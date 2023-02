Pal Carajo Arepa Lounge

Venezuelan Sampler

$21.98

2 Fried mini Arepas: *Shredded Beef &Cheese *Shredded Chicken &Cheese 2 Mini Ground Beef Empanadas 4 Pieces of fried Yuca 4 Pieces of Tostones 4 Tequenos (Dough Wrapped cheese Sticks) 1 Container of Garlic or Pink sauce There are not changes or substitutions.