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Pizza

Pasquale's Pines - 16660 Sheridan St.

713 Reviews

$$

16660 Sheridan St

Pembroke Pines, FL 33028

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Popular Items

LARGE PIZZA
MEDIUM PIZZA
HALF DOZEN GARLIC ROLLS

PIZZA

LARGE PIZZA

$18.95

16" LARGE CHEESE PIZZA

MEDIUM PIZZA

$16.95

14" MEDIUM CHEESE PIZZA

SICILIAN PIZZA

$23.95

17" SQUARE CHEESE PIZZA

18" EXTRA LARGE PIZZA

$20.95

18" EXTRA LARGE CHEESE PIZZA

GLUTEN FREE PIZZA

$17.95

14" GLUTEN FREE CHEESE PIZZA

MARGHERITA PIZZA

$23.95

16" PIZZA CHUNKY FRESH TOMATOE SAUCE, FRESH MOZZARELLA, BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL & SALT/ PEPPER

LARGE SPECIAL PIZZA

$28.70

16" PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE

MEDIUM SPECIAL PIZZA

$25.95

14" PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS, & EXTRA CHEESE

EXTRA LARGE SPECIAL PIZZA

$32.95

18" PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALL, MUSHROOM, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE

SICILIAN SPECIAL PIZZA

$34.45

17" SQUARE PIZZA RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE

HALF SICILIAN PIZZA

$14.25

HALF SICILIAN PIZZA

DOUGH BALL

$4.95

MEDIUM MARGARITA

$22.50

PIZZA SLICE

REGULAR SLICE

$3.75

REGULAR CHEESE SLICE

SICILIAN SLICE

$3.75

SICILIAN CHEESE SLICE

REGULAR SPECIAL SLICE

$6.15

REGULAR SLICE RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE

SICILIAN SPECIAL SLICE

$6.15

SICILIAN SLICE RONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, PEPPERS, ONIONS & EXTRA CHEESE

CALZONE

SMALL DEEP FRIED CALZONE

$11.75

SMALL DEEP FRIED CALZONE RICOTTA, PARM CHEESE, MOZZARELLA & YOUR CHOICE OF 2 TOPPINGS SERVED WITH SAUCE

SMALL OVEN BAKED CALZONE

$11.75

SMALL OVEN BAKED CALZONE RICOTTA, PARM CHEESE , MOZZARELLA & YOUR CHOICE OF TWO TOPPINGS SERVED WITH SAUCE

LARGE OVEN BAKED CALZONE

$25.25

LARGE OVEN BAKED CALZONE RICOTTA, PARM CHEESE, MOZZARELLA & YOUR CHOICE OF 2 TOPPINGS SERVED WITH SAUCE

STROMBOLI

SMALL STANDARD STROMBOLI

$12.95

PEPPERONI, SAUSAGE, PEPPERS,ONIONS & MOZZARELLA wrapped in dough and baked in the oven

SMALL CUSTOM STROMBOLI

$12.95

Stomboli with mozzarella and your choice of 4 TOPPINGS

LARGE STANDARD STROMBOLI

$25.95

PEPPERONI, SAUSAGE, PEPPERS,ONIONS & MOZZARELLA wrapped in dough and baked in the oven

LARGE CUSTOM STROMBOLI

$25.95

Stomboli with mozzarella and your choice of 4 TOPPINGS

LUNCH

LUNCH RAVIOLI & SAUCE

$9.95

5 JUMBO CHEESE RAVIOLI served with 2 rolls

LUNCH SPAG & SAUCE

$9.95

Lunch Portion SPAGHETTI & MARINARA served with 2 rolls

LUNCH PENNE & SAUCE

$9.95

Lunch Portion PENNE RIGATE & MARINARA served with 2 rolls

LUNCH SPAG & MBS

$11.75

Lunch Portion SPAGHETTI & MEATBALLS served with 2 rolls

LUNCH PENNE & MBS

$11.75

Lunch Portion PENNE RIGATE & MEATBALLS served with 2 rolls

LUNCH STUFFED SHELLS

$11.75

3 STUFFED SHELLS served with 2 rolls

LUNCH BAKED ZITI

$11.75

Lunch Portion BAKED ZITI served with 2 rolls

LUNCH PENNE VODKA

$13.50

Lunch Portion PENNE RIGATE in a pink cream sauce served with 2 rolls

LUNCH PENNE VODKA W CHIX

$15.50

Lunch Portion PENNE RIGATE in a pink cream sauce with grilled chicken served with 2 rolls

LUNCH CHIX PARM W SPAG

$15.50

Lunch Portion CHICKEN PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 2 rolls

LUNCH EGGPLANT PARM WITH SPAG

$15.50

Lunch Portion EGGPLANT PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 2 rolls

LUNCH LINGUINI & CLAM SAUCE

$15.50

Lunch Portion LINGUINI & WHITE CLAM SAUCE served with 2 rolls

LUNCH CHICKEN PENNE BROCCOLI

$15.50

Lunch Portion CHICKEN PENNE BROCCOLI served with 2 rolls

LUNCH PENNE ALFREDO

$13.50

Lunch Portion PENNE ALFREDO served with 2 rolls

LUNCH PENNE ALFREDO W CHIX

$15.50

Lunch Portion PENNE ALFREDO with grilled chicken served with 2 rolls

SALADS

LARGE HOUSE SALAD

$10.00

Large House Salad served with bread

LARGE HOUSE W TURKEY

$14.95

Large House Salad with Boar's Head Turkey

LARGE HOUSE W TUNA

$14.95

Large Hose Salad with Tuna Fish

LARGE HOUSE W CHICKEN

$14.95

Large House Salad with Grilled Chicken

LARGE CAESAR W CHICKEN

$14.95

Traditional Caesar Salad with Grilled Chicken

LARGE CAESAR SALAD

$10.00

Traditional Caesar Salad

LARGE PASTA SALAD

$14.95

Tri Color Pasta, toppngs & Served with House-made Vinagrette

LG ANTIPASTO SALAD

$15.50

Traditional House Salad with Ham,Salami,Provolone & a scoop of Tuna

SIDE HOUSE SALAD

$5.95

Smaller salad with your choice of toppings

SIDE SALAD WITH TURKEY

$9.15

Smaller salad with Boar's Head Turkey

SIDE SALAD TUNA

$9.15

Smaller salad with Tuna Fish

SIDE SALAD WITH CHICKEN

$9.15

Smaller salad with Grilled Chicken

SIDE CAESAR W CHICKEN

$9.15

Traditional Caesar Salad with Grilled Chicken

SIDE CAESAR SALAD

$5.95

Traditional Caesar Salad

SIDE PASTA SALAD

$9.15

Tri Color Pasta, toppngs & Served with House-made Vinagrette

SIDE ANTIPASTO SALAD

$9.50

Traditional House Salad with Ham,Salami,Provolone & a scoop of Tuna

POUND OF TUNA FISH

$19.50

4 oz. TUNA FISH

$5.50

COLD SUBS

12" HAM

$15.00

Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings

12" HAM & SALAMI

$15.00

Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings

12" SUPER SUB

$16.00

Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings

12" TUNA FISH

$15.00

Albacore tuna, celery, Hellman's Mayo served with your choice of cheese & toppings

12" TURKEY

$15.00

Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings

12" SALAMI

$15.00

12" VEGGIE

$14.00

Your choice of toppings & cheese

7" HAM

$11.75

Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings

7" HAM & SALAMI

$11.75

Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings

7" SUPER SUB

$12.75

Boar's Head Ham served with your choice of cheese & toppings

7" TUNA FISH

$11.75

Albacore tuna, celery, Hellman's Mayo served with your choice of cheese & toppings

7" TURKEY

$11.75

Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings

7" SALAMI

$11.75

7" VEGGIE

$10.75

Your choice of toppings & cheese

7" ROASTBEEF

$12.75Out of stock

Boar's Head cold cuts served with your choice of cheese & toppings

SMIDGE COLD SUB

$6.50

BAG OF CHIPS

$1.45

HOT SUBS

12" MEATBALL PARMESAN

$15.00

All beef meatballs, marinara & melted provolone

12" SAUSAGE PARMESAN

$15.00

Mild italian sausage, marinara & melted provolone

12" EGGPLANT PARMESAN

$15.00

Thinly fried eggplant , marinara & melted mozzarella

12" CHICKEN PARMESAN

$16.00

Beautifully fried chicken, marinara & melted mozzarella

12" PEPPERS & EGGS

$14.00

Fluffy eggs married with red & green peppers

12" CHEESE STEAK

$16.00

Shaved Ribeye steak with your choice of toppings & cheese

12" GRILLED CHICKEN

$16.00

Our version of the " chicken philly "

12" GRILLED SAUSAGE

$15.00

12" LEAVE IT TO US!

$15.00

Salami, capicolla,pepper ham, grilled peppers, grated cheese & melted provolone

12" VEAL PARMESAN

$16.25

Breaded veal, marinara & melted mozzarellla

7" MEATBALL PARMESAN

$11.75

All beef meatballs, marinara & melted provolone

7" SAUSAGE PARMESAN

$11.75

Mild italian sausage, marinara & melted provolone

7" EGGPLANT PARMESAN

$11.75

Thinly fried eggplant , marinara & melted mozzarella

7" CHICKEN PARMESAN

$12.75

7" PEPPERS & EGGS

$10.75

Fluffy eggs married with red & green peppers

7" CHEESESTEAK

$12.75

Shaved Ribeye steak with your choice of toppings & cheese

7" GRILLED CHICKEN

$12.75

Our version of the " chicken philly "

7" GRILLED SAUSAGE

$11.75

7" LEAVE IT TO US!

$11.75

Salami, capicolla,pepper ham, grilled peppers, grated cheese & melted provolone

7" VEAL PARMESAN

$13.00

Breaded veal, marinara & melted mozzarellla

SMIDGE MEATBALL PARMESAN

$6.50

All beef meatballs, marinara & melted provolone

SMIDGE SAUSAGE PARMESAN

$6.50

Mild italian sausage, marinara & melted provolone

SMIDGE EGGPLANT PARMESAN

$6.50

Thinly fried eggplant , marinara & melted mozzarella

SMIDGE CHICKEN PARMESAN

$6.50

Beautifully fried chicken, marinara & melted mozzarella

SMIDGE PEPPERS & EGGS

$6.50

Fluffy eggs married with red & green peppers

SMIDGE CHEESE STEAK

$6.50

Shaved Ribeye steak with your choice of toppings & cheese

SMIDGE GRILLED CHICKEN

$6.50

Our version of the " chicken philly "

SMIDGE GRILLED SAUSAGE

$6.50

SMIDGE LEAVE IT TO US!

$6.50

Salami, capicolla,pepper ham, grilled peppers, grated cheese & melted provolone

SMIDGE VEAL PARMESAN

$6.50

Breaded veal, marinara & melted mozzarellla

WINGS

8 WINGS

$15.00

Traditional bone-in chicken wings served with house-made blue cheese & celery

16 WINGS

$28.00

Traditional bone-in chicken wings served with house-made blue cheese & celery

24 WINGS

$39.00

Traditional bone-in chicken wings served with house-made blue cheese & celery

APPETIZERS

MOZZARELLA STICKS

$10.75

8 cheese sticks served with marinara

HALF ORDER MOZZ STICKS

$5.45

GARLIC ROLL

$1.10

fluffy traditional rolls topped with garlic, parmesan & a touch of parseley

HALF DOZEN GARLIC ROLLS

$5.85

fluffy traditional rolls topped with garlic, parmesan & a touch of parseley

DOZEN GARLIC ROLLS

$10.70

fluffy traditional rolls topped with garlic, parmesan & a touch of parseley

PLAIN ROLL

$1.10

fluffy traditional rolls served plain

HALF DOZEN PLAIN ROLLS

$5.85

fluffy traditional rolls served plain

DOZEN PLAIN ROLLS

$10.70

fluffy traditional rolls served plain

SMALL ITALIAN WEDDING SOUP

$5.85

little pasta, escarole & meatballs served in a chicken broth soup

QUART ITALIAN WEDDING SOUP (TOGO)

$10.50

little pasta, escarole & meatballs served in a chicken broth soup

QUART OF SAUCE (TOGO)

$8.00

our home made marinara packaged togo

GARLIC BREAD LOAF

$6.95

bread loaf smothered with garlic & melted cheese

SIDE OF SPAGHETTI & SAUCE

$7.50

side of spaghetti and your choice of sauce

SIDE OF PENNE & SAUCE

$7.50

side of penne noddles and your choice of sauce

2 MEATBALLS & SAUCE

$6.50

two 3 ounce meatballs & marinara

1 MEATBALL & SAUCE

$3.25

SIDE SAUSAGE & SAUCE

$6.50

HALF ORDER WAFFLE FRIES

$3.75

crispy waffle fries

HALF ORDER SMILEY FRIES

$4.50

smile shaped fries filled with pillowy potato

HALF ORDER ONION RINGS

$4.85

golden fried beer battered onion rings

FULL ORDER WAFFLE FRIES

$5.85

crispy waffle fries

FULL ORDER SMILEY FRIES

$8.00

smile shaped fries filled with pillowy potato

FULL ORDER ONION RINGS

$6.85

golden fried beer battered onion rings

SMALL CHICKEN FINGERS

$11.25

4 chicken tenders served with waffle fries

LARGE CHICKEN FINGERS

$14.50

6 chicken tenders served with waffle fries

GRILLED CHICKEN BREAST

$5.45

SIDE SAUTEED SPINACH

$4.50

SIDE SAUTEED BROCCOLI

$4.50

KIDS MENU

KIDS SLICE & DRINK

$5.35

regular cheese slice served with apple juice or fountain soda

KIDS SICILIAN SLICE & DRINK

$5.35

thick square slice served with apple juice or fountain soda

KIDS SPAGHETTI & SAUCE

$6.50

spaghetti noodles served with marinara or butter

KIDS PENNE & SAUCE

$6.50

penne noodles served with marinara or butter

KIDS 2 TENDERS & SMILEY FRIES

$9.05

chicken tenders served with smiley fries

KIDS MAC & CHESSE WEDGES WITH SMILEY FRIES

$8.50

fried macaroni triangles served with smiley fries

KIDS COLD SMIDGE & DRINK

$8.50

a little taste of any cold cut sub

KIDS HOT SMIDGE & DRINK

$8.50

a little taste of any hot sub

KIDS 5 WINGS & DRINK

$10.95

Traditional bone-in chicken wings served with house-made blue cheese & celery

DESSERTS

ZEPPOLES EACH

$0.85

italian style cruellers covered in confectionary sugar

HALF DOZEN ZEPPOLES

$4.50

italian style cruellers covered in confectionary sugar

DOZEN ZEPPOLES

$6.95

italian style cruellers covered in confectionary sugar

HOME MADE LARGE CANNOLI

$6.50

cannoli shell filled with home made filling and covered in chocolate chips

HOME MADE MINI CANNOLI

$3.50

cannoli shell filled with home made filling and covered in chocolate chips

ZEPPOLES DOZEN

$6.95

BY THE DOZEN

TRAY OF MINI CANNOLIS

$69.95

50 MINI CANNOLIS

CATERING

SM TRAY CHIX FINGERS

$32.95

SERVES 6-8

MED TRAY CHIX FINGERS

$63.95

SERVES 10-12

SM TRAY MOZZ STICKS

$38.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY MOZZARELLA STICKS

$73.95

SERVES 10-12

SM TRAY MB & MARINARA

$35.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY MEATBALLS & MARINARA

$68.95

SERVES 10-12

SM TRAY FRIED RAVIOLI

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY FRIED RAVIOLI

$75.95

SERVES 10-12

SM TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS

$42.95

SERVES 6-8

FULL MED TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS

$79.95

SERVES 10-12

CAPRESE SALAD

$65.95

SERVES 10-12 SLICED TOMATO AND FRESH TOMATO

TRAY OF SMILEY FRIES

$32.95

SERVES 6-8 PERFECT FOR KIDS

BRUSCHETTA

$65.95

SERVES 6-8 MOZZARELLA & TOMATOE ON TOASTED GARLIC WEDGES

SM TRAY SPAG & MARINARA

$29.95

SERVES 6-8

SM TRAY PENNE & MARINARA

$29.95

SERVES 6-8

FULL MED TRAY SPAGHETTI & MARINARA

$45.95

SERVES 10-12

FULL MED TRAY PENNE NOODLES & MARINARA

$45.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHEESE TORTELLINI

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHEESE TORTELLINI

$63.95

SERVES10-12

SM TRAY LINGUINI ALFREDO

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO

$55.95

SERVES 10-12

SM TRAY SPAG & MEATBALLS

$36.95

SERVES 6-8

SM TRAY PENNE & MEATBALLS

$36.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY SPAGHETTI & MEATBALLS

$55.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE NOODLES & MEATBALLS

$55.95

SERVES 10-12

SM TRAY BAKED ZITI

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI

$63.95

SERVES 10-12

SM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS

$43.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS

$69.95

SERVES 10-12

SM TRAY STUFFED SHELLS

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY STUFFED SHELLS

$63.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHEESE RAVIOLI

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHEESE RAVIOLI

$63.95

SERVES 10-12

SM TRAY PENNE ALA VODKA

$39.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA

$63.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHEESE LASAGNA

$46.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHEESE LASAGNA

$75.95

SERVES 10-12

SM TRAY VEGETABLE LASAGNA

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY VEGETABLE LASAGNA

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY MEAT LASAGNA

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY MEAT LASAGNA

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX PARM W SPAGHETTI

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN OVER SPAGHETTI

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX PENNE BROCCOLI

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PENNE BROCCOLI

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX PARMESAN

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX PENNE ALA VODKA

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH CHICKEN

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX CACCIATORE

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CACCIATORE

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX PRIMAVERA

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PRIMAVERA

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX FLORENTINE

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FLORENTINE

$86.95

SERVES 10-12

HALF TRAY CHICKEN SCARPARIELLO

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN SCARPARIELLO

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY LING ALFREDO W CHIX

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX MARSALA

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN MARSALA

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX FRANCAISE

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FRANCAISE

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX PICCATA

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PICCATA

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY EGGPLANT PARM W SPAGHETTI

$45.95

SERVES 6-8

FULL TRAY MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN OVER SPAG

$78.95

SERVES 10-12

SM TRAY BAKED ZITI SICILIANO

$45.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI SICILIANO

$78.95

SERVES 10-12

SM TRAY EGGPLANT PARMESAN

$49.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN

$82.95

SERVES 10-12

SM TRAY EGGPLANT ROLLATINI

$53.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT ROLLATINI

$86.95

SERVES 10-12

SM TRAY LINGUINI & CLAMS

$66.50

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI & CLAMS

$95.00

SERVES 10-12

SM TRAY SHRIMP PENNE ALA VODKA

$73.50

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH SHRIMP

$105.00

SERVES 10-12

SM TRAY SHRIMP PARM OVER LINGUINI

$73.50

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP PARMESAN

$105.00

SERVES 10-12

SM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI

$73.50

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI

$105.00

SERVES 10-12

SM TRAY SHRIMP FRANCAISE OVER LINGUINI

$73.50

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP FRANCASIE OVER LINGUINI

$105.00

SERVES 10-12

SM TRAY HOUSE SALAD

$28.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY HOUSE SALAD

$41.50

SERVES 10-12

SM TRAY CAESAR SALAD

$28.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CAESAR SALAD

$41.50

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX CAESAR SALAD

$45.50

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CAESAR SALAD

$65.00

SERVES 10-12

SM TRAY PASTA SALAD

$41.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY PASTA SALAD

$59.95

SERVES 10-12

SM TRAY ANTIPASTO SALAD

$50.95

SERVES 6-8

FULL MEDIUM TRAY ANTIPASTO SALAD

$72.50

SERVES 10-12

SM TRAY CHIX FINGERS

$32.95

SERVES 6-8

SM TRAY MOZZ STICKS

$38.95

SERVES 6-8

SM TRAY MB & MARINARA

$35.95

SERVES 6-8

SM TRAY FRIED RAVIOLI

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS

$42.95

SERVES 6-8

SM TRAY SPAG & MARINARA

$29.95

SERVES 6-8

SM TRAY PENNE & MARINARA

$29.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHEESE TORTELLINI

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY LINGUINI ALFREDO

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY SPAG & MEATBALLS

$36.95

SERVES 6-8

SM TRAY PENNE & MEATBALLS

$36.95

SERVES 6-8

SM TRAY BAKED ZITI

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS

$43.95

SERVES 6-8

SM TRAY STUFFED SHELLS

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHEESE RAVIOLI

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY PENNE ALA VODKA

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHEESE LASAGNA

$46.95

SERVES 6-8

SM TRAY VEGETABLE LASAGNA

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY MEAT LASAGNA

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX PARM W SPAGHETTI

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX PENNE BROCCOLI

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX PARMESAN

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX PENNE ALA VODKA

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX CACCIATORE

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX PRIMAVERA

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX FLORENTINE

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY LING ALFREDO W CHIX

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX MARSALA

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX FRANCAISE

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX PICCATA

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY EGGPLANT PARM W SPAGHETTI

$45.95

SERVES 6-8

SM TRAY BAKED ZITI SICILIANO

$45.95

SERVES 6-8

SM TRAY EGGPLANT PARMESAN

$49.95

SERVES 6-8

SM TRAY EGGPLANT ROLLATINI

$53.95

SERVES 6-8

SM TRAY LINGUINI & CLAMS

$66.50

SERVES 6-8

SM TRAY SHRIMP PENNE ALA VODKA

$73.50

SERVES 6-8

SM TRAY SHRIMP PARM OVER LINGUINI

$73.50

SERVES 6-8

SM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI

$73.50

SERVES 6-8

SM TRAY SHRIMP FRANCAISE OVER LINGUINI

$73.50

SERVES 6-8

SM TRAY HOUSE SALAD

$28.95

SERVES 6-8

SM TRAY CAESAR SALAD

$28.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX CAESAR SALAD

$45.50

SERVES 6-8

SM TRAY PASTA SALAD

$41.95

SERVES 6-8

SM TRAY ANTIPASTO SALAD

$50.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHICKEN FINGERS

$32.95

SERVES 6-8

SM TRAY FRIED RAVIOLI

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY SAUSAGE PEPPERS & ONIONS

$42.95

SERVES 6-8

SM TRAY SPAGHETTI & MARINARA

$29.95

SERVES 6-8

SM TRAY LING ALFREDO

$39.95

SERVES 6-8

SM TRAY CHIX SCARPARIELLO

$53.95

SERVES 6-8

MED TRAY CHIX FINGERS

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY MOZZARELLA STICKS

$73.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY FRIED RAVIOLI

$75.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHEESE TORTELLINI

$63.95

SERVES10-12

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO

$55.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SPAGHETTI & MEATBALLS

$55.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE NOODLES & MEATBALLS

$55.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS

$69.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY STUFFED SHELLS

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHEESE RAVIOLI

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHEESE LASAGNA

$75.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY VEGETABLE LASAGNA

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY MEAT LASAGNA

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN OVER SPAGHETTI

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PENNE BROCCOLI

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH CHICKEN

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CACCIATORE

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PRIMAVERA

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FLORENTINE

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN SCARPARIELLO

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN MARSALA

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FRANCAISE

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PICCATA

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI SICILIANO

$78.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT ROLLATINI

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI & CLAMS

$95.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH SHRIMP

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP PARMESAN

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP FRANCASIE OVER LINGUINI

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY HOUSE SALAD

$41.50

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CAESAR SALAD

$41.50

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CAESAR SALAD

$65.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PASTA SALAD

$59.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY ANTIPASTO SALAD

$72.50

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FINGERS

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY MOZZARELLA STICKS

$73.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY FRIED RAVIOLI

$75.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHEESE TORTELLINI

$63.95

SERVES10-12

FULL TRAY LINGUINI ALFREDO

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SPAGHETTI & MEATBALLS

$55.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE NOODLES & MEATBALLS

$55.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI WITH MEATBALLS

$69.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY STUFFED SHELLS

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHEESE RAVIOLI

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA

$63.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHEESE LASAGNA

$75.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY VEGETABLE LASAGNA

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY MEAT LASAGNA

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN OVER SPAGHETTI

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PENNE BROCCOLI

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PARMESAN

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH CHICKEN

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CACCIATORE

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PRIMAVERA

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FLORENTINE

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN SCARPARIELLO

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN MARSALA

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN FRANCAISE

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN PICCATA

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY BAKED ZITI SICILIANO

$78.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT PARMESAN

$82.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY EGGPLANT ROLLATINI

$86.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY LINGUINI & CLAMS

$95.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PENNE ALA VODKA WITH SHRIMP

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP PARMESAN

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP SCAMPI OVER LINGUINI

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY SHRIMP FRANCASIE OVER LINGUINI

$105.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY HOUSE SALAD

$41.50

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CAESAR SALAD

$41.50

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY CHICKEN CAESAR SALAD

$65.00

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY PASTA SALAD

$59.95

SERVES 10-12

FULL MEDIUM TRAY ANTIPASTO SALAD

$72.50

SERVES 10-12

FULL SPAGHETTI W MARINARA

$45.95

FULL SAUSAGE & PEPPERS/ONIONS

$79.95

CATERING DOZ PLAIN ROLLS

$7.50

CATERING DOZ GARLIC ROLLS

$7.50

CAPRESE SALAD

$65.95

SERVES 10-12 SLICED TOMATO AND FRESH TOMATO

TRAY OF SMILEY FRIES

$32.95

SERVES 6-8 PERFECT FOR KIDS

TRAY OF MINI CANNOLIS

$69.95

50 MINI CANNOLIS

BRUSCHETTA

$65.95

SERVES 6-8 MOZZARELLA & TOMATOE ON TOASTED GARLIC WEDGES

BEVERAGES

16 oz. FOUNTAIN SODA LUNCH

$3.27

16 oz. FOUNTAIN SODA

$3.27

KIDS FOUNTAIN SODA

$2.34

2 LITER BOTTLE SODA

$3.95

SMALL BOTTLED WATER

$1.95

PELLIGRINO SPARKLING WATER

$3.25

POWERADE BOTTLE

$2.75

APPLE JUICE BOX

$1.65

SPARKLING ICE BOTTLE

$2.75

Employee Drink

$2.25

CELSIUS

$3.99

BEER

PITCHER DRAFT BEER

BTL Bud Light

$4.75

BTL Budweiser

$4.75

BTL Michelob Ultra

$5.25

BTL Shock Top

$4.75

BTL Blue Point

$5.25

CAN Bud Light Lime

$4.50

CAN Goose Island IPA

$5.25

CAN Hard Seltzer

$4.75

Pint Shock Top

$5.25

Pint Goose Island

$5.25

Pint Stella 11.2 oz

$5.50

Pint Bud Light

$5.25

Pint Amberbock

$5.25

Pint Big Wave

$6.25

CAN Budweiser zero

$4.95

CAN Becks

$5.50

Pint Stella 16.9 oz

$7.50

BOTTLE STELLA

$6.50

STELLA SOLSTICE

$5.95

WINE

Pinot Noir Split

$5.95

Stella Rosa Split

$5.95

Chardonnay Split

$5.95

Pinot Grigio Split

$5.95

Merlot Split

$5.95

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PACKING

Plates

Napkins

Cups

Forks

Knives

Spoons

Straws

1 oz. Crushed Red Pepper

$0.25

1 oz. Grated Cheese

$0.25

1 oz. Garlic Powder

$0.25

1 oz. Oregano

$0.25

Catering Spoons

$1.50

Catering Tongs

$1.50

MENU

TIME ORDERS

11:00AM

11:15AM

11:30AM

11:45AM

12:00PM

12:15PM

12:30PM

12:45PM

1:00PM

1:30PM

2:00PM

2:30PM

3:00PM

3:30PM

4:00PM

4:30PM

4:45PM

5:00PM

5:15PM

5:30PM

5:45PM

6:00PM

6:30PM

7:00PM

7:30PM

8:00PM

8:30PM

9:00PM

9:30PM

10PM

DINNER

ADULT CHICKEN PARMESAN WITH SPAGHETTI

$23.50

CHICKEN PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 3 rolls & salad

ADULT EGGPLANT PARMESAN WITH SPAGHETTI

$22.50

EGGPLANT PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 3 rolls & salad

ADULT VEAL PARMESAN WITH SPAGHETTI

$26.25

VEAL PARMESAN WITH SPAGHETTI served with 3 rolls & salad

ADULT SPAGHETTI & SAUCE

$15.00

SPAGHETTI & MARINARA served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE & SAUCE

$15.00

PENNE RIGATE & MARINARA served with 3 rolls & salad

ADULT RAVIOLI & SAUCE

$15.00

8 JUMBO RAVIOLI served with 3 rolls & salad

ADULT STUFFED SHELLS

$18.50

5 STUFFED SHELLS served with 3 rolls & salad

ADULT SPAGHETTI & MEATBALLS

$18.50

SPAGHETTI & MEATBALLS served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE & MEATBALLS

$18.50

PENNE RIGATE & MEATBALLS served with 3 rolls & salad

ADULT BAKED ZITI

$18.50

BAKED ZITI served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE ALLA VODKA

$19.75

PENNE RIGATE in a pink cream sauce served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE ALLA VODKA WITH CHICKEN

$24.00

PENNE RIGATE in a pink cream sauce with grilled chicken served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE ALLA VODKA WITH SHRIMP

$26.25

PENNE RIGATE in a pink cream sauce with shrimp served with 3 rolls & salad

ADULT CHICKEN PENNE BROCCOLI

$24.00

CHICKEN PENNE BROCCOLI served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE ALFREDO

$19.75

PENNE ALFREDO served with 3 rolls & salad

ADULT PENNE ALFREDO WITH CHICKEN

$24.00

PENNE ALFREDO with grilled chicken. served with 3 rolls & salad

ADULT LINGUINI & WHITE CLAM SAUCE

$23.50

LINGUINI & WHITE CLAM SAUCE served with 3 rolls & salad

Attributes and Amenities
check markFamily-Friendly
check markSeating
check markDelivery
check markWheelchair Accessible
check markCatering
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

16660 Sheridan St, Pembroke Pines, FL 33028

Directions

Gallery

Photos coming soon!

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