PHILLY CHEESESTEAKS
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676 LANCASTER AVE
BERWYN, PA 19312
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Popular Items
LUNCH SPECIALS
CHEESESTEAK $ 9.49
8 INCHES CHEESESTEAK SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.
CHICKEN CHEESESTEAK $9.49
8 INCHES CHICKEN CHEESESTEAK SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.
CHEESEBURGER $9.49
CHEESEBURGER SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.
CHICKEN TENDERS $9.49
CRISPY CHICKEN FINGERS SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.
CHICKEN CAESAR WRAP $9.49
CHICKEN CAESAR WRAP SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.
STEAKS
CHEESE STEAK
RIBEYE STEAK AND MELTED AMERICAN CHEESE.
PIZZA STEAK
RIBEYE STEAK SMOTHERED WITH MARINARA SAUCE AND MELTED PROVOLONE CHEESE.
CHEESE STEAK HOAGIE
RIBEYE STEAK WITH LETTUCE AND TOMATO.
911 CHEESE STEAK
RIBEYE STEAK & HOT PEPPERS, COOKED IN BUFFALO SAUCE.
EAGLE STEAK
RIBEYE STEAK WITH GRILLED ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS AND CHEESE WHIZ.
PEPPERS CHEESE STEAK
RIBEYE STEAK WITH GRILLED GREEN PEPPERS, SWEET AND HOT PEPPERS.
CHICKEN STEAKS
CHICKEN CHEESE STEAK
CHICKEN STEAK & MELTED AMERICAN CHEESE.
THE HEATER
CHICKEN STEAK COOKED IN BUFFALO SAUCE, WITH BLUE CHEESE AND AMERICAN CHEESE.
BBQ CHICKEN STEAK
CHICKEN STEAK COOKED IN BBQ SAUCE AND AMERICAN CHEESE.
SLAM DUNK
CHICKEN STEAK COOKED IN SAUTEED SPINACH, MUSHROOMS, BELL PEPPERS AND AMERICAN CHEESE.
CHICKEN CHEESE STK HOAGIE
CHICKEN CHEESE STEAK WITH MELTED AMERICAN CHEESE, LETTUCE & TOMATO.
BOOM BOOM
OUR CHICKEN STEAK WITH GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS, AMERICAN CHEESE AND CHIPOTLE MAYO.
BURGERS
CHEESE BURGER
GRILLED BURGER TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE AND TOMATO.
BACON CHEESE BURGER
GRILLED BURGER TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND CRISPY BACON.
HOUSE BURGER
GRILLED BURGER TOPPED MELTED PROVOLONE CHEESE, MUSHROOMS AND CRISPY BACON.
TEXAS CHEESE BURGER
GRILLED BURGER TOPPED WITH MELTED CHEDDAR JACK CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION RINGS AND BBQ SAUCE.
AM BURGER
GRILLED BURGER TOPPED WITH MELTED AMERICAN CHEESE, FRIED EGG AND CRISPY BACON.
VEGGIE BURGER
BLACK BEAN VEGGIE BURGER TOPPED WITH MELTED AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND ONION.
SALADS
TOSSED SALAD
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS AND CROUTONS.
GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN WITH MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CARROTS, ONIONS AND CROUTONS.
BUFFALO CHICKEN SALAD
CRISP ROMAINE, CRISPY BUFFALO CHICKEN, CUCUMBERS, CARROTS, ONIONS, TOMATOES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE AND HARDBOILED EGG.
SOUTHWEST SALAD
MIXED GREENS, AVOCADO, TOMATOES, BLACK BEANS, CHEDDAR CHEESE, CORN AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN.
CAESAR SALAD
CRISP ROMAINE, FRESH PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS AND CEASAR DRESSING ON THE SIDE.
CHICKEN CAESAR SALAD
FRESH ROMAINE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
WALDORF SALAD
FRESH SPINACH, FETA CHEESE, FRESH APPLE SLICES, CRAISINS, CHOPPED WALNUTS, TOMATO AND GRILLED CHICKEN.
GREEK SALAD
MIXED GREENS, ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, CARROTS AND CROUTONS.
CHEF SALAD
MIXED GREENS TOPPED WITH TURKEY, HAM, TOMATO, CUCUMBER, CARROTS, ONIONS, PROVOLONE, AMERICAN AND SWISS CHEESE.
CALIFORNIA COBB SALAD
GRILLED CHICKEN, CRISPY TURKEY BACON, HARDBOILED EGG, SLICED AVOCADO, TOMATOES AND CUCUMBERS OVER MIXED GREENS.
GRANDMAS SALAD
MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBERS, CARROTS, ONIONS, TOPPED WITH TUNA & CHICKEN SALAD.
HOAGIES
TURKEY HOAGIE
FRESH SLICED TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
HAM HOAGIE
FRESH SLICED HAM, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
PHILLY SPECIAL
SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
MIXED CHEESE HOAGIE
AMERICAN, CHEDDAR, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO AND ONION. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
SUPREME
FRESH SLICED TURKEY, HAM, LETTUCE, TOMATO, ONION & PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
VEGGIE HOAGIE
FRESH CUT CARROTS, BELL PEPPERS, CUCUMBERS TOMATO, LETTUCE, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
CHICKEN SALAD HOAGIE
CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
TUNA SALAD HOAGIE
TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.
WRAPS
BUFFALO CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, BLUE CHEESE, LETTUCE & TOMATO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
COOL RANCH WRAP
CRISPY CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND RANCH DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
HONEY CRISPY WRAP
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND HONEY MUSTARD. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
CHICKEN CAESAR WRAP
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, CRISP ROMAINE LETTUCE, TOMATO AND CAESAR DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.