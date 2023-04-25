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Porter Jack's Grill 505 S Mill St

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505 S Mill St

Manning, SC 29102

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Gift Cards

DRINKS

BEER

1664 BLANC

$4.49

ACE PINEAPPLE ALE

$4.49

ANCHOR PORTER

$3.99

ANGRY ORCHARD

$3.99

BLUE MOON

$3.99

BUD LIGHT

$2.99

BUD LIGHT LIME

$2.99

BUDWEISER

$2.99

COORS BANQUET

$2.99

COORS LIGHT

$2.99

CORONA

$3.99

CORONA LIGHT

$3.99

DOS EQUIS

$4.49

GUINNESS

$4.49

HEINEKEN

$3.99

MICHELOB ULTRA

$2.99

MIKES HARD LEMONADE

$3.49

MIKES HARD LEMONADE CRANBERRY PASS

$3.49

MIKES HARD LEMONADE LEMONADE PEACH

$3.49

MIKES HARD LEMONADE STRAWBERRY

$3.49

MILLER HIGH LIFE

$2.99

MILLER LITE

$2.99

PAWLEYS ISLAND BIG SANDY BEACHES LAGER

$4.50

PAWLEYS ISLAND BOMB ISLE BERLINER WEISSE

$4.50

PAWLEYS ISLAND COQUINA WHEAT FRUIT

$4.50

PAWLEYS ISLAND GRAY MAN STOUT

$4.50

PAWLEYS ISLAND PALE ALE

$4.50

SAM ADAMS BOSTON LAGER

$3.99

SAM ADAMS SEASONAL

$3.99

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SHINER BOCK

$3.99

SHOCK TOP

$3.99

SIERRA NEVADA PALE ALE

$3.49

SIERRA NEVADA TORPEDO IPA

$3.49

SMIRNOFF GREEN APPLE

$3.49

SMIRNOFF ORIGINAL

$3.49

SMIRNOFF SCREWDRIVER

$3.49

SMIRNOFF STRAWBERRY

$3.49

STELLA ARTOIS

$4.49

SWEETWATER IPA

$3.49

YEUNGLING

$3.99

WINE

GLS Tunnel of Elms Pinot Grigio

$5.00

GLS Terlato Pinot Grigio

$10.00

GLS Tunnel of Elms Chardonnay

$5.00

GLS Kendall Jackson Chardonnay

$9.00

GLS Michael David Sauvignon Blanc

$8.00

GLS Peter Mertes Riesling

$5.50

GLS August Kesseler Riesling

$9.00

GLS Beringer Moscato

$5.00

GLS Zonin Primo Moscato

$8.00

GLS Beringer White Zinfandel

$5.00

GLS Hess Shirtail Rose

$8.00

Zonin Prosecco (Split)

$7.00

BTL Tunnel of Elms Pinot Grigio

$14.00

BTL Terlato Pinot Grigio

$36.00

BTL Tunnel of Elms Chardonnay

$14.00

BTL Kendall Jackson Chardonnay

$30.00

BTL Michael David Sauvignon Blanc

$27.00

BTL Peter Mertes Riesling

$20.00

BTL August Kesseler Riesling

$30.00

BTL Beringer Moscato

$16.00

BTL Zonin Primo Moscato

$27.00

BTL Beringer White Zinfandel

$14.00

BTL Hess Shirtail Rose

$28.00

GLS BV Coastal Estates Pinot Noir

$6.00

GLS Lyric Pinot Noir

$10.00

GLS Tunnel of Elms Merlot

$6.00

GLS Murphy Goode Merlot

$9.00

GLS 19 Crimes Shiraz

$9.00

GLS The Federalist Zinfandel

$9.00

GLS Tunnel of Elms Cabernet Sauvignon

$6.00

GLS Robert Hall Cabernet

$9.00

GLS Kendall Jackson Cabernet Sauvignon

$10.00

BTL BV Coastal Estates Pinot Noir

$22.00

BTL Lyric Pinot Noir

$40.00

BTL Tunnel of Elms Merlot

$17.00

BTL Murphy Goode Merlot

$37.00

BTL 19 Crimes Shiraz

$32.00

BTL The Federalist Zinfandel

$33.00

BTL Tunnel of Elms Cabernet Sauvignon

$17.00

BTL Robert Hall Cabernet

$33.00

BTL Kendall Jackson Cabernet Sauvignon

$40.00

SOFT DRINKS

WATER

COKE

$2.25

COKE ZERO

$2.25

DIET COKE

$2.25

ICED TEA

$2.25

LEMONADE

$2.50

MELLOW YELLOW

$2.25

ROOT BEER

$2.25

SPRITE

$2.25

COFFEE

$2.25

HOT TEA

$2.25

STRAWBERRY LEMONADE

$2.50

HALF GALLON TEA TO GO

$3.99

FOOD

APPETIZERS

BUFFALO CHICKEN EMPANADAS

$12.99

SERVED WITH CELERY, & A CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE

CHEESE FRIES

$9.99

TOPPED WITH CHEESE BACON AND SOUR CREAM

DEVILED EGGS & FRIED OYSTERS

$12.99

SOUTHERN GOODNESS MEETS THE SEA

DIRTY SHRIMP COCKTAIL

$11.99

BOILED, CHILLED, & SEASONED SERVED WITH COCKTAIL SAUCE

FRIED GREEN TOMATOES WITH PIMENTO CHEESE

$8.99

TOPPED WITH PIMENTO CHEESE & BACON

FRIED GREEN TOMATOES WITH SHRIMP

$12.99

TOPPED WITH REMOULADE SAUCE

HALF LOADED NACHOS

$8.99

HALF WINGS

$6.99

HOT PIMENTO CHEESE DIP

$8.99

HOT PIMENTO CHEESE TOPPED WITH BUFFALO SAUCE AND BACON BITS

JACKS BASKET

$8.99

TRIO OF FRIED GOODNESS

LOADED NACHOS

$11.99

TORTILLA CHIPS TOPPED WITH CHEESE,SOUR CREAM, JALAPENOS, & YOUR CHOICE OF MEAT

MANNING TRIO

$10.99

HOUSE MADE CHICKEN SALAD, TUNA SALAD, & PIMENTO CHEESE SERVED WITH WARM CHIPS

MOZZARELLA CHEESE STICKS

$8.99

SERVED WITH MARINARA SAUCE

POTATO SKINS

$9.99

TOPPED WITH CHEESE BACON AND SOUR CREAM

SALMON CAKES

$11.99

SERVED WITH A CREAMY REMOULADE SAUCE

WINGS

$13.99

SERVED WITH CELERY, & A CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE

SOUP & SALAD

CUP SOUP OF THE DAY

$3.99

BOWL SOUP OF THE DAY

$5.99

SMALL HOUSE SALAD

$6.95

TOPPED WITH TOMATOES, CUCUMBERS,ONIONS,CHEESE,CROUTONS,& BACON

LARGE HOUSE SALAD

$8.90

TOPPED WITH TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, CHEESE, CROUTONS, & BACON

WEDGE SALAD

$7.99

TOPPED WITH TOMATOES, ONIONS,BLUE CHEESE CRUMBLES, BLUE CHEESE DRESSING, BALSAMIC GLAZE,&BACON

LUNCH COMBOS

LUNCH COMBO

$10.99

CHOOSE TWO

LUNCH COMBO (Copy)

$10.99

CHOOSE TWO

BURGERS & SANDWICHES

ADULT BBQ SLIDERS

$10.99

THREE SLIDERS ONLY CHEESE

ADULT BURGER SLIDERS

$10.99

THREE SLIDERS ONLY CHEESE

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

$11.99

FRIED BUFFALO CHICKEN,SWISS CHEESE,LETTUCE,&TOMATO

CLASSIC BURGER

$11.99

AMERICAN CHEESE, LETTUCE,TOMATOES,ONIONS,& PICKLES

CLUB CLARENDON

$14.99

HAM,TURKEY,BACON,AMERICAN CHEESE,SWISS CHEESE,LETTUCE,TOMATO,& RED PEPPER AIOLI SAUCE

FLOUNDER SANDWICH

$10.99

LETTUCE,TOMATO,& REMOULADE SAUCE

GREGS BURGER

$12.99

PIMENTO CHEESE,LETTUCE,TOMATO,ONION,&PICKLES

PORK LOIN

$11.99

PROVOLONE CHEESE,DIJON AIOLI,& GRILLED ONIONS

PRIME RIB AU JUS

$14.99

PROVOLONE CHEESE & GRILLED ONIONS

PULLED PORK SANDWICH

$12.99

TOPPED WITH ONION TANGLES & A SIDE OF SLAW

SMOKEY HONEY HAM

$11.99

SWISS CHEESE & HONEY MUSTARD HORSERADISH SAUCE

TURKEY BLT

$11.99

TURKEY,BACON,PROVOLONE CHEESE,RANCH AIOLI,LETTUCE,& TOMATO

UPTOWN GRILLED PIMENTO CHEESE

$10.99

PIMENTO CHEESE,TOMATO,&BACON

PORTER JACKS FAVORITES

BBQ & GRITS

$16.95

CREAMY GRITS TOPPED WITH PULLED PORK AND ONION RINGS SERVED WITH A SALAD

BBQ CHICKEN

$13.95

BONELESS GRILLED CHICKEN BREAST

BBQ PORK CHOP

$15.95

2 BONELESS BBQ PORK CHOPS

CHARLESTON STYLE SHRIMP & GRITS

$16.95

CREAMY GRITS,ANDOUILLE SAUSAGE,SHRIMP,CHEESE,& A CHARLESTON STYLE GRAVY SERVED WITH A SALAD

HALF BBQ & GRITS

$10.99

CREAMY GRITS TOPPED WITH PULLED PORK AND ONION RINGS SERVED WITH A SALAD

HALF CHARLESTON STYLE SHRIMP & GRITS

$10.99

CREAMY GRITS,ANDOUILLE SAUSAGE,SHRIMP,CHEESE,& A CHARLESTON STYLE GRAVY SERVED WITH A SALAD

HALF MYER'S CATFISH STEW

$8.99

OLD FAMILY TOMATO BASED RECIPE SERVED WITH A SALAD

MYER'S CATFISH STEW

$16.95

OLD FAMILY TOMATO BASED RECIPE SERVED WITH A SALAD

PALMETTO CHICKEN

$17.99

GRILLED OR FRIED TOPPED WITH PIMENTO CHEESE & BACON

SOUTHERN SPUD

$10.99

LOADED BAKED POTATO TOPPED WITH PULLED PORK AND ONION RINGS

ENTREES

2 MEAT BBQ PLATTER

$22.99

CHOOSE UP TO THREE SERVED WITH TWO SIDES

3 MEAT BBQ PLATTER

$28.99

CHOOSE UP TO THREE SERVED WITH TWO SIDES

BAKED ALFREDO

$12.99

SERVED WITH A SIDE SALAD

CHICKEN TENDERS

$14.99

SERVED WITH TWO SIDES

FULL RACK BABY BACK RIBS

$24.99

SERVED WITH TWO SIDES

HALF BAKED ALFREDO

$6.99

SERVED WITH A SIDE SALAD

HALF RACK BABY BACK RIBS

$18.99

SERVED WITH TWO SIDES

SMOTHERED CHICKEN

$17.99

BONELESS GRILLED CHICKEN TOPPED WITH PEPPERS,ONIONS,MUSHROOMS,& PROVOLONE CHEESE

SMOTHERED PORK CHOPS

$17.99

BONELESS GRILLED CHOPS TOPPED WITH PEPPERS,ONIONS,MUSHROOMS,& PROVOLONE CHEESE

STEAMED GARDEN VEGGIE PLATE

$12.99

SERVED WITH A SIDE SALAD

STEAKS

12OZ RIBEYE

$24.99

12OZ SERVED WITH TWO SIDES

COUNTRY CUBED STEAK

$16.99

FRIED AND SIMMERED IN BROWN GRAVY SERVED WITH TWO SIDES

FILET

$26.99

8OZ SERVED WITH TWO SIDES

HAMBURGER STEAK

$14.99

TOPPED WITH GRILLED ONIONS SERVED WITH TWO SIDES

PORTER JACK RIBEYE

$29.99

16OZ BONE IN SERVED WITH 2 SIDES

SIRLOIN

$17.99

8OZ SERVED WITH TWO SIDES

SEAFOOD

BUTTERFLY SHRIMP

$18.99

SERVED WITH TWO SIDES

EARTH & INLET PLATTER

$24.99

80Z SIRLOIN & ONE SEAFOOD OPTION SERVED WITH TWO SIDES

FLOUNDER

$17.99

SERVED WITH TWO SIDES

SALMON

$20.99

TOPPED WITH A SMOKED SUGAR GLAZE SERVED WITH TWO SIDES

SEAFOOD PLATTER

$22.95

FLOUNDER,SHRIMP,& OYSTERS SERVED WITH TWO SIDES

SIDES

ASPARAGUS

$3.99

BAKED POTATO

$3.99

BUTTER & SOUR CREAM

BROCCOLI

$3.99

COLE SLAW

$3.99

CUCUMBER SALAD

$3.99

DEVILED EGGS

$3.99

THREE

FRIED OKRA

$3.99

FRIED SQUASH

$3.99

FRIED ZUCCHINI

$3.99

GRITS

$3.99

HOUSE FRIES

$3.99

LOADED BAKED POTATO

$3.99

CHEESE, BACON, BUTTER,& SOUR CREAM

MAC & CHEESE

$3.99

TOPPED WITH BACON

MASHED POTATOES

$3.99

TOPPED WITH CHEESE & BACON

MASHED POTATOES WITH GRAVY

$3.99

BROWN GRAVY

ONION RINGS

$3.99

SAUTEED MUSHROOMS

$3.99

SIDE OF CHEESE FRIES

$3.99

TOPPED WITH BACON

SIDE OF FRIED GREEN TOMATOES

$3.99

THREE

SIDE OF FRIED MUSHROOMS

$3.99

SIDE OF FRIED PICKLES

$3.99

SIDE OF OYSTERS

$3.99

SIX

SIDE OF SHRIMP

$3.99

SIX

STEAMED VEGGIES

$3.99

SQUASH, ZUCCHINI,& CARROTS

SWEET POTATO FRIES

$3.99

SWEET POTATO HASH BROWNS

$3.99

VEGGIE OF THE DAY

$3.99

WENDY CHIPS

$3.99

WHITE RICE

$3.99

KIDS MEALS

KIDS BBQ SLIDERS

$6.99

1 SIDE

KIDS BURGER SLIDERS

$6.99

TWO SLIDERS TOPPED WITH CHEESE & SERVED WITH 1 SIDE

KIDS CHICKEN TENDERS

$6.99

1 SIDE

KIDS FLOUNDER

$7.99

1 SIDE

KIDS GRILLED CHEESE

$5.99

1 SIDE

KIDS HOT DOG

$5.99

CUT LIKE AN OCTOPUS SERVED WITH 1 SIDE

KIDS MAC & CHEESE

$4.99

TOPPED WITH BACON SERVED WITH 1 SIDE

KIDS PASTA

$6.99

NO SIDE

KIDS SHRIMP

$8.99

1 SIDE

DESSERT

SLICE CAKE

$4.99

WHOLE CAKE

$55.00

SINGLE SCOOP ICE CREAM

$2.50

DOUBLE SCOOP ICE CREAM

$3.50

TRIPLE SCOOP ICE CREAM

$4.50

ROOTBEER FLOAT

$4.99

CAREGIE CHEESECAKE

$7.99

HALF FRIED CHEESECAKE

$4.99

WHOLE FRIED CHEESECAKE

$7.99

HALF BLISS

$4.99

WHOLE BLISS

$7.99

MILK SHAKE

$4.99

BANANA SPLIT

$8.99

COOKIE

$1.50
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

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Location

505 S Mill St, Manning, SC 29102

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