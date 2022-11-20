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Pizza
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Playland San Antonio

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400 E Houston St San Antonio TX

San Antonio, TX 78205

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All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

WOOD-FIRED PIZZA INSIDE OF THE HISTORIC MAVERICK BUILDING LOCATED IN THE HEART OF DOWNTOWN SA ON HOUSTON ST. PLAYLAND IS A FULL SERVICE, 100% WOOD-FIRED PIZZERIA BY CHEF STEFAN BOWERS. THE MASSIVE TWO-TON OVEN TAKES CENTER-STAGE AS CRUNCHY, NATURALLY LEAVENED PIZZAS EMERGE FROM ITS 700° MOUTH. APPETIZERS SUCH AS ORGANIC FRESH SALADS, PASTA DISHES, CHICKEN WINGS, FIRE-ROASTED VEGETABLE DISHES & SCRATCH DESSERTS ROUND OUT THE MENU. WE’RE A FULL SERVICE RESTAURANT WITH TWO FULL-BARS OFFERING SIGNATURE COCKTAILS, FROZEN MARGARITAS, CRAFT-BEER ON TAP AND MORE. PLAYLAND IS AN INDEPENDENT, LOCALLY OWNED BUSINESS IN A CONTEMPORARY SETTING, PROVIDING AN AUTHENTIC EXPERIENCE OF THE “REAL ALAMO CITY.” RESERVATIONS CAN BE MADE ON RESY AND TAKEOUT AND DELIVERY ARE AVAILABLE VIA DOORDASH OR TOASTTAB.

Location

400 E Houston St San Antonio TX, San Antonio, TX 78205

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