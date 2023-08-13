RH WESLACO MENU

APPETIZERS

CHEESE NACHOS

$5.50

MELTED CHEESE SAUCE AND CHIPS

CHEESE STICKS

$7.50

BREADED CHEESE STICKS

CHILI CHEESE NACHOS

CHILI CHEESE NACHOS

$6.50

MELTED CHEEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI

CHILI CON QUESO & CHIPS

$7.50

HOMEMADE CHILI & CHEESE SAUCE

CHIPS & SALSA

$4.50

HOMEMADE SALSA & CHIPS

DELUXE FRITO PIE

$7.50

MELTED CHEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI, ONIONS, TOM., JAL.,SOUR CREAM

FRIED GREEN BEANS

$6.99

BREADED GREEN BEANDS

FRIED MUSHROOMS

$7.50

HANDBREAD

FRIED PICKLES

$7.50

HANDBREAD

FRITO PIE

$6.50

MELTED CHEESE SAUCE W/HOMEMADE CHILI

GUACAMOLE & CHIPS

$7.50

AVACOADO

CHICKEN WINGS

$10.99

BURGER FLIGHTS

$18.99

HOUSE CLASSIC BURGERS

1015 BURGER

$7.89

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ & GRILLED ONION

AVOCADO BURGER

$8.75

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS & 4 SLICES OF AVO.

BACON CHEESE BURGER

$8.89

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ. BACON

BACON JALAPENO CHEESE BURGER

$8.99

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, GRILLED JAL. BACON

BLEU CHEESE BACON BURGER

$8.89

1/2 LB BURGER FRESH BLEU CHZ. CRUMBLES & BACON

CHEESE BURGER

$7.75

1/2 LB BURGER AMERICAN CHEESE

CHILI CHEESE BURGER

$8.75

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ. HOMEMADE CHILI AND MELTED CHZ SAUCE

MUSHROOM SWISS BURGER

$7.89

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS W/GRILLED MUSHROROMS

RODEO BURGER

$8.89

1/2 LB BURGER AMERICAN CHEESE W.A-1 SAUCE W/BACON

SOLO BURGER

$6.75

1/2 LB BURGER

CHEESE BURGER BUNDLE

$40.00

SOLO BUNDLE

$35.00

BACON CHEESE BURGER BUNDLE

$45.00

R.H. SPECIALTY BURGERS

420 BURGER

$11.99

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, BEANS, CHORIZO, AVOCADO, HAM, EGG,

BANDIT BURGER

$8.99

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, 3 CHZ. STICKS, MARINARA

CHORIQUESO BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER OAXACA CHZ. , CHORIZO

CONTRA BAND BURGER

$9.99

1/2 LB BURGER AMERICAN AND SWISS CHZ, STUFFED WITH SHREDDED CHEESE

COWBOY BURGER

$9.99

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, CHILI, BACON, GRILLED ONIONS, JAL, DRIZZELD CHZ

COWGIRL BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER TX TOAST, AMERICAN CHZ, GRILLED ONION, BACON

ENCHILADA BURGER

$9.99

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, 2 ENCHILADAS, ENCHI. SAUCE

FIRE IN THE HOLE BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, HAB. PASTE

FRITO PIE BURGER

$9.99

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, FRIOS, CHILI , DRIZZLED CHZ

HOT CHEETO BURGER

$8.99

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, HOT CHEETOS, DRIZZLED CHZ

JOHN WAYNE BURGER

$11.99

DOUBLE MEAT DOUBLE AMERICAN CHZ, BACON 2 ONION RINGS

MAC N CHEESE BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, MAC N CHEESE

PANCHOVILLA BURGER

$10.99

1/2 LB BURGER AMERICAN CHZ, PANCHOS, SOUR CREAM, GUAC

R.G.V. BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, PICO, GUAC. , BACON

S.P.I. BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, PINEAPPLE, BACON, HAM

TEXAS BORDER BURGER

$9.99

1/2 LB BURGER AMERICAN SWISS, SALSA, SOUR CREAM, AVO,

TEXAS SUNRISE BURGER

$9.25

1/2 LB BURGER TX TOAST, AMERICAN SWIIS, BACON, EGG

TEXAS TUMBLEWEED

$9.25

FRIES & ONION RINGS

BASKET OF FRIES

$4.75

FRESH CUT FRIES

GRAVY SMOTHERED FRIES

$5.75

FRESH CUT FRIES, BROWN OR WHITE GRAVY

CHEESE FRIES

$5.75

FRESH CUT FRIES, DRIZZLED CHZ.

ONION RINGS

$5.99

8 ONION RINGS

CHILI CHEESE FRIES

$6.99

FRESH CUT FRIES, CHILI CHZ, DRIZZLED CHZ

THE WORKS FRIES

$7.99

CHZ, ONIONS, JAL, BACON, TOMATOES, ONIONS, SOUR CREAM

BRISKET FRIES

$10.99

CHZ, ONIONS, JAL, BACON, TOMATOES, ONIONS, SOUR CREAM

FAJITA FRIES

$10.99

CHZ, PICO, GUAC, SOUR CREAM, FAJITA

SWEET POTATO FRIES

$5.99

WINTER TEXAN FRIES

BBQ SPECIALTY

COWBOY BOWL

$9.99

RICE, CHARRO BEANS, PICO, SOUR CREAM

BRISKET BURRITIO

$11.99

CHILI, CHZ, BRISKET, TORILLA, ONIONS, JAL

RIO GRANDE BURRITO

$9.99

CHILI, CHZ, TORILLA, ONIONS, JAL, TOM.

BRISKET TACOS

$12.99

SMOKED BRISKET

PIT SMOKED BRISKET PLATE

$14.99

SMOKED BRISKET

CHOPPED BRISKET SANDWICH

$11.99

CHOPPED SMOKED BRISKET

TEX-MEX

1/2 PANCHOS

$7.99

BOTANA ONE

$15.99

CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO. MEAT CHOICE

BOTANA TWO

$28.99

CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO. MEAT CHOICE

CRISPY BEEF TACOS

$9.99

ENCHILADA PLATE

$9.99

FIRE GRILLED FAJITA TACOS

$14.99

PANCHOS

$10.99

CHIPS, BEANS, CHZ, JAL, ONIONS, TOM, AVO.

TACO A LA CARTE

$6.99

TACO SALAD

$9.99

TACO SHELL/BOWL, CHILI, MELTED CHZ, LETTUCE, TOM, SOUR CREAM, AVO

SANDWICHES/HOTDOGS

BACON WRAPPED CHILI CHEESE DOG

$10.99

BIG BIRD SANDWICH

$10.99

BORDER DOG

$8.99

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

$9.99

CLUB SANDWICH

$9.99

CHICKEN SANDWICH

$9.99

TEXAS BLT

$9.99

TEXAS CRUNCH DOG

$10.99

TEXAS SIZED CHILI CHZ DOG

$8.99

TEXAS SIZED HOTDOG

$8.99

SALADS

BUFFALO CHICKEN SALAD

$10.99

CHEF SALAD

$11.99

FRIED OR GRILLED CHICKEN SALAD

$10.99

STRAWBERRY PEACAN SALAD

$12.99

SIDE SALAD

$5.99

R.H. SECIALTY PLATES

BIG TEX CHICKEN FRIED STEAK

$14.99

CHICKEN FRIED CHICKEN

$13.99

CHICKEN STRIP PLATE

$14.99

GRILLED CHICKEN PLATE

$12.99

HAMBURGER STEAK

$12.99

RANCH HOUSE CHICKEN PLATE

$13.99

SEAFOOD

CATFISH PLATE

$13.99

FISH PLATE (POLLOCK)

$12.99

SEAFOOD PLATE (FISH & SHRIMP)

$13.99

SHRIMP PLATE

$13.99

EXTRA SIDES

1/2 ONION RINGS

$3.99

2 oz BLEU CHZ. CRUMBLES

$0.99

2 oz GUAC.

$0.99

2 oz JAL.

$0.99

2 oz SALSA

$0.99

2 oz SOUR CREAM

$0.99

2 oz. PICO

$0.99

2. oz. GRILLED ONION

$0.99

ADD FRIED EGG

$1.00

BAG OF CHIPS

$1.50

BROWN GRAVY (5oz)

$1.50

CHARRO BEANS

$2.99

CHILI & CHEESE (5oz)

$3.99

COLESLAW

$2.99

CUT IN 1/2

EX CORN TORTILLAS (3)

$1.00

EX FLOUR TORTILLAS (2)

$1.00

EXTRA BASKET OF CHIPS

$1.99

EXTRA BEEF PATTY

$4.99

EXTRA BRISKET (8oz)

$5.99

EXTRA CATFISH (2)

$3.99

EXTRA CHICKEN (8oz.)

$4.99

EXTRA CHICKEN PATTY

$4.99

EXTRA CHICKEN STRIP

$1.99

EXTRA CRISPY TACO

$1.99

EXTRA FAJITA (8oz.)

$5.99

EXTRA FAJITA TACO

$4.99

EXTRA HOTDOG

$1.99

EXTRA SHRIMP (4)

$4.99

EXTRA TOAST

$2.00

FIRE IN THE HOLE (2oz)

$1.89

FIRE INT EH HOLE (5oz)

$2.99

FRIED OKRA

$2.99

FRIES

$2.99

FRIES

$2.99

GREEN BEANS

$2.99

HOT CHEETOS W/CHZ

$2.99

LOADED MASHED POTATOES

$2.99

MACARONI

$2.99

MASHED POTATOES

$2.99

POTATO SALAD

$2.99

REFRIED BEANS

$2.99

RICE

$2.99

SALSA (5oz)

$2.99

SIDE OF CHEESE (5oz)

$1.99

SIDE OF CHILI (5 oz)

$2.99

SWEET CORN

$2.99

SWEET POTATO

$3.99

WHITE GRAVY (5oz)

$1.50

AVOCADO

$1.75

KIDS MENU

KIDS GRILLED CHEESE

$5.99

KIDS CHICKEN STRIPS

$6.99

KIDS HOT DOG

$5.99

KIDS MACARONI BOWL

$5.99

RANCH HAND BURGER

$6.99

KIDS EAT FREE

DESSERTS

ICE CREAM SUNDAE

$5.99

ICE CREAM SHAKE

$5.99

BROWNIE SUNDAE

$5.99

FRIED ICE CREAM

$7.99

ELVIS BANANA SPLIT

$7.99

BANANA SPLIT

$6.99

SINGLE SCOOP ICE CREAM

$2.25

WAFFLE CONE

$3.99

BROWNIE

$1.99

ROOTBEER FLOAT

$6.99

DRINKS

BOTTLED WATER

$1.75

COFFEE

$1.50

FOUNTAIN DRINKS

$3.50

LEMONADE

$3.50

TEA

$3.50

WATER

ARNOLD PALMER

$3.50

SWEET TEA

$3.50

UNSWEET TEA

$3.50

DAILY SPECIAL

HOUSE CLASSIC COMBOS

$10.99

BACON CHEESE BURGER COMBO

$10.99

WEDNESDAY CHICKEN FRIED CHICKEN

$11.99

WEDNESDAY FRITO PIE SPECIAL

$11.99

MUSHROOMSWISS BURGER COMBO

$10.99

JOHN WAYNE BURGER COMBO

$11.99

SATURDAY TEXAS BORDER

$11.99

BEAT THE HEAT

$8.00

FULL BAR MENU

SPECIALTY DRINKS

EL CAPITANS BLOODY MARY

$6.00

GODFATHER

$7.00

GUN SMOKE (OLD FASHION)

$8.00

JACK RUBY

$6.00

JINNY HENDRICKS

$5.00

MARGARITA FLIGHTS

$12.00

TEXAS PARADISE

$9.00

WAGON WHEEL

$6.00

RANCH HOUSE CLASSIC DRINKS

AMARETTO SOUR

$6.00

COSMOPLOLITAN

$6.00

CUCUMBER MARTINI

$6.00

HOUSE MARTINI

$6.00

MOJITO (12 oz )

$7.00

MOSCOW MULE

$5.00

PASSION FUIT SANGRIA (GOBLET CUP)

$7.00

TOP SHELF MARGARITA (GOBLET CUP)

$8.00

DON JULIO BLANCO TRIPLE SEC LIME SIMPLE SYRUP MARGARITA SALT GARNISH

CLASSIC BAR DRINKS

MEXICAN LOLLIPOP MARTINI

$7.00

BAHAMA MAMA

$8.00

BLUE HAWAIIAN

$7.00

HURRICANE

$8.00

LONG ISLAND

$9.00

MANGONADA

$7.00

PALOMA

$7.00

RANCH HOUSE RANCH WATER

$8.00

SREWDRIVER

$7.00

SEX ON BEACH

$7.00

TEQUILA SUNRISE

$6.00

VAMPIRO

$8.00

WHISKEY SOUR

$7.00

PINA COLADA

$8.00

CARRETA

$6.00

LONG ISLAND SPECIAL

$5.00

AMARETTO SOUR

$6.00

SHOTS

BANDERA SHOTS

$6.00

BUTTERY-NIPPLE SHOT

$5.00

FIREBALL SHOT

$5.00

GARTORADE SHOT

$5.00

GREEN TEA SHOT

$6.00

JAGER BOMBS

$5.00

JOLLY RANCHER SHOT

$6.00

KAMIKAZE SHOT

$5.00

MEXICAN LOLLIPOP SHOT

$5.00

ROYAL FCUK SHOT

$6.00

TEQUILA SHOT

$5.00+

VEGAS BOMB SHOT

$6.00

WHISKEY

CROWN ROYAL APPLE

$7.00+

CROWN ROYAL

$7.00+

CROWN ROYAL PEACH

$7.00+

SEAGRAMS 7

$6.00+

J & B

$5.00+

WILD TURKEY

$5.00+

JIM BEAM

$5.00+

OLD GRAND DAD

$4.00+

SOUTHERN COMFORT

$5.00+

JAMESON

$6.00+

JACK DANIELS

$6.00+

MAKERS MARK

$7.00+

BULLIT RYE

$7.00+

BUFFALO TRACE

$8.00+

GENTLEMANS JACK

$8.00+

WOODFORD RESERVE

$9.00+

VODKA

GREY GOOSE

$7.00+

TITOS

$6.00+

CIROC RED BERRY

$6.00+

CIROC GREEN APPLE

$6.00+

SMIRNOFF TAMARINDO

$5.00+

WELL VODKA

$4.00+

TEQUILA

WELL TEQUILA

$4.00+

DON JULIO BLANCO

$7.00+

DON JULIO REPOSADO

$8.00+

PATRON SILVER

$9.00+

1800 SILVER

$6.00+

1800 REPOSADO

$7.00+

1800 ANEJO

$6.00+

CLASE AZUL REPOSADO

$25.00+

CLASE AZUL BLANCO

$20.00+

DON JULIO 1942

$15.00+

818 TEQUILA BLANCO

$7.00+

RUM

BACARDI

$6.00+

CAPTAIN MORGAN

$6.00+

MALIBU

$5.00+

WELL COCONUT RUM

$4.00+

WELL RUM

$4.00+

SCOTCH

BUFFALO TRACE

$8.00+

CHIVAS REGAL

$7.00+

GLENLIVET 12

$10.00+

JOHNNY WALKER BLACK LABEL

$8.00+

JOHNNY WALKER BLUE LABEL

$20.00+

MACALLAN 12

$12.00+

GIN

BOMBAY SAPPHIRE

$7.00+

HENDRICKS

$7.00+

SEAGRAMS 7 GIN

$6.00+

SIPSMITH

$6.00+

TANQUERAY

$7.00+

WINE

CABERNET SAUVIGNON

$4.00

MERLOT

$4.00

CHARDONNAY

$4.00

PINOT GRIGIO

$4.00

MOSCATO

$4.00

WHITE ZINFANDEL

$4.00

PINK MOSCATO

$4.00

BAR SIDES & EXTRA MIXERS

TOPO CHICO (BOTTLE)

$3.00

TOPO CHICO PREPARADO

$4.00

REDBULL (FULL CAN)

$3.50

MICHELADA PREPARADO (12oz)

$3.99

PINEAPPLE JUICE (12OZ)

$3.00

ORANGE JUICE (12OZ)

$3.00

GRAPEFRUIT JUICE (12OZ)

$3.00

CRANBERRY JUICE (12OZ)

$3.00

OLIVES (4oz)

$1.50

EXTRA LIMES (4oz)

$0.50

OLIVES PREPARADOS

$2.50

CHERRIES (2OZ)

$0.25

BAR SPEICALS

$3.00 MARGARITA MONDAYS

$3.00

$5.00 MARGARITAS

$5.00

BEER MENU

DOMESTIC LONGNECKS

BUDLIGHT

$3.50

BUDWEISER

$3.50

COORS LIGHT

$3.50

MICHELOB ULTRA

$3.50

MICHELOB ULTRA GOLD

$3.50

MILLER LITE

$3.00

IMPORT LONGNECKS

BLUE MOON

$4.00

CORONA

$4.00

CORONA LIGHT

$4.00

CRAWFORD BOCK

$4.00

DOS XX

$4.00

EL CHINGON

$4.00

ESTRELLA JALISCO

$4.00

LONESTAR

$4.00

LONESTAR LIGHT

$4.00

MODELO

$4.00Out of stock

SHINER BOCK

$4.00

TECATE LIGHT

$4.00

DOMESTIC DRAFTS

BUD LIGHT

$4.00+

MICHELOB ULTRA

$4.00+

MICHELOB PURE GOLD

$4.00+

MILLER LITE

$3.50+

COORS LIGHT

$3.50+

IMPORT DRAFTS

DOS XX

$4.50+

STELLA ARTOIS

$5.00+

CRAFT DRAFT BEER

5X5 MOORE FIELD BLONDE

$5.50+

5X5 BRUNETTE BOMBSHELL

$5.50+

5X5 FUBAR

$5.50+

5X5 LOS VAQUEROS

$5.50+

BIG WAVE

$5.50

SELTZERS

WHITE CLAW

$4.00

SMIRNOFF

$3.50

DOMESTIC BUCKETS (6)

BUDLIGHT

$20.00

ULTRA

$20.00

ULTRA GOLD

$20.00

MILLER

$20.00

COORS

$20.00

BUDWEISER

$20.00

IMPORT BUCKETS (6)

XX

$22.00

TECATE

$22.00

MODELO

$22.00

CORONA

$22.00

CORONA LITE

$22.00

LONE STAR

$22.00

LONE STAR LITE

$22.00

SHINNER

$22.00

ESTRELLA JAL.

$22.00

BLUE MOON

$22.00

SMIRNOFF

$22.00

WHITE CLAW

$22.00

$2.50 LONGNECKS

BUDLIGHT

$2.50

MILLER LITE

$2.50

ULTRA

$2.50

ULTRA GOLD

$2.50

COORS LIGHT

$2.50

BUDWEISER

$2.50

DOS XX

$2.50

LONESTAR

$2.50

LONESTAR LIGHT

$2.50

CORONA

$2.50

CORONA LIGHT

$2.50

TECATE LIGHT

$2.50

MODELO

$2.50

ESTRELLA JALISCO

$2.50

BLUE MOON

$2.50

SHINER BOCK

$2.50

SMIRNOFF

$2.50

WHITE CLAW

$2.50