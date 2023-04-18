Pizza Village 700 Montauk Hwy
No reviews yet
700 Montauk Hwy
Montauk, NY 11954
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Full Menu
PIZZA PIE
CHEESE PIZZA
PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
TOMATO AND BASIL PIZZA
MOZZARELLA, SLICED TOMATOES, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, SESAME CRUST
WHITE PIZZA
FRESH GARLIC, GRATED ROMANO CHEESE, RICOTTA AND MOZZARELLA
MARGHERITA PIZZA
MARINARA, FRESH MOZZARELLA, FRESH BASIL, GRATED ROMANO CHEESE
HAWAIIAN PIZZA
PINEAPPLE, HAM, COCONUT, MOZZARELLA AND NO SAUCE
VEGGIE PIZZA
TOMATOES, FRESH GARLIC, BROCCOLI ,SPINACH, ONIONS, OLIVES, MUSHROOMS, PEPPERS, SAUCE
MEAT LOVERS PIZZA
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, MEATBALLS, MOZZARELLA AND SAUCE
CHICKEN, BACON, RANCH PIZZA
RANCH DRESSING, CHICKEN, BACON AND MOZZARELLA CHEESE
MEXICAN PIZZA
JALAPENO PEPPERS, BLACK OLIVES, ONIONS, MENTERRY JACK CHEESE, MOZZARELLA, SALSA AND SIDE OF SOUR CREAM
CHICKEN PARMIGIANA PIZZA
BREADED CHICKEN, GRATED ROMANO CHEESE, TOMATO SAUCE, MOZZARELLA
BARBECUE CHICKEN PIZZA
CHICKEN, MOZZARELLAAND BARBECUE SAUCE
BUFFALO CHICKEN PIZZA
CHICKEN, MOZZARELLA AND BUFFALO SAUCE
SHRIMP MARINARA PIZZA
SHRIMP, FRESH GARLIC, MOZZARELLA AND MARINARA SAUCE
SHRIMP SCAMPI PIZZA
SHRIMP, FRESH GARLIC, WHITE WINE, GARLIC BUTTER SAUCE AND MOZZARELLA
GLUTEN FREE PIZZA
SICILIAN PIZZA
16" LARGE
GRANDMA PIZZA
16" LARGE THIN SICILIAN CRUST WITH FRESH BASIL, MOZZARELLA AND A SPICY MARINARA
EVERYTHING PIZZA
HALF AND HALF SPECIALTY PIZZA
HALF AND HALF REGULAR
APPETIZERS
FRENCH FRIES
MOZZARELLA STICKS
CHICKEN TENDERS
5 PC
CHICKEN WINGS
6 PC
FRIED CALAMARI
JALAPENO POPPERS
FRIED RAVIOLI
MUSSELS MARINARA APP
SIDE OF BROCCOLI
SAUTEED IN GARLIC AND OIL
SIDE OF MEATBALLS
WITH TOMATO SAUCE
SIDE OF GRILLED CHICKEN 1 PIECE
GARLIC BREAD
GARLIC KNOTS
SIDE OF SPINACH
SIDE OF SAUSAGE
SIDE BROCCOLI RABE
MUSSELS GARLIC AND OIL APP
SOUPS AND SALADS
MANHATTAN CLAM CHOWDER
SMALL SIDE SALAD
ROMAIN, TOMATOES, CUCUMBERS
CAESAR SALAD
ROMANE LETTUCE, CROUTONS, SHREDDED PARM CHEESE
HOUSE SALAD
ROMAIN, TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, CARROTS
CAPRESE SALAD
ROMAINE, SLICED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA,BASIL
NEW ENGLAND CLAM CHOWDER
GREEK SALAD
FETA CHEESE,ONIONS,OLIVES,PEPPERONCINI,ROMAINE,TOMATOES,CUCUMBER
GORGONZOL A SALAD
ROMAINE,TOMATOES,ONIONS,BACON,CUCUMBERS,GORGONZOLA CHEESE
ANTIPASTO SALAD
ROMAINE,ASSORTED VEGGIES,ARTICHOKE HEARTS,HAM,SALAMI,CHEESE
SPINACH SALAD
BABY SPINACH,TOMATOS,ONIONS,BACON,MUSHROOMS
SOUP OF THE DAY
SEAFOOD DISHES
LINGUINE WITH CLAM SAUCE
RED OR WHITE SAUCE
SPAGHETTI SHRIMP MARINARA
LINGUINE MUSSEL MARINARA
SHRIMP SCAMPI LINGUINI
PIZZA VILLAGE SHRIMP
SHRIMP,SPINACH,AND TOMATOES SAUTEED WITH GARLIC AND OIL AND WHITE WINE.SERVED OVER LINGUINI
ZITI SHRIMP BROCCOLI
BROCCOLI AND ALFREDO SAUCE
FISH PARMIGIANA
WITH SPAGUETTI
LOBSTER RAVIOLI
WITH VODKA SAUCE
SEAFOOD SUPREME
MUSSELS,SHRIMP,CHOPPED CLAMS IN A MARINARA SAUCE SERVED OVER LINGUINE
LINGUINE MUSSELS GARLIC AND OIL
MUSSELS WHITE WINE AND GARLIC AND OIL.
ZITI SHRIMP BROC ALFREDO
HOUSE SPECIALTIES
LINGUINI
PENNE
ZITI
SPAGHETTI
CHICKEN PARMIGIANA
WITH SPAGHETTI
VEAL PARMIGIANA
WITH SPAGHETTI
PIZZA VILLAGE CHICKEN
CHICKEN, SPINACH, AND TOMATOES SAUTEED WITH GARLIC AND OIL AND WHITE WINE OVER YOUR CHOICE OF PASTA.
BAKED ZITI
BAKED ZITI BOLOGNESE
MEAT SAUCE, MOZZARELLA AND RICOTTA CHEESE
BAKED RAVIOLI
CHEESE RAVIOLI
SERVED WITH TOMATO SAUCE
LASAGNA
BAKED SHELLS
PASTA SHELLS STUFFED WITH RICOTTA CHEESEWITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE
MEATBALL PARMIGIANA
WITH SPAGHETTI
SAUSAGE PARMIGIANA
WITH SPAGHETTI
EGGPLANT PARMIGIANA
WITH SPAGHETTI
EGGPLANT ROLLATINI
WITH SPAGHETTI
MEATBALL AND PEPPERS
WITH SPAGUETTI
SAUSAGE AND PEPPERS
WITH SPAGUETTI
ZITI VODKA SAUCE
CHEESE TORTELLINI
SERVED WITH YOUR CHOICE OF ALFREDO OR TOMATO SAUCE
LINGUINE CARBONARA
ZITI BROCCOLI GARLIC AND OIL
ZITI BROCCOLI ALFREDO SAUSE
PASTA PRIMAVERA
SERVED WITH YOUR CHOICE OF MARINARA OR GARLIC HERB BUTTER SAUCE
HERO SANDWICHES
MEATBALL
MEATBALL PARMIGIANA
MEATBALLS AND PEPPERS
SAUSAGE
SAUSAGE PARMIGIANA
SAUSAGE AND PEPPERS
SAUSAGE AND PEPPERS PARM
CHICKEN PARMIGIANA
EGGPLANT PARMIGIANA
FISH PARMIGIANA
VEAL PARMIGIANA
CLT
CHICKEN,ROMAINE,TOMATOES,ITLIAN DRESSING
GRILLED CHIX CAESAR HERO
ROMAINE,TOMATOES,CAESAR SALAD DRESSING
GRILLED CHIX CHIP AVOCADO MELT
WITH SAUTEED ONIONS,ROASTEDPEPPERS,MOZZARELLA ON A ROLL
GRILLED CHIX MOZZARELLA HERO
WITH ROASTED PEPPERS AND MAYO
GRILLED CHIX BACON HERO
WITH ROMAINE,TOMATOES AND HONEY MUSTARD
VLT
VEAL,ROMAINE,TOMAOES,ITALIAN DRESSING
THE SIEGEL
CHICKEN TENDERS,MOZZARELLA AND HONEY MUSTARD ON A HERO
THE PIZZA GIRL
GRILLED CHICKEN WITH ROASTED PEPPERS,ONIONS,MOZZARELLA AND PESTO ON A ROLL
THE SURFER
CHICKEN TENDERS WITH ROASTED PEPPERS,ONIONS,MOZZARELLA AND BALSAMIC DRESSING ON A ROLL
STEAK HERO
THIN SLICED STEAK, TOPPED WITH SAUTÉED, ROASTED PEPPERS IN BARBECUE SAUCE, SERVED ON GARLIC BREAD WITH MELTED MOZZARELLA.
DESSERT
TODAY'S SPECIALS
TOMATO, BASIL, MOZZARELLA HERO
SLICED PLUM TOMATO, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, WITH BALSAMIC DRESSING, ON TOASTED HERO.
PV HERO
BREADED CHICKEN, SLICED HAM, PESTO SAUCE, TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, SLICED PLUM TOMATO ON ITALIAN HERO
SPINACH RAVIOLI
SPINACH RAVIOLI TOPPED WITH ALFREDO SAUCE.
Beverage Menu
Non-Alcoholic Beverages
Bottled Beer
Catering Menu
SALADS
MIXED GREEN SALAD FULL PAN
ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, CARROT, ONION, OLIVE
CAESAR FULL PAN
ROMAINE, CROUTONS, SHREADED PARM CHEESE
SPINACH SALAD FULL PAN
BABY SPINACH, TOMATOES, CUCUMBER, ONION, MUSHROOM, AND BACON
GREEK SALAD FULL PAN
ROMAINE, TOMATOES, CUCUMBER, FETA CHEESE, ONION, OLIVES, PEPPERONCINI
GREEK SALAD 1/2 PAN
MIXED GREEN SALAD HALF PAN
CAESAR 1/2 PAN
SPINACH SALAD 1/2 PAN
HOT DISHES
BAKED ZITI
FULL PAN
BAKED STUFFED SHELLS
FULL PAN
CHEESE RAVIOLI TOMATO SAUCE
FULL PAN
SPAGHETTI TOMATO SAUCE
FULL PAN
CHICKEN PARMIGIANA
FULL PAN
SAUSAGE AND PEPPERS
FULL PAN
SAUSAGE WITH TOMATO SAUCE
FULL PAN
ZITI WITH BROCCOLI, GARLIC AND OIL
FULL PAN
ZITI WITH VODKA SAUCE
FULL PAN
ZITI WITH ALFREDO SAUCE
FULL PAN
MEATBALL AND PEPPERS
FULL PAN
MEATBALL WITH TOMATO SAUCE
FULL PAN
EGGPLANT PARMIGIANA
FULL PAN
BAKED PENNE
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
700 Montauk Hwy, Montauk, NY 11954