- Home
- /
- Cooperstown
- /
- Ommegang Brewery
Ommegang Brewery
No reviews yet
656 Co Hwy 33
Cooperstown, NY 13326
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
25TH ANNIVERSARY
ABBEY ALE
ALL HALLOWS TREAT
BOURBON BARREL ADORATION
CARAMEL CIDER
DREAM PATCH
DRY CIDER
EVERYTHING NICE
GNOMMEGANG
HENNEPIN
HOPSTATE
IDYLL DAYS
14 OZ IDYLL DAYS
$7.00
UNFILTERED BELGIAN LAGER
5 OZ IDYLL DAYS
$4.00
UNFILTERED BELGIAN LAGER
TASTER IDYLL DAYS
UNFILTERED BELGIAN LAGER
OMG GLASS IDYLL DAYS
$16.00
OMG REFILL IDYLL DAYS
$5.00
LARGE GROWLER IDYLL DAYS
$20.00
SMALL GROWLER IDYLL DAYS
$10.00
FREE BEER TOKEN IDYLL DAYS
PLASTIC IDYLL DAYS
$7.00
CAN IDYLL DAYS
$7.00
NYSBA PINT IDYLL DAYS
$12.00
KEEP IT CRUNCHY
NEON GIANTS
NEON RAINBOWS
14 OZ NEON RAINBOWS
$7.00
NEW ENGLAND STYLE IPA
5 OZ NEON RAINBOWS
$4.00
NEW ENGLAND STYLE IPA
TASTER NEON RAINBOWS
NEW ENGLAND STYLE IPA
OMG GLASS NEON RAINBOWS
$16.00
OMG REFILL NEON RAINBOWS
$5.00
LARGE GROWLER NEON RAINBOWS
$20.00
SMALL GROWLER NEON RAINBOWS
$10.00
PLASTIC NEON RAINBOWS
$7.00
FREE BEER TOKEN NEON RAINBOWS
CAN NEON RAINBOWS
$7.00
NYSBA PINT NEON RAINBOWS
$12.00
OAK AGED TRIPEL
RARE VOS
SOLERA
THREE PHILOSOPHERS
10 OZ THREE PHILOSOPHERS
$7.00
BELGIAN QUADRUPEL ALE
5 0Z THREE PHILOSOPHERS
$4.00
BELGIAN QUADRUPEL ALE
TASTER THREE PHILOSOPHERS
BELGIAN QUADRUPEL ALE
LRG GROWLER THREE PHILOSOPHERS
$20.00
SML GROWLER THREE PHILOSOPHERS
$10.00
PLASTIC THREE PHILOSOPHERS
$7.00
FREE BEER TOKEN THREE PHILOSOPHERS
CAN THREE PHILOSOPHERS
$7.00
NYSBA PINT THREE PHILOSOPHERS
$12.00
WITTE
SLUSHIES
A DANDY SHANDY
BEERMOSA
CHAI CIDER
DUVEL
EXPERIMENTAL
QUIRK CHERRY BLOSSOM LIME
10 OZ QUIRK CHERRY BLOSSOM
$8.00
5OZ QUIRK CHERRY BLOSSOM
$4.00
TASTER QUIRK CHERRY BLOSSOM
OMG GLASS QUIRK CHERRY BLOSSOM
$16.00
OMG REFILL QUIRK CHERRY BLOSSOM
$5.00
LARGE GROWLER QUIRK CHERRY BLOSSOM
$20.00
SMALL GROWLER QUIRK CHERRY BLOSSOM
$10.00
FREE BEER TOKEN QUIRK CHERRY BLOSSOM
PLASTIC QUIRK CHERRY BLOSSOM
$8.00
ROSETTA
NEON LIGHTS
NIRVANA
LOADED COFFEE
CORE GROWLER
CHIPS
APPETIZERS
SOUP OF THE DAY
$7.00
HOUSE CHIPS & SALSA
$8.00
CLASSIQUE FRITES
$8.00
TRUFFLE & PARMESAN FRITES
$12.00
POUTINE
$14.00
CRISPY TOFU
$12.00Out of stock
BREWERS BOARD
$21.00
BRUSSEL SPROUTS
$8.00
BACON BALSAMIC BRUSSEL SPROUTS
$12.00
PRETZEL STICKS
$8.00
CHEESE FLATBREAD
$12.00
TATER TOTS
$8.00Out of stock
CHICKEN TENDERS
$10.00Out of stock
BAKED BRIE
$18.00
ENTRÉES
CHICKEN SANDWICH
$16.00
NASHVILLE HOT CHICKEN SANDWICH
$18.00Out of stock
OMG BURGER
$17.00
ABBEY ALE BURGER
$18.00Out of stock
CHICKEN & WAFFLES
$16.00
HOUSE MAC & CHEESE
$14.00
PESTO MAC & CHEESE
$15.00
HOUSE SALAD
$14.00
SPINACH SALAD
$16.00
STREET CORN SALAD
$15.00Out of stock
BUFFALO CHICKEN MAC & CHEESE
$15.00Out of stock
CLASSIQUE FRITES
$8.00
CHEESE FLATBREAD
$12.00
JUGGERNAUT
$15.00Out of stock
MISCELLANEOUS
SIDE OF GARLIC AIOLI
$0.50
SIDE OF TRUFFLE AIOLI
$0.50
SIDE OF LIME CILANTRO AIOLI
$0.50
SMALL CHEESE SAUCE
$0.50
LARGE CHEESE SAUCE
$2.00
SIDE OF BAGUETTE
$1.00
SIDE OF DEMI SAUCE
$2.00
SIDE OF MAPLE SYRUP
$0.50
SIDE MUSTARD
$0.50
SIDE BECHEMEL
$1.50
LARGE SIDE NASHVILLE HOT SAUCE
$2.00
SIDE BLEU
$0.50
SMALL NASHVILLE HOT SAUCE
$0.50
SIDE OF RANCH
$0.50
SIDE OF MAYO
$0.50
SIDE OF GUAC
$3.00
SIDE SALSA
$2.00
WINE
N/A BEV
ARNOLD PALMER
$2.00
BOTTLED WATER
$2.00
COFFEE
$3.50
COKE
$2.00
DECAF
$2.00
DIET COKE
$2.00
DR. PEPPER
$2.00
GINGER ALE
$2.00
HOT COCOA
$3.50
HOT TEA
$2.00
ICED TEA
$2.00
LEMONADE
$2.00
MILK
$2.00
OJ
$3.00
CRANBERRY JUICE
$3.00
APPLE JUICE
$3.00
ORANGE SODA
$2.00
POMMEGRANATE SELTZER
$2.00
RASPBERRY SELTZER
$2.00
ROOT BEER
$2.00
SELTZER
$2.00
SPRITE
$2.00
SHIRLEY TEMPLE
$3.00
BOOZE
Food and Beverage
FRITES
$7.00
SRIRACHA FRITES
$10.00
TRUFFLE PARMESAN FRITES
$12.00
CHILI
$4.00
CUPCAKE FLIGHT
$10.00
PRETZEL BITES
$5.00
SHOT GRAND MARNIER
$4.00
PULLED PORK SLIDERS
$8.00
NACHOS
$7.00
BRATWURST W/ PEPPERS & ONIONS
$11.00
DOUBLE CHOCOLATE COOKIES
$5.00
DRAFT BEER
$7.00
FLIGHT
$15.00
FREE BEER TOKEN
DINNER TICKET
$50.00
Wine
$8.00
Rental Fees
All hours
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
656 Co Hwy 33, Cooperstown, NY 13326
Gallery
Similar restaurants in your area
Cooperstown All Star Village - 4158 State Highway 23
No Reviews
4158 State Highway 23 Oneonta, NY 13820
View restaurant
More near Cooperstown
New Hartford
Avg 4.9 (2 restaurants)
Utica
Avg 4.6 (14 restaurants)
Schenectady
Avg 4.4 (19 restaurants)
Albany
Avg 4.4 (40 restaurants)
Clifton Park
Avg 3.9 (11 restaurants)
Latham
Avg 4.5 (8 restaurants)
Rensselaer
Avg 4.4 (6 restaurants)
Woodstock
Avg 4.4 (14 restaurants)
East Greenbush
Avg 4.9 (3 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.