Pastelitos Chips Downtown Orlando

Empanada Pabellon

$4.50

Delicious Venezuelan empanada made with corn flour and filled with our full of flavor combination of Shredded Beef, White latin cheese, Black Beans and Sweet Plantain. The price is for one empanada. Deliciosa Empanada Venezolana hecha con Harina de Maíz rellena con la combinación de nuestra Carne Mechada, Queso Blanco Venezolano, Frijoles negros y Plátano Maduro.