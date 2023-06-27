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Peter's Family Restaurant

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2200 Kings Hwy, Port Charlotte, FL

Port Charlotte, FL 33980

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

BREAKFAST

GRIDDLE

FULL STACK 3

$7.00

FLUFFY BUTTERMILK PANCAKES

SHORT STACK BLUEBERRY 2

$7.00

MADE WITH FRESH BLUEBERRIES

FULL STACK BLUEBERRY

$8.00

MADE WITH FRESH BLUEBERRIES

FULL FRENCH TOAST

$7.00

SHORT FRENCH TOAST

$6.00

RAISIN FRENCH TOAST

$8.00

3 SLICES CINNAMON RAISIN

PLAIN BELGIUM WAFFLE

$9.00

BLUEBERRY BELGIUM WAFFLE

$10.00

MADE WITH FRESH BLUEBERRIES

SHORT STACK

$6.00

1 Slice Fr. Tst

$2.75

SHORT STACK CHOCO

$7.00

1 Pancake

$2.75

BREAKFAST MAINS

BIG SEVEN

$11.00

2 EGGS,2 BACON,1 SAUSAGE LINK,CHOICE OF FRENCH TOAST OR PANCAKES

BUBBA BREAKFAST

$15.00

3EGGS,2BACON,2LINKS,SLICE OF HAM WITH CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES AND 2PANCAKES

SMALL CREAM CHIP BEEF

$7.00

OVER YOUR CHOICE OF 1 SLICE WHITE,WHEAT,OR RYE TOAST

LARGE CREAMED CHIP BEEF

$8.00

OVER YOUR CHOICE OF 2 SLICE WHITE,WHEAT,OR RYE TOAST

SMALL BISCUIT & GRAVY

$7.00

LARGE BISCUITS & GRAVY

$8.00

STEAK & EGGS

$14.00

THIN SLICES SIRLOIN,2EGGS, CHOICE OF POTATOE,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST

HAM STEAK & EGGS

$10.00

THICK HAM STEAK 2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES & TOAST

1 PORK CHOP & EGGS

$12.00

1 GRILLED CHOP,2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST

HAMBURGER & EGGS

$10.00

BURGER,2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES,&TOAST

GYRO MEAT & EGGS

$10.00

GYRO MEAT, 2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES & TOAST

CORNED BEEF HASH & EGGS

$11.00

HASH, 2EGGS, CHOICE OF POTATOES, GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST

BREAKFAST BURRITO

$10.00

SCRAMBLED EGGS,ONION,GREEN PEPPERS,MUSHROOM,CHEESE,POTATOES,YOUR CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE & CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES

BREAKFAST QUESADILLA

$10.00

CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE,CHEESE,& YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES

BREAKFAST QUESA DELX

$11.00

CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE,CHEESE,EGGS,ONION,PEPPERS & TOMATOES & CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES

BREAKFAST SCRAMBLER

$12.00

CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE,SCRAMBLED EGGS,POTATOES,ONIONS,PEPPERS,CHEESE,TOPPED WITH YOUR CHOICE OF SAUSAGE GRAVY OR CHIPPED BEEF, SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST

BRKFST SANDWICH

$10.00

CHOICE OF BRKFST MEAT, TOAST, & POTATO,GRITS, OR TOMATO SLICES

BENEDICTS

EGGS BENEDICT

$11.00

TOASTED ENGLISH MUFFIN,2 POCHED EGGS,HAM,TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES

IRISH BENEDICT

$11.00

TOASTED ENGLISH MUFFIN,2 POCHED EGGS,CORNED BEEF HASH,TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES

COUNTRY BENEDICT

$11.00

TOASTED ENGLISH MUFFIN,2 POCHED EGGS,SAUSAGE PATTIES,TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES

3 EGG OMELETTES

PLAIN OMELT

$8.00

3 EGGS,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES & TOAST

CHEESE OMELT

$9.00

3 EGGS & CHEESE,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST

BACON CHS OMELT

$10.00

3 EGGS & CHEESE, CHOICE OF MEAT, SERVED WITH POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES, & TOAST

SAUS CHS OMLET

$11.00

HAM CHS OMLET

$11.00

VEG CHS OMELT

$10.00

3 EGGS & CHEESE,ONIONS,PEPPERS,SPINACH,,MUSHROOM,TOMATOES, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST

SPINACH & FETA OMLET

$11.00

3 EGGS,SPINACH, & FETTA CHEESE

GYRO MEAT & FETA OMLET

$11.00

3 EGGS,GYRO MEAT & FETTA CHEESE, SERVED WITH POTATOES,GRITS & TOMATO SLICES,& TOAST

PHILLY STEAK W/ CHS OMLET

$12.00

3 EGGS PHILLY STEAK,CHEESE,ONION,PEPPERS,& MUSHROOM, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES,& TOAST

DENVER W/CHS OMLET

$12.00

3 EGGS,CHEESE,BACON,HAM,ONIONS,& PEPPERS, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST

CORNED BEEF HASH W/ CHS OMLET

$11.00

3 EGGS,CORNED BEEF HASH,&CHEESE,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

KOEGEL CONEY DOG CHILI W/ CHS OMLET

$12.00

3 EGGS,KOEGEL DOG CHILI WITH CHEESE, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

DETROIT CHILI W/CHS OMLET

$10.00

3 EGG,DETROIT CHILI WITH CHEESE,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

HOUSE OMLET

$12.00

3 EGG,BACON,HAM,SAUSAGE,ONION,PEPPERS,MUSGROOM,&CHEESE,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

FARMERS OMLET

$12.00

3 EGG,CHOICE OF BREAKFAST MEAT,CHEESE,HOME FRIES,ONION,PEPPERS,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

WEST CHSOMLET

$11.00

3 EGG,CHEESE,ONION,PEPPERS,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST

GREEK MOUNTAIN OMLET

$12.00

GYRO MEAT,FETTA CHEESE,ONION,PEPPERS,&TOMATOES,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST

MEAT LOVERS CHS OMLET

$11.00

Mush Chs Omelt

$10.00

1 or 2 EGG BRKFST

1 EGG BREAKFAST

$6.50

1 EGG,WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

1 EGG & MEAT

$8.00

1 EGG,CHOICE OF BREAKFAST MEAT,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST

2 EGGS

$7.50

2 EGGS,WITH YOUR CHOICE OF POTATIES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

2 EGGS & MEAT

$9.00

2 EGGS,CHOICE OF BREAKFAST MEAT,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST

Breakfast SIDE ORDERS

ADD 1 egg

$1.75

ADD 2 egg

$3.50

ASSORTED DANISH

$3.00

APPLE,CHEESE,OR BERRY

BACON

$4.00

BAGEL

$2.00

BAGEL WITH CREAM CHEESE

$3.00

BISCUIT

$2.00

BOWL GRITS

$4.50

CHIPPED BEEF GRAVY

$3.00

CORNED BEEF HASH

$5.00

CROISSANT

$2.00

CUP GRITS

$3.50

FETA CHEESE

$2.00

FRUIT CUP

$3.00

GRITS

$4.00

HAM

$4.00

HAM STEAK

$5.00

HASHBROWNS

$4.00

HOMEFRIES

$4.00

LINKS

$4.00

OATS BOWL

$4.50

SERVED WITH BROWN SUGAER,RAISINS & MILK ON THE SIDE

OATS CUP

$3.50

SERVED WITH BROWN SUGAR,RAISINS & MILK ON THE SIDE

PATTIES

$4.00

RAISIN TST

$2.00

SAUSAGE GRAVY

$3.00

SIDE OF BLUEBERRIES

$2.00

TOAST

$1.50

CHOICE OF WHITE,WHEAT,RYE,OR TEXAS

Side Holly sauce

$3.00

Cream Chs Cup

$1.00

KIDS

KIDS CHEESE OMELETTE

$7.50

1 EGG CHEESE,SERVED WITH CHOICE OF POTATOES,GRITS,& TOAST,COMES WITH DRINK

KIDS PANCAKE

$7.50

1 FRENCH TOAST,OR 1 PANCAKE,SERVED WITH CHOICE OF 2 BACON,1 SAUSAGE,OR 1 EGG,COMES WITH DRINK

KIDS 1 EGG BREAKFAST

$7.50

1 EGG,CHOICE OF BACON OR SAUSAGE,SERVED WITH CHOICE OF POTATOES,OR GRITS,& TOAST,COMES WITH DRINK

KIDS HAMBURGER OR CHEESE BURGER

$7.50

W/FRIES & DRINK

KIDS GRILLED CHEESE

$7.50

W/FRIES & DRINK

KIDS HOT DOG

$7.50

W/FRIES & DRINK

KIDS CHICKEN TENDERS

$7.50

W/FRIES & DRINK

KIDS MACARONI & CHEESE

$7.50

W/FRIES & DRINK

KIDS SPAGHETTI W/MEAT SAUCE

$7.50

W/GARLIC TOAST & DRINK

KIDS HOT TURKEY

$7.50

W/MASHED & GRAVY & DRINK

KIDS FRENCH TOAST

$7.50

BRKFST SPECIALS

2 EGG Meat

$10.00

CHOICE OF MEAT, CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES, & TOAST

2pancakes w/2 eggs

$10.00

2 eggs any syle & pancakes

breakfast croissant sand

$11.00

choice of bacon or ham or sausage. potatoes or grits or tom slices

pork chop w/2eggs

$13.00

2 eggs any style. pot or grits or tom slices & toast

steak w/2eggs

$15.00

2 eggs any style, pot or grits or tom slices & toast

RAISIN FRENCH TOAST

$9.00

w/coffee

brkfst burrito

$11.00

choice meat, pot or grits or tom slices

brkfst quesa deluxe

$12.00

choice meat, pot or grits or tom slices

denver cheese

$13.00

pot or grits or tom slices w/coffee

ham cheese

$11.00

pot or grits or tom slices w/coffee

meatlovers cheese

$12.00

pot or grits or tom slices w/coffee

western cheese

$12.00

pot or grits or tom slices w/coffee

vegetable cheese

$11.00

pot or grits or tom slices w/coffee

spinach feta

$12.00

pot or grits or tom slices w/coffee

gyro feta

$12.00

pot or grits or tom slices w/coffee

SAUS CHEESE

$11.00

COFF/HOTTEA SPEC

UNSWEET TEA

BUFFET

BREAKFAST BUFFET

$14.00

w/coffee, tea or unsweet tea

BROASTED CHICKEN BUFFET

$16.00

KIDS BUFFET(no drink)

$9.00

LUNCH

LUNCH SANDWICHES

BBQ PULLED PORK

$11.00

SLOW COOKED PORK WITH BBQ SAUCE SERVED ON A BUN, CHOICE OF FRIES OR SOUP

BLT

$10.00

CHOICE OF WHITE WHEAT OR RYE,LETTUCE TOMATO,BACON,&MAYO, SERVED WITH FRIES OR SOUP

CHICKEN CORDON BLUE

$12.00

GRILLED CHICKEN,HAM,SWISS CHEESE,SERVED ON A BUN,CHOICE OF FRIES OR SOUP

CHICKEN SALAD SAND

$9.00

CHICKEN SANDWICH

$11.00

GRILLED OR FRIED, SERVED WITH FRIES OR SOUP

CHICKEN SOUVLAKI PITA

$10.00

GRILLED CHICKEN,HOMEMADE TZATZIKI,LETTUCE,TOMATO,ONION,SERVED INSIDE A GRILLED PITA,CHOICE OF FRIES OR SOUP

CHICKEN,BACON,SWISS

$12.00

GRILLED CHICKEN,BACON,& SWISS SERVED ON A BUN,CHOICE OF FRIES OR SOUP

CORNED BEEF ON RYE

$11.00

SLOW COOKED CORNED BEEF ON RYE,SERVED WITH CHOICE OF FRIES OR SOUP

FRENCH DIP

$12.00

THIN SLICED ROAST BEEF ON A HOGIE SERVED WITH CHOICE OF FRIES OR SOUP

GRILL CHS W/ AMERICAN

$7.00

TRADITIONAL GRILLED CHEESE,CHOISE OF FRIES OR SOUP

GRILL CHS W/ BACON

$9.00

TRADITIONAL GRILLED CHEESE WITH CHOICE OF BACON OR HAM,CHOISE OF FRIES OR SOUP

GYRO

$11.00

THIN SLICED GYRO MEAT TOPPED WITH LETTUCE,TOMATO,ONION ON A GRILLED PITA WRAP WITH TZATZIKI,CHOICE OF FRIES OR SOUP

HOT BEEF

$11.00

THINLY SLICED BEEF SERVED OPEN FACE STYLE WITH MASHED POTATOES & GRAVY

HOT OPEN BURGER W/BROWN GRAVY

$11.00

SERVED OPEN FACE STYLE WITH MASHED POTATOES & GRAVY

HOT TURKEY

$11.00

SLOW COOKED TURKEY BREAST SERVED OPEN FACE STYLE WITH MASHED POTATOES & GRAVY

MONTE CRISTO

$11.00

TURKEY,HAM,&CHEESE SERVED ON GRILLED FRENCH TOAST,CHOICE OF FRIES OR SOUP

PETERS FISH

$12.00

FRIED FISH ON A HOGIE,SERVED WITH FRIES OR SOUP

PHILLY STEAK

$12.00

GRILEED PHILLY STEAK WITH SAUTEED ONION,MUSHROOM &PEPPERS SERVED ON A HOGIE,CHOICE OF FRIES OR SOUP

REUBEN

$12.00

SLOW COOKED CORNED BEEF ON GRILLED RYE WITH SWISS CHEESE,SAUERKRAUT, THOUSAND ISLAND ON THE SIDE,CHOICE OF FRIES OR SOUP

SLICED TURKEY

$9.00

CHOICE OF WHITE,WHEAT OR RYE,LETTUCE ,TOMATO,&MAYO, SERVED WITH FRIES OR SOUP

TUNA MELT

$9.00

SERVED ON GRILLED RYE WITH CHEESE,CHOICE OF FRIES OR SOUP

TUNA SANDWICH

$8.00

CHOICE OF WHITE,WHEAT OR RYE,LETTUCE,TOMATO,MAYO, SERVED WITH FRIES OR SOUP

PHILLY CHICKEN

$12.00

Hot rst pork

$11.00

Tuna cross sand spec

$11.00

STEAK CHEDD WRAP SPEC

$13.00

GR. CHICK BAC RANCH WRAP

$14.00

GRILL CHS HAM

$9.00

CLUBS/WRAPS

BLT CLUB

$11.00

BACON,LETTUCE,TOMATO,& MAYO ON YOUR CHOICE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES

TUNA SALAD CLUB

$11.00

TUNA SALAD,LETTUCE,& TOMATO ON YOUR CHOISE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES

HAM & CHEESE CLUB

$11.00

DELI HAM,CHEESE,LETTUCE,TOMATO,& MAYO ON YOUR CHOICE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES

TURKEY & BACON CLUB

$11.00

TURKEY,BACON,LETTUCE,TOMATO,MAYO ON YOUR CHOICE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES

TUNA SALAD WRAP

$9.00

TUNA SALAD,LETTUCE,& TOMATO SERVED ON A FLOUR TORTILLA,WITH FRIES OR SOUP

CHICKEN SALAD WRAP

$9.00

CHICKEN SALAD LETTUCE & TOMATO SERVED ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP

CRISPY CHICKEN WRAP

$11.00

CRISPY CHICKEN BREAST,LETTUCE,& TOMATO SERVED ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP

CHICKEN CAESAR WRAP

$11.00

GRILLED CHICKEN,LETTUCE & CAESAR DRESSING SERVED ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP

GREEK CHICKEN WRAP

$11.00

GRILLED CHICKEN,LETTUCE, TOMATO,ONION,FETTA CHEESE, SERVED ON A FLOUR TORTILLA WITH FRIES OR SOUP

BLT WRAP

$9.00

BACON,LETTUCE,TOMATO,& MAYO ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP

DETROIT STYLE DOGS

PLAIN HOT DOG

$3.50

KOEGEL DOG

CHILI DOG

$4.50

KOEGEL DOG,WITH DETROIT CHILI

KRAUT DOG

$4.50

KOEGEL DOG,WITH KRAUT

CI DOG

$4.50

BURGERS

BUBBA BURGER

$15.00

2 HALF POUND BURGERS,CHEESE,BACON,& MUSHROOM, SERVED WITH FRIES OR COLE SLAW

GREEK BURGER

$12.00

HALF POUND BURGER,PEPPERS,ONION,FETTA CHEESE, SERVED WITH FRIES OR COLE SLAW

MUSGROOM SWISS BURGER

$12.00

HALF POUND BURGER,SWISS CHEESE,& MUSHROOM, SERVED WITH FRIES OR COLE SLAW

PATTY MELT

$11.00

HALF POUND BURGER SERVED ON GRILLED RYE, WITH MELTED CHEESE, & GRILLED ONION, WITH FRIES OR COLE SLAW

HAMBURGER

$10.00

HALF POUND BURGER, WITH FRIES OR COLE SLAW

BACON CHEESE BURGER

$12.00

HALF POUND BURGER,CHEESE, & BACON, WITH FRIES OR COLE SLAW

CHEESE BURGER

$11.00

HALF POUND BURGER,CHEESE, WITH FRIES OR COLE SLAW

MEXICAN

BEEF BURRITO

$12.00

SERVED WITH BEANS & RICE

CHICKEN BURRITO

$12.00

SERVED WITH BEANS & RICE

BEEF QUESADILLA

$12.00

SERVED WITH BEANS & RICE

CHICKEN QUESADILLA

$12.00

SERVED WITH BEANS & RICE

SALADS

GRILLED CHICK GRK SALAD

$12.00

GYRO PLATE W/ SMALL GREEK SALAD

$11.00

CHEF SALAD

$13.00

GRILLCHICKEN JULINNE SALAD

$12.00

TACO SALAD

$12.00

CHICKEN SAL PLATTER

$10.00

GREEK SALAD NO CHICK

$9.00

TUNA SAL PLATTER

$10.00

TURKEY JULIENNE SALAD

$12.00

HAM JULIENNE SALAD

$12.00

Spin Pie W Grk Sal

$11.00

MR O'S BROASTED CHICKEN

2 PC DARK

$9.00

2 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY, & VEG OF THE DAY

2 PC WHITE

$10.00

2 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY

2 PC COMBO

$10.00

1 PC WHITE MEAT 1 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY

3 PC DARK

$12.00

3 PC DARK MEAT,WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY

3 PC WHITE

$13.00

3 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY

3 PC COMBO

$13.00

3 PC MIXED MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY

LUNCH SPECIALS

BAKED ZITI-PASTA

$11.00

w/soup choice & garlic toast

BEEF STROGNOFF W/MUSHROOM GRAVY

$11.00

w/soup choice

BEEF TIPS W/MUSHROOM GRAVY

$11.00

w/soup choice

BUFFALO CHICKEN SALAD

$13.00

w/soup choice & pita bread

BUFFALO CHICKEN STRIPS BASKET

$13.00

w/soup choice, fries & slaw

BUFFALO SHRIMP BASKET

$13.00

w/soup choice, fries & slaw - call restaurant for soup info

CHEESEBURGER QUESADILLA

$13.00

w/soup choice, fries or slaw

CHICKEN CESAR WRAP

$13.00

w/soup choice & fries or slaw

CHICKEN PARMESAN SUB

$14.00

w/soup choice, fries or slaw

CHICKEN POT PIE

$11.00

w/soup choice

Chicken Salad Wrap

$11.00

CORNED BEEF & CABBAGE

$11.00

w/soup choice

FISH & CHIPS

$11.00

w/soup choice, fries & slaw

FISH SAND

$13.00

w/soup choice, fries or slaw

grill chicken bacon ranch melt

$14.00

w/soup choice, fries or slaw

GRILLED CHEESE W/HAM OR BACON

$11.00

w/soup choice & fries

GYRO PLATE W/GREEK SALAD

$12.00

w/soup choice

HOT OPEN MEATLOAF

$12.00

w/soup choice, mashed pot

HOT OPEN ROAST BEEF

$12.00

HOT OPEN TURKEY

$13.00

w/soup choice & mashed pot

MEATBALL PARMESAN SUB

$12.00

w/soup choice, fries or slaw

MEATLOAF MELT

$11.00

w/soup choice, fries or slaw

MEATLOAF W/BROWN GRAVY

$11.00

w/soup choice, mash & veg

Prime rib garlic melt

$14.00

w/soup choice, fries or slaw

RUEBEN

$13.00

w/soup choice, fries or slaw

STEAK & CHEDDAR WRAP

$14.00

w/soup choice & fries or slaw

STEAK & FETA SALAD

$14.00

w/soup choice &pita bread

STEAK BURRITO

$14.00

w/soup choice, fries or slaw

STUFFED PEPPER

$11.00

w/soup choice, pot & veg

tuna salad wrap

$10.00

w/soup choice, fries or slaw

tuna melt

$10.00

w/soup choice, fries or slaw

TURKEY RUEBEN

$13.00

w/soup choice,fries or slaw

BbQ Pork sand

$12.00

Chill chs burger

$13.00

Chick philly sand

$13.00

Rst pork din

$13.00

Hot open rst pork

$13.00

Tuna Cross San

$11.00

Spin Pie Grk Sal

$12.00

DINNER

SEAFOOD

FRIED CLAM STRIPS

$13.00

FRIED CLAM STRIPS, WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW

BEER BAT FISH & CHIPS

$13.00

HAND BREADED FRIED FISH, WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW

SHRIMP BASKET

$13.00

FRIED SHRIMP, WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW

BROILED BASA

$14.00

BROILED OR PAN BASA WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW

PAN FRIED BASA

$14.00

ATHENIAN BASA

$15.00

PASTA

SPAGHETTI DINNER

$12.00

SPAGHETTI TOPPED WITH HOMEMADE SAUCE, WITH SOUP OR SALAD AND GARLIC TOAST

SPAGHETTI W/ MEATBALLS

$13.00

SPAGHETTI TOPPED WITH HOMEMADE MEATBALLS & SAUCE, WITH SOUP OR SALAD AND GARLIC TOAST

LASAGNA

$14.00

MADE FROM SCRATCH WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST

CHICKEN PARMESAN

$14.00

CHICKEN BREAST WITH SPAGHETTI & MOZZARELLA CHEESE TOPPED WITH HOMEMADE MEAT SAUCE, SERVED WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST

CHICK DIABLO

$14.00

WITH CHICKEN,SAUTEED PASTA OF THE DAY & CHEFS HOT RED PEPPER SAUCE

PASTA PRIMAVERA no chick

$13.00

MADE WITH FRESH GARLIC,PASTA & VEG OF THE DAY, WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST

GR/CHICK PASTA PRIMAVERA

$14.00

MADE WITH GRILLED CHICKE, FRESH GARLIC,PASTA & VEG OF THE DAY, WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST

POLLO SPANAKA

$14.00

FRESH GARLIC,WHITE WINE,SAUTEED SPINACH,GRILLED CHICKEN & FETTA OVER ZITI, SERVED WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST

POLLO SPANAKA no chick

$13.00

STUFFED SHELLS

$13.00

DINNERS

BROILED PORK CHOPS

$14.00

COOKED TO PERFECTION,SERVED WITH SOUP OR SALAD,VEG OF THE DAY,& CHOICE POTATO OR RICE

GR. BABY BEEF LIVER

$12.00

WITH GRILLED ONIONS,SOUP OR SALAD,VEG OF THE DAY,& CHOICE OF POTATO OR RICE

CHICKEN MARSALA

$13.00

CHICKEN BREAST MARINATED IN WINE COOKED WITH MUSHROOMS,SCALLIONS,& GARLIC, CHOICE OF SOUP OR SALAD,VEG OF THE DAY,& POTATO OR RICE

ROAST TURKEY

$13.00

SLOWED COOKED TURKEY ONTOP HOMEMADE STUFFING & GRAVY, SOUP OR SALAD CHOICE OF POTATO OR RICE

CHOPPED STEAK

$12.00

TOPPED WITH GRILLED ONION, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY, CHOICE OF POTAOES OR RICE

CHICKEN TENDERS

$12.00

FRIED CHICKEN STRIPS,SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW

STUFFED CABBAGE ROLLS

$13.00

2 HOME MADE CABBAGE ROLLS, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY & POTATOES OR RICE

CHICKEN CORDON BLEU

$14.00

HOME MADE CORDON BLEU,CHICKEN BREAST LAYERED WITH HAM & SWISS CHEESE, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY CHOICE OF POTATOES OR RICE

BBQ BABY BACK RIBS

$17.00

FALLS OFF THE BONE, COOKED TO PERFECTION, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY, POTATOES OR RICE

ROAST PORK

$13.00

LONDON BROIL

$15.00

ALL Sides $

B/ONION W/MOZZ

$1.50

BAKED BEANS

$3.00

BAKED POTATO

$3.50

BOWL CHILI

$5.50

BOWL SOUP

$4.50

C/ONION W/MOZZ

$0.75

CHEDDAR CHEESE

$1.00

CHILI CHEESE FRIES

$6.00

COLE SLAW

$3.00

CUP CHILI

$4.50

CUP SOUP

$3.50

DINNER ROLL

$1.00

FRIED GREEN TOM

$4.00

FRIES

$4.50

FRIES CHED/BACON

$6.00

FRIES W/CHEDDAR

$5.00

GARLIC TOAST

$2.00

HOMEMADE MAC & CHS

$3.00

HOMEMADE MAC SAL

$3.00

HOMEMADE PASTA SAL

$3.00

HOMEMADE POT SAL

$3.00

MASHED POTATOES W/ GRAVY

$3.00

NO SIDE !!

ONION RINGS

$5.00

RED BEANS/RICE

RICE

SIDE FETA

$2.00

SIDE GRAVY

$2.00

SIDE GRK SALAD

$9.00

SIDE MASH W/no gravy

$3.00

SIDE MEAT SAUCE

$3.00

SIDE MEATBALLS (2)

$6.00

SIDE SALAD

$6.00

SIDE TOMATOES

$1.00

SWEET POTATO FRIES

$5.00

TZATZIKI /GYRO SAUCE

$1.00

MR O'S BROASTED CHICKEN

2 PC DARK

$9.00

2 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY, & VEG OF THE DAY

2 PC WHITE

$10.00

2 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY

2 PC COMBO

$10.00

1 PC WHITE MEAT 1 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY

3 PC DARK

$12.00

3 PC DARK MEAT,WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY

3 PC WHITE

$13.00

3 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY

3 PC COMBO

$13.00

3 PC MIXED MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY

EARLY BIRD SPECIALS

EB CHOP STEAK

$10.50

CHOPPED STEAK WITH GRILLED ONION,SERVED WITH MASH & GRAVY,& SOUP OR SALAD

EB LIVER

$10.50

GRILLED LIVER WITH GRILLED ONIONS,SERVED WITH MASH & GRAVY & SOUP OR SALAD

EB BAKE SPAG W/MEAT SAUCE

$10.50

SPAGHETTI WITH MEAT SAUCE TOPPED WITH MOZZARELLA THEN BAKED,SERVED WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST

EB CLAMS STRIPS

$10.50

SERVED WITH FRIES & COLE SLAW

EB SHRIMP BASKET

$10.50

choice of soup or salad, fries & slaw

DINNER SPECIALS

PRIME RIB

$24.00

10-12oz, choice of salad or soup, potato & veg

CHICKEN TERIYAKI

$16.00

choice of soup or salad, over rice w/mixed vegetables

SHRIMP TERIYAKI

$18.00

choice of soup or salad, over rice w/mixed vegetables

CHICKEN ALFREDO

$16.00

choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)

SHRIMP ALFREDO

$18.00

choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)

CHICKEN CARBONARA

$16.00

choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)

SHRIMP CARBONARA

$18.00

choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)

SHRIMP SKEWERS

$18.00

10-12 shrimp,choice of soup or salad, served over garlic spaghetti

COCONUT SHRIMP

$18.00

coconut breaded shrimp, choice of soup or salad, pot & veg

ATHENIAN CHICKEN

$16.00

choice of soup or salad, pot & veg

CHICKEN FLORENTINE

$17.00

choice of soup or salad, pot & veg

SWEET & SOUR CHICKEN

$16.00

choice of soup or salad, served over rice w/mixed veg

SWEET & SOUR SHRIMP

$18.00

choice of soup or salad, served over rice w/mixed veg

STUFFED PASTA SHELLS

$15.00

choice of soup or salad, 3 stuffed shells with ricotta & garlic bread

POT ROAST

$16.00

choice of soup or salad, pot & veg

STUFFED PEPPER

$15.00

choice of soup or salad, pot & veg

CHICKEN HAWAIIAN

$16.00

choice of soup or salad, pot & veg

FISH & CHIPS AYCE

$14.00

choice of soup or salad, pot & veg

MEATLOAF

$14.00

choice of soup or salad, pot & veg

BEEF TIPS

$14.00

choice of soup or salad, served w/mushroom gravy over egg noodles

BEEF STROGNOFF

$14.00

choice of soup or salad, served w/mushroom gravy over egg noodles

CHICKEN POT PIE

$14.00

choice of soup or salad, pot & veg

LONDON BROIL STEAK

$18.00

choice of soup or salad, pot & veg

STUFFED PORK CHOP

$18.00

choice of soup or salad, pot & veg

BROILED BASA MONTEREY

$18.00

choice of soup or salad, pot & veg

SHEPARDS PIE

$15.00

choice of soup or salad

CHICKEN PRIMAVERA

$16.00

choice of soup or salad, served w/mixed veg over pasta

SHRIMP PRIMAVERA

$18.00

choice of soup or salad, served w/mixed veg over pasta

STUFFED BASA

$18.00

choice of soup or salad,stuffed w/crabmeat, pot & veg

Shrimp Scampi

$18.00

BEVERAGE

SPECIALTY DRINKS (Copy)

MIMOSA

$5.75

MARGARITA

$5.75

KINKY PINKY

$5.75

HARD SELTZER

$5.75

N/A BEVERAGES (Copy)

HOT TEA

$2.00

REGULAR,DECAF,OR GREEN

Reg/decCOFFEE

$2.00

REGULAR OR DECAF

HOT CHOCOLATE

$2.25

CHOICE OF WHIP CREAM

CHOCOLATE MILK

$3.75

MILK

$3.25

PEPSI

$2.75

DIET PEPSI

$2.75

DT PEPPER

$2.75

ROOTBEER

$2.75

LEMONADE

$2.75

STARY/SIERA

$2.75

MT DEW

$2.75

RASP ICE TEA

$2.75

UNSWEET TEA

$2.00

ORANGE JUICE

$3.25

APPLE JUICE

$3.25

TOMATO JUICE

$3.25

CRANBERRY JUICE

$3.25

WATER

COFFEE SPEC

ICED TEA SPEC

HOT TEA SPEC

BEER (Copy)

BUD

$3.95

BUD LIGHT

$3.95

MICHELOB ULTRA

$3.95

AMBER BOCK

$3.95

WINE (Copy)

WHITE ZINFANDEL

$4.95

CHABLIS

$4.95

PINOT GRIGIO

$4.95

CHARDONNAY

$4.95

MERLOT

$4.95

CABERNET

$4.95

PINOT NOIR

$4.95

ROSE

$4.95

DESSERTS

cheese cake

plain chs cake

$5.00

oreo chs cake

$6.00

Chs cake cherry

$7.00

Chs cake strawberry

$7.00

pies

apple

$4.50

boston creme

$4.50

lemon meringue

$4.50

cherry

$4.50

Chocolate Pie

$4.50

Choc peanut butter

$4.50

crisp

apple crsp

$4.50

cherry crsp

$4.50

pudding

Chocolate Pudding

$3.50

Butterscotch Puddnig

$3.50

Banana Pudding

$3.50

Vanilla Pudding

$3.50
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy! Hot and fast food in a dining experience with friendly staff.

Location

2200 Kings Hwy, Port Charlotte, FL, Port Charlotte, FL 33980

Directions

Gallery

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