsa
TOMATO SAUCE, HEIRLOOM TOMATOES, STRACIATELLA CHEESE, FRESH MOZZARELLA, BASIL, SHAVED PARMESAN.
E Meat Pinsa
PEPPERONI, SHAVED CHORIZO, MORTADELLA (WTH PISTACHIO), ITALIAN SAUSAGE, RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, STRACIATELLA.
E Mexican Street Pinsa
E Mother T and Me Pinsa
PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, WILD MUSHROOM BLEND, GREEN OLIVES, FRESH MOZZARELLA, STRACIATELLA.
E Roasted Ratatouille Pinsa
RED SAUCE, ROASTED EGGPLANT, ZUCCHINI, TOMATOES, SWEET ONIONS, RED PEPPERS FRESH MOZZARELLA. FINISHED WTH GOAT CHEESE.
E Sicilian Mobster Pinsa
FRESH MOZZARELLA, STRACIATELLA, RED SAUCE, ROASTED GARLIC, SAUSAGE, CHORIZO, CALABRESE PEPPERS,RED ONION.
E Three Pigs Pinsa
BARBECUED RED SAUCE, PULLED PORK, ITALIAN SAUSAGE, NUESKE'S SMOKED BACON. RED ONION, MOZZARELLA, GORGONZOLA. 21 ADD AN EGGG, ITS GREAT!
SOFT DRINKS
Soft Drinks
Soda Gun
Fever Tree Ginger Beer
Fever Tree Tonic
Italian Cream Soda
WISCONSIN MILK & A SPLASH OF CLUB SODA WITH YOUR CHOICE F FLAVORED MONIN SYRUPS: RASPBERRY, BLACKBERRY, CARAMEL, POMEGRANATE VANILLA, DARK CHOCOLATE. A DELIGHTFUL TASTE WITH SO FEW CALORIES.
Italian Soda
CLUB SODA WITH YOUR CHOICE OF FLAVORED SYRUPS: RASPBERRY BLACKBERRY, CARAMEL, POMEGRANATE, VANILLA, DARK CHOCOLATE.
Milk
Milk Chocolate
Pellegrino Aranciata
ORANGE CARBONATED WATER AND ORANGE
Pellegrino Limonata
TANGY AND REFRESHING, TART AND SWEET NOTES LEMON CARBONATED WATER
Pellegrino Pompelmo
GRAPEFRUIT. A PREMIUM, ALL-NATURAL ALTERNATIVE TO SODA, THIS CARBONATED JUICE IS BURSTING WITH BUBBLES AND FLAVOR
Root Beer
POINT BREWING COMPANY, WI
Root Beer Float
S. Pellegrino Sm
SPARKLING MINERAL WATER
S. Pellegrino Lg
Juice
BEER
Beer on Tap
Bourbon Barrel Ale
THIRD SPACE BREWING, MILWAUKEE, WI BRIGHT HOP AROMAS MEET FLAVORS OF CITRUS, STONE FRUIT BERRIES AND PASSION FRUIT IN THIS FLAOR-FILLED YET SU- PREME;LY BALANCED HOPPY PALE ALE. A METICULIOUSLY SELECTIONED BLEND OF MALTS ALLOWS THE FULL FLAVORS TO SHINE WHILE KEEPING BREW SMOOTH AND BALANCED. LET THIS BEER TAKE YOU TO THIS HAPPY PLACE!
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SPOTTED COW, NEW GLARUS, WI 4.8% ABV NATURALLY CLOUDY. FUN, FRUITY, SATISFYING.
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WEIHENSTEPHAN, GERMANY THE CLASSIC GERMAN WHAT BEER. WE LOVE THIS!
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Kronnenbourg 1664
ODELLE SIPPIN' PRETTY, CO LOADED WITH OUR UNIQUE BLEND OF AÇAI, GUAVA, AND ELDERBERRY, AND BALANCED WITH A DELICATE ADDITION OF HIMALAYAN PINK SEA SALT. THIS BEER POPS WITH A BRIGHT RUBY COLOR AND A REFRESHING TART FINISH
Maduro Brown
Rebel Kent Amber Ale
RUSH RIVER UNFORGIVEN AMBER ALE. RIVER FALLS, WI 5.8% ABV RICH IN FLAVOR AND MILDLY SWEET. THIS AMBER ALE IS DRY-HOPPED IN THE CONDITIONING TANK TO ADD A SUBTLE HERBAL NOSE. THE ROBUST CARAMEL COLOR AND FLAVOR IS COMPLEMENTED WITH A FROTHY HEAD THAT LEAVES A THICK LACING ON THE GLASS. A CLASSIC SESSION ALE GREAT WITH FOOD.
Spotted Cow
MPLS-ST PAUL, MN 4.5% ABV BRACED BY BRIGHT GRAPEFRUIT FLAVOR AND GENTLE TARDINESS THIS BEER
Surly Furious
SURLY BREWING COMPANY, MN 6.7% ABV BREWED WITH A DAZZLING BLEND OF AMERICAN HOPS, SCOTTISH MALT, THIS CRIMSON-HUED ALE DELIVERS WAVES OF CITRUS, PINE, AND CARAMEL-TOFFEE.
Bottled Beers & Cider
Bud Light
Central Waters Mud Puppy Porter
Chimay Blue
9% ABV DARKER ALE. KNOWN AS A GRAND RE. SERVE. COPPER BROWN BEER, HAS A LIGHT CREAMY HEAD. CON- SIDERABLE DEPTH OF FRUIT, PEPPERY CHARACTER.
Chimay Red
7% ABV KNOWN AS THE PREMIERE. DARK BROWNDUBBEL. SWEET FRUITY AROMA.
Chimay White
( TRIPLE) 8% ABV GOLDEN TRIPLE. CRISP BEER BEARS A LIGHT ORANGE COLOR. . THE MOST HOPPED AND DRIEST OF ALL THE CHIMAY.
Coors Light
Cuvee Des Jacobins Sour Ale
ALE, BELGIUM UNBLENDED OLD LAMBIC, AGED FOR AT LEAST 18 MONTHS IN (FRENCH) OAK BARRELS FROM THE COGNAC REGION. THESE OAK BARRELS ARE CALLED 'FOEDERS' IN DUTCH. IT HAS A ROBUST CHARACTER BUT IS BEAUTIFUL AND SOPHISTICATED WITH A FULL BODY AND OVERTONES OF VANILLA, DRIED CHERRY, STONE FRUIT AND COCOA. IT IS A COMPLEX, BEAUTIFUL SOUR BEER 12
Hinterland Saving Gracie GF
Honey Weiss BTL
Leinenkugel's Original
Michelob Golden Draft Light
Miller High Life
Miller Lite
NA Athletic
NA Lagunitas IPA
Zombie Killer
CHERRY CYSER MEAD 500 ML 6% ABV MICHIGAN TART CHERRY JUICE, APPLE CIDER AND STAR THISTLE HONEY. IT IS EXTREMELY ADDICTING. 18 (GF)
W/ Glass
WINE BOTTLE
Bordeaux Blends
121C Chateau Viramiere Saint Emilion
SAINT-EMILION GRAND CRU, FRANCE BEAUTIFUL DARK FRUIT, CHERRY AND LEATHER ON THE NOSE, BUT HINTS OF SWEETNESS. VERY DRY AND BOLD ON THE MOUTH. FOLLOWED BY A VERY MELLOW AND BALANCED FINISHED.
682S Alpha Omega Two Squared
RED 2018. ON THE NOSE EXPLOSION OF FRESH CHERRIES. VIOLETS, HINTS OF MARZIPAN, CHERRY PITS, CAMPARI, VANILLA BEANS, ALMOND MILK CHOOLATE, CLOVES, TOMATO STEMS, LEMONGRASSON THE PALATE FRESH ENTRANCE OPENING TO STRUCTURING GRANULAR TANNINS, NOTES OF CHOCOLATE SAUCE, COOKIE DOUGH, FRESH CHERRY, ROOT BEER, WILD BLUEBERRY, CANDIED RED CHERRY, PENCIL SHAVING, A HINT OF MEYER LEMON MERINGUE
807C Chateau Clarke
EDMOND DE ROTHSCHILD LISTRAC-MEDOC, FRANCE OPTIMUM DRINKING: UP TO 15 YEARS, THE SUGGESTED DRINKING WINDOW IS FROM 2019 TO 2030 CHÂTEAU CLARKE 2015 IS A BEAUTIFUL CRIMSON COLOR WITH A DEEP PURPLE RIM. BOTH INTENSE AND COMPLEX, THE NOSE DISPLAYS FRESH FRUIT AROMAS (BLACK CURRANT AND BLACK CHERRY) AND ELEGANT OAK NUANCES, AS WELL AS HINTS OF MENTHOL AND LIQUORICE WITH AERATION THE WINE STARTS OUT ROUND AND STRAIGHTFORWARD AND FOLLOWS WITH RICH. CONCENTRATED AND VELVETY TANNIC TEXTURE ALONG WITH BEAUTIFUL ACIDITY THAT PROVIDES BALANCE AND FRESHNESS.
Cabernet Franc
320C Cenyth Red Blend
SONOMA COUNTY, CA 2012 60% CABERNET FRANC, 25% CABERNET SAUVIGNON, 15% MERLOT. DELICIOUS, FRUM.FORWARD, DELICATE, BORDEAUX-STYLED RED REVEALING NOTES OF BLACKCURRANTS, BLUEBERRIES, LICORICE AND EARTH. MEDIUM TO FULL-BODIED, ROUND AND EASYGOING.
815C Chinon Bernard Baudry "Le Clos Guillot"
LOIRE, FRANCE NOTES OF CURRANT, TURKISH COFFÉE AND ROSE HIP LEND THSIS CHARM. WHILE SAVORY HERBAL ELEMENTS AND A MINERALLY STRUCTURE ADD TO THE COMPLEXITY. COMPLETE AND INTENSE. 61
823C Chinon Bernard Baudry "Les Granges"
LOIRE, FRANCE 1AROMAS OF RIPE RED CURRANT AND CASSIS WITH HINTS OF VIOLET, CITRUS, EARTH, GRAPHITE, PEPPER AND HERBS. THE PALATE IS QUITE MINERAL WITH FIRM STONY ACIDS UNDERLYING LUSH, CHALKY BERRY FRUITS, AND IS BEAUTIFULLY BALANCED AT 12% ALCOHOL.
827C Clau de Nell Cabernet Franc
ANJOU FRANCE 2016 TWO-THIRDS CABERNET FRANC AND ONE-THIRD CABERNET SAUVIGNON HAVE CREATED A RICHLY STRUC- TURED. DELICIOUSLY PERFUMED WINE. THE TANNINS AND RIPE BLACK FRUITS ARE JUST BE. GINNING TO SOFTEN IN THIS WINE FROM THE LEFAIVRE LOIRE ESTATE'S BIODYNAMIC GRAPES
Cabernet Sauvignon
108CF Fitch Mountain CS
SONOMA, CA AGED FOR 18 MONTHS IN FRENCH OAK BARRELS. THE WINE WAS BOTTLED UNFILTERED AND OFFERS QUINTESSENTIAL CABERNET AROMAS AND FLAVORS OF RIPE BLACK CHERRY WITH SHADINGS OF CASSIS, MOCHA BERRY JAM AND LOAM. THE ROUND AND GENEROUS TANNINS ALONG WITH NOTES OF CREAMY, TOASTY OAK FRAME HINTS OF SWEET BAKING SPICES AND LICORICE
118UF The Prisoner Unshackled CS
PRISONER WINE COMPANY UNSHACKLED CABERNET SAUVIGNON, CA AROMAS OF PLUM AND BLACKBERRY WITH A HINT OF OLIVE. VIBRANT FLAVORS OF BLACK STONE FRUIT AND DRIED HERBS WITH SOLID TANNIN STRUCTURE RESULT IN A FLAVOR-FORWARD RED WINE WITH BALANCED ACIDITY. A DELICIOUS RED WINE BLEND OF CABERNET SAUVIGNON, PETITE SIRAH, SYRAH, AND MERLOT, THIS WINE COMBINES GRAPES FROM THE NORTH AND CENTRAL COAST OF CALIFORNIA AND IS AGED IN FRENCH AND AMERICAN OAK CASKS FOR 11 MONTHS.
304C Sineann CS
COLUMBIA VALLEY, WA 2015 (SHUH-NAY-UHN) IS A SMALL PRODUCER. MEDIUM TANNINS, BALANCED. DELICIOUS.
310C Hearst Ranch Bunkhouse CS
PASO ROBLES, CA 2018 VERY FRESH IN ITS LIVELY COLOR AND LIVELY AROMAS, THIS BOTTLING OFFERS BLACK RASPBERRY. COCOA AND MINT ON THE JUICY, ACCESSIBLE NOSE. IT HITS THE PALATE VERY DRY, WITH BLACKBERRY AND BOYSEN. BERRY FLAVORS AS WELL AS MINT. VANILLA AND COLA SPICE
314C Clos Du Val SLD CS
STAG'S LEAP DISTRICT, CA 2012 DARK, ELEGANT AND RICH WITH AROMAS OF BLACK FRUITS, MOCHA AND SPICE. THE PALATE IS MET WITH COMPLEX NOTES OF FOREST FRUITS, DARK ESPRESSO AND VANILLA AND THE MOUTHFEEL IS BALANCED AND CREAMY. APPROACHABLE NOW BUT ALSO WORTHY OF CELLARING FOR DECADES. BLEND: 78% CABERNET SAUVIGNON, 6% MERLOT, 4% CABERNET FRANC, 2% PETIT VERDOT.
315C Snowden Brothers CS
NAPA VALLEY, CA 2016 TOP LIST! RICH, EXPLOSIVE AND SAVORY, THE 2016 DAZZLES WITH INTENSITY IN ALL OF iTS DIMENSIONS. GRAPHITE, SMOKE, SAVORY HERBS AND SPICE NOTES WRAP AROUND A CORE OF DARK FRUIT
321C Mossback "Chalk Hill" CS
MOSSBACK CHALK HILLCABERNET SAUVIGNON , CA IS A BIG, RUSTIC, MUSCULAR WINE. A BROODING RUBY RED, THIS CALIFORNIA CLASSIC BRINGS AROMAS OF BLACKBERRY, CASSIS AND LEATHER. FLAVORS OF DARK CHERRIES AND TOASTY OAK COMBINE WITH SEAMLESS, AMPLE TANNINS THAT TAKE A FULL RIDE ACROSS THE PALATE. BOLD YET VELVETY, RICH.
322C Goldschmidt "Katherine" CS
GOLDSCHMIDT VINEYARD KATHERINE CABERNET SAUVIGNON, CA 2018 RIPE RASPBERRIES, BLACK CHERRY, AND PLUM. IN OTHER WORDS IT SMELLS JUST LIKE A CABER NET GRAPE. IN THE MOUTH COMPLEXITY IS THE KEY. LUSH RIPE CHERRIES AND RIPE BLUE BERRIES ON THE FRONT OF THE TONGUE. THE MID MOUTH IS ALL ABOUT POWER AND RICHNESS. COMPRISED OF DARK PLUM AND CHOCOLATE. THE FINISH HAS SUPPLE ROUND TANNINS WITH A LONG ELEGANT FINISH.
324C Honing CS
NAPA VALLEY, CA 2016 BRIGHT BLACKBERRY, RED PLUM, AND RASPBERRY FRUIT WITH NOTES OF CRANBERRY, BLACK TEA, SPICE, AND CORIANDER SEED. LUSCIOUS AND BALANCED, WITH TOASTY OAK AND A LONG FINISH.
325C Faust CS
332C Gramercy Cellars CS
, COLUMBIA VALLEY, WA 2016 OFFERS RED AND BLACK FRUIT. NOTES OF GRAVEL. IT IS DEEP ÉLEGANT AND COMPLEX - ALMOST LIKE OLD. SCHOOL CABERNET.MINERAL, MEDIUM+ ACID AND FIRM TANNIN. CHOCOLATE, PENCIL SHAVINGS, RED FLOWERS FOREST FLOOR, MUSHROOM, CEDAR. BLEND: 95% CABERNET SAUVIGNON, 4% CABERNET FRANC, 1% PETIT VERDOT.
341C Rodney Strong Reserve CS
351C Owen Roe Growers CS
COLUMBIA VALLEY, WA BRIGHT AROMAS OF BLACKBERRY, CANDIED FRUIT, VANILLA AND BROWN SUGAR LEADS TO A MORE SAVORY PALATE OF POMEGRANATE, GREEN PEPPER AND OIL CURED OLIVES. BRIGHT ACIDITY AND LINGERING TANNINS.
627S Hearst Ranch Proprietor's Reserve CS
PASO ROBLES, CA 2016 CON CENTRATED AROMAS OF ELDERBERRY AND BLACKBERRY ARE DUSTED WITH DRIED HERBS ON THE NOSE OF THIS BOTTLING BY THE HEARST FAMILY AND JIM SAUNDERS. IT'S BUILT TO LAST ON THE PALATE. WITH STRONG BLACKBERRY. ELDERBERRY AND BOYSENBERRY FLAVORS WRAPPED AROUND VANILLA AND HERBS. THE FIRM TANNINS WILL MELLOW WITH TIME. DRINK 2020-2036.
658C Stonestreet Estate CS
668S Grigich Hills Estate CS
NAPA VALLEY, CA 2016 BLENDED OF 80% CABERNET SAUVIGNON, 10% MERLOT, 6% PETIT VERDOT AND 4% CABERNET FRANC, DEEP GARNET-BLACK COLOR AND NOSE OF BLACK AND RED BERRIES, EARTH AND HERBS WITH SAVORY HINTS. THE PALATE IS MEDIUM TO FULL-BODIED, FIRM, CHEWY AND LIVELY.
688S Birichino CS
SANTA CRUZ MOUNTAINS, CA CABERNET SAUVIGNON INKY VIOLET COLOR. A HIGHLY COMPLEX BOUQUET DISPLAYS SMOKÉ-ACCENTED CHERRY CASSIS. PIPE TOBACCO AND INCENSE AROMAS AND AN EXOTIC SPICE OVERTONE. FIRM AND ENERGETIC ON THE PALATE OFFERING CONCENTRATED DARK BERRY. BITTER CHERRY. FLORAL PASTILLE. CHEW- ING TOBACCO AND SUCCULENT HERB FLAVORS THAT DEEPEN, SPREAD OUT AND PICK UP A HINT OF COLA WITH AERATION. SEAMLESS, FOCUSED, LITHE AND DISTINCTLY OLD SCHOOL IN CHARACTER, IN THE BEST WAY, FINISHING IMPRESSIVELY LONG AND SPICY, WITH BUILDING FLORALITY AND DUSTY TANNINS.
France
412C Fonsaintes Corbieres
LOIRE NOTES OF CURRANT, TURKISH COFFEE AND ROSE HIP LEND THIS CHARM, WHILE SAVORY HERBAL ELEMENTS AND A MINERALLY STRUCTURE ADD TO THE COMPLEXITY. COMPLETE AND INTENSE.
814C Domaine Vallot CDR
SANTA YNZE VALLEY 2018 DARK, RICH AND SUPER- EXPRESSIVE. DARK CHERRY, PLUM, MOCHA, LEATHER, LICORICE AND A WHOLE RANGE OF FLORAL/SAVORY NOTES SHOW TREMENDOUS DEPTH.
815C Chinon Bernard Baudry "Le Clos Guillot"
LOIRE, FRANCE NOTES OF CURRANT, TURKISH COFFÉE AND ROSE HIP LEND THSIS CHARM. WHILE SAVORY HERBAL ELEMENTS AND A MINERALLY STRUCTURE ADD TO THE COMPLEXITY. COMPLETE AND INTENSE. 61
821C Haut-Blanville Horus
LANGUEDOC 2017 45% GRENACHE, 45% SYRAH, 10% CINSAULT JUICY AND FRIENDLY, WITH AN ALLURING LANGUEDOC SCRUB STRONG ON THE NOSE AND PALATE, TAKING YOU DIRECTLY TO THE SOUTH OF FRANGE.
823C Chinon Bernard Baudry "Les Granges"
LES GRANGES LORE AROMAS OF RIPE RED CURRANT AND CASSIS WITH HINTS OF VIOLET, CITRUS, EARTH, GRAPHITE, PEPPER AND HERBS. THE PALATE IS QUITE MINERAL WITH FIRM STONY ACIDS UNDERLYING LUSH, CHALKY BERRY FRUITS, AND IS BEAUTIFULLY BALANCED AT 12% ALCOHOL.
825C Arnoux Savigny-les-Beaune
PINOT NOIR BURGUNDY 2018 ROUNDED, GENEROUS BUT FRESH RIPENESS. THIS IS JUICY AND BOLD. WITH A SUMPTUOUS YET DEFINED BODY OF DARK RED-CHERRY FRUIT SOFT AND FRUITY, THIS WINE HAS A TEXTURE THAT HAS SMOOTHED OUT INTO LUSCIOUS BLACKBERRY FLAVORS. ACIDITY.
829C Michel Vattan Sancerre Rouge
B-C SANCERRE ROUGE LOIRE 2018 100% PINOT NOIR. A HINT OF PEPPER ADD FURTHER INTEREST TO THE FORWARD FRUITINESS.
831C Pierre Amadieu Gigondas
GRAND ROMANE GIGONDAS RHONE VALLEY 2018 POWERFUL TANNINS FILL THE MOUTH WITH NOTES OF SPICY LIQUORICE AND PEPPER FOR A LONG AND SATISFYING FINISH. AN ASTONISHING BALANCE OF COMPLEXITY, POWER AND ELEGANCE. 65 % GRENACHE - 20 % MOURVÈDRE - 15 % SYRAH
Italy Red
501C Michele Chiarlo Barbera D'Asti
BARBERA D' ASTI PIEDMONT 100% HAND PICKED BARBERA GRAPES. ELEGANCE, FRESHNESS, RED FRUITY AND GREAT CHARACTER.
502C La Ragnaie Brunello di Montalcino
DI MONTALCINO 2016 A FIRM, LINEAR STYLE, FEATURING BLACK CHERRY, BLACK CURRANT, LICORICE, IRON AND SPICÉ AROMAS AND FLAVORS. THOUGH FIRMLY STRUCTURED AND COMPACT, THERE'S AN ENERGY HERE AND AN OVERALL BALANCE THAT MAKES THIS RED COMPELLING. ENDS WITH A TERRIFIC FINISH, EVOKING FRUIT, SPICE AND UNDERBRUSH ACCENTS. 142
503C Guado al Tasso Il Bruciato
TUSCANY 2016 INTENSELY FRUITY NOTES OF RIPE CHERRIES, RED CURRANTS, AND WILD BERRY FRUIT ALONG WITH WELL INTEGRATED NOTES OF TOASTED OAK AND TOBACCO, AND A TOUCH OF BALSAMIC SENSATIONS. THE PALATE IS AMPLE AND ENVELOPING, SAVORY, SOFT IN ITS TANNINS AND VELVETY IN TEXTURE. THE FINISH AND AFTERTASTE ARE LONG AND PERSISTENT.MADE WITH 90% SANGIOVESE, 10% CABERNET SAUVIGNON.
504C Bussola Valpolicella
SUPERIORE 2016 BOASTS A SEDUCTIVE AND PER- FUMED BOUQUET, WITH NOTES OF BROWN SPICE AND TOBACCO BLOSSOMING FURTHER TO SHOW RASPBERRY COULIS AND A LIFTING HINT OF FRESH MINT. THIS IS QUITE SAVORY, WITH SILKY TEXTURES USHERING IN COOL-TONED RED AND BLACK BERRIES AND INNER HERBAL TONES. SWEET TANNINS COME FORWARD THROUGH THE LONG FINALE,.
505C IL Fauno Di Arcanum
TUSCANY THIS BLEND OF MERLOT, CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON AND PETIT VERDOT OPENS WITH EARTHY AROMAS OF CHARRED EARTH, TOASTED OAK AND RIPE DARK-SKINNED FRUIT. THE DENSE PALATE OFFERS PRUNE, TOBACCO AND MOCHA ALONGSIDE FINE-GRAINED TANNINS.
510C Colombera & Garella Nebbiolo
LESSONA 'PIZZAGUERRA' NEBBIOLO PIEDMONT 2013 LOVELY SCENTS OF VIOLET, ROSE, BERRY AND BALSAMIC. IMPECCABLY BALANCED, WITH BRIGHT ACIDITY AND FIRM BUT ELEGANT TANNINS.
511C Bibbiano Chianti Classico
VINO NOBILE MONTEPULCIANO SANGIOVESE TUSCANY 2012 ROBUST RED WINES FROM PRUGNOLO GENTILE (THE LOCAL NAME FOR SANGIOVESE). THIFULL- BODIED AS A BRUNELLO AND AS SPICY AS A CHIANTI RESERVA. CRAFTED FROM ORGANICALLY CULTIVATED A RICH WINE FULL OF EARTHY MINERALITY, RUSTIC SPICE, ROASTED MEAT AND BOLD TANNINS 48 * ONLY A FEW LEFT!
513C Palazzino Chianti Classico
NOBILE DI MONTEPULCIANO 2015 ORGANICALLY CULTIVATED SANGIOVESE, THIS FRAGRANT ELEGANT RED OPENS WITH ENTICING SCENTS OF UNDERBRUSH, SUNBAKED EARTH, WILD BERRY, VIOLET, CRUSHED MINT AND A BALSAMIC WHIFF OF CAMPHOR. SMOOTH AND SAVORY, THÈ LINEAR PALATE HAS SURPRISING VIBRANCY FOR SUCH A HOT VINTAGE, DELIVERING JUICY MARASCA CHERRY, STRAWBERRY COMPOTE, STAR ANISE AND WHITE PEPPER. ELEGANT FINE-GRAINED TANNINS LEND POLISHED SUPPORT WHILE A COFFEE NOTE LINGERS ON THE CLOSE. DRINK THROUGH 2025. #11 TOP 100 2019
515C Capo Zafferano
PRIMITIVO DI MANDURIA PUGLIA THIS WINE HAS A VERY SOLID STRUCTURE DUE TO THE ELEVATED ALCOHOL AND THE BALANCE BETWEEN THE SOFT TANNINS AND ACIDITY. RED-BERRIED FRUITS WITH HINTS OF VANILLA, TOASTED NOTES AND SPICES WHICH GIVE COMPLEXITY TO THE BOUQUET. THE GREAT TANNIC STRUCTURE IS PERFECTLY BALANCED ON THE PALATE AND IN AFTERTASTE AS WELL.
521C Moccagatta Barbaresco
NEBBIOLO PIEDMONT 2016 SPICY AND INVITING, FEATURING A BEAM OF PURE CHERRY, LEATHER, LICORICE AND TAR FLAVORS, SHADED BY VANILLA AND TOASTY OAK. FIRM, COURTESY OF THE WOOD, WITH A TOUCH OF DRYNESS ON THE FINISH. BRIGHT ACIDITY KEEPS THIS VIBRANT AND LONG. BE PATIENT. BEST 2022 THROUGH 2035
522C Rocche Costamagna Barolo
BAROLO 2011 THE PURE NEBBIOLO IS HIGHLIGHT- ED THROUGH IN MEDIUM SLAVONIAN OAK BARRELS. THE REFINED AND ELEGANT AROMAS ARE PLEASANTLY SOFT. EXCELLENT WITH ROASTED RED MEAT, GAME, BRAISED VEAL.
523C Fratelli Seghesio Barolo
BAROLO PIEDMONT 2016 AN UNDER THE RADAR GEM, GORGEOUS BRIGHT, TRANSLUCENT AND SUPER-EXPRESSIVE, THE 2016 CAN BE ENJOYED NOW, ALTHOUGH IT WILL BE EVEN BETTER IN A FEW YEARS' TIME. BRIGHT RED BERRY FRUIT, BLOOD ORANGE, WHITE PEPPER, MINT. LICORICE AND CINNAMON GIVE THIS SUPER-CLASSIC BAROLO SO MUCH APPEAL. VIBRANT CHALKY, MINERALLY NOTES ARE LACED INTO THE TAUT, NERVY FINISH. IMPRESSIVE .97
524C Le Ragnaie Toscana Rossso Troncone
DI MONTALCINO 2012 UNDERBRUSH, TRUFFLE, LEATHER AND TILLED SOIL AROMAS COME TOGETHER ON THIS EARTHY RED. THE MEDIUM BODIED PALATE EVOKES RED CHERRY, STRAWBERRY, CLOVE, TOBACCO, LICORICE AND A HINT OF GAME ALONGSIDE TAUT FINE-GRAINED TANNINS THAT LEND POLISH. BALANCED, WITH BRIGHT ACIDITY.
530C Sella & Mosca Cannonau
GRENACHE SARDINA 2018 A FRESH AND ELEGANT RED THAT DRAWS YOU IN WITH AN ENTICING NOSE OF DRIED FLOWERS AND SPICES, LAYERING NOTES OF PUREED RASPBERRY, DRIED CHERRY, WILD SAGE AND CITRUS ON THE PAL ATE. WITH A SUBTLE STREAK OF SALINITY AND LIGHT, SUPPLE TANNINS
531C Casanova di Neri Brunello di Montalcino
532C Antinori Chianti Classico
TUSCANY 2016 SUPER TUSCAN* 50% SANGIOVESE, 25% CABERNET SAUVINGON AND 25% MERLOT GRAPES, SOURCED FROM ESTATE-OWNED, CERTIFIED ORGANIC VINEYARDS, APPROX. 20 YEARS OLD VINESA DELICIOUS, EASY-GOING WINE, LOADED WITH RED BERRY AROMAS, YOUTHFUL BUT NICELY INTEGRATED. SUPPLE AND SWEET, WITH GOOD STRUCTURE AND A FRESH ACIDITY
533C G D Vajra Langhe Rosso
TASSO IL BRUCIATO BOLGHERI LUSCIOUS BLEND OF CABERNET 65%, MERLOT, 20%, SYRAH 15%. SAVORY SPICE, SMOKED MEAT AND TOBACCO NOTES, FOLLOWED BY BLACK-BERRY, DARK CHERRY AND COLA. THE PALATE IS FRESH AND CLEAN.
534C Podere Brizio Brunello di Montalcino
DI MONTALCINO 20131THE NOSE ON THIS FRAGRANT RED. THE SMOOTH, SAVORY PALATEDELIVERS JUICY MORELLO CHERRY, CRUSHED RASPBERRY AND LICORICE WHILE VELVETYTANNINS LEND POLISHED SUPPORT.
535C Sette Ponti Crognolo
ROSSO TROCONE MONTALCINO 2016 SOURCED FROM SOME OF THE HIGHEST-ELEVATION VINEYARDS IN MONTALCINO, THIS 100% SANGIOVESE STUNNER IS A GREAT REMINDER OF HOW FINESSED AND FRAGRANT THE REDS OF THIS REGION CAN BE
540C Vino Rosso Laboro Disobedient
"DISOBIEDENT" PIEDMONT A HAPPY ACCIDENT OF A WINE THAT THE FANTINO BROTHERS FIRST PRODUCED IN 2005. THEY WERE A LITTLE LATE IN SUBMITTING THEIR BAROLO FOR DOCG RISERVA CLASSIFICATION AND INSTEAD OF PUSHING THE ISSUE, THEY SIMPLY DECIDED.TO BOTTLE THE WINE WITH A HUMOROUS LABEL AS A HUMBLE VINO ROSSO.' IT HAS NOW BECOME A TRADITION AT THE PROPERTY. THE GRAPES FOR THIS WINE COME FROM THE BROTHERS' 60+ YEAR OLD, SOUTH FACING VINES IN BUSSIA. ALTHOUGH THE VINO ROSSO STATUS SEEMS TO LIMIT THE PRICE OF THE BOTTLE, IT CLEARLY HAS NOT LIMITED THE QUALITY OF THE WINE. THE FACT THAT YOU CAN ACCESS A RISERVA LEVEL WINE OF THIS INCREDIBLE CLASS AND BALANCE FOR THIS PRICE FROM ONE OF THE MOST LAUDED VINTAGES IN RECENT PIEDMONT HISTORY.
541C Monchiero Carbone "Sire" Langhe Nebbiolo
LANGHE NEBBIOLO PIEDMONT 2016 , IT IS NOTED FOR ITS ALL- AROUND FINESSE, MERGING VARIETAL AROMAS OF BLACK RASPBERRY AND ROSES WITH A HINT OF NUTMEG. MEDIUM IN BODY, IT FEATURES GOOD ACIDITY AND MODERATE TANNINS WHICH ARE MATCHED BY A VIBRANT AND HARMONIOUS FINISH.
542C Angelo Negro Langhe Nebbiolo
FANTINO, ROSSO DEI DARDI 2017 : ITS PERFUMED NEBBIOLO FRUIT AND SWEET, TENDER TANNINS WOULD MAKE A FULL-GROWN BAROLO LOOK BACK LONGINGLY AT ITS FORMER SELF, NOSTALGIC FOR ITS SPRIGHTLY YOUTH.
621S Catina Mesa "Buio Buio"
SARDINIA 100% CARIGNANO. COMPLEX NOSE OF BOTH RIPE RED BERRIED FRUITS AND BALSAMIC SAVORY NOTES FRAMED BY WARM SPICES. THEPALATE IS RICH WITH FINE TANNINS AND FRESH ACIDITY CARRYING A LONG, MULTI-LAYERED FINISH. LIMITED RESERVE.
704S Giovanni Rosso Barolo
BAROLO, PIEDMOT, ITALY 2013 A FRUIT-DRIVEN STYLE, THIS RED ALSO DIS PLAYS AMPLE TANNINS. CHERRY, STRAWBERRY, FLORAL AND LEAFY TOBACCO FLAVORS ARE BACKED BY A VIBRANT STRUCTURE, AND THIS WINDS DOWN WITH HINTS OF MINERAL, EARTH AND TOBACCO. BEST FROM 2021 THROUGH 2035,
Merlot
122C Owen Roe Rook Merlot
ROOK MERLOT, WA ALL GRAPES WERE HAND HARVESTED AND HAN- LED WITH MINIMAL PROCESSING. SHOWING RED AND BLACK FRUITS, SARSAPARILLA, ORANGE PEEL, CINNAMON AND TOBACCO, THIS CRISPLY TEXTURED RED IS BALANCED BY FINE GRAINED TANNINS AND A RICH, PILLOW SOFT MID PALATE.
300AC Textbook Merlot
NAPA VALLEY, CA MADE IN A BALANCED AND GRACEFUL STYLE, THIS LIGHT BODIED RED COMES FROM VINEYARDS IN BOTH OAK KNOLL AND OAKVILLE. TART CHERRY, PLUM AND COCONUT SHAVINGS ARE SUPPORTED BY LIGHT OAK AND FIRM TANNINS. THE FINISH IS COMPLEX AND SPICY.
303C Emmolo Merlot
NAPA VALLEY, CA THIS RICH, EXPANSIVE MERLOT HAS BOLD AND LUSCIOUSFLAVORS OF RIPE CHERRIES, EARTH, SMOKE, AND FIGS. FULL-BODIED AND SOFT, THE FINISH IS LACED WITH DELICATELY SMOOTH TANNINS THAT GIVE THE WINE A SILKY TEXTURE.
505C IL Fauno Di Arcanum Merlot
MERLOT BLEND TUSCANY THIS BLEND OF MERLOT, CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON AND PETIT VERDOT OPENS WITH EARTHY AROMAS OF CHARRED EARTH, TOASTED OAK AND RIPE DARK-SKINNED FRUIT. THE DENSE PALATE OFFERS PRUNE, TOBACCO ANDMOCHA ALONGSIDE FINE-GRAINED TANNINS.
650S Keenan Mailbox Merlot
NAPA VALLEY, SPRING MOUNTAIN DISTRICT, CA ONE OF THE TOP MERLOTS MADE IN NORTHERN CALIFORNIA. BEAUTIFUL DEEP BLACK CHERRY AND BLACKCURRANT FRUIT WITH SOME SPICE BOX AND EARTH JUMP FROM THE GLASS OF THIS DENSE RUBY/ PLUM COLORED WINE. IT IS RICH, MEDIUM TO FULL-BODIED, PURE, TEXTURED AND SERIOUS.
Pinot Noir
803C Belle Glos Las Alturas PN
NAPA VALLEY ,CA AROMATIC MEDLEY OF BLACK CHERRY, MARI- ONBERRY, RIPE PLUM AND A HINT OF ANISE. DARK FRUIT ON THE PALATE WITH FLAVORS OF WILD BERRIES, CARAMELIZED OAK AND CACAO NIBS COMPLEMENTED BY SUBTLE NOTES OF VANILLA, CEDAR AND A HINT OF LAVENDER AND FOREST FLOOR. RICH AND UNRESTRAINED, THIS WINE'S ABUNDANT FRUIT IS BEAUTIFULLY BALANCED BY FIRM ACIDITY AND LAYERS OF RED AND BLACK FRUIT.
804C Elk Cove Vineyard Clay Court PN
CHELEM MOUNTAINS, OREGON 2018 WITH HEAPS OF BRIGHT RED RASPBERRY AND RIPE CHERRY, THIS WINE'S FRESHNESS EXTENDS TO A JUICY PALATE SAPPY AND BRIGHT, THE RED FRUIT SINGS ALONGSIDE FINE-GRAINED TANNINS, IRON, FIVE SPICE AND ROSEMARY.
809C Illahe Estate PN
WILLAMETTE VALLEY, OREGON HAND PICKED. SMALL LOT. BASKET PRESSED, NATIVE FERMENTATION, BARREL AGED. DELICIOUS! STRAWBERRY, TAMARIND, AND BLACK BERRY THENBROADEN ALONG THE PALATE TO INCLUDE CHALK, TOBACCO LEAF, CHOCOLATEEARTH.
810C Mer Soleil PN
SANTA LUCIA HIGHLANDS, CA WONDERFUL AROMAS OF DARK BERRIES AND RED FRUITS. THE PALATE IS FILLED WITH CHERRY, RASPBERRY AND A LOVELY EARTHINESS. THERE'S A RICH TEXTURE AND A VERY LONG FINISH.
819C Prisoner Wine Company PN
PINOT NOIR, NAPA VALLEY, CA RICH AND ELEGANT, SOFT. WELL-BALANCED. AROMAS OF PINE NEEDLES, CRANBERRY, DARK, CEDAR, CLOVE, AND BROWN SPICE LEAD FRESH RED BERRY FLAVORS, BALANCED ACIDITY.
822C Penner Ash PN
WILAMETTE, OREGON SPICE-ACCENTED. DARK BERRIES, CHERRY COLA, MOCHA AND ROSE OIL ON THE FRAGRANT NOSE. SAPPY. PALATE-COATING BLACKBERRY AND BITTER CHERRY FLAVORS ARE JOINED BY A SMOKY NUANCE THAT EMERGES WITH AIR. A HINT OF DARK CHOCO- LATE SNEAKS IN ON THE PERSISTENT FINISH..."
824C Elk Cove Vineyards La Boheme PN
YAMHILL-CARLTON, OREGON 2018 DEEP SCENTS OF CRANBERRIES, BLUEBERRIES, FOREST FLOOR AND LOADS OF SPICY ACCENTS. THE MEDIUM-BODIED PALATE IS SILKY AND FRESH, WITH LOADS OF BRIGHT FRUITS AND A LONG, SPICED FINISH.
825C Arnoux Savigny-les-Beaune
826C Michel Vattan Sancerre Rouge
829C Belle Glos Elulenloch PN
NAPA VALLEY, CA 2017 SUPPLE, SATINY AND LAYERED, WITH FLA- VORS OF SWEET BLACK CURRANT, STRAWBERRY, RED CHERRY, AND VINE-FRESH BLACKBERRY ALONG WITH BACKGROUND NOTES OF SUGAR COOKIES AND HONEYED COLA NUT
830C Sokol Blosser Dundee Hills PN
Rose
100UF Gramercy Cellars Cinsault/Grenache
GRAMERCY CELLARS 'OLSEN VINEYARD' CINSAULT/GRENACHE/SYRAH, WA WINERY FOUNDED IN 2005 BY MASTER SOM GREG HARRINGTON. MODELED AFTER THE CLASSIC PROVENCE ROSÉ BLEND OF CINSAULT, GRENACHE AND SYRAH; THE 2019 ROSÉ IS A COMPLEX COMBINATION OF RAINIER CHERRY & MANDARIN ORANGE WHILE RETAINING INTENSE SALINITY & MINERALITY.
103CF Chinon Rose
BERNARD BAUDRY CHINON ROSE, FRANCE THE CABERNET FRANC ROSÉ IS A DRY WINE, DELICATE, WITH NOTES OF WHITE FRUIT, IT IS A PERFECT APERITIVE WINE OR SERVED WITH SIM- PLE DISHES, BARBECUE-GRILLED FISH. QUANTITY IS LIMITED.
115UF Domine Lavarde Vacqueyras
DOMINE LAVERDE VACQUEYRAS RHONE VALLEY, FRANCE 2020 45% GRENACHE, 45% CINSAULT, 5% SYRAH AND 5% MOURVEDRE. DELICATE SPICE AND BOLD BLOOD-ORANGE FLAVORS ABOUND FROM NOSE TO FINISH IN THIS JUICY, INTENSELY FRUITY AND DRY ROSE. A BLEND OF EQUAL PARTS GRENACHE AND CINSUALT ACCENTED WITH SMALL PROPORTIONS OF SYRAH AND MOURVEDRE, THE CONCENTRATED SIP IS PACKED WITH BRISTLING BERRY AND CHERRY FLAVORS, WITH A LONG, FLORAL FINISH.
116UF Argiano Rosato Sesti
143UF Thomas Labaille Sancerre
144UF Chateau Pradeaux Bandol
South America
415C Amancaya Malbec-Cabernet
MALBEC-CABERNET, ARGENTINA PRESENTS AROMAS OF RED AND BLACK FRUIT, WITH REDCURRANTS AND PLUMS, AND A LITTLE MINT AND CEDAR. THE BOUQUET FILLS OUT WITH NOTES OF VANILLA, SPICES AND MOCHA FROM THE FRENCH OAK. ON THE PALATE THE TANNIC TEXTURE IS PLEASANT AND WELL BALANCED.
416V TerraNoble Carmenere
GRAND RESERVE, CHILE DEEP PURPLE IN COLOR, SHOWS RIPE AROMAS OF BLACKBERRY, PLUM, FIG AND DATES. ON THE PALATE, IT HAS A RICH AND VELVETY MOUTH FEEL AND NOTES OF COLUPTUOUS DARK FRUT. A WINE OF SUPERB BALANCE!
664S Catena Zapata Malbec Reserve
MALBEC MENDOZA, ARGENTINA NICOLÁS CATENA ZAPATA HAS AN INTENSE DARK VIOLET COLOR WITH BLUE-BLACK TONES. A COMPLEX WINE WITH DELICATE AROMAS OF BLACK CHERRY AND LICORICE. IT IS ENLIVENED BY MINERALS, VIOLET, SPICE, AND HERBS. THE PALATE IS SHARPLY DELINEATED AND IMPRESSIVELY CONCENTRATED WITH SERIOUS BACKBONE SUPPORTING ITS VERY FRESH CURRANT AND MINERAL FLAVORS. 240
Spain
330C Vina Sastre Ribera del Duero
TEMPRANILLO 2019 DARK BERRIES PUNCTUATED WITH THAI BASIL AND COCOA ESTABLISH A DEEP DARK CORE. A SURPRISINGLY REFRESHING MIDPALATE, LIKE BITING INTO THE JUICY RED CENTER OF A RIPE PEACH, OFFSETS SPICE AND MEDIUM TANNINS.
331C Senorio de Pecina Rioja
COSECHA RIJOA YOUNG, UNOAKED, MOSTLY TEMPRANILLO WITH SOME 3% GARNACHA AND 2% GRACIANO RASPBERRY LEAF AND EARTHY AROMAS, FULL OF CHARACTER WITH ELEGANT RUSTICITY. IT'S JUICY AND CHEWY, AS PURE AS IT GETS.
334C Ferrer Bobet Vinyes Velles
PROPRIETARY BLEND, PRIORAT 2015 DEEP, DARK THOUGH NOT SATURATED BLACK-RED. DENSE, CLOSE-GRAINED AROMAS OF GREAT SUBTLETY AND COMPLEXITY: A SENSE OF STONE AND SAVOURY DEPTHS AS WELL AS SWEET YET AUSTERE BLACK FRUITS. DEEP, DARK. VIVID AND PROFOUND YET PROVOCATIVE FLAVOURS (THANKS TO THE CARIGNAN-DOMINATED BLEND). THERE IS GREAT COMPLEXITY AND FINESSE HERE. 2018-2025.
335C P Pascuas "El Pedrosal" Ribera del Duero
TEMPRANILLO RIBERA DEL DUERO 2015 FRUITY AND PRETTY, YES, BUT THIS ENTRY LEVEL WINE DEMANDS MUCH MORE ATTENTION FOR ITS MIX OF RICHNESS AND ELEGANCE. SERIOUS JUICE FROM SERIOUS PEOPLE.
680S Vina Tondonia Rioja
TEMPRANILLO 2012 DARK GARNET. PERFUMED, SPICE-ACCENTED CHERRY AND DARK BERRIES ON THE NOSE, WITH SUGGESTIONS OF VANILLA AND PIPE TOBACCO EMERGING AS THE WINE OPENS UP .58 LIMITED
Sparkling Wine
001UF Gruet Rose
002GP Prosecco Rose
ITALY DELICATE, ENTICING SCENTS OF WHITE SPRING FLOWER, BEESWAX, AND PEAR. THE VIBRANT. ETHEREAL PALATE iS LOADED WITH FINESSE, OFFERING RENNET APPLE, LEMON, AND MINERAL ALONGSIDE CRISP ACIDITY AND A LIGHT. ELEGANT PERLAGE. MEDIUM INTENSE AROMAS OF PEAR DROPS, ORCHARD FRUIT, GREEN APPLES, AND NETTLES. CITRUS PEEL SURGES THROUGH THE PALATE AND ONTO THE CLEAN FINISH.
002UF Gruet Blanc de Noirs
NEW MEXICO CONTINUOUS AND RICH WITH A RIPE ELEGANCE: DRY, BALANCED, AND DEEP. CAREFULLY MADE WINE AT A VERY REASONABLE PRICE.
003GP Moscato
MOSCATO DI ASTI ITALY TEA ROSE, SPICE NOTES. SWEET, TINY BUBBLES.
004UF Cascina Gilli Malvasia
MALVASIA DI CASTELUVOVO DON BOSCO ITALY RUBY RED WITH PURPLE REFLECTIONS, IT HAS A LIVELY AND COLORFUL FOAM. THE NOSE NATURALLY EVOKES BERRIES, WITH FLORAL AND CITRUS PUFFS. IN THE MOUTH IT IS PLEASANTLY SWEET, SLIGHTLY WARM, THEREFORE REFRESHING, PERSISTENT AND TASTY.
832FF Palmer Brut Reserve Champagne
FRANCE THE NOSE. AMAZINGLY CLEAN, IS EXPRESSED THROUGH A RICH PALETTE OF AROMAS, INCLUDING CITRUS, PEAR AND APRICOT WITH SOME SUBTLE NOTES OFHA- ZELNUT AND A DISCREET TOUCH OF BUTTERY BRIOCHE. SUCCULENT AND SUBSTANTIAL TO THE PALATE YET WITH AN UNFETTERED FRESHNESS. THIS WINE IS EMINENTLY SEDUCTIVE.
811CF Brut Vouvray
Syrah / Petite Sirah
411C Gramercy Cellars Syrah
WALLA WALLA, WA 2016 OLIVE TAPENADE, LICORICE, SMOKED HERBS AND PLENTY OF PEPPERY BLACK FRUITS EMERGE FROM THE 2014 COLUMBIA VAL- LEYSYRAH, AND IT'S MEDIUM TO FULL-BODIED, RICH, CONCENTRATED AND BEAUTIFULLY TEX- TURED IT'S ANOTHER SMOKING WINE FROM THIS ESTATE THAT HAS REAL CHARACTER AND DEPTH.
413C Owen Roe Ex Umbris
COLUMBIA VALLEY, WA 2019 OPENS UP ON THE NOSE WITH 413C DRIED CRANBERRIES AND A TOUCH OF STONE AND LEATHER. THE MASCULINE AROMAS THEN GIVE WAY TO FRESH CHERRY AND BLUEBERRY ON THE PALATE. SUBTLE PEPPER AND LIGHT SMOKINESS FOLLOWS THE FRUIT TO THE MID-PALATE. THE TANNINS ARE MELLOW ALREADY WHICH MAKES THIS OUR EVERYDAY SYRAH.
638S Chene Bleu Heloise
HELOISE FRANCE 2012 DECANT AN HOUR BEFORE DRINKING. A BLEND OF 65% SYRAH, 31% GRENACHE AND 4% ROUSSANNE, THE 2012 IGP VAUCLUSE HELOISE SPENT 18 MONTHS IN OAK PRIOR TO BLENDING AND BOTTLING. HINTS OF SWEATY LEATHER AND SCORCHED MEAT COMBINE WITH BLACK OLIVES AND RASPBERRIES ON THE NOSE, WHILE THE PALATE IS MEDIUM TO FULL-BODIED, SUPPLE AND CONCENTRATED, WITH A LONG FINISH. OVERALL, IT DOES A LOVELY JOB MARRYING FRUITY AND SAVORY ELEMENTS AND BRINGING THEM TOGETHER IN A SILK-WRAPPED PACKAGE.
805C Caymus Suisun Petite Sirah
SIRAH SUISUN VALLEY, CA NOTES OF BLUEBERRIES AND EARTHY TONES, WHILE VANILLA NOTES FROM OAK AGING COME THROUGH ON THE FINISH
White Wines
102CF Jean Manciat Macon-Charnay
MANCIAT. MACON-CHARNAY CHARDONNAY BURGUNDY, FRANCE THIS UNOAKED CHARDONNAY IS MADE IN STAINLESS-STEEL VATS TO EXPRESS THE FRUITY, FLORAL AROMAS AND FLINTY MINERALITY THAT IS CHARACTERISTIC OF THIS REGION. STONY YELLOW APPLE AND LEMON VERBENA TANTALIZE THE NOSE AND SEDUCE THE PALATE WITH RICHNESS AND INTENSITY. FRESH AND CONCENTRATED IN THE MOUTH, LINGERING NOTES OF HONEYED APPLE AND FRESH MINERALITY ROUND OUT THE FINISH OF THIS SUCCULENT MÂCON.
104UF Gilles Lesimple Sancerre
SANCERRE BLANC LORE, FRANCE 2019 THE INITIAL ATTACK IS LEMONY. IT WAKES UP THE TASTE BUDS, ALLOWING THE PERCEPTION OF SPICINESS ON THE TIP OF THE TONGUE. THE SECOND IMPRESSION SHOWS THE SUPPLENESS AND VOLUME OF THE WINES FROM THE 'STONY' VINEYARDS, BLENDING NICELY WITH THE MINERAL VIVACITY OF THE WINES FROM THE FLINT SOILS.
106CF Domain Gassier Viognier
VIOGNIER, FRANCE 2019 VOLUPTUOUS, FRESH FRUITS SCENTS OF APRICOT. PEACH AND CITRUS WITH A ZINGY FRUIT FINISH THAT IS LONG AND LUSH OLUPTUOUS, FRESH FRUITS SCENTS OF APRICOT, PEACH AND CITRUS WITH A ZINGY FRUIT FINISH THAT IS LONG AND LUSH.
107CF G.D. Vajra "Dragon"
LANGHE BIANCO ITALY CHARDONNAY 50%, SAUVIGNON BLANC 30%, RIESLING 15%. AND NASCETTA 5%. FERMENTED IN STAINLESS STEEL. I AROMATIC. FLORAL NOTES, CITRUS, STONE FRUIT. FRESH CUT GRASS. CRISP WITH GREAT MINERALITY, A SLIGHT CREAMY TEXTURE. LONG FINISH. GREAT ALTERNATIVE TO CHARDONNAY AND IT'S SO REFRESHING!
108CF Morisfarms Vermentino
TUSCANY, ITALY 2018SURPRISINGLY AROMATIC WITH FRESH LEMON AND HINTS OF PEACH. THE PALATE IS QUITE FULL, BUT REALLY FRESH, WITH A CREAMY LEESY CHARACTER AND NOTES OF TOAST, LIME AND LEMON. BONE DRY, LONG AND FRESH.
113UF Thomas Pico Chablis
PICO DOMAINE PATTES LOUP CHABL/S BURGUNDY, FRANCE. VIVID WITH GENEROUS PEAR & CITRUS FRUIT. HAS A SUBTLE CREAMY TWIST UNDER THE DENSE, MINERAL FRUIT. LOVELY ACIDITY THAT INTEGRATES WELL!
114UF Chateau Buena Vista Chardonnay
CHARDONNAY, CARNEROS, ST HELENA, CA RICH APPLE, PEAR AND PINE- APPLE WITH A CRISP ACIDITY ON THE FINISH.
115UF Beringer Private Reserve Chardonnay
CHARDONNAY 2018 REALLY SOLID WHITE WITH SO MUCH STRUCTURE AND DEPTH, AS WELL AS A BORDER-LESS, ENCOMPASSING PALATE. FULL-BODIED AND POLISHED WITH LOTS OF LENGTH. SHOWS COMPLEX FLAVORS, FROM COOKED APPLES AND LEMONS TO STONES AND HINTS OF FLOWERS. STILL TIGHT. NEEDS TIME TO COME TOGETHER. READY TO DRINK AFTER 2021.
116UF Grgich Hills Chardonnay
117CF Cloudy Bay SB
SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH, NEW ZEALAND LEAFY FRESH HERBS AND LIME CITRUS MAKE FOR A REFRESHING NOSE. THE PALATE DELIVERS A REFRESHING SWATH OF NECTARINE AND TROPICAL MELON FRUIT FLAVORS.
118UF Rombauer Home Ranch Chardonnay
SINGLE VINEYARD CHARDONNAY CARNEROS, CA FLAVORS OF TROPICAL FRUIT, PEACHES, VANILLA AND FRESH APPLE PIE ARE CARRIED BY BRIGHT ACIDITY TO A LONG FINISH PUNCTUATED BY A CREAMY MOUTHFEEL.
119UF Manuel Olivier Cotes de Nuits
123CF Domaine la Manarine
COTES DU RHONE BLANC, FRANCE 50% CLAIRETTE, 50% BOURBOULENC WELL BALANCED. LUSCIOUSNESS.
Zinfandel
400C Rombauer Twin Rivers Zinfandel
ELDORADO SIERRA FOOTHILLS CA 2019 AROMAS OF BRIGHT BLACKBERRY. BLACK CHERRY, AND BRIA NOTES. THE AROMAS ARE ECHOED ON THE PALATE ALONG WITH EXPANSIVE AND DENSE FLAVORS OF BAKING SPICES, VANILLA, AND DRIED FLORALS. THE RIPE TANNINS FRAME THE PALATE AND PROVIDE A BALANCED TEXTURE TO GIVE THE WINE STRUCTURE AND ROUNDNESS.
401C Three Evangelho Zinfandel
CONTRA COSTA COUNTY, CA 2016 AN EXCITING FOCUS HELPS THIS WINE STAND OUT. IT IS FULL BODIED, DRY AND WELL-CONCENTRATED, OFFERING FRESH BLACK-CHERRY AND CEDAR AROMAS, DEEP FRUIT FLAVORS ACCENTED BY LIGHT SMOKY PEP. PERY SPICES AND A NICELY FIRM TEXTURE THAT IS MODERATELY TANNIC. THE COMPLEXITY IS PARTLY DUE TO 15% PETITE SIRAH IN THE BLEND, AND AGING IN 35% NEW AMERICAN AND FRENCH OAK BARRELS.
403C McNab Zinfandel
MENDICINO, CA JUICY MOUTH FEEL AND WELL ROUNDED, EXUDES BERRY FLAVORS INFUSED WITH PEPPER AND SPICE.
404C Goldschmidt Fidelity Zinfandel
FIDELITY ALEXANDER VALLEY, CA FRESH BLACK CHERRY FRUIT A ROMAS WITH BLACK PEPPER ACCENTS. SHOWS JUICY BLACKBERRY, BLUEBERRY, AND RASPBERRY FLAVORS. BEAUTIFUL DEPTH AND CONCENTRATION WITH SOFT AND SUPPLE FINE-GRAIN TANNINS. FINISHES WITH A TOUCH OF MOCHA.
406C Chateau Montelena Zinfandel
CALISTOGA NAPA VALLEY, CA BRIARY CHARACTER IS QUITE PROMINENT .BEAUTIFUL NOTES OF LAVENDER, CASSIS, FRESH MINT. FRESH CRANBERRY WITH ROASTED WALNUT NOTES AND SUBTLE HINTS OF CINNAMON AND CLOVE. SUPPLE TANNINS PRESENT THROUGHOUT AND AMBLE BETWEEN EARTHINESS AND MINERALITY. THE TRANSITION TO THE FINISH IS DECIDEDLY OLD WORLD IN STYLE, WITH DARK CHOCOLATE, CIGAR BOX, AND A GARRIGUE CHARACTER THAT'S RARE FOR AMERICAN WINE.
515C Capo Zafferano Primitivo
NAPA VALLEY, CA THIS ZINFANDEL BASED BLEND SHOWS AROMAS OR RIPE CHERRY AND CEDAR WITH HINTS OF ROSE PETAL AND SWEET OAK. THE LOVELY ENTRY LEADS INTO A SAVORY MID PALATE. RIPE FIG AND BLACK CURRANT DOMINATE THE FINISH WITH SOFT WELL INTEGRATED TANNINS.
WINE GLASS
Sparkling Wine GLASS / BOTTLE
GLASS White Wine
G W Chardonnay
CA AROMAS OF LEMON VERBENA, PEACH, WHITE NECTARINE AND BAKED PEAR. IT IS CRISP AND REFRESHING. WITH FLAVORS OF CITRUS AND LIME ZEST AND RIPE HONEYDEW MELON.
G W Langhe Bianco
G W Pinot Grigio
ITALY TRY THIS CALIFORNIA PINOT GRIS. GREAT ACIDITY, FRESH. CRISP. LOVE IT!
G W Riesling
MONCOFF. GERMANY OUR FAVORITE REISLING FOR OVER 20 YEARS. CLEAN AND FRESH RIESLING PACKED WITH STONE FRUITS AND FLINTY MINERALITY . ORGANIC.
G W Sauvignon Blanc
NEW ZEALAND WELL BALANCED ACIDITY. FRESH AND LIVELY.
G W Vermentino
PRATELLO LUGANA, ITALY. SUBTLE SCENTS OF BEESWAX AND ACACIA FLOWER SHAPE THE NOSE ALONG WITH A WHIFF OF HONEY. THE AROMAS CARRY ON TO THE PAL- ATE ALONG WITH RIPE PEAR AND WHITE ALMOND, ALL SET AGAINST TANGY ACIDITY.
G W Viognier
BLOSSER EVOLUTION A BLEND OF EIGHT DIFFERENT WHITE WINE GRAPES. THIS WINE IS FRAGRANT IN CITRUS FLESH AND RIND TONES. SPUNKY WORD THAT BEST CHARACTERIZES THE CRISP FRESH MIX OF TREE AND CITRUS FRUITS, NOTABLY PEACHES AND LEMONS. IT'S A LOVELY MIX.
BOTTLE White Wine
B W Chardonnay
CA AROMAS OF LEMON VERBENA, PEACH, WHITE NECTARINE AND BAKED PEAR. IT IS CRISP AND REFRESHING. WITH FLAVORS OF CITRUS AND LIME ZEST AND RIPE HONEYDEW MELON.
B W Langhe Bianco
B W Pinot Grigio
ITALY TRY THIS CALIFORNIA PINOT GRIS. GREAT ACIDITY, FRESH. CRISP. LOVE IT!
B W Riesling
MONCOFF. GERMANY OUR FAVORITE REISLING FOR OVER 20 YEARS. CLEAN AND FRESH RIESLING PACKED WITH STONE FRUITS AND FLINTY MINERALITY . ORGANIC.
B W Sauvignon Blanc
NEW ZEALAND WELL BALANCED ACIDITY. FRESH AND LIVELY.
B W Vermentino
PRATELLO LUGANA, ITALY. SUBTLE SCENTS OF BEESWAX AND ACACIA FLOWER SHAPE THE NOSE ALONG WITH A WHIFF OF HONEY. THE AROMAS CARRY ON TO THE PAL- ATE ALONG WITH RIPE PEAR AND WHITE ALMOND, ALL SET AGAINST TANGY ACIDITY.
B W Viognier
BLOSSER EVOLUTION A BLEND OF EIGHT DIFFERENT WHITE WINE GRAPES. THIS WINE IS FRAGRANT IN CITRUS FLESH AND RIND TONES. SPUNKY WORD THAT BEST CHARACTERIZES THE CRISP FRESH MIX OF TREE AND CITRUS FRUITS, NOTABLY PEACHES AND LEMONS. IT'S A LOVELY MIX.
GLASS Red Wine
G CS Cabernet Sauvignon
AMANCAYA. ARGENTINA CABERNET MALBEC BLEND. ONE OF OUR FAVORITES MENDOZA, ARGENTINE- THIS CABERNET-MALBEC BLEND IS A JOINT PROJECT BETWEEN DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) AND NICOLAS CATENA. WITH RIPE FRUIT FLAVORS ENHANCED BY COMPLEX CEDAR AND EARTHY VOTES, THIS MARRIES THE BEST OF BORDEAUX AND THE NEW NORLD AT A FANTASTIC PRICE.
G R Cotes du Rhone
GASSIER. FRANCE AROMAS OF RIPE BLACK FRUIT, VIOLET AND LICORICE INTERMINGLE HARMONIOUSLY ON THE NOSE. FULL AND VELVETY, IT REVEALS FLAVORS OF BLACKBERRY, CASSIS AND HINTS OF THYME AND ROSEMARY. I FINISH IS ENDOWED WITH A FINE GRAIN OF TANNIN AND A PLEASANT FRESHNESS.
G R Fun Red Blend
COLOSSAL. PORTUGAL. RICH WITH RIPE BERRY AROMAS .SPICY TASTING NOTES. AGED IN FRENCH AND AMERICAN OAK, IT DRINKS WITH COMPLEXITY AND INTENSITY.
G R Malbec
ARGENTO, ARGENTINA SUPERB MALBEC PLUM AND SWEET BLACKBERRY. FINISHES WITH RIPE, BALANCED TANNINS
GR Pinot Noir
SAN SIMEON, CA
G B Rose
GIRASOLE MENDICINO, CA AROMAS OF FRESHLY PRESSED STRAWBERRIES AND A HINT OF CITRUS. ON THE PALATE THIS WINE FILLS YOUR MOUTH WITH BRILLIANT FLAVOR OF RIPE RED BERRIES, CHERRIES, AND CITRUS.
GR Vajra Rosso
BARRA MENDOCINO, CA AROMAS OF RIPE BLACK- BERRY. JAMMY BOYSENBERRY AND HINTS OF BLACK PEPPER. ON THE PALATE, FLAVORS OF DRIED DARK PLUM, WARM ADAMEI AND CDIPE
G Z PRIMITIVO
GRAND RESERVE, SPAIN DAR CHERRY RED COLOR WITH GARNET HIGHLIGHTS. INTENSELY -RUITY (BLUEBERRIES, CASSIS) WITH DELICATE SPICY (BLACK PEPPER) AND BALSAMIC NOTES. A BALANCED AND NICELY STRUCTURED PALATE WITH RIPE TANNINS WELL ROUNDED BY AGING IN EXCELLENT OAK.
Sangria Glass
MONA LISA'S LUSCIOUS BLEND OF RED WINES, FRUIT JUICES.
BOTTLE Red Wine
BTL Cabernet Sauvignon
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BTL Cotes du Rhone
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BTL Fun Red Blend
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BTL Malbec
ARGENTO, ARGENTINA SUPERB MALBEC PLUM AND SWEET BLACKBERRY. FINISHES WITH RIPE, BALANCED TANNINS
BTL Pinot Noir
SAN SIMEON, CA
BTL Rose
GIRASOLE MENDICINO, CA AROMAS OF FRESHLY PRESSED STRAWBERRIES AND A HINT OF CITRUS. ON THE PALATE THIS WINE FILLS YOUR MOUTH WITH BRILLIANT FLAVOR OF RIPE RED BERRIES, CHERRIES, AND CITRUS.
BTL Vajra Rosso
BARRA MENDOCINO, CA AROMAS OF RIPE BLACK- BERRY. JAMMY BOYSENBERRY AND HINTS OF BLACK PEPPER. ON THE PALATE, FLAVORS OF DRIED DARK PLUM, WARM ADAMEI AND CDIPE
BTL Zin PRIMITIVO
GRAND RESERVE, SPAIN DAR CHERRY RED COLOR WITH GARNET HIGHLIGHTS. INTENSELY -RUITY (BLUEBERRIES, CASSIS) WITH DELICATE SPICY (BLACK PEPPER) AND BALSAMIC NOTES. A BALANCED AND NICELY STRUCTURED PALATE WITH RIPE TANNINS WELL ROUNDED BY AGING IN EXCELLENT OAK.
Sangria Pitcher
MONA LISA'S LUSCIOUS BLEND OF RED WINES, FRUIT JUICES. 750ML BOTTLE
LIQUOR
A B C
Absinthe St George
Alabama Slammer
Amaretto di Saronna (Copy)
Amaretto House
Aperol
Aperol Spritz
APEROL, PRESECCO, SODA
Bacardi
Bacardi Limon
Bahama Mama
PLANTATION DARK RUN, MALIBU, PINEAPPLE, ORANGE, CHERRY
Baileys
Balvenie 1 0Z
Basil Hayden
Bee's Knees
GIN, HONEY, LEMON, LAVENDER BITTERS
Beefeater
Bellini
WHITE PEACH PUREE, FRAMBOISE, SPARKLING WINE
Belluga
Black Russian
Blantons
Blood Orange Mimosa
Bloody Maria
Bloody Mary with Altos Blanco Tequila. Splash of lighter style beer on top. Beer Chaser add $1
Bloody Mary
Bombay Sapphire
Bookers
Brandy House
Buffalo Trace
Bulleit
Bushmills IRISH
Calvados Germain Robin
Campari
Canadian Club
Captain Morgan
Chartreuse Green
Chartreuse Yellow
Colorado Bulldog
Courvoisier VS
Creme de Menthe Green
Crown Royal
D E F
G H I J
K L M N
Kahlua
Ketel One
Ketel One Citroen
Knob Creek
Licor 43
Limoncello
Long Island Ice Tea
Long Island Ice Tea Top Shelf
Luxardo Maraschino
Macallan
Main Squeeze
SAN PELLEGRINO LIMONATA, RASPBERRY, LEMON BITTERS, SODA
Makers Mark
Malibu
Man O' War
MAKERS MARK BOURBON, TRIPLE SEC, SWEET VERMOUTH, ROSE'S LIME
Mango Rum
Manhattan
Margarita
TEQUILA, TRIPLE SEC, SWEET & SOUR. (ADD FRUIT PUREE: RASPBERRY, BLOOD ORANGE, PEACH)
Moe Dixon
Mojito
RUM, SUGAR, MINT, LIME, SODA (ORIGINAL, RASPBERRY, BLOOD ORANGE, PEACH)
Mona Margarita
Moscow Mule
VODKA, GINGER BEER, SIMPLE SYRUP, LIME, CRYSTALIZED GINGER
Negroni
Negroni Berto 428
BERTO DRY GIN, BITTER, VERMOUTH. LEMON TWIST. LOVE , LOVE, LOVE IT!
Negroni Sbagliato
O P Q R
Old Fashioned
Olmeca Altos Anejo
Olmeca Altos Plata
Olmeca Altos Reposado
Paloma
BLANCO TEQUILA, GRAPEFRUIT, LIME, SAN PELL. POMPELMO
Peach Better Have my Honey
WHITE PEACH, HONEY, LEMON, GINGER ALE
Peach Schnapps
Pernod
Pig Nose
Pom Pilot
Pomelo Spritz
SAN PELLEGRINO POMPELMO, GRAPEFRUIT, LIME, GRAPEFRUIT BITTERS, SODA
Raspberry Mint Lemonade
FIELDHOUSE VODKA, RASPBERRY PUREE. LEMON BITTERS, LEMONADE, MINT
Rob Roy
Rum House
Rye Old Fashioned
DOWNTOWN TOODELOO ROCK AND RYE, SIMPLE SYRUP, BITTERS
S T U V
Sambuca
Sangria Glass
MONA LISA'S LUSCIOUS BLEND OF RED WINES, FRUIT JUICES.
Sangria Pitcher
MONA LISA'S LUSCIOUS BLEND OF RED WINES, FRUIT JUICES. 750ML BOTTLE
Sazerac
ROBBER'S RYE WHISKEY, SUGAR, ANGOSTURA & PEYCHAUD'S BITTERS, ABSINTHE RINSED GLASS
Screwdriver
Seagrams 7
Simple Intuition
Southern Comfort
St George
St George RYE
St Germaine
Sugaree
FEVER-TREE GINGER BEER, CRANBERRY, POMEGRANATE SYRUP, SODA, LIME
Tango
CLEMENTINE, MEZCAL, APEROL, SWEET VERMOUTH, CRÈME DE COCOA, LIME
Tanqueray
Templeton RYE
Tequila House
Titos
Tom Collins
Tullamore Dew IRISH
Tuscan Pear
VODKA, LIMONCELLO, MATHILDE PEAR, ORANGE, SODA
Virgin Margarita
Virgin Mary
Virgin Mojito
Vodka House
Martinis
Cosmopolitan
CITRON VODKA, TRIPLE SEC, CRANBERRY, LIME
Espresso Martini
TITO'S VODKA, KAHLUA ESPECIAL, WHITE CREAM DE COCOA, GODIVA WHITE, ESPRESSO
Lemon Drop
CITROEN VODKA, ST. GERMAIN, LIMONCELLO, LEMON
Olive Branch
GREY GOOSE VODKA, OLIVE JUICE, GORGONZOLA STUFFED OLIVES
Raspberry Martini
VODKA, CASSIS, FRAMBOISE, RASPBERRY PUREE, LEMON
Sunset
AGED RUM, MALIBU, PEACH SCHNAPPS, PINEAPPLE JUICE
Vodka Martini
Gin Martini
DESSERT
Desserts
Dessert Wines
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
A contemporary Italian and Mediterranean restaurant. Fresh eats presented in a casual atmosphere. Let there be songs to fill the air!
428 WATER ST, Eau Claire, WI 54703