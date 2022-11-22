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PHILLY CHEESESTEAKS

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676 LANCASTER AVE

BERWYN, PA 19312

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CHEESE STEAK
FRENCH FRIES
CHICKEN CHEESE STEAK

LUNCH SPECIALS

CHEESESTEAK $ 9.49

CHEESESTEAK $ 9.49

$9.49

8 INCHES CHEESESTEAK SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.

CHICKEN CHEESESTEAK $9.49

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$9.49Out of stock

8 INCHES CHICKEN CHEESESTEAK SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.

CHEESEBURGER $9.49

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CHEESEBURGER SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.

CHICKEN TENDERS $9.49

CHICKEN TENDERS $9.49

$9.49Out of stock

CRISPY CHICKEN FINGERS SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.

CHICKEN CAESAR WRAP $9.49

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$9.49Out of stock

CHICKEN CAESAR WRAP SERVED WITH A SIDE OF FRIES, ONION RINGS OR BOTTLED DRINK.

STEAKS

CHEESE STEAK

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$13.99

RIBEYE STEAK AND MELTED AMERICAN CHEESE.

PIZZA STEAK

PIZZA STEAK

$13.99

RIBEYE STEAK SMOTHERED WITH MARINARA SAUCE AND MELTED PROVOLONE CHEESE.

CHEESE STEAK HOAGIE

CHEESE STEAK HOAGIE

$14.99

RIBEYE STEAK WITH LETTUCE AND TOMATO.

911 CHEESE STEAK

911 CHEESE STEAK

$14.99

RIBEYE STEAK & HOT PEPPERS, COOKED IN BUFFALO SAUCE.

EAGLE STEAK

EAGLE STEAK

$14.99

RIBEYE STEAK WITH GRILLED ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS AND CHEESE WHIZ.

PEPPERS CHEESE STEAK

PEPPERS CHEESE STEAK

$14.99

RIBEYE STEAK WITH GRILLED GREEN PEPPERS, SWEET AND HOT PEPPERS.

CHICKEN STEAKS

CHICKEN CHEESE STEAK

CHICKEN CHEESE STEAK

$13.99

CHICKEN STEAK & MELTED AMERICAN CHEESE.

THE HEATER

THE HEATER

$13.99

CHICKEN STEAK COOKED IN BUFFALO SAUCE, WITH BLUE CHEESE AND AMERICAN CHEESE.

BBQ CHICKEN STEAK

BBQ CHICKEN STEAK

$13.99

CHICKEN STEAK COOKED IN BBQ SAUCE AND AMERICAN CHEESE.

SLAM DUNK

SLAM DUNK

$14.99

CHICKEN STEAK COOKED IN SAUTEED SPINACH, MUSHROOMS, BELL PEPPERS AND AMERICAN CHEESE.

CHICKEN CHEESE STK HOAGIE

$14.99

CHICKEN CHEESE STEAK WITH MELTED AMERICAN CHEESE, LETTUCE & TOMATO.

BOOM BOOM

$14.99

OUR CHICKEN STEAK WITH GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS, AMERICAN CHEESE AND CHIPOTLE MAYO.

BURGERS

CHEESE BURGER

CHEESE BURGER

$9.50

GRILLED BURGER TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE AND TOMATO.

BACON CHEESE BURGER

BACON CHEESE BURGER

$9.99

GRILLED BURGER TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND CRISPY BACON.

HOUSE BURGER

HOUSE BURGER

$10.50

GRILLED BURGER TOPPED MELTED PROVOLONE CHEESE, MUSHROOMS AND CRISPY BACON.

TEXAS CHEESE BURGER

TEXAS CHEESE BURGER

$10.50

GRILLED BURGER TOPPED WITH MELTED CHEDDAR JACK CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION RINGS AND BBQ SAUCE.

AM BURGER

AM BURGER

$10.99

GRILLED BURGER TOPPED WITH MELTED AMERICAN CHEESE, FRIED EGG AND CRISPY BACON.

VEGGIE BURGER

VEGGIE BURGER

$9.50

BLACK BEAN VEGGIE BURGER TOPPED WITH MELTED AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND ONION.

SALADS

TOSSED SALAD

TOSSED SALAD

$9.99

MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS AND CROUTONS.

GRILLED CHICKEN SALAD

GRILLED CHICKEN SALAD

$12.99

GRILLED CHICKEN WITH MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CARROTS, ONIONS AND CROUTONS.

BUFFALO CHICKEN SALAD

BUFFALO CHICKEN SALAD

$14.99

CRISP ROMAINE, CRISPY BUFFALO CHICKEN, CUCUMBERS, CARROTS, ONIONS, TOMATOES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE AND HARDBOILED EGG.

SOUTHWEST SALAD

SOUTHWEST SALAD

$14.99

MIXED GREENS, AVOCADO, TOMATOES, BLACK BEANS, CHEDDAR CHEESE, CORN AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN.

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$9.99

CRISP ROMAINE, FRESH PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS AND CEASAR DRESSING ON THE SIDE.

CHICKEN CAESAR SALAD

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$12.99

FRESH ROMAINE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.

WALDORF SALAD

WALDORF SALAD

$14.99

FRESH SPINACH, FETA CHEESE, FRESH APPLE SLICES, CRAISINS, CHOPPED WALNUTS, TOMATO AND GRILLED CHICKEN.

GREEK SALAD

GREEK SALAD

$12.99

MIXED GREENS, ONIONS, TOMATOES, CUCUMBERS, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, CARROTS AND CROUTONS.

CHEF SALAD

CHEF SALAD

$13.99

MIXED GREENS TOPPED WITH TURKEY, HAM, TOMATO, CUCUMBER, CARROTS, ONIONS, PROVOLONE, AMERICAN AND SWISS CHEESE.

CALIFORNIA COBB SALAD

CALIFORNIA COBB SALAD

$14.99

GRILLED CHICKEN, CRISPY TURKEY BACON, HARDBOILED EGG, SLICED AVOCADO, TOMATOES AND CUCUMBERS OVER MIXED GREENS.

GRANDMAS SALAD

GRANDMAS SALAD

$13.99

MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBERS, CARROTS, ONIONS, TOPPED WITH TUNA & CHICKEN SALAD.

HOAGIES

TURKEY HOAGIE

TURKEY HOAGIE

$10.99

FRESH SLICED TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

HAM HOAGIE

HAM HOAGIE

$10.99

FRESH SLICED HAM, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

PHILLY SPECIAL

PHILLY SPECIAL

$10.99

SALAMI, HAM, COOKED SALAMI, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

MIXED CHEESE HOAGIE

MIXED CHEESE HOAGIE

$9.99

AMERICAN, CHEDDAR, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO AND ONION. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

SUPREME

SUPREME

$10.99

FRESH SLICED TURKEY, HAM, LETTUCE, TOMATO, ONION & PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

VEGGIE HOAGIE

VEGGIE HOAGIE

$10.99

FRESH CUT CARROTS, BELL PEPPERS, CUCUMBERS TOMATO, LETTUCE, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

CHICKEN SALAD HOAGIE

CHICKEN SALAD HOAGIE

$10.99

CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

TUNA SALAD HOAGIE

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$10.99

TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED ITALIAN ROLL.

WRAPS

BUFFALO CHICKEN WRAP

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$10.50

CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, BLUE CHEESE, LETTUCE & TOMATO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.

COOL RANCH WRAP

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CRISPY CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND RANCH DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.

HONEY CRISPY WRAP

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$10.50

CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND HONEY MUSTARD. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.

CHICKEN CAESAR WRAP

CHICKEN CAESAR WRAP

$10.50

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, CRISP ROMAINE LETTUCE, TOMATO AND CAESAR DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.