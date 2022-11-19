Restaurant header imageView gallery

PhillyPhlava

review star

No reviews yet

13149 N Dale Mabry Hwy Ste E

Tampa, FL 33618

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

CHEESE STEAK
FRENCH FRIES
CHICKEN CHEESE STEAK

STEAKS

CHEESE STEAK

$11.25

CHICKEN CHEESE STEAK

$11.25

TERIYAKI STEAK

$11.25

BBQ STEAK

$11.25

PIZZA STEAK

$11.25

Cooked with Marinara & Topped with Oregano

PLAIN STEAK - NO CHEESE

$10.55

PLAIN STEAK- >>NO CHEESE<<

PLAIN CHICKEN STEAK - NO CHEESE

$10.55

>>NO CHEESE<<

BUFFALO STEAK

$11.25

HAM STEAK

$11.25

TURKEY STEAK

$11.25

CHEESE STEAK HOAGIE

$11.25

“CHEESE STEAK HOAGIE” = Lettuce/Tomato/Onions

CHICKEN CHEESE STEAK HOAGIE

$11.25

HOAGIE = Lettuce/Tomato/Onion

PORK ITALIAN

$11.25

Sauteed Onion, Spinach and Garlic

CHICKEN ITALIAN

$11.25

Grilled Chicken(Philly Style) with Sauteed Onion, Spinach & Garlic

GRILLED VEGGIE

$9.95

1/2 ST C/-

$5.95

WRAP IT TOMATO BASIL

WRAP IT WHEAT

WRAP IT SPINACH HERB

WRAP IT WHITE

NEW---"BENNY BLANCO"

$11.75

DISCLAIMER-NOT "HOW THEY DO IT IN PHILLY'' THIS IS OUR HOUSE CHEESESTEAK PROVOLONE & WHITE AMERICAN/GRILLED ONION/MUSHROOM/SWEET PEPPERS/BLACK PEPPER & LITE KETCHUP

THE "K & A" STEAK

$11.25

*NO MODIFICATIONS* POPULAR IN THE KENSINGTON AVE AREA OF PHILADELPHIA. STEAK WITH AMERICAN CHEESE, SALT, PEPPER, KETCHUP, MAYO & GRILLED ONIONS

HOAGIES

ITALIAN

$11.25

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

TURKEY

$11.25

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

HAM

$11.25

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

HAM & TURKEY

$11.25

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

CHICKEN FINGER HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO & MAYO

TURKEY & CAPICOLA

$11.25

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

MIXED VEGGIE

$10.35

VEGETARIAN-ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

CHICKEN FINGER PARM HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH MARINARA/MOZZARELLA/PARMESAN & OREGANO

TUNA (HOMEMADE)

$11.25

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

EGG SALAD HOAGIE (HOMEMADE)

$10.45

ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE/LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

MIXED CHEESE

$10.45

COMES WITH PROVOLON/AMERICAN & MOZZARELLA/LETTUCE/TOMATO/ ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT /PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER

ITALIAN STALLION

$11.25

OUR ITALIAN HOAGIE (MEATS & PROVOLONE ONLY) GRILLED WITH ONIONS & SWEET PEPPERS AND TOPPED WITH MARINARA & OREGANO

BUFFALO CHICKEN FINGER HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO

MEATBALL PARM

$11.25

ALL BEEF MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA/MARINARA/PARMESAN & OREGANO

BUFFALO SHRIMP HOAGIE

$9.95

OUR BUFFALO STYLE POPCORN SHRIMP WITH LETTUCE & TOMATO

BBQ CHICKEN FINGER HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BBQ SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO

BUFFALO CAULIFLOWER HOAGIE

$9.95

VEGETARIAN- 1/2 LB OF OUR BUFFALO STYLE CAULIFLOWER TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO

THE PACINO-

$11.25

Say Hello to our Little Friend...This is Our Italian Hoagie Playin' a Cuban. Cooked Ham/ Pepper Ham/ Capicola/ Genoa Salami/ Provolone Pressed & Dressed like a Cuban Sammich' on an Italian Liscio's Roll. Our Dijon Mustard Spread & Pickles finish this one off.

1/2 HOAGIE

$5.95

HOT HOAGIES

ITALIAN SAUSAGE (HOT)

$10.45Out of stock

SPICY ITALIAN SAUSAGE GRILLED & CHOPPED WITH ONIONS & GREEN PEPPERS

MEATBALL PARM

$11.25

ALL BEEF MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA/MARINARA/PARMESAN & OREGANO

EGGPLANT PARM (HOMEMADE)

$10.45Out of stock

OUR HOMEMADE BREADED EGGPLANT CUTLETS TOPPED WITH MOZZARELLA/MARINARA/PARMESAN & OREGANO

CHICKEN FINGER HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO & MAYO

CHICKEN FINGER PARM HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH MARINARA/MOZZARELLA/PARMESAN & OREGANO

BUFFALO CHICKEN FINGER HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO

BBQ CHICKEN FINGER HOAGIE

$9.95

1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BBQ SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO

BUFFALO SHRIMP HOAGIE

$9.95

OUR BUFFALO STYLE POPCORN SHRIMP WITH LETTUCE & TOMATO

BUFFALO CAULIFLOWER HOAGIE

$9.95

VEGETARIAN- 1/2 LB OF OUR BUFFALO STYLE CAULIFLOWER TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO

PLATTERS

CHICK'N FINGERS(4) W/FRIES

$8.95

CHOICE OF DIPPING SAUCE

SHRIMP(20-25) W/FRIES

$8.95

SERVED WITH COCKTAIL SAUCE

CHICK'N FINGERS(4) ONLY

$7.45

CHOICE OF DIPPING SAUCE

SHRIMP ONLY(20-25)

$7.45

SERVED WITH COCKTAIL SAUCE

EXTRA FINGER

$1.75

BUFFALO STYLE

$0.50

GRILLED CHICKEN & WINGS

6 WINGS

$8.95

CHICK'N SANDWICH

$7.95

LET/TOM/PICK/MAYO

BUFFALO CHICK'N SANDWICH

$7.95

LET/TOM/PICK/MAYO

BBQ CHICK'N SANDWICH

$7.95

LET/TOM/PICK/MAYO

GRILLED CHICK'N PARM SANDWICH

$7.95

MARINARA/MOZZ/OREGANO

12 WINGS

$15.95

CHICK'N HOAGIE

$10.25

LET/TOM/PICK/MAYO

BUFFALO CHICK'N HOAGIE

$10.25

LET/TOM/PICK/MAYO

BBQ CHICK'N HOAGIE

$10.25

LET/TOM/PICK/MAYO

CHICK'N PARM HOAGIE

$10.25

MARINARA/MOZZ/OREGANO

24 WINGS

$29.95

BAY RANCH CHICK'N SANDWICH

$7.95

LET/TOM/PICK/RANCH

TERIYAKI CHICK'N SANDWICH

$7.95

LET/TOM/PICK/MAYO

CHICK'N CORDON BLEU SANDWICH

$8.45

CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED HAM/PROVOLONE/LETTUCE/TOMATO & OUR DUCT TAPE SAUCE

CHICK'N CORDON BLEU HOAGIE

$10.95

2 CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED HAM/PROVOLONE/LETTUCE/TOMATO & OUR DUCT TAPE SAUCE

48 WINGS

$49.95

BAY RANCH CHICK'N HOAGIE

$10.25

LET/TOM/PICK/RANCH

TERIYAKI CHICK'N HOAGIE

$10.25

LET/TOM/PICK/MAYO

THE “FRICKEN SANDWICH”

$8.95

FRIED CHICKEN SANDWICH, HENCE THE NAME “THE FRICKEN SANDWICH” WITH PICKLES AND PINK SAUCE ON A GRILLED BRIOCHE BUN.

BURGERS & DOGS

HAM BURGER

$7.95

DRESS YOUR OWN

CHEESE BURGER

$8.45

DRESS YOUR OWN

PIZZA BURGER

$8.45

DRESS YOUR OWN

BLU CHEZ BURGER

$8.65

DRESS YOUR OWN

CHILI CHEZ BURGER

$8.95

DRESS YOUR OWN

HAM BURGER HOAGIE

$10.95

DRESS YOUR OWN

CHEESE BURGER HOAGIE

$11.25

DRESS YOUR OWN

PIZZA BURGER HOAGIE

$11.25

DRESS YOUR OWN

BLU CHEZ BURGER HOAGIE

$11.25

DRESS YOUR OWN

CHILI CHEZ BURGER HOAGIE

$11.25

DRESS YOUR OWN

BAC'N CHEZ BURGER

$8.95

DRESS YOUR OWN

HAM & CHEZ BURGER

$8.95

DRESS YOUR OWN

HOT DOG

$4.95

DRESS YOUR OWN

BAY DOG

$4.95

ONION/MUSTARD/RELISH

CHEESE DOG

$5.25

1/4lb ALL BEEF

BAC'N CHEZ BURGER HOAGIE

$11.95

DRESS YOUR OWN

HAM & CHEZ BURGER HOAGIE

$11.95

DRESS YOUR OWN

CHILI CHEESE DOG

$6.95

1/4lb ALL BEEF

BAC'N CHEESE DOG

$6.95

1/4lb ALL BEEF

SOUTH STREET FRANK

$9.45

MEET FRANK. HE'S OUR 1/4LB C.A.B. HOT DOG TOPPED WITH STEAK/ONIONS & CHEEZ WHIZ

SOUTH STREET PATTY

$12.15

MEET PATTY. SHE'S OUR 6OZ C.A.B. BURGER TOPPED WITH STEAK/ONIONS & CHEEZ WHIZ.

SOUTH STREET PATTY (Copy)

$12.15

MEET PATTY. SHE'S OUR 6OZ C.A.B. BURGER TOPPED WITH STEAK/ONIONS & CHEEZ WHIZ.

PHRIED GOODS & SIDE JAWNS

FRENCH FRIES

$3.95

CHEESE FRIES

$4.95

BAY FRIES

$4.75

BAY FRIES W/CHEESE

$5.75

BAY FRIES W/RANCH

$5.45

BACON CHEESE FRIES

$7.95

TOPPED W/BAC'N & CHEEZ WHIZ

CHILI CHEESE FRIES

$7.95

HOMEMADE CHORIZO CHILI & CHEEZ WHIZ

BBQ CHICKEN FRIES

$7.95

BUFFALO CHICKEN FRIES

$7.95

TOPPED W/RANCH

ONION RINGS(1/2lb)

$4.75

SERVED W/O-RING SAUCE

PHILLY CHEESE FRIES

$7.95

TOPPED W/STEAK & CHEEZ WHIZ

PIZZA FRIES

$5.45

TOPPED W/MARINARA/MOZZ/OREGANO

SALCHI PAPAS

$7.95

FRIES TOPPED W/FRIED HOT DOG & PINK SAUCE

LOADED SALCHI PAPAS

$9.95

SALCHI PAPA W/CHICK'N & MOZZARELLA ADDED

GARBAGE FRIES

$7.95

BAC'N/JALAPENO/CHIVES/RANCH

FRIED RAVIOLI(8)

$7.45

SERVED W/MARINARA

MOZZARELLA STICKS(5)

$6.75

SERVED W/MARINARA

BUFFALO CAULIFLOWER(1/2lb)

$6.95

VEGETARIAN

PEPPER JACK MAC -N- CHEESE BITES(8)

$6.95

SERVED W/RANCH

JALAPENO POPPERS(6) CREAM CHEESE

$6.95

SERVED W/RANCH

POTATO SALAD

$3.50

MEXICAN CHORIZO CHILI (8oz CUP)

$4.95

MEXICAN CHORIZO CHILI (16oz CUP)

$6.45

CLUBS & SUCH

BLT CLUB

$7.45

TURKEY CLUB

$8.75

TUNA CLUB

$8.75

CHEZ BURGER CLUB

$8.95

GRILLED CHEESE

$4.25

HAM & CHEESE CLUB

$8.75

TURKEY & HAM CLUB

$8.75

EGG SALAD CLUB

$7.75

TUNA MELT

$6.25

BAY RANCH CHICK'N CLUB

$8.75

CHICK'N CORDON BLEU CLUB

$9.45

BREAKFAST CLUB

$8.75

BLT

$4.95

ITALIAN CLUB

$8.75

TURKEY & CHEESE SANDWICH

$6.25

EGG SALAD & CHEESE SANDWICH

$6.25

TUNA & CHEESE SANDWICH

$6.25

ORIGINALS

THE PACINO-

$11.25

Say Hello to our Little Friend...This is Our Italian Hoagie Playin' a Cuban. Cooked Ham/ Pepper Ham/ Capicola/ Genoa Salami/ Provolone Pressed & Dressed like a Cuban Sammich' on an Italian Liscio's Roll. Our Dijon Mustard Spread & Pickles finish this one off.

THE HAMMER #8

$8.45

ITALIAN STALLION

$11.25

OUR ITALIAN HOAGIE (MEATS & PROVOLONE ONLY) GRILLED WITH ONIONS & SWEET PEPPERS AND TOPPED WITH MARINARA & OREGANO

PHILLY PHRIAR

$10.45

DEEP FRIED CHEESE STEAK IN A TORTILLA

SLOPPY JAWN

$11.45

CHEESE STEAK TOPPED W/CHORIZO CHILI

SALADS

GARDEN SALAD

$6.95

CHEF SALAD

$11.25

ITALIAN CHEF SALAD

$11.25

CHICK'N FINGER SALAD

$11.25

EGG SALAD

$11.25

CHEESE STEAK SALAD

$11.25

CHICK'N CHEESE STEAK SALAD

$11.25

GRILLED CHICK'N SALAD

$11.55

TUNA SALAD

$11.25

BUFFALO STYLE ADD

$0.60

ROMAINE WEDGE SALAD

$9.95

1/2 HEAD OF ROMAINE LETTUCE TOPPED WITH BLU CHEESE DRESSING, CHERRY TOMATO, BACON, GORGONZOLA CHEESE & A BALSAMIC GLAZE

BREAKFAST SANDWICHES

PEPPER & EGG SANDWICH

$3.95

EGG & CHEESE SANDWICH

$3.95