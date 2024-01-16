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Nemec Brothers Pizza - Glen Elyn 542 Crescent Boulevard
542 Crescent Boulevard
Glen Ellyn, IL 60137
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Starters
Salads
- FUNKY CAESER$12.00Out of stock
ROMAINE, SHAVED PARMESAN, SESAME SEEDS, SOUR DOUGH CROUTONS, CREAMY MISO (Anchovy Free Garlic and Miso Soy Sauce, Mustard, Mayo, Lemon Creamy Dressing)
- OLIVE AND GREENS$12.00
MIXED GREENS, CASTELVETRANO OLIVES, SOPPRESSATA, DRY AGED MOZZARELLA, OREGANO, RED ONION, SHAVED PARMIGANO, HOAGIE DRESSING(calabrian chili, rw vinegar, oil and italian herbs)
Full N.Y. Pies
- NY CLASSIC CHEESE PIE$23.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, GRATED PECORINO, GRATED PARMESAN
- MIKES HOT PEPPERONI PIE$30.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, CUP N' CHAR EZZO PEPPERONI, MIKES HOT HONEY, SHAVED PARMESAN, RICOTTA, BASIL CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- GOLD MEDAL PIE$27.00
RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, PARTANNA OLIVE OIL, SHAVED PARMESAN, BASIL. CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- PEPPERONI PIE$29.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, CUP N' CHAR EZZO PEPPERONI CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- WHITE PIE$28.00
OLIVE OIL, GARLIC, MOZZERELLA, WHIPPED RICOTTA, SHAVED PARMESAN, SESAME SEED CRUST, HERBS, LEMON CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- CARUSO SPECIAL PIE$28.00
RED SAUCE, WHOLE MILK MOZZARELLA, FENNEL SAUSAGE, CARUSO GIARDINIERA, CHARRED ONIONS CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- VODKA PIE$27.00
VODKA SAUCE, MOZZARELLA, BASIL, PARMIGIANO CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- PESTO AND SAUSAGE PIE$30.00
PESTO, CRUMBLE FENNEL SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, CHARRED ONIONS, BURRATTA, MIKES HOT HONEY CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- FIBONACCI PIE$28.00
RED SAUCE, VODKA SAUCE, PESTO, FRESH MOZZARELLA, PARMIGIANO CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- POTATO AND PANCETTA$30.00
GRANDE MOZZARELLA, THIN SLICED YUKON GOLD POTATOES, PANCETTA, GARLIC, RICOTTA, TRUFFLE OIL, HERBS CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
- TRUFFLE MUSHROOM PIE$30.00
OLIVE OIL, GARLIC, MOZZARELLA, ROASTED MUSHROOMS, ROSEMARY, GOAT CHEESE, TRUFFLE OIL, HERBS CRUST IS FINISHED WITH OUR SIGNATURE INFUSED GARLIC ROSEMARY OLIVE OIL AND MALDON FLAKEY SALT.
Grandma Pies
Build Your Own
Desserts
Beverage
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|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
542 Crescent Boulevard, Glen Ellyn, IL 60137