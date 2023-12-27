Noches de Colombia - Queens
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71-02 Kissena Boulevard
Queens, NY 11367
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FOOD MENU
APPETIZERS
- MOFONGUITOS$15.00
3 little Mofonguitos with shrimp in garlic butter sauce
- MINI PICADITA$12.95Out of stock
Personal Picadita noches with Colombian Sausage, Mini Empanadas, Chicharron and Creole Potatos
- CAMARONES AL AJILLO$12.95
Shrimps in garlic butter sauce
- PICADITA NOCHES$19.95Out of stock
Noches Picada with Grilled Steak, Grilled Chicken, Creole Potato, Mini Empanadas, Fried Green Plantains and Fried Yuca
- MORCILLA$6.95
Fried Blood Sausage
- GUACAMOLE, CHICHARRON & TOSTONES$18.95
Noches guacamole with fried chicharron and fried green plantains
- CHORIZO$6.00
- TRIO FRITO$14.95
- CHICHARRON$8.00
- CHICHARRON & CRIOLLITAS$11.95
- CALAMARES NOCHES$12.95
- TOSTONES NOCHES$15.95
- MINI EMPANADAS$11.95Out of stock
- NOCHES TANGY WINGS$11.95
- CHICKEN WINGS$11.95
6 pcs
- GUACAMOLE &. TOSTONES$13.95
- CALAMARES FRITOS$13.95
- GUACAMOLE & AREPITAS$13.95
- SHARING PICADITA$19.95Out of stock
- CHORIZO & CRIOLLITAS$11.95
PICADAS
SALADS
- ENSALADA DE POLLO CON CAMARONES EMPANIZADOS$20.95
- ENSALADA TRES AMIGOS$28.95
- ENSALADA CRISPY MAR Y TIERRA$29.95
- ENSALADA MAR Y TIERRA$28.95
- ENSALADA DE CHURRASQUITO$26.95
- ENSALADA DE AGUACATE$12.95
- ENSALADA DE SALMON$24.95
- ENSALADA DE POLLO CON CAMARONES$19.95
- ENSALADA DE POLLO$17.95
- ENSALADA DE POLLO EMPANIZADO$17.95
- ENSALADA DE CAMARONES Y CALAMARES FRITOS$23.95
- ENSALADA DE CAMARONES Y CALAMARES$22.95
CHICKEN
FISH & SEAFOOD
- PARGO FRITO$26.95
- CAMARONES Y CALAMARES EN CREMA AL VINO$22.95
- CRISPY CAMARONES Y SALMON$26.95
- CAMARONES AL AJILLO$21.95
- MOJARRA FRITA$24.95
- FILETE A LA PLANCHA$19.95
- FILETE A LA PLANCHA CON CAMARONES$21.95
- ARROZ CON CAMARONES$23.95
- MAR Y MAR$22.95
- SALMON A LA PLANCHA$23.95
- CAMARONES EMPANIZADOS$22.95
- FILETE EMPANIZADO A LA COLOMBIANA$20.95