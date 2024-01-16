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Ott's Tavern Berlin
588 Route 73 North
West Berlin, NJ 08091
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD MENU
APPETIZERS
- BBQ BRISKET FRIES
BRAISED BRISKET, CARAMELIZED ONIONS, OTT’S CHEESE SAUCE, BBQ SAUCE, WAFFLE FRIES$15.99
- BRUSSELS SPROUTS
BACON, GOAT CHEESE, GARLIC$10.99
- CHEESESTEAK EGG ROLLS
OTT’S CHEESE SAUCE$14.99
- CHICKEN QUESADILLAS
CHEDDAR JACK CHEESE, PICO DE GALLO, SIDE OF SOUR CREAM & SALSA$14.99
- HAWAIIAN NACHOS
PULLED CHICKEN, BBQ, BLACK BEAN MANGO SALSA, OTT’S CHEESE SAUCE, TORTILLA CHIPS$14.99
- LOADED OTT'S TOTS
TATER TOTS, SEASONED BEEF, CHEDDAR JACK CHEESE, BACON, SOUR CREAM$15.49
- MOZZARELLA STICKS
MARINARA SAUCE$9.99
- NACHOS OVERLOAD
SEASONED BEEF, OTT’S CHEESE SAUCE, LETTUCE, PICO DE GALLO, SALSA, SOUR CREAM, TORTILLA CHIPS$15.99
- ONION RINGS
TEXAS PETAL SAUCE$10.49
- PRETZEL BITES
OTT’S CHEESE SAUCE$9.99
- MEXICAN STREET CORN DIP
ONION STRAWS, PAPRIKA, TORTILLA CHIPS$10.99
BURGERS & CHICKEN
CHEESESTEAKS & CHICKEN CHEESESTEAKS
DESSERT
RUSTIC PIZZAS
SALADS
- CAESAR SALAD$9.99
- COBB SALAD
ROMAINE LETTUCE, GRILLED CHICKEN, TOMATOES, BACON, HARD BOILED EGG, AVOCADO, CRUMBLED BLEU CHEESE, PICKLED RED ONION, AVOCADO RANCH DRESSING$15.99
- CRISPY BUFFALO CHICKEN SALAD
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CHEDDAR JACK CHEESE, RANCH DRESSING$14.99
- GRILLED SALMON CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING$18.99
- OTT'S MIXED GREENS SALAD
CRAISINS, TOMATOES, GOAT CHEESE, CROUTONS, GARLIC BALSAMIC$10.99
- PROSCIUTTO CHICKEN SALAD
MIXED GREENS, CHICKEN SALAD, CUCUMBER, PROSCIUTTO, PICKLED RED ONIONS, POPPY SEED VINAIGRETTE$15.99
- TUNA POKE SALAD
MIXED GREENS, TOMATO, FRESH MOZZARELLA, AVOCADO, POPPYSEED VINAIGRETTE$17.99
SANDWICHES
- PULLED CHICKEN ITALIA
SPINACH, ROASTED RED PEPPERS, GARLIC, PROVOLONE CHEESE, SEEDED GARLIC ROLL$14.99
- PORK ROLL & CHEESE
TRENTON PORK ROLL, AMERICAN CHEESE, SEEDED BUN$10.99
- CLASSIC FRENCH DIP
ROAST BEEF, SWISS CHEESE, SEEDED ROLL$16.99
- GRILLED PORTOBELLO SANDWICH
MOZZARELLA, ARUGULA, BALSAMIC GLAZE$14.99
- CHICKEN SALAD SANDWICH
OTT'S CHICKEN SALAD, SWISS CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION, SEEDED BUN$14.99
- BUFFALO CHICKEN SANDWICH$12.99
SEAFOOD
- CLAMS
SEEDED ROLL$17.99
- CRAB ROLL LETTUCE WRAP
CRAB SALAD, RADISH, OLD BAY$16.99
- GRILLED SALMON PLATTER
RED QUINOA BLEND, BROCCOLI, BLACK BEAN MANGO SALSA, SWEET CHILI SAUCE$18.99
- GRILLED SHRIMP RICE BOWL
RED QUINOA BLEND, AVOCADO, BLACK BEAN MANGO SALSA, PICO DE GALLO, CHIPOTLE AIOLI, TORTILLA CHIPS$16.99
- MUSSELS
SPICY MARINARA, BACON HOT PEPPER SUPREME OR GARLIC WINE SAUCE - SEEDED ROLL$17.99
- PEEL & EAT SHRIMP
1 POUND, WHITE WINE GARLIC BUTTER SAUCE, SEEDED ROLL$22.99
- SALMON BITES
GRILLED SALMON MARINATED IN SWEET CHILI SAUCE, SIDE OF SWEET & SPICY SAUCE$15.99
- TUNA POKE
TUNA POKE TOSSED IN SWEET SOY SAUCE, RED QUINOA BLEND, PICKLED GINGER, WASABI$15.99
TACOS
- GRILLED SHRIMP
AVOCADO, BLACK BEAN MANGO SALSA, RED CABBAGE, GOAT CHEESE, SWEET CHILI SAUCE, FLOUR TORTILLA$16.99
- SEASONED BEEF
PICO DE GALLO, LETTUCE, CHEDDAR JACK CHEESE, SALSA, SOUR CREAM, FLOUR TORTILLA$12.99
- TUNA POKE
AHI TUNA, BLACK BEAN MANGO SALSA, SLICED AVOCADO, RED CABBAGE, SWEET CHILI SAUCE, FLOUR TORTILLA$16.99
- POPPY SEED CHICKEN
AVOCADO, CUCUMBER, RED ONION, CELERY HEART, POPPY SEED DRESSING, LETTUCE WRAP$14.99
WINGS & THINGS
KIDS MENU
FRIES
SUNDAY
|Sunday
|11:00 am - 10:45 pm
|Monday
|11:00 am - 10:45 pm
|Tuesday
|11:00 am - 10:45 pm
|Wednesday
|11:00 am - 10:45 pm
|Thursday
|11:00 am - 10:45 pm
|Friday
|11:00 am - 11:45 am
|Saturday
|11:00 am - 11:45 am
Ott's Greentop Is A Full Service Restaurant & Bar with Indoor & Outdoor Dining In West Berlin, NJ. Come In & Enjoy!
588 Route 73 North, West Berlin, NJ 08091