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Petit Robert Bistro 480 Columbus Ave

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480 Columbus Ave

Boston, MA 02118

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HORS D'OEUVRE

ESCARGOT DE BOURGOGNE

$12.50

SAUMON FUME

$15.50

PATES MAISON

$15.00

ASSIETTE DE FROMAGE

$18.00

PLANCHE DE CHARCUTERIE

$18.00

CHEESE&CHARCUTERIE

$18.00

FRIED CALAMARI

$17.00

TARTARE DE BOEUF

$19.00

FOIE GRAS SAUTE

$18.00

OYSTER SINGLE

$3.50

HALF DOZEN OYSTERS

$20.00

$1 OYSTER

$1.00Out of stock

Tataki tuna

$21.00

SOUP & SALAD

BURRATA SALAD

$15.00Out of stock

SALADE VERTE

$11.00

QUINOA SALADE

$14.00Out of stock

ONION SOUP

$12.50

SALADE NICOISE

$17.00

VEGAN SOUP

$12.00

VEGAN SOUP - BRUNCH

$11.00

SALADE BETTERAVES

$15.00

ENDIVE SALADE

$14.00

ENTREE

RISOTTO DE SAISON

$25.00

BOUILLABAISSE

$32.00

DEMI POULET ROTI

$29.00

DUCK SAUTE AUX PRUNEAUX

$34.00

ROASTED SALMON - DINNNER

$30.00

MUSSELS FRITES DINNER

$26.00

BOEUF BOURGUIGNON

$32.00

COQ AU VIN

$29.00

FOIE DE VEAU AUX OIGNONS

$28.00

STEAK FRITES DINNER

$35.00

FILET MIGNON

$40.00

QUICHE

$15.00

STEAK & EGG

$28.00

MUSSELS FRITES LUNCH

$24.00

ROASTED SALMON LUNCH

$26.00

STEAK FRITES LUNCH

$32.00

RISOTTO LUNCH

$24.00

GARNITURES

POMMES FRITES

$8.00

MASHED POTATOES

$8.00

SAUTEED SPINACH

$10.00

TRUFFLE FRIES

$10.00

GRATIN DAUPHINOIS

$8.00

VEGETABLE EN PERSILLADE

$8.00

BROCCOLINI & ALMONDS

$9.00

BACON SIDE

$5.00

DESSERT

CHOCOLATE MOUSSE

$8.00

CREME BRULEE

$8.00

PROFITEROL

$10.00

FRUIT TART

$10.00

SORBETS THREE SCOOPS

$8.00

VANILLA ICED CREAM 1 SCOOP

$6.50

VANILLA ICED CREAM 2 SCOOPS

$7.50

VANILLA ICED CREAM 3 SCOOPS

$8.50

ONE SORBET SCOOP

$3.00

SORBETS TWO SCOOPS

$6.00

SANDWICHES

BOURGUIGNON AU FROMAGE

$18.00

AVOCADO TOAST

$14.00

TUNA CONFIT

$15.00

PRB BURGER

$16.00

CROQUE MONSIEUR

$14.00

PARISIAN HOT DOG

$14.00

CROQUE MADAME

$15.00

WAFFLE

HAM WAFFLE

$18.00

SALMON WAFFLE

$18.00

DUCK WAFFLE

$18.00

OEUFS & SWEET

SEARED FRENCH TOAST

$14.00

YOGURT PARFAIT

$12.00

EGGS BENEDICT

$15.00

OMELETTE PARISIENNE

$15.00

OMELETTE LYONNAISE

$15.00

OMELETTE ESPAGNOLE

$15.00

FRESH FRUITS

$5.00

KIDS SCRAMBLED EGGS

$7.00

VIENNOISERIES

CROISSANT

$3.50

PAIN AU CHOCOLAT

$3.50

VIENNOISERIE BASKET

$8.00

GLUTEN FREE BREAD

KIDS MENU

KID STEAK FRITES

$16.50

KID CROQUE MONSIEUR

$8.00

KIDS PASTA

$8.00

KID VANILLA ICED CREAM

$6.50

KIDS CHICKEN FINGERS

$7.50

Hard Liquor

STOLI VANILLA VODKA

$10.50

BARR HILL GIN

$10.50

TOM CAT GIN

$10.50

CAPTAIN MORGAN

$10.50

DOS MADERAS

$12.00

BACARDI

$10.50

TERAMANA TEQUILA

$10.50

PURA VIDA MEZCAL

$10.50

BULLY BOY OLD FASHION

$10.50

OPPIDIAN 4 BOURBON

$10.50

SLOW AND LOW RYE

$10.50

ELDERFLOWER LIQUEUR

$10.50

APEROL

$10.50

CAMPARI

$10.50

DRY VERMOUTH

$10.50

SWEET VERMOUTH

$10.50

GINGER LIQUEUR

$10.50

SPICY ANCHO LIQUEUR

$10.50

BLOOD ORANGE LIQUEUR

$10.50

SUZE

$10.50

ITALICUS

$10.50

DRY CURACAO

$10.50

PEACH SNAPPS

$10.50

CROWN APPLE LIQUEUR

$10.50

GRAND MARINER

$10.50

B&B

$10.50

CONTREAUX

$10.50

KAHLUA

$10.50

BAILEYS

$10.50

EXPRSS COFFEE LIQUEUR

$10.50

WHIPPED CREAM LIQUEUR

$10.50

GODIVA CHOCOLATE LIQUEUR

$10.50

CRÈME DE CACAO LIQUEUR

$10.50

AMARETTO LIQUEUR

$10.50

DRAMBUIE

$10.50

CHAMBORD

$10.50

AMARO NONINO

$10.50

AMARO MONTENEGRO

$10.50

FERNET BRANCA

$10.50

GREEN CHARTREUSE

$10.50

YELLOW CHARTREUSE

$10.50

SAMBUCA

$10.50

LUXARDO

$10.50

BELLE DE BRILLET

$10.50

RICARD

$10.50

HENRI BARDOUIN

$10.50

PERNOD

$10.50

COMBIER

$10.50

CRÈME DE VIOLETTE

$10.50

CRÈME DE CASSIS

$10.50

CRÈME DE BOIS

$10.50

CRÈME DE FRAMBOISE

$10.50

CRÈME DE MURE

$10.50

Specialty Cocktails

PETIT FRENCH 75

$13.00

MULLED WINE

$12.00

TODDY A LA POMME

$13.00

SPRITZES

$13.00

CIGALE

$13.00

LA VERGER

$13.00

CHARLOTTE AUX FRAISES

$13.00

CAPE COD MULE

$13.00

CORSAIRE

$13.00

OSS 117

$13.00

CLEF DU SOL

$12.50

ROBERT’S CORPSE REVIVER

$14.00

SUZE ELEGANTE

$12.00

ESPRESSO MARTINI

$13.00

MISE AU VERT

$13.00

L' ABEILLE

$13.00

AMANDINE

$13.00

BUTTERSCOTCH MARTINI

$13.00

Classic Cocktails

APEROL SPRITZ

$13.00

AVIATION

$13.00

BLOODY MARIA

$13.00

BLOODY MARY

$13.00

BOULEVARDIER

$13.00

CAPUCCINO MARTINI

$13.00

COSMOPOLITAN

$13.00

DAIQUIRI

$13.00

DARK N' STORMY

$13.00

EL PRESIDENTE

$13.00

ESPRESSO MARTINI

$13.00

FRENCH 75

$13.00

GIMLET

$13.00

GIZ FIZZ

$13.00

HURRICANE

$13.00

JOHN COLLINS

$13.00

KIR CLASSIC

$12.00

KIR ROYAL

$13.00

LAST WORD

$13.00

LEMON DROP MARTINI

$13.00

MAI TAI

$13.00

MANHATTAN

$13.00

MARGARITA

$13.00

MARTINI

$13.00

MEXICAN MULE

$13.00

MINT JULEP

$13.00

MOJITO

$13.00

MOSCOW MULE

$13.00

NEGRONI

$13.00

OLD FASHIONED

$13.00

PAINKILLER

$13.00

PALOMA

$13.00

PINA COLADA

$13.00

RED SANGRIA

$13.00

ROSE SANGRIA

$13.00

RUM PUCNH

$13.00

SAZERAC

$13.00

TEQUILA SUNRISE

$13.00

TOM COLLINS

$13.00

VESPER MARTINI

$13.00

VIUEX CARRE

$13.00

VODKA GIMLET

$13.00

WHISKEY SOUR

$13.00

WHITE RUSSIAN

$13.00

WHITE SANGRIA

$13.00

RED SANGRIA PITCHER

$38.00

WHITE SANGRIA PITCHER

$38.00

PAPER PLANE

$13.00

ROSE SANGRIA PITCHER

$38.00

BELLINI

$11.00

Brunch Cocktails

ROBERT’S CORPSE REVIVER

$14.00

PASSIONATE

$13.00

MIMOSA

$11.00

EXPRESSO MARTINI

$13.00

AMARETTO SOUR

$13.00

WAKE UP CAFE

$13.00

SUZE ROAYAL

$13.00

MIMOSA KIT

$38.00

Beers

Kronenbourg

$7.00

FIDDLEHEAD IPA

$8.50

LA CHOUFFE

$10.00

HEINEKEN

$6.50

WEIHENSTEPHANER

$7.00

CLAUSTHALER

$6.00

AVAL CIDER

$7.00

DOWNEAST CIDER

$7.00

OXBOW

$8.00

FLOWER CHILD IPA

$7.00

TRULY SELTZER

$7.00

KRONENBOURG BLANC

$7.00

ORVAL TRAPPIST

$11.00

ROTHAUS TANNENZAPFLE PILS

$8.00

Wine BTG

BAILLY LA PIERRE CREMANT ROSE GL

$12.00

GL BERTINERIE SAUVIGNON BLANC

$12.00

CHARLES KRUG CHARDONNAY GL

$12.00

CHARLES SMITH GL

$14.00

NAUFRAGET CHENIN BLANC, VOUVRAY GL

$14.00

GL JABOULET PARALELL 45 COTES DU RHONE

$10.00

CROCUS, MALBEC GL

$14.00

CROZET-HERMITAGE, SYRAH GL

$17.00

DOMAIN PESQUIE VENTOUX GL

$14.00

DOMAINE COLLIN CREMANT GL

$11.00

FIRESTEED, PINOT NOIR GL

$11.00

TRINTAUDON HAUT MEDOC, GL

$14.00

VERCHERES,MACON VILLAGE, GL

$12.00

MOET & CHANDON GL

$18.00

MOSCOFILERO GL

$12.00

GL MENARD GABORIT MUSCADET

$12.00

GL PINOT GRIGIO, PRIMATERRA

$11.00

SANCERRE SAUV BLANC GL

$16.00

BONNELIERE SAUMUR CHAMPIGNY GL

$11.00

SEA PEARL, SAUV BLANC GL

$10.00

VERCHERES, PINOT NOIR GL

$13.00

VEUVE DU VERNAY, ICE ROSÉ

$11.00

PROSECCO GL

$11.00

GL GREGORIE HOPPENOT, FLEURIE, GAMAY

$13.00

GL VOLLEREAUX, CHAMPAGNE

$18.00

GL FRANCOISE CAZIN, CHEVERNY

$13.00

MULLED WINE

$12.00

GL EUGENE CARREL, ALTESE, ROUSETTE

$11.00

Wine BTB

SKOURAS MOSCOFILERO BT

$44.00

BT GREGOIRE HOPPENOT, FLEURIE GAMAY

$49.00

BT FRANCOISE CAZON, CHEVERNY

$49.00

HALF BOTTLE FAMILLE PERRIN, COTES DU RHONE

$24.00

HAL BOTTLE HAUT PIQUAT LUSSAC ST EMILION

$32.00

HALF BOTTLE CABOCHE, CHATEAUNEUF-DU-PAPE

$46.00

DOMAINE DES TERRES DE VELLE, AUXEY-DURESSES

$89.00

DOMAINE PHILIPPE LE HARDI, LES PUILLETS, MERCUREY 1ER CRU

$79.00

DOMAINE BOUCHARD PERE & FILS, BEAUNE DU CHATEAU 1ER CRU

$110.00

DOMAINE LOUIS BOILLOT & FILS, GEVREY-CHAMBERTIN

$120.00

DOMAINE ANNE & HERVÉ SIGAUT, CHAMBOLLE-MUSIGNY

$148.00

DOMAINE CHANDON DE BRIAILLES GRAND CRU

$260.00

PASCAL CLEMENT, VOSNE-ROMANÉE

$155.00

MICHEAL BOUZEREAU ET FILS, LES CRAS, POMMARD

$139.00

PHILIPPE COLIN, SANTENAY 1ER CRU

$128.00

CAMILLE GIROUD, NUIT-ST-GOERGE 1ER CRU

$225.00

FIRESTEED, PINOT NOIR BT

$42.00

REX HILL, PINOT NOIR Willamette Valley

$75.00

WILLIAMS SELYEM, PINOT NOIR, RUSSIAN RIVER VALLEY

$160.00

LA BECHE, MORGON

$59.00

BONNELIERE, SAUMURE CHAMPIGNY, CABERNET FRANC BT

$42.00

VINCENT PARIS CROZES-HERMITAGE, SYRAH BT

$65.00

CROCUS, L’ATELIER, MALBEC BT

$59.00

PALAGETTO, CHIANTI COLLI SENESI Toscana

$39.00

JABOULET, PARALLELE 45, COTES DU RHONE BT

$40.00

BT D’OURÉA, GIGONDAS, Rhône

$76.00

BT VIEUX LAZARET, CHATEAUNEUF-DU-PAPE

$115.00

ASCHERI, NEBBIOLO, BAROLO

$89.00

TRINTAUDON, HAUT-MEDOC BT

$54.00

SEGUR DE CABANC, SAINT-ESTEPHE Bordeaux

$95.00

CHATEAU LABERGORCE, MARGAUX Bordeaux

$110.00

CHATEAU PIPEAU, SAINT-EMILION GRAND CRU

$105.00

PAVILLON DU GLANA, SAINT JULIEN Bordeaux

$89.00

JEAN MICHEL CAZES, PAUILLAC

$130.00

LA CROIX ST. VINCENT, POMEROL Bordeaux

$120.00

TREYTINS, MONTAGNE SAINT-EMILION Bordeaux

$54.00

SMITH & HOOK, CABERNET SAUVIGNON

$55.00

A. RAFANELLI, CABERNET SAUVIGNON

$151.00

MOUNT PEAK, SENTINEL, CABERNET SAUVIGNON

$130.00

BT THE PRISONER

$90.00

CHARLES SMITH, CABERNET SAUVIGNON BT

$54.00

VERCHERES, PINOT NOIR,BT

$49.00

VERCHERES,CHARDONNAY, BT

$42.00

VAL D'ARENC, BANDOL

$79.00

JEAN-MARC BROCARD, CHABLIS, ORG.

$72.00

BT JEAN MARC BROCARD CHABLIS 1ER CRU

$92.00

DOMAINE CHEVEAU, POUILLY-FUISSÉ LES TROIS TERROIRS

$78.00

BT TERRES DE VELLES, CHASSAGNE-MONTRACHET

$149.00

DOMAINE DES TERRES DE VELLES, MEURSAULT

$125.00

CHARLES KRUG, CHARDONNAY BT

$42.00

SAINTSBURY, CHARDONNAY, CARNEROS

$75.00

BT DOMEINE DE ROME SANCERRE

$56.00

BT MARC DESCHAMPS, LES CHAMPS DE CRI, POUILLY-FUMÉ

$76.00

CHÂTEAU BERTINERIE,BT

$45.00

SEA PEARL, SAUVIGNON BLANC BT

$36.00

BT SCHLUMBERGER, LES PRINCES ABBÉS, PINOT GRIS

$54.00

TRIMBACH, RÉSERVE, PINOT GRIS Alsace

$69.00

PETER LAUER, BARREL X, RIESLING

$59.00

CHRISTOPHE PICHON, SAINT-JOSEPH Rhône

$75.00

BT NAUFRAGET, CHENIN BLANC, VOUVRAY

$54.00

BT PRIMATERRA, PINOT GRIGIO

$40.00

BT HALF BOTTLE DAMPT, CHEVALIER EON, TONNERRE

$25.00

BT HALF BOTTLE SCHUG, CHARDONNAY, CARNEROS

$37.00

BT EUGENE CARREL, ALTESE, ROUSETTE

$42.00

CHÂTEAU MINUTY ROSE GL

$14.00

OLIVETTE BT

$40.00

BT HALF BOTTLE WHISPERING ANGEL

$37.00

BANDOL DOMAINE OTT

$110.00

MINUTY ROSE BT

$54.00

DOMAINES OTT ETOILE BT

$230.00

HENRIOT, BRUT SOUVERAIN, Champagne

$98.00

CHATEAU DE BLIGNY CHAMPAGNE, ROSÉ

$90.00

LOUIS ROEDERER, BRUT, Champagne

$172.00

BT BAILLY LAPIERRE, ROSE

$49.00

DOMAINE COLLIN CREMANT BT

$45.00

PROSECCO BT

$40.00

BT GUY LAMARDIER, CHAMPAGNE

$120.00

BT VOLLEREAUX CHAMPAGNE BRUT RESERVE

$80.00

BT GOSSET CHAMPAGNE GRAND RESERVE BRUT

$110.00

Dessert Wines

QUINTA 10 YEAR PORT

$10.00

RUBY PORT

$8.00

WARRENS OTIMA 20 YEAR

$15.00

SAUTERNES

$10.00

MONTIFAUD, PINEAU DES CHARENTES

$9.00

COFFEE

ESPRESSO

$3.95

DECAF ESPRESSO

$3.95

COFFEE

$3.95

ICED COFFEE

$3.95

DECAF COFFEE

$3.95

DOUBLE ESPRESSO

$4.75

DECAF DOUBLE ESPRESSO

$4.75

MACCHIATO

$4.00

CAPPUCCINO

$4.50

DECAF CAPPUCCINO

$4.50

LATTE

$4.50

DECAF LATTE

$4.50

AMERICANO

$4.00

MOCCA

$6.00

DECAF AMERICANO

$3.95

CAFE AU LAIT

$4.00

CAFE ALLONGE

$4.00

SODA/JUICES/TEA

APPLE JUICE

$5.00

ARNOLD PALMER

$5.00

COKE

$4.50

CRANBERRY JUICE

$5.00

DIET COKE

$4.50

EVIAN

$7.00

GINGER ALE

$4.50

GRAPEFRUIT JUICE

$4.00

HOT CHOCOLATE

$4.00

HOT TEA

$4.00

ICED TEA

$4.50

LEMONADE

$4.00

MILK

$3.50

ORANGE JUICE

$4.00

FRESH ORANGE JUICE

$7.00

PERRIER

$7.00

PINEAPPLE JUICE

$5.00

SHIRLEY TEMPLE

$3.75

SODA WATER

$3.25

SPRITE

$3.25

TOMATO JUICE

$5.00

TONIC WATER

$5.00

VIRGIN MARY

$7.50

MOCKTAIL

$8.00

ICED TEA REFILL

GINGER BEER

$4.50

APPETIZERS

DUCK GNOCCHI

$21.00Out of stock

SALMON CROQUETTE

$20.00

ENTREE

PROSCIUTTO WRAPPED VEAL

$42.00Out of stock

PAN SEARED SWORDFISH

$35.00Out of stock

SHRIMP SPECIAL

$28.00

COD SPECIAL

$29.00

TROUT FILET

$28.00

OSSO BUCCO

$35.00

RACK OF LAMB

$35.00

DESSERTS

FRENCH MACARONS

$12.00

BERRY WAFFLE SPECIAL

$16.00

DRINKS

COCKTAIL OF THE DAY

$10.00

APPETIZER

PF ONION SOUP

PF BURRTA SALAD

ENTREE

PF COQ AU VIN

PF SALMON ROASTED

PF RISOTTO

DESSERT

PF MOUSSE AU CHOCOLAT

PF SORBETS

CLOTHES

PRB T SHIRT

$25.00

PRB SWEATER

$40.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Bonjour

Location

480 Columbus Ave, Boston, MA 02118

Directions

Gallery
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