Phat Boys Restaurant and Tavern imageView gallery
Breakfast & Brunch
Cafes, Coffee & Tea

Phat boys restaurant and tavern

171 Reviews

$

185 Main Street

Cornish, ME 04020

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

WINGS
CHICKEN FRITTER PLATE
Phat Steak & Cheese Wrap

SKILLETS

Corned Beef Hash Skillet

$13.99

Phat Boy Skillet

$12.99

Simple Farmers Skillet

$13.99

Southern Skillet

$13.99

SPLIT PLATE

$1.50

BREAKFAST OTHERS

Breakfast Burrito

$12.99

Breakfast Sandwich

$5.49

OATMEAL

$3.99

Phat Style French Toast

$9.99

PHAT BOY SANDWICH

$7.99

STARTERS

2 EGG ROLLS

$6.99

BAKED POTATO

$2.99

BLOOMIN' ONION

$14.99

FRENCH FRIES

$4.99

FRIED CALAMARI

$14.99

FRIED DOUGHW/CINNAMON SUGAR AND BUTTER

$9.99

FRIED PICKLES

$11.99

JUMBO CLAM CAKE

$13.99

LOBSTER STUFFED BAKED POTATO W/SALAD

$17.99Out of stock

NACHO SUPREME

$14.99

ONION RINGS

$5.29

PHAT BOOM-BOOM SHRIMP TOSSED IN OUR SLIGHTLY SPICY SAUCE & SET ON A BED OF GREENS W/LEMON WEDGE

$15.99

PHAT CHEE-SEE BREAD

$10.99

PHAT STYLE CHEESE STICKS

$9.99

POTATO SKINS W/WHITE CHEDDAR & BACON W/SOUR CREAM

$11.99

STUFFED MUSHROOMS

$11.99

SWEET POTATO FRIES

$5.29

WAFFLE FRIES

$5.99Out of stock

WAFFLE NACHOS

$15.99Out of stock

WINGS

$13.99+

SALADS

BUFFALO CHICKEN SALAD

$14.99

CHEESEBURGER SALAD

$15.99

CHICKEN WALDORF SALAD

$13.99

GRILLED CHICKEN CAESAR

$14.99

SOUTHWESTERN CHOP SALAD

$14.99

SOUPS

SEAFOOD CHOWDER

$5.99+

FRENCH ONION SOUP

$6.99

TODAYS HOT SOUP

$4.99+

SPECIALTY SALADS

AVOCADO TUNA SALAD

$16.99

CAJUN SHRIMP COBB SALAD A COLD SALAD W/SPRING GREENS W/TOMATO, RED ONION, CORN & AVOCADO SAUTEED CAJUN SHRIMP W/CILANTRO LIME DRESSING

$16.99

CORNISH SALAD- BLEND OF LETTUCE GREENS TOPPED W/PICKLED BEET SLAW, RED ONION, TOMATO & GRILLED CHICKEN W/CREAMY GOAT CHEESE & BALSAMIC DRIZZLE

$14.99

SOUTHWESTERN CHOP SALAD

$14.99

SWEET TERYAKI CHICKEN SALAD

$14.99

TACO SALAD

$15.99

ANGUS BURGERS

BACON JAM JALAPENO BURGER

$15.99

BLUES BURGER

$13.99

MCPHAT BURGER

$13.99

PHAT BOYS BURGER

$17.99

PHAT BOYS VEGGIE BURGER

$14.99

PUB BURGER

$15.99

SHROOM & SWISS BURGER

$13.99

THE BL BURGER

$15.99

ULTIMATE BACON BURGER

$15.99

CHEESEBURGER

$9.75

HAMBURGER

$8.99

SANDWICHES & MORE

BLT

$13.99

CHICKEN FRITTER PLATE

$15.99

CHICKEN PANINI CAPRESE

$15.99

FRIED CHICKEN FILET

$14.99

FRIED HADDOCK SANDWICH

$14.99

Lobster & Shrimp Salad Bun/Chowder

$19.99

Phat Steak & Cheese Wrap

$13.99+

Piled High Reuben

$15.99

PULL PORK STACKER

$15.99

QUESADILLAS

$14.99

Solo Grilled Cheese

$5.99

Turkey Phat Stack W/ FF

$15.99

BEEF

GRILLED RIB EYE STEAK

$25.99

KICKIN BOURBON STEAK TIPS

$21.99

PHAT SMOTHERN BEEF TIPS

$21.99

TERYAKI BEEF TIPS

$21.99

PASTA

CHICKEN BROCCOLI ALFREDO

$17.99

LOBSTER/SHRIMP RAVIOLI-CHEESE FILLED PASTA TOPPED W/SAUTEED SHRIMP & LOBSTER IN A RICH GARLIC WINE BUTER SAUCE TOPPED W/ASIAGO CHEESE W/SALAD BAR

$24.99

PHAT BOYS MAC N' CHEESE

$12.99

RAVIOLI WITH SPINACH & TOMATO

$16.99

SEAFOOD ALFREDO

$26.99

CHICKEN

CHICKEN POT PIE

$17.99

CHICKEN PARMESAN

$17.99

COUNTRY STYLE CORDON BLUE

$17.99

PORK

MEATY BACK PHAT RIBS

$19.99+Out of stock

SEAFOOD

FRIED CLAM STRIPS

$17.99Out of stock

FRIED HADDOCK PLATE

$17.99

FRIED SEAFOOD COMBO PLATE

$28.99

FRIED SHRIMP

$19.99

PHAT BOYS FRIED HADDOCK AUC

$19.99

REFRIED

SAUTEED SHRIMP & SCALLOPS

$29.99

SCHOONER FRIED SEAFOOD PLATTER

$41.99

SCHOONER SAVORING

$30.99

SEAFOOD WOK

$31.99

SURCHARGE

$5.00

FROM THE OVEN

BAKED SEAFOOD COMBO

$31.99

BAKED STUFFED HADDOCK

$21.99

TRADITIONAL BAKED HADDOCK

$17.99

ALL YOU CAN EAT SALAD BAR

SALAD BAR AS A MEAL

$12.99

SALAD BAR ADDED TO A SANDWICH

$6.50

MONDAY DINNER SPECIAL

SAUTEED MUSSELS W/ONIONS & TOMATOES IN A BUTTERY WINE SAUCE OVER LINGUINE W/SALAD BAR

$16.99

OPEN FACE PRIME RIBON GRILLED SOUR DOUGH W/DEMI GLAZEW/ LETTUCE, TOMATO & FF

$16.99

FRIED CALAMARI W/SAUTEED PEPPERS & ONIONS W/ASIAGO CHEESE & SERVED W/HONEY TERYAKI DIPPNG SAUCE - 14.99

THURSDAY & FRIDAY DINNER SPECIAL

PHAT SHEPARDS PIE W/ASIAN TWIST SAUTEED BEEF TIPS, CORN BEEF, K CORN, IRISH MASHED POTATO & DEMI GLAZE W/SALAD BAR

$21.99

BLARING IRISH BURGER - HAND PRESSED ANGUS BURGER, SHAVED CORN BEEF, IRISH CHEDDAR CHEESE & HORSERADISH BEET SLAW ON TOASTED BRIOCHE ROLL W/FF

$15.99

REUBEN NACHO'S - SHAVE CORN BEEF, ALL THE VEGGIES, JALAPENO & WHITE CHEDDAR CHEESE

$16.99

IRISH BEEF STEW W/GRILLED BISCUIT

$15.99Out of stock

GUINESS BRINED CORNED BEEF & CABBAGE, BOILED POTATO & CARROTS W/GRILLED BISCUIT

$18.99

WEEKLY SPECIAL PIZZA

MAKE YOUR OWN PIZZA STARTS WITH SAUCE & CHEESE

$12.95

SPICY MASHED POTATO PIZZA W/BACON, RONI, & ALFREDO

$18.99

KIDS BREAKFAST

Kids Country Scrambled Egg

$3.59

Kids Traditional Micky Mouse Pancake

$4.25

Kids French Toast Sticks

$3.59

Kids Cinnamon Bun

$1.99

Kids Fruit & Yogurt Parfait

$1.99

IKids breakfast sandwich

$3.79

KIDS LUNCH

Kids Flat Bread Pizza W/ FF

$4.99

Kids Chicken Fritter Plate

$5.49

Kids Grilled Chicken

$4.99

Kids Grilled Cheese W/FF

$4.99

Kids Hamburger W/FF

$4.99

Kids Cheeseburger W/FF

$5.49

KIDS DINNER

Kids Chicken Fingers and Fries

$5.49

Kids Grilled Chicken

$4.99

Kids Macaroni & Cheese W/ Fruit

$5.49

Kids Grilled Cheese W/FF

$4.99

Kids Steak Tips W/FF

$7.89

Kids Hamburger W/FF

$4.99

Kids Cheeseburger W/FF

$5.49

Kids Flat Bread Pizza W/ FF

$4.99

HALLOWEEN SPECIAL DINNER

HOT DOG W/FRENCH FRIES

HAMBURGER W/FRENCH FRIES

CHICKEN FINGERS W/FRENCH FRIES

BEER CANS

ALLAGASH NORTH SKY

$5.00

DOWNEAST BERRY

$5.00Out of stock

DOWNEAST MIX BERRY

$5.00Out of stock

DOWNEAST PUMPKIN

$5.00

DOWNEAST SWEET TEA

$5.00

GUINNESS

$5.75

HIGH NOON SELTZER

$6.00

MURPHY STOUT

$6.29

PABST

$4.25

SEBAGO FRYES LEAP

$4.75

TRULY

$4.75

WHITE CLAW

$4.75

Lone pine OH J

$6.00

BEER ON TAP

ALLAGASH DR

$6.50

BAXTER STOWAWAY IPA

$6.50

BUD LIGHT DR

$5.00

BUD LIGHT DRAFT SPECIAL

$2.50

COORS LITE DR

$5.00

DOWNEAST CIDER

$6.00

FUNKY BOW G STRING

$6.50

GUINESS

$6.50

KEN BROWN

$6.50

SAM ADAMS OCTOBERFEST

$6.50Out of stock

SAM BOSTON LAGER

$6.00Out of stock

Sam Coldsnap

$6.50

SAM Hazed IPA

$6.00

Sam Winter Lager

$6.50

SLICK NICK

$6.00

Stoneface

$6.00Out of stock

TALL

$1.75

THIRSTYN BOTANIST

$6.00

Miller lite

$5.00

BOTTLE BEER

ALLAGASH BLACK

$4.00

ALLAGASH WHITE

$3.50

Angry Orchard

$4.00

Blue Moon

$4.50

Bud

$3.50

Bud Light

$3.50

Clausthaler (NA)

$4.50

Coors Light

$3.50

Corona Extra

$4.25

Corona light

$4.75

CORONA PREMIER

$4.25Out of stock

Fat Tire

$4.50

Ginger Beer

$5.00

Heineken

$4.50

Heineken 0.0 (N/A)

$4.00

Mich Ultra

$3.50

Mikes Hard Lemonade

$3.50

MILLER LITE

$3.50

ODOULS (NA)

$4.00

Sam Boston

$4.00

Seagrams

$3.00

Shipyard pumpkinhead

$4.50

Stella

$4.50

TRULY

$4.75

Twisted Tea

$3.50

WITH GLASS

BOTTLE WINES

642 Maremma Toscana

$24.00+

Bread and Butter Chardonnay

$24.00+

Dry Creek Clarksburg

$24.00+

La Fiera Pino Grigio

$7.00+

Planeta Bianco

$21.00+

The Crusher Cabernet

$21.00+

Tortoise Creek Merlot

$18.00+Out of stock

White Zin

$21.00+

Lamarca prosecco

$8.00+

Breca Rose

$8.00+

Line 39 Sauv Blanc

$8.00+

Protocolo

$8.00+

Fuego

$8.00+

Eifel Reisling

$8.00+

BRUTE

$5.00

COCKTAILS

Alabama slammah

$9.99

APPLE BOMB

$7.99

Black russian

$8.00

BLOODY MARY

$7.29

CLASSIC MARTINIS

$8.29

Cosmo

$8.99

Frozen daiquri

$8.99

Fuzzy naval

$7.29

Liquid 420

$8.99

MARGARITAS

MIMOSA

$7.29

SANGRIA'S

$8.00

Screwdriver

$7.29

Sex on the beach

$7.29

SUNDAY BLOODY MARY

$11.99

Tequila sunrise

$7.29

TOASTED ALMOND

$9.99

Tom collins

$8.99

WHITE RUSSIAN

$9.29

Long island Top Shelf

$12.99

Long island bottom shelf

$9.99

Grateful dead

$10.99

Virgin daquri

$6.50

Bum Bucket

$14.75

Blue hawiian

$8.50

CORDIALS

43

$6.59

Allens Amaretto

$5.29

Allens Blue Curacao

$5.00

Allens Sour Apple

$5.00

Allens Triple Sec

$5.00

B&B Liqueur

$9.00

Baileys

$7.50

BLACK RUSSIAN

$9.00

Blackberry

$7.29

Bols Mango Liq

$6.29

Chambord

$9.29

Dekuyper Melon

$5.29

Dekuyper Peach

$5.29

Dekuyper Watermel

$5.29

Dekyper Creme d' Cocoa

$5.29

Disaronno

$8.59

Dr. McGil Apple

$7.00

Dr. McGil Menthol

$6.59

Godiva Dark

$9.59

Grand Mariner

$8.59

Jager

$8.29

Kahlua

$8.00

RASBERRY DI A MORE

$5.89

Raspberry Di Amore

$5.29

Romana Sambuca

$8.09

WHITE RUSSIAN

$9.29

FALL COCKTAILS

APPLE BOMB

$7.99

SALTED CRAMEL APPLE

$9.99

WASHINGTON APPLE

$8.99

Apple crisp

$8.50

LIQUOR

ABSOLUTE

$8.75

DEEP ED

$7.75

EFFEN BLOOD ORANGE

$7.59

GREY GOOSE

$9.99

HOUSE VODKA

$6.75

KETTLE ONE

$9.99

SMIRNOFF VANILLA

$8.00

STOLI

$8.29

TITOS

$8.99

PINNACLE

$7.89

BACARDI

$8.29

Bacardi limon

$7.29

CAPT MORGAN

$8.00

CARIBAYA 151

$7.29

GOSLINGS BLACK

$7.29

HOUSE RUM

$7.25

MALIBU

$8.00

MYERS DARK

$7.00

PRIVATE STACK CAPT

$8.99

Bacardi gold

$7.29

HOUSE GIN

$7.00

BOMBAY SAPPH

$9.00

BOSTON SLOE

$6.50

HENDRICKS

$9.79

BEEFEATERS

$8.29

TANGUERAY

$8.25

Cuervo Gold

$8.59

Hornitos

$9.79

Patron Silv

$9.99

House Tequila

$6.89

1800 Silver

$8.99

1800 gold

$8.59

Espolon

$8.50

Black Velvet

$6.99

Bulliet

$8.79

Candian Club

$7.25

Crown Royal

$8.29

Fireball

$7.59

Fleischmanns House

$6.89

Gentleman jack

$8.99

High West Campfire

$8.00

Jack Daniels

$8.29

Jameson

$9.99

Jim Beam

$9.50

Jim Honey

$8.29

Kentucky

$7.59

KNOB CREEK

$9.00

Makers Mark

$8.59

Proper 12

$10.50

Screwball Peanut Butter

$9.50

Seagrams 7

$7.29

Seagrams VO

$7.29

SO. Comf

$8.59

WILD TURKEY

$8.50

Crown Royal apple

$8.50

Johnny walker red

$10.00

Johnny walker black

$8.99

Allens Coffee

$7.29

Dewar's White

$9.00

Glenfiddich 12

$9.00

43

$6.59

Allens Amaretto

$5.29

Allens Blue Curacao

$5.00

Allens Sour Apple

$5.00

Allens Triple Sec

$5.00

B&B Liqueur

$9.00

Baileys

$7.50

Blackberry

$7.29

Chambord

$9.29

Dekuyper Melon

$5.29

Dekuyper Peach

$5.29

Dekuyper Watermel

$5.29

Disaronno

$8.59

Dr. McGil Apple

$7.00

Dr. McGil Menthol

$6.59

Godiva Dark

$9.59

Grand Mariner

$8.59

Jager

$8.29

Kahlua

$8.00

RASBERRY DI A MORE

$5.89

Romana Sambuca

$8.09

N/A BEVERAGES

COFFEE

$2.59

DECAF COFFEE

$2.59

ICE COFFEE

$2.89

HOT CHOCOLATE

$2.89

HOT TEA

$2.59

ICE TEA

$2.59

Large chocolate milk

$3.29

Small CHOCOLATE MILK

$2.00

Large white milk

$2.99

Small MILK

$1.99

Large juice

$4.29

Small juice

$2.79

LEMONADE

$2.99

CLUB SODA

$2.99

Diet Pepsi

$2.99

GINGERALE

$2.99

MOUNTAIN DEW

$2.99

ORANGE

$2.99

PEPSI

$2.99

RED BULL

$4.59

ROOTBEER

$2.99

SIERRA MIST

$2.99

SPECIALITY BEER

Discount beer

-$2.00

TODAYS DRINK SPECIAL

DRINK SPECIAL 2.00

$2.00

DRINK SPECIAL 2.50

$2.50

DRINK SPECIAL $3.00

$3.00

DRINK SPECIAL 4.00

$4.00

Drink special 5.00

$5.00

DRINK SPECIAL $6.00

$6.00

DRINK SPECIAL $7.00

$7.00

DRINK SPECIAL $8.00

$8.00

Drink special 10.00

$10.00

RUM BUCKET

$13.99

Wine specials

$4.00

Bucket of beer

$15.00

White claw bucket

$14.00

Smash bowl

$15.99

DRINK SPEC $9:00

$9.00

Laguintas ipa

$1.00

TONIGHT SPECIAL

16 OZ BUD LIGHT DRAFT

$3.00

16 OZ MILLER LIGHT DRAFT

$2.75

16OZ CRAFT BEERS

$5.00

16OZ FROZEN PINA COLA

$8.99

32 0Z DRAFT BEER

$10.99

32 OZ BLUE HAWAIIAN

$14.99

APPLE BOMB

$7.99

BUD LIGHT DRAFT

$3.00

CORONA BEER

$3.00

CRAFT DRAFTS

$4.50

FROZEN BERRY BREEZE

$11.99

FUNKY BOW CANS SPECIAL

$1.50

IRISH COFFEE

$8.00

MARGARETTI SPECIAL

$12.99

MIMOSA

$13.99

PATRIOTS SPECIAL BUD LIGHT DRAFT

$2.50

PATRIOTS SPECIAL MILLER LIGHT DRAFT

$2.50

PEANUT BUTTER CHOCOLATE MARTINI

$10.99

RED BULL

$4.99

RUM BUCKET

$12.99

SCOOBY SNACK

$8.99

STRAWBERRY MARGARITA

$11.99

VEGAS BOMB SHOT

$4.00

WINE ON TAPS

Gazerra Pinot Grigio

$7.29

Starborough, Sauvignon Blanc

$7.29

William Hill Estate Chardonnay

$7.29

Rancho Rodeo, Pinot Noir

$7.29

El Rede, Mendoza Malbec

$7.29

Louise M. Martini, Cabernet Sauvignon

$7.29

WINE FLIGHT

SHOTS

Ducfarts

$10.00

Irish car bombs

$10.00

Vegas bombs

$10.00

Baby beer

$8.00

Pink starbust

$8.00

PIE

APPLE

$5.29

BLUEBERRY

$5.29

BOSTON CREAM PIE

$8.99

CHOCOLATE CREAM

$5.29

LEMON MERINGUE

$5.29

PEANUT BUTTER

$5.29

PUMPKIN

$5.29

KEY LIME

$5.29

CAKES

APPLE CRUMB CAKE

$7.99

CHEESE CAKE

$7.99

CHOCOLATE SUNDAE CHEESE CAKE

$7.99

LAVA CAKE

$5.99

LAVA CAKE (GLUTEN FREE)

$8.49

TURTLE CHEESECAKE

$7.99

SPECIALITY DESSERTS

APPLE CRISP

$3.99

BREAD PUDDING

$4.75

CHOCOLATE ICE CREAM

$2.00

FUDGE BROWNIE W/ICE CREAM

$5.99

Special desserts

$4.00

Strawberry cheese cake special

$5.00Out of stock

VANILLA ICE CREAM

$2.00

TAVERN MENU

Buffalo Chicken Dip

$12.99

Buffalo Fried Shrimp

$15.99

Flat Bread Buffalo Chicken Pizza

$13.99

FRIED DOUGHW/CINNAMON SUGAR AND BUTTER

$9.99

FRIED PICKLES

$11.99

NACHO SUPREME

$14.99

PHAT BOOM-BOOM SHRIMP TOSSED IN OUR SLIGHTLY SPICY SAUCE & SET ON A BED OF GREENS W/LEMON WEDGE

$15.99

PHAT CHEE-SEE BREAD

$10.99

PHAT STYLE CHEESE STICKS

$9.99

POTATO SKINS

$11.99

POTSTICKERS

$13.99

PUB BURGER - BACON, ONION, BEET HORSERADISH SLAW, PRPPERJACK CHEESE & PICKLES ON A GRILLED BRIOCHE ROLL

$15.99

STUFFED MUSHROOMS

$11.99

WINGS

$13.99+

HOLIDAY SPECIAL

NYE COUPLE

$32.00

NYE SINGLE

$20.00

PATRIOTS GAME DAY SPECIALS

NACHO SUPREME

$11.99

BONEIN WINGS

$8.99

16" PEPPRONI PIZZA

$11.99

LADIES NIGHT

$5 DRINKS

$5.00

CHRISTMAS TO GO

DELUXE #1

$250.74

DELUXE #2

$288.54

DELUXE #3

$364.14

INDIVIDUAL TURKEY

$27.72

INDIVIDUAL HAM

$30.24

EASTER BUFFET

BREAKFAST BUFFET ADULT

$24.95

BREAKFAST BUFFET SENIOR

$18.95

BREAKFAST BUFFET CHILD (UNDER12)

$9.95

BRUNCH BUFFET ADULT

$24.95

BRUNCH BUFFET SENIOR

$19.95

BRUNCH BUFFET CHILD (UNDER 12)

$13.95

EASTER SPECIAL MENU

BAKED LOBSTER & HADDOCK IN GARLIC CREAM W/SEASONED CRUMBS

$22.99

BAKED STUFF HADDOCK W/SEAFOOD SAUCE

$16.99

CAJUN SALMON

$19.99

GRILLED SIRLOIN FINISHED W/SAUTEED MUSHROOM & BERNAISE SAUCE

$22.95

HONEY GLAZED BAKED HAM & RAISIN SAUCE

$18.95

ROAST TURKEY DINNER W/MASHED POTATO, STUFFUNG, TURKEY & GRAVY W/VEGETABLE

$14.99

FATHERS DAY

FA BREAK BUFFET ADULT

$22.99

FA BREAK BUFFET SENIOR

$19.99

FA BREAK BUFFET CHILD

$13.99

MOTHERS DAY

BREAKFAST BUFFET ADULT

$24.95

BREAKFAST BUFFET SENIOR

$18.95

BREAKFAST CHILDREN UNDER 12

$13.95

BAKED HADDOCK IN LEMON/GARLIC/WINE SAUCE FINISHED W/SEASONED CRUMBS

$16.99

BAKED HONEY GLAZE HAM W/PINEAPPLE SAUCE

$16.99

BAKED SEAFOOD PIE W/SEASONED CRUMBS, SCALLOPS, HADDOCK, SHRIMP & LOBSTER IN A GARLIC CREAM SAUCE TOPPED W/SEASONED CRUMBS

$24.99

BOURBON GLAZED SALMON GRILLED TO PERFECTION

$18.99

GRILLED WESTERN ANGUS RIB EYE STEAK W/SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS FINISHED W/BLUE CHEESE CRUMBS

$22.99

NEW YEARS EVE

COUPLE

$75.00

SINGLE

$40.00

NYE TO GO

PACKAGE DEAL

$34.65

ST PATTY'S DAY

GUNINESS BRINED CORNED BEEF W/CABBAGE, BOILED POTATO & CARROTS W/GRILLED BISCUIT

$18.99

IRISH BEEF STEW W/GRILLED BISCUIT

$15.99

SHEPHERD'S PIE SAUTEED BEEF TIPS, CORNED BEEF W/K CORN, IRISH MASHED POTATO & DEMI GLAZE W/SALAD BAR

$21.99

BLARNEY IRISH BURGER-ANGUS BEEF, SHAVED CORNED BEEF, IRISH CHEDDAR CHEESE, HORSERDISH, BEET SLAW ON TOASTED BRIOCHE W/FF

$15.99

REUBEN NACHO'S - SHAVE CORN BEEF, ALL THE VEGGIES, JALAPENO & WHITE CHEDDAR CHEESE

$16.99

THANKSGIVING

ADULTS BUFFET

$34.50

SENIORS BUFFET 65 AND OVER

$23.95

CHILDREN (UNDER 12)

$18.00

THANKSGIVING STARTERS

GRILLED BOURBON GLAZED SALMON FILET WITH LEMON PEPPER

$24.95

GRILLED DRY RUBBED RIB EYE STEAK

$28.95

SLOW ROASTED TURKEY DINNER W/MASH-SQUASH-DRESSING - ETC

$22.95

TRADITIONAL BAKED HADDOCK IN GARLIC WINE BUTTER SAUCE W/SEASONED CRUMBS

$22.95

COMPLETE TO GO FOR 80TO 10 PPL

$229.00

SINGLE THANKSGVING MEAL

$24.95

VALENTINE DAY

EARLY BIRD

$52.95+

6 COURSE MENU

$97.99+

PACKAGES

SUPER BOWL SUNDAY

$71.27

XMAS DELUXE #1

$199.00
Attributes and Amenities
check markCasual
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check markWheelchair Accessible
check markTable Service
check markParking
check markOnline Ordering
check markTV
check markSeating
check markReservations
check markHigh Chairs
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 8:00 pm
Monday11:00 am - 8:00 pm
TuesdayClosed
Wednesday11:00 am - 8:00 pm
Thursday11:00 am - 8:00 pm
Friday11:00 am - 8:00 pm
Saturday11:00 am - 8:00 pm
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Location

185 Main Street, Cornish, ME 04020

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