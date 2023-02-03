Paco's Tacos Cantina - Kapolei
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4850 Kapolei Pkwy #401
Kapolei, HI 96707
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Seafood Platters
CAMARONES AL MOJO DE AJO
SUCCULENT SHRIMP SAUTÉED IN GARLIC AND OLIVE OIL
PESCADO AL MOJO DE AJO
FRESH ONO FISH SAUTÉED IN GARLIC AND OLIVE OIL
CAMARONES A LA “DIABLA”
DEVIL-STYLE SHRIMP, COOKED WITH CHORIZO, (PORK MEXICAN SAUSAGES) MIXED ON RANCHERA SALSA. AND WARM TORTILLAS.
PESCADO RANCHERO
FRESH ONO FISH SAUTÉED IN RANCHERO SAUCE AND WARM TORTILLAS
FISH A LA“DIABLA”
DEVIL-STYLE ONO FISH, COOKED WITH CHORIZO (PORK MEXICAN SAUSAGES), MIXED ON RANCHERA SALSA. AND WARM TORTILLAS
CAMARONES RANCHEROS
SHRIMP SAUTÉED IN RANCHERO SAUCE. AND WARM TORTILLAS
ENCHILADA DEL MAR
A FLOUR TORTILLA ENCHILADA, FILLED WITH SHRIMP AND FISH SAUTÉED WITH BELL PEPPERS AND ONION COVERED WITH RANCHERA SAUCE, CHEESE, AVOCADO AND SOUR CREAM
Platters
CHICKEN MOLE ENCHILADAS PLATE
TWO ENCHILADAS TOPPED WITH FRESHLY MADE MOLE SAUCE, GUERRERO STYLE, MAMA “CHONITAS” RECIPE, MADE WITH CHILE ANCHO, GUAJILLO, RAISINS, ALMONDS, PEANUTS, AND HAND MADE CHOCOLATE; SOUR CREAM AND CHEESE
ENCHILADAS PLATE (RED SAUCE)
TWO CHEESE, SHREDDED BEEF, CHICKEN, CHILE VERDE, CARNITAS, OR CARNE ASADA, COVERED WITH ENCHILADA SAUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM
CHILES RELLENOS PLATE
TWO ANAHEIM PEPPERS STUFFED WITH CHEESE, DIPPED IN A FLUFFY EGG BATTER AND FRIED UNTIL GOLDEN BROWN, COVERED WITH RANCHERA SAUCE, CHEESE, AND WARM TORTILLAS
TACOS PLATE
TWO TACOS EITHER: CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN, AL PASTOR OR VEGGIE
ROLL TAQUITOS PLATE
SHREDDED BEEF ROLL TAQUITOS, GARNISHED WITH LETTUCE, GUACAMOLE, CHEESE AND SOUR CREAM
BURRITO PLATE
A BURRITO OF YOUR CHOICE: GRILLED FISH, BAJA FISH, SHRIMP, SEAFOOD, CACTUS, VEGGIE VEGAN, CHILE RELLENO, BEAN & CHEESE, CALI, CARNITAS, CHICKEN, CHILE VERDE, CARNE ASADA, OR AL PASTOR.
SUPER PACO BURRITO PLATE
A GIANT BURRITO STUFFED WITH CHILE VERDE, CHILE RELLENO, LETTUCE, RICE, BEANS, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM, SMOTHERED WITH CHILE VERDE
CHILE VERDE PLATE
PORK SHOULDER, SLOW COOKED IN A GREEN CHILI SAUCE OF JALAPEÑO CHILES, GARLIC, AND WARM TORTILLAS
CHIMICHANGA PLATE
DEEP-FRIED BURRITO, CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN, CHILE VERDE, OR AL PASTOR, COVERED WITH GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND CHEESE
CARNE ASADA PLATE
GRILLED 8OZ TOP SIRLOIN STEAK, CHEESE ENCHILADA, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND WARM TORTILLAS
CARNITAS PLATE
MICHOACÁN-STYLE BRAISED PORK, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND WARM TORTILLAS
FAJITAS PLATE
GRILLED STRIPS OF TOP SIRLOIN, CHICKEN OR SHRIMP, MIX WITH ONION, TOMATOES AND BELL PEPPERS ON A HOT SIZZLING COMAL. GARNISHED WITH FRESH GUACAMOLE, PICO DE GALLO SOUR CREAM, AND WARM TORTILLAS
BIG KAHUNA PLATE
COMBINATION OF, CARNITAS TACO, CHICKEN ENCHILADA AND A CHILE RELLENO
Tacos
2 CARNE ASADA TACOS
GRILLED TOP SIRLOIN STEAK, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
2 CARNITAS TACOS
TENDER LEAN PORK ROAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
2 CHICKEN TACOS
GRILLED CHICKEN BREAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
2 AL PASTOR TACOS
A TASTY DICED GRILLED PORK ON RED SAUCE WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
2 VEGGIE VEGAN TACOS
RICE, WHOLE BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND GUACASALSA
2 NOPAL (CACTUS) TACOS
FRESH CACTUS PADDLES, WITH CILANTRO, ONION AND GUACASALSA (VEGGIE VEGAN)
2 SHRIMP TACOS
SHRIMP GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE
2 ONO FISH TACOS
GRILLED ONO FISH GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE
2 BAJA ONO FISH TACOS
BEER-BATTERED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE
3 CARNE ASADA TACOS
GRILLED TOP SIRLOIN STEAK, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
3 CARNITAS TACOS
TENDER LEAN PORK ROAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
3 CHICKEN TACOS
GRILLED CHICKEN BREAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
3 AL PASTOR TACOS
A TASTY DICED GRILLED PORK ON RED SAUCE WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA
3 VEGGIE VEGAN TACOS
RICE, WHOLE BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND GUACASALSA
3 NOPAL (CACTUS) TACOS
FRESH CACTUS PADDLES, WITH CILANTRO, ONION AND GUACASALSA (VEGGIE VEGAN)
3 SHRIMP TACOS
SHRIMP GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE.
3 ONO FISH TACOS
GRILLED ONO FISH GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE.
3 BAJA FISH TACOS
BEER-BATTERED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE.
Taco Salad
CARNE ASADA TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
CARNITAS TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
CHILE VERDE TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
AL PASTOR TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
SHRIMP TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
ONO FISH TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
REFIRED BEANS TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole
VEGGIE VEGAN TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, whole beans, rice, Pico de gallo and fresh guacamole
NOPAL (CACTUS) (VEGGIE VEGAN) TACO SALAD
Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, whole beans, onion, Pico de gallo and fresh guacamole
CHICKEN TACO SALAD
GRILLED BONELESS CHICKEN BREAST, RICE, REFRIED BEANS, PICO DE GALLO AND GUACA SALSA
Burritos
CARNE ASADA BURRITO
GRILLED TOP SIRLOIN STEAK, PICO DE GALLO AND GUACASALSA
CARNITA BURRITO
TENDER LEAN PORK ROAST WITH PICO DE GALLO & GUACASALSA
SHRIMP BURRITO
GARLIC SHRIMP, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE
FISH BURRITO
GRILLED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE
SEAFOOD BURRITO
GRILL FISH AND SHRIMP, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE
BAJA FISH BURRITO
BEER-BATTERED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE
CHILE RELLENO BURRITO
ANAHEIM PEPPER FILLED WITH CHEESE BETTERED ON EGG, LETTUCE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & SOUR CREAM
VEGGIE VEGAN BURRITO
FOR A VEGGIE DELIGHT WITH RICE, WHOLE BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO & GUACASALSA
BEAN & CHEESE BURRITO
REFRIED BEANS & CHEESE
CHILE VERDE BURRITO
DICED TENDER PORK IN GREEN SAUCE, RICE REFRIED BEANS AND SMOTHERED WITH CHILE VERDE
AL PASTOR BURRITO
A TASTY DICED GRILLED PORK PINEAPPLE, ON RED SAUCE, REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO AND GUACASALSA
CALI BURRITO
GRILLED TOP SIRLOIN STEAK WITH FRENCH FRIES, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND GUACASALSA
CHICKEN BURRITO
Torta - Sandwich
Sides
BEANS
RICE
CHORIZO
NOPALE
BACON
TORTILLAS
SOUR CREAM
GUACAMOLE LG
GUACAMOLE SM
HALF AVOCADO
PICO DE GALLO LG
MOLE SAUCE
ENCHILADA SAUCE
FRESH SALSA LG
CILANTRO SAUCE
JALAPENOS TOREADO
FRESH JALAPENOS
GUACASALSA
CHILE VERDE LG
CHILE VERDE SM
CHEESE SM
BASKET OF FRENCH FRIES
BASKET OF TORTILLA CHIPS
RANCHERA SAUCE
PICO DE GALLO SM
FRESH SALSA SM
Habanero Salsa XX
CILANTRO & ONION
RICE & BEANS
LETTUCE
TOMATOES
A La Carte
Kids Menu
NAI'A CHEESE QUESADILLA
GRILLED FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM. SERVED WITH RICE AND BEANS
EL GORDO CHICKEN TACO
GRILLED CHICKEN BREAST, WITH CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS
MINE BEAN AND CHEESE BURRITO
FILLED WITH REFRIED BEANS AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS
KEALIA CHEESE ENCHILADA
FILLED WITH CHEESE COVERED WITH OR SPECIAL RED SAUCE,SOUR CREAM AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS
BEVES CHICKEN NUGGETS
CHICKEN NUGGETS SERVED WITH FRENCH FRIES
AMALIAS EGGS
TWO EGGS, RICE AND BEANS
LIL CEEZ FAVORITE (Poipu Only)
MICKEY MOUSE PANCAKE, BACON AND EGG
Desserts
Appetizers
CHIPS AND SALSA
BLENDED FRESH JALAPEÑOS, TOMATOES, ONION, AND CILANTRO.
CHIPS AND PICO DE GALLO
CHOPPED FRESH JALAPEÑOS, TOMATOES, ONION, & CILANTRO.
CHIPS AND GUACAMOLE
FRESH AVOCADOS MIXED WITH FRESH JALAPEÑOS, TOMATOES, ONION, & CILANTRO.
FISH AND CHIPS
NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH MELTED CHEESE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF MEAT: CARNE ASADA, CHICKEN OR CARNITAS.
CARNE ASADA FRIES
FRENCH FRIES TOPPED WITH TOP SIRLOIN STEAK, MELTED CHEESE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
5 ROLL TAQUITOS
ROLLED SHREDDED BEEF TAQUITOS, GARNISHED WITH FRESH GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE.
QUESO FUNDIDO (CHEESE FONDUE)
MELTED MOZZARELLA CHEESE MIX WITH CHORIZO, SERVED WITH TORTILLAS.
QUESADILLA
GRILLED FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND YOUR CHOICE OF MEAT: CARNE ASADA, AL PASTOR, CHICKEN, CARNITAS OR VEGGIE.
CEVICHE
SAVORY ONO FISH COCKTAIL. (MEXICAN POKE)
SHRIMP COCKTAIL
A CLASSIC MEXICAN SHRIMP COCKTAIL, WITH TOMATO, JALAPEÑO, CILANTRO ONION AND AVOCADO.
BEAN DIP
CHIPS AND SALSA (COMPLIMENTARY)
Nachos Carnitas
Nachos Nopales
Soups
BIRRIA
BIRRIA TORTILLAS CHOICE (CORN TORTILLAS, FLOUR TORTILLAS, CORN QUESADILLAS)
POZOLE
Traditional Mexican rich, brothy soup made with pork, And hominy, Pile your bowl with toppings like shredded cabbage, Onion, cilantro, lime, and Salsa Macha.
MENUDO
MEXICO’S MOST FAMOUS HANGOVER CURE IS THIS LABOR-INTENSIVE SOUP OF BEEF TRIPE FLOATING IN A SPICY, GARLICKY BROTH.
Breakfast
Paco Loco
TWO FRIED EGGS ON TOP OF RICE COVERED WITH CHILE VERDE, SERVED WITH REFRIED BEANS
Huevos Rancheros
TWO FRIED EGGS ON TOP OF CORN TORTILLA COVERED WITH RANCHERA SAUCE. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Chorizo Con Huevo
SCRAMBLED EGGS WITH OUR HOMEMADE MEXICAN SAUSAGE. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Machaca Con Huevo
SHREDDED BEEF SCRAMBLED WITH EGGS, ONION, AND GREEN BELL PEPPER. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Steak and Eggs
TOP SIRLOIN STEAK, TWO FRIED EGGS AND FRENCH FRIES
Huevos A La Mexicana
EGGS SCRAMBLED WITH ONION, TOMATOES AND GREEN BELL PEPPER. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Huevos Con Jamon
SCRAMBLED EGGS WITH HAM. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Huevos Divorciados
“DIVORCED EGGS” IS A MEXICAN BREAKFAST FEATURING TWO FRIED EGGS, COVERED WITH RANCHERA SAUCE AND ENCHILADA SAUCE, SEPARATED BY CHILAQUILES. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Nopalitos Con Huevo
EGGS SCRAMBLED WITH TENDER CACTUS, ONION, AND GREEN BELL PEPPERS. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Chilaquiles Con Huevo
CHOPPED CORN TORTILLA CHIPS, MIXED WITH OUR SPECIAL SAUCE, TOPPED WITH SOUR CREAM, CHEESE, AND SCRAMBLED EGGS. SERVED WITH REFRIED BEANS, AND RICE
Omelet
THREE EGG OMELET, FILLED WITH YOUR ONE CHOICE OF: CHORIZO, BACON, HAM, CARNITAS, OR AVOCADO, COVERED WITH RANCHERA SAUCE AND MELTED CHEESE. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS
Breakfast Burrito
TWO SCRAMBLED EGGS FILLED WITH MELTED CHEESE, REFRIED BEANS, RICE AND YOUR ONE CHOICE OF: CHORIZO, BACON, HAM, CARNITAS, MACHACA, NOPALITOS OR VEGGIE (GET IT SMOTHERED WITH CHILE VERDE OR ENCHILADA STYLE FOR $3.00)
Breakfast Torta Sandwich
TWO SCRAMBLED EGGS FILLED WITH MELTING CHEESE, REFRIED BEANS, AND YOUR ONE CHOICE OF: CHORIZO, BACON, OR HAM
Non-Alcoholic
Coke
Diet Coke
Sprite
Dr Pepper
Root Beer
Lemonade
Shirley Temple
Coconut Water
Iced Tea
Arnold Palmer
Milk
Perrier Water
Bottle Water
Juice
Hot Coco
Agua de Sandia
Jarrito
Plantation Ice-tea
Coffee
Agua de Jamaica
Agua de Pina
Mexican Coca Cola
Fanta Mex
Sprite Mex
Sangria Mex
Virgin Cocktail
Sidral Mundet
Agua de Tamarindo
Spin Drift
Horchata
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
We provide authentic Mexican foods to our neighbors and tourists on Kauai. If you’re looking for original Mexican family recipes, please check out our places.
4850 Kapolei Pkwy #401, Kapolei, HI 96707