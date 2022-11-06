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Monk's Burgers & More
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88 S La Grange Rd
LaGrange, IL 60525
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STARTERS
BONELESS WINGS
HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG
CHICKEN WINGS (BONE-IN)
HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG
Elote & Chips
MONK BALLS
FRIED SEASONED CHEESE CURD, CHIPOTLE AIOLI
MONK'S POUTINE
MONKS BEEF JERKY
THINLY SLICED SIRLOIN, MARINATED IN SOY SAUCE WITH GARLIC, FRESNO & JALAPENO PEPPERS
NACHOS
BEER CHEESE, PICO DE GALLO, SHREDDED LETTUCE, PICKLED JALAPENO PEPPERS, CREMA
PRETZEL BITES
HONEY MUSTARD & BEER CHEESE
SLIDER FLIGHT
A MINIATURE VERSION OF ANY THREE OF OUR GOURMET BURGERS (ELK, WIKED TUNA & BIG BABY NOT AVAILABLE FOR FLIGHT) - FRIES NOT INCLUDED
SLOPPY JOE EGG ROLL
THE NAME PRETTY MUCH SAYS IT ALL...WITH BEER CHEESE
SPROUTS
SEA SALT, BACON JAM, LEMON
MONK'S HAND CUT LOADED FRIES
GREENS
CAESAR SALAD
CAESAR DRESSING. CROUTONS, PARMESAN
GREEK SALAD
MIXED GREENS, CUCUMBER, TOMATO, BELL PEPPERS, RED ONIONS, OLIVES, FETA CHEESE, HOUSE DRESSING
HOUSE BOWL
SOUTHWEST SALAD
MIXED GREENS, BLACK BEANS, CORN, CHEDDAR, BELL PEPPERS, RED ONIONS, TORTILLA STRIPS, BBQ/RANCH DRESSING
TUNA POKE BOWL
Side Salad
GOURMET BURGERS
MAC ATTACK
8OZ PATTY TOPPED WITH PORK BELLY, SMOKED GOUDA SAUCE, COLLARD GREENS, FRIED EGG
BIG BABY BURGER
2 - 4OZ PATTIES, YELLOW CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, KETCHUP, MUSTARD
BRISKET BURGER
8OZ PATTY TOPPED WITH SLOW BRAISED BRISKET, SMOKED GOUDA SAUCE, ROASTED GARLIC, TOMATO BACON JAM, LETTUCE, TOMATO, ONION
CLASSIC BURGER
AGED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONION
CRAFT BURGER
GOAT CHEESE, CARAMALIZED ONIONS, BACON, TOMATO, BREAD & BUTTER PICKLES, BEER MUSTARD, ARUGULA
CUBAN STYLE BLACK BEAN BURGER
HOUSE MADE (VEGAN) BLACK BEAN PATTY, TOMATO, ONION, SPRING MIX, CHIPOTLE AIOLI
ELK BURGER
8OZ FARM RAISED ALL NATURAL ELK, CARAMELIZED ONION, TOMATO, BACON JAM, GRILLED SWEET CORN, BOURBON AIOLI
TURKEY & BRIE
100% GROUND COLORADO LAMB, HALLOUMI, TOMATO, BLACK OLIVE, PEPPERONCINI
MONK BURGER
BACON, SMOKED GOUDA SAUCE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS, SAUTEED MUSHROOM, PEPPER RELISH, BEER MUSTARD
SPIT FIRE BURGER
HABANERO JAM, BACON, PICKLED FRESNO & JALAPENO PEPPERS, PEPPER JACK CHEESE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS
THE WISE GUY BURGER
8OZ PATTY TOPPED WITH CRISPY PROSCIUTTO, PESTO BUFFALO MOZZ, TOMATO, ARUGULA, SERVED ON FOCACCIA BUN
PORTABELLA MUSHROOM BURGER
SANDWICHES
BRISKET GRILLED CHEESE
SLOW BRAISED BRISKET, WHITE CHEDDAR, SWISS, CARMELIZED ONIONS
CHICKEN PANINI
PESTO, TOMATO, WHITE CHEDDAR, AVOCADO, ARUGULA
CUBANO
MOJO MARINATED BRAISED PORK, HAM, SWISS CHEESE, BREAD & BUTTER PICKLES, MUSTARD
MONK'S FRIED CHICKEN
FRIED PANKO CRUSTED CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, PICKLED SLAW, CHIPOTLE AIOLI
SOUTHWEST CHICKEN SANDWICH
SHREDDED ACHIOTE CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, BLACK BEANS, CORN, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, SERVED IN A CRISPY TORTILLA
THE MEDITERRANEAN
MAC & CHEESE
BRISKET MAC & CHEESE
CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, SLOW BRAISED BRISKET, BACON BITS
MEDITERRANEAN MAC & CHEESE
SAUTEED MUSHROOMS, TRUFFLE OIL, SPANISH CHORIZO, PARMESAN, LIGHT COATING OF CHEDDAR CHEESE SAUCE
SLIGHTLY NAKED MAC & CHEESE
CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, BACON BITS
TEX-MEX MAC & CHEESE
OUR SLIGHTLY NAKED MAC & CHEESE WITH ACHIOTE CHICKEN
SEAFOOD
BLACKENED SALMON SANDWICH
LETTUCE, TOMATO, ONION, BREAD & BUTTER PICKLES, BOURBON AIOLI, SERVED ON A BRIOCHE BUN
FISH AND CHIPS (ENTREE)
BEER BATTERED NORTH ATLANTIC COD, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE TARTAR SAUCE
WICKED TUNA BURGER
SESAME CRUSTED SEARED AHIT TUNA, MANGO PINEAPPLE SALSA, TERIYAKI MAYO, CHILI LEMON TAHINI, SERVED ON A MISO GLAZED SESAME BUN
GREAT LAKES MONSTER
FLATBREADS
MEXICAN FLAT
HOUSE MADE BBQ SAUCE, GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO, ONION, BACON, SHREDDED YELLOW CHEDDAR
BUFFALO CHICKEN FLAT
HOUSE MADE BUFFALO SAUCE, ROASTED CHICKEN THIGH MEAT, MOZZARELLA, RANCH DRESSING
HAWAIIAN FLAT
HAM, GRILLED PINEAPPLE, HOUSE BOURBON BBQ DRIZZLE, MOZZARELLA, MARINARA
MARGARITA FLAT
PESTO, MOZZARELLA, TOMATO, FRESH BASIL
PROSCIUTTO FLAT
SOUP
LITTLE MONKS
KIDS CHEESE BURGER SLIDERS
2 SLIDERS WITH CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HAND CUT FRIES
KIDS CHEESE PIZZA
KIDS CHICKEN TENDERS
LIGHTLY BREADED CHICKEN TENDERS SERVED WITH HAND CUT FRIES
KIDS CORN DOG
100% ALL BEEF HOT DOG HAND DIPPED IN CORNMEAL BATTER. SERVED WITH HAND CUT FRIES
KIDS GRILLED CHEESE
SERVED WITH HAND CUT FRIES
KIDS MAC & CHEESE
SAUCES / DRESSINGS
AVOCADO - EXTRA
BACON JAM
BBQ SAUCE
BEER CHEESE
BEER MUSTARD
BLUE CHEESE DRESSING
BUFFALO SAUCE
CAESAR DRESSING
CHIPOLTE AIOLI
GOCHUJANG BBQ SAUCE
HONEY MUSTARD
HOUSE MAYO
HOUSE PICKLES
MANGO PINEAPPLE SALSA
MARINARA SAUCE
PEPPER RELISH
PESTO
RANCH DRESSING
SIRACHA SAUCE
SOUR CREAM
TARTAR SAUCE
TERIYAKI SAUCE
BRUNCH
COURSE LINE / ALL TOGETHER
LUNCH
Milkshakes
Adult Milkshakes
STARTERS
MONK BALLS
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THE NAME PRETTY MUCH SAYS IT ALL...WITH BEER CHEESE
MONKS BEEF JERKY
THINLY SLICED SIRLOIN, MARINATED IN SOY SAUCE WITH GARLIC, FRESNO & JALAPENO PEPPERS
NACHOS
BEER CHEESE, PICO DE GALLO, SHREDDED LETTUCE, PICKLED JALAPENO PEPPERS, CREMA
SPROUTS
SEA SALT, BACON JAM, LEMON
PRETZEL BITES
HONEY MUSTARD & BEER CHEESE
BONELESS WINGS
HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG
CHICKEN WINGS (BONE-IN)
HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG
SLIDER FLIGHT
A MINIATURE VERSION OF ANY THREE OF OUR GOURMET BURGERS (ELK, WIKED TUNA & BIG BABY NOT AVAILABLE FOR FLIGHT) - FRIES NOT INCLUDED
MONK'S HAND CUT LOADED FRIES
GREENS
SOUTHWEST SALAD
MIXED GREENS, BLACK BEANS, CORN, CHEDDAR, BELL PEPPERS, RED ONIONS, TORTILLA STRIPS, BBQ/RANCH DRESSING
CAESAR SALAD
CAESAR DRESSING. CROUTONS, PARMESAN
GREEK SALAD
MIXED GREENS, CUCUMBER, TOMATO, BELL PEPPERS, RED ONIONS, OLIVES, FETA CHEESE, HOUSE DRESSING
TUNA POKE BOWL
HOUSE SALAD BOWL
GOURMET BURGERS
ELK BURGER
8OZ FARM RAISED ALL NATURAL ELK, CARAMELIZED ONION, TOMATO, BACON JAM, GRILLED SWEET CORN, BOURBON AIOLI
CLASSIC BURGER
AGED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONION
MONK BURGER
BACON, SMOKED GOUDA SAUCE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS, SAUTEED MUSHROOM, PEPPER RELISH, BEER MUSTARD
CRAFT BURGER
GOAT CHEESE, CARAMALIZED ONIONS, BACON, TOMATO, BREAD & BUTTER PICKLES, BEER MUSTARD, ARUGULA
BIG BABY BURGER
2 - 4OZ PATTIES, YELLOW CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, KETCHUP, MUSTARD
TURKEY & BRIE
100% GROUND COLORADO LAMB, HALLOUMI, TOMATO, BLACK OLIVE, PEPPERONCINI
MAC ATTACK
8OZ PATTY TOPPED WITH PORK BELLY, SMOKED GOUDA SAUCE, COLLARD GREENS, FRIED EGG
THE WISE GUY BURGER
8OZ PATTY TOPPED WITH CRISPY PROSCIUTTO, PESTO BUFFALO MOZZ, TOMATO, ARUGULA, SERVED ON FOCACCIA BUN
BRISKET BURGER
8OZ PATTY TOPPED WITH SLOW BRAISED BRISKET, SMOKED GOUDA SAUCE, ROASTED GARLIC, TOMATO BACON JAM, LETTUCE, TOMATO, ONION
SPIT FIRE BURGER
HABANERO JAM, BACON, PICKLED FRESNO & JALAPENO PEPPERS, PEPPER JACK CHEESE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS
CUBAN STYLE BLACK BEAN BURGER
HOUSE MADE (VEGAN) BLACK BEAN PATTY, TOMATO, ONION, SPRING MIX, CHIPOTLE AIOLI
PORTABELLA MUSHROOM BURGER
SANDWICHES
BRISKET GRILLED CHEESE
SLOW BRAISED BRISKET, WHITE CHEDDAR, SWISS, CARMELIZED ONIONS
CUBANO
MOJO MARINATED BRAISED PORK, HAM, SWISS CHEESE, BREAD & BUTTER PICKLES, MUSTARD
CHICKEN PANINI
PESTO, TOMATO, WHITE CHEDDAR, AVOCADO, ARUGULA
SOUTHWEST CHICKEN SANDWICH
SHREDDED ACHIOTE CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, BLACK BEANS, CORN, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, SERVED IN A CRISPY TORTILLA
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CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, BACON BITS
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GREAT LAKES MONSTER FISH SANDWHICH
FLATBREADS
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PESTO, MOZZARELLA, TOMATO, FRESH BASIL
BUFFALO CHICKEN FLAT
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HAWAIIAN FLAT
HAM, GRILLED PINEAPPLE, HOUSE BOURBON BBQ DRIZZLE, MOZZARELLA, MARINARA
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LITTLE MONKS
KIDS CHEESE BURGER SLIDERS
2 SLIDERS WITH CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HAND CUT FRIES
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KIDS MAC & CHEESE
KIDS CHICKEN TENDERS
LIGHTLY BREADED CHICKEN TENDERS SERVED WITH HAND CUT FRIES
KIDS CHEESE PIZZA
KIDS CORN DOG
100% ALL BEEF HOT DOG HAND DIPPED IN CORNMEAL BATTER. SERVED WITH HAND CUT FRIES
Cocktails
The Corpse Bride
Summer Bloom
Bourbon Bacon Sour
The Clover Club
Roe & Co Highball
Harvest Old Fashioned
The Last Stand
The Monkshake
El Diablo
Caipirinha
Gimme One More
Le Piegeon
"Old" Old Fashioned
Proper Manhattan (Rye)
Proper Manhattan (Bourbon)
Sazerac
Whiskey Sour
Aviation
Negroni
Long Island Iced Tea
Signature Cocktails
Canned Beer
Deschutes Freash Squeezed
Coronado Never Better
Pipeworks Ninja v Unicorn
Buckledown Clencher
Buckledown Belt & Suspenders
Pollyanna Lexical Gap
Stone Arrogant Bastard
Half Acre Daisy Cutter
Revolution Anti Hero
Big Drop Galactic Milk stout
Kinslagher Prohibition Pils
Metropolitan Dynamo Lager
Pilsner Urquell
Lost Coast Tangerine Wheat
Blue Moon Can
Goose Island 312 Urban Wheat
Goose Island SPF
Great Lakes Eliot Ness
Pollyanna Eleanor Porter
2nd Shift Cat Spit Stout
Two Brothers Prairie Path
Krombacher N.A.
Well Being Victory Wheat N.A.
Well Being IPA N.A.
Allagash Triple
Chimay Red Premiere
Chimay Blue Grand Reserve
Chimay Triple - White Cap
Kwak
Cuvee de Jacobins
Delirum Tremmens
Triple Karmelite
Orginal Sin Black Widow
Dogfish Head Sea Quench
2 Fools Rose Can
Avery El Gose
Topo Chico LEMON LIME Hard Seltzer
Topo Chico Pineapple Hard Seltzer
Topo Chico Strawberry Hard Seltzer
Topo Chico Mango Hard Seltzer
White Claw Mango
White Claw Black Cherry
Modelo Especial
Corona Premier
Michelob Ultra
Miller Lite Can
Coors Light Can
Bud Light Can
New Belgium Fat Tire Can
N/A
Wine
BOTTLE Merlot Estancia
BOTTLE Pinot Noir Hangtime
BOTTLE Malbec Andeluna 1300
BOTTLE Cab Sauv Highway 12
BOTTLE Rosé Hess Select
GLASS Merlot Estancia
GLASS Pinot Noir Hangtime
GLASS Malbec Andeluna 1300
GLASS Cab SauvHighway 12
GLASS Rosé Hess Select
BOTTLE Pinot Grigio Dipinti
BOTTLE Sauvignon Blanc Bonterra
BOTTLE Chardonnay Hahn
BOTTLE Oakad Chard Carneros
BOTTLE Moscato Belafina
BOTTLE Mas Cava Brut
GLASS Pinot Grigio Dipinti
GLASS Sauvignon Blanc Bonterra
GLASS Chardonnay Hess
GLASS Oakad Chard Carneros
GLASS Bellafina Moscato
GLASS Mas Cava Brut
CRF Monk's House Blend
1/2C Monk's House Blend
Monk's House Blend - GLASS
Milkshakes
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Bringing you gourmet burgers, hand-dipped, hand spun milkshakes for kids, adults, and more... Great selection of bourbon, local craft beer, signature cocktails and Boozy 'Adult' Shakes.
88 S La Grange Rd, LaGrange, IL 60525