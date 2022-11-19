PhillyPhlava
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13149 N Dale Mabry Hwy Ste E
Tampa, FL 33618
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Popular Items
STEAKS
CHEESE STEAK
CHICKEN CHEESE STEAK
TERIYAKI STEAK
BBQ STEAK
PIZZA STEAK
Cooked with Marinara & Topped with Oregano
PLAIN STEAK - NO CHEESE
PLAIN STEAK- >>NO CHEESE<<
PLAIN CHICKEN STEAK - NO CHEESE
>>NO CHEESE<<
BUFFALO STEAK
HAM STEAK
TURKEY STEAK
CHEESE STEAK HOAGIE
“CHEESE STEAK HOAGIE” = Lettuce/Tomato/Onions
CHICKEN CHEESE STEAK HOAGIE
HOAGIE = Lettuce/Tomato/Onion
PORK ITALIAN
Sauteed Onion, Spinach and Garlic
CHICKEN ITALIAN
Grilled Chicken(Philly Style) with Sauteed Onion, Spinach & Garlic
GRILLED VEGGIE
1/2 ST C/-
WRAP IT TOMATO BASIL
WRAP IT WHEAT
WRAP IT SPINACH HERB
WRAP IT WHITE
NEW---"BENNY BLANCO"
DISCLAIMER-NOT "HOW THEY DO IT IN PHILLY'' THIS IS OUR HOUSE CHEESESTEAK PROVOLONE & WHITE AMERICAN/GRILLED ONION/MUSHROOM/SWEET PEPPERS/BLACK PEPPER & LITE KETCHUP
THE "K & A" STEAK
*NO MODIFICATIONS* POPULAR IN THE KENSINGTON AVE AREA OF PHILADELPHIA. STEAK WITH AMERICAN CHEESE, SALT, PEPPER, KETCHUP, MAYO & GRILLED ONIONS
HOAGIES
ITALIAN
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
TURKEY
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
HAM
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
HAM & TURKEY
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
CHICKEN FINGER HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO & MAYO
TURKEY & CAPICOLA
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
MIXED VEGGIE
VEGETARIAN-ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
CHICKEN FINGER PARM HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH MARINARA/MOZZARELLA/PARMESAN & OREGANO
TUNA (HOMEMADE)
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE CHEESE/ LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
EGG SALAD HOAGIE (HOMEMADE)
ALL COLD HOAGIES COME WITH PROVOLONE/LETTUCE/TOMATO/ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT/PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
MIXED CHEESE
COMES WITH PROVOLON/AMERICAN & MOZZARELLA/LETTUCE/TOMATO/ ONION/PICKLE/OIL/VINEGAR/SALT /PEPPER/OREGANO & YOUR CHOICE OF PEPPER
ITALIAN STALLION
OUR ITALIAN HOAGIE (MEATS & PROVOLONE ONLY) GRILLED WITH ONIONS & SWEET PEPPERS AND TOPPED WITH MARINARA & OREGANO
BUFFALO CHICKEN FINGER HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO
MEATBALL PARM
ALL BEEF MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA/MARINARA/PARMESAN & OREGANO
BUFFALO SHRIMP HOAGIE
OUR BUFFALO STYLE POPCORN SHRIMP WITH LETTUCE & TOMATO
BBQ CHICKEN FINGER HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BBQ SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO
BUFFALO CAULIFLOWER HOAGIE
VEGETARIAN- 1/2 LB OF OUR BUFFALO STYLE CAULIFLOWER TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO
THE PACINO-
Say Hello to our Little Friend...This is Our Italian Hoagie Playin' a Cuban. Cooked Ham/ Pepper Ham/ Capicola/ Genoa Salami/ Provolone Pressed & Dressed like a Cuban Sammich' on an Italian Liscio's Roll. Our Dijon Mustard Spread & Pickles finish this one off.
1/2 HOAGIE
HOT HOAGIES
ITALIAN SAUSAGE (HOT)
SPICY ITALIAN SAUSAGE GRILLED & CHOPPED WITH ONIONS & GREEN PEPPERS
MEATBALL PARM
ALL BEEF MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA/MARINARA/PARMESAN & OREGANO
EGGPLANT PARM (HOMEMADE)
OUR HOMEMADE BREADED EGGPLANT CUTLETS TOPPED WITH MOZZARELLA/MARINARA/PARMESAN & OREGANO
CHICKEN FINGER HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO & MAYO
CHICKEN FINGER PARM HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOPPED WITH MARINARA/MOZZARELLA/PARMESAN & OREGANO
BUFFALO CHICKEN FINGER HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO
BBQ CHICKEN FINGER HOAGIE
1/2 LB OF OUR CHICKEN FINGERS TOSSED IN BBQ SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO
BUFFALO SHRIMP HOAGIE
OUR BUFFALO STYLE POPCORN SHRIMP WITH LETTUCE & TOMATO
BUFFALO CAULIFLOWER HOAGIE
VEGETARIAN- 1/2 LB OF OUR BUFFALO STYLE CAULIFLOWER TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO
PLATTERS
GRILLED CHICKEN & WINGS
6 WINGS
CHICK'N SANDWICH
LET/TOM/PICK/MAYO
BUFFALO CHICK'N SANDWICH
LET/TOM/PICK/MAYO
BBQ CHICK'N SANDWICH
LET/TOM/PICK/MAYO
GRILLED CHICK'N PARM SANDWICH
MARINARA/MOZZ/OREGANO
12 WINGS
CHICK'N HOAGIE
LET/TOM/PICK/MAYO
BUFFALO CHICK'N HOAGIE
LET/TOM/PICK/MAYO
BBQ CHICK'N HOAGIE
LET/TOM/PICK/MAYO
CHICK'N PARM HOAGIE
MARINARA/MOZZ/OREGANO
24 WINGS
BAY RANCH CHICK'N SANDWICH
LET/TOM/PICK/RANCH
TERIYAKI CHICK'N SANDWICH
LET/TOM/PICK/MAYO
CHICK'N CORDON BLEU SANDWICH
CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED HAM/PROVOLONE/LETTUCE/TOMATO & OUR DUCT TAPE SAUCE
CHICK'N CORDON BLEU HOAGIE
2 CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED HAM/PROVOLONE/LETTUCE/TOMATO & OUR DUCT TAPE SAUCE
48 WINGS
BAY RANCH CHICK'N HOAGIE
LET/TOM/PICK/RANCH
TERIYAKI CHICK'N HOAGIE
LET/TOM/PICK/MAYO
THE “FRICKEN SANDWICH”
FRIED CHICKEN SANDWICH, HENCE THE NAME “THE FRICKEN SANDWICH” WITH PICKLES AND PINK SAUCE ON A GRILLED BRIOCHE BUN.
BURGERS & DOGS
HAM BURGER
DRESS YOUR OWN
CHEESE BURGER
DRESS YOUR OWN
PIZZA BURGER
DRESS YOUR OWN
BLU CHEZ BURGER
DRESS YOUR OWN
CHILI CHEZ BURGER
DRESS YOUR OWN
HAM BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
CHEESE BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
PIZZA BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
BLU CHEZ BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
CHILI CHEZ BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
BAC'N CHEZ BURGER
DRESS YOUR OWN
HAM & CHEZ BURGER
DRESS YOUR OWN
HOT DOG
DRESS YOUR OWN
BAY DOG
ONION/MUSTARD/RELISH
CHEESE DOG
1/4lb ALL BEEF
BAC'N CHEZ BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
HAM & CHEZ BURGER HOAGIE
DRESS YOUR OWN
CHILI CHEESE DOG
1/4lb ALL BEEF
BAC'N CHEESE DOG
1/4lb ALL BEEF
SOUTH STREET FRANK
MEET FRANK. HE'S OUR 1/4LB C.A.B. HOT DOG TOPPED WITH STEAK/ONIONS & CHEEZ WHIZ
SOUTH STREET PATTY
MEET PATTY. SHE'S OUR 6OZ C.A.B. BURGER TOPPED WITH STEAK/ONIONS & CHEEZ WHIZ.
SOUTH STREET PATTY (Copy)
MEET PATTY. SHE'S OUR 6OZ C.A.B. BURGER TOPPED WITH STEAK/ONIONS & CHEEZ WHIZ.
PHRIED GOODS & SIDE JAWNS
FRENCH FRIES
CHEESE FRIES
BAY FRIES
BAY FRIES W/CHEESE
BAY FRIES W/RANCH
BACON CHEESE FRIES
TOPPED W/BAC'N & CHEEZ WHIZ
CHILI CHEESE FRIES
HOMEMADE CHORIZO CHILI & CHEEZ WHIZ
BBQ CHICKEN FRIES
BUFFALO CHICKEN FRIES
TOPPED W/RANCH
ONION RINGS(1/2lb)
SERVED W/O-RING SAUCE
PHILLY CHEESE FRIES
TOPPED W/STEAK & CHEEZ WHIZ
PIZZA FRIES
TOPPED W/MARINARA/MOZZ/OREGANO
SALCHI PAPAS
FRIES TOPPED W/FRIED HOT DOG & PINK SAUCE
LOADED SALCHI PAPAS
SALCHI PAPA W/CHICK'N & MOZZARELLA ADDED
GARBAGE FRIES
BAC'N/JALAPENO/CHIVES/RANCH
FRIED RAVIOLI(8)
SERVED W/MARINARA
MOZZARELLA STICKS(5)
SERVED W/MARINARA
BUFFALO CAULIFLOWER(1/2lb)
VEGETARIAN
PEPPER JACK MAC -N- CHEESE BITES(8)
SERVED W/RANCH
JALAPENO POPPERS(6) CREAM CHEESE
SERVED W/RANCH
POTATO SALAD
MEXICAN CHORIZO CHILI (8oz CUP)
MEXICAN CHORIZO CHILI (16oz CUP)
CLUBS & SUCH
BLT CLUB
TURKEY CLUB
TUNA CLUB
CHEZ BURGER CLUB
GRILLED CHEESE
HAM & CHEESE CLUB
TURKEY & HAM CLUB
EGG SALAD CLUB
TUNA MELT
BAY RANCH CHICK'N CLUB
CHICK'N CORDON BLEU CLUB
BREAKFAST CLUB
BLT
ITALIAN CLUB
TURKEY & CHEESE SANDWICH
EGG SALAD & CHEESE SANDWICH
TUNA & CHEESE SANDWICH
ORIGINALS
THE PACINO-
Say Hello to our Little Friend...This is Our Italian Hoagie Playin' a Cuban. Cooked Ham/ Pepper Ham/ Capicola/ Genoa Salami/ Provolone Pressed & Dressed like a Cuban Sammich' on an Italian Liscio's Roll. Our Dijon Mustard Spread & Pickles finish this one off.
THE HAMMER #8
ITALIAN STALLION
OUR ITALIAN HOAGIE (MEATS & PROVOLONE ONLY) GRILLED WITH ONIONS & SWEET PEPPERS AND TOPPED WITH MARINARA & OREGANO
PHILLY PHRIAR
DEEP FRIED CHEESE STEAK IN A TORTILLA
SLOPPY JAWN
CHEESE STEAK TOPPED W/CHORIZO CHILI
SALADS
GARDEN SALAD
CHEF SALAD
ITALIAN CHEF SALAD
CHICK'N FINGER SALAD
EGG SALAD
CHEESE STEAK SALAD
CHICK'N CHEESE STEAK SALAD
GRILLED CHICK'N SALAD
TUNA SALAD
BUFFALO STYLE ADD
ROMAINE WEDGE SALAD
1/2 HEAD OF ROMAINE LETTUCE TOPPED WITH BLU CHEESE DRESSING, CHERRY TOMATO, BACON, GORGONZOLA CHEESE & A BALSAMIC GLAZE