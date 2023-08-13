Ranch House Burgers - Weslaco 1015 South International Boulevard
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1015 South International Boulevard
Weslaco, TX 78596
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RH WESLACO MENU
APPETIZERS
CHEESE NACHOS
MELTED CHEESE SAUCE AND CHIPS
CHEESE STICKS
BREADED CHEESE STICKS
CHILI CHEESE NACHOS
MELTED CHEEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI
CHILI CON QUESO & CHIPS
HOMEMADE CHILI & CHEESE SAUCE
CHIPS & SALSA
HOMEMADE SALSA & CHIPS
DELUXE FRITO PIE
MELTED CHEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI, ONIONS, TOM., JAL.,SOUR CREAM
FRIED GREEN BEANS
BREADED GREEN BEANDS
FRIED MUSHROOMS
HANDBREAD
FRIED PICKLES
HANDBREAD
FRITO PIE
MELTED CHEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI
GUACAMOLE & CHIPS
AVACOADO
CHICKEN WINGS
BURGER FLIGHTS
HOUSE CLASSIC BURGERS
1015 BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ & GRILLED ONION
AVOCADO BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS & 4 SLICES OF AVO.
BACON CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ. BACON
BACON JALAPENO CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, GRILLED JAL. BACON
BLEU CHEESE BACON BURGER
1/2 LB BURGER FRESH BLEU CHZ. CRUMBLES & BACON
CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHEESE
CHILI CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ. HOMEMADE CHILI AND MELTED CHZ SAUCE
MUSHROOM SWISS BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS W/GRILLED MUSHROROMS
RODEO BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHEESE W.A-1 SAUCE W/BACON
SOLO BURGER
1/2 LB BURGER
CHEESE BURGER BUNDLE
SOLO BUNDLE
BACON CHEESE BURGER BUNDLE
R.H. SPECIALTY BURGERS
420 BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, BEANS, CHORIZO, AVOCADO, HAM, EGG,
BANDIT BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, 3 CHZ. STICKS, MARINARA
CHORIQUESO BURGER
1/2 LB BURGER OAXACA CHZ. , CHORIZO
CONTRA BAND BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN AND SWISS CHZ, STUFFED WITH SHREDDED CHEESE
COWBOY BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, CHILI, BACON, GRILLED ONIONS, JAL, DRIZZELD CHZ
COWGIRL BURGER
1/2 LB BURGER TX TOAST, AMERICAN CHZ, GRILLED ONION, BACON
ENCHILADA BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, 2 ENCHILADAS, ENCHI. SAUCE
FIRE IN THE HOLE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, HAB. PASTE
FRITO PIE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, FRIOS, CHILI , DRIZZLED CHZ
HOT CHEETO BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, HOT CHEETOS, DRIZZLED CHZ
JOHN WAYNE BURGER
DOUBLE MEAT DOUBLE AMERICAN CHZ, BACON 2 ONION RINGS
MAC N CHEESE BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, MAC N CHEESE
PANCHOVILLA BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, PANCHOS, SOUR CREAM, GUAC
R.G.V. BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, PICO, GUAC. , BACON
S.P.I. BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, PINEAPPLE, BACON, HAM
TEXAS BORDER BURGER
1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, SALSA, SOUR CREAM, AVO,
TEXAS SUNRISE BURGER
1/2 LB BURGER TX TOAST, AMERICAN SWIIS, BACON, EGG
TEXAS TUMBLEWEED
FRIES & ONION RINGS
BASKET OF FRIES
FRESH CUT FRIES
GRAVY SMOTHERED FRIES
FRESH CUT FRIES, BROWN OR WHITE GRAVY
CHEESE FRIES
FRESH CUT FRIES, DRIZZLED CHZ.
ONION RINGS
8 ONION RINGS
CHILI CHEESE FRIES
FRESH CUT FRIES, CHILI CHZ, DRIZZLED CHZ
THE WORKS FRIES
CHZ, ONIONS, JAL, BACON, TOMATOES, ONIONS, SOUR CREAM
BRISKET FRIES
CHZ, ONIONS, JAL, BACON, TOMATOES, ONIONS, SOUR CREAM
FAJITA FRIES
CHZ, PICO, GUAC, SOUR CREAM, FAJITA
SWEET POTATO FRIES
WINTER TEXAN FRIES
BBQ SPECIALTY
COWBOY BOWL
RICE, CHARRO BEANS, PICO, SOUR CREAM
BRISKET BURRITIO
CHILI, CHZ, BRISKET, TORILLA, ONIONS, JAL
RIO GRANDE BURRITO
CHILI, CHZ, TORILLA, ONIONS, JAL, TOM.
BRISKET TACOS
SMOKED BRISKET
PIT SMOKED BRISKET PLATE
SMOKED BRISKET
CHOPPED BRISKET SANDWICH
CHOPPED SMOKED BRISKET
TEX-MEX
1/2 PANCHOS
BOTANA ONE
CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO. MEAT CHOICE
BOTANA TWO
CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO. MEAT CHOICE
CRISPY BEEF TACOS
ENCHILADA PLATE
FIRE GRILLED FAJITA TACOS
PANCHOS
CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO.
TACO A LA CARTE
TACO SALAD
TACO SHELL/BOWL, CHILI, MELTED CHZ, LETTUCE, TOM, SOUR CREAM, AVO
SANDWICHES/HOTDOGS
SALADS
R.H. SECIALTY PLATES
SEAFOOD
EXTRA SIDES
1/2 ONION RINGS
2 oz BLEU CHZ. CRUMBLES
2 oz GUAC.
2 oz JAL.
2 oz SALSA
2 oz SOUR CREAM
2 oz. PICO
2. oz. GRILLED ONION
ADD FRIED EGG
BAG OF CHIPS
BROWN GRAVY (5oz)
CHARRO BEANS
CHILI & CHEESE (5oz)
COLESLAW
CUT IN 1/2
EX CORN TORTILLAS (3)
EX FLOUR TORTILLAS (2)
EXTRA BASKET OF CHIPS
EXTRA BEEF PATTY
EXTRA BRISKET (8oz)
EXTRA CATFISH (2)
EXTRA CHICKEN (8oz.)
EXTRA CHICKEN PATTY
EXTRA CHICKEN STRIP
EXTRA CRISPY TACO
EXTRA FAJITA (8oz.)
EXTRA FAJITA TACO
EXTRA HOTDOG
EXTRA SHRIMP (4)
EXTRA TOAST
FIRE IN THE HOLE (2oz)
FIRE INT EH HOLE (5oz)
FRIED OKRA
FRIES
FRIES
GREEN BEANS
HOT CHEETOS W/CHZ
LOADED MASHED POTATOES
MACARONI
MASHED POTATOES
POTATO SALAD
REFRIED BEANS
RICE
SALSA (5oz)
SIDE OF CHEESE (5oz)
SIDE OF CHILI (5 oz)
SWEET CORN
SWEET POTATO
WHITE GRAVY (5oz)
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DOMESTIC BUCKETS (6)
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1015 South International Boulevard, Weslaco, TX 78596