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Pizza Village 700 Montauk Hwy

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700 Montauk Hwy

Montauk, NY 11954

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PIZZA SLICE

PIZZA BY THE SLICE

$3.22

SPECIALTY SLICE

$4.60

PREMIUM SPECIALTY SLICE

$5.60

PIZZA PIE

CHEESE PIZZA

PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE

TOMATO AND BASIL PIZZA

MOZZARELLA, SLICED TOMATOES, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, SESAME CRUST

WHITE PIZZA

FRESH GARLIC, GRATED ROMANO CHEESE, RICOTTA AND MOZZARELLA

MARGHERITA PIZZA

MARINARA, FRESH MOZZARELLA, FRESH BASIL, GRATED ROMANO CHEESE

HAWAIIAN PIZZA

PINEAPPLE, HAM, COCONUT, MOZZARELLA AND NO SAUCE

VEGGIE PIZZA

TOMATOES, FRESH GARLIC, BROCCOLI ,SPINACH, ONIONS, OLIVES, MUSHROOMS, PEPPERS, SAUCE

MEAT LOVERS PIZZA

PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, MEATBALLS, MOZZARELLA AND SAUCE

CHICKEN, BACON, RANCH PIZZA

RANCH DRESSING, CHICKEN, BACON AND MOZZARELLA CHEESE

MEXICAN PIZZA

JALAPENO PEPPERS, BLACK OLIVES, ONIONS, MENTERRY JACK CHEESE, MOZZARELLA, SALSA AND SIDE OF SOUR CREAM

CHICKEN PARMIGIANA PIZZA

BREADED CHICKEN, GRATED ROMANO CHEESE, TOMATO SAUCE, MOZZARELLA

BARBECUE CHICKEN PIZZA

CHICKEN, MOZZARELLAAND BARBECUE SAUCE

BUFFALO CHICKEN PIZZA

CHICKEN, MOZZARELLA AND BUFFALO SAUCE

SHRIMP MARINARA PIZZA

SHRIMP, FRESH GARLIC, MOZZARELLA AND MARINARA SAUCE

SHRIMP SCAMPI PIZZA

SHRIMP, FRESH GARLIC, WHITE WINE, GARLIC BUTTER SAUCE AND MOZZARELLA

GLUTEN FREE PIZZA

$14.95

SICILIAN PIZZA

$21.95

16" LARGE

GRANDMA PIZZA

$19.95

16" LARGE THIN SICILIAN CRUST WITH FRESH BASIL, MOZZARELLA AND A SPICY MARINARA

EVERYTHING PIZZA

HALF AND HALF SPECIALTY PIZZA

HALF AND HALF REGULAR

APPETIZERS

FRENCH FRIES

$4.95

MOZZARELLA STICKS

$7.95

CHICKEN TENDERS

$8.95

5 PC

CHICKEN WINGS

$9.95

6 PC

FRIED CALAMARI

$12.95

JALAPENO POPPERS

$9.95

FRIED RAVIOLI

$9.95

MUSSELS MARINARA APP

$13.95

SIDE OF BROCCOLI

$5.95

SAUTEED IN GARLIC AND OIL

SIDE OF MEATBALLS

$5.95

WITH TOMATO SAUCE

SIDE OF GRILLED CHICKEN 1 PIECE

$4.95

GARLIC BREAD

$3.95

GARLIC KNOTS

$0.50

SIDE OF SPINACH

$5.95

SIDE OF SAUSAGE

$5.95

SIDE BROCCOLI RABE

$7.95Out of stock

MUSSELS GARLIC AND OIL APP

$13.95

SOUPS AND SALADS

MANHATTAN CLAM CHOWDER

$5.95Out of stock

SMALL SIDE SALAD

$4.95

ROMAIN, TOMATOES, CUCUMBERS

CAESAR SALAD

$8.95

ROMANE LETTUCE, CROUTONS, SHREDDED PARM CHEESE

HOUSE SALAD

$8.95

ROMAIN, TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, CARROTS

CAPRESE SALAD

$11.95

ROMAINE, SLICED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA,BASIL

NEW ENGLAND CLAM CHOWDER

$5.95

GREEK SALAD

$10.95

FETA CHEESE,ONIONS,OLIVES,PEPPERONCINI,ROMAINE,TOMATOES,CUCUMBER

GORGONZOL A SALAD

$10.95

ROMAINE,TOMATOES,ONIONS,BACON,CUCUMBERS,GORGONZOLA CHEESE

ANTIPASTO SALAD

$13.95

ROMAINE,ASSORTED VEGGIES,ARTICHOKE HEARTS,HAM,SALAMI,CHEESE

SPINACH SALAD

$11.95

BABY SPINACH,TOMATOS,ONIONS,BACON,MUSHROOMS

SOUP OF THE DAY

$7.95

SEAFOOD DISHES

LINGUINE WITH CLAM SAUCE

$16.95

RED OR WHITE SAUCE

SPAGHETTI SHRIMP MARINARA

$19.95

LINGUINE MUSSEL MARINARA

$17.95

SHRIMP SCAMPI LINGUINI

$19.95

PIZZA VILLAGE SHRIMP

$20.95

SHRIMP,SPINACH,AND TOMATOES SAUTEED WITH GARLIC AND OIL AND WHITE WINE.SERVED OVER LINGUINI

ZITI SHRIMP BROCCOLI

$21.95

BROCCOLI AND ALFREDO SAUCE

FISH PARMIGIANA

$18.95

WITH SPAGUETTI

LOBSTER RAVIOLI

$21.95

WITH VODKA SAUCE

SEAFOOD SUPREME

$23.95

MUSSELS,SHRIMP,CHOPPED CLAMS IN A MARINARA SAUCE SERVED OVER LINGUINE

LINGUINE MUSSELS GARLIC AND OIL

$19.95

MUSSELS WHITE WINE AND GARLIC AND OIL.

ZITI SHRIMP BROC ALFREDO

$22.95

HOUSE SPECIALTIES

LINGUINI

$9.95

PENNE

$9.95

ZITI

$9.95

SPAGHETTI

$9.95

CHICKEN PARMIGIANA

$16.95

WITH SPAGHETTI

VEAL PARMIGIANA

$19.95Out of stock

WITH SPAGHETTI

PIZZA VILLAGE CHICKEN

$19.95

CHICKEN, SPINACH, AND TOMATOES SAUTEED WITH GARLIC AND OIL AND WHITE WINE OVER YOUR CHOICE OF PASTA.

BAKED ZITI

$13.95

BAKED ZITI BOLOGNESE

$17.95

MEAT SAUCE, MOZZARELLA AND RICOTTA CHEESE

BAKED RAVIOLI

$14.95

CHEESE RAVIOLI

$14.95

SERVED WITH TOMATO SAUCE

LASAGNA

$14.95

BAKED SHELLS

$14.95

PASTA SHELLS STUFFED WITH RICOTTA CHEESEWITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE

MEATBALL PARMIGIANA

$16.95

WITH SPAGHETTI

SAUSAGE PARMIGIANA

$16.95

WITH SPAGHETTI

EGGPLANT PARMIGIANA

$16.95

WITH SPAGHETTI

EGGPLANT ROLLATINI

$16.95

WITH SPAGHETTI

MEATBALL AND PEPPERS

$16.95

WITH SPAGUETTI

SAUSAGE AND PEPPERS

$16.95

WITH SPAGUETTI

ZITI VODKA SAUCE

$14.95

CHEESE TORTELLINI

$15.95

SERVED WITH YOUR CHOICE OF ALFREDO OR TOMATO SAUCE

LINGUINE CARBONARA

$16.95

ZITI BROCCOLI GARLIC AND OIL

$14.95

ZITI BROCCOLI ALFREDO SAUSE

$15.95

PASTA PRIMAVERA

$18.95

SERVED WITH YOUR CHOICE OF MARINARA OR GARLIC HERB BUTTER SAUCE

HERO SANDWICHES

MEATBALL

$10.25

MEATBALL PARMIGIANA

$10.95

MEATBALLS AND PEPPERS

$10.95

SAUSAGE

$10.25

SAUSAGE PARMIGIANA

$10.95

SAUSAGE AND PEPPERS

$10.95

SAUSAGE AND PEPPERS PARM

$10.95

CHICKEN PARMIGIANA

$10.95

EGGPLANT PARMIGIANA

$10.95

FISH PARMIGIANA

$11.95

VEAL PARMIGIANA

$12.95Out of stock

CLT

$10.95

CHICKEN,ROMAINE,TOMATOES,ITLIAN DRESSING

GRILLED CHIX CAESAR HERO

$11.95

ROMAINE,TOMATOES,CAESAR SALAD DRESSING

GRILLED CHIX CHIP AVOCADO MELT

$11.95

WITH SAUTEED ONIONS,ROASTEDPEPPERS,MOZZARELLA ON A ROLL

GRILLED CHIX MOZZARELLA HERO

$11.95

WITH ROASTED PEPPERS AND MAYO

GRILLED CHIX BACON HERO

$11.95

WITH ROMAINE,TOMATOES AND HONEY MUSTARD

VLT

$12.95Out of stock

VEAL,ROMAINE,TOMAOES,ITALIAN DRESSING

THE SIEGEL

$11.95

CHICKEN TENDERS,MOZZARELLA AND HONEY MUSTARD ON A HERO

THE PIZZA GIRL

$11.95

GRILLED CHICKEN WITH ROASTED PEPPERS,ONIONS,MOZZARELLA AND PESTO ON A ROLL

THE SURFER

$11.95

CHICKEN TENDERS WITH ROASTED PEPPERS,ONIONS,MOZZARELLA AND BALSAMIC DRESSING ON A ROLL

STEAK HERO

$13.25

THIN SLICED STEAK, TOPPED WITH SAUTÉED, ROASTED PEPPERS IN BARBECUE SAUCE, SERVED ON GARLIC BREAD WITH MELTED MOZZARELLA.

CALZONES

CHEESE CALZONE

$12.95

PINWHEELS

$3.95

PEPPERONI

EPPI ROLLS

$8.95

CHICKEN

DESSERT

CANNOLI

$3.95

CARROT CAKE

$5.95Out of stock

CHEESECAKE

$5.95

CHOCOLATE MOUSSE CAKE

$6.95

4 LAYER RED VELVET CAKE

$8.95

RASBERRY CHEESECAKE

$5.95

EXTRAS

DOUGH

$4.60

CROUTONS

$4.60

EXTRA SAUCE

$0.75

PINT EXTRA SAUCE

$6.00

PARM CHEESE

$0.50

TODAY'S SPECIALS

TOMATO, BASIL, MOZZARELLA HERO

$12.95

SLICED PLUM TOMATO, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, WITH BALSAMIC DRESSING, ON TOASTED HERO.

PV HERO

$12.95

BREADED CHICKEN, SLICED HAM, PESTO SAUCE, TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, SLICED PLUM TOMATO ON ITALIAN HERO

SPINACH RAVIOLI

$15.95

SPINACH RAVIOLI TOPPED WITH ALFREDO SAUCE.

KIDS MENU

KIDS CHICKEN TENDERS

$6.95

KIDS CHICKEN WINGS

$8.95

KIDS MOZZARELLA STICKS

$5.95

KIDS PASTA

$6.95

Beverage Menu

Non-Alcoholic Beverages

SODAS

COFFEE

20 Oz BOTTLE

2 LITER BOTTLE

Bottled Beer

BUDWEISER

$6.95Out of stock

HEINEKEN

$7.95Out of stock

BUDLIGHT

$6.95Out of stock

CORONA

$7.95Out of stock

Wine

PINOT NOIR

$8.95Out of stock

PINOT GRIGIO

$8.95Out of stock

Catering Menu

SALADS

MIXED GREEN SALAD FULL PAN

$55.00

ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, CARROT, ONION, OLIVE

CAESAR FULL PAN

$55.00

ROMAINE, CROUTONS, SHREADED PARM CHEESE

SPINACH SALAD FULL PAN

$75.00

BABY SPINACH, TOMATOES, CUCUMBER, ONION, MUSHROOM, AND BACON

GREEK SALAD FULL PAN

$75.00

ROMAINE, TOMATOES, CUCUMBER, FETA CHEESE, ONION, OLIVES, PEPPERONCINI

GREEK SALAD 1/2 PAN

$40.00

MIXED GREEN SALAD HALF PAN

$30.00

CAESAR 1/2 PAN

$30.00

SPINACH SALAD 1/2 PAN

$40.00

HOT DISHES

BAKED ZITI

$100.00

FULL PAN

BAKED STUFFED SHELLS

$100.00

FULL PAN

CHEESE RAVIOLI TOMATO SAUCE

$100.00

FULL PAN

SPAGHETTI TOMATO SAUCE

$85.00

FULL PAN

CHICKEN PARMIGIANA

$100.00

FULL PAN

SAUSAGE AND PEPPERS

$100.00

FULL PAN

SAUSAGE WITH TOMATO SAUCE

$95.00

FULL PAN

ZITI WITH BROCCOLI, GARLIC AND OIL

$100.00

FULL PAN

ZITI WITH VODKA SAUCE

$95.00

FULL PAN

ZITI WITH ALFREDO SAUCE

$95.00

FULL PAN

MEATBALL AND PEPPERS

$100.00

FULL PAN

MEATBALL WITH TOMATO SAUCE

$95.00

FULL PAN

EGGPLANT PARMIGIANA

$100.00

FULL PAN

BAKED PENNE

$100.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

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Location

700 Montauk Hwy, Montauk, NY 11954

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