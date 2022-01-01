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MUNCHIES
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4263 N Main St
Fall River, MA 02720
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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HOT CHOCOLATE
SODA ONLINE
PEPSI
COCA COLA
FANTA ORANGE
GINGER ALE
LEMONADE
LEMON LIME GATORADE
SPRITE
MTN Dew
CRUSH GRAPE
SIERRA MIST
DIET COKE
DIET PEPSI
GATORADE ORANGE
POWERADE LEMON LIME
GATORADE FRUIT PUNCH
POWERADE FRUIT PUNCH
BOTTLE OF WATER
MONSTER
RED BULL
STRAWBERRY LEMONADE
2 LITER COCA COLA
JUICE
ORANGE
CHOSE SIZES 100% ORANGE JUICE 100% Daily value Vitamin C Per Serving FROM CONCENTRATE WITH ADDED INGREDIENT PASTEURIZED
APPLE
CHOOSE SIZES 100% Apple Juice 80% Daily Value VITAMIN C PER SERVING
CRANBERRY
CHOOSE SIZES EXCELENT SOURCE OF VITAMIN C NO SYNTHETIC COLORS OR ARTIFICIAL FLAVOR
BOLLE ORANGE JUICE
NO PULP TROPICANA PURE PREMIUM 100% ORANGE JUICE 12 FL OZ
SMOOTHIES
MUNCHIES BREAKFAST SPECIALS
#1 TRIPLE DOUBLE
2 FRENCH TOAST OR PANCAKES, 2 BACON OR 2 SAUSAGE, AND 2 EGGS
#2 THE BIG ONE
3 EGGS, 3 BACON, 3 SAUSAGE, HOMEFRIES & TOAST
#3 THE SAMPLER
2 EGGS, 2 PANCAKES OR FRENCH TOAST, 2 BACON, 2 HAM, AND 2 SAUSAGES
#4 BREAKFAST QUESADILLA
SCRAMBLED EGGS, BACON, SAUSAGE, AND MORARELLA CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES, SOUR CREAM, AND SALSA
#5 BELGIAN WAFFLE COMBO
1 7 inch round waffle, 2 eggs and 2 bacon
HEALTY EGG WHITE BURRITO (Copy)
EGG WHITE, TURKEY BACON, SPINACH, TOMATO, OLIVE MUSHROOMS ONION, HOT PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
2 EGG COMBOS WITH MEAT HOMEFRIES & TOAST
3 EGGS COMBO WITH HOMEFIRS & TOAST
3 EGGS OMELETTES WITH HOME FRIES & TOAST
PLAIN OMELETTE OR CREATE YOUR OWN
COMES WITH, HOMEFRIES&TOAST
MUSH OMELETTE
3 EGGS, MUSHROOM HOMEFRIES & TOAST
HAM OMELETTE
3 EGGS, HAM, HOMEFIRES, & TOAST
SPINACH OMELLETE
3 EGGS, SPINACH, HOMEFIRES & TOAST
BACON OMELLETE
3 EGGS, BACON, HOMEFRIES & TOAST
CHOURICO OMELLETE
3 EGGS WITH, CHOPPED CHOURICO, SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
WESTERN OMELETTE
3 EGGS OMELETTE, HAM,PEPPER.AND ONIONS SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
VEGGIE OMELETTE
3 EGGS OMELETTE, GREEN PEPPER, ONON, TOMATO,AND MUSHROOM SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
FARMERS OMELETTE
3 EGGS OMELETTE WITH BACON,HAM,MUSHROOM,PEPPER AND ONION SERVED WITH HOMEFRIES & TOAST
PORTUGUESE OMELETTE
3 EGGS OMELETTE, CHOURICO, PEPPER,AND ONION SERVED WITH HOMRFRIES AND TOAST
MEDITERRANEAN OMELETTE
3 EGGS OMELETTE , WITH SPINACH,TOMATO AND FETA CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
TITANIC OMELLETE
4 EGGS OMELETTE, WITH ALL VEGGIES AND MEATS, SERVED WITH HOMEFIRES AND TOAST
FIESTA OMELETTE
3 EGGS OMELETTE, TOMATO,OLIVE, ONION, PEPPER, AND SALSA
BUFFALO CHICKEN OMELETTE
3 EGGS OMELETE, MARINATED GRILL CHICKEN, ONION, PEPPERS, AMERICA CHEESE AND BUFFALO SAUCE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
PHILLY CHEESE STEAK OMELETTE
3 EGGS OMELETTE, SHAVED STEAK, ONON, GREEN PEPPERS, AND CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
REFRESHING EGG WHITE OMELETE
Chicken fajita omelet
3 EGGS GRILLED CHICKEN, ONION, AND GREEN PEPPER TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE AND SALSA
EGGS BENEDICT
CLASSIC EGG BENEDICT
ENGLISH MUFFING GRILL , CANADIAN BACON, HOMEFIRES AND TOPPED WITH HOLLAMDAISE SAUCE
GARDEN EGG BENEDICT
ENGLISH MUFFING GRILL ,ONION ,SPINACH, TOMATO,MUSHROOM,TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE
PORTUGUESE EGG BENEDICT
ENGLISH MUFFING GRILL,ONION, GREEN PEPPERS,CHOURICO
HASH EGG BENEDICT
ENGLISH MUFFING GRILL, HASH AND HOLLANDAISE SAUCE
SPINACH EGG BENEDICT
Nutrition facts Vitamin A. Spinach is high in carotenoids, which your body can turn into vitamin A. Vitamin C. This vitamin is a powerful antioxidant that promotes skin health and immune function. Vitamin K1. This vitamin is essential for blood clotting. Notably, one spinach leaf contains over half of your daily needs. Folic acid. Also known as folate or vitamin B9, this compound is vital for pregnant women and essential for normal cellular function and tissue growth. Iron. Spinach is an excellent source of this essential mineral. Iron helps create hemoglobin, which brings oxygen to your body’s tissues. Calcium. This mineral is essential for bone health and a crucial signaling molecule for your
SCRAMBLERS
BACON SCRAMBLER
3 EGGS, SCRAMBLED WITH BACON, AND TOPPED WITH MELTED CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HOMEFIRES AND TOAST
PORTUGUESE SCRAMBLER
3 EGGS SCRAMBLED WITH CHOURICO, PEPPER AND ONION TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH HOFRIES AND TOAST
HASH SCRAMBLER
3 EGGS SCRAMBLED WITH HASH AND TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA AND CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
HANGOVER SCRAMBLER
3 EGGS SCRAMBLED WITH CHOURICO,BACON,SAUSAGE, AND HAM TOPPED WITH AMERICAN CHEESE MOZZARELLA AND CHEDDAR SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST
HEALTHY SCRAMBLER
3 EGG WHITES & ALL THE VEGGIES TOPPED W/LOW FAT MOZZARELLA
CHICKEN EGG WHITE SCRAMBLER
3 EGG WHITES GRILL CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, LOW FAT MOZZARELLA CHEESE... TOPPED WHIT GUACAMOLE SERVED WITH FUIT & TOAST
GREEK EGG WHITE SCRAMBLER
3 EGG WHITE SCRAMBLED WITH GRILL, CHICKEN, HOT PEPPERS, OLIVES AND TOPPED WITH FETA CHEESE SERVED WITH FRUIT AND TOAST
BREAKFAST SANDWICHES
EGG AND CHEESE
EGG AND CHEESE ON CHOUICE OF TOAST
BACON EGG AND CHEESE
BACON EGG AND CHEESE, ON CHOICE OF TOAST
SAUSAGE EGG AND CHEESE
SAUSAGE EGG AND, CHEESE ON CHOICE OF TOAST
HAM EGG AND CHEESE
HAM, EGG, AND CHEESE ON CHOICE OF TOAS
CHOURICO EGG, AND CHEESE
CHOURICO, EGG, AND CHEESE ON CHOICE OF TOAST
STEAK EGG & CHEESE
STEAK, EGG, AND CHEESE TOPPED WITH HOT PEPPERS ON CHOICE OF TOAST
SPANISH ROLLUP
SCRAMBLED EGGS, TOMATOES, OLIVES, ONIONS, PEPPERS, SALSA, AND CHEDDAR CHEESE PRESSED IN OUR WRAP
BREAKFAST BLT
EGG, BACON, MAYO, LETTUCE, AND TOMATO ON YOUR CHOICE OF TOAST
WESTERN OMELET SANDWICH
HAM, PEPPER, ONION AND HOMERIES
BREAKFAST GRILL CHEESE
HAM EGG & CHEESE COMES WITH CHIPS OR HOMEFRIES
FARMER OMELETE SANDWICH
2 EGG AND CHEESE FOR $5
!! MUST ORDER ONLINE
BREAKFAST BURRITOS
EGG,CHEESE AND HOMEFIRY BURRITO
BACON, EGG, CHEESE & HOMEFRY BURRITO
BACON, 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE
HAM, EGG, CHEESE AND HOMEFRY BURRITO
HAM, 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE
SAUSAGE,EGG ,CHEESE AND HOMERIED BURRITO
SAUSAGE , 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE
AVOCADO SAUSAGE EGG BURRITO
AVOCADO, SAUSAGE 2 EGG AND CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE
THE GRIDDLE
ONE PANCAKE
2 PANCAKES
2 BUTTERMILK PANCAKES
2 PANCAKES WITH EGGS
2 BUTTERMILK PANCAKES SERVED WITH 2 EGGS
2 PANCAKES WITH MEAT
2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
2 FRENCH TOAST
2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD
2 FRENCH TOAST WITH 2 EGGS
2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD AND TWO EGGS
2 FRENCH TOAST WITH MEAT
2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
3 PANCAKES
3 4OZ BUTTER MILK PANCAKES
3 PANCAKES WITH MEAT
3 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
3 FRENCH TOAST
3 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD
3 FRENCH TOAST WITH EGG
3 FRENCH TOAST WITH MEAT
3 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD AND 3 STRIP OF BACON
3 SWEET BREAD FRENCH TOAST
3 PORTUGUESE SWEET BREAD FRENCH TOAS
2 BANANA NUT PANCAKE
2 BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH BANANA NUT AND WIP CRTEAM
CONFETTI PANCAKE
BANANA SPLIT PANCAKE
CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST
SPECIALS
BELGIAN WAFFLE
ONE LARGE FLUFFY BELGIAN ROUND WAFFLE SERVED WITH CHOICE OF TOPPINGS
CLASSIC CHICKEN & WAFFLES
ONE LARGE FLUFFY BELGIAN ROUND WAFFLE SERVED WITH TWO PIECES OF CRISPY CHICKEN TENDERS.
GAIL'S SPECIAL
Grilled chicken topped with tomato, mozzarella cheese, and spinach. served with fruit
Pastrami
6oz pastrami topped with Grilled Onion , America Cheese and Chipotle mayo choose any side
KIDS MENU
#1K THE SMALL ONE
I EGG, HOMEFRIES, 1 BACON, 1 SAUSAGE, AND 1 SLICE OF TOAST
#2K KIDS RULES
ONE PANCAKE OF FRENCH TOAST ONE BACON OR SAUSAGE AND ONE EGG
#3K MUNCHIES SPECIAL KIDS MEAL
1 EGG, HOMEFRIES, AND ONE SLICE OF TOAST
#4k PEANUT BUTTER & JELLY
#6K KIDS GRILLED CHEESE
SERVED WITH FRENCH FRIES
#7K KIDS HAMBURGER
KETCHUP MUSTARD MAYO LETTUCE
#8K KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL
KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL
MICKEY MOUSE PANCAKE
MUNCHIES SIDE ORDERS
HOMEMADE HOMEFRIES
HOME MADE HOMEFRIES
STANDARD HOMEFRIES
SHREDDED HASH BROWNS
SHEDDED POTATOES
hash browns patty
SIDE ORDER TOAST
SIDE ORDER OF HAM
2 SLICES OF HAM
SIDE ORDER OF BACON
3 STIP OF BACON
SIDE ORDER OF SAUSAGE LINKS
3 SAUSAGE LINKS
ONE SAUSAGE PARTY
ONE SAUSAGE PARTY PER ORDER
SINGLE EGG
SIDE ORDER TURKEY BACON
3 DTRIP OF TURKEY BACON
CHOURICO
3 SLICE OF CHOURICO
CORNED BEEF HASH
CHOURICO HASH
corn beef hash with chourico chourico, peppers and onions
SINGLE FRENCH TOAST
MUFFIN
BLUEBERRIES, CORN, OR PISTACHIO
SIDE OF FRESH FRUIT
BAGEL
PLAIN, ONION,OR EVERYTHING
HOLLANDAISE SAUCE
HOMEMADE
OATMEAL
SIDE AVOCADO
SIDE OF COLESLAW
POTATO CHIPS
HANGOVER HASH
OUR HASH TOSSED WITH HAM, BACON, SAUSAGE, AND TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE
DRESSING
LUNCH MENU
#1 THE PILGRIM
A TURKEY SANDWICH SERVED ON A BULKIE ROLL WITH MAYO STUFFING AND A HINT OF CRAMBERRY SAUCE
#2 TURKEY Melt
Served on griled wheat bread With sauteed onions, cheese, mayo and tomato
#3 Marinated Chicken Breast
Served on a bulkie roll w/lettuce., tomato & mayo
#4 Chicken Tarragon
Made w/mayo tarragon & almond. Served on a bulkie roll w/lettuce & tomato
#5 Munch Grilled Chicken
Served on a torpedo roll w/mozzarella, bacon, mayo lettuce & tomato
#6 Chicken salad
Our homemade chicken salad served on a bulki w/lettuce & tomato
#7 Swiss Patty Melt
Served on grilled wheat bresd w/sauted onions & swiss cheese
#10 THE CHARLIE
FRESH TUNA SERVED ON A BULKIE ROLL
#11 THE CHARLIE MELT
TUNA MELT SERVED ON A BULKIE ROLLOR GRILLED WHEAT BREAD
#12 CRISPY CHICKEN SANDWICH
SERVED W/LETTUCE, TOMATO & MAYO
#13 CLUB HOUSE
ANY DELI COLD CUT Y WELL TURN IT INTO A CLUB SANDWICH
#14 CACOLIA
COOKED PORK MEAT SERVED ON A SPLIT-TOP ROLL {ADD HOT PEPPERS FOR 1.00}
#16 CHICKEN FINGERS
4 OF OUR FRIED CHICKEN TENDERS SERVED WITH ANY SIDE AND CHOICE OF 1 DIPPING SAUCE
#17 FRIED CHICKEN WINGS
7 PCS OF OVEN ROASTED WINGS SERVED WITH FRENCH FRIES
#18 CHOURICO & CHIPS
CUT CHOURIZO AND FREMCH FRIES SERVED ON A BULKIER
#19 Southern Chicken Salad
Loaded chicken Salad, mixed with sour cream bacon, chive & cheddar cheese
#20 CHICKEN QUESADILLA
BLEND OF CHEESE & GRILLED CHICKEN SERVED IN OUR TORTILLA W/ SALSA AND SOUR CREAM. SERVED WITH CHOICE OF SIDE
#21 STEAK QUESADILLA
SERVED ON A GRILLED SPLIT-TOP ROLL W/LETTUCE, TOMATO & PESTO MAYO
#22 BUFFALO CHICKEN QUESADILLA
GRILLED CHICKEN LOADED WITH
#23 MUNCHIES STEAK SANDWICH
6 OZ LOIN STRIP STEAK TOPPED WITH GRILLED GREEN, PEPPERS ONION, AND AMECIAN CHESSE
#24 BLT
SRVED WITH CHOICE OF SIDE
#25 GRILLED CHEESE
SERVED WITH CHOICE OF SIDE
#26 EGG SALAD
INGIDEINT SALT, BLACK PEPPER PAPRICAAND MAYO
HAM & EGG MELT
Enjoy ham and eggs ham, fried egg & American cheese on grilled, thick-cut bread.
CHICKEN ALFREDO
CHICKEN PARM
SIDE ORDERS
WRAP/ LOW CARB ITEMS
BUFFALO CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE TOMATO, ONION AND MAYO, SERVED ON WHITE WRAP WITH CHOICE OF SIDE
GREEK CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, FETA CHEESE, PEPERCINI, AND BLACK OLIVES. SERVED W. SIDE OF GREEK DRESSING AND CHOICE OF ANY SIDE
MEATLESS WRAP
GRILLED ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS, AND MELETED AMERICAN CHEESE. SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO ON A WHITE WRAP. SERVED WITH ANY SIDE
PHILLY CHEESE STEAK WRAP
SHAVED STEAK, GRILLED ONIONS, PEPPERS, AND AMERICAN CHESSE SERVED ON A WHITE WRAP W/ CHOICE OF ANY SIDES
TURKEY & BACON WRAP
TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATO. CHOICE OF SIDE
BURGER WRAP
BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, PICKLES, AND MUSTARD IN A WHITE WRAP. SERVED W/ ANY SIDE
CHICKEN CAESER WRAP
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE , TOMATO, PARMESEAN, W/ SIDE OF CAESER DRSSING. SERVED ON A WHITE WRAP WITH ANY SIDE DISH
CHICKEN BACON WRAP
GRILLED CHICKEN, BACON, ONIONS, GREEN PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, ON A WHITE WRAP. SERVED W/ RANCH DRESSING AND CHOICE OF SIDE
BUNLESS BURGER
2 BURGER PATTIES TOPPED W/ MELTED AMERICAN CHESSE. SERVED W/ SIDE SALAD AND CHOICE OF DRESSING
FETA CHEESE WRAP
FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, GREEN PEPPERS, CUCUMBERS, AND SIDE OF GREEK DRESSING. SERVED W/ CHOICE OF SIDE
CHICKEN SALAD WRAP
Chicken Club Wrap
Grilled chicken, lettuce, tomato, mayo, bacon shredded mozzarella, choose a dressing
SALAD
TOSSED SALAD
ICEBURG LETTUCE TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
GRILLED CHICKEN SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ GRILED CHICKEN. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
GRILLED CHICKEN CAESER SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN, AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN. SERVED WITH CAESER DRESSING
CHICKEN SALAD SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ OUR CHICKEN SALAD TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
TUNA SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ TUNA TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
GREEK SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ FETA CHEESE. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
CAESER SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN. SERVED WITH CAESER DRESSING
CHEF SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ HAM, TURKEY, AND HARD BOILED EGG. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
SMALL TOSSED SALAD
DELI SANDWICHES
BURGER MENU
KIDS MENU
#1K THE SMALL ONE
I EGG, HOMEFRIES, 1 BACON, 1 SAUSAGE, AND 1 SLICE OF TOAST
#2K KIDS RULES
ONE PANCAKE OF FRENCH TOAST ONE BACON OR SAUSAGE AND ONE EGG
#3K MUNCHIES SPECIAL KIDS MEAL
1 EGG, HOMEFRIES, AND ONE SLICE OF TOAST
#4k peanut butter and jelly
#6K KIDS GRILLED CHEESE
SERVED WITH FRENCH FRIES
#7K KIDS HAMBURGER
KETCHUP MUSTARD MAYO LETTUCE
#8K KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL
KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL
#9K MIKY MOUSE PANCAKE WITH ONE EGG
#10k 2 mini pancake with fruit on the side
THE GRIDDLE
ONE PANCAKE
2 PANCAKES
2 BUTTERMILK PANCAKES
2 PANCAKES WITH EGGS
2 BUTTERMILK PANCAKES SERVED WITH 2 EGGS
2 PANCAKES WITH MEAT
2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
2 FRENCH TOAST
2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD
2 FRENCH TOAST WITH 2 EGGS
2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD AND TWO EGGS
2 FRENCH TOAST WITH MEAT
2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
3 PANCAKES
3 4OZ BUTTER MILK PANCAKES
3 PANCAKES WITH MEAT
3 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
3 FRENCH TOAST
3 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD
3 FRENCH TOAST WITH EGG
3 FRENCH TOAST WITH MEAT
3 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON
3 SWEET BREAD FRENCH TOAST
3 PORTUGUESE SWEET BREAD FRENCH TOAS
2 BANANA NUT PANCAKE
2 BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH BANANA NUT AND WIP CRTEAM
CONFETTI PANCAKE
BANANA SPLIT PANCAKE
CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST
SINGLE CONFETI PANCAKE
3 FRENCH TOAST WITH EGG
WRAP/ LOW CARB ITEMS
MEATLESS WRAP
GRILLED ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS, AND MELETED AMERICAN CHEESE. SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO ON A WHITE WRAP. SERVED WITH ANY SIDE
BURGER WRAP
BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, PICKLES, AND MUSTARD IN A WHITE WRAP. SERVED W/ ANY SIDE
CHICKEN BACON WRAP
GRILLED CHICKEN, BACON, ONIONS, GREEN PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, ON A WHITE WRAP. SERVED W/ RANCH DRESSING AND CHOICE OF SIDE
TURKEY & BACON WRAP
TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATO. CHOICE OF SIDE
FETA CHEESE WRAP
FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, GREEN PEPPERS, CUCUMBERS, AND SIDE OF GREEK DRESSING. SERVED W/ CHOICE OF SIDE
GREEK CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, FETA CHEESE, PEPERCINI, AND BLACK OLIVES. SERVED W. SIDE OF GREEK DRESSING AND CHOICE OF ANY SIDE
BUFFALO CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE TOMATO, ONION AND MAYO, SERVED ON WHITE WRAP WITH CHOICE OF SIDE
PHILLY CHEESE STEAK WRAP
SHAVED STEAK, GRILLED ONIONS, PEPPERS, AND AMERICAN CHESSE SERVED ON A WHITE WRAP W/ CHOICE OF ANY SIDES
CHICKEN CAESER WRAP
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE , TOMATO, PARMESEAN, W/ SIDE OF CAESER DRSSING. SERVED ON A WHITE WRAP WITH ANY SIDE DISH
BUNLESS BURGER
2 BURGER PATTIES TOPPED W/ MELTED AMERICAN CHESSE. SERVED W/ SIDE SALAD AND CHOICE OF DRESSING
CHICKEN SALAD WRAP
SALAD
TOSSED SALAD
ICEBURG LETTUCE TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
GRILLED CHICKEN SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ GRILED CHICKEN. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
GRILLED CHICKEN CAESER SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN, AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN. SERVED WITH CAESER DRESSING
CHICKEN SALAD SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ OUR CHICKEN SALAD TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
TUNA SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ TUNA TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
GREEK SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ FETA CHEESE. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
CAESER SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN. SERVED WITH CAESER DRESSING
CHEF SALAD
ICEBURG LETTUCE W/ HAM, TURKEY, AND HARD BOILED EGG. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING
SMALL TOSSED SALAD
SHRIP CAESAR SALADS
ROMAIN LETTUCE SOUTEEN SHIMP PARMESAN CHEESE AND CROUTONS
SEAFOOD
SMALL FISH & CHIPS
8 OZ SEA SCALLPS FRIED, COMES WITH FRENCH FRIES, COSLAW AND TARTAR SAUCE
LARGE FISH & CHIPS
10 OZ SEA SCALLPS FRIED, COMES WITH FRENCH FRIES, COSLAW AND TARTAR SAUCE
CRISPY FISH SANDWICH
SEA SCALLOPS
8 OZ SEA SCALLPS FRIED, COMES WITH FRENCH FRIES, COSLAW AND TARTAR SAUCE
FRIED SHRIMP
|Sunday
|6:00 am - 1:45 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|6:00 am - 1:45 pm
|Wednesday
|6:00 am - 1:45 pm
|Thursday
|6:00 am - 1:45 pm
|Friday
|6:00 am - 1:45 pm
|Saturday
|6:00 am - 1:45 pm
Come in and enjoy!
4263 N Main St, Fall River, MA 02720