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Mexican & Tex-Mex
Breakfast & Brunch
Mamá por Dios Beverly Hills
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8722 W. 3Rd Street
Los Angeles, CA 90048
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APPETIZERS
AGUACHILES
CEVICHES
HOUSE SPECIALITIES
ENTRAÑA PRIME
$41.00
LAMB CHOPS ZARANDEADO
$45.00
LOBSTER MAC & CHEESE PLATE
$41.00
LANGOSTA PUERTO NUEVO
$41.00
PULPO ZARANDEADO
$41.00
SALMÓN
$36.00
CAMARONES POR DIOS
$28.00
CAMARONES AL MOJO DE AJO
$32.00
CAMARONES RANCHEROS
$32.00
POLLO ASADO
$26.00
BEEF BROCHETAS
$40.00
CHICKEN BROCHETAS
$35.00
SHRIMP BROCHETAS
$40.00
MIXED BROCHETAS
$40.00
VEGETABLES BROCHETAS
$30.00
ENCHILADAS FRIDA
$26.00
ENCHILADAS INDIA MARÍA
$26.00
ENCHILADAS INFANTE
$26.00
ENCHILADAS DON RAMÓN
$26.00
ENCHILADAS DIVORCIADAS
$28.00
ENCHILADAS CHILINDRINA
$22.00
TACOS DORADOS
$28.00
QUESITACO ENTRAÑA PRIME
$21.00
TACOS DE BIRRIA
$20.00
OUR STEAKS
RIBEYE PRIME
$45.00
TOMAHAWK PRIME
$170.00
TOMAHAWK ZARANDEADO PRIME
$200.00
FILET MIGNON PRIME
$55.00
RIBEYE AUSTRALIAN WAGYU
$95.00Out of stock
TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU
$350.00
TOMAHAWK ZARANDEADO AUSTRALIAN WAGYU
$400.00
FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU
$90.00Out of stock
GOLD FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU
$300.00
GOLD TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU
$500.00
JAPANESE WAGYU 6 OZ
$228.00
JAPANESE WAGYU 12 OZ
$456.00
KOBE BEEF 6 OZ
$300.00
KOBE BEEF 12 OZ
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SIDES
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LOS CHILAKILES
BRUNCH
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ON THE LIGTH SIDE
MIMOSAS
KIDS MENU
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SIDES
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NON ALCOHOLIC
MIXOLOGY
MARGARITAS
LAS LORENAS
BOTELLAS
1800 CRISTALINO
$450.00
1800 MILENIO
$750.00
CASA DRAGONES JOVEN
$950.00
CLASE AZUL GOLD
$2,500.00
CLASE AZUL ULTRA
$9,000.00
DON JULIO 70
$600.00
DON JULIO 1942
$800.00
HERRADURA LEGEND
$600.00
HERRADURA ULTRA
$450.00
MAESTRO DIAMANTE
$500.00
MANDALA EXTRA AÑEJO
$800.00
Jose Cuervo Reserva De La Familia
$1,000.00
7 LEGUAS SILVER
$350.00
CASA DRAGONES BLANCO
$400.00
CASAMIGOS BLANCO
$400.00
CLASE AZUL BLANCO
$500.00
DON JULIO BLANCO
$350.00
PATRÓN BLANCO
$300.00
7 LEGUAS REPOSADO
$400.00
CASAMIGOS REPOSADO
$500.00
CASA DRAGONES REPOSADO
$500.00
CLASE AZUL REPOSADO
$800.00
CORRALEJO REPOSADO
$450.00
DON JULIO REPOSADO
$400.00
PATRÓN REPOSADO
$400.00
7 LEGUAS AÑEJO
$450.00
CASAMIGOS AÑEJO
$500.00
CLASE AZUL AÑEJO
$1,400.00
DON JULIO AÑEJO
$450.00
PATRÓN AÑEJO
$450.00
BUCHANA'S 12
$350.00
BUCHANA'S 18
$500.00
BUCHANA'S 21
$800.00
CHIVAS REGAL 12
$400.00
CHIVAS REGAL 18
$600.00
JAMESON
$400.00
JOHNNIE WALKER BLACK
$500.00
JOHNNIE WALKER BLUE
$1,200.00
MACALLAN 12
$500.00
MACALLAN 18
$1,200.00
OLD PARD
$400.00
D'USSE VSOP
$500.00
HENESSEY VS
$400.00
LOUIS XIII
$9,000.00
MARTEL
$400.00
MARTEL XO
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REMY VSOP
$400.00
REMY XO
$700.00
LOS JAVIS
$360.00
SILENCIO
$300.00
MONTELOBOS
$450.00
GUSANO ROJO
$300.00
CONEJO
$300.00
BELVEDERE
$500.00
CIROC
$400.00
GREY GOOSE
$500.00
TITO'S
$400.00
BOMBAY
$300.00
HENDRICK'S
$350.00
EMPRESS 1908
$350.00
TANQUERAY
$300.00
ACE OF SPADES BLACK
$2,500.00
ACE OF SPADES ROSE
$2,000.00
ACE OF SPADES
$1,000.00
DOM PÉRIGNON
$800.00
MOËT ROSÉ NÉCTAR
$400.00
MOËT ICE IMPERIAL
$350.00
MOËT IMPERIAL
$300.00
MINI MOËT
$85.00
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$1,500.00
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POEMA
$100.00
1 BOTTLE IMPERIAL
$300.00
3 BOTTLES IMPERIAL
$650.00
6 BOTTLES IMPERIAL
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1 BOTTLE ROSÉ NÉCTAR
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$1,700.00
1 BOTTLE DOM PÉRIGNON
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1 BOTTLE ACE OF SPADES GOLD
$1,000.00
3 BOTTLES ACE OF SPADES GOLD
$2,500.00
6 BOTTLES ACE OF SPADES GOLD
$5,000.00
BEER
SHOTS
PATITO SHOT
$16.00
BIRTHDAY SHOT
$1.00
MAESTRO DIAMANTE SHOT
$25.00
HERRADURA SUPREMA SHOT
$75.00
HERRADURA ULTRA SHOT
$25.00
HERRADURA LEGEND SHOT
$35.00
1800 CRISTALINO SHOT
$25.00
1800 MILLENNIUM SHOT
$45.00
DON JULIO 70 SHOT
$35.00
DON JULIO PRIMAVERA SHOT
$55.00
RESERVA LA FAMILIA SHOT
$35.00
DON JULIO 1942 SHOT
$55.00
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$18.00
MANDALA EXTRA AÑEJO SHOT
$50.00
CASA DRAGONES JOVEN SHOT
$60.00
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$160.00
7 LEGUAS AÑEJO SHOT
$20.00
CASAMIGOS AÑEJO SHOT
$30.00
CLASE AZUL AÑEJO SHOT
$90.00
DON JULIO AÑEJO SHOT
$20.00Out of stock
HERRADURA AÑEJO SHOT
$18.00
PATRÓN AÑEJO SHOT
$20.00
7 LEGUAS REPOSADO SHOT
$18.00
CASAMIGOS REPOSADO SHOT
$20.00
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CASA DRAGONES REPOSADO SHOT
$30.00
CLASE AZUL REPOSADO SHOT
$45.00
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$20.00
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$16.00
PATRÓN REPOSADO SHOT
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$16.00
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BIRTHDAY SHOT
$1.50
CHIVAS REGAL 12 SHOT
$18.00
CHIIVAS 18 SHOT
$30.00
JOHNNIE WALKER BLACK SHOT
$15.00
JOHNNIE WALKER BLUE SHOT
$75.00
BUCHANA'S MASTER SHOT
$16.00
BUCHANA'S 18 SHOT
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$40.00
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$18.00
HENESSEY SHOT
$18.00
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$18.00
MARTEL SHOT
$25.00
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$30.00
REMY SHOT
$30.00
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HENESSY VSOP SHOT
$25.00
HENESSY XO SHOT
$45.00
MARTELL XO SHOT
$45.00
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$45.00
TANQUERAY SHOT
$14.00
EMPRESS 1908 SHOT
$16.00
BOMBAY SHOT
$16.00
HENDRICK'S SHOT
$16.00
GUSANO ROJO SHOT
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CONEJO SHOT
$15.00
SILENCIO SHOT
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LOS JAVIS SHOT
$17.00
MONTELOBOS SHOT
$18.00
UNION SHOT
$18.00
TITO'S SHOT
$18.00
GREY GOOSE SHOT
$30.00
BELVEDERE SHOT
$30.00
CIROC SHOT
$18.00
CLASSICS
OLD FASHION
$18.00
SEA BREEZE
$18.00
BAY BREEZE
$18.00
MOSCUW MULE
$18.00
TEQUILA MULE
$18.00
WHISKEY SOUR
$18.00
TEQUILA SUNRISE
$16.00
SCREW DRIVER
$16.00
VODKA SODA
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SIDECAR
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LEMON DROP
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MANHATHAN
$18.00
COSMOPOLITAN
$18.00
LONG ISLAND TEA
$20.00
SEX ON THE BEACH
$18.00
CAPE COD
$16.00
VODKA CRAMBERRY
$16.00
JACK & COKE
$16.00
CUBA LIBRE
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TOKYO TEA
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ADIOS
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BLUE HAWAIIAN
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KAMIKAZE
$16.00
DIRTY MARTINI
$18.00
DRY MARTINI
$18.00
MARTINI
$16.00
TOM COLLINS
$16.00
CADILLAC MARGARITA
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EMPLOYEE ITEM
PINS
Attributes and Amenities
Reservations
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|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
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|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
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8722 W. 3Rd Street, Los Angeles, CA 90048
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