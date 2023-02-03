MR.J'S BAGELS EXPRESS 100 SHENADOAH AVE ELKTON, VA
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100 SHENANDOAH AVE.
ELKTON, VA 22827
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BULK BAGELS
BULK CREAM CHEESE & SPREADS
BAGELS & SPREADS
BAGEL
BAGEL W/ AVACADO SPREAD
BAGEL W/ AVACADO SPREAD
BAGEL W/ BUTTER
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BAGEL W/ LOW FAT CREAM CHEESE
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BREAKFAST SANDWICHES
BACON, EGG & CHEESE
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BLACK FOREST HAM, EGG & CHEESE
BLACK FOREST HAM (DELI SLICED HAM), EGG, AMERICAN CHEESE
BOLOGNA, EGG, & CHEESE
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CHICKEN OMELET SANDWICH
TWO EGGS, CHICKEN, BACON, MOZZARELLA, RANCH, TOMATO
COUNTRY HAM, EGG & CHEESE
COUNTRY HAM (SALTY HAM), EGG, AMERICAN CHEESE
CUSTOM BREAKFAST SANDWICH
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EGG & CHEESE
EGG, AMERICAN CHEESE
EGG SANDWICH
ONE FRIED EGG ON A BAGEL
IMPOSSIBLE SAUSAGE, EGG & CHEESE
IMPOSSIBLE SAUSAGE (MEAT SUBSTITUE), EGG, AMERICAN CHEESE
SAUSAGE, EGG & CHEESE
SAUSAGE, EGG, AMERICAN CHEESE
STEAK, EGG & PEPPER JACK
THIN SLICED STEAK, EGG, PEPPER JACK CHEESE
TAYLOR HAM, EGG & CHEESE
TAYLOR HAM (PORK ROLL), EGG, AMERICAN CHEESE
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TURKEY SAUSAGE, EGG & CHEESE
TURKEY SAUSAGE, EGG, AMERICAN CHEESE
TWO EGG WHITES, SPINACH & SWISS
TWO EGG WHITES, SPINACH, SWISS CHEESE
VALLEY CURE
HAD ROUGH NIGHT? NEED A CURE ALL SANDWICH. TRY THE VALLEY CURE. EGG, PEPPERJACK CHEESE, SAUSAGE, BACON, TAYLOR HAM ON BAGEL.
BREAKFAST PLATTERS
BIG BREAKFAST
TWO EGGS ANY STYLE, SAUSAGE GRAVY & BISCUITS, A SIDE OF SAUSAGE OR BACON, AND SIDE OF HOMEFRIES
BISCUITS & SAUSAGE GRAVY
BREAKFAST SPECIAL
SAUSAGE, EGG, AMERICAN CHEESE ON A BAGEL, W/ SIDE OF HOMEFRIES. SUB BACON, OR COUNTRY HAM, OR TAYLOR HAM, OR BLACK FOREST HAM NO ADDITIONAL CHARGE.
CUSTOM BREAKFAST PLATTER
BUILD YOUR OWN CUSTOM BREAKFAST PLATTER
THREE EGG & CHEESE OMELET
THREE EGG OMELET WITH AMERICAN CHEEESE ON TOP
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TWO EGG OMELET WITH AMERICAN CHEESE ON TOP
TWO EGGS & HOMEFRIES
TWO EGGS WITH SIDE OF HOMEFRIES
TWO EGGS, SAUSAGE GRAVY & BISCUITS
TWO EGGS MADE ANY STYLE
BREAKFAST SIDES
ADD 1 EGG
ADD 2 EGGS
HOMEFRIES
HOMEFRIES W/ CHEESE
HOMEFRIES W/ AMERICAN CHEESE
HOWEFRIES W/ GRAVY
SIDE OF AVACADO SPREAD
SIDE OF BUTTER
SIDE OF FLAVORED CREAM CHEESE
SIDE OF HUMMUS
SIDE OF JELLY
SIDE OF LOW FAT CREAM CHEESE
SIDE OF MEAT
SIDE OF NUTELLA
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SIDE OF SAUSAGE GRAVY
GRILLED SANDWICHES
BBQ CHICKEN
GRILLED CHICKEN, BACON, CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONIONS, BBQ SAUCE
BUFFALO BLUERIDGE
GRILLED CHICKEN, BUFFALO SAUCE, PEPPERJACK CHEESE, BLUE CHEESE DRESSING, LETTUCE, TOMATO.
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GRILLED SLICED STEAK, PROVOLONE CHEESE, AVACADO RANCH
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MR.J'S SIGNATURE SANDWICH. GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA, BACON, TOMATO, RANCH DRESSING
CUSTOM GRILLED SANDWICH
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GRILLED CHEESE
GRILLED WHITE BREAD W/ AMERICAN CHEESE
HAWAIIAN
GRILLED HONEY BAKED HAM, PINEAPPLE, CHEDDAR CHEESE, BBQ SAUCE
ITALIAN HOT
GRILLED HAM, SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, OIL, VINEGAR, PARMESAN, OREGANO
J'S CUBAN
GRILLED PORK LOIN, HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, SPICY HONEY MUSTARD.
PIZZA BAGEL
PLAIN BAGEL W/ MARINARA SAUCE, MELTED MOZZARELLA CHEESE. ADD PEPPERONI $1.00
POPEYE TURKEY
GRILLED TURKEY, GRILLED SPINACH, TOMATO, PROVOLONE, BALSAMIC VINAIGRETTE
REUBEN
PASTRAMI, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, RUSSIAN DRESSING
ROCKIN ROAST BEEF
GRILLED ROAST BEEF, CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONIONS, HORSERADISH SAUCE.
ROCKINGHAM
GRILLED TURKEY, PROVOLONE CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO
SANTA FE
GRILLED TURKEY W/ SANTA FE SEASONING, PEPPER JACK CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RANCH DRESSING
SPICY BACON CHEESESTEAK
GRILLED SLICED STEAK, BACON, PEPPER JACK CHEESE, GRILLED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, JALAPENO RANCH
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PHILLY STYLE SLICED RIBEYE, AMERICAN CHEESE, GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, LETTUCE, TOMATO, MAYO
TURNER
GRILLED TURKEY, COUNTRY HAM, CHEDDAR CHEESE, HONEY MUSTARD
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HAM, TURKEY, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, MAYO
VEGGIE HERO (VEGETARIAN)
CHEDDAR, PROVOLONE, SWISS, CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, LETTUCE, TOMATO, BALSAMIC VINAEGRETTE
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ROAST BEEF, HAM, TURKEY, SWISS CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RUSSIAN DRESSING.
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CAESAR SALAD
GRILLED CHICKEN, FRESH MIXED GREENS, MUSHROOMS, PARMESAN CHEESE, RED ONIONS, SIDE OF CEASAR DRESSING
CHEF SALAD
CHOICE OF HAM & TURKEY, OR A SCOOP OF TUNA SALAD, OR CHICKEN SALAD, OR TUNA SALAD, OR EGG SALAD, OR HUMMUS. COMES WITH MIXED GREENS, CHEDDAR CHEESE, TOMATOES, CUCUMBERS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS, & CHOICE OF DRESSING
TOSSED SALAD
FRESH MIXED GREENS, TOMATO, ONION, GREEN PEPPERS, CUCUMBER, & CHOICE OF DRESSING
LUNCH SIDES
DESSERTS & PASTRIES
1 BAGEL BITE
SMALL PIECE OF BAGEL W/ ICING
12 BAGELS BITES
3 BAGEL BITES
6 BAGEL BITES
BROWNIE
CHOCOLATE CHIP COOKIE
CINNAMON ROLL
DANISH
MAGIC SQUARE
MUFFIN
PLEASE INDICATE YOUR 1ST & 2ND CHOICE OF MUFFIN UNDER SPECIAL REQUESTS. MUFFINS ARE BAKED FRESH DAILY AND SELL OUT. WE WILL DO OUR BEST TO ACCOMODATE YOUR REQUEST.
PEANUT BUTTER COOKIE
Bottle Drinks
Iced Tea 20oz
Hot Coffee (BLUE ELK COFFEE)
Iced Coffee
Coffee Tote (Serves 8)
|Sunday
|5:00 am - 5:45 pm
|Monday
|5:00 am - 5:45 pm
|Tuesday
|5:00 am - 5:45 pm
|Wednesday
|5:00 am - 5:45 pm
|Thursday
|5:00 am - 5:45 pm
|Friday
|5:00 am - 5:45 pm
|Saturday
|5:00 am - 5:45 pm
Bagels made fresh daily. Food cooked to order. Breakfast and lunch served all day.
100 SHENANDOAH AVE., ELKTON, VA 22827