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Ommegang Brewery

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656 Co Hwy 33

Cooperstown, NY 13326

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FLIGHT

FLIGHT

$15.00

PLASTIC FLIGHTS

$15.00

25TH ANNIVERSARY

10 OZ 25TH

$8.00

5 OZ 25TH

$4.00

TASTER 25TH

LARGE GROWLER 25TH

$20.00

SMALL GROWLER 25TH

$10.00

FREE BEER TOKEN 25TH

NYS PINT 25TH

$12.00

ABBEY ALE

14 OZ ABBEY ALE

$7.00

BELGIAN DUBBEL

5 OZ ABBEY ALE

$4.00

BELGIAN DUBBEL

TASTER ABBEY ALE

BELGIAN DUBBEL

LRG GROWLER ABBEY ALE

$20.00

SML GROWLER ABBEY ALE

$10.00

PLASTIC ABBEY ALE

$7.00

FREE BEER TOKEN ABBEY ALE

NYSBA PINT ABBEY ALE

$12.00

ALL HALLOWS TREAT

10 OZ ALL HALLOWS TREAT

$8.00

5 OZ ALL HALLOWS TREAT

$4.00

TASTER ALL HALLOWS TREAT

LARGE GROWLER ALL HALLOWS TREAT

$20.00

SMALL GROWLER ALL HALLOWS TREAT

$10.00

OMG GLASS ALL HALLOWS TREAT

$16.00

OMG REFILL ALL HALLOWS TREAT

$5.00

FREE BEER TOKEN ALL HALLOWS TREAT

NYSBA PINT ALL HALLOWS TREAT

$12.00

BOURBON BARREL ADORATION

10 OZ ADORATION

$8.00

WINTER ALE AGED IN BOURBON BARRELS

5 OZ ADORATION

$4.00

WINTER ALE AGED IN BOURBON BARRELS

TASTER ADORATION

WINTER ALE AGED IN BOURBON BARRELS

LRG GROWLER ADORATION

$20.00

SML GROWLER ADORATION

$10.00

FREE BEER TOKEN ADORATION

NYSBA PINT ADORATION

$12.00

CARAMEL CIDER

14 OZ CARAMEL CIDER

$8.00

5 0Z CARAMEL CIDER

$4.00

TASTER CARAMEL CIDER

OMG GLASS CARAMEL CIDER

$16.00

OMG REFILL CARAMEL CIDER

$5.00

LARGE GROWLER FILL CARAMEL CIDER

$20.00

SMALL GROWLER FILL CARAMEL CIDER

$10.00

BEER TOKEN CARAMEL CIDER

PLASTIC CARAMEL CIDER

$8.00

NYSBA PINT CARAMEL CIDER

$12.00

DREAM PATCH

10 OZ DREAM PATCH

$7.00

5 OZ DREAM PATCH

$4.00

TASTER DREAM PATCH

OMG GLASS DREAM PATCH

$16.00

OMG REFILL DREAM PATCH

$5.00

LARGE GROWLER DREAM PATCH

$20.00

SMALL GROWLER DREAM PATCH

$10.00

FREE BEER TOKEN DREAM PATCH

NYSBA PINT DREAM PATCH

$12.00

DRY CIDER

14OZ DRY CIDER

$8.00

50Z DRY CIDER

$4.00

TASTER DRY CIDER

LARGE GROWLER DRY CIDER

$20.00

SMALL GROWLER DRY CIDER

$10.00

FREE BEER TOKEN DRY CIDER

OMG GLASS DRY CIDER

$16.00

OMG REFILL DRY CIDER

$5.00

CAN DRY CIDER

$7.00

NYSBA PINT DRY CIDER

$12.00

EVERYTHING NICE

10 OZ EVERYTHING NICE

$8.00

5 OZ EVERYTHING NICE

$4.00

TASTER EVERYTHING NICE

LARGE GROWLER EVERYTHING NICE

$20.00

SMALL GROWLER EVERYTHING NICE

$10.00

FREE BEER TOKEN EVERYTHING NICE

NYSBA PINT EVERYTHING NICE

$12.00

GNOMMEGANG

10 OZ GNOMMEGANG

$8.00

5 OZ GNOMMEGANG

$4.00

TASTER GNOMMEGANG

LARGE GROWLER GNOMMEGANG

$20.00

SMALL GROWLER GNOMMEGANG

$10.00

FREE BEER TOKEN GNOMMEGANG

NYSBA PINT GNOMMEGANG

$12.00

HENNEPIN

14 OZ HENNEPIN

$7.00

FARMHOUSE SAISON

5 OZ HENNEPIN

$4.00

FARMHOUSE SAISON

TASTER HENNEPIN

FARMHOUSE SAISON

LRG GROWLER HENNEPIN

$20.00

SML GROWLER HENNEPIN

$10.00

PLASTIC HENNEPIN

$7.00

FREE BEER TOKEN HENNEPIN

NYSBA PINT HENNEPIN

$12.00

HOPSTATE

14 OZ HOPSTATE

$8.00

5 OZ HOPSTATE

$4.00

TASTER HOPSTATE

LARGER GROWLER HOPSTATE

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SMALL GROWLER HOPSTATE

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OMG GLASS HOPSTATE

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OMG REFILL HOPSTATE

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FREE BEER TOKEN HOPSTATE

NYSBA PINT HOPSTATE

$12.00

IDYLL DAYS

14 OZ IDYLL DAYS

$7.00

UNFILTERED BELGIAN LAGER

5 OZ IDYLL DAYS

$4.00

UNFILTERED BELGIAN LAGER

TASTER IDYLL DAYS

UNFILTERED BELGIAN LAGER

OMG GLASS IDYLL DAYS

$16.00

OMG REFILL IDYLL DAYS

$5.00

LARGE GROWLER IDYLL DAYS

$20.00

SMALL GROWLER IDYLL DAYS

$10.00

FREE BEER TOKEN IDYLL DAYS

PLASTIC IDYLL DAYS

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CAN IDYLL DAYS

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NYSBA PINT IDYLL DAYS

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KEEP IT CRUNCHY

10 OZ KEEP IT CRUNCHY

$8.00

5 OZ KEEP IT CRUNCHY

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OMG GLASS KEEP IT CRUNCHY

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OMG REFILL KEEP IT CRUNCHY

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LARGE GROWLER KEEP IT CRUNCHY

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SMALL GROWLER KEEP IT CRUNCHY

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NYSBA PINT KEEP IT CRUNCHY

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NEON GIANTS

14 OZ NEON GIANTS

$8.00

5 OZ NEON GIANTS

$4.00

TASTER NEON GIANTS

OMG GLASS NEON GIANTS

$16.00

OMG REFILL NEON GIANTS

$5.00

LARGE GROWLER NEON GIANTS

$20.00

SMALL GROWLER NEON GIANTS

$10.00

FREE BEER TOKEN NEON GIANTS

NYSBA PINT NEON GIANTS

$12.00

NEON RAINBOWS

14 OZ NEON RAINBOWS

$7.00

NEW ENGLAND STYLE IPA

5 OZ NEON RAINBOWS

$4.00

NEW ENGLAND STYLE IPA

TASTER NEON RAINBOWS

NEW ENGLAND STYLE IPA

OMG GLASS NEON RAINBOWS

$16.00

OMG REFILL NEON RAINBOWS

$5.00

LARGE GROWLER NEON RAINBOWS

$20.00

SMALL GROWLER NEON RAINBOWS

$10.00

PLASTIC NEON RAINBOWS

$7.00

FREE BEER TOKEN NEON RAINBOWS

CAN NEON RAINBOWS

$7.00

NYSBA PINT NEON RAINBOWS

$12.00

OAK AGED TRIPEL

10 OZ OAK AGED TRIPEL

$8.00

5 0Z OAK AGED TRIPEL

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TASTER OAK AGED TRIPEL

SMALL GROWLER OAK AGED TRIPEL

$10.00

LARGE GROWLER OAK AGED TRIPEL

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BEER TOKEN OAK AGED TRIPEL

PLASTIC OAK AGED TRIPEL

$8.00

NYSBA PINT OAK AGED TRIPEL

$12.00

RARE VOS

14 OZ RARE VOS

$7.00

AMBER ALE

5 OZ RARE VOS

$4.00

AMBER ALE

TASTER RARE VOS

AMBER ALE

OMG GLASS RARE VOS

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OMG REFILL RARE VOS

$5.00

LARGE GROWLER RARE VOS

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SMALL GROWLER RARE VOS

$10.00

PLASTIC RARE VOS

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FREE BEER TOKEN RARE VOS

CAN RARE VOS

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NYSBA PINT RARE VOS

$12.00

SOLERA

10 OZ SOLERA

$8.00

TART GOLDEN ALE

5 OZ SOLERA

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TART GOLDEN ALE

TASTER SOLERA

TART GOLDEN ALE

OMG GLASS SOLERA

$16.00

OMG REFILL SOLERA

$5.00

LARGE GROWLER SOLERA

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SMALL GROWLER SOLERA

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PLASTIC SOLERA

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FREE BEER TOKEN SOLERA

NYSBA PINT SOLERA

$12.00

THREE PHILOSOPHERS

10 OZ THREE PHILOSOPHERS

$7.00

BELGIAN QUADRUPEL ALE

5 0Z THREE PHILOSOPHERS

$4.00

BELGIAN QUADRUPEL ALE

TASTER THREE PHILOSOPHERS

BELGIAN QUADRUPEL ALE

LRG GROWLER THREE PHILOSOPHERS

$20.00

SML GROWLER THREE PHILOSOPHERS

$10.00

PLASTIC THREE PHILOSOPHERS

$7.00

FREE BEER TOKEN THREE PHILOSOPHERS

CAN THREE PHILOSOPHERS

$7.00

NYSBA PINT THREE PHILOSOPHERS

$12.00

WITTE

14 0Z WITTE

$7.00

WHEAT ALE

5 0Z WITTE

$4.00

WHEAT ALE

TASTER WITTE

WHEAT ALE

OMG GLASS WITTE

$16.00

OMG REFILL WITTE

$5.00

LARGE GROWLER WITTE

$20.00

SMALL GROWLER WITTE

$10.00

PLASTIC WITTE

$7.00

FREE BEER TOKEN WITTE

CAN WITTE

$7.00

NYSBA PINT WITTE

$12.00

SLUSHIES

BAY BREEZE

$12.00

STRAWBERRY MOJITO

$12.00Out of stock

CARAMEL CROWN

$12.00Out of stock

KIDS SLUSHIE

$8.00

FUZZY NAVEL

$12.00Out of stock

DANDY SHANDY SLUSHIE

$10.00Out of stock

IDYLL DAYS - CROWN ROYAL SLUSHIE

$12.00Out of stock

A DANDY SHANDY

14 OZ DANDY SHANDY

$8.00Out of stock

5 OZ DANDY SHANDY

$4.00

TASTER DANDY SHANDY

LARGE GROWLER DANDY SHANDY

$20.00

SMALL GROWLER DANDY SHANDY

$10.00

OMG GLASS DANDY SHANDY

$16.00

REFILL DANDY SHANDY

$5.00

PLASTIC DANDY SHANDY

$8.00

FREE BEER TOKEN DANDY SHANDY

BEERMOSA

14 OZ BEERMOSA

$7.00

OMG GLASS BEERMOSA

$16.00

REFILL BEERMOSA

$5.00

OMG CLEAN GLASS

Out of stock

BEERMOSA SLUSHIE

$10.00

CHAI CIDER

CAN CHAI CIDER

$7.00

DUVEL

DUVEL BOTTLE

$8.00

EXPERIMENTAL

5 OZ COLD IPA

$4.00

5 OZ TRIPEL

$4.00Out of stock

5 OZ MANGO WITTE

$4.00Out of stock

5 OZ WATERMELON KOLSCH

$4.00Out of stock

QUIRK CHERRY BLOSSOM LIME

10 OZ QUIRK CHERRY BLOSSOM

$8.00

5OZ QUIRK CHERRY BLOSSOM

$4.00

TASTER QUIRK CHERRY BLOSSOM

OMG GLASS QUIRK CHERRY BLOSSOM

$16.00

OMG REFILL QUIRK CHERRY BLOSSOM

$5.00

LARGE GROWLER QUIRK CHERRY BLOSSOM

$20.00

SMALL GROWLER QUIRK CHERRY BLOSSOM

$10.00

FREE BEER TOKEN QUIRK CHERRY BLOSSOM

PLASTIC QUIRK CHERRY BLOSSOM

$8.00

ROSETTA

CAN ROSETTA

$7.00

NEON LIGHTS

CAN NEON LIGHTS

$7.00

NIRVANA

14 0Z NIRVANA

$7.00

5 OZ NIRVANA

$4.00

TASTER NIRVANA

OMG GLASS NIRVANA

$16.00

OMG REFILL NIRVANA

$5.00

LARGE GROWLER NIRVANA

$20.00

SMALL GROWLER NIRVANA

$10.00

FREE BEER TOKEN NIRVANA

PLASTIC NIRVANA

$7.00

CAN NIRVANA

$7.00

LOADED COFFEE

LOADED COFFEE

$10.00

LOADED HOT COCOA

$10.00

CORE GROWLER

CORE GROWLER

$19.99

GLASSES

NYSBA GLASS

$12.00

NYSBA CLEAN GLASS

OMG GLASS

$16.00Out of stock

OMG CLEAN GLASS

Out of stock

CHIPS

CHIPS

$4.00

APPETIZERS

SOUP OF THE DAY

$7.00

HOUSE CHIPS & SALSA

$8.00

CLASSIQUE FRITES

$8.00

TRUFFLE & PARMESAN FRITES

$12.00

POUTINE

$14.00

CRISPY TOFU

$12.00Out of stock

BREWERS BOARD

$21.00

BRUSSEL SPROUTS

$8.00

BACON BALSAMIC BRUSSEL SPROUTS

$12.00

PRETZEL STICKS

$8.00

CHEESE FLATBREAD

$12.00

TATER TOTS

$8.00Out of stock

CHICKEN TENDERS

$10.00Out of stock

BAKED BRIE

$18.00

ENTRÉES

CHICKEN SANDWICH

$16.00

NASHVILLE HOT CHICKEN SANDWICH

$18.00Out of stock

OMG BURGER

$17.00

ABBEY ALE BURGER

$18.00Out of stock

CHICKEN & WAFFLES

$16.00

HOUSE MAC & CHEESE

$14.00

PESTO MAC & CHEESE

$15.00

HOUSE SALAD

$14.00

SPINACH SALAD

$16.00

STREET CORN SALAD

$15.00Out of stock

BUFFALO CHICKEN MAC & CHEESE

$15.00Out of stock

CLASSIQUE FRITES

$8.00

CHEESE FLATBREAD

$12.00

JUGGERNAUT

$15.00Out of stock

DESSERT

WAFFLE

$6.00

ICE CREAM

$8.00Out of stock

CREME BRULEE

$8.00

ICE CREAM WAFFLE

$10.00Out of stock

ADD ONS

GRILLED CHICKEN

$7.00

FRIED CHICKEN

$7.00

GRILLED STEAK

$8.00

TOFU

$7.00

MISCELLANEOUS

SIDE OF GARLIC AIOLI

$0.50

SIDE OF TRUFFLE AIOLI

$0.50

SIDE OF LIME CILANTRO AIOLI

$0.50

SMALL CHEESE SAUCE

$0.50

LARGE CHEESE SAUCE

$2.00

SIDE OF BAGUETTE

$1.00

SIDE OF DEMI SAUCE

$2.00

SIDE OF MAPLE SYRUP

$0.50

SIDE MUSTARD

$0.50

SIDE BECHEMEL

$1.50

LARGE SIDE NASHVILLE HOT SAUCE

$2.00

SIDE BLEU

$0.50

SMALL NASHVILLE HOT SAUCE

$0.50

SIDE OF RANCH

$0.50

SIDE OF MAYO

$0.50

SIDE OF GUAC

$3.00

SIDE SALSA

$2.00

WINE

PINOT GRIGIO

$8.00

COTES D RHONE

$8.00Out of stock

CHARDONNAY

$8.00

CABERNET

$8.00

PINOT NOIR

$8.00

WHITE ZINFANDEL

$8.00

N/A BEV

ARNOLD PALMER

$2.00

BOTTLED WATER

$2.00

COFFEE

$3.50

COKE

$2.00

DECAF

$2.00

DIET COKE

$2.00

DR. PEPPER

$2.00

GINGER ALE

$2.00

HOT COCOA

$3.50

HOT TEA

$2.00

ICED TEA

$2.00

LEMONADE

$2.00

MILK

$2.00

OJ

$3.00

CRANBERRY JUICE

$3.00

APPLE JUICE

$3.00

ORANGE SODA

$2.00

POMMEGRANATE SELTZER

$2.00

RASPBERRY SELTZER

$2.00

ROOT BEER

$2.00

SELTZER

$2.00

SPRITE

$2.00

SHIRLEY TEMPLE

$3.00

BOOZE

Mixed Beverage

$8.00

FOOD

JUGGERNAUT

$15.00

TATER TOTS

$10.00

STREET CORN SALAD

$15.00

BAG OF CHIPS

$2.00

BOTTLED WATER

$2.00

CAN SODA

$2.00

Food and Beverage

FRITES

$7.00

SRIRACHA FRITES

$10.00

TRUFFLE PARMESAN FRITES

$12.00

CHILI

$4.00

CUPCAKE FLIGHT

$10.00

PRETZEL BITES

$5.00

SHOT GRAND MARNIER

$4.00

PULLED PORK SLIDERS

$8.00

NACHOS

$7.00

BRATWURST W/ PEPPERS & ONIONS

$11.00

DOUBLE CHOCOLATE COOKIES

$5.00

DRAFT BEER

$7.00

FLIGHT

$15.00

FREE BEER TOKEN

DINNER TICKET

$50.00

Wine

$8.00

Rental Fees

Rental Fee

$450.00

Fire Pit Fee

$400.00

BEER TICKET

LORD HURON

$8.00Out of stock

WILCO

$8.00Out of stock

THE WAR ON DRUGS

$8.00Out of stock

DAVID ORTIZ

$8.00Out of stock

THE NATIONAL

$8.00Out of stock

AVETT 1

$8.00Out of stock

AVETT 2

$8.00Out of stock

BLEACHERS

$8.00Out of stock

TASTINGS

TASTING

$15.00
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
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Location

656 Co Hwy 33, Cooperstown, NY 13326

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