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Catch Me Sushi - Northridge
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18110 Nordhoff St
Northridge, CA 91325
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B20-RAMUNE MELON
B21-RAMUNE STRAWBERRY
CC-CHEFSCHOICE
CC1-SUSHI COMBINATION
OMAKASE STYLE: (8PCS) of Freshest Sushi with Tuna Roll CHOICE IS UPTO THE CHEFs DAILY SPECIALS YES!!
CC2-SASHIMI COMBINATION
OMAKASE STYLE: CHEF'S CHOICE SASHIMI
CC3-MISO BLACK COD
CHILEAN SEABASS - MISO GLAZED BLACK COD COOKED TO THE PERFECTION!
CC4-UNIC WAGYU (1PC)
CC5-UNI SPOON
UNI SERVED WITH PONZU IKURA OSETRA CAVIAR AND G. ONION ON A SPOON
CC6-UNI 3 WAY
1. SEARED SCALLOP W/UNI TRUFFLE OIL AND LAVA SALT 2. UNI SUSHI (GUNKAN) KIZAMI WASABI AND SHISO LEAF 3. UNI SPOON
CR-CUTROLL
CR1-AVOCADO ROLL (8PCS)
In: FRESH AVOCADO
CR2-CALIFORNIA ROLL (8PCS)
In: IMITAION CRAB AVOCADO AND CUCUMBER
CR3-CUCUMBER (6PCS)
In: CUCUMBER
CR4-EEL AVO (8PCS)
In: OVEN BACKED EEL AND AVOCADO ROLL SERVED WITH EEL SAUCE
CR5-PHILADELPHIA ROLL (8PCS)
In: SALMON AVOCADO AND CREAM CHEESE
CR6-SCALLOP MASAGO ROLL (8PCS)
In: BAY SCALLOP CREAMY MAYO SMELT ROE AND GREEN ONION
CR7-SPICY ALBACORE (8PCS)
In: SEASONED SPICY ALBACORE WITH CUCUMBER
CR8-SPICY SALMON ROLL (8PCS)
In: SEASONED SPICY SALMON WITH CUCUMBER
CR9-SPICY SHRIMP AND CRAB ROLL (8PCS)
In: SPICY SHRIMP AND CRAB WITH CUCUMBER
CR10-SPICY TUNA ROLL (8PCS)
In: SEASONED SPICY TUNA WITH CUCUMBER