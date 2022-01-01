Pasquale's Pines - 16660 Sheridan St.
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16660 Sheridan St
Pembroke Pines, FL 33028
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Popular Items
PIZZA
LARGE PIZZA
16" LARGE CHEESE PIZZA
MEDIUM PIZZA
14" MEDIUM CHEESE PIZZA
SICILIAN PIZZA
17" SQUARE CHEESE PIZZA
18" EXTRA LARGE PIZZA
18" EXTRA LARGE CHEESE PIZZA
GLUTEN FREE PIZZA
14" GLUTEN FREE CHEESE PIZZA
MARGHERITA PIZZA
16" PIZZA CHUNKY FRESH TOMATOE SAUCE, FRESH MOZZARELLA, BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL & SALT/ PEPPER
LARGE SPECIAL PIZZA
16" PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE
MEDIUM SPECIAL PIZZA
14" PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS, & EXTRA CHEESE
EXTRA LARGE SPECIAL PIZZA
18" PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALL, MUSHROOM, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE
SICILIAN SPECIAL PIZZA
17" SQUARE PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE
HALF SICILIAN PIZZA
HALF SICILIAN PIZZA
DOUGH BALL
MEDIUM MARGARITA
PIZZA SLICE
CALZONE
SMALL DEEP FRIED CALZONE
SMALL DEEP FRIED CALZONE RICOTTA, PARM CHEESE, MOZZARELLA & YOUR CHOICE OF 2 TOPPINGS SERVED WITH SAUCE
SMALL OVEN BAKED CALZONE
SMALL OVEN BAKED CALZONE RICOTTA, PARM CHEESE , MOZZARELLA & YOUR CHOICE OF TWO TOPPINGS SERVED WITH SAUCE
LARGE OVEN BAKED CALZONE
LARGE OVEN BAKED CALZONE RICOTTA, PARM CHEESE, MOZZARELLA & YOUR CHOICE OF 2 TOPPINGS SERVED WITH SAUCE
STROMBOLI
SMALL STANDARD STROMBOLI
PEPPERONI, SAUSAGE, PEPPERS,ONIONS & MOZZARELLA wrapped in dough and baked in the oven
SMALL CUSTOM STROMBOLI
Stomboli with mozzarella and your choice of 4 TOPPINGS
LARGE STANDARD STROMBOLI
PEPPERONI, SAUSAGE, PEPPERS,ONIONS & MOZZARELLA wrapped in dough and baked in the oven
LARGE CUSTOM STROMBOLI
Stomboli with mozzarella and your choice of 4 TOPPINGS
LUNCH
LUNCH RAVIOLI & SAUCE
5 JUMBO CHEESE RAVIOLI served with 2 rolls
LUNCH SPAG & SAUCE
Lunch Portion SPAGHETTI & MARINARA served with 2 rolls
LUNCH PENNE & SAUCE
Lunch Portion PENNE RIGATE & MARINARA served with 2 rolls
LUNCH SPAG & MBS
Lunch Portion SPAGHETTI & MEATBALLS served with 2 rolls
LUNCH PENNE & MBS
Lunch Portion PENNE RIGATE & MEATBALLS served with 2 rolls
LUNCH STUFFED SHELLS
3 STUFFED SHELLS served with 2 rolls
LUNCH BAKED ZITI
Lunch Portion BAKED ZITI served with 2 rolls
LUNCH PENNE VODKA
Lunch Portion PENNE RIGATE in a pink cream sauce served with 2 rolls
LUNCH PENNE VODKA W CHIX
Lunch Portion PENNE RIGATE in a pink cream sauce with grilled chicken served with 2 rolls
LUNCH CHIX PARM W SPAG
Lunch Portion CHICKEN PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 2 rolls
LUNCH EGGPLANT PARM WITH SPAG
Lunch Portion EGGPLANT PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 2 rolls
LUNCH LINGUINI & CLAM SAUCE
Lunch Portion LINGUINI & WHITE CLAM SAUCE served with 2 rolls
LUNCH CHICKEN PENNE BROCCOLI
Lunch Portion CHICKEN PENNE BROCCOLI served with 2 rolls
LUNCH PENNE ALFREDO
Lunch Portion PENNE ALFREDO served with 2 rolls
LUNCH PENNE ALFREDO W CHIX
Lunch Portion PENNE ALFREDO with grilled chicken served with 2 rolls
SALADS
LARGE HOUSE SALAD
Large House Salad served with bread
LARGE HOUSE W TURKEY
Large House Salad with Boar's Head Turkey
LARGE HOUSE W TUNA
Large Hose Salad with Tuna Fish
LARGE HOUSE W CHICKEN
Large House Salad with Grilled Chicken
LARGE CAESAR W CHICKEN
Traditional Caesar Salad with Grilled Chicken
LARGE CAESAR SALAD
Traditional Caesar Salad
LARGE PASTA SALAD
Tri Color Pasta, toppngs & Served with House-made Vinagrette
LG ANTIPASTO SALAD
Traditional House Salad with Ham,Salami,Provolone & a scoop of Tuna
SIDE HOUSE SALAD
Smaller salad with your choice of toppings
SIDE SALAD WITH TURKEY
Smaller salad with Boar's Head Turkey
SIDE SALAD TUNA
Smaller salad with Tuna Fish
SIDE SALAD WITH CHICKEN
Smaller salad with Grilled Chicken
SIDE CAESAR W CHICKEN
Traditional Caesar Salad with Grilled Chicken
SIDE CAESAR SALAD
Traditional Caesar Salad
SIDE PASTA SALAD
Tri Color Pasta, toppngs & Served with House-made Vinagrette
SIDE ANTIPASTO SALAD
Traditional House Salad with Ham,Salami,Provolone & a scoop of Tuna
POUND OF TUNA FISH
4 oz. TUNA FISH
COLD SUBS
12" HAM
Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings
12" HAM & SALAMI
Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings
12" SUPER SUB
Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings
12" TUNA FISH
Albacore tuna, celery, Hellman's Mayo served with your choice of cheese & toppings
12" TURKEY
Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings
12" SALAMI
12" VEGGIE
Your choice of toppings & cheese
7" HAM
Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings
7" HAM & SALAMI
Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings
7" SUPER SUB
Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings
7" TUNA FISH
Albacore tuna, celery, Hellman's Mayo served with your choice of cheese & toppings
7" TURKEY
Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings
7" SALAMI
7" VEGGIE
Your choice of toppings & cheese
7" ROASTBEEF
Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings
SMIDGE COLD SUB
BAG OF CHIPS
HOT SUBS
12" MEATBALL PARMESAN
All beef meatballs, marinara & melted provolone
12" SAUSAGE PARMESAN
Mild italian sausage, marinara & melted provolone
12" EGGPLANT PARMESAN
Thinly fried eggplant , marinara & melted mozzarella
12" CHICKEN PARMESAN
Beautifully fried chicken, marinara & melted mozzarella
12" PEPPERS & EGGS
Fluffy eggs married with red & green peppers
12" CHEESE STEAK
Shaved Ribeye steak with your choice of toppings & cheese
12" GRILLED CHICKEN
Our version of the " chicken philly "
12" GRILLED SAUSAGE
12" LEAVE IT TO US!
Salami, capicolla,pepper ham, grilled peppers, grated cheese & melted provolone
12" VEAL PARMESAN
Breaded veal, marinara & melted mozzarellla
7" MEATBALL PARMESAN
All beef meatballs, marinara & melted provolone
7" SAUSAGE PARMESAN
Mild italian sausage, marinara & melted provolone
7" EGGPLANT PARMESAN
Thinly fried eggplant , marinara & melted mozzarella
7" CHICKEN PARMESAN
7" PEPPERS & EGGS
Fluffy eggs married with red & green peppers
7" CHEESESTEAK
Shaved Ribeye steak with your choice of toppings & cheese
7" GRILLED CHICKEN
Our version of the " chicken philly "
7" GRILLED SAUSAGE
7" LEAVE IT TO US!
Salami, capicolla,pepper ham, grilled peppers, grated cheese & melted provolone
7" VEAL PARMESAN
Breaded veal, marinara & melted mozzarellla
SMIDGE MEATBALL PARMESAN
All beef meatballs, marinara & melted provolone
SMIDGE SAUSAGE PARMESAN
Mild italian sausage, marinara & melted provolone
SMIDGE EGGPLANT PARMESAN
Thinly fried eggplant , marinara & melted mozzarella
SMIDGE CHICKEN PARMESAN
Beautifully fried chicken, marinara & melted mozzarella
SMIDGE PEPPERS & EGGS
Fluffy eggs married with red & green peppers
SMIDGE CHEESE STEAK
Shaved Ribeye steak with your choice of toppings & cheese
SMIDGE GRILLED CHICKEN
Our version of the " chicken philly "
SMIDGE GRILLED SAUSAGE
SMIDGE LEAVE IT TO US!
Salami, capicolla,pepper ham, grilled peppers, grated cheese & melted provolone
SMIDGE VEAL PARMESAN
Breaded veal, marinara & melted mozzarellla
WINGS
APPETIZERS
MOZZARELLA STICKS
8 cheese sticks served with marinara
HALF ORDER MOZZ STICKS
GARLIC ROLL
fluffy traditional rolls topped with garlic, parmesan & a touch of parseley
HALF DOZEN GARLIC ROLLS
fluffy traditional rolls topped with garlic, parmesan & a touch of parseley
DOZEN GARLIC ROLLS
fluffy traditional rolls topped with garlic, parmesan & a touch of parseley
PLAIN ROLL
fluffy traditional rolls served plain
HALF DOZEN PLAIN ROLLS
fluffy traditional rolls served plain
DOZEN PLAIN ROLLS
fluffy traditional rolls served plain
SMALL ITALIAN WEDDING SOUP
little pasta, escarole & meatballs served in a chicken broth soup
QUART ITALIAN WEDDING SOUP (TOGO)
little pasta, escarole & meatballs served in a chicken broth soup
QUART OF SAUCE (TOGO)
our home made marinara packaged togo
GARLIC BREAD LOAF
bread loaf smothered with garlic & melted cheese
SIDE OF SPAGHETTI & SAUCE
side of spaghetti and your choice of sauce
SIDE OF PENNE & SAUCE
side of penne noddles and your choice of sauce
2 MEATBALLS & SAUCE
two 3 ounce meatballs & marinara
1 MEATBALL & SAUCE
SIDE SAUSAGE & SAUCE
HALF ORDER WAFFLE FRIES
crispy waffle fries
HALF ORDER SMILEY FRIES
smile shaped fries filled with pillowy potato
HALF ORDER ONION RINGS
golden fried beer battered onion rings
FULL ORDER WAFFLE FRIES
crispy waffle fries
FULL ORDER SMILEY FRIES
smile shaped fries filled with pillowy potato
FULL ORDER ONION RINGS
golden fried beer battered onion rings
SMALL CHICKEN FINGERS
4 chicken tenders served with waffle fries
LARGE CHICKEN FINGERS
6 chicken tenders served with waffle fries
GRILLED CHICKEN BREAST
SIDE SAUTEED SPINACH
SIDE SAUTEED BROCCOLI
KIDS MENU
KIDS SLICE & DRINK
regular cheese slice served with apple juice or fountain soda
KIDS SICILIAN SLICE & DRINK
thick square slice served with apple juice or fountain soda
KIDS SPAGHETTI & SAUCE
spaghetti noodles served with marinara or butter
KIDS PENNE & SAUCE
penne noodles served with marinara or butter
KIDS 2 TENDERS & SMILEY FRIES
chicken tenders served with smiley fries
KIDS MAC & CHESSE WEDGES WITH SMILEY FRIES
fried macaroni triangles served with smiley fries
KIDS COLD SMIDGE & DRINK
a little taste of any cold cut sub
KIDS HOT SMIDGE & DRINK
a little taste of any hot sub
KIDS 5 WINGS & DRINK
Traditional bone-in chicken wings served with house-made blue cheese & celery
DESSERTS
ZEPPOLES EACH
italian style cruellers covered in confectionary sugar
HALF DOZEN ZEPPOLES
italian style cruellers covered in confectionary sugar
DOZEN ZEPPOLES
italian style cruellers covered in confectionary sugar
HOME MADE LARGE CANNOLI
cannoli shell filled with home made filling and covered in chocolate chips
HOME MADE MINI CANNOLI
cannoli shell filled with home made filling and covered in chocolate chips
ZEPPOLES DOZEN
BY THE DOZEN
TRAY OF MINI CANNOLIS
50 MINI CANNOLIS
CATERING
SM TRAY CHIX FINGERS
SERVES 6-8
MED TRAY CHIX FINGERS
SERVES 10-12
SM TRAY MOZZ STICKS
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY MOZZARELLA STICKS
SERVES 10-12
SM TRAY MB & MARINARA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY MEATBALLS & MARINARA
SERVES 10-12
SM TRAY FRIED RAVIOLI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY FRIED RAVIOLI
SERVES 10-12
SM TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS
SERVES 6-8
FULL MED TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS
SERVES 10-12
CAPRESE SALAD
SERVES 10-12 SLICED TOMATO AND FRESH TOMATO
TRAY OF SMILEY FRIES
SERVES 6-8 PERFECT FOR KIDS
BRUSCHETTA
SERVES 6-8 MOZZARELLA & TOMATOE ON TOASTED GARLIC WEDGES
SM TRAY SPAG & MARINARA
SERVES 6-8
SM TRAY PENNE & MARINARA
SERVES 6-8
FULL MED TRAY SPAGHETTI & MARINARA
SERVES 10-12
FULL MED TRAY PENNE NOODLES & MARINARA
SERVES 10-12
SM TRAY CHEESE TORTELLINI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHEESE TORTELLINI
SERVES10-12
SM TRAY LINGUINI ALFREDO
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO
SERVES 10-12
SM TRAY SPAG & MEATBALLS
SERVES 6-8
SM TRAY PENNE & MEATBALLS
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY SPAGHETTI & MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE NOODLES & MEATBALLS
SERVES 10-12
SM TRAY BAKED ZITI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI
SERVES 10-12
SM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS
SERVES 10-12
SM TRAY STUFFED SHELLS
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY STUFFED SHELLS
SERVES 10-12
SM TRAY CHEESE RAVIOLI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHEESE RAVIOLI
SERVES 10-12
SM TRAY PENNE ALA VODKA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA
SERVES 10-12
SM TRAY CHEESE LASAGNA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHEESE LASAGNA
SERVES 10-12
SM TRAY VEGETABLE LASAGNA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY VEGETABLE LASAGNA
SERVES 10-12
SM TRAY MEAT LASAGNA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY MEAT LASAGNA
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX PARM W SPAGHETTI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN OVER SPAGHETTI
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX PENNE BROCCOLI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PENNE BROCCOLI
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX PARMESAN
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX PENNE ALA VODKA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH CHICKEN
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX CACCIATORE
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CACCIATORE
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX PRIMAVERA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PRIMAVERA
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX FLORENTINE
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FLORENTINE
SERVES 10-12
HALF TRAY CHICKEN SCARPARIELLO
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN SCARPARIELLO
SERVES 10-12
SM TRAY LING ALFREDO W CHIX
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX MARSALA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN MARSALA
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX FRANCAISE
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FRANCAISE
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX PICCATA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PICCATA
SERVES 10-12
SM TRAY EGGPLANT PARM W SPAGHETTI
SERVES 6-8
FULL TRAY MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN OVER SPAG
SERVES 10-12
SM TRAY BAKED ZITI SICILIANO
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI SICILIANO
SERVES 10-12
SM TRAY EGGPLANT PARMESAN
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN
SERVES 10-12
SM TRAY EGGPLANT ROLLATINI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT ROLLATINI
SERVES 10-12
SM TRAY LINGUINI & CLAMS
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI & CLAMS
SERVES 10-12
SM TRAY SHRIMP PENNE ALA VODKA
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH SHRIMP
SERVES 10-12
SM TRAY SHRIMP PARM OVER LINGUINI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP PARMESAN
SERVES 10-12
SM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI
SERVES 10-12
SM TRAY SHRIMP FRANCAISE OVER LINGUINI
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP FRANCASIE OVER LINGUINI
SERVES 10-12
SM TRAY HOUSE SALAD
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY HOUSE SALAD
SERVES 10-12
SM TRAY CAESAR SALAD
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CAESAR SALAD
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX CAESAR SALAD
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CAESAR SALAD
SERVES 10-12
SM TRAY PASTA SALAD
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY PASTA SALAD
SERVES 10-12
SM TRAY ANTIPASTO SALAD
SERVES 6-8
FULL MEDIUM TRAY ANTIPASTO SALAD
SERVES 10-12
SM TRAY CHIX FINGERS
SERVES 6-8
SM TRAY MOZZ STICKS
SERVES 6-8
SM TRAY MB & MARINARA
SERVES 6-8
SM TRAY FRIED RAVIOLI
SERVES 6-8
SM TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS
SERVES 6-8
SM TRAY SPAG & MARINARA
SERVES 6-8
SM TRAY PENNE & MARINARA
SERVES 6-8
SM TRAY CHEESE TORTELLINI
SERVES 6-8
SM TRAY LINGUINI ALFREDO
SERVES 6-8
SM TRAY SPAG & MEATBALLS
SERVES 6-8
SM TRAY PENNE & MEATBALLS
SERVES 6-8
SM TRAY BAKED ZITI
SERVES 6-8
SM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS
SERVES 6-8
SM TRAY STUFFED SHELLS
SERVES 6-8
SM TRAY CHEESE RAVIOLI
SERVES 6-8
SM TRAY PENNE ALA VODKA
SERVES 6-8
SM TRAY CHEESE LASAGNA
SERVES 6-8
SM TRAY VEGETABLE LASAGNA
SERVES 6-8
SM TRAY MEAT LASAGNA
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX PARM W SPAGHETTI
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX PENNE BROCCOLI
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX PARMESAN
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX PENNE ALA VODKA
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX CACCIATORE
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX PRIMAVERA
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX FLORENTINE
SERVES 6-8
SM TRAY LING ALFREDO W CHIX
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX MARSALA
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX FRANCAISE
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX PICCATA
SERVES 6-8
SM TRAY EGGPLANT PARM W SPAGHETTI
SERVES 6-8
SM TRAY BAKED ZITI SICILIANO
SERVES 6-8
SM TRAY EGGPLANT PARMESAN
SERVES 6-8
SM TRAY EGGPLANT ROLLATINI
SERVES 6-8
SM TRAY LINGUINI & CLAMS
SERVES 6-8
SM TRAY SHRIMP PENNE ALA VODKA
SERVES 6-8
SM TRAY SHRIMP PARM OVER LINGUINI
SERVES 6-8
SM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI
SERVES 6-8
SM TRAY SHRIMP FRANCAISE OVER LINGUINI
SERVES 6-8
SM TRAY HOUSE SALAD
SERVES 6-8
SM TRAY CAESAR SALAD
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX CAESAR SALAD
SERVES 6-8
SM TRAY PASTA SALAD
SERVES 6-8
SM TRAY ANTIPASTO SALAD
SERVES 6-8
SM TRAY CHICKEN FINGERS
SERVES 6-8
SM TRAY FRIED RAVIOLI
SERVES 6-8
SM TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS
SERVES 6-8
SM TRAY SPAGHETTI & MARINARA
SERVES 6-8
SM TRAY LING ALFREDO
SERVES 6-8
SM TRAY CHIX SCARPARIELLO
SERVES 6-8
MED TRAY CHIX FINGERS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY MOZZARELLA STICKS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY FRIED RAVIOLI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHEESE TORTELLINI
SERVES10-12
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SPAGHETTI & MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE NOODLES & MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY STUFFED SHELLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHEESE RAVIOLI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHEESE LASAGNA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY VEGETABLE LASAGNA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY MEAT LASAGNA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN OVER SPAGHETTI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PENNE BROCCOLI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH CHICKEN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CACCIATORE
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PRIMAVERA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FLORENTINE
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN SCARPARIELLO
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN MARSALA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FRANCAISE
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PICCATA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI SICILIANO
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT ROLLATINI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI & CLAMS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH SHRIMP
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP PARMESAN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP FRANCASIE OVER LINGUINI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY HOUSE SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CAESAR SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CAESAR SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PASTA SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY ANTIPASTO SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FINGERS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY MOZZARELLA STICKS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY FRIED RAVIOLI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHEESE TORTELLINI
SERVES10-12
FULL TRAY LINGUINI ALFREDO
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SPAGHETTI & MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE NOODLES & MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY STUFFED SHELLS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHEESE RAVIOLI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHEESE LASAGNA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY VEGETABLE LASAGNA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY MEAT LASAGNA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN OVER SPAGHETTI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PENNE BROCCOLI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH CHICKEN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CACCIATORE
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PRIMAVERA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FLORENTINE
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN SCARPARIELLO
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN MARSALA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FRANCAISE
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PICCATA
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI SICILIANO
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT ROLLATINI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY LINGUINI & CLAMS
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH SHRIMP
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP PARMESAN
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY SHRIMP FRANCASIE OVER LINGUINI
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY HOUSE SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CAESAR SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CAESAR SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY PASTA SALAD
SERVES 10-12
FULL MEDIUM TRAY ANTIPASTO SALAD
SERVES 10-12
FULL SPAGHETTI W MARINARA
FULL SAUSAGE & PEPPERS/ONIONS
CATERING DOZ PLAIN ROLLS
CATERING DOZ GARLIC ROLLS
CAPRESE SALAD
SERVES 10-12 SLICED TOMATO AND FRESH TOMATO
TRAY OF SMILEY FRIES
SERVES 6-8 PERFECT FOR KIDS
TRAY OF MINI CANNOLIS
50 MINI CANNOLIS
BRUSCHETTA
SERVES 6-8 MOZZARELLA & TOMATOE ON TOASTED GARLIC WEDGES
BEVERAGES
BEER
PITCHER DRAFT BEER
BTL Bud Light
BTL Budweiser
BTL Michelob Ultra
BTL Shock Top
BTL Blue Point
CAN Bud Light Lime
CAN Goose Island IPA
CAN Hard Seltzer
Pint Shock Top
Pint Goose Island
Pint Stella 11.2 oz
Pint Bud Light
Pint Amberbock
Pint Big Wave
CAN Budweiser zero
CAN Becks
Pint Stella 16.9 oz
BOTTLE STELLA
STELLA SOLSTICE
WINE
PHONE FOR HERE
PACKING
TIME ORDERS
DINNER
ADULT CHICKEN PARMESAN WITH SPAGHETTI
CHICKEN PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 3 rolls & salad
ADULT EGGPLANT PARMESAN WITH SPAGHETTI
EGGPLANT PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 3 rolls & salad
ADULT VEAL PARMESAN WITH SPAGHETTI
VEAL PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 3 rolls & salad
ADULT SPAGHETTI & SAUCE
SPAGHETTI & MARINARA served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE & SAUCE
PENNE RIGATE & MARINARA served with 3 rolls & salad
ADULT RAVIOLI & SAUCE
8 JUMBO RAVIOLI served with 3 rolls & salad
ADULT STUFFED SHELLS
5 STUFFED SHELLS served with 3 rolls & salad
ADULT SPAGHETTI & MEATBALLS
SPAGHETTI & MEATBALLS served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE & MEATBALLS
PENNE RIGATE & MEATBALLS served with 3 rolls & salad
ADULT BAKED ZITI
BAKED ZITI served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE ALLA VODKA
PENNE RIGATE in a pink cream sauce served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE ALLA VODKA WITH CHICKEN
PENNE RIGATE in a pink cream sauce with grilled chicken served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE ALLA VODKA WITH SHRIMP
PENNE RIGATE in a pink cream sauce with shrimp served with 3 rolls & salad
ADULT CHICKEN PENNE BROCCOLI
CHICKEN PENNE BROCCOLI served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE ALFREDO
PENNE ALFREDO served with 3 rolls & salad
ADULT PENNE ALFREDO WITH CHICKEN
PENNE ALFREDO with grilled chicken. served with 3 rolls & salad
ADULT LINGUINI & WHITE CLAM SAUCE
LINGUINI & WHITE CLAM SAUCE served with 3 rolls & salad
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Come in and enjoy!
16660 Sheridan St, Pembroke Pines, FL 33028
Photos coming soon!