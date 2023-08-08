FOOD MENU

APPETIZERS / ENTRADAS

BRESAOLA

BRESAOLA

$12.00

BRESAOLA / VINAGRETA / QUESO MANCHEGO / ALCAPARRAS

EMPANADA DE CARNE CORTADA A CUCHIILO

EMPANADA DE CARNE CORTADA A CUCHIILO

$4.00

EMPANADA DE CARNE CORTADA A CUCHIILO / SALSA YASGUA

FIAMBRES CRIOLLOS / PARA COMPARTIR

FIAMBRES CRIOLLOS / PARA COMPARTIR

$22.00

FIAMBRES CRIOLLOS / VARIEDAD DE QUESOS Y JAMONES / PAN CASERO

MATRIMONIO CLASICO / CHORI Y MORCI

MATRIMONIO CLASICO / CHORI Y MORCI

$10.00

MATRIMONIO CLASICO / CHORI Y MORCI / SALSA CRIOLLA / PAN CASERO

MOLLEJAS ASADAS

MOLLEJAS ASADAS

$12.00

MOLLEJAS ASADAS / PAPINES / LIMONETA VERDE

PROVOLETA AHUMADA MOO!

PROVOLETA AHUMADA MOO!

$14.00

QUESO PROVOLETA AHUMADA / MERMELADA DE TOMATES / TOMATES A LA CHAPA / CHIMI CHURRI DE RUCULA

SALCHICHA PARRILLERA C/RACLET

SALCHICHA PARRILLERA C/RACLET

$9.00

SALCHICHA PARRILLERA / QUESO RACLET

SOPA CREMA DE CALABAZA

SOPA CREMA DE CALABAZA

$6.00

SOPA CREMA DE CALABAZA / QUESO BRIE / HUEVO / TRUFA

TORTILLA DE PAPA

TORTILLA DE PAPA

$8.00

TORTILLA DE PAPA / ALL I LOLI / JAMON CRUDO

ENTREE / PLATOS PRINCIPALES / ACOMPANADOS 1 GUARNICIONES

POLLO BRASEADO

POLLO BRASEADO

$16.00

1/4 DE POLLO BRASEADO / MARINADA DE POLLO / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

ASADO BANDERITA / SHORT RIBS

ASADO BANDERITA / SHORT RIBS

$26.00

ASADO DE VACUNO PRIME CORTADO BANDERITA / 4 HUESOS / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

BIFE DE CHORIZO / NEW YORK

BIFE DE CHORIZO / NEW YORK

$30.00

BIFE DE CHORIZO / CLASICO CORTE ARGENTINO / NEW YORK STEAK / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

ENTRANA A LA PARRILLA

ENTRANA A LA PARRILLA

$32.00

CLASICO CHURRAZCO AL GRILL / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

MEDALLON DE LOMO ARGENTINO / FILET MIGNON

MEDALLON DE LOMO ARGENTINO / FILET MIGNON

$25.00

MEDALLON DE LOMO / CLASICO FILET MIGNON / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

MILANESA DE BIFE DE CHORIZO

MILANESA DE BIFE DE CHORIZO

$18.00

MILANESA DE BIFE DE CHORIZO / INGLESA PARA MILANESA / PARKO

OJO DE BIFE C/HUESO / RIBEYE BONE-IN / CHULETON

$48.00

OJO DE BIFE CON HUESO / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

PARRILLA MOO! PARA COMPARTIR

$48.00

PARRI MOO! / ASADO BANDERITA / CHORIZO / MORCILLA / ENTRAÑA / MOLLEJA O POLLO / CHIMI CHURRI DE RUCULA / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

PULPO A LA PARRILLA

PULPO A LA PARRILLA

$25.00

PULPO A LA PARRILLA / CHIMI CHURRI CITRICO / SAL CITRICA DE WASABI

SALMON GRILLADO

SALMON GRILLADO

$25.00

SALMON GRILLADO / SAL CITRICA DE WASABI / LIMONETA VERDE

SEITAN A LA PARRILLA / VEGANO

$22.00

SEITAN / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

TOMAHAWK

TOMAHAWK

$78.00

TOMAHAWK / CORTE VACUNO ESTILO AMERICANO / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

RACK FRANCES DE CORDERO ASADO

RACK FRANCES DE CORDERO ASADO

$38.00

CARRE DE CORDERO ASADO / 3 HUESOS / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

REBEYE WAYU

$68.00

BIFE DE CHORIZO WAYU / CORTE NEW YORK ESPECIAL WAYU / SALSA CRIOLLA / SAL DE MALBEC

DESSERTS

CREMA HORNEADA

CREMA HORNEADA

$10.00
FLAN DE LECHE CONDENSADA / INGLESA DE COCO /PRALINE DE ALMENDRAS

FLAN DE LECHE CONDENSADA / INGLESA DE COCO /PRALINE DE ALMENDRAS

$7.00

FLAN DE LECHE CONDENSADA / INGLESA DE COCO /PRALINE DE ALMENDRAS

FRUTILLAS / MASCARPONE /HELADO / MERENGUE

FRUTILLAS / MASCARPONE /HELADO / MERENGUE

$9.00

FRUTILLAS / MASCARPONE /HELADO / MERENGUE

PANQUEQUE RELLENO DE DULCE DE LECHE / BANANA / HELADO CASERO

PANQUEQUE RELLENO DE DULCE DE LECHE / BANANA / HELADO CASERO

$8.00

PANQUEQUE RELLENO DE DULCE DE LECHE / BANANA / HELADO CASERO

QUESOS Y DULCES / FRUTOS SECOS / ARROPE

QUESOS Y DULCES / FRUTOS SECOS / ARROPE

$6.00

QUESOS Y DULCES / FRUTOS SECOS / ARROPE

ENTREE / KIDS

HAMBURQUESA / QUESO

$9.00

HAMBURQUESA / QUESO

CHICKEN TENDER

$8.00

CHICKEN TENDER

FIDEOS SALSA ROSA

$7.00

FIDEOS SALSA ROSA / QUESOS RALLADO

MAC & CHEESE

$7.00

MAC & CHEESE

MILANESITAS

$8.00

MILANESA / NGLESA PARA MILANESA / PARKO

SANGUCHERIA CRIOLLA

CHORIZO CLASICO

$8.00

CHORIZO CLASICO / PAN

CHORIZO GOURMET

CHORIZO GOURMET

$10.00

CHORIZO CLASICO / PAN / SALSA GOURMET

HAMBURGUES A ENTRE COSTILLA / DOBLE QUESO / PANCETA CRISPY / MAYO CHIMI

$16.00

HAMBURGUES A ENTRE COSTILLA / DOBLE QUESO / PANCETA CRISPY / CEBOLLAS Y MORRONES ASADOS / MAYO CHIMI

SANGUCHITO CUBANO DE BONDIOLA BRASEADA

$12.00

SANGUCHITO CUBANO DE BONDIOLA BRASEADA / PAN DE CIABATTA

GUARNICIONES / SIDES

ARROZ / ALUBIAS / SALSA DE MAIZ / QUESO CREMOSO

$7.00

ARROZ / ALUBIAS / SALSA DE MAIZ / QUESO CREMOSO

ARROZ BLANCO CUBANO

$5.00

ARROZ CUBANO

BATATAS / MIEL SERRANA ESPECIADA / ALMENDRAS TOSTADAS

BATATAS / MIEL SERRANA ESPECIADA / ALMENDRAS TOSTADAS

$7.00

BATATAS / MIEL SERRANA ESPECIADA / ALMENDRAS TOSTADAS / ACEITE OLIVA / SAL ESPECIADA / PIMIENTA NEGRA / MIEL / MANI

COLIFLOR BRASEADO / SALSA DE PIMIENTOS DULCES ASADOS / GRANOLA SALADA

COLIFLOR BRASEADO / SALSA DE PIMIENTOS DULCES ASADOS / GRANOLA SALADA

$8.00

COLIFLOR BRASEADO /SALSA DE PIMIENTOS DULCES ASADOS / AJI AMARILLO / GRANOLA SALADA / SAL ESPECIADA / ACEITE OLIVA

ENSALADA DE ESTACION

$6.00

ENSALADA DE ESTACION / HOJAS VERDES / TOMATES CHERRI / AGUACATE / CEBOLLAS ENCURTIDAS / PIMIENTA NEGRA / ACEITE DE OLIVA

HONGOS A LA PARRILLA / QUESO AZUL / ALMENDRAS / CEBOLLIN / ENELDO

HONGOS A LA PARRILLA / QUESO AZUL / ALMENDRAS / CEBOLLIN / ENELDO

$10.00

HONGOS A LA PARRILLA / QUESO AZUL / ALMENDRAS / CEBOLLIN / ENELDO

PAPAS FRITAS

$6.00

PAPAS FRITAS / SAL

PAPAS FRITAS / HUEVO / HONGOS TOSTADOS / ACEITE DE TRUFA / AJI DE CACHI

PAPAS FRITAS / HUEVO / HONGOS TOSTADOS / ACEITE DE TRUFA / AJI DE CACHI

$8.00

PAPAS FRITAS / HUEVO / HONGOS TOSTADOS / ACEITE DE TRUFA / AJI DE CACHI

PARRILLADA DE VEGETALES / PLATO VEGETARIANO

PARRILLADA DE VEGETALES / PLATO VEGETARIANO

$10.00

PARRILLADA DE VEGERTALES / TOMATES / ZUCHINI / HONGOS / CEBOLLA MORADA / BATATA / COLIFLOR / MANTECA / HIERBAS / SAL ESPECIADA / AJO

PIMIENTOS ASADOS RELLENOS / CEBOLLA CARAMELIZADA / QUESO CREMOSO / HUEVO / SALSA HOLANDESA

PIMIENTOS ASADOS RELLENOS / CEBOLLA CARAMELIZADA / QUESO CREMOSO / HUEVO / SALSA HOLANDESA

$9.00

PIMIENTOS ASADOS RELLENOS / CEBOLLA CARAMELIZADA / QUESO CREMOSO / HUEVO / SALSA HOLANDESA / ACEITE PICANTON

PURE DE PAPAS ASADAS

$6.00

PURE DE PAPAS ASADAS

ZANAHORIAS ASADAS / SALSA DE YOGURT / PANCETA CRISPY / SEMILLAS TOSTADAS

ZANAHORIAS ASADAS / SALSA DE YOGURT / PANCETA CRISPY / SEMILLAS TOSTADAS

$8.00
CREMOSO DE CALABAZA DULCE

CREMOSO DE CALABAZA DULCE

$8.00

CREMOSO DE CALABAZA DULCE / CEBOLLAS ASADAS / QUESO CREMOSO / SEMILLAS TOSTADAS

ENSALADAS

CAESAR ASADA /PAN FRITO / GRANA PADANO / ADEREZO CAESAR

$14.00

CAESAR ASADA /PAN FRITO / GRANA PADANO / ADEREZO CAESAR

ENSALDA DE PAPAS /ALUBIAS / CHAUCHAS / ARVEJAS / HUEVOS 6 MIN / TOMATE CHERRY /TAPENADE DE OLIVAS

ENSALDA DE PAPAS /ALUBIAS / CHAUCHAS / ARVEJAS / HUEVOS 6 MIN / TOMATE CHERRY /TAPENADE DE OLIVAS

$14.00

ENSALDA DE PAPAS /ALUBIAS / CHAUCHAS / ARVEJAS / HUEVOS 6 MIN / TOMATE CHERRY /TAPENADE DE OLIVAS

PASTAS

CANELONES DE OSOBUCO BRASEADO / CREMA DE MAIZ / GRANOLA SALADA

$16.00

CANELONES DE OSOBUCO BRASEADO / CREMA DE MAIZ / GRANOLA SALADA / TAMAGO / ACEITE OLIVA

RISOTTO DE CALABAZA CRIOLLA / QUESO RACLET / PRALINE

RISOTTO DE CALABAZA CRIOLLA / QUESO RACLET / PRALINE

$14.00

RISOTTO DE CALABAZA CRIOLLA / QUESO RACLET / PRALINE DE ALMENDRAS / PIMIENTA NEGRA / ALBAHACA

SORRENTINO DE HUMITA / SALSA DE TOMATES ASADOS / ALBAHACA / ACEITE PICANTON

SORRENTINO DE HUMITA / SALSA DE TOMATES ASADOS / ALBAHACA / ACEITE PICANTON

$16.00

BEBIDAS

AGUA SARATOGA BOTELLA ( 355 ml )

$4.50

JUGOS DE FRUTAS

$6.00

LICUADOS DE FRUTAS / AGUA

$5.00

LICUADOS FRUTAS / LECHE

$6.00

LIMONADA / NATURAL

$6.00

JUGO NARANJA / NATURAL

$7.00

PRIME / KIDS

$5.00

AGUA SARATOGA BOTELLA ( 828 ml )

$8.00

AGUA CARBONATADA SARATOGA BOTELLA ( 828 ml )

$8.00

COCA COLA

$4.50

AGUA CARBONATADA SARATOGA BOTELLA ( 355 ML )

$4.50

DIET COKE

$4.50

LIMON

$4.50

COCA COLA CERO

$4.50

RED WINE

ERRANTE , MALBEC / ARGENTINA

$25.00

ERRANTE , CABERNET SAUVIGNON / ARGENTINA

$25.00

ABISMAL , MALBEC , VALLE DE UCO / ARGENTINA

$35.00

ABISMAL , PETIT VERDOT , VALLE DE UCO / ARGENTINA

$35.00

NATIVO , GRAN CABERNET FRANC / ARGENTINA

$45.00

NATIVO , MALBEC / ARGENTINA

$45.00

RUCA MALEN CAPITULO 2 , MALBEC / ARGENTINA

$45.00

RUCA MALEN CAPITULO 3 , MALBEC / ARGENTINA

$85.00

LAMADRID , GRAN RESERVA MALBEC / ARGENTINA

$70.00

LAMADRID , GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON / ARGENTINA

$70.00

LAMADRID , MATILDE , SINGLE VINEYARD , MALBEC / ARGENTINA

$145.00

JULIA JAMES , PINOT NOIR / CALIFORNIA / USA

$36.00

AUSPICION , CABERNET SAUVIGNON / CALIFORNIA / USA

$30.00

THE CRITIC , CABERNET SAUVIGNON , NAPA VALLEY / CALIFORNIA / USA

$40.00

METTLER , CABERNET SAUVIGNON , LODI / CALIFORNIA / USA

$55.00

THE PRISONER , RED BLEND / CALIFORNIA / USA

$90.00

CAYMUS , CABERNET SAUVIGNON / NAPA VALLEY CALIFORNIA / USA

$145.00

FUENTESPINA 3 , TEMPRANILLO / RIBERA DEL DUERO / ESPANA

$40.00

EL COTO , CRIANZA TEMPRANILLO / RIOJA / ESPANA

$30.00

EL COTO DE IMAZ , GRAN RESERVA / RIOJA / ESPANA

$70.00

CABRIZ , TOURIGA NACIONAL / PORTUGAL

$30.00

QUINTA DE CABRIZ , RESERVA / PORTUGAL

$55.00

AVELINO VEGA , 100 ANIVERSARIO / RIBERA DEL DUERO / ESPANA

$95.00

AUSTIN HOPE , CABERNET SAUVIGNON / PASO ROBLE / CALIFORNIA /

$65.00

SEQUOIA GROVE , CABERNET SAUVIGNON / NAPA VALLEY / CALIFORNIA

$120.00

E CLASS , GRAN RESERVA MALBEC / MENDOZA / ARGENTINA

$70.00

WHITE WINE

ALBERDI , PINOT GRIGIO / ITALIA

$30.00

JULIA JAMES , CHARDONAY / CALIFORNIA / USA

$35.00

TOTORA , SAUVIGNON BLANC / NEW ZELAND

$38.00

VILLA ROSA , MOSCATO D' ASTI / ITALIA

$30.00

MURALHAS , VINO VERDE / PORTUGAL

$28.00

PETER ZEMMER , PINO GRIGIO , ALTO ADIGE / ITALIA

$45.00

SENTIDINO , ALBARINO / RIAS BAIXAS / ESPANA

$32.00

SPARKLING WINE

LALUCA , PROSECCO / ITALIA

$30.00

LALUCA , PROSECCO ROSE / ITALIA

$30.00

LALUCA , PROSECCO 187ml / ITALIA

$9.00

FRATELLI COZZA , PROSECCO / ITALIA

$38.00

FRATELLI COZZA , PROSECCO ROSE / ITALIA

$38.00

BEER

BUD LIGHT / NACIONAL

$7.00

CERVEZA CORONA / IMPORTADA

$7.00

CERVEZA QUILMES / ARGENTINA

$7.00

CERVEZA STELLA ARTOIS / IMPORTADA

$7.00

CERVEZA HATUEY

$7.00

COCKTAILS

SANGRIA ERRANTE

$12.00

VINO ERRANTE MALBEC / MIX SANGRIA ROJA / JUGO DE TORONJA / JUGO DE LIMON

NATIVO TROPICAL

$12.00

VINO NATIVO CABERNET FRANC / NATIVO MALBEC / MIX HURRICANE / MIX DE PURE SILVESTRE / JUGO DE LIMON / AGAVE DE VINO RHUMBERO

PONCHE ABISMAL

$12.00

VINO ABISMAL PETIT VERDOT / MIX DE ARANDANO SALVAJE / JUGO DE LIMON / MIX DE JUGO DE NARANJA Y CANELA

TU CHELADA

TU CHELADA

$12.00

CERVEZA CORONA / MIXER MICHELADA

ALABAO

$12.00

CERVEZA CORONA / PURE DE MARACUYA / JUGO DE LIMON / SALSA TABASCO / AGAVE DE VINO EL JINETE BLANCO

BUD RHUMBERA BLUE

$12.00

CERVEZA BUD LIGHT / SYRUP CURAZAO AZUL / JUGO DE LIMON / AGAVE WINE RHUMBERO SPICE

SOMOS LATINOS

$12.00

VINO BLANCO JULIA JAMES CHARDONAY CALIFORNIA / JUGO DE MANZANA / JUGO LIMON / MIX DE SANGRIA BLANCA / AGAVE MARTIN AND COLLINS

MOJITITO

$12.00

AGAVE PREMIO DE VINO RHUMBERO SUPERIOR / JUGO DE LIMON / RYRUP SIMPLE / MENTA RAMITA / AGUA SODA SPLSH

MIAMI SOUTH

$12.00

AGAVE DE VINO CANADIAN WICKET / JUGO DE LIMON / SYRUP SIMPLE / CLARA DE HUEVO / ABISMAL PETIT VERDOT ( FLOTAR )

SUPER TONIC

$12.00

AGAVE DE VINO MARTIN AND COLLINS / AGUA TONICA

MARGARITEE

$12.00

AGAVE ESPECIAL PREMIUN EL JINETE BLANCO / FINEST CALL MARGARITA / BATIDO Y COLADO / LIMON DESHIDRATADO / FLOR COMESTIBLE / SAL COPA

RON CON COCA COLA

$12.00

COFFEE

ESPRESSO

$4.00

MACHIATTO / CORTADITO

$4.00

AMERICANO

$4.00

CAPUCCINO

$5.00

TEA

$4.00

HOUSE WINE BY THE GLASS

ALVERDI , PINO GRIGIO / ITALIA

$9.00

AUSPICION , CABERNET SAUVIGNON / CALIFORNIA / USA

$9.00

CABRIZ , TOURIGA NACIONAL / PORTUGAL

$9.00

ERRANTE , MALBEC / MENDOZA / ARGENTINA

$9.00

ERRANTE , CABERNET SAUVIGNON / MENDOZA ARGENTINA

$9.00

JULIA JAMES , PINOT NOIR / CALIFORNIA / USA

$9.00

JULIA JAMES , CHARDONNAY / CALIFORNIA / USA

$9.00

TOTORA , SAUVIGNON BLANC / NEW ZELAND

$9.00

EL COTO , CRIANZA / RIOJA / ESPANA

$10.00

ROSE WINE

AME DU VIN , ROSE / FRANCE

$48.00

EL COTO , ROSE / ESPANA

$38.00

CHAMPAGNE

MOET CHANDON IMPERIAL / FRANCE

$135.00

MOET CHANDON IMPERIAL , ROSE / FRANCE

$135.00

CORTESIA

EMPANADITA Y PAN

JARRITA SANGRIA

JARRITA DE VINO

LUNCH SPECIALS

NEW YORK STEAK (8 onz)

$14.99

POLLO BRASEADO

$14.99

FETUCHINI

$14.99

SANGRIA RED AND WHITE

GLASS

$9.00

JARRA

$28.00

TIENDA / MARKET

REFRIGERADOS / ENVASADOS AL VACIO

BIFE ANCHO / RIBEYE

$16.00

BIFE ANGOSTO / NEW YORK

$16.00

LOMO / TENDERLOIN / FILET MIGNON

$18.00

TAPA CUADRIL / PICANHA

$14.00

COLITA CUADRIL / TRY TIP

$9.00

CORAZON DE CUADRIL

$10.00

TOMAHAWK

$22.00

ENTRANA / OUTSIDE SKIRT

$22.00

ASADO TIRA / SHORT RIBS

$12.00

CONGELADOS

ASADO TIRA / SHORT RIBS

$12.00

CAMARONES

$18.00

CHORIZOS ARGENTINOS ( 1 LBS )

$8.00

COCHINILLO ENTERO ( 10 A 11 LBS )

$195.00

CORDERO / LAMB

$10.00

CROQUETAS VARIADAS

EMPANADAS ARGENTINAS 1 DOCENA

$38.00

EMPANADAS ARGENTINAS 1/2 DOCENA

$20.00

HAMBURQUESAS CARNE

$10.00

LANGOSTA COLA

$20.00

MILANESAS DE CARNE

$12.00

MILANESAS DE CERDO

$12.00

MILANESAS DE POLLO

$12.00

MOLLEJAS

$12.00

MORCILLAS ARGENTINAS ( 1 LBS ) 5 UNIDADES

$8.00

OSOBUCO

$5.00

PAPAS INTERFRIES

$6.00

PASTAS ARGENTINAS VARIAS

$10.00

POLLO / CHICKEN

$5.00

PROVOLETA DE QUESO PARA PARRILLA

$15.00

PULPO ENTERO

$14.00

REBEYE BON-IN

$28.00

SALCHICHAS PARRILLERA ( 1 LBS ) / 2 UNIDADES

$9.00

SALMON ROSADO

$14.00

VENTAS POR UNIDAD ALMACEN

DULCE DE LECHE EN POTE

$6.00

ACEITE OLIVA BOTELLA

$10.00

VINO ERRANTE MALBEC

$8.00

VINO ERRANTE CABERENET SAUVIGNON

$8.00

VINO ABISMAL MALBEC

$15.00

VINO ABISMAL PETIT VERDOT

$15.00

VINO NATIVO MALBEC

$20.00

VINO NATIVO GRAN CABERNET FRANC

$22.00

SALES DE CAMPO VARIAS

$5.00

SANGUCHERIAS VARIAS

$5.00

CHIMICHURRI EN POTE

$10.00

MOSTAZAS VARIOS SABORES POTE CHICOS

$10.00

BOLSA CARBON

$10.00

CHIPS DE MANZANA ( VERDE Y ROJA ) CROCANTES Y HORNEADOS / PRODUCTO ARGENTINO

$5.00

VENTAS POR CAJAS CERRADAS

ALFAJORES ARGENTINO LA QUINTA

$20.00

PAQUETE DE 6 UNIDADES VARIADAS

CONITOS DE CORDOBA ARGENTINA

$15.00

PAQUETE DE 3 UNIDADES

ALFAJORES CORDOBES LA QUINTA

$15.00

PAQUETES DE 6 UNIDADES / CHOCOLATE

BOX DE ASADOS MOO!

AMERICAN BOX / 4 PERSONAS

2 VINOS TINTO / 1 SAL DE CAMPO / 2 CORTES DE CARNES / 1 TOMAHAWK / 1 NEW YORK / 1 BOLSA CARBON / 1 POTE CHIMICHURRI ARGENTINO/ I CHIPS MANZANA / 4 EMPANADAS ARGENTINAS

PAMPA BOX / 2 PERSONAS

1 VINO TINTO / 1 SAL DE CAMPO / 1 CORTE DE CARNES PARA PARRILLA / 1 PICANA / 1 BOLSA CARBON / 1 POTE CHIMICHURRI ARGENTINO / 1 CHIPS DE MANZANA / 2 EMPANADAS ARGENTINAS

PREMIUM BOX / 6 O MAS PERSONAS

2 VINOS TINTO / 1 SAL DE CAMPO / 3 CORTES DE CARNES / 1 ASADO DE TIRA / 1 NEW YORK / 1 PICANA / 2 BOLSAS CARBON / 1 POTE CHICO CHIMICHURRI ARGENTINO / 2 CHIPS DE MANZANA / 6 EMPANADAS AEGENTINAS