Porter Jack's Grill 505 S Mill St
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505 S Mill St
Manning, SC 29102
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DRINKS
BEER
1664 BLANC
ACE PINEAPPLE ALE
ANCHOR PORTER
ANGRY ORCHARD
BLUE MOON
BUD LIGHT
BUD LIGHT LIME
BUDWEISER
COORS BANQUET
COORS LIGHT
CORONA
CORONA LIGHT
DOS EQUIS
GUINNESS
HEINEKEN
MICHELOB ULTRA
MIKES HARD LEMONADE
MIKES HARD LEMONADE CRANBERRY PASS
MIKES HARD LEMONADE LEMONADE PEACH
MIKES HARD LEMONADE STRAWBERRY
MILLER HIGH LIFE
MILLER LITE
PAWLEYS ISLAND BIG SANDY BEACHES LAGER
PAWLEYS ISLAND BOMB ISLE BERLINER WEISSE
PAWLEYS ISLAND COQUINA WHEAT FRUIT
PAWLEYS ISLAND GRAY MAN STOUT
PAWLEYS ISLAND PALE ALE
SAM ADAMS BOSTON LAGER
SAM ADAMS SEASONAL
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SHINER BOCK
SHOCK TOP
SIERRA NEVADA PALE ALE
SIERRA NEVADA TORPEDO IPA
SMIRNOFF GREEN APPLE
SMIRNOFF ORIGINAL
SMIRNOFF SCREWDRIVER
SMIRNOFF STRAWBERRY
STELLA ARTOIS
SWEETWATER IPA
YEUNGLING
WINE
GLS Tunnel of Elms Pinot Grigio
GLS Terlato Pinot Grigio
GLS Tunnel of Elms Chardonnay
GLS Kendall Jackson Chardonnay
GLS Michael David Sauvignon Blanc
GLS Peter Mertes Riesling
GLS August Kesseler Riesling
GLS Beringer Moscato
GLS Zonin Primo Moscato
GLS Beringer White Zinfandel
GLS Hess Shirtail Rose
Zonin Prosecco (Split)
BTL Tunnel of Elms Pinot Grigio
BTL Terlato Pinot Grigio
BTL Tunnel of Elms Chardonnay
BTL Kendall Jackson Chardonnay
BTL Michael David Sauvignon Blanc
BTL Peter Mertes Riesling
BTL August Kesseler Riesling
BTL Beringer Moscato
BTL Zonin Primo Moscato
BTL Beringer White Zinfandel
BTL Hess Shirtail Rose
GLS BV Coastal Estates Pinot Noir
GLS Lyric Pinot Noir
GLS Tunnel of Elms Merlot
GLS Murphy Goode Merlot
GLS 19 Crimes Shiraz
GLS The Federalist Zinfandel
GLS Tunnel of Elms Cabernet Sauvignon
GLS Robert Hall Cabernet
GLS Kendall Jackson Cabernet Sauvignon
BTL BV Coastal Estates Pinot Noir
BTL Lyric Pinot Noir
BTL Tunnel of Elms Merlot
BTL Murphy Goode Merlot
BTL 19 Crimes Shiraz
BTL The Federalist Zinfandel
BTL Tunnel of Elms Cabernet Sauvignon
BTL Robert Hall Cabernet
BTL Kendall Jackson Cabernet Sauvignon
SOFT DRINKS
FOOD
APPETIZERS
BUFFALO CHICKEN EMPANADAS
SERVED WITH CELERY, & A CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE
CHEESE FRIES
TOPPED WITH CHEESE BACON AND SOUR CREAM
DEVILED EGGS & FRIED OYSTERS
SOUTHERN GOODNESS MEETS THE SEA
DIRTY SHRIMP COCKTAIL
BOILED, CHILLED, & SEASONED SERVED WITH COCKTAIL SAUCE
FRIED GREEN TOMATOES WITH PIMENTO CHEESE
TOPPED WITH PIMENTO CHEESE & BACON
FRIED GREEN TOMATOES WITH SHRIMP
TOPPED WITH REMOULADE SAUCE
HALF LOADED NACHOS
HALF WINGS
HOT PIMENTO CHEESE DIP
HOT PIMENTO CHEESE TOPPED WITH BUFFALO SAUCE AND BACON BITS
JACKS BASKET
TRIO OF FRIED GOODNESS
LOADED NACHOS
TORTILLA CHIPS TOPPED WITH CHEESE,SOUR CREAM, JALAPENOS, & YOUR CHOICE OF MEAT
MANNING TRIO
HOUSE MADE CHICKEN SALAD, TUNA SALAD, & PIMENTO CHEESE SERVED WITH WARM CHIPS
MOZZARELLA CHEESE STICKS
SERVED WITH MARINARA SAUCE
POTATO SKINS
TOPPED WITH CHEESE BACON AND SOUR CREAM
SALMON CAKES
SERVED WITH A CREAMY REMOULADE SAUCE
WINGS
SERVED WITH CELERY, & A CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE
SOUP & SALAD
CUP SOUP OF THE DAY
BOWL SOUP OF THE DAY
SMALL HOUSE SALAD
TOPPED WITH TOMATOES, CUCUMBERS,ONIONS,CHEESE,CROUTONS,& BACON
LARGE HOUSE SALAD
TOPPED WITH TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, CHEESE, CROUTONS, & BACON
WEDGE SALAD
TOPPED WITH TOMATOES, ONIONS,BLUE CHEESE CRUMBLES, BLUE CHEESE DRESSING, BALSAMIC GLAZE,&BACON
BURGERS & SANDWICHES
ADULT BBQ SLIDERS
THREE SLIDERS ONLY CHEESE
ADULT BURGER SLIDERS
THREE SLIDERS ONLY CHEESE
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
FRIED BUFFALO CHICKEN,SWISS CHEESE,LETTUCE,&TOMATO
CLASSIC BURGER
AMERICAN CHEESE, LETTUCE,TOMATOES,ONIONS,& PICKLES
CLUB CLARENDON
HAM,TURKEY,BACON,AMERICAN CHEESE,SWISS CHEESE,LETTUCE,TOMATO,& RED PEPPER AIOLI SAUCE
FLOUNDER SANDWICH
LETTUCE,TOMATO,& REMOULADE SAUCE
GREGS BURGER
PIMENTO CHEESE,LETTUCE,TOMATO,ONION,&PICKLES
PORK LOIN
PROVOLONE CHEESE,DIJON AIOLI,& GRILLED ONIONS
PRIME RIB AU JUS
PROVOLONE CHEESE & GRILLED ONIONS
PULLED PORK SANDWICH
TOPPED WITH ONION TANGLES & A SIDE OF SLAW
SMOKEY HONEY HAM
SWISS CHEESE & HONEY MUSTARD HORSERADISH SAUCE
TURKEY BLT
TURKEY,BACON,PROVOLONE CHEESE,RANCH AIOLI,LETTUCE,& TOMATO
UPTOWN GRILLED PIMENTO CHEESE
PIMENTO CHEESE,TOMATO,&BACON
PORTER JACKS FAVORITES
BBQ & GRITS
CREAMY GRITS TOPPED WITH PULLED PORK AND ONION RINGS SERVED WITH A SALAD
BBQ CHICKEN
BONELESS GRILLED CHICKEN BREAST
BBQ PORK CHOP
2 BONELESS BBQ PORK CHOPS
CHARLESTON STYLE SHRIMP & GRITS
CREAMY GRITS,ANDOUILLE SAUSAGE,SHRIMP,CHEESE,& A CHARLESTON STYLE GRAVY SERVED WITH A SALAD
HALF BBQ & GRITS
CREAMY GRITS TOPPED WITH PULLED PORK AND ONION RINGS SERVED WITH A SALAD
HALF CHARLESTON STYLE SHRIMP & GRITS
CREAMY GRITS,ANDOUILLE SAUSAGE,SHRIMP,CHEESE,& A CHARLESTON STYLE GRAVY SERVED WITH A SALAD
HALF MYER'S CATFISH STEW
OLD FAMILY TOMATO BASED RECIPE SERVED WITH A SALAD
MYER'S CATFISH STEW
OLD FAMILY TOMATO BASED RECIPE SERVED WITH A SALAD
PALMETTO CHICKEN
GRILLED OR FRIED TOPPED WITH PIMENTO CHEESE & BACON
SOUTHERN SPUD
LOADED BAKED POTATO TOPPED WITH PULLED PORK AND ONION RINGS
ENTREES
2 MEAT BBQ PLATTER
CHOOSE UP TO THREE SERVED WITH TWO SIDES
3 MEAT BBQ PLATTER
CHOOSE UP TO THREE SERVED WITH TWO SIDES
BAKED ALFREDO
SERVED WITH A SIDE SALAD
CHICKEN TENDERS
SERVED WITH TWO SIDES
FULL RACK BABY BACK RIBS
SERVED WITH TWO SIDES
HALF BAKED ALFREDO
SERVED WITH A SIDE SALAD
HALF RACK BABY BACK RIBS
SERVED WITH TWO SIDES
SMOTHERED CHICKEN
BONELESS GRILLED CHICKEN TOPPED WITH PEPPERS,ONIONS,MUSHROOMS,& PROVOLONE CHEESE
SMOTHERED PORK CHOPS
BONELESS GRILLED CHOPS TOPPED WITH PEPPERS,ONIONS,MUSHROOMS,& PROVOLONE CHEESE
STEAMED GARDEN VEGGIE PLATE
SERVED WITH A SIDE SALAD
STEAKS
12OZ RIBEYE
12OZ SERVED WITH TWO SIDES
COUNTRY CUBED STEAK
FRIED AND SIMMERED IN BROWN GRAVY SERVED WITH TWO SIDES
FILET
8OZ SERVED WITH TWO SIDES
HAMBURGER STEAK
TOPPED WITH GRILLED ONIONS SERVED WITH TWO SIDES
PORTER JACK RIBEYE
16OZ BONE IN SERVED WITH 2 SIDES
SIRLOIN
8OZ SERVED WITH TWO SIDES
SEAFOOD
SIDES
ASPARAGUS
BAKED POTATO
BUTTER & SOUR CREAM
BROCCOLI
COLE SLAW
CUCUMBER SALAD
DEVILED EGGS
THREE
FRIED OKRA
FRIED SQUASH
FRIED ZUCCHINI
GRITS
HOUSE FRIES
LOADED BAKED POTATO
CHEESE, BACON, BUTTER,& SOUR CREAM
MAC & CHEESE
TOPPED WITH BACON
MASHED POTATOES
TOPPED WITH CHEESE & BACON
MASHED POTATOES WITH GRAVY
BROWN GRAVY
ONION RINGS
SAUTEED MUSHROOMS
SIDE OF CHEESE FRIES
TOPPED WITH BACON
SIDE OF FRIED GREEN TOMATOES
THREE
SIDE OF FRIED MUSHROOMS
SIDE OF FRIED PICKLES
SIDE OF OYSTERS
SIX
SIDE OF SHRIMP
SIX
STEAMED VEGGIES
SQUASH, ZUCCHINI,& CARROTS
SWEET POTATO FRIES
SWEET POTATO HASH BROWNS
VEGGIE OF THE DAY
WENDY CHIPS
WHITE RICE
KIDS MEALS
KIDS BBQ SLIDERS
1 SIDE
KIDS BURGER SLIDERS
TWO SLIDERS TOPPED WITH CHEESE & SERVED WITH 1 SIDE
KIDS CHICKEN TENDERS
1 SIDE
KIDS FLOUNDER
1 SIDE
KIDS GRILLED CHEESE
1 SIDE
KIDS HOT DOG
CUT LIKE AN OCTOPUS SERVED WITH 1 SIDE
KIDS MAC & CHEESE
TOPPED WITH BACON SERVED WITH 1 SIDE
KIDS PASTA
NO SIDE
KIDS SHRIMP
1 SIDE
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
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505 S Mill St, Manning, SC 29102