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Catch Me Sushi - Northridge

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18110 Nordhoff St

Northridge, CA 91325

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CR1-AVOCADO ROLL (8PCS)

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CR2-CALIFORNIA ROLL (8PCS)

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$8.00

In: IMITAION CRAB AVOCADO AND CUCUMBER

CR3-CUCUMBER (6PCS)

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$6.00

In: CUCUMBER

CR4-EEL AVO (8PCS)

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$8.50

In: OVEN BACKED EEL AND AVOCADO ROLL SERVED WITH EEL SAUCE

CR5-PHILADELPHIA ROLL (8PCS)

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$8.50

In: SALMON AVOCADO AND CREAM CHEESE

CR6-SCALLOP MASAGO ROLL (8PCS)

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$8.00

In: BAY SCALLOP CREAMY MAYO SMELT ROE AND GREEN ONION

CR7-SPICY ALBACORE (8PCS)

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$8.00

In: SEASONED SPICY ALBACORE WITH CUCUMBER

CR8-SPICY SALMON ROLL (8PCS)

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$8.00

In: SEASONED SPICY SALMON WITH CUCUMBER

CR9-SPICY SHRIMP AND CRAB ROLL (8PCS)

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$8.50

In: SPICY SHRIMP AND CRAB WITH CUCUMBER

CR10-SPICY TUNA ROLL (8PCS)

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$8.50

In: SEASONED SPICY TUNA WITH CUCUMBER