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Peter's Family Restaurant
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2200 Kings Hwy, Port Charlotte, FL
Port Charlotte, FL 33980
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BREAKFAST
GRIDDLE
FULL STACK 3
FLUFFY BUTTERMILK PANCAKES
SHORT STACK BLUEBERRY 2
MADE WITH FRESH BLUEBERRIES
FULL STACK BLUEBERRY
MADE WITH FRESH BLUEBERRIES
FULL FRENCH TOAST
SHORT FRENCH TOAST
RAISIN FRENCH TOAST
3 SLICES CINNAMON RAISIN
PLAIN BELGIUM WAFFLE
BLUEBERRY BELGIUM WAFFLE
MADE WITH FRESH BLUEBERRIES
SHORT STACK
1 Slice Fr. Tst
SHORT STACK CHOCO
1 Pancake
BREAKFAST MAINS
BIG SEVEN
2 EGGS,2 BACON,1 SAUSAGE LINK,CHOICE OF FRENCH TOAST OR PANCAKES
BUBBA BREAKFAST
3EGGS,2BACON,2LINKS,SLICE OF HAM WITH CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES AND 2PANCAKES
SMALL CREAM CHIP BEEF
OVER YOUR CHOICE OF 1 SLICE WHITE,WHEAT,OR RYE TOAST
LARGE CREAMED CHIP BEEF
OVER YOUR CHOICE OF 2 SLICE WHITE,WHEAT,OR RYE TOAST
SMALL BISCUIT & GRAVY
LARGE BISCUITS & GRAVY
STEAK & EGGS
THIN SLICES SIRLOIN,2EGGS, CHOICE OF POTATOE,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST
HAM STEAK & EGGS
THICK HAM STEAK 2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES & TOAST
1 PORK CHOP & EGGS
1 GRILLED CHOP,2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST
HAMBURGER & EGGS
BURGER,2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES,&TOAST
GYRO MEAT & EGGS
GYRO MEAT, 2EGGS, CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES & TOAST
CORNED BEEF HASH & EGGS
HASH, 2EGGS, CHOICE OF POTATOES, GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST
BREAKFAST BURRITO
SCRAMBLED EGGS,ONION,GREEN PEPPERS,MUSHROOM,CHEESE,POTATOES,YOUR CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE & CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES
BREAKFAST QUESADILLA
CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE,CHEESE,& YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES
BREAKFAST QUESA DELX
CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE,CHEESE,EGGS,ONION,PEPPERS & TOMATOES & CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES
BREAKFAST SCRAMBLER
CHOICE OF BACON,HAM,OR SAUSAGE,SCRAMBLED EGGS,POTATOES,ONIONS,PEPPERS,CHEESE,TOPPED WITH YOUR CHOICE OF SAUSAGE GRAVY OR CHIPPED BEEF, SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST
BRKFST SANDWICH
CHOICE OF BRKFST MEAT, TOAST, & POTATO,GRITS, OR TOMATO SLICES
BENEDICTS
EGGS BENEDICT
TOASTED ENGLISH MUFFIN,2 POCHED EGGS,HAM,TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES
IRISH BENEDICT
TOASTED ENGLISH MUFFIN,2 POCHED EGGS,CORNED BEEF HASH,TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES
COUNTRY BENEDICT
TOASTED ENGLISH MUFFIN,2 POCHED EGGS,SAUSAGE PATTIES,TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES
3 EGG OMELETTES
PLAIN OMELT
3 EGGS,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES & TOAST
CHEESE OMELT
3 EGGS & CHEESE,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST
BACON CHS OMELT
3 EGGS & CHEESE, CHOICE OF MEAT, SERVED WITH POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES, & TOAST
SAUS CHS OMLET
HAM CHS OMLET
VEG CHS OMELT
3 EGGS & CHEESE,ONIONS,PEPPERS,SPINACH,,MUSHROOM,TOMATOES, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES & TOAST
SPINACH & FETA OMLET
3 EGGS,SPINACH, & FETTA CHEESE
GYRO MEAT & FETA OMLET
3 EGGS,GYRO MEAT & FETTA CHEESE, SERVED WITH POTATOES,GRITS & TOMATO SLICES,& TOAST
PHILLY STEAK W/ CHS OMLET
3 EGGS PHILLY STEAK,CHEESE,ONION,PEPPERS,& MUSHROOM, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS, OR TOMATO SLICES,& TOAST
DENVER W/CHS OMLET
3 EGGS,CHEESE,BACON,HAM,ONIONS,& PEPPERS, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST
CORNED BEEF HASH W/ CHS OMLET
3 EGGS,CORNED BEEF HASH,&CHEESE,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
KOEGEL CONEY DOG CHILI W/ CHS OMLET
3 EGGS,KOEGEL DOG CHILI WITH CHEESE, SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
DETROIT CHILI W/CHS OMLET
3 EGG,DETROIT CHILI WITH CHEESE,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
HOUSE OMLET
3 EGG,BACON,HAM,SAUSAGE,ONION,PEPPERS,MUSGROOM,&CHEESE,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
FARMERS OMLET
3 EGG,CHOICE OF BREAKFAST MEAT,CHEESE,HOME FRIES,ONION,PEPPERS,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
WEST CHSOMLET
3 EGG,CHEESE,ONION,PEPPERS,YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST
GREEK MOUNTAIN OMLET
GYRO MEAT,FETTA CHEESE,ONION,PEPPERS,&TOMATOES,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST
MEAT LOVERS CHS OMLET
Mush Chs Omelt
1 or 2 EGG BRKFST
1 EGG BREAKFAST
1 EGG,WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
1 EGG & MEAT
1 EGG,CHOICE OF BREAKFAST MEAT,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,& TOAST
2 EGGS
2 EGGS,WITH YOUR CHOICE OF POTATIES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
2 EGGS & MEAT
2 EGGS,CHOICE OF BREAKFAST MEAT,SERVED WITH YOUR CHOICE OF POTATOES,GRITS,OR TOMATO SLICES,&TOAST
Breakfast SIDE ORDERS
ADD 1 egg
ADD 2 egg
ASSORTED DANISH
APPLE,CHEESE,OR BERRY
BACON
BAGEL
BAGEL WITH CREAM CHEESE
BISCUIT
BOWL GRITS
CHIPPED BEEF GRAVY
CORNED BEEF HASH
CROISSANT
CUP GRITS
FETA CHEESE
FRUIT CUP
GRITS
HAM
HAM STEAK
HASHBROWNS
HOMEFRIES
LINKS
OATS BOWL
SERVED WITH BROWN SUGAER,RAISINS & MILK ON THE SIDE
OATS CUP
SERVED WITH BROWN SUGAR,RAISINS & MILK ON THE SIDE
PATTIES
RAISIN TST
SAUSAGE GRAVY
SIDE OF BLUEBERRIES
TOAST
CHOICE OF WHITE,WHEAT,RYE,OR TEXAS
Side Holly sauce
Cream Chs Cup
KIDS
KIDS CHEESE OMELETTE
1 EGG CHEESE,SERVED WITH CHOICE OF POTATOES,GRITS,& TOAST,COMES WITH DRINK
KIDS PANCAKE
1 FRENCH TOAST,OR 1 PANCAKE,SERVED WITH CHOICE OF 2 BACON,1 SAUSAGE,OR 1 EGG,COMES WITH DRINK
KIDS 1 EGG BREAKFAST
1 EGG,CHOICE OF BACON OR SAUSAGE,SERVED WITH CHOICE OF POTATOES,OR GRITS,& TOAST,COMES WITH DRINK
KIDS HAMBURGER OR CHEESE BURGER
W/FRIES & DRINK
KIDS GRILLED CHEESE
W/FRIES & DRINK
KIDS HOT DOG
W/FRIES & DRINK
KIDS CHICKEN TENDERS
W/FRIES & DRINK
KIDS MACARONI & CHEESE
W/FRIES & DRINK
KIDS SPAGHETTI W/MEAT SAUCE
W/GARLIC TOAST & DRINK
KIDS HOT TURKEY
W/MASHED & GRAVY & DRINK
KIDS FRENCH TOAST
BRKFST SPECIALS
2 EGG Meat
CHOICE OF MEAT, CHOICE OF POTATOES,GRITS OR TOMATO SLICES, & TOAST
2pancakes w/2 eggs
2 eggs any syle & pancakes
breakfast croissant sand
choice of bacon or ham or sausage. potatoes or grits or tom slices
pork chop w/2eggs
2 eggs any style. pot or grits or tom slices & toast
steak w/2eggs
2 eggs any style, pot or grits or tom slices & toast
RAISIN FRENCH TOAST
w/coffee
brkfst burrito
choice meat, pot or grits or tom slices
brkfst quesa deluxe
choice meat, pot or grits or tom slices
denver cheese
pot or grits or tom slices w/coffee
ham cheese
pot or grits or tom slices w/coffee
meatlovers cheese
pot or grits or tom slices w/coffee
western cheese
pot or grits or tom slices w/coffee
vegetable cheese
pot or grits or tom slices w/coffee
spinach feta
pot or grits or tom slices w/coffee
gyro feta
pot or grits or tom slices w/coffee
SAUS CHEESE
COFF/HOTTEA SPEC
UNSWEET TEA
BUFFET
LUNCH
LUNCH SANDWICHES
BBQ PULLED PORK
SLOW COOKED PORK WITH BBQ SAUCE SERVED ON A BUN, CHOICE OF FRIES OR SOUP
BLT
CHOICE OF WHITE WHEAT OR RYE,LETTUCE TOMATO,BACON,&MAYO, SERVED WITH FRIES OR SOUP
CHICKEN CORDON BLUE
GRILLED CHICKEN,HAM,SWISS CHEESE,SERVED ON A BUN,CHOICE OF FRIES OR SOUP
CHICKEN SALAD SAND
CHICKEN SANDWICH
GRILLED OR FRIED, SERVED WITH FRIES OR SOUP
CHICKEN SOUVLAKI PITA
GRILLED CHICKEN,HOMEMADE TZATZIKI,LETTUCE,TOMATO,ONION,SERVED INSIDE A GRILLED PITA,CHOICE OF FRIES OR SOUP
CHICKEN,BACON,SWISS
GRILLED CHICKEN,BACON,& SWISS SERVED ON A BUN,CHOICE OF FRIES OR SOUP
CORNED BEEF ON RYE
SLOW COOKED CORNED BEEF ON RYE,SERVED WITH CHOICE OF FRIES OR SOUP
FRENCH DIP
THIN SLICED ROAST BEEF ON A HOGIE SERVED WITH CHOICE OF FRIES OR SOUP
GRILL CHS W/ AMERICAN
TRADITIONAL GRILLED CHEESE,CHOISE OF FRIES OR SOUP
GRILL CHS W/ BACON
TRADITIONAL GRILLED CHEESE WITH CHOICE OF BACON OR HAM,CHOISE OF FRIES OR SOUP
GYRO
THIN SLICED GYRO MEAT TOPPED WITH LETTUCE,TOMATO,ONION ON A GRILLED PITA WRAP WITH TZATZIKI,CHOICE OF FRIES OR SOUP
HOT BEEF
THINLY SLICED BEEF SERVED OPEN FACE STYLE WITH MASHED POTATOES & GRAVY
HOT OPEN BURGER W/BROWN GRAVY
SERVED OPEN FACE STYLE WITH MASHED POTATOES & GRAVY
HOT TURKEY
SLOW COOKED TURKEY BREAST SERVED OPEN FACE STYLE WITH MASHED POTATOES & GRAVY
MONTE CRISTO
TURKEY,HAM,&CHEESE SERVED ON GRILLED FRENCH TOAST,CHOICE OF FRIES OR SOUP
PETERS FISH
FRIED FISH ON A HOGIE,SERVED WITH FRIES OR SOUP
PHILLY STEAK
GRILEED PHILLY STEAK WITH SAUTEED ONION,MUSHROOM &PEPPERS SERVED ON A HOGIE,CHOICE OF FRIES OR SOUP
REUBEN
SLOW COOKED CORNED BEEF ON GRILLED RYE WITH SWISS CHEESE,SAUERKRAUT, THOUSAND ISLAND ON THE SIDE,CHOICE OF FRIES OR SOUP
SLICED TURKEY
CHOICE OF WHITE,WHEAT OR RYE,LETTUCE ,TOMATO,&MAYO, SERVED WITH FRIES OR SOUP
TUNA MELT
SERVED ON GRILLED RYE WITH CHEESE,CHOICE OF FRIES OR SOUP
TUNA SANDWICH
CHOICE OF WHITE,WHEAT OR RYE,LETTUCE,TOMATO,MAYO, SERVED WITH FRIES OR SOUP
PHILLY CHICKEN
Hot rst pork
Tuna cross sand spec
STEAK CHEDD WRAP SPEC
GR. CHICK BAC RANCH WRAP
GRILL CHS HAM
CLUBS/WRAPS
BLT CLUB
BACON,LETTUCE,TOMATO,& MAYO ON YOUR CHOICE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES
TUNA SALAD CLUB
TUNA SALAD,LETTUCE,& TOMATO ON YOUR CHOISE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES
HAM & CHEESE CLUB
DELI HAM,CHEESE,LETTUCE,TOMATO,& MAYO ON YOUR CHOICE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES
TURKEY & BACON CLUB
TURKEY,BACON,LETTUCE,TOMATO,MAYO ON YOUR CHOICE OF 3 SLICES TOAST SERVED WITH FRIES
TUNA SALAD WRAP
TUNA SALAD,LETTUCE,& TOMATO SERVED ON A FLOUR TORTILLA,WITH FRIES OR SOUP
CHICKEN SALAD WRAP
CHICKEN SALAD LETTUCE & TOMATO SERVED ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP
CRISPY CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN BREAST,LETTUCE,& TOMATO SERVED ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP
CHICKEN CAESAR WRAP
GRILLED CHICKEN,LETTUCE & CAESAR DRESSING SERVED ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP
GREEK CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN,LETTUCE, TOMATO,ONION,FETTA CHEESE, SERVED ON A FLOUR TORTILLA WITH FRIES OR SOUP
BLT WRAP
BACON,LETTUCE,TOMATO,& MAYO ON A FLOUR TORTILLA, WITH FRIES OR SOUP
DETROIT STYLE DOGS
BURGERS
BUBBA BURGER
2 HALF POUND BURGERS,CHEESE,BACON,& MUSHROOM, SERVED WITH FRIES OR COLE SLAW
GREEK BURGER
HALF POUND BURGER,PEPPERS,ONION,FETTA CHEESE, SERVED WITH FRIES OR COLE SLAW
MUSGROOM SWISS BURGER
HALF POUND BURGER,SWISS CHEESE,& MUSHROOM, SERVED WITH FRIES OR COLE SLAW
PATTY MELT
HALF POUND BURGER SERVED ON GRILLED RYE, WITH MELTED CHEESE, & GRILLED ONION, WITH FRIES OR COLE SLAW
HAMBURGER
HALF POUND BURGER, WITH FRIES OR COLE SLAW
BACON CHEESE BURGER
HALF POUND BURGER,CHEESE, & BACON, WITH FRIES OR COLE SLAW
CHEESE BURGER
HALF POUND BURGER,CHEESE, WITH FRIES OR COLE SLAW
MEXICAN
SALADS
MR O'S BROASTED CHICKEN
2 PC DARK
2 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY, & VEG OF THE DAY
2 PC WHITE
2 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY
2 PC COMBO
1 PC WHITE MEAT 1 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY
3 PC DARK
3 PC DARK MEAT,WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY
3 PC WHITE
3 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY
3 PC COMBO
3 PC MIXED MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY
LUNCH SPECIALS
BAKED ZITI-PASTA
w/soup choice & garlic toast
BEEF STROGNOFF W/MUSHROOM GRAVY
w/soup choice
BEEF TIPS W/MUSHROOM GRAVY
w/soup choice
BUFFALO CHICKEN SALAD
w/soup choice & pita bread
BUFFALO CHICKEN STRIPS BASKET
w/soup choice, fries & slaw
BUFFALO SHRIMP BASKET
w/soup choice, fries & slaw - call restaurant for soup info
CHEESEBURGER QUESADILLA
w/soup choice, fries or slaw
CHICKEN CESAR WRAP
w/soup choice & fries or slaw
CHICKEN PARMESAN SUB
w/soup choice, fries or slaw
CHICKEN POT PIE
w/soup choice
Chicken Salad Wrap
CORNED BEEF & CABBAGE
w/soup choice
FISH & CHIPS
w/soup choice, fries & slaw
FISH SAND
w/soup choice, fries or slaw
grill chicken bacon ranch melt
w/soup choice, fries or slaw
GRILLED CHEESE W/HAM OR BACON
w/soup choice & fries
GYRO PLATE W/GREEK SALAD
w/soup choice
HOT OPEN MEATLOAF
w/soup choice, mashed pot
HOT OPEN ROAST BEEF
HOT OPEN TURKEY
w/soup choice & mashed pot
MEATBALL PARMESAN SUB
w/soup choice, fries or slaw
MEATLOAF MELT
w/soup choice, fries or slaw
MEATLOAF W/BROWN GRAVY
w/soup choice, mash & veg
Prime rib garlic melt
w/soup choice, fries or slaw
RUEBEN
w/soup choice, fries or slaw
STEAK & CHEDDAR WRAP
w/soup choice & fries or slaw
STEAK & FETA SALAD
w/soup choice &pita bread
STEAK BURRITO
w/soup choice, fries or slaw
STUFFED PEPPER
w/soup choice, pot & veg
tuna salad wrap
w/soup choice, fries or slaw
tuna melt
w/soup choice, fries or slaw
TURKEY RUEBEN
w/soup choice,fries or slaw
BbQ Pork sand
Chill chs burger
Chick philly sand
Rst pork din
Hot open rst pork
Tuna Cross San
Spin Pie Grk Sal
DINNER
SEAFOOD
FRIED CLAM STRIPS
FRIED CLAM STRIPS, WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW
BEER BAT FISH & CHIPS
HAND BREADED FRIED FISH, WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW
SHRIMP BASKET
FRIED SHRIMP, WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW
BROILED BASA
BROILED OR PAN BASA WITH SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW
PAN FRIED BASA
ATHENIAN BASA
PASTA
SPAGHETTI DINNER
SPAGHETTI TOPPED WITH HOMEMADE SAUCE, WITH SOUP OR SALAD AND GARLIC TOAST
SPAGHETTI W/ MEATBALLS
SPAGHETTI TOPPED WITH HOMEMADE MEATBALLS & SAUCE, WITH SOUP OR SALAD AND GARLIC TOAST
LASAGNA
MADE FROM SCRATCH WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST
CHICKEN PARMESAN
CHICKEN BREAST WITH SPAGHETTI & MOZZARELLA CHEESE TOPPED WITH HOMEMADE MEAT SAUCE, SERVED WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST
CHICK DIABLO
WITH CHICKEN,SAUTEED PASTA OF THE DAY & CHEFS HOT RED PEPPER SAUCE
PASTA PRIMAVERA no chick
MADE WITH FRESH GARLIC,PASTA & VEG OF THE DAY, WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST
GR/CHICK PASTA PRIMAVERA
MADE WITH GRILLED CHICKE, FRESH GARLIC,PASTA & VEG OF THE DAY, WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST
POLLO SPANAKA
FRESH GARLIC,WHITE WINE,SAUTEED SPINACH,GRILLED CHICKEN & FETTA OVER ZITI, SERVED WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST
POLLO SPANAKA no chick
STUFFED SHELLS
DINNERS
BROILED PORK CHOPS
COOKED TO PERFECTION,SERVED WITH SOUP OR SALAD,VEG OF THE DAY,& CHOICE POTATO OR RICE
GR. BABY BEEF LIVER
WITH GRILLED ONIONS,SOUP OR SALAD,VEG OF THE DAY,& CHOICE OF POTATO OR RICE
CHICKEN MARSALA
CHICKEN BREAST MARINATED IN WINE COOKED WITH MUSHROOMS,SCALLIONS,& GARLIC, CHOICE OF SOUP OR SALAD,VEG OF THE DAY,& POTATO OR RICE
ROAST TURKEY
SLOWED COOKED TURKEY ONTOP HOMEMADE STUFFING & GRAVY, SOUP OR SALAD CHOICE OF POTATO OR RICE
CHOPPED STEAK
TOPPED WITH GRILLED ONION, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY, CHOICE OF POTAOES OR RICE
CHICKEN TENDERS
FRIED CHICKEN STRIPS,SOUP OR SALAD, FRIES & COLE SLAW
STUFFED CABBAGE ROLLS
2 HOME MADE CABBAGE ROLLS, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY & POTATOES OR RICE
CHICKEN CORDON BLEU
HOME MADE CORDON BLEU,CHICKEN BREAST LAYERED WITH HAM & SWISS CHEESE, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY CHOICE OF POTATOES OR RICE
BBQ BABY BACK RIBS
FALLS OFF THE BONE, COOKED TO PERFECTION, SOUP OR SALAD, VEG OF THE DAY, POTATOES OR RICE
ROAST PORK
LONDON BROIL
ALL Sides $
B/ONION W/MOZZ
BAKED BEANS
BAKED POTATO
BOWL CHILI
BOWL SOUP
C/ONION W/MOZZ
CHEDDAR CHEESE
CHILI CHEESE FRIES
COLE SLAW
CUP CHILI
CUP SOUP
DINNER ROLL
FRIED GREEN TOM
FRIES
FRIES CHED/BACON
FRIES W/CHEDDAR
GARLIC TOAST
HOMEMADE MAC & CHS
HOMEMADE MAC SAL
HOMEMADE PASTA SAL
HOMEMADE POT SAL
MASHED POTATOES W/ GRAVY
NO SIDE !!
ONION RINGS
RED BEANS/RICE
RICE
SIDE FETA
SIDE GRAVY
SIDE GRK SALAD
SIDE MASH W/no gravy
SIDE MEAT SAUCE
SIDE MEATBALLS (2)
SIDE SALAD
SIDE TOMATOES
SWEET POTATO FRIES
TZATZIKI /GYRO SAUCE
MR O'S BROASTED CHICKEN
2 PC DARK
2 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY, & VEG OF THE DAY
2 PC WHITE
2 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY
2 PC COMBO
1 PC WHITE MEAT 1 PC DARK MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY,& VEG OF THE DAY
3 PC DARK
3 PC DARK MEAT,WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY
3 PC WHITE
3 PC WHITE MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY
3 PC COMBO
3 PC MIXED MEAT, WITH MASHED POTATOES & GRAVY & VEG OF THE DAY
EARLY BIRD SPECIALS
EB CHOP STEAK
CHOPPED STEAK WITH GRILLED ONION,SERVED WITH MASH & GRAVY,& SOUP OR SALAD
EB LIVER
GRILLED LIVER WITH GRILLED ONIONS,SERVED WITH MASH & GRAVY & SOUP OR SALAD
EB BAKE SPAG W/MEAT SAUCE
SPAGHETTI WITH MEAT SAUCE TOPPED WITH MOZZARELLA THEN BAKED,SERVED WITH SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST
EB CLAMS STRIPS
SERVED WITH FRIES & COLE SLAW
EB SHRIMP BASKET
choice of soup or salad, fries & slaw
DINNER SPECIALS
PRIME RIB
10-12oz, choice of salad or soup, potato & veg
CHICKEN TERIYAKI
choice of soup or salad, over rice w/mixed vegetables
SHRIMP TERIYAKI
choice of soup or salad, over rice w/mixed vegetables
CHICKEN ALFREDO
choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)
SHRIMP ALFREDO
choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)
CHICKEN CARBONARA
choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)
SHRIMP CARBONARA
choice of soup or salad, choice of pasta(spaghetti,ziti or fettuchini noodles)
SHRIMP SKEWERS
10-12 shrimp,choice of soup or salad, served over garlic spaghetti
COCONUT SHRIMP
coconut breaded shrimp, choice of soup or salad, pot & veg
ATHENIAN CHICKEN
choice of soup or salad, pot & veg
CHICKEN FLORENTINE
choice of soup or salad, pot & veg
SWEET & SOUR CHICKEN
choice of soup or salad, served over rice w/mixed veg
SWEET & SOUR SHRIMP
choice of soup or salad, served over rice w/mixed veg
STUFFED PASTA SHELLS
choice of soup or salad, 3 stuffed shells with ricotta & garlic bread
POT ROAST
choice of soup or salad, pot & veg
STUFFED PEPPER
choice of soup or salad, pot & veg
CHICKEN HAWAIIAN
choice of soup or salad, pot & veg
FISH & CHIPS AYCE
choice of soup or salad, pot & veg
MEATLOAF
choice of soup or salad, pot & veg
BEEF TIPS
choice of soup or salad, served w/mushroom gravy over egg noodles
BEEF STROGNOFF
choice of soup or salad, served w/mushroom gravy over egg noodles
CHICKEN POT PIE
choice of soup or salad, pot & veg
LONDON BROIL STEAK
choice of soup or salad, pot & veg
STUFFED PORK CHOP
choice of soup or salad, pot & veg
BROILED BASA MONTEREY
choice of soup or salad, pot & veg
SHEPARDS PIE
choice of soup or salad
CHICKEN PRIMAVERA
choice of soup or salad, served w/mixed veg over pasta
SHRIMP PRIMAVERA
choice of soup or salad, served w/mixed veg over pasta
STUFFED BASA
choice of soup or salad,stuffed w/crabmeat, pot & veg
Shrimp Scampi
BEVERAGE
SPECIALTY DRINKS (Copy)
N/A BEVERAGES (Copy)
HOT TEA
REGULAR,DECAF,OR GREEN
Reg/decCOFFEE
REGULAR OR DECAF
HOT CHOCOLATE
CHOICE OF WHIP CREAM
CHOCOLATE MILK
MILK
PEPSI
DIET PEPSI
DT PEPPER
ROOTBEER
LEMONADE
STARY/SIERA
MT DEW
RASP ICE TEA
UNSWEET TEA
ORANGE JUICE
APPLE JUICE
TOMATO JUICE
CRANBERRY JUICE
WATER
COFFEE SPEC
ICED TEA SPEC
HOT TEA SPEC
WINE (Copy)
DESSERTS
pies
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy! Hot and fast food in a dining experience with friendly staff.
2200 Kings Hwy, Port Charlotte, FL, Port Charlotte, FL 33980
Photos coming soon!