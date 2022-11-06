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Monk's Burgers & More

384 Reviews

$$

88 S La Grange Rd

LaGrange, IL 60525

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

BRISKET GRILLED CHEESE
Cookies and Cream Shake
SPROUTS

STARTERS

BONELESS WINGS

$15.00

HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG

CHICKEN WINGS (BONE-IN)

$15.00

HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG

Elote & Chips

$8.49

MONK BALLS

$12.49

FRIED SEASONED CHEESE CURD, CHIPOTLE AIOLI

MONK'S POUTINE

$14.95

MONKS BEEF JERKY

$12.49

THINLY SLICED SIRLOIN, MARINATED IN SOY SAUCE WITH GARLIC, FRESNO & JALAPENO PEPPERS

NACHOS

$9.95

BEER CHEESE, PICO DE GALLO, SHREDDED LETTUCE, PICKLED JALAPENO PEPPERS, CREMA

PRETZEL BITES

$10.95

HONEY MUSTARD & BEER CHEESE

SLIDER FLIGHT

$17.25

A MINIATURE VERSION OF ANY THREE OF OUR GOURMET BURGERS (ELK, WIKED TUNA & BIG BABY NOT AVAILABLE FOR FLIGHT) - FRIES NOT INCLUDED

SLOPPY JOE EGG ROLL

$13.95

THE NAME PRETTY MUCH SAYS IT ALL...WITH BEER CHEESE

SPROUTS

$11.95

SEA SALT, BACON JAM, LEMON

MONK'S HAND CUT LOADED FRIES

BUFFALO BLUE CHEESE FRIES

$7.95

GARLIC BUTTER FRIES

$7.95

GREEK FRIES

$7.95

NAKED FRIES

$6.49

PLANTAIN CHIPS

$6.49

SIRACHA BUFFALO WITH PICKLED JALAPENO FRIES

$7.95

SWEET POTATO FRIES

$8.95

TRUFFLE SIDEWINDER FRIES

$11.95

NAKED SIDEWINDER

$8.49

GREENS

CAESAR SALAD

$12.95

CAESAR DRESSING. CROUTONS, PARMESAN

GREEK SALAD

$12.95

MIXED GREENS, CUCUMBER, TOMATO, BELL PEPPERS, RED ONIONS, OLIVES, FETA CHEESE, HOUSE DRESSING

HOUSE BOWL

$16.95

SOUTHWEST SALAD

$12.95

MIXED GREENS, BLACK BEANS, CORN, CHEDDAR, BELL PEPPERS, RED ONIONS, TORTILLA STRIPS, BBQ/RANCH DRESSING

TUNA POKE BOWL

$16.95

Side Salad

$5.00

GOURMET BURGERS

MAC ATTACK

$15.49

8OZ PATTY TOPPED WITH PORK BELLY, SMOKED GOUDA SAUCE, COLLARD GREENS, FRIED EGG

BIG BABY BURGER

$14.95

2 - 4OZ PATTIES, YELLOW CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, KETCHUP, MUSTARD

BRISKET BURGER

$20.49

8OZ PATTY TOPPED WITH SLOW BRAISED BRISKET, SMOKED GOUDA SAUCE, ROASTED GARLIC, TOMATO BACON JAM, LETTUCE, TOMATO, ONION

CLASSIC BURGER

$14.95

AGED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONION

CRAFT BURGER

$17.95

GOAT CHEESE, CARAMALIZED ONIONS, BACON, TOMATO, BREAD & BUTTER PICKLES, BEER MUSTARD, ARUGULA

CUBAN STYLE BLACK BEAN BURGER

$16.00

HOUSE MADE (VEGAN) BLACK BEAN PATTY, TOMATO, ONION, SPRING MIX, CHIPOTLE AIOLI

ELK BURGER

$25.49

8OZ FARM RAISED ALL NATURAL ELK, CARAMELIZED ONION, TOMATO, BACON JAM, GRILLED SWEET CORN, BOURBON AIOLI

TURKEY & BRIE

$16.00

100% GROUND COLORADO LAMB, HALLOUMI, TOMATO, BLACK OLIVE, PEPPERONCINI

MONK BURGER

$16.95

BACON, SMOKED GOUDA SAUCE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS, SAUTEED MUSHROOM, PEPPER RELISH, BEER MUSTARD

SPIT FIRE BURGER

$16.95

HABANERO JAM, BACON, PICKLED FRESNO & JALAPENO PEPPERS, PEPPER JACK CHEESE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS

THE WISE GUY BURGER

$19.95

8OZ PATTY TOPPED WITH CRISPY PROSCIUTTO, PESTO BUFFALO MOZZ, TOMATO, ARUGULA, SERVED ON FOCACCIA BUN

PORTABELLA MUSHROOM BURGER

$15.95

SANDWICHES

BRISKET GRILLED CHEESE

$15.49

SLOW BRAISED BRISKET, WHITE CHEDDAR, SWISS, CARMELIZED ONIONS

CHICKEN PANINI

$15.49

PESTO, TOMATO, WHITE CHEDDAR, AVOCADO, ARUGULA

CUBANO

$16.95

MOJO MARINATED BRAISED PORK, HAM, SWISS CHEESE, BREAD & BUTTER PICKLES, MUSTARD

MONK'S FRIED CHICKEN

$16.00

FRIED PANKO CRUSTED CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, PICKLED SLAW, CHIPOTLE AIOLI

SOUTHWEST CHICKEN SANDWICH

$14.95

SHREDDED ACHIOTE CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, BLACK BEANS, CORN, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, SERVED IN A CRISPY TORTILLA

THE MEDITERRANEAN

$17.00

MAC & CHEESE

BRISKET MAC & CHEESE

$16.95

CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, SLOW BRAISED BRISKET, BACON BITS

MEDITERRANEAN MAC & CHEESE

$13.95

SAUTEED MUSHROOMS, TRUFFLE OIL, SPANISH CHORIZO, PARMESAN, LIGHT COATING OF CHEDDAR CHEESE SAUCE

SLIGHTLY NAKED MAC & CHEESE

$12.95

CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, BACON BITS

TEX-MEX MAC & CHEESE

$16.49

OUR SLIGHTLY NAKED MAC & CHEESE WITH ACHIOTE CHICKEN

SEAFOOD

BLACKENED SALMON SANDWICH

$17.95

LETTUCE, TOMATO, ONION, BREAD & BUTTER PICKLES, BOURBON AIOLI, SERVED ON A BRIOCHE BUN

FISH AND CHIPS (ENTREE)

$16.49

BEER BATTERED NORTH ATLANTIC COD, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE TARTAR SAUCE

WICKED TUNA BURGER

$17.95

SESAME CRUSTED SEARED AHIT TUNA, MANGO PINEAPPLE SALSA, TERIYAKI MAYO, CHILI LEMON TAHINI, SERVED ON A MISO GLAZED SESAME BUN

GREAT LAKES MONSTER

$15.95Out of stock

FLATBREADS

MEXICAN FLAT

$13.75

HOUSE MADE BBQ SAUCE, GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO, ONION, BACON, SHREDDED YELLOW CHEDDAR

BUFFALO CHICKEN FLAT

$14.25

HOUSE MADE BUFFALO SAUCE, ROASTED CHICKEN THIGH MEAT, MOZZARELLA, RANCH DRESSING

HAWAIIAN FLAT

$14.75

HAM, GRILLED PINEAPPLE, HOUSE BOURBON BBQ DRIZZLE, MOZZARELLA, MARINARA

MARGARITA FLAT

$12.75

PESTO, MOZZARELLA, TOMATO, FRESH BASIL

PROSCIUTTO FLAT

$14.75

SOUP

MONK'S BEEF CHILI (BOWL)

$11.95

GROUND AND CUBED BEEF, CHEDDAR CHEES

MONK'S BEEF CHILI (CUP)

$9.49

GROUND AND CUBED BEEF, CHEDDAR CHEESE

SOUP OF THE WEEK (BOWL)

$8.49

SOUP OF THE WEEK (CUP)

$6.49

LITTLE MONKS

KIDS CHEESE BURGER SLIDERS

$7.95

2 SLIDERS WITH CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS CHEESE PIZZA

$7.95

KIDS CHICKEN TENDERS

$7.95

LIGHTLY BREADED CHICKEN TENDERS SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS CORN DOG

$7.95

100% ALL BEEF HOT DOG HAND DIPPED IN CORNMEAL BATTER. SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS GRILLED CHEESE

$7.95

SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS MAC & CHEESE

$7.95

SAUCES / DRESSINGS

AVOCADO - EXTRA

$2.00

BACON JAM

$0.50

BBQ SAUCE

$0.50

BEER CHEESE

$1.00

BEER MUSTARD

$0.50

BLUE CHEESE DRESSING

$0.50

BUFFALO SAUCE

$0.50

CAESAR DRESSING

$0.50

CHIPOLTE AIOLI

$0.50

GOCHUJANG BBQ SAUCE

$0.50

HONEY MUSTARD

$0.50

HOUSE MAYO

$0.50

HOUSE PICKLES

$0.50

MANGO PINEAPPLE SALSA

$0.50Out of stock

MARINARA SAUCE

$0.50

PEPPER RELISH

$0.50

PESTO

$0.50

RANCH DRESSING

$0.50

SIRACHA SAUCE

$0.50

SOUR CREAM

$0.50

TARTAR SAUCE

$0.50

TERIYAKI SAUCE

$0.50

BRUNCH

Avocado Toast

$14.00

Breakfast Burger

$14.00

Eggs Benedict

$12.00

Frittata

$12.00

Skillet

$10.00

The Lighter Side Omelet

$10.00

House Bloody Mary

$10.00

Dill Pickle Moonshine Bloody Mary

$10.00

COURSE LINE / ALL TOGETHER

______FIRST COURSE________

-----ALL TOGETHER______

LUNCH

BBQ PROK BURGER

$14.50

Italian Grilled Chicken Sandwich

$14.25

Brisket BLT Sandwich

$14.00

Pulled Pork Sandwich

$13.25

$5 Burger and Fries

$5.00

Monk's Steak Sandwich

$14.00

Milkshakes

Chocolate Shake

$8.49

Cookies and Cream Shake

$9.50

Fudge Brownie S'Mores

$9.50

Horchata Shake

$8.49

Mint Chocolate Chip

$8.49

Nutella Shake

$9.50

RED VELVET

$9.49

Reese's Peanut Butter

$9.50

Salted Caramel

$8.49

Strawberry Shake

$8.49

Vanila Shake

$8.49

Adult Milkshakes

Baileys on My Mind

$9.95

CHOCOLATE WHISKEY RED VELVET

$9.95

Cotton Candy

$9.95

Nutella Bourbon

$9.95

Peanut Butter Bacon

$9.95

Salted Caramel Bourbon

$9.95

Spiked Horchata

$9.95

Spiked Mocha Horchata

$9.95

STARTERS

MONK BALLS

$12.49

FRIED SEASONED CHEESE CURD, CHIPOTLE AIOLI

SLOPPY JOE EGG ROLL

$13.95

THE NAME PRETTY MUCH SAYS IT ALL...WITH BEER CHEESE

MONKS BEEF JERKY

$12.49

THINLY SLICED SIRLOIN, MARINATED IN SOY SAUCE WITH GARLIC, FRESNO & JALAPENO PEPPERS

NACHOS

$9.95

BEER CHEESE, PICO DE GALLO, SHREDDED LETTUCE, PICKLED JALAPENO PEPPERS, CREMA

SPROUTS

$11.95

SEA SALT, BACON JAM, LEMON

PRETZEL BITES

$10.95

HONEY MUSTARD & BEER CHEESE

BONELESS WINGS

$15.00

HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG

CHICKEN WINGS (BONE-IN)

$15.00

HOUSE BBQ, BUFFALO, OR GOCHUJANG

SLIDER FLIGHT

$17.25

A MINIATURE VERSION OF ANY THREE OF OUR GOURMET BURGERS (ELK, WIKED TUNA & BIG BABY NOT AVAILABLE FOR FLIGHT) - FRIES NOT INCLUDED

MONK'S HAND CUT LOADED FRIES

SIRACHA BUFFALO WITH PICKLED JALAPENO FRIES

$7.95

GARLIC BUTTER FRIES

$7.95

GREEK FRIES

$7.95

NAKED FRIES

$6.49

BUFFALO BLUE CHEESE FRIES

$7.95

SWEET POTATO FRIES

$8.95

TRUFFLE SIDEWINDER FRIES

$11.95

PLANTAIN CHIPS

$6.49

GREENS

SOUTHWEST SALAD

$12.95

MIXED GREENS, BLACK BEANS, CORN, CHEDDAR, BELL PEPPERS, RED ONIONS, TORTILLA STRIPS, BBQ/RANCH DRESSING

CAESAR SALAD

$12.95

CAESAR DRESSING. CROUTONS, PARMESAN

GREEK SALAD

$12.95

MIXED GREENS, CUCUMBER, TOMATO, BELL PEPPERS, RED ONIONS, OLIVES, FETA CHEESE, HOUSE DRESSING

TUNA POKE BOWL

$16.95

HOUSE SALAD BOWL

$16.95

GOURMET BURGERS

ELK BURGER

$25.49

8OZ FARM RAISED ALL NATURAL ELK, CARAMELIZED ONION, TOMATO, BACON JAM, GRILLED SWEET CORN, BOURBON AIOLI

CLASSIC BURGER

$14.95

AGED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONION

MONK BURGER

$16.95

BACON, SMOKED GOUDA SAUCE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS, SAUTEED MUSHROOM, PEPPER RELISH, BEER MUSTARD

CRAFT BURGER

$17.95

GOAT CHEESE, CARAMALIZED ONIONS, BACON, TOMATO, BREAD & BUTTER PICKLES, BEER MUSTARD, ARUGULA

BIG BABY BURGER

$14.95

2 - 4OZ PATTIES, YELLOW CHEDDAR, GRILLED ONION, PICKLE, KETCHUP, MUSTARD

TURKEY & BRIE

$16.00

100% GROUND COLORADO LAMB, HALLOUMI, TOMATO, BLACK OLIVE, PEPPERONCINI

MAC ATTACK

$15.49

8OZ PATTY TOPPED WITH PORK BELLY, SMOKED GOUDA SAUCE, COLLARD GREENS, FRIED EGG

THE WISE GUY BURGER

$19.95

8OZ PATTY TOPPED WITH CRISPY PROSCIUTTO, PESTO BUFFALO MOZZ, TOMATO, ARUGULA, SERVED ON FOCACCIA BUN

BRISKET BURGER

$20.49

8OZ PATTY TOPPED WITH SLOW BRAISED BRISKET, SMOKED GOUDA SAUCE, ROASTED GARLIC, TOMATO BACON JAM, LETTUCE, TOMATO, ONION

SPIT FIRE BURGER

$16.95

HABANERO JAM, BACON, PICKLED FRESNO & JALAPENO PEPPERS, PEPPER JACK CHEESE, CRISPY FRIED SHOESTRING ONIONS

CUBAN STYLE BLACK BEAN BURGER

$16.00

HOUSE MADE (VEGAN) BLACK BEAN PATTY, TOMATO, ONION, SPRING MIX, CHIPOTLE AIOLI

PORTABELLA MUSHROOM BURGER

$15.95

SANDWICHES

BRISKET GRILLED CHEESE

$15.49

SLOW BRAISED BRISKET, WHITE CHEDDAR, SWISS, CARMELIZED ONIONS

CUBANO

$16.95

MOJO MARINATED BRAISED PORK, HAM, SWISS CHEESE, BREAD & BUTTER PICKLES, MUSTARD

CHICKEN PANINI

$15.49

PESTO, TOMATO, WHITE CHEDDAR, AVOCADO, ARUGULA

SOUTHWEST CHICKEN SANDWICH

$14.95

SHREDDED ACHIOTE CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, BLACK BEANS, CORN, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, SERVED IN A CRISPY TORTILLA

MONK'S FRIED CHICKEN

$16.00

FRIED PANKO CRUSTED CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, PICKLED SLAW, CHIPOTLE AIOLI

MAC & CHEESE

SLIGHTLY NAKED MAC & CHEESE

$12.95

CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, BACON BITS

BRISKET MAC & CHEESE

$16.95

CHEDDAR & GRUTERE CHEESE, SLOW BRAISED BRISKET, BACON BITS

MEDITERRANEAN MAC & CHEESE

$13.95

SAUTEED MUSHROOMS, TRUFFLE OIL, SPANISH CHORIZO, PARMESAN, LIGHT COATING OF CHEDDAR CHEESE SAUCE

TEX-MEX MAC & CHEESE

$16.49

OUR SLIGHTLY NAKED MAC & CHEESE WITH ACHIOTE CHICKEN

SEAFOOD

WICKED TUNA BURGER

$17.95

SESAME CRUSTED SEARED AHIT TUNA, MANGO PINEAPPLE SALSA, TERIYAKI MAYO, CHILI LEMON TAHINI, SERVED ON A MISO GLAZED SESAME BUN

BLACKENED SALMON SANDWICH

$17.95

LETTUCE, TOMATO, ONION, BREAD & BUTTER PICKLES, BOURBON AIOLI, SERVED ON A BRIOCHE BUN

FISH AND CHIPS (ENTREE)

$16.49

BEER BATTERED NORTH ATLANTIC COD, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE TARTAR SAUCE

GREAT LAKES MONSTER FISH SANDWHICH

$15.95

FLATBREADS

MARGARITA FLAT

$12.75

PESTO, MOZZARELLA, TOMATO, FRESH BASIL

BUFFALO CHICKEN FLAT

$14.25

HOUSE MADE BUFFALO SAUCE, ROASTED CHICKEN THIGH MEAT, MOZZARELLA, RANCH DRESSING

MEXICAN FLAT

$13.75

HOUSE MADE BBQ SAUCE, GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO, ONION, BACON, SHREDDED YELLOW CHEDDAR

HAWAIIAN FLAT

$14.75

HAM, GRILLED PINEAPPLE, HOUSE BOURBON BBQ DRIZZLE, MOZZARELLA, MARINARA

PROSCIUTTO FLAT

$14.75

SOUP

MONK'S BEEF CHILI (CUP)

$9.49

GROUND AND CUBED BEEF, CHEDDAR CHEESE

MONK'S BEEF CHILI (BOWL)

$11.95

GROUND AND CUBED BEEF, CHEDDAR CHEES

SOUP OF THE WEEK (CUP)

$6.49

SOUP OF THE WEEK (BOWL)

$8.49

LITTLE MONKS

KIDS CHEESE BURGER SLIDERS

$7.95

2 SLIDERS WITH CHEDDAR CHEESE SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS GRILLED CHEESE

$7.95

SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS MAC & CHEESE

$7.95

KIDS CHICKEN TENDERS

$7.95

LIGHTLY BREADED CHICKEN TENDERS SERVED WITH HAND CUT FRIES

KIDS CHEESE PIZZA

$7.95

KIDS CORN DOG

$7.95

100% ALL BEEF HOT DOG HAND DIPPED IN CORNMEAL BATTER. SERVED WITH HAND CUT FRIES

Cocktails

The Corpse Bride

$13.00

Summer Bloom

$13.00

Bourbon Bacon Sour

$13.00

The Clover Club

$13.00

Roe & Co Highball

$13.00

Harvest Old Fashioned

$13.00

The Last Stand

$13.00

The Monkshake

$13.00

El Diablo

$13.00

Caipirinha

$13.00

Gimme One More

$13.00

Le Piegeon

$13.00

"Old" Old Fashioned

$13.00

Proper Manhattan (Rye)

$13.00

Proper Manhattan (Bourbon)

$13.00

Sazerac

$13.00

Whiskey Sour

$13.00

Aviation

$13.00

Negroni

$13.00

Long Island Iced Tea

$13.00

Signature Cocktails

The Corpse Bride

$13.00

Summer Bloom

$13.00

Bourbon Bacon Sour

$13.00

The Clover Club

$13.00

Roe & Co Highball

$13.00

Harvest Old Fashioned

$13.00

The Last Stand

$13.00

The Monkshake

$13.00

El Diablo

$13.00

Caipirinha

$13.00

Gimme One More

$13.00

Le Piegeon

$13.00

Canned Beer

Deschutes Freash Squeezed

$7.00

Coronado Never Better

$7.00

Pipeworks Ninja v Unicorn

$7.00

Buckledown Clencher

$7.00

Buckledown Belt & Suspenders

$6.00

Pollyanna Lexical Gap

$7.00

Stone Arrogant Bastard

$7.00

Half Acre Daisy Cutter

$7.00

Revolution Anti Hero

$6.60

Big Drop Galactic Milk stout

$6.00

Kinslagher Prohibition Pils

$6.50

Metropolitan Dynamo Lager

$6.00

Pilsner Urquell

$6.00

Lost Coast Tangerine Wheat

$6.00

Blue Moon Can

$6.00

Goose Island 312 Urban Wheat

$6.00

Goose Island SPF

$6.00

Great Lakes Eliot Ness

$6.00

Pollyanna Eleanor Porter

$7.00

2nd Shift Cat Spit Stout

$7.00

Two Brothers Prairie Path

$6.00

Krombacher N.A.

$6.00

Well Being Victory Wheat N.A.

$6.00

Well Being IPA N.A.

$6.00

Allagash Triple

$7.00

Chimay Red Premiere

$8.50

Chimay Blue Grand Reserve

$9.50

Chimay Triple - White Cap

$9.00

Kwak

$9.00

Cuvee de Jacobins

$8.00

Delirum Tremmens

$9.00

Triple Karmelite

$8.00

Orginal Sin Black Widow

$6.50

Dogfish Head Sea Quench

$6.50

2 Fools Rose Can

$7.00

Avery El Gose

$6.00

Topo Chico LEMON LIME Hard Seltzer

$5.50

Topo Chico Pineapple Hard Seltzer

$5.50

Topo Chico Strawberry Hard Seltzer

$5.50

Topo Chico Mango Hard Seltzer

$5.50Out of stock

White Claw Mango

$5.50

White Claw Black Cherry

$5.50

Modelo Especial

$6.00

Corona Premier

$6.00

Michelob Ultra

$4.25

Miller Lite Can

$4.25

Coors Light Can

$4.25

Bud Light Can

$4.25

New Belgium Fat Tire Can

$6.00

N/A

Grapefruit Juice

$2.95

Ginger Beer

$4.50

Red Bull

$4.95

Sugar Free Red Bull

$4.95

San Pellegrino

$4.00

San Pellegrino Grapefruit

$4.00

Club Soda

$2.00

Milk

$2.95

Orange Juice

$2.95

Abita Root Beer

$4.50

WBC Orange Cream Soda

$4.50

WBC Vanilla Cream Soda

$4.50

Fentimans Cherry Cola

$4.50

Wine

BOTTLE Merlot Estancia

$36.00

BOTTLE Pinot Noir Hangtime

$36.00

BOTTLE Malbec Andeluna 1300

$36.00

BOTTLE Cab Sauv Highway 12

$46.00

BOTTLE Rosé Hess Select

$32.00

GLASS Merlot Estancia

$9.00

GLASS Pinot Noir Hangtime

$9.00

GLASS Malbec Andeluna 1300

$9.00

GLASS Cab SauvHighway 12

$12.00

GLASS Rosé Hess Select

$8.00

BOTTLE Pinot Grigio Dipinti

$32.00

BOTTLE Sauvignon Blanc Bonterra

$32.00

BOTTLE Chardonnay Hahn

$36.00

BOTTLE Oakad Chard Carneros

$42.00

BOTTLE Moscato Belafina

$32.00

BOTTLE Mas Cava Brut

$32.00

GLASS Pinot Grigio Dipinti

$8.00

GLASS Sauvignon Blanc Bonterra

$8.00

GLASS Chardonnay Hess

$9.00

GLASS Oakad Chard Carneros

$11.00

GLASS Bellafina Moscato

$8.00

GLASS Mas Cava Brut

$8.00

CRF Monk's House Blend

$34.00

1/2C Monk's House Blend

$20.00

Monk's House Blend - GLASS

$9.00

Milkshakes

Chocolate Shake

$8.49

Vanila Shake

$8.49

Strawberry Shake

$8.49

Cookies and Cream Shake

$9.50

Fudge Brownie S'Mores

$9.50

Reese's Peanut Butter

$9.50

Nutella Shake

$9.50

Horchata Shake

$8.49

Salted Caramel

$8.49

Adult Milkshakes

Baileys on My Mind

Peanut Butter Bacon

Cotton Candy

Spiked Horchata

Spiked Mocha Horchata

Nutella Bourbon

Attributes and Amenities
check markTourists
check markFamily-Friendly
check markCasual
check markSports
check markHappy Hour
check markCozy
check markKid-Friendly
check markGroups
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markTV
check markSolo Dining
check markSeating
check markDelivery
check markContactless Delivery
check markCurbside Pickup
check markFast Service
check markHigh Chairs
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Bringing you gourmet burgers, hand-dipped, hand spun milkshakes for kids, adults, and more... Great selection of bourbon, local craft beer, signature cocktails and Boozy 'Adult' Shakes.

Location

88 S La Grange Rd, LaGrange, IL 60525

Directions

Gallery
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