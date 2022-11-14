Restaurant header imageView gallery

Moscow Bagel & Deli

3,233 Reviews

$

310 S Main St

Moscow, ID 83843

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

Real McCoy
Sweaty Teddy
Build Your Own (Meat)

"FEATURED AND/OR NEW STUFF!"

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, HONEY MUSTARD, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING AND DORITOS ON SANDWICH!!!!
Shaka Cookie

Shaka Cookie

$1.75

A palate pleasing paradise, featuring Hawaiian macadamia nuts, fresh coconut and semisweet chocolate. Amazing!

Cold Brew Ice Coffee (16oz cup)

Cold Brew Ice Coffee (16oz cup)

$4.45
NITRO COFFEE (12 oz Cup, NO ICE)

NITRO COFFEE (12 oz Cup, NO ICE)

$4.95
T-SHIRT (ONLINE)

T-SHIRT (ONLINE)

$16.00
HOODIE (ONLINE)

HOODIE (ONLINE)

$32.00
Crunch & Munch

Crunch & Munch

$7.50

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, HONEY MUSTARD, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING & DORITOS ON SANDWICH!!!

Nutella Bagel

Nutella Bagel

$3.30

YOUR CHOICE OF A BAGEL WITH NUTELLA SPREAD ONLY.

Dank "n" Eggs

Dank "n" Eggs

$8.50

SCRAMBLED EGG, BACON, ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, AMERICAN & HONEY MUSTARD.

Space Hog

$8.50

SAUSAGE, HAM, CHIVE SPREAD, JALAPENOS, GOUDA, SCRAMBLED EGG, PEPPERJACK & MAPLE SYRUP ON THE SIDE!

Eggosaurus

$8.50

BACON, ROAST BEEF, SCRAMBLED EGG, SWISS, AMERICAN, AVOCADO, ONIONS & SPICY CHIPOTLE MAYO.

Hangover Helper

$7.95

HAM, SCRAMBLED EGG, BACON, PROVOLONE & TOMATO

Tailgater

$7.95

TURKEY, BACON, PROVOLONE, PEPPERJACK, LETTUCE, BBQ SAUCE, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING & BBQ CHIPS ON TOP!

Sweet Hawaiian

Sweet Hawaiian

$8.95

PULLED PORK, HAM, PROVOLONE, LETTUCE, BBQ SAUCE, HONEY MUSTARD, TOPPED W/MAUI ONION POTATO CHIPS

Dill Weed

$8.25

HAM, DILL HAVARTI, SMOKED CHEDDAR, 1000 ISLAND DRESSING, LETTUCE, PICKLES & SALT&VINEGAR CHIPS ON TOP!

The KATY (*VEGAN)

The KATY (*VEGAN)

$7.50

HUMMUS, FALAFEL, SPROUTS, CUCUMBER, RED ONION & TOMATO.

Honey Badger

$8.75

CHICKEN SALAD, BACON, SWISS, GOUDA, JALAPENOS, LETTUCE AND HONEY (Honey, not Honey Mustard!)

Breakfast Sandwiches

Bagel W/Cream Cheese

$3.30

ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

Breakfast Bagel

Breakfast Bagel

$6.95

BACON, HARDBOILED EGG & AMERICAN CHEESE

Real McCoy

$7.95

BACON, SAUSAGE, SCRAMBLED EGG & SMOKED CHEDDAR.

Egg McMahon

Egg McMahon

$6.95

SAUSAGE, SCRAMBLED EGG, & AMERICAN

Honduran

$7.95

BACON, SCRAMBLED EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.

Country Breakfast

$6.95

HAM, SCRAMBLED EGG & SWISS CHEESE.

Dank "n" Eggs

Dank "n" Eggs

$8.50

SCRAMBLED EGG, BACON, ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, AMERICAN & HONEY MUSTARD.

Space Hog

$8.50

SAUSAGE, HAM, CHIVE SPREAD, JALAPENOS, GOUDA, SCRAMBLED EGG, PEPPERJACK & MAPLE SYRUP ON THE SIDE!

Huevos Rancheros

$7.25

HAM, SCRAMBLED EGG, PEPPERJACK & JALAPENOS.

Hangover Helper

$7.95

HAM, SCRAMBLED EGG, BACON, PROVOLONE & TOMATO

Eggosaurus

$8.50

BACON, ROAST BEEF, SCRAMBLED EGG, SWISS, AMERICAN, AVOCADO, ONIONS & SPICY CHIPOTLE MAYO.

Meat Helmet

Meat Helmet

$10.75

Canadian Bacon, Ham, Egg, Regular Bacon, Provolone, Red Onions with a Splash of Mayo!

Lox

Lox

$8.25

LOX (SMOKED SALMON) & CREAM CHEESE ON A BAGEL....RED ONIONS & CAPERS ARE AN OPTION!

Denver

$7.45

HAM, SCRAMBLED EGG, MUENSTER, ONIONS & GREEN PEPPERS.

Sully'S Sunrise

$4.95

SCRAMBLED EGG & AMERICAN

Five-O

$4.95

BACON & CREAM CHEESE.

Rat

$6.95

PASTRAMI, SCRAMBLED EGG & SWISS.

Puck

$6.95

CANADIAN BACON, SCRAMBLED EGG & AMERICAN.

Butter, Bagel & Cream Cheese, Hummus, ETC.

Bagel

$1.75

CHOOSE YOUR BAGEL.

Butter Bagel

$2.05

YOUR CHOICE OF A BAGEL WITH BUTTER.

Bagel W/Cream Cheese

$3.30

ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

Bagel W/Melted Cheese

$3.30

PICK A BAGEL AND A CHEESE.

Nutella Bagel

Nutella Bagel

$3.30

YOUR CHOICE OF A BAGEL WITH NUTELLA SPREAD ONLY.

Miami Bagel

$3.30

CREAM CHEESE WITH CINNAMON & SUGAR.

Banana Surprise

$4.25

CREAM CHEESE, BANANA, CINNAMON & SUGAR.

Hummus Bagel

$4.50

HOUSE MADE HUMMUS ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

PB&J Bagel (PEANUT BUTTER & JELLY)

$3.50

PEANUT BUTTER & JELLY, YOU PICK YOUR JELLY.

Turkey

Crunch & Munch

Crunch & Munch

$7.50

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, HONEY MUSTARD, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING & DORITOS ON SANDWICH!!!

Ben's Best

$7.95

TURKEY, BACON, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & MAYO

Kool Jules

$7.95

TURKEY, PROVOLONE, VEGGIE CREAM CHEESE, SPROUTS & MUSTARD.

Sweaty Teddy

Sweaty Teddy

$8.95

TURKEY, CREAM CHEESE, BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MAYO.

Wild Turkey

$6.95

TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & MAYO

Clayboy

$7.50

TURKEY, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, AVOCADO & HONEY MUSTARD.

Tailgater

$7.95

TURKEY, BACON, PROVOLONE, PEPPERJACK, LETTUCE, BBQ SAUCE, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING & BBQ CHIPS ON TOP!

Tingler

$6.95

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & HONEY MUSTARD.

Smitty'S Nook

$7.95

TURKEY, BACON, GOUDA, LETTUCE, TOMATO & MAYO.

Club

$7.95

TURKEY, HAM, BACON, COLBY & SWISS

Elk River Bbq

$7.95

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, PROVOLONE, ONION, GREEN PEPPERS & BBQ SAUCE.

Walkabout

$7.00

TURKEY, PROVOLONE, TOMATO, SPROUTS, CUCUMBERS & MUSTARD.

John's Alley

$7.95

TURKEY, BACON, SMOKED CHEDDAR & MAYO.

Bluegrass

$8.95

TURKEY, PEPPERONI, SALAMI, ONION, PROVOLONE, SMOKED CHEDDAR & ITALIAN DRESSING.

Chip's Special

$7.95

TURKEY, PROVOLONE, COLBY, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS, MUSTARD & MAYO.

Riverside Ave.

$7.50

TURKEY, CREAM CHEESE, AVOCADO, SPROUTS & MUSTARD.

Sweet Virginia

$7.95

TURKEY, SWISS, SMOKED CHEDDAR, CUCUMBERS, TOMATO & MAYO.

Tommy-O

$7.95

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, VEGGIE SPREAD, LETTUCE & TOMATO.

Bean Counter

$7.50

TURKEY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & PARMESAN PEPPERCORN.

#74

$7.95

TURKEY, PROVOLONE, SPINACH SPREAD, LETTUCE, TOMATO & BANANA PEPPERS.

Ned'S Gold

$6.95

TURKEY, SWISS, LETTUCE, BANANA PEPPERS, PARMESAN PEPPERCORN & HORSERADISH.

Ham

Bob-E-Que

$7.95

HAM, BACON, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE & BBQ SAUCE.

Fred's Rainbow

$7.50

HAM, JALAPENOS, AMERICAN, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & MAYO

Italian

Italian

$7.95

HAM, SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, BANANA PEPPERS, ONIONS, & ITALIAN DRESSING.

Sweet Hawaiian

Sweet Hawaiian

$8.95

PULLED PORK, HAM, PROVOLONE, LETTUCE, BBQ SAUCE, HONEY MUSTARD, TOPPED W/MAUI ONION POTATO CHIPS

Hoosier Daddy

$6.50

HAM, AMERICAN & MAYO

Dill Weed

$8.25

HAM, DILL HAVARTI, SMOKED CHEDDAR, 1000 ISLAND DRESSING, LETTUCE, PICKLES & SALT&VINEGAR CHIPS ON TOP!

Horse

$6.50

HAM & SWISS

Mustache Ride

Mustache Ride

$8.95

HAM, SALAMI, PEPPERONI PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, OLIVES, BANANA PEPPERS, ONIONS, GREEN PEPPERS, ITALIAN DRESSING & PARMESAN PEPPERCORN.

Jeopardy

$7.25

HAM, SWISS & COLBY.

Kibbie

$7.95

HAM, BACON, MUENSTER, ONIONS & MAYO.

Meat Helmet

Meat Helmet

$10.75

Canadian Bacon, Ham, Egg, Regular Bacon, Provolone, Red Onions with a Splash of Mayo!

Meatballs, Salami & Pepperoni

THE "DON"

THE "DON"

$8.95

PEPPERONI, SALAMI, MEATBALLS, PEPPERJACK, LETTUCE, TOMATO & PARMESAN PEPPERCORN DRESSING!

Jo-Bo

$6.95

CREAM CHEESE, SALAMI, LETTUCE & TOMATO.

Pizza Bagel

$5.95

PEPPERONI, PROVOLONE & PIZZA SAUCE.

Nicky Boy

Nicky Boy

$6.95

MEATBALLS, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & PARMESAN PEPPERCORN.

Afterburner

$6.75

Meatballs, Pizza Sauce, Provolone & Banana Peppers.

Firz

$8.95

MEATBALLS, BACON, PEPPERJACK, GOUDA, ONIONS & BBQ SAUCE.

Roast Beef

Shark Sandwich

Shark Sandwich

$9.25

Roast Beef, Bacon, Smoked Gouda, Jalapeno Cream Cheese & Sprouts!

Raven

$6.95

ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.

T Brown

$6.75

ROAST BEEF & CREAM CHEESE.

Balcony

$6.75

ROAST BEEF, PROVOLONE, LETTUCE & BBQ SAUCE.

Arthur Fonzerelli

$7.95

ROAST BEEF, CREAM CHEESE, PROVOLONE & BLACK OLIVES.

Patti'S Pick

$7.50

ROAST BEEF, SWISS, CHIVE SPREAD, ONIONS & MUSTARD.

Bitterroot

$7.95

ROAST BEEF, COLBY, SWISS, LETTUCE, TOMATO, ONIONS & MUSTARD.

Sweet Midge

$8.50

2 ROAST BEEF PORTIONS, LETTUCE, AMERICAN, PICKLES, ONIONS & 1000 ISLAND DRESSING.

Dino's Ducat

$7.95

ROAST BEEF, BACON, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & MAYO.

Philly

$6.95

ROAST BEEF, GREEN PEPPERS, ONIONS, PROVOLONE & ITALIAN DRESSING.

Bacon (Bacon is only Meat on this Category)

Five-O

$4.95

BACON & CREAM CHEESE.

Golf Pro

$7.95

BACON, SPINACH SPREAD, FETA, BLACK OLIVES & BANANA PEPPERS.

Dreadlock

$7.95

BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & SPROUTS.

Capt'N Larry

$9.05

BACON, GOUDA, DILL HAVARTI, MUENSTER, TOMATO, AVOCADO & PARMESAN PEPPERCORN.

Kamikaze

$7.50

BACON, CHIVE SPREAD, AVOCADO, ONIONS & TABASCO.

BLT

$5.25

BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO.

Corned Beef + Pastrami

Scotty Mo

$7.25

CORNED BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, MAYO & HORSERADISH.

Reuben

$6.95

CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT & 1000 ISLAND DRESSING.

Idaho Fire

$6.75

CORNED BEEF, PEPPERJACK, JALAPENOS & SPICY MUSTARD.

Corned Beef Row

$7.95

CORNED BEEF, CREAM CHEESE, SWISS & ONIONS.

All In

$6.75

PASTRAMI, SWISS & ONIONS.

Vandal

$6.95

PASTRAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & HORSERADISH.

Pastraminator

Pastraminator

$7.95

Pastrami, Spinach Spread, Provolone, Tomato & Sprouts!

Stu'S Special

$7.95

PASTRAMI, CORNED BEEF, SWISS & SPICY MUSTARD.

Digger

$7.95

PASTRAMI, BACON, SWISS, LETTUCE & TOMATO.

Vertler

$8.50

PASTRAMI, BACON, ONIONS, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.

Veggie & Vegan Sandwiches

Chia

$6.50

VEGGIE SPREAD, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, SPROUTS & HONEY MUSTARD.

Angie's Choice (VEGAN)

$5.55

HUMMUS, SPROUTS, TOMATO & AVOCADO.

The KATY (*VEGAN)

The KATY (*VEGAN)

$7.50

HUMMUS, FALAFEL, SPROUTS, CUCUMBER, RED ONION & TOMATO.

Greek

$6.25

CREAM CHEESE, FETA, CUCUMBERS, ONIONS & BLACK OLIVES.

Greg-O

$6.95

CREAM CHEESE, SMOKED CHEDDAR, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MUSTARD.

Veggie Pizza

$5.50

PIZZA SAUCE, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS, ONIONS & PROVOLONE.

La Dolce

$5.50

SPINACH SPREAD, PROVOLONE, TOMATO & ONIONS.

Random

$7.00

VEGGIE SPREAD, COLBY, PROVOLONE, CUCUMBERS, TOMATO, SPROUTS & MUSTARD.

Urban Gardener

$7.55

PROVOLONE, COLBY & YOU NAME ALL THE VEGGIES!

Cheesemonger

$6.50

GOUDA, DILL HAVARTI, PROVOLONE, TOMATO, SPROUTS & HORSERADISH.

Palouse

$6.50

HUMMUS, SMOKED CHEDDAR, CUCUMBERS & SPROUTS.

Farmer's Market

$7.00

VEGGIE SPREAD, DILL HAVARTI, SPROUTS, ONION, GREEN PEPPERS, TOMATO & AVOCADO.

Chicken Salad

20/20

$7.25

CHICKEN SALAD, SWISS, LETTUCE & TOMATO.

Donkey Punch

$7.00

CHICKEN SALAD, ONIONS, SMOKED CHEDDAR & BBQ SAUCE.

Muenster Mash

$6.95

CHICKEN SALAD, GREEN PEPPERS & MUENSTER.

Babyface

$8.50

CHICKEN SALAD, BACON, SWISS, ONIONS & HONEY MUSTARD.

Honey Badger

$8.75

CHICKEN SALAD, BACON, SWISS, GOUDA, JALAPENOS, LETTUCE AND HONEY (Honey, not Honey Mustard!)

Build Your Own Sandwich!

Build Your Own (Meat)

Build Your Own (Meat)

$4.00

Build your own creation!

Build Your Own (Veggie)

$3.50

Build your own Veggie creation! MEAT IS NOT AN OPTION ON THIS ONE. VEGETARIAN ONLY!

Build Your Own (Vegan)

$2.25

Build your own Vegan creation!

LOX (SMOKED SALMON)

Lox

Lox

$8.25

LOX (SMOKED SALMON) & CREAM CHEESE ON A BAGEL....RED ONIONS & CAPERS ARE AN OPTION!

Lottery (WE CHOOSE!) $7.50

LOTTERY! WE WILL BUILD YA A SANDWICH OF OUR CHOOSING. FEEL LUCKY?

$8.25

Drinks

Cold Brew Ice Coffee (16oz cup)

Cold Brew Ice Coffee (16oz cup)

$4.45
NITRO COFFEE (12 oz Cup, NO ICE)

NITRO COFFEE (12 oz Cup, NO ICE)

$4.95

Bottled Coke

$1.95

Bottled Diet Coke

$1.95
Root Beer

Root Beer

$1.95

Reed's Ginger Ale

$1.95

Orange Cream Soda

$1.95

Bottled Water

$1.41

Chocolate Milk

$1.89

Strawberry Milk

$1.89

Powerade - Orange

$1.95

Powerade - Blue

$1.95

Powerade - Red

$1.95
Red Bull Regular

Red Bull Regular

$3.25
Red Bull Sugar Free

Red Bull Sugar Free

$3.25

Monster

$2.50

San Pellegrino Blood Orange

$1.95

Arizona - Green Tea*

$1.75

Arizona - Sweet Tea

$1.75

Arizona - Black & White Tea

$1.75Out of stock

Arizona - Raspberry Tea

$1.75

Arizona - Lemon Tea

$1.75

Arizona - Peach Tea

$1.75Out of stock

Arizona - Mango Tea/Juice

$1.75

Arizona - Arnold Palmer (N/A)

$1.75

Arizona - Watermelon Fruit Juice

$1.75

Arizona - Grapeade

$1.75

Yerba - Berry

$2.99

Yerba - Bluephoria

$2.99

San Pellegrino Aranciata (Orange)

$1.95

UPSIDE Citrus Ginger Kombucha

$3.49

UPSIDE Blueberry Pomegranate Kombucha

$3.49

UPSIDE Original Kombucha

$3.49

Chips

Doritos Bag of Chips

$1.05

Jalapeno Chips

$1.05

Maui Onion Chips

$1.05

Original Chips

$1.05

Sea Salt & Vinegar Chips

$1.05

Hawaiian Luau Bbq Chips

$1.05

Cookies

Chocolate Chip Cookie

$1.75

Peanut Butter Cookie

$1.75

White Chocolate W/Macadamia Nut Cookie

$1.75
Shaka Cookie

Shaka Cookie

$1.75

A palate pleasing paradise, featuring Hawaiian macadamia nuts, fresh coconut and semisweet chocolate. Amazing!

Extras

Big Pickle

$1.05

Single Banana

$0.50

Bulk Bagels & Cream Cheese

2 Oz Side Of Cream Cheese

$1.75

8 Oz Side Of Cream Cheese

$3.75

16 Oz Side Of Cream Cheese

$5.75

1/2 Dozen Bagels

$5.75

Dozen Bagels

$7.50

1/2 Dozen Gluten Free

$10.00

MERCHANDISE

ST PATTY'S DAY T-SHIRT(ONLINE)

ST PATTY'S DAY T-SHIRT(ONLINE)

$17.00

Order now while they last. 50/50 Cotton/Poly blend.

T-SHIRT (ONLINE)

T-SHIRT (ONLINE)

$16.00
HOODIE (ONLINE)

HOODIE (ONLINE)

$32.00
CARABINER KEY CHAIN (ONLINE)

CARABINER KEY CHAIN (ONLINE)

$3.00
Attributes and Amenities
check markDelivery
check markCatering
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
Sunday7:00 am - 10:00 pm
Monday7:00 am - 3:00 am
Tuesday7:00 am - 3:00 am
Wednesday7:00 am - 3:00 am
Thursday7:00 am - 3:00 am
Friday7:00 am - 3:00 am
Saturday7:00 am - 3:00 am
Restaurant info

HOME OF THE FAMOUS "STEAMED BAGEL SANDWICH"

Website

Location

310 S Main St, Moscow, ID 83843

Directions

Gallery
Moscow Bagel & Deli image
Moscow Bagel & Deli image
Moscow Bagel & Deli image
Main pic

Similar restaurants in your area

Wooster's Pizzeria - 214 S Main St
orange starNo Reviews
214 S Main St Moscow, ID 83843
View restaurantnext
Tapped - 210 S Main St.
orange starNo Reviews
210 S Main St. Moscow, ID 83843
View restaurantnext
The Breakfast Club - 501 S Main St
orange starNo Reviews
501 S Main St Moscow, ID 83843
View restaurantnext
Taco Time - Moscow - Moscow
orange starNo Reviews
401 W 6th St. Moscow, ID 83843
View restaurantnext
The Land - 1525 NE Merman Dr
orange starNo Reviews
1525 NE Merman Dr Pullman, WA 99163
View restaurantnext
Crybaby Cafe - 600 NE Colorado St. Suite 100B
orange starNo Reviews
600 NE Colorado St. Suite 100B Pullman, WA 99163
View restaurantnext

Popular restaurants in Moscow

Rants & Raves Brewery - Moscow
orange star4.4 • 432
308 N Jackson St Moscow, ID 83843
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Moscow
Pullman
review star
Avg 4.7 (15 restaurants)
Lewiston
review star
Avg 4.6 (20 restaurants)
Coeur D Alene
review star
Avg 4.5 (21 restaurants)
Spokane
review star
Avg 4.3 (79 restaurants)
Hayden
review star
Avg 4.5 (5 restaurants)
Walla Walla
review star
Avg 4.1 (12 restaurants)
Pasco
review star
Avg 4.2 (13 restaurants)
Pendleton
review star
Avg 4.5 (11 restaurants)
Kennewick
review star
Avg 4.6 (22 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston