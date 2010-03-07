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Mexican & Tex-Mex
Breakfast & Brunch

Mamá por Dios Beverly Hills

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8722 W. 3Rd Street

Los Angeles, CA 90048

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Directions

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APPETIZERS

GUACAMOLE

$16.00

GUACAMOLE DE CHICHARRÓN DE RIBEYE

$28.00

QUESO FUNDIDO

$16.00

QUESO FUNDIDO CHORIZO

$21.00

QUESO FUNDIDO CHAMPIÑONES

$18.00

AGUACHILE DE RIBEYE

$35.00

CAMARONES ROCA

$26.00

COLIFLOR ROCA

$17.00

CAMARONES COSTA AZUL

$31.00

ESQUITE

$12.00

ESQUITE FIRE

$16.00

AGUACHILES

AGUACHILE NEGRO

$26.00

AGUACHILE VERDE

$26.00

AGUACHILE MANGO

$26.00

AGUACHILE CHAMPIÑONES

$16.00

MOLCAJETE MARISCOS

$36.00

CEVICHES

EL REY

$21.00

CAMARÓN ESPECIAL

$21.00

ALTATA

$22.00

LA CULICHI

$22.00

LA ENAMORADA

$21.00

CABRONA

$21.00

SINALOENSE

$21.00

SALADS

ENSALADA FRESONA

$20.00

ENSALADA DEL BOSQUE

$20.00

CAESAR SALAD

$12.00

HOUSE SPECIALITIES

ENTRAÑA PRIME

$41.00

LAMB CHOPS ZARANDEADO

$45.00

LOBSTER MAC & CHEESE PLATE

$41.00

LANGOSTA PUERTO NUEVO

$41.00

PULPO ZARANDEADO

$41.00

SALMÓN

$36.00

CAMARONES POR DIOS

$28.00

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$32.00

CAMARONES RANCHEROS

$32.00

POLLO ASADO

$26.00

BEEF BROCHETAS

$40.00

CHICKEN BROCHETAS

$35.00

SHRIMP BROCHETAS

$40.00

MIXED BROCHETAS

$40.00

VEGETABLES BROCHETAS

$30.00

ENCHILADAS FRIDA

$26.00

ENCHILADAS INDIA MARÍA

$26.00

ENCHILADAS INFANTE

$26.00

ENCHILADAS DON RAMÓN

$26.00

ENCHILADAS DIVORCIADAS

$28.00

ENCHILADAS CHILINDRINA

$22.00

TACOS DORADOS

$28.00

QUESITACO ENTRAÑA PRIME

$21.00

TACOS DE BIRRIA

$20.00

OUR STEAKS

RIBEYE PRIME

$45.00

TOMAHAWK PRIME

$170.00

TOMAHAWK ZARANDEADO PRIME

$200.00

FILET MIGNON PRIME

$55.00

RIBEYE AUSTRALIAN WAGYU

$95.00Out of stock

TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU

$350.00

TOMAHAWK ZARANDEADO AUSTRALIAN WAGYU

$400.00

FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU

$90.00Out of stock

GOLD FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU

$300.00

GOLD TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU

$500.00

JAPANESE WAGYU 6 OZ

$228.00

JAPANESE WAGYU 12 OZ

$456.00

KOBE BEEF 6 OZ

$300.00

KOBE BEEF 12 OZ

$600.00

SIDES

ASPARAGUS

$12.00

MASHED POTATO

$12.00

CHORIZO MAC & CHEESE SIDE

$15.00

GARLIC MUSHROOMS

$12.00

CORN & CHEESE

$12.00

LOBTESR MAC & CHEESE SIDE

$18.00

FRENCH FRIES

$8.00

RICE

$4.00

BEANS

$4.00

RICE & BEANS

$8.00

AVOCADO SIDE

$5.00

TORTILLAS DE MAÍZ

$2.00

CHICHARRONES

$4.00

TORTILLAS DE HARINA

$3.00

TOSTADAS

$2.00

KIDS MENU

CHICKEN POPCORN

$16.00

CHICKEN NUGGETS

$12.00

BEEF TACOS KIDS

$15.00

RICE & BEANS

$7.00

MAC & CHEESE KIDS

$16.00

DESSERTS

PASTEL TRES LECHES

$18.00

EL CHOCOLATOSO

$22.00

ICE CREAM CART

$25.00

CHURROS CART

$25.00

PALETAS

$20.00

FLAN

$18.00

UNICORN CHEESECAKE

$15.00

BIRTHDAY CHEESECAKE

CAKE FEE

$50.00

AFTER DINNER DRINKS

CARAJILLO

$18.00

ESPRESSO MARTINI

$15.00

ABC

$15.00

DON LUPE

$15.00

ITALIAN

$13.00

TOLEDO

$13.00

LATTE

$6.00

AMERICANO

$5.00

ESPRESSO

$4.00

DOUBLE ESPRESSO

$6.00

NON ALCOHOL DRINKS

FUENTE DE SODAS

$5.00

MILK

$4.00

ORANGE JUICE

$6.00

APPLE JUICE

$5.00

BOTTLED WATER

$7.00

VIRGIN MARGARITA

$10.00

VIRGIN PIÑA COLADA

$10.00

VIRGIN MOJITO

$10.00

PINEAPPLE

$5.00

Sparkling Water S'Pellegrino

$8.00

APPETIZERS

GUACAMOLE

$16.00

GUACOMILE CHICHARRÓN RIBEYE

$28.00

QUESO FUNDIDO

$16.00

QUESO FUNDIDO CHORIZO

$21.00

QUESO FUNDIDO CHAMPOÑONES

$18.00

AGUACHILE RIBEYE

$35.00

ESQUITE

$12.00

ESQUITE FIRE

$16.00

CEVICHES

EL REY

$21.00

CAMARÓN ESPECIAL

$21.00

ALTATA

$22.00

LA CULICHI

$22.00

LA ENAMORADA

$21.00

CABRONA

$21.00

SINALOENSE

$21.00

LOS CHILAKILES

CHILAKILES VERDES

$12.00

CHILAKILES VERDES CREMOSOS

$12.00

CHILAKILES CHIPOTLE

$12.00

CHILAKILES DOÑA LORE

$18.00

BRUNCH

EGG AVOCADO TOAST

$13.00

BACON AVOCADO TOAST

$15.00

SMOKED SALMON AVOCADO TOAST

$18.00

HUEVOS RANCHEROS

$18.00

STEAK & EGGS

$35.00

CLASSIC BENEDICT

$17.00

BIRRIA BENEDICT

$20.00

CHICKEN & WAFFLES

$18.00

BIRRIA TACOS

$20.00

HUEVOS POR DIOS

$15.00

SWEETLICIOUS

FRENCH TOAST

$12.00

WAFFLE

$12.00

3 LECHES WAFFLE

$14.00

CHURRO WAFFLE

$16.00

HOUSE PANCAKE

$12.00

AY MAMÁ PANCAKES

$16.00

FRUITY PEBBLES PANCAKES

$16.00

NUTELLA PLÁTANO PANCAKES

$16.00

CHOCOLATE EXPLOTION PANCAKES

$16.00

CAJETA PANCAKES

$16.00

CHOCOLATE CHIPS PANCAKES

$16.00

ON THE LIGTH SIDE

MAMÁ PAFAIT

$13.00Out of stock

PINEAPPLE AÇAI

$15.00

MIMOSAS

THE CLASSIC

$12.00

DESEO

$12.00

DA HULK

$12.00

LA POPIS

$12.00

LA VERY NICE

$58.00

BOTTOMLESS MIMOSA

$10.00

BOTTOMLESS REFIL

MIXOLOGY BRUNCH

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

$20.00

BLODDY MARÍA

$20.00

MICHELADA

$22.00

KIDS MENU

CHAVITO COMBO

$10.00

BEEF TACOS KIDS

$15.00

JR FRENCH TOAST

$10.00

RICE & BEANS

$7.00

MAC & CHEESE KIDS

$12.00

HOTCAKES KIDS

$11.00

CHICKEN NUGGETS

$12.00

MILK AND CEREAL

$10.00

POSTRES

PASTEL TRES LECHES

$18.00

EL CHOCOLATOSO

$22.00

ICE CREAM CART

$25.00

CHURROS CART

$25.00

PALETAS

$20.00Out of stock

FLAN

$18.00

UNICORN CHEESECAKE

$15.00

BIRTHDAY CHEESECAKE

CAKE FEE

$50.00

SIDES

EGG SIDE

$3.00

BACON SIDE

$3.00

PRIME BEEF SIDE

$12.00

RICE

$4.00

BEANS

$4.00

RICE & BEANS

$8.00

AVOCADO SIDE

$5.00

TORTILLAS DE MAIZ

$2.00

CHICHARRONES SIDE

$4.00

PAN DULCE

$3.00

TOAST BREAD

$3.00

TORTILLAS DE HARINA

$3.00

TOSTADAS

$2.00

BARISTA

ESPRESSO

$4.00

DOUBLE ESPRESSO

$6.00

AMERICANO

$5.00

LATTE

$6.00

CAFÉ DE OLLA

$5.00

HOT CHOCOLATE

$6.00

CHOCOLATE MILK

$8.00

SIGNATURE BARISTA

CARAJILLO

$18.00

DON LUPE

$15.00

TOLEDO

$13.00

ITALIAN

$13.00

FRUITY PEBBLES

$13.00

NON ALCOHOLIC

FUENTE DE SODAS

$5.00

ORANGE JUICE

$6.00

BOTTLED WATER

$7.00

MILK

$4.00

VIRGIN MARGARITA

$10.00

VIRGIN PIÑA COLADA

$10.00

VIRGIN MOJITO

$10.00

APPLE JUICE

$5.00

PINEAPPLE

$5.00

MIXOLOGY

MENJURJE

$16.00

AL AGUA PATO

$18.00Out of stock

TEQUILA COLADA

$17.00

BOB ESPONJA

$20.00

NIÑA FRESA

$18.00

EL ENAMORADO

$18.00

COCO LOCO

$18.00

PALOMA QUERIDA

$16.00

LA CHURUMBELA

$27.00

LA VERY NICE

$58.00

LA TÓXICA

$18.00

LA COCHI

$18.00

CARAJILLO

$18.00

MARGARITAS

MARGARITA CLASICA

$18.00

MARGARITA JAMAICA

$18.00

MARGARITA LEMON - CHÍA

$18.00

MARGARITA MANGO

$18.00

MARGARITA PINEAPPLE

$18.00

MARGARITA TAMARINDO

$18.00

MARGARITA WATERMELON - JALAPEÑO

$18.00

MARGARITA FRESA

$18.00

LAS LORENAS

LORENA LEMON, CUCUMBER & CHÍA

$18.00

LORENA MANGO

$18.00

LORENA TAMARINDO

$18.00

LORENA PINEAPPLE

$18.00

LORENA JAMAICA

$18.00

AY MAMÁ MARTINIS

MAZAPÁN MARTINI

$18.00

CUCUMBER MARTINI

$18.00

LICHI MARTINI

$18.00

MEZCALINI

$18.00

MOJITOS

CLASSIC - MOJITO

$16.00

COCO - MOJITO

$16.00

GIN

CITRICS

$16.00

RED FRUITS

$16.00

LA TUSI

$16.00

BOTELLAS

1800 CRISTALINO

$450.00

1800 MILENIO

$750.00

CASA DRAGONES JOVEN

$950.00

CLASE AZUL GOLD

$2,500.00

CLASE AZUL ULTRA

$9,000.00

DON JULIO 70

$600.00

DON JULIO 1942

$800.00

HERRADURA LEGEND

$600.00

HERRADURA ULTRA

$450.00

MAESTRO DIAMANTE

$500.00

MANDALA EXTRA AÑEJO

$800.00

Jose Cuervo Reserva De La Familia

$1,000.00

7 LEGUAS SILVER

$350.00

CASA DRAGONES BLANCO

$400.00

CASAMIGOS BLANCO

$400.00

CLASE AZUL BLANCO

$500.00

DON JULIO BLANCO

$350.00

PATRÓN BLANCO

$300.00

7 LEGUAS REPOSADO

$400.00

CASAMIGOS REPOSADO

$500.00

CASA DRAGONES REPOSADO

$500.00

CLASE AZUL REPOSADO

$800.00

CORRALEJO REPOSADO

$450.00

DON JULIO REPOSADO

$400.00

PATRÓN REPOSADO

$400.00

7 LEGUAS AÑEJO

$450.00

CASAMIGOS AÑEJO

$500.00

CLASE AZUL AÑEJO

$1,400.00

DON JULIO AÑEJO

$450.00

PATRÓN AÑEJO

$450.00

BUCHANA'S 12

$350.00

BUCHANA'S 18

$500.00

BUCHANA'S 21

$800.00

CHIVAS REGAL 12

$400.00

CHIVAS REGAL 18

$600.00

JAMESON

$400.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$500.00

JOHNNIE WALKER BLUE

$1,200.00

MACALLAN 12

$500.00

MACALLAN 18

$1,200.00

OLD PARD

$400.00

D'USSE VSOP

$500.00

HENESSEY VS

$400.00

LOUIS XIII

$9,000.00

MARTEL

$400.00

MARTEL XO

$800.00

REMY VSOP

$400.00

REMY XO

$700.00

LOS JAVIS

$360.00

SILENCIO

$300.00

MONTELOBOS

$450.00

GUSANO ROJO

$300.00

CONEJO

$300.00

BELVEDERE

$500.00

CIROC

$400.00

GREY GOOSE

$500.00

TITO'S

$400.00

BOMBAY

$300.00

HENDRICK'S

$350.00

EMPRESS 1908

$350.00

TANQUERAY

$300.00

ACE OF SPADES BLACK

$2,500.00

ACE OF SPADES ROSE

$2,000.00

ACE OF SPADES

$1,000.00

DOM PÉRIGNON

$800.00

MOËT ROSÉ NÉCTAR

$400.00

MOËT ICE IMPERIAL

$350.00

MOËT IMPERIAL

$300.00

MINI MOËT

$85.00

DOM PÉRIGNON LUMINOUS

$1,500.00

BELAIRE

$200.00

POEMA

$100.00

1 BOTTLE IMPERIAL

$300.00

3 BOTTLES IMPERIAL

$650.00

6 BOTTLES IMPERIAL

$1,200.00

1 BOTTLE ROSÉ NÉCTAR

$400.00

3 BOTTLES ROSÉ NÉCTAR

$900.00

6 BOTTLES ROSÉ NÉCTAR

$1,700.00

1 BOTTLE ICE

$350.00

3 BOTTLES ICE

$900.00

6 BOTTLES ICE

$1,700.00

1 BOTTLE DOM PÉRIGNON

$900.00

3 BOTTLES DOM PÉRIGNON

$2,500.00

6 BOTTLES DOM PÉRIGNON

$4,500.00

1 BOTTLE ACE OF SPADES GOLD

$1,000.00

3 BOTTLES ACE OF SPADES GOLD

$2,500.00

6 BOTTLES ACE OF SPADES GOLD

$5,000.00

BEER

MODELO

$8.00

NEGRA MODELO

$8.00

STELLA

$8.00

MICHELOB ULTRA

$8.00Out of stock

PACÍFICO

$8.00

CORONA

$8.00

XX LAGER

$8.00

805

$8.00

CULICHI BEER

$8.00

HEINEKEN

$8.00

HEINEKEN CERO

$6.00

MICHELADA

$22.00

GINGER BEER

$7.00

WINE

RED WINE GLASS

$13.00

RED WINE BOTTLE

$150.00

WHITE WINE GLASS

$13.00

WHITE WINE BOTTLE

$150.00

SHOTS

PATITO SHOT

$16.00

BIRTHDAY SHOT

$1.00

MAESTRO DIAMANTE SHOT

$25.00

HERRADURA SUPREMA SHOT

$75.00

HERRADURA ULTRA SHOT

$25.00

HERRADURA LEGEND SHOT

$35.00

1800 CRISTALINO SHOT

$25.00

1800 MILLENNIUM SHOT

$45.00

DON JULIO 70 SHOT

$35.00

DON JULIO PRIMAVERA SHOT

$55.00

RESERVA LA FAMILIA SHOT

$35.00

DON JULIO 1942 SHOT

$55.00

DON JULIO REPOSADO SHOT

$18.00

MANDALA EXTRA AÑEJO SHOT

$50.00

CASA DRAGONES JOVEN SHOT

$60.00

CLASE AZUL ULTRA SHOT

$500.00

CLASE AZUL GOLD SHOT

$160.00

7 LEGUAS AÑEJO SHOT

$20.00

CASAMIGOS AÑEJO SHOT

$30.00

CLASE AZUL AÑEJO SHOT

$90.00

DON JULIO AÑEJO SHOT

$20.00Out of stock

HERRADURA AÑEJO SHOT

$18.00

PATRÓN AÑEJO SHOT

$20.00

7 LEGUAS REPOSADO SHOT

$18.00

CASAMIGOS REPOSADO SHOT

$20.00

CASAMIGOS BLANCO SHOT

$18.00

CASA DRAGONES REPOSADO SHOT

$30.00

CLASE AZUL REPOSADO SHOT

$45.00

CORRALEJO REPOSADO SHOT

$20.00

HERRADURA REPOSADO SHOT

$16.00

PATRÓN REPOSADO SHOT

$18.00

7 LEGUAS SILVER SHOT

$18.00

CASA DRAGONES BLANCO SHOT

$25.00

CLASE AZUL SILVER SHOT

$30.00

DON JULIO SILVER SHOT

$16.00

HERRADURA SILVER SHOT

$16.00

PATRÓN SILVER SHOT

$14.00

BIRTHDAY SHOT

$1.50

CHIVAS REGAL 12 SHOT

$18.00

CHIIVAS 18 SHOT

$30.00

JOHNNIE WALKER BLACK SHOT

$15.00

JOHNNIE WALKER BLUE SHOT

$75.00

BUCHANA'S MASTER SHOT

$16.00

BUCHANA'S 18 SHOT

$25.00

BUCHANA'S 21 SHOT

$40.00

MACALLAN 12 SHOT

$20.00

MACALLAN 18 SHOT

$60.00

OLD PARD SHOT

$18.00

JAMESON SHOT

$18.00

HENESSEY SHOT

$18.00

D'USSE VSOP SHOT

$18.00

MARTEL SHOT

$25.00

COURVOISIER SHOT

$30.00

REMY SHOT

$30.00

LOUIS XIII SHOT

$700.00

HENESSY VSOP SHOT

$25.00

HENESSY XO SHOT

$45.00

MARTELL XO SHOT

$45.00

REMY XO SHOT

$45.00

TANQUERAY SHOT

$14.00

EMPRESS 1908 SHOT

$16.00

BOMBAY SHOT

$16.00

HENDRICK'S SHOT

$16.00

GUSANO ROJO SHOT

$15.00

CONEJO SHOT

$15.00

SILENCIO SHOT

$16.00

LOS JAVIS SHOT

$17.00

MONTELOBOS SHOT

$18.00

UNION SHOT

$18.00

TITO'S SHOT

$18.00

GREY GOOSE SHOT

$30.00

BELVEDERE SHOT

$30.00

CIROC SHOT

$18.00

CLASSICS

OLD FASHION

$18.00

SEA BREEZE

$18.00

BAY BREEZE

$18.00

MOSCUW MULE

$18.00

TEQUILA MULE

$18.00

WHISKEY SOUR

$18.00

TEQUILA SUNRISE

$16.00

SCREW DRIVER

$16.00

VODKA SODA

$18.00

SIDECAR

$18.00

LEMON DROP

$18.00

MANHATHAN

$18.00

COSMOPOLITAN

$18.00

LONG ISLAND TEA

$20.00

SEX ON THE BEACH

$18.00

CAPE COD

$16.00

VODKA CRAMBERRY

$16.00

JACK & COKE

$16.00

CUBA LIBRE

$16.00

TOKYO TEA

$18.00

ADIOS

$18.00

BLUE HAWAIIAN

$18.00

KAMIKAZE

$16.00

DIRTY MARTINI

$18.00

DRY MARTINI

$18.00

MARTINI

$16.00

TOM COLLINS

$16.00

CADILLAC MARGARITA

$20.00

AVION

AVION

$120.00

CANDELABRO

CANDELABRO

$100.00

EMPLOYEE ITEM

EMPLOYEE APRON CLOTH

$20.00

EMPLOYEE NAMETAG

$10.00

EMPLOYEE NO COOKING NO LIFE HAT

$20.00

EMPLOYEE NO COOKING NO LIFE SHIRT

$18.00

EMPLOYEE KITCHEN HAT

$10.00

EMPLOYEE TIE

$5.00

HATS

NO COOKING NO LIFE HAT

$25.00

MAMA POR DIOS LOGO HAT

$21.99

CULICHI BEER HAT

$25.99

PINS

CATRINA PIN

$12.99

PUMPKIN PIN

$12.99

TRAJINERA PIN

$12.99

PALOMA PIN

$12.99

CHAPULIN COLORADO PIN

$12.99

CALAVERA PIN

$12.99

CANTINFLAS PIN

$12.99

SALSAS MG

SALSA HABANERA MG

$4.80

SALSA CHILTEPIN MG

$4.80

SALSA LA VERDE MG

$4.80

SALSA LA ESPECIAL

$4.80

GROUND CHILTEPIN

$9.00

CAVAS

CAVA

$3,000.00

CAVA

$5,000.00

CAVA

$10,000.00

CAVA

$15,000.00
Attributes and Amenities
check markReservations
check markGift Cards
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

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Location

8722 W. 3Rd Street, Los Angeles, CA 90048

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8303 Beverly Blvd Los Angeles, CA 90048
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JAR
orange star4.4 • 4,554
8225 Beverly Blvd Los Angeles, CA 90048
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Magnolia Bakery Los Angeles
orange star4.1 • 2,483
8389 W 3rd St Los Angeles, CA 90048
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Molly Malone's-
orange star4.0 • 717
575 S Fairfax Ave Los Angeles, CA 90036
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Oste
orange star5.0 • 320
4812 W. Third Street Los Angeles, CA 90048
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