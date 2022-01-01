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Breakfast & Brunch
Cafes, Coffee & Tea
Phat boys restaurant and tavern
171 Reviews
$
185 Main Street
Cornish, ME 04020
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Takeout
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|Sunday
|11:00 am - 8:00 pm
|Monday
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|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|11:00 am - 8:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 8:00 pm
|Friday
|11:00 am - 8:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 8:00 pm
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
185 Main Street, Cornish, ME 04020
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