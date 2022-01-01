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Breakfast & Brunch

MUNCHIES

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4263 N Main St

Fall River, MA 02720

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

#2 THE BIG ONE
HOMEMADE HOMEFRIES
#20 CHICKEN QUESADILLA

HOT COFFEE

SMALL COFFEE

$1.99

MEDIUM COFFEE

$2.39

LARGE COFFEE

$2.59

JUMBO COFFEE

$2.79

ICE COFFEE

SMALL ICE COFFEE

$2.24

MEDIUM ICE COFFEE

$2.64

LARGE ICE COFFEE

$2.84

JUMBO ICE COFFEE

$3.04

MILK

SMALL MILK

$2.49

CHOOSE SIZES

LARGE MILK

$3.99

HOT CHOCOLATE

HOT CHOCOLATE

$2.99

TEA

ICE TEA

$2.50

HOT TEA

$2.50

MUFFIN

$2.50

BLUEBERRIES, CORN, OR PISTACHIO

MILK

SMALL MILK

$2.49

CHOOSE SIZES

LARGE MILK

$3.99

SODA ONLINE

PEPSI

$2.50

COCA COLA

$2.50

FANTA ORANGE

$2.50

GINGER ALE

$2.50

LEMONADE

$2.50Out of stock

LEMON LIME GATORADE

$2.50

SPRITE

$2.50

MTN Dew

$2.50

CRUSH GRAPE

$2.50Out of stock

SIERRA MIST

$2.50

DIET COKE

$2.50

DIET PEPSI

$2.50

GATORADE ORANGE

$2.50

POWERADE LEMON LIME

$1.64

GATORADE FRUIT PUNCH

$2.50

POWERADE FRUIT PUNCH

$1.64

BOTTLE OF WATER

$1.50

MONSTER

$3.00

RED BULL

$3.50

STRAWBERRY LEMONADE

$2.50

2 LITER COCA COLA

$4.00

JUICE

ORANGE

ORANGE

CHOSE SIZES 100% ORANGE JUICE 100% Daily value Vitamin C Per Serving FROM CONCENTRATE WITH ADDED INGREDIENT PASTEURIZED

APPLE

APPLE

CHOOSE SIZES 100% Apple Juice 80% Daily Value VITAMIN C PER SERVING

CRANBERRY

CRANBERRY

CHOOSE SIZES EXCELENT SOURCE OF VITAMIN C NO SYNTHETIC COLORS OR ARTIFICIAL FLAVOR

BOLLE ORANGE JUICE

BOLLE ORANGE JUICE

$2.71Out of stock

NO PULP TROPICANA PURE PREMIUM 100% ORANGE JUICE 12 FL OZ

SMOOTHIES

STRAWBERRY SMOOTHIES

STRAWBERRY SMOOTHIES

$4.99
STRAWBERRY BANANA SMOOTHIES

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIES

$4.99

Strawberry, Banana, + Vitamin Blend ( Vitamin A, Vitamin C, Potassium )

BANANA SMOOTHIE

$4.99

MANGO SMOOTHIE

$4.99

MUNCHIES BREAKFAST SPECIALS

#1 TRIPLE DOUBLE

#1 TRIPLE DOUBLE

$9.99

2 FRENCH TOAST OR PANCAKES, 2 BACON OR 2 SAUSAGE, AND 2 EGGS

#2 THE BIG ONE

#2 THE BIG ONE

$10.99

3 EGGS, 3 BACON, 3 SAUSAGE, HOMEFRIES & TOAST

#3 THE SAMPLER

$10.50

2 EGGS, 2 PANCAKES OR FRENCH TOAST, 2 BACON, 2 HAM, AND 2 SAUSAGES

#4 BREAKFAST QUESADILLA

#4 BREAKFAST QUESADILLA

$9.99

SCRAMBLED EGGS, BACON, SAUSAGE, AND MORARELLA CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES, SOUR CREAM, AND SALSA

#5 BELGIAN WAFFLE COMBO

$10.99

1 7 inch round waffle, 2 eggs and 2 bacon

HEALTY EGG WHITE BURRITO (Copy)

HEALTY EGG WHITE BURRITO (Copy)

$7.99

EGG WHITE, TURKEY BACON, SPINACH, TOMATO, OLIVE MUSHROOMS ONION, HOT PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

2 EGG COMBOS WITH MEAT HOMEFRIES & TOAST

2 eggs Comes with home fries and toast

1 EGG WITH HOMEFRIES & TOAST

$5.49

1 EGGS WITH HOME FRIES & TOAST

2 EGGS WITH HOMEFRIES & TOAST

$7.49

2 EGGS WITH HOMEFRIES & TOAST

2 EGGS COMBO WITH MEAT

2 EGGS COMBO WITH MEAT

$9.99

2 EGGS WITH HOMEFRIES & TOAST

2 EGGS COMBO W/ CHOURICO HASH

$10.99

2 EGG COMBO W/ CORN BEEF HAS

$10.99

3 EGGS COMBO WITH HOMEFIRS & TOAST

3 EGGS WITH HOMEFIRES AND TOAST

$8.75

3 EGGS COMBO WITH MEAT

$11.25

3 EGGS COMBO WITH CHOURICO HASH

$12.25
2 EGGS COMBO WITH CORN BEEF HASH

2 EGGS COMBO WITH CORN BEEF HASH

$12.25

3 EGGS WITH STEAK HOMEFIRES & TOAST

$15.25

3 EGGS OMELETTES WITH HOME FRIES & TOAST

PLAIN OMELETTE OR CREATE YOUR OWN

$7.99

COMES WITH, HOMEFRIES&TOAST

MUSH OMELETTE

$9.00

3 EGGS, MUSHROOM HOMEFRIES & TOAST

HAM OMELETTE

$9.00

3 EGGS, HAM, HOMEFIRES, & TOAST

SPINACH OMELLETE

$9.00

3 EGGS, SPINACH, HOMEFIRES & TOAST

BACON OMELLETE

$10.99

3 EGGS, BACON, HOMEFRIES & TOAST

CHOURICO OMELLETE

$10.49

3 EGGS WITH, CHOPPED CHOURICO, SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

WESTERN OMELETTE

WESTERN OMELETTE

$10.99

3 EGGS OMELETTE, HAM,PEPPER.AND ONIONS SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

VEGGIE OMELETTE

$9.99

3 EGGS OMELETTE, GREEN PEPPER, ONON, TOMATO,AND MUSHROOM SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

FARMERS OMELETTE

$11.99

3 EGGS OMELETTE WITH BACON,HAM,MUSHROOM,PEPPER AND ONION SERVED WITH HOMEFRIES & TOAST

PORTUGUESE OMELETTE

$10.99

3 EGGS OMELETTE, CHOURICO, PEPPER,AND ONION SERVED WITH HOMRFRIES AND TOAST

MEDITERRANEAN OMELETTE

$10.99

3 EGGS OMELETTE , WITH SPINACH,TOMATO AND FETA CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

TITANIC OMELLETE

$12.49

4 EGGS OMELETTE, WITH ALL VEGGIES AND MEATS, SERVED WITH HOMEFIRES AND TOAST

FIESTA OMELETTE

$10.99

3 EGGS OMELETTE, TOMATO,OLIVE, ONION, PEPPER, AND SALSA

BUFFALO CHICKEN OMELETTE

$11.99

3 EGGS OMELETE, MARINATED GRILL CHICKEN, ONION, PEPPERS, AMERICA CHEESE AND BUFFALO SAUCE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

PHILLY CHEESE STEAK OMELETTE

$11.99

3 EGGS OMELETTE, SHAVED STEAK, ONON, GREEN PEPPERS, AND CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

REFRESHING EGG WHITE OMELETE

REFRESHING EGG WHITE OMELETE

$10.00
Chicken fajita omelet

Chicken fajita omelet

$11.99

3 EGGS GRILLED CHICKEN, ONION, AND GREEN PEPPER TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE AND SALSA

EGGS BENEDICT

CLASSIC EGG BENEDICT

$10.99

ENGLISH MUFFING GRILL , CANADIAN BACON, HOMEFIRES AND TOPPED WITH HOLLAMDAISE SAUCE

GARDEN EGG BENEDICT

GARDEN EGG BENEDICT

$10.99

ENGLISH MUFFING GRILL ,ONION ,SPINACH, TOMATO,MUSHROOM,TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE

PORTUGUESE EGG BENEDICT

$11.99

ENGLISH MUFFING GRILL,ONION, GREEN PEPPERS,CHOURICO

HASH EGG BENEDICT

$11.99

ENGLISH MUFFING GRILL, HASH AND HOLLANDAISE SAUCE

SPINACH EGG BENEDICT

$9.99

Nutrition facts Vitamin A. Spinach is high in carotenoids, which your body can turn into vitamin A. Vitamin C. This vitamin is a powerful antioxidant that promotes skin health and immune function. Vitamin K1. This vitamin is essential for blood clotting. Notably, one spinach leaf contains over half of your daily needs. Folic acid. Also known as folate or vitamin B9, this compound is vital for pregnant women and essential for normal cellular function and tissue growth. Iron. Spinach is an excellent source of this essential mineral. Iron helps create hemoglobin, which brings oxygen to your body’s tissues. Calcium. This mineral is essential for bone health and a crucial signaling molecule for your

SCRAMBLERS

BACON SCRAMBLER

$10.99

3 EGGS, SCRAMBLED WITH BACON, AND TOPPED WITH MELTED CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HOMEFIRES AND TOAST

PORTUGUESE SCRAMBLER

$10.99

3 EGGS SCRAMBLED WITH CHOURICO, PEPPER AND ONION TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH HOFRIES AND TOAST

HASH SCRAMBLER

HASH SCRAMBLER

$10.99

3 EGGS SCRAMBLED WITH HASH AND TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA AND CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

HANGOVER SCRAMBLER

HANGOVER SCRAMBLER

$12.99

3 EGGS SCRAMBLED WITH CHOURICO,BACON,SAUSAGE, AND HAM TOPPED WITH AMERICAN CHEESE MOZZARELLA AND CHEDDAR SERVED WITH HOMEFRIES AND TOAST

HEALTHY SCRAMBLER

$10.49

3 EGG WHITES & ALL THE VEGGIES TOPPED W/LOW FAT MOZZARELLA

CHICKEN EGG WHITE SCRAMBLER

$10.99

3 EGG WHITES GRILL CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, LOW FAT MOZZARELLA CHEESE... TOPPED WHIT GUACAMOLE SERVED WITH FUIT & TOAST

GREEK EGG WHITE SCRAMBLER

GREEK EGG WHITE SCRAMBLER

$10.99

3 EGG WHITE SCRAMBLED WITH GRILL, CHICKEN, HOT PEPPERS, OLIVES AND TOPPED WITH FETA CHEESE SERVED WITH FRUIT AND TOAST

BREAKFAST SANDWICHES

EGG AND CHEESE

$4.49

EGG AND CHEESE ON CHOUICE OF TOAST

BACON EGG AND CHEESE

BACON EGG AND CHEESE

$5.49

BACON EGG AND CHEESE, ON CHOICE OF TOAST

SAUSAGE EGG AND CHEESE

$5.49

SAUSAGE EGG AND, CHEESE ON CHOICE OF TOAST

HAM EGG AND CHEESE

$5.49

HAM, EGG, AND CHEESE ON CHOICE OF TOAS

CHOURICO EGG, AND CHEESE

$5.49

CHOURICO, EGG, AND CHEESE ON CHOICE OF TOAST

STEAK EGG & CHEESE

$8.25

STEAK, EGG, AND CHEESE TOPPED WITH HOT PEPPERS ON CHOICE OF TOAST

SPANISH ROLLUP

$7.99

SCRAMBLED EGGS, TOMATOES, OLIVES, ONIONS, PEPPERS, SALSA, AND CHEDDAR CHEESE PRESSED IN OUR WRAP

BREAKFAST BLT

$6.99

EGG, BACON, MAYO, LETTUCE, AND TOMATO ON YOUR CHOICE OF TOAST

WESTERN OMELET SANDWICH

$7.99

HAM, PEPPER, ONION AND HOMERIES

BREAKFAST GRILL CHEESE

$7.49

HAM EGG & CHEESE COMES WITH CHIPS OR HOMEFRIES

FARMER OMELETE SANDWICH

$7.99
2 EGG AND CHEESE FOR $5

2 EGG AND CHEESE FOR $5

$5.00

!! MUST ORDER ONLINE

BREAKFAST BURRITOS

3 EGG SAUSAGE CHEDDAR CHEESE AND HOMEFRIED
EGG,CHEESE AND HOMEFIRY BURRITO

EGG,CHEESE AND HOMEFIRY BURRITO

$6.49
BACON, EGG, CHEESE & HOMEFRY BURRITO

BACON, EGG, CHEESE & HOMEFRY BURRITO

$7.49

BACON, 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE

HAM, EGG, CHEESE AND HOMEFRY BURRITO

$7.49

HAM, 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE

SAUSAGE,EGG ,CHEESE AND HOMERIED BURRITO

SAUSAGE,EGG ,CHEESE AND HOMERIED BURRITO

$7.49

SAUSAGE , 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE

AVOCADO SAUSAGE EGG BURRITO

$8.49

AVOCADO, SAUSAGE 2 EGG AND CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE

THE GRIDDLE

ONE PANCAKE

$3.99

2 PANCAKES

$6.99

2 BUTTERMILK PANCAKES

2 PANCAKES WITH EGGS

$7.99

2 BUTTERMILK PANCAKES SERVED WITH 2 EGGS

2 PANCAKES WITH MEAT

$8.99

2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

2 FRENCH TOAST

$6.99

2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD

2 FRENCH TOAST WITH 2 EGGS

$7.99

2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD AND TWO EGGS

2 FRENCH TOAST WITH MEAT

$8.99

2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

3 PANCAKES

$7.99

3 4OZ BUTTER MILK PANCAKES

3 PANCAKES WITH MEAT

$9.99

3 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

3 FRENCH TOAST

$7.99

3 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD

3 FRENCH TOAST WITH EGG

$8.99

3 FRENCH TOAST WITH MEAT

$9.99

3 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD AND 3 STRIP OF BACON

3 SWEET BREAD FRENCH TOAST

$8.99

3 PORTUGUESE SWEET BREAD FRENCH TOAS

2 BANANA NUT PANCAKE

$8.99

2 BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH BANANA NUT AND WIP CRTEAM

CONFETTI PANCAKE

$8.99
BANANA SPLIT PANCAKE

BANANA SPLIT PANCAKE

$8.99
CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST

CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST

$9.99

SPECIALS

BELGIAN WAFFLE

BELGIAN WAFFLE

$7.99

ONE LARGE FLUFFY BELGIAN ROUND WAFFLE SERVED WITH CHOICE OF TOPPINGS

CLASSIC CHICKEN & WAFFLES

$10.50

ONE LARGE FLUFFY BELGIAN ROUND WAFFLE SERVED WITH TWO PIECES OF CRISPY CHICKEN TENDERS.

GAIL'S SPECIAL

$8.99

Grilled chicken topped with tomato, mozzarella cheese, and spinach. served with fruit

Pastrami

Pastrami

$10.99

6oz pastrami topped with Grilled Onion , America Cheese and Chipotle mayo choose any side

KIDS MENU

#1K THE SMALL ONE

$4.50

I EGG, HOMEFRIES, 1 BACON, 1 SAUSAGE, AND 1 SLICE OF TOAST

#2K KIDS RULES

$4.50

ONE PANCAKE OF FRENCH TOAST ONE BACON OR SAUSAGE AND ONE EGG

#3K MUNCHIES SPECIAL KIDS MEAL

$3.99

1 EGG, HOMEFRIES, AND ONE SLICE OF TOAST

#4k PEANUT BUTTER & JELLY

$3.99

#6K KIDS GRILLED CHEESE

$4.99

SERVED WITH FRENCH FRIES

#7K KIDS HAMBURGER

$6.50

KETCHUP MUSTARD MAYO LETTUCE

#8K KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL

$6.50

KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL

MICKEY MOUSE PANCAKE

MICKEY MOUSE PANCAKE

$2.99

MUNCHIES SIDE ORDERS

HOMEMADE HOMEFRIES

$4.99

HOME MADE HOMEFRIES

STANDARD HOMEFRIES

$4.99

SHREDDED HASH BROWNS

$4.99

SHEDDED POTATOES

hash browns patty

hash browns patty

$3.49Out of stock
SIDE ORDER TOAST

SIDE ORDER TOAST

$1.99

SIDE ORDER OF HAM

$4.50

2 SLICES OF HAM

SIDE ORDER OF BACON

$4.50

3 STIP OF BACON

SIDE ORDER OF SAUSAGE LINKS

$3.49

3 SAUSAGE LINKS

ONE SAUSAGE PARTY

$3.49

ONE SAUSAGE PARTY PER ORDER

SINGLE EGG

$1.99

SIDE ORDER TURKEY BACON

$4.99

3 DTRIP OF TURKEY BACON

CHOURICO

$4.99

3 SLICE OF CHOURICO

CORNED BEEF HASH

$5.50

CHOURICO HASH

$5.99

corn beef hash with chourico chourico, peppers and onions

SINGLE FRENCH TOAST

$2.49

MUFFIN

$2.50

BLUEBERRIES, CORN, OR PISTACHIO

SIDE OF FRESH FRUIT

SIDE OF FRESH FRUIT

$4.50

BAGEL

$2.99

PLAIN, ONION,OR EVERYTHING

HOLLANDAISE SAUCE

$1.50

HOMEMADE

OATMEAL

$3.50

SIDE AVOCADO

$2.99
SIDE OF COLESLAW

SIDE OF COLESLAW

$2.99

POTATO CHIPS

$0.75

HANGOVER HASH

$6.50

OUR HASH TOSSED WITH HAM, BACON, SAUSAGE, AND TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE

DRESSING

RANCH

$0.75

ITALIAN

$0.75

LITE ITALIAN

$0.75

Creamy Italian

$0.75

BLUE CHEESE

$0.75

GREEK

$0.75

FRENCH

$0.75

CAESER

$0.75

HONEY MUSTARD

$0.75

OIL & VINEGAR

$0.75

SOUR CREAM

$0.50

MAYONNAISE

$0.75

2 oz

HOLLANDAISE SAUCE

$1.50

BBQ

$0.75

SALSA

$0.75

BUFFALO

$0.75

TARTAR SAUCE

$0.75

CREAM & CHEESE

$0.85

penut butter

$0.75

delivery

$1.50

LUNCH MENU

#1 THE PILGRIM

#1 THE PILGRIM

$9.99

A TURKEY SANDWICH SERVED ON A BULKIE ROLL WITH MAYO STUFFING AND A HINT OF CRAMBERRY SAUCE

#2 TURKEY Melt

$9.99

Served on griled wheat bread With sauteed onions, cheese, mayo and tomato

#3 Marinated Chicken Breast

$9.99

Served on a bulkie roll w/lettuce., tomato & mayo

#4 Chicken Tarragon

#4 Chicken Tarragon

$9.99

Made w/mayo tarragon & almond. Served on a bulkie roll w/lettuce & tomato

#5 Munch Grilled Chicken

#5 Munch Grilled Chicken

$11.99

Served on a torpedo roll w/mozzarella, bacon, mayo lettuce & tomato

#6 Chicken salad

#6 Chicken salad

$9.99

Our homemade chicken salad served on a bulki w/lettuce & tomato

#7 Swiss Patty Melt

$10.49

Served on grilled wheat bresd w/sauted onions & swiss cheese

#10 THE CHARLIE

$9.99

FRESH TUNA SERVED ON A BULKIE ROLL

#11 THE CHARLIE MELT

$9.99

TUNA MELT SERVED ON A BULKIE ROLLOR GRILLED WHEAT BREAD

#12 CRISPY CHICKEN SANDWICH

#12 CRISPY CHICKEN SANDWICH

$9.99

SERVED W/LETTUCE, TOMATO & MAYO

#13 CLUB HOUSE

#13 CLUB HOUSE

$9.99

ANY DELI COLD CUT Y WELL TURN IT INTO A CLUB SANDWICH

#14 CACOLIA

$9.99

COOKED PORK MEAT SERVED ON A SPLIT-TOP ROLL {ADD HOT PEPPERS FOR 1.00}

#16 CHICKEN FINGERS

#16 CHICKEN FINGERS

$10.99

4 OF OUR FRIED CHICKEN TENDERS SERVED WITH ANY SIDE AND CHOICE OF 1 DIPPING SAUCE

#17 FRIED CHICKEN WINGS

#17 FRIED CHICKEN WINGS

$11.99

7 PCS OF OVEN ROASTED WINGS SERVED WITH FRENCH FRIES

#18 CHOURICO & CHIPS

$8.99+

CUT CHOURIZO AND FREMCH FRIES SERVED ON A BULKIER

#19 Southern Chicken Salad

$9.99

Loaded chicken Salad, mixed with sour cream bacon, chive & cheddar cheese

#20 CHICKEN QUESADILLA

#20 CHICKEN QUESADILLA

$9.99

BLEND OF CHEESE & GRILLED CHICKEN SERVED IN OUR TORTILLA W/ SALSA AND SOUR CREAM. SERVED WITH CHOICE OF SIDE

#21 STEAK QUESADILLA

$13.99

SERVED ON A GRILLED SPLIT-TOP ROLL W/LETTUCE, TOMATO & PESTO MAYO

#22 BUFFALO CHICKEN QUESADILLA

$10.75

GRILLED CHICKEN LOADED WITH

#23 MUNCHIES STEAK SANDWICH

$11.99

6 OZ LOIN STRIP STEAK TOPPED WITH GRILLED GREEN, PEPPERS ONION, AND AMECIAN CHESSE

#24 BLT

#24 BLT

$7.99

SRVED WITH CHOICE OF SIDE

#25 GRILLED CHEESE

$7.50

SERVED WITH CHOICE OF SIDE

#26 EGG SALAD

$7.99

INGIDEINT SALT, BLACK PEPPER PAPRICAAND MAYO

HAM & EGG MELT

HAM & EGG MELT

$9.99

Enjoy ham and eggs ham, fried egg & American cheese on grilled, thick-cut bread.

CHICKEN ALFREDO

CHICKEN ALFREDO

$10.99
CHICKEN PARM

CHICKEN PARM

$12.99

SIDE ORDERS

POTATO SALAD

$2.99
PASTA SALAD

PASTA SALAD

$2.99

FRENCH FRIES

$3.99

ONION RING

$3.99

SIDE COCOILA

$3.50
SIDE OF COLESLAW

SIDE OF COLESLAW

$2.99

JALAPENO POPPERS

$7.99

Six perfectly crispy n melted cheddar cheese served with marinara

HOMEMADE FRENCH FRIES

$3.99

SIDE TUNA

$4.99

EGG SALAD

$2.99

WRAP/ LOW CARB ITEMS

BUFFALO CHICKEN WRAP

$9.99

CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE TOMATO, ONION AND MAYO, SERVED ON WHITE WRAP WITH CHOICE OF SIDE

GREEK CHICKEN WRAP

$9.99

GRILLED CHICKEN, FETA CHEESE, PEPERCINI, AND BLACK OLIVES. SERVED W. SIDE OF GREEK DRESSING AND CHOICE OF ANY SIDE

MEATLESS WRAP

$9.99

GRILLED ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS, AND MELETED AMERICAN CHEESE. SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO ON A WHITE WRAP. SERVED WITH ANY SIDE

PHILLY CHEESE STEAK WRAP

$11.99

SHAVED STEAK, GRILLED ONIONS, PEPPERS, AND AMERICAN CHESSE SERVED ON A WHITE WRAP W/ CHOICE OF ANY SIDES

TURKEY & BACON WRAP

TURKEY & BACON WRAP

$9.99

TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATO. CHOICE OF SIDE

BURGER WRAP

$10.99

BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, PICKLES, AND MUSTARD IN A WHITE WRAP. SERVED W/ ANY SIDE

CHICKEN CAESER WRAP

$9.99

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE , TOMATO, PARMESEAN, W/ SIDE OF CAESER DRSSING. SERVED ON A WHITE WRAP WITH ANY SIDE DISH

CHICKEN BACON WRAP

$11.49

GRILLED CHICKEN, BACON, ONIONS, GREEN PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, ON A WHITE WRAP. SERVED W/ RANCH DRESSING AND CHOICE OF SIDE

BUNLESS BURGER

$10.99

2 BURGER PATTIES TOPPED W/ MELTED AMERICAN CHESSE. SERVED W/ SIDE SALAD AND CHOICE OF DRESSING

FETA CHEESE WRAP

$9.99

FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, GREEN PEPPERS, CUCUMBERS, AND SIDE OF GREEK DRESSING. SERVED W/ CHOICE OF SIDE

CHICKEN SALAD WRAP

CHICKEN SALAD WRAP

$9.99

Chicken Club Wrap

$12.95

Grilled chicken, lettuce, tomato, mayo, bacon shredded mozzarella, choose a dressing

SALAD

TOSSED SALAD

TOSSED SALAD

$6.99

ICEBURG LETTUCE TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

GRILLED CHICKEN SALAD

GRILLED CHICKEN SALAD

$8.99

ICEBURG LETTUCE W/ GRILED CHICKEN. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

GRILLED CHICKEN CAESER SALAD

GRILLED CHICKEN CAESER SALAD

$8.50

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN, AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN. SERVED WITH CAESER DRESSING

CHICKEN SALAD SALAD

$8.50

ICEBURG LETTUCE W/ OUR CHICKEN SALAD TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

TUNA SALAD

$8.50

ICEBURG LETTUCE W/ TUNA TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

GREEK SALAD

GREEK SALAD

$7.75

ICEBURG LETTUCE W/ FETA CHEESE. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

CAESER SALAD

$6.99

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN. SERVED WITH CAESER DRESSING

CHEF SALAD

$8.50

ICEBURG LETTUCE W/ HAM, TURKEY, AND HARD BOILED EGG. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

SMALL TOSSED SALAD

$3.49

DELI SANDWICHES

HAM SANDWICH

HAM SANDWICH

$7.25

TURKEY

$8.00

GRILLED CHEESE

$7.00
#24 BLT

#24 BLT

$7.99

SRVED WITH CHOICE OF SIDE

EGG SALAD

$7.49

HOT DOG

$3.49

BURGER MENU

MAKE YOUR OWN BURGER

$9.49

KIDS MENU

#1K THE SMALL ONE

$4.50

I EGG, HOMEFRIES, 1 BACON, 1 SAUSAGE, AND 1 SLICE OF TOAST

#2K KIDS RULES

$4.50

ONE PANCAKE OF FRENCH TOAST ONE BACON OR SAUSAGE AND ONE EGG

#3K MUNCHIES SPECIAL KIDS MEAL

$3.99

1 EGG, HOMEFRIES, AND ONE SLICE OF TOAST

#4k peanut butter and jelly

$4.75

#6K KIDS GRILLED CHEESE

$4.99

SERVED WITH FRENCH FRIES

#7K KIDS HAMBURGER

$6.50

KETCHUP MUSTARD MAYO LETTUCE

#8K KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL

$6.50

KIDS 2 CHICKEN FINGER MEAL

#9K MIKY MOUSE PANCAKE WITH ONE EGG

$2.99

#10k 2 mini pancake with fruit on the side

$4.99

THE GRIDDLE

ONE PANCAKE

$3.99

2 PANCAKES

$6.99

2 BUTTERMILK PANCAKES

2 PANCAKES WITH EGGS

$7.99

2 BUTTERMILK PANCAKES SERVED WITH 2 EGGS

2 PANCAKES WITH MEAT

$8.99

2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

2 FRENCH TOAST

$6.99

2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD

2 FRENCH TOAST WITH 2 EGGS

$7.99

2 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD AND TWO EGGS

2 FRENCH TOAST WITH MEAT

$8.99

2 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

3 PANCAKES

$7.99

3 4OZ BUTTER MILK PANCAKES

3 PANCAKES WITH MEAT

$9.99

3 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

3 FRENCH TOAST

$7.99

3 FRENCH TOAST MADE WITH JUMBO CLUB WHITE BREAD

3 FRENCH TOAST WITH EGG

$8.99

3 FRENCH TOAST WITH MEAT

$9.99

3 BUTTERMILK PANCAKES WITH MEAT CHOOSE BACON OR SAUSAGE OR HAM OR TURKEY BACON

3 SWEET BREAD FRENCH TOAST

$8.99

3 PORTUGUESE SWEET BREAD FRENCH TOAS

2 BANANA NUT PANCAKE

$8.99

2 BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH BANANA NUT AND WIP CRTEAM

CONFETTI PANCAKE

$8.99
BANANA SPLIT PANCAKE

BANANA SPLIT PANCAKE

$8.99
CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST

CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST

$9.99

SINGLE CONFETI PANCAKE

$4.50

3 FRENCH TOAST WITH EGG

$8.99

WRAP/ LOW CARB ITEMS

MEATLESS WRAP

$9.99

GRILLED ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS, AND MELETED AMERICAN CHEESE. SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO ON A WHITE WRAP. SERVED WITH ANY SIDE

BURGER WRAP

$10.99

BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, PICKLES, AND MUSTARD IN A WHITE WRAP. SERVED W/ ANY SIDE

CHICKEN BACON WRAP

$11.49

GRILLED CHICKEN, BACON, ONIONS, GREEN PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, ON A WHITE WRAP. SERVED W/ RANCH DRESSING AND CHOICE OF SIDE

TURKEY & BACON WRAP

TURKEY & BACON WRAP

$9.99

TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATO. CHOICE OF SIDE

FETA CHEESE WRAP

$9.99

FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, GREEN PEPPERS, CUCUMBERS, AND SIDE OF GREEK DRESSING. SERVED W/ CHOICE OF SIDE

GREEK CHICKEN WRAP

$9.99

GRILLED CHICKEN, FETA CHEESE, PEPERCINI, AND BLACK OLIVES. SERVED W. SIDE OF GREEK DRESSING AND CHOICE OF ANY SIDE

BUFFALO CHICKEN WRAP

$9.99

CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE TOMATO, ONION AND MAYO, SERVED ON WHITE WRAP WITH CHOICE OF SIDE

PHILLY CHEESE STEAK WRAP

$11.99

SHAVED STEAK, GRILLED ONIONS, PEPPERS, AND AMERICAN CHESSE SERVED ON A WHITE WRAP W/ CHOICE OF ANY SIDES

CHICKEN CAESER WRAP

$9.99

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE , TOMATO, PARMESEAN, W/ SIDE OF CAESER DRSSING. SERVED ON A WHITE WRAP WITH ANY SIDE DISH

BUNLESS BURGER

$10.99

2 BURGER PATTIES TOPPED W/ MELTED AMERICAN CHESSE. SERVED W/ SIDE SALAD AND CHOICE OF DRESSING

CHICKEN SALAD WRAP

CHICKEN SALAD WRAP

$9.99

SALAD

TOSSED SALAD

TOSSED SALAD

$6.99

ICEBURG LETTUCE TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

GRILLED CHICKEN SALAD

GRILLED CHICKEN SALAD

$8.99

ICEBURG LETTUCE W/ GRILED CHICKEN. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

GRILLED CHICKEN CAESER SALAD

GRILLED CHICKEN CAESER SALAD

$8.50

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN, AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN. SERVED WITH CAESER DRESSING

CHICKEN SALAD SALAD

$8.50

ICEBURG LETTUCE W/ OUR CHICKEN SALAD TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

TUNA SALAD

$8.50

ICEBURG LETTUCE W/ TUNA TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

GREEK SALAD

GREEK SALAD

$7.75

ICEBURG LETTUCE W/ FETA CHEESE. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

CAESER SALAD

$6.99

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESEAN. SERVED WITH CAESER DRESSING

CHEF SALAD

$8.50

ICEBURG LETTUCE W/ HAM, TURKEY, AND HARD BOILED EGG. TOPPED W/ ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, PEPERCINI, OLIVES,AND GREEN PEPPERS. SERVED WITH CHOICE OF DRESSING

SMALL TOSSED SALAD

$3.49
SHRIP CAESAR SALADS

SHRIP CAESAR SALADS

$12.99

ROMAIN LETTUCE SOUTEEN SHIMP PARMESAN CHEESE AND CROUTONS

SEAFOOD

SMALL FISH & CHIPS

SMALL FISH & CHIPS

$11.99

8 OZ SEA SCALLPS FRIED, COMES WITH FRENCH FRIES, COSLAW AND TARTAR SAUCE

LARGE FISH & CHIPS

$13.99

10 OZ SEA SCALLPS FRIED, COMES WITH FRENCH FRIES, COSLAW AND TARTAR SAUCE

CRISPY FISH SANDWICH

$8.99

SEA SCALLOPS

$18.99

8 OZ SEA SCALLPS FRIED, COMES WITH FRENCH FRIES, COSLAW AND TARTAR SAUCE

FRIED SHRIMP

$12.99

DELI SANDWICHES (Copy)

HAM SANDWICH

HAM SANDWICH

$7.25

TURKEY

$8.00

GRILLED CHEESE

$7.00
BLT

BLT

$8.00

TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, BACON, AND MAYONAISE

EGG SALAD

$7.49

HOT DOG

$3.49
BLT

BLT

$8.00

TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, BACON, AND MAYONAISE

HOMESTYLE CHICKEN SOUP

CHICKEN soup

CHICKEN soup

$7.19

BREAKFAST BURRITOS

EGG,CHEESE AND HOMEFIRY BURRITO

EGG,CHEESE AND HOMEFIRY BURRITO

$6.49
BACON, EGG, CHEESE & HOMEFRY BURRITO

BACON, EGG, CHEESE & HOMEFRY BURRITO

$7.49

BACON, 2 EGG, CHEESE AND LOADED WITH HOMEFRIED NO SIDE

SAUSAGE,EGG ,CHEESE AND HOMEFRY BURRITO

SAUSAGE,EGG ,CHEESE AND HOMEFRY BURRITO

$6.49
HAM. EGG, CHEESE AND HOMEFRY BURRITO

HAM. EGG, CHEESE AND HOMEFRY BURRITO

$6.49

APPETIZERS

JALAPENO POPPERS

$7.99

Six perfectly crispy n melted cheddar cheese served with marinara

CHEESE FRIES

$5.49

BACON CHEESE FRIES

$6.49

MUNCHIES SPICY FRIES

$5.49
Brownies

Brownies

$1.89
All hours
Sunday6:00 am - 1:45 pm
MondayClosed
Tuesday6:00 am - 1:45 pm
Wednesday6:00 am - 1:45 pm
Thursday6:00 am - 1:45 pm
Friday6:00 am - 1:45 pm
Saturday6:00 am - 1:45 pm
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Location

4263 N Main St, Fall River, MA 02720

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